14 000 торговых роботов в MetaTrader Market
В самом большом магазине готовых приложений для алготрейдинга уже 13 970 продуктов. Среди них 4 800 роботов, 6 500 индикаторов, 2 400 утилит и другие решения. При этом почти половину приложений (6 000) можно не покупать, а арендовать. А четверть от общего числа продуктов (3 800) и вовсе доступна бесплатно.
MetaTrader Market — это единственная официальная интернет-площадка по продаже роботов для платформ MetaTrader. Трендовые и контртрендовые советники, скальперы, нейросетевые роботы, мартингейл-системы — любой трейдер сможет найти здесь все необходимое.
На популярность сервиса повлиял целый комплекс факторов:
- Маркет — это единое место продажи роботов и индикаторов, известное каждому трейдеру.
- Тесная интеграция с платформами MetaTrader — купить
приложение и запустить его в торговлю можно прямо из торгового терминала.
- Поддержка нескольких известных платежных систем —PayPal и ePayments.
- Безопасная схема продаж — каждая покупка защищена уникальным кодом инсталляции и может работать только на компьютере покупателя.
- Возможность до покупки скачать и протестировать
интересующего робота. У любой программы в Маркете есть демо-версия, которую можно прогнать в тестере стратегий и оценить
необходимые параметры на исторических данных.
Загляните в Маркет и выберите готовое решение под свой стиль торговли!
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Когда Я начинал торговлю на форекс, ко мне пришёл брат, ну Я на азарте начал показывать как можно заработать денег на рынке.
Сидел распинался, мол вот пересеклось - покупаем, ну а если так, то продаём.
В общем сидел он слушал, а потом и говорит: "Брат, покажи мне деньги"
Понимаете, если самый красивый и навороченный продукт не приносит прибыль, а продукт вообще без интерфейса приносит, то в топку красивости, и прочую мишуру!
Если вы правы, то вам не стоит мне это доказывать. Ведь, я буду сполна наказан за свою наивность отсутствием интереса к моему труду.
А можете в двух словах объяснить почему бесплатно ? Разве вы не хотите получить адекватную оценку своему труду? Откуда этот альтруизм?
Альтруизм и адекватная оценка не противоречат друг другу, а помогают. Я хочу дать базу, а поверх этой базы будут платные предложения. Без базы не будет интереса, а без интереса не будет пространства для новых предложений.
я не жалуюсь, но просто странно что после продаж утилитка не поднялась хотя бы на 1 из 10000 ступеньку, вот поэтому и спросила. Кстати я тоже на цену думаю.
прямо сейчас в топе (1страница) для 4ки есть продукт с ценой 10. так что гипотеза с маленькой ценой отметается.
Я уже подняла цену, но к сожалению ничего не поменялось. Возможно перерасчёт рейтингов с начала месяца, а может это просто мне так "повезло" :)
Хотя конечно очень интерестно почему 4 продажи подряд вообще не сдвинули утилитку в рейтинге.
нет, перерасчет условно каждые полчаса, час, может чаще может реже но не сильно. продажа в рейтинге учитывается в течение часа\нескольких часов.
я не знаю куда щас обращаться по такому поводу, но возможно проблема именно с вашим конкретным продуктом и возможно надо прямое вмешательство сопровождающих сервис разработчиков