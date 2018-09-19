14 000 торговых роботов в MetaTrader Market

В самом большом магазине готовых приложений для алготрейдинга уже 13 970 продуктов. Среди них 4 800 роботов, 6 500 индикаторов, 2 400 утилит и другие решения. При этом почти половину приложений (6 000) можно не покупать, а арендовать. А четверть от общего числа продуктов (3 800) и вовсе доступна бесплатно.

MetaTrader Market — это единственная официальная интернет-площадка по продаже роботов для платформ MetaTrader. Трендовые и контртрендовые советники, скальперы, нейросетевые роботы, мартингейл-системы — любой трейдер сможет найти здесь все необходимое.





На популярность сервиса повлиял целый комплекс факторов:



Маркет — это единое место продажи роботов и индикаторов, известное каждому трейдеру. Тесная интеграция с платформами MetaTrader — купить приложение и запустить его в торговлю можно прямо из торгового терминала.

Поддержка нескольких известных платежных систем —PayPal и ePayments.

Безопасная схема продаж — каждая покупка защищена уникальным кодом инсталляции и может работать только на компьютере покупателя.

Возможность до покупки скачать и протестировать интересующего робота. У любой программы в Маркете есть демо-версия, которую можно прогнать в тестере стратегий и оценить необходимые параметры на исторических данных.









Загляните в Маркет и выберите готовое решение под свой стиль торговли!