已有950个网站提供来自MetaQuotes的经济日历

全球几乎有上千个网络资源已在使用经济日历小工具。其中包括交易商网站、热门财经媒体、分析门户网站和交易者博客。这项服务可以根据其重要性、国别和时间间隔对宏观经济事件进行排序，并且服务完全合乎法规 — 您不必担心经济日历的许可风险。
这项服务的受欢迎程度可以通过以下因素来说明：
- 经济日历免费提供。
- 它支持9种最常用的语言。
- 没有第三方广告。
- 信息源出现新事件之后，经济日历能够即时更新。
- 这项服务仍在继续扩展 — 经常添加新的国家和语言。
- 点击几次即可快速安装。
该小工具为网站提供了一个详细的发布时间表，列出了全球大型经济体的500个指标及指数。因此，除了主要的网站内容之外，交易者还能够迅速收到关于所有重要事件的最新消息及其解释和图表。
MetaQuotes的这项服务对任何资源的所有者和网站管理员都是有效的。若要添加经济日历，请单击服务网页上的“添加到网站”按键。指定宽度/高度和显示周期之后，会为您生成一个代码。将其复制并粘贴到您的源网站页面中。现在，您的网站访客可拥有一个即插即用型监控财经新闻的工具。
我们有主要货币的新闻，但新西兰元（NZD）在哪里？
