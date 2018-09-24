950 sites transmitindo o calendário econômico da MetaQuotes

MetaTrader 5 / Negociação
Quase mil recursos da web em todo o mundo já instalaram o widget do calendário econômico. Entre eles estão sites de corretagem, de mídia financeira popular, de portais analíticos e de blogs de traders. O serviço permite classificar eventos macroeconômicos por importância, por país e por intervalo de tempo, sendo legalmente limpo, pois você não precisa se preocupar com riscos de licenciamento.

A ampla difusão do serviço pode ser explicada por vários fatores:

  1. O calendário é gratuito.
  2. Traduzido para as 9 línguas mais faladas do mundo.
  3. Não mostra anúncios de outras pessoas.
  4. Automaticamente atualizado após a ocorrência de eventos em primeira mão.
  5. Está constantemente em expansão — atualizado para novos países e línguas.
  6. Instalado rapidamente em alguns cliques.

A adição do widget fornece os sites com um cronograma detalhado de 500 indicadores das maiores economias do mundo. Assim, além do conteúdo principal do site, os traders recebem rapidamente informações atualizadas sobre todos os eventos importantes com explicações e gráficos.

A oferta MetaQuotes é válida para proprietários e webmasters de quaisquer recursos. Para adicionar o calendário, clique no botão 'Adicionar ao site' na página do serviço. Após especificar a largura/altura e o período de exibição de eventos, você receberá o código gerado. Você deve copiá-lo para a página do seu recurso. Agora seus visitantes têm uma ferramenta pronta para monitorar notícias financeiras.

Obter o código para incorporar o calendário >>

Últimos Comentários | Ir para discussão (6)
Jonatan Santos Da Silva
Jonatan Santos Da Silva | 24 set. 2018 em 11:55
MetaQuotes Software Corp.:

Foi publicado o novo artigo 950 sites que transmitem o Calendário Econômico da MetaQuotes:

Autor: MetaQuotes Software Corp.

Temos notícias para as principais moedas, mas onde está o NZD da Nova Zelândia?

Andrei Fandeev
Andrei Fandeev | 24 set. 2018 em 14:32
MetaQuotes Software Corp.:

Artigo publicado 950 sites transmitem o calendário econômico da MetaQuotes:

Autor: MetaQuotes Software Corp.

Os mecanismos de busca indexam o conteúdo deste widget?

Vasiliy Sokolov
Vasiliy Sokolov | 24 set. 2018 em 14:39
Andrei Fandeev:

Os mecanismos de pesquisa indexam o conteúdo desse widget?

Deixe-me reformular a pergunta de outra forma: a colocação de widgets MQ aumenta a classificação do site, aos "olhos" do mecanismo de busca?

Andrei Fandeev
Andrei Fandeev | 24 set. 2018 em 16:41
Vasiliy Sokolov:

Vou reformular a pergunta de outra forma: a colocação de widgets MQ aumenta a classificação do site, aos "olhos" do mecanismo de pesquisa?

Consultei os especialistas.
Não, ele não é indexado e, portanto, não aumenta a classificação do site.
MAS - se o visitante clicar em algo no widget, isso aumentará o fator comportamental, que não é menos importante do que o conteúdo exclusivo.

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 24 set. 2018 em 18:34

Sinceramente, esqueci que tinha colocado isso no ar :-)

costumava assistir neste site ))))

