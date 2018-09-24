950 sites transmitindo o calendário econômico da MetaQuotes
Quase mil recursos da web em todo o mundo já instalaram o widget do calendário econômico. Entre eles estão sites de corretagem, de mídia financeira popular, de portais analíticos e de blogs de traders. O serviço permite classificar eventos macroeconômicos por importância, por país e por intervalo de tempo, sendo legalmente limpo, pois você não precisa se preocupar com riscos de licenciamento.
A ampla difusão do serviço pode ser explicada por vários fatores:
- O calendário é gratuito.
- Traduzido para as 9 línguas mais faladas do mundo.
- Não mostra anúncios de outras pessoas.
- Automaticamente atualizado após a ocorrência de eventos em primeira mão.
- Está constantemente em expansão — atualizado para novos países e línguas.
- Instalado rapidamente em alguns cliques.
A adição do widget fornece os sites com um cronograma detalhado de 500 indicadores das maiores economias do mundo. Assim, além do conteúdo principal do site, os traders recebem rapidamente informações atualizadas sobre todos os eventos importantes com explicações e gráficos.
A oferta MetaQuotes é válida para proprietários e webmasters de quaisquer recursos. Para adicionar o calendário, clique no botão 'Adicionar ao site' na página do serviço. Após especificar a largura/altura e o período de exibição de eventos, você receberá o código gerado. Você deve copiá-lo para a página do seu recurso. Agora seus visitantes têm uma ferramenta pronta para monitorar notícias financeiras.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/5211
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
Temos notícias para as principais moedas, mas onde está o NZD da Nova Zelândia?
Os mecanismos de busca indexam o conteúdo deste widget?
Os mecanismos de pesquisa indexam o conteúdo desse widget?
Deixe-me reformular a pergunta de outra forma: a colocação de widgets MQ aumenta a classificação do site, aos "olhos" do mecanismo de busca?
Vou reformular a pergunta de outra forma: a colocação de widgets MQ aumenta a classificação do site, aos "olhos" do mecanismo de pesquisa?
Consultei os especialistas.
Não, ele não é indexado e, portanto, não aumenta a classificação do site.
MAS - se o visitante clicar em algo no widget, isso aumentará o fator comportamental, que não é menos importante do que o conteúdo exclusivo.
Sinceramente, esqueci que tinha colocado isso no ar :-)
costumava assistir neste site ))))