950 sites transmitindo o calendário econômico da MetaQuotes

Quase mil recursos da web em todo o mundo já instalaram o widget do calendário econômico. Entre eles estão sites de corretagem, de mídia financeira popular, de portais analíticos e de blogs de traders. O serviço permite classificar eventos macroeconômicos por importância, por país e por intervalo de tempo, sendo legalmente limpo, pois você não precisa se preocupar com riscos de licenciamento.





A ampla difusão do serviço pode ser explicada por vários fatores:

O calendário é gratuito. Traduzido para as 9 línguas mais faladas do mundo. Não mostra anúncios de outras pessoas. Automaticamente atualizado após a ocorrência de eventos em primeira mão. Está constantemente em expansão — atualizado para novos países e línguas. Instalado rapidamente em alguns cliques.

A adição do widget fornece os sites com um cronograma detalhado de 500 indicadores das maiores economias do mundo. Assim, além do conteúdo principal do site, os traders recebem rapidamente informações atualizadas sobre todos os eventos importantes com explicações e gráficos.

A oferta MetaQuotes é válida para proprietários e webmasters de quaisquer recursos. Para adicionar o calendário, clique no botão 'Adicionar ao site' na página do serviço. Após especificar a largura/altura e o período de exibição de eventos, você receberá o código gerado. Você deve copiá-lo para a página do seu recurso. Agora seus visitantes têm uma ferramenta pronta para monitorar notícias financeiras.

Obter o código para incorporar o calendário >>