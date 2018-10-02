Реверсирование: снижаем максимальную просадку и тестируем другие рынки

Введение

В предыдущей статье мы рассмотрели такую торговую стратегию, как реверсирование. С ее помощью мы попробовали поработать на 2 инструментах рынка Forex. При этом также попробовали улучшить ее показатели с помощью индикаторов.

В результате мы смогли убедиться, что реверсирование может работать, принося в среднем по 50% годовых. Но это высокорискованная торговая стратегия, так как максимальные просадки, которые у нас были, превышали первоначальную сумму депозита. Так, при первоначальном депозите в 10 000 долларов максимальные просадки на рассмотренных инструментах при любых индикаторах достигали 12 000-15 000 долларов. Можно ли улучшить этот показатель, и как это отразится на вашей прибыли? Это и будет темой первой части данной статьи.

Разобравшись в этом вопросе, мы перейдем к следующей теме данной статьи — попробуем поторговать не только на рынке Forex, но и на других рынках. И попробуем ответить на вопрос, какой же рынок наиболее оптимален для данной торговой стратегии. И есть ли в принципе какие-либо различия в торговле с помощью реверсирования на различных рынках.

Во всех тестах данной статьи используется таймфрейм M15 и максимальное количество шагов в цепочке равное 8. Причины выбора данных параметров описаны в предыдущей статье.

Кроме того во всех тестах, кроме GBPUSD и XAGUSD, проводится тестирование без каких-либо индикаторов. Просто делается вход в фиксированном направлении, как только закрылась предыдущая цепочка сделок. Для GBPUSD и XAGUSD вход зависит от показателей индикатора CCI. Тестирование показало, что с его помощью можно увеличить прибыль по данным инструментам.

Напоминаю, что к статье прикреплен архив со всеми SET-файлами, содержащими подходящие настройки советника для каждого рассмотренного в статье символа. Именно на этих настройках был получен приведенный в статье график прибыли по каждому символу.

Изменения в тестах

В этой статье оптимизация и тестирование будут проводиться в более жестком виде.

Во-первых, все тесты будут проводиться в режиме Каждый тик на основе реальных данных.

Во-вторых, оптимизация будет проводиться не просто по максимальному балансу, а по максимальному балансу плюс минимальной просадке.

Это изменение вполне объяснимо. Ведь поскольку у нас уровень тейк-профита минимум в 2 раза больше уровня стопа, у нас возникает сильный дисбаланс в прибыли в зависимости от того, на каком шаге реверсирования мы получили тейк-профит. Например, если тейк-профит на самом первом шаге в цепочке может принести нам 1 доллар, то тейк-профит на максимальном шаге в цепочке принесет чистую прибыль в 10 долларов (то есть, уже после покрытия убытков от всех убыточных шагов цепочки).

По этой причине оптимизация только по прибыли не всегда позволяет найти наилучшие параметры. А часто наоборот — находятся те параметры, при которых тейк-профит на первых шагах достигается реже всего.

И в-третьих, тестирование будет проводиться на счетах нескольких брокеров.

Каждый брокер имеет свои спреды, свопы, проскальзывания, единицы измерения. Поэтому результаты измерений могут сильно отличаться в зависимости от вашего брокера. Проверим, так ли это. Нашими подопытными будут 3 различных брокера.

Изменения в советнике



К статье прикреплена новая версия советника ReverseEA. От ранее опубликованной она отличается следующим:

устранен вылет советника с ошибкой при отправке ордера в некоторых случаях;

помимо удвоения в геометрической прогрессии, добавлена возможность удваивать объем сделки через шаг или через два;

теперь номер реверсировки в цепочке указывается в комментарии к ордеру — это необходимо для возможности работы удвоения через одну сделку или через две сделки;

в настройках добавлен флажок " Не открывать первую сделку (только сопровождать)" ;

; добавлены настройки для ограничения входов по времени: не входить в определенный час, день недели или месяц;

добавлен новый режим работы советника, при котором он закрывает все открытые позиции и ордера, после чего открывает ордер в выбранном вами направлении и с указанным комментарием, и по окончании завершает свою работу;

добавлены варианты работы индикатора RSI;

добавлены новые варианты работы для других индикаторов: CCI и Momentum.

А теперь о некоторых нововведениях подробнее.

Новый режим работы. Представленный выше новый режим работы советника необходим в том случае, если вы хотите закрыть текущую позицию, и сразу же открыть новую с уменьшенным объемом в любом направлении, а не только в том, в котором советник открывается по умолчанию.

Например, если вы находитесь уже на шестой и более реверсировке в цепочке, цена идет в вашу сторону, вы в плюсе по всей цепочке реверсирования и боитесь, что цена развернется против вас. В этом случае, чтобы успокоить себя, с помощью данного режима можно зафиксировать прибыль и сразу же при новом тике начать цепочку заново в указанном вами направлении с начальным объемом.

Чтобы воспользоваться данным режимом, достаточно в настройках советника поставить номер реверсировки, с которой вы хотите начать, в параметре "Открыть сделку в Long с данным комментарием и выйти" или "Открыть сделку в Short с данным комментарием и выйти".

Только сопровождение сделок. В комментариях к предыдущей статье упоминалось, что торговля с помощью технического анализа будет намного прибыльней, чем рассматриваемая нами торговля с индикаторами или вообще без них. Это абсолютно верно. Вход от уровня в выбранном вами направлении будет куда менее рискованным, чем рассматриваемый нами вход в фиксированном направлении в любое время без учета того, где сейчас находится цена.

Но технический анализ — это все же ручная работа, и запрограммировать ее качественно довольно сложно. И если вы предпочитаете торговать вручную по техническому анализу, то данная новая возможность советника — специально для вас.

Новый флажок "Не открывать первую сделку (только сопровождать)" позволит вам вручную открывать первую сделку и возложить на советник только сопровождение данной сделки. Если его установить, тогда советник будет работать только с уже открытыми сделками.

Открыть же первую сделку можно с помощью нового режима работы советника ("Открыть сделку в Long с данным комментарием и выйти" или "Открыть сделку в Short с данным комментарием и выйти)".

Или же вы можете воспользоваться разработанной мною утилитой Creating orders with a fixed stop in dollars. С ее помощью можно открывать позиции с фиксированным риском в долларах или выбранном проценте от депозита, при этом указав нужный вам комментарий (1 — для открытия первой сделки в цепочке) и Magic-номер (должен быть таким же, как и Magic-номер советника RevertEA).

Также, если у вас уже есть какие-либо советники, которые позволяют при открытии сделки указывать Magic-номер и комментарий, тогда вы можете использовать их.

Обратите внимание, при использовании только сопровождения сделки немного меняется способ определения цены, при достижении которой наступает тейк-профит при выставлении отложенных ордеров в цепочке. В обычном режиме цена тейк-профита для новых ордеров в цепочке определяется на основе настройки "Тейк-профит" советника. А вот при использовании режима сопровождения цена тейк-профита определяется как разница между ценой тейк-профита текущей позиции и ценой открытия текущей позиции, к которой прибавляется размер текущего спреда.

Из-за этого в режиме сопровождения сделок количество пунктов прибыли, полученное при тейк-профите, может меняться. Меняется оно на разницу между текущим спредом и тем спредом, который был на момент открытия текущей позиции. Если спред при открытии первой позиции или выставлении предыдущего ордера равен спреду на момент выставления текущего ордера, тогда никакой разницы между данными способами определения цены нет. Если же спред на данный момент больше, чем спред ранее, тогда тейк-профит будет больше на величину разницы между текущим спредом и тем, что был. В противном случае размер тейк-профита будет меньше на эту разницу.

Варианты работы RSI. Теперь фильтр входа по индикатору RSI может работать в 3 режимах:

если текущее значение RSI меньше или равно настройке rsiValMax , то входим в Long, иначе пропускаем; если текущее значение RSI больше или равно настройке rsiValMin , то входим в Short, иначе пропускаем;

, то входим в Long, иначе пропускаем; если текущее значение RSI больше или равно настройке , то входим в Short, иначе пропускаем; если текущее значение RSI больше настройки rsiValMax , то входим в Long, иначе пропускаем; если текущее значение RSI меньше настройки rsiValMin , то входим в Short, иначе пропускаем;

, то входим в Long, иначе пропускаем; если текущее значение RSI меньше настройки , то входим в Short, иначе пропускаем; если текущее значение RSI больше настройки rsiValMax, то входим в Short, иначе пропускаем; если текущее значение RSI меньше настройки rsiValMin, то входим в Long, иначе пропускаем;

Обратите внимание, что в первом режиме, если открываются и сделки в Long, и сделки в Short, то при некоторых значениях RSI могут открываться сразу обе сделки.

Уменьшаем риски на Forex

Итак, каким же образом можно снизить максимальную просадку?

Мы и так торгуем, начиная с минимального лота. Так что уменьшить первоначальный лот нельзя.

Помимо минимального лота, в торговле мы используем добавление дополнительного лота на последующих шагах реверсирования. Если не делать этого, то максимальную просадку можно уменьшить почти в 2 раза. Но ведь этого мало. Таким образом мы сможем снизить максимальную просадку до 6000 - 8000 долларов. А хотелось бы добиться просадки в 3000 - 5000 долларов. То есть, в 30-50% от первоначального депозита. Как же это можно сделать?

Ответ на этот вопрос мы уже нашли в предыдущей статье. Наш уровень тейка практически всегда минимум в 2 раза больше, чем уровень стопа. А это значит, что чтобы быть в прибыли, нам не обязательно удваивать размер лота при каждом новом шаге в цепочке. Достаточно делать это через один шаг или даже через два.

Благодаря этому мы сможем добиться следующего:

существенно снизить размер лота на максимальном шаге реверсировки, тем сам снизив наши риски;

при необходимости увеличить количество шагов реверсировки в цепочке;

сделать нашу прибыль более равномерной, и, возможно, увеличить размер начального лота, а значит, и размер прибыли на первых шагах цепочки;

соответственно, сгладить график нашего баланса.

А теперь от теории давайте перейдем к практике.

В прошлой статье мы рассматривали только 2 инструмента: EURUSD и GBPUSD. Помимо них, есть и другие инструменты, которые показывают более менее неплохой график прибыли. Это USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD и XAGUSD. Их мы также добавим в нашу корзину.

EURUSD. Для сравнения сначала давайте посмотрим на график прибыли при удвоении лота на каждом шаге реверсировки. Он немного отличается в худшую сторону от приведенного в прошлой статье, так как мы изменили режим тестирования на Каждый тик на основе реальных данных:





Символ Трейдов Прибыльность Макс. просадка Прибыль Макс. цепочка проигрышей SL TP EURUSD 3 392 1.45 13 865 (16%) 137 466 22 45 175

Этот же инструмент при удвоении лота через 1 шаг:





Символ Трейдов Прибыльность Макс. просадка Прибыль Макс. цепочка проигрышей SL TP Лот

EURUSD 3 392 1.26 3 574 (14%) 24 569 22 45 175 0.02

И прибыль, и прибыльность существенно снизились, но также существенно снизилась и максимальная просадка. А именно этого мы и хотели добиться.

GBPUSD. График прибыли при удвоении лота на каждом шаге реверсировки:





Символ Трейдов Прибыльность Макс. просадка Прибыль Макс. цепочка проигрышей SL TP GBPUSD 4 218 1.52 13 632 (12%) 153 384 21

40 135

А теперь удвоение лота через 1 шаг:





Символ Трейдов Прибыльность Макс. просадка Прибыль Макс. цепочка проигрышей SL TP Лот

GBPUSD 4 161 1.24 3 620 (20%) 36 540 22

40 135 0.04

GBPJPY удвоение через один шаг:





Символ Трейдов Прибыльность Макс. просадка Прибыль Макс. цепочка проигрышей SL TP Лот

GBPJPY 1 559 1.25 4 892 (22%) 17 534 14 160 380 0.01

USDJPY удвоение через один шаг:





Символ Трейдов Прибыльность Макс. просадка Прибыль Макс. цепочка проигрышей SL TP Лот

USDJPY 1 787 1.22 3 066 (13%) 13 559 25

60 230 0.02

AUDJPY удвоение на каждом шаге:





Символ Трейдов Прибыльность Макс. просадка Прибыль Макс. цепочка проигрышей SL TP Лот

AUDJPY 2 661 1.21 5 275 (18%) 15 902 15

80 130 0.01

В данном случае тейк менее чем в два раза больше стопа, поэтому мы не можем использовать удвоение через 1 шаг. Но нам это и не нужно, ведь и максимальная просадка при минимальном лоте не превышает 6000 долларов.

XAUUSD удвоение через 1 шаг:





Символ Трейдов Прибыльность Макс. просадка Прибыль Макс. цепочка проигрышей SL TP Лот

XAUUSD 841 1.4 3 263 (13%) 21 250 8

1 700

3 600

0.03

Примечательно, что в данном случае максимальная цепочка проигрышей не превышает 8, а значит все наши цепочки на протяжении 15 лет рано или поздно завершались прибылью. Но, судя по графику, этой прибыли не всегда хватало, чтобы покрыть потери на свопе.

XAGUSD удвоение через 1 шаг:





Символ Трейдов Прибыльность Макс. просадка Прибыль Макс. цепочка проигрышей SL TP Лот

XAGUSD 401 1.56 5 087 (27%) 19 718 22 4 500 17 500 0.01

Как можно заметить, серебро ведет себя гораздо волатильнее, чем золото, постоянно срывая стопы. Но даже в этом случае вероятности получения прибыли нам хватает на то, чтобы наш депозит рос.

Итак, давайте подведем итоги, и составим общую таблицу по всем тестируемым инструментам.

Удвоение через шаг:

Символ Трейдов Прибыльность Макс. просадка Прибыль Макс. цепочка проигрышей SL TP Лот EURUSD 3 392 1.26 3 574 (14%) 24 569 22 45 175 0.02 GBPUSD 4 161 1.24 3 620 (20%) 36 540 22 40 135 0.04 GBPJPY 1 559 1.25 4 892 (22%) 17 534 14 160 380 0.01 USDJPY 1 787 1.22 3 066 (13%) 13 559 25 60 230 0.02 * AUDJPY 2 661 1.21 5 275 (18%) 15 902 15 80 130 0.01 XAUUSD 841 1.4 3 263 (13%) 21 250 8 1 700 3 600 0.03 XAGUSD 401 1.56 5 087 (27%) 19 718 22 4 500 17 500 0.01

* удвоение на каждой сделке

Ну что же, нам удалось снизить максимальную просадку до приемлемой. Но при этом мы лишились львиной доли прибыли. И кроме того, если посмотреть на графики EURUSD и GBPUSD, то график при удвоении на каждом шаге смотрится более гладким и привлекательным.

К статье прикреплен архив с результатами тестирования всех перечисленных инструментов как при удвоении на каждом шаге, так и при удвоении через 1 шаг. Так что, если вы заинтересовались результатами данной торговой стратегии, можете внимательнее посмотреть на них.

Тестирование у другого брокера

В комментариях к прошлой статье говорилось, что брокер сильно влияет на результаты тестирования. И там, где по результатам тестов показывается хорошая прибыль, у другого брокера результаты гораздо хуже. Попробуем проверить это, и в качестве подопытного возьмем другого брокера.

Не буду томить читателя, и сразу приведу общие результаты тестирования. Главное, что выбранный вами брокер действительно сильно влияет на результаты тестирования. Вплоть до того, что для другого брокера уже не подходят найденные нами параметры.

Но если заново провести оптимизацию, уже для нового брокера, то все равно можно найти параметры, при которых торговля будет вполне прибыльной. Итак, вот эти параметры:

Новый брокер:

Символ Трейдов Прибыльность Макс. просадка Прибыль Макс. цепочка проигрышей SL TP EURUSD 1 224 1.77 2 635 (17%) 10 116 9 115 205 GBPUSD 3 382 1.25 1 101 (7%) 6 063 11 90 145 GBPJPY 2 179 1.32 900 (6%) 3 437 9 200 215 USDJPY 1 507 1.21 12 358 (45%) 10 222 12 75 220 AUDJPY 1 175 1.48 4 608 (29%) 10 731 9 115 230 GOLD 1006 1.75 15 615 (26%) 78 962 8 1 400 2 500 SILVER 275 2.51 4 588 (14%) 28 077 8 85 215

А теперь графики.

AUDJPY:





EURUSD:





GBPJPY:





GBPUSD:





GOLD:





Silver:





Во всех тестах использовалось удвоение лота на каждом шаге. Прибыль при этом получается гораздо скромнее, чем по данным первого брокера. Но посмотрите на максимальную просадку и на максимальную цепочку проигрышей. В большинстве случаев здесь значения гораздо лучше. И в некоторых случаях даже есть возможность увеличения начального лота в 2 и более раза при приемлемом увеличении максимальной просадки.

Почему так может происходить, что для одного брокера подходят одни параметры, а для другого иные? Первым в голову приходит ответ, что видимо у одного из брокеров исторические данные более точные. Но если у второго брокера данные более точные, то найденные у него параметры будут также хорошо работать и у первого брокера? Я проверил это, и оказалось, что на параметрах второго брокера результаты у первого брокера получаются убыточными или гораздо хуже, чем результаты на "родных" параметрах.

В общем, результаты тестирования действительно могут зависеть от брокера. И весь вопрос заключается в том, доверяете ли вы своему брокеру? Если доверяете, то вопросов больше быть не может, тестируйте советники на его исторических данных и надейтесь, что эти данные верные. Если же нет, то зачем вы вообще у него торгуете?

Так что, в любом случае, если вы хотите использовать данную торговую стратегию, нужно обязательно самостоятельно проводить оптимизацию параметров советника с целью найти наиболее подходящие. А не полагаться на те, что были найдены мной в рамках данной статьи.

Другие инструменты Forex

Чтобы вы не впадали в заблуждение, что реверсирование — это священный грааль, который может работать везде, приведу «лучшие» результаты тестирования на других символах рынка Forex.

AUDUSD:





NZDUSD:





USDCAD:





USDCHF:





Фондовый рынок



Рынок Forex — это не единственный рынок в мире. И, возможно, для реверсирования это не самый лучший рынок? По крайней мере большое количество символов на рынке Forex, на которых реверсирование показывает не самые лучшие результаты, может свидетельствовать именно об этом.

Считается, что рынок Forex — это рейнджевый рынок. Тогда как фондовый рынок — это рынок трендовый. А что может быть лучше для реверсирования, чем долгие тренды? Давайте проверим это предположение. Поскольку мы оптимисты, и предполагаем, что цена акции будет расти, первая сделка в цепочке всегда будет в Long.

Проверять мы будем сразу у 3 брокеров. Условия торговли у них отличаются, посмотрим как это отразится на результатах.

Сначала будет приведена таблица с общими результатами по всем символам брокера. После мы сделаем некоторые выводы. А потом вкратце посмотрим на графики баланса.

Все приведенные ниже таблицы (для всех рынков) состоят из одинаковых колонок. В целом, их содержимое понятно из названия колонки. Тем не менее, рассмотрим содержимое некоторых из колонок:

Тек. цена — цена инструмента на момент написания статьи, приводится для сравнительного анализа всех символов (чем выше эта цена, тем выше будет поддерживающая маржа по инструменту, а значит, тем меньшим количеством инструментов или лотов вы сможете торговать одновременно);

— цена инструмента на момент написания статьи, приводится для сравнительного анализа всех символов (чем выше эта цена, тем выше будет поддерживающая маржа по инструменту, а значит, тем меньшим количеством инструментов или лотов вы сможете торговать одновременно); % в год - данный показатель высчитывается по следующей формуле: ((прибыль/макс. просадка)*100)/кол-во лет, за которые есть историческое данные по инструменту , является числом приблизительным, и также приведен для сравнительного анализа;

- данный показатель высчитывается по следующей формуле: , является числом приблизительным, и также приведен для сравнительного анализа; начало — дата, начиная с которой есть данные по инструменту (то есть, период тестирования начинается именно с этой даты и заканчивается августом-сентябрем 2018 года);

— дата, начиная с которой есть данные по инструменту (то есть, период тестирования начинается именно с этой даты и заканчивается августом-сентябрем 2018 года); макс. проигрышей — показывает максимальное количество последовательных проигрышей, то есть, насколько глубоко в цепочку мы погрузились, пока не достигли тейка;

— показывает максимальное количество последовательных проигрышей, то есть, насколько глубоко в цепочку мы погрузились, пока не достигли тейка; своп L|S (L%) — комиссия в валюте инструмента, которую вы платите за перенос позиции на следующий день (или которую вам платят, если своп положительный) для позиций Long и Short, а также процент от цены инструмента для позиций в Long.

Здесь и далее в таблицах выделены следующие параметры:

выделение желтым в колонке TP показывает, что уровень тейк-профита для данного инструмента в 2 и более раза больше, чем уровень стоп лосса;

показывает, что уровень тейк-профита для данного инструмента в 2 и более раза больше, чем уровень стоп лосса; выделение красным в колонке TP показывает, что уровень тейк-профита ненамного больше уровня стоп лосса, а значит гэпы не в вашу пользу и своп на старших шагах в цепочке могут привести к тому, что по всей цепочке вы не получите прибыли или вообще получите убыток;

показывает, что уровень тейк-профита ненамного больше уровня стоп лосса, а значит гэпы не в вашу пользу и своп на старших шагах в цепочке могут привести к тому, что по всей цепочке вы не получите прибыли или вообще получите убыток; выделение красным цветом в колонке Начало показывает, что период тестирования не превышает одного года, что, возможно, недостаточно для точного определения подходящих параметров;

показывает, что период тестирования не превышает одного года, что, возможно, недостаточно для точного определения подходящих параметров; в колонке Своп L|S (L%) красным цветом выделены проценты более 0.07% в день от цены инструмента;

красным цветом выделены проценты более 0.07% в день от цены инструмента; в колонке Своп L|S (L%) желтым цветом выделены проценты менее 0.07% в день от цены инструмента;

желтым цветом выделены проценты менее 0.07% в день от цены инструмента; выделение красным цветом в колонке Макс. проигрышей показывает, что минимум один раз цепочка проигрышей по инструменту превысила максимальное значение;

показывает, что минимум один раз цепочка проигрышей по инструменту превысила максимальное значение; в колонке % в год красным цветом выделяются инструменты, у которых доходность в год менее 15%;

красным цветом выделяются инструменты, у которых доходность в год менее 15%; в колонке % в год желтым цветом выделяются инструменты, у которых доходность в год более 40%, и при этом по инструменту доступна история более чем за 5 лет;

желтым цветом выделяются инструменты, у которых доходность в год более 40%, и при этом по инструменту доступна история более чем за 5 лет; красным цветом в колонке Прибыльность выделяются инструменты, у которых прибыльность менее 1.2;

выделяются инструменты, у которых прибыльность менее 1.2; красным цветом в колонке Трейдов, всего выделяются инструменты, по которым количество трейдов за весь период тестирования не более 100, а значит, результаты могут быть не совсем точными, так как статистических данных недостаточно;

выделяются инструменты, по которым количество трейдов за весь период тестирования не более 100, а значит, результаты могут быть не совсем точными, так как статистических данных недостаточно; в колонке "Символ" красным цветом выделяются убыточные инструменты;

красным цветом выделяются убыточные инструменты; желтым цветом в колонке Символ выделены инструменты, по которым процент прибыли в год более 100%, и при этом стоимость которых не превышает 100 долларов.

Итак, перейдем к тестированию, и начнем с брокера №1.

Брокер №1

По сравнению с другими тестируемыми брокерами, в торговле на фондовом рынке брокер №1 обладает следующими особенностями:

своп на операциях Short положителен, то есть, на свопе в Short вы зарабатываете, а не теряете;

вам начисляются дивиденды за позиции в Long;

вы теряете на дивидендах, если в момент их выплаты у вас была позиция Short по инструменту;

свопы в Long больше, чем у других рассматриваемых брокеров.

Конечно, тестер стратегий не учитывает дивиденды, которые вы могли получить за позиции в Long, или же которые с вас могли списать за позиции в Short. Во всем остальном результаты тестирования более достоверны, чем у других брокеров. О чем будет еще написано ниже.

Символ Трейдов, всего Трейдов, год Прибыльность Тек. цена Макс. просадка Прибыль % в год Макс. проигрышей Своп L|S (L%) Начало SL TP

Adidas 295 118 1.51 211 534 1 873 140 %

6 - 0.1 | 0.01 (0.047%) 2016.01 220 465 Adobe 180 72 1.23 262 228 220 38 % 5 - 0.13 | 0.02 (0.048%)

2016.01 350 460 Aeroflot 33 ~65 3.13 109 11 42 ~760 % 4 - 0.1 | 0.03 ( 0.095% ) 2018.02 310 800 Alcoa 2 319 165 1.34 43 455 2 620 41 % 8 - 0.027 | 0.004 (0.065%) 2004.06 125 190 Amazon 723 289 1.32 1 929 1 577 5 969 151 % 6 - 0.9 | 0.14 (0.047%) 2016.01 960 1 630 American_Express 990 70 1.17 110 567 1 099 13 % 14 - 0.06 | 0.01 (0.052%) 2004.06 105 245 Apple 1 115 82 1.55 219 549 5 164 69 % 6 - 0.11 | 0.02 (0.048%) 2005.01 520 690 ATT 210 15 1.68 34 269 795 21 % 7 - 0.02 | 0.003 (0.065%) 2004.06 120 240 Baidu 350 140 1.6 229 327 1 597 195 % 6 - 0.15 | 0.02 (0.067%) 2016.01 370 610 Banco_Santander 49 19 4.01 32 183 571 124 % 7 - 0.02 | 0.003 (0.061%) 2016.02 50 275 Bank_of_America 476 32 1.27 31 87 282 22 % 5 - 0.02 | 0.003 (0.062%) 2004.04 130 175 Bayer 81 54 1.72 76 525 454 57 % 7 - 0.05 | 0.006 (0.069%) 2017.01 200 355 BMW 137 54 1.49 85 120 333 111 % 5 - 0.05 | 0.005 (0.059%) 2016.01 215 335 Boeing 505 36 0.92 370 2 068 -663 - 3 - 0.21 | 0.03 (0.057%) 2004.06 350 625 Caterpillar 576 41 1.27 156 457 956 14 % 6 - 0.09 | 0.01 (0.057%) 2004.06 300 400 Celgene 132 88 2.43 88 285 1 155 270 % 6 - 0.05 | 0.008 (0.062%) 2017.01 185 355 ChinaMobile 812 56 1.25 48 255 807 22 % 7 - 0.03 | 0.004 (0.058%) 2004.04 150 230 Cisco 229 21 1.73 48 343 1 099 30 % 8 - 0.03 | 0.004 (0.055%) 2008.01 75 245 Citigroup 386 26 2.48 74 3 258 31 752 69 % 9 - 0.04 | 0.007 (0.06%) 2004.04 980 1 660 Coca–Cola 495 35 1.37 46 115 395 24 % 6 - 0.026 | 0.004 (0.057%) 2004.06 130 140 Daimler 54 36 1.86 57 19 63 221 % 3 - 0.04 | 0.004 ( 0.07% ) 2017.01 160 210 Deutsche_Bank 168 67 1.94 10 53 301 227 % 5 - 0.007 | 0.0008 (0.069%) 2016.01 55 95 Disney 463 33 1.06 110 750 123 1 % 7 - 0.06 | 0.01 (0.055%) 2004.06 160 260 Dropbox 34 ~65 2.3 26 35 82 ~468 % 4 - 0.02 | 0.003 ( 0.072% ) 2018.04 95 235 eBay 84 33 1.47 34 36 110 122 % 3 - 0.025 | 0.004 ( 0.077% ) 2016.01 110 135 ENI 38 25 2.18 16 51 83 108 % 6 - 0.007 | 0.0009 (0.046%) 2017.01 30 70 EOC 186 74 1.16 20 67 40 23 % 6 - 0.016 | 0.002 ( 0.084% ) 2016.02 50 85 Estee_Lauder 110 36 1.44 143 113 242 71 % 5 - 0.08 | 0.01 (0.059%) 2015.10 230 390 Ethan_Allen 222 74 1.39 21 55 106 64 % 6 - 0.014 | 0.002 (0.068%) 2015.10 80 110 Exxon 1 250 89 1.39 85 801 2 573 22 % 10 - 0.05 | 0.007 (0.053%) 2004.06 115 240 Facebook 398 66 1.12 164 353 225 10 % 10 - 0.11 | 0.016 (0.065%) 2012.05 280 380 Ferrari 105 35 1.98 137 120 481 133 % 5 - 0.07 | 0.01 (0.053%) 2015.10 200 550 Ford 145 10 1.93 9 53 247 30 % 5 - 0.006 | 0.001 (0.065%) 2004.04 85 170 Gazprom 355 236 1.3 158 19 41 143 % 6 - 0.11 | 0.03 ( 0.071% ) 2017.03 150 180 General_Electrics 558 39 1.48 12 126 468 26 % 6 - 0.008 | 0.001 ( 0.073% ) 2004.06 70 115 Goldman_Sachs 164 65 1.6 235 385 1 071 111 % 6 - 0.16 | 0.02 (0.067%) 2016.01 410 770 Google 902 200 1.1 1 184 3 743 2 818 18 % 7 - 0.65 | 0.1 (0.055%) 2014.04 800 1550 Harley_Davidson 677 56 1.29 45 342 906 22 % 7 - 0.026 | 0.004 (0.06%) 2006.08 160 220 Hewlett_Packard 766 54 1.28 25 116 412 25 % 6 - 0.014 | 0.002 (0.055%) 2004.06 105 130 Home_Depot 151 10 1.04 212 1 448 137 1 % 8 - 0.11 | 0.017 (0.052%) 2004.06 350 640 IBM 949 67 1.4 151 882 3 571 28 % 9 - 0.09 | 0.014 (0.062%) 2004.06 210 430 Inditex 48 32 2.24 27 61 184 201 % 6 - 0.03 | 0.004 ( 0.112% ) 2017.01 60 180 Intel 247 17 1.59 46 50 267 38 % 5 - 0.013 | 0.001 ( 0.029% ) 2004.06 130 190 Johnson&Johnson 512 36 1.1 142 676 219 2 % 7 - 0.08 | 0.01 (0.055%) 2004.06 190 210 JPMorgan 836 59 1.25 118 360 818 18 % 7 - 0.07 | 0.01 (0.059%) 2004.06 145 220 Lenovo 15 5 4.95 5 51 152 99 % 5 - 0.002 | 0.0003 (0.044%) 2015.11 20 180 Lukoil 188 125 1.26 4 732 1 845 2 094 75 % 7 - 3.02 | 0.9 (0.062%) 2017.03 430 830 Mastercard 544 45 1.04 221 455 105 1 % 6 - 0.11 | 0.016 (0.048%) 2006.05 170 285 McDonald 431 30 1.19 163 467 554 8 % 7 - 0.09 | 0.014 (0.055%) 2004.06 180 350 Michael_Kors 98 32 1.94 72 57 247 144 % 4 - 0.037 | 0.005 (0.056%) 2015.10 190 330 Microsoft 241 17 1.48 114 370 1 024 14 % 5 - 0.06 | 0.008 (0.049%) 2004.06 130 330 MTS 60 ~120 1.81 273 46 92 ~400 % 5 - 0.24 | 0.07 ( 0.086% ) 2018.02 420 895 Netflix 86 ~160 2.1 364 80 613 ~1 532 % 3 - 0.18 | 0.03 (0.047%) 2018.02 570 580 Nike 161 11 1.16 85 272 160 4 % 7 - 0.04 | 0.006 (0.047%) 2004.04 165 320 Nintendo_US 318 159 1.41 46 18 88 244 % 4 - 0.034 | 0.005 ( 0.075% ) 2016.08 55 80 Nornickel 74 ~140 1.4 11 904 523 1 194 ~456 % 3 - 8.52 | 2.68 ( 0.072% ) 2018.02 200 310 Novatek 50 ~100 1.66 1 115 48 83 ~345 % 3 - 0.54 | 0.17 (0.05%) 2018.02 160 210 nVidia 338 135 1.12 265 691 431 24 % 6 - 0.14 | 0.02 (0.054%) 2016.01 350 560 Oracle 99 39 2.39 50 28 160 228 % 3 - 0.03 | 0.004 (0.059%) 2016.01 80 150 Petrobras 336 23 1.6 11 86 620 51 % 5 - 0.008 | 0.001 ( 0.075% ) 2004.04 240 300 PetroChina 755 53 1.61 77 762 4 263 39 % 6 - 0.04 | 0.006 (0.053%) 2004.06 310 680 Pfizer 158 11 1.47 44 231 432 13 % 7 - 0.02 | 0.003 (0.049%) 2004.06 105 230 Philip_Morris 431 41 1.04 82 484 88 1 % 7 - 0.064 | 0.01 ( 0.079% ) 2008.04 200 260 Procter&Gamble 568 40 1.07 85 467 122 1 % 9 - 0.047 | 0.007 (0.057%) 2004.06 150 185 PVH 421 140 1.07 142 194 114 19 % 6 - 0.09 | 0.013 (0.062%) 2015.10 220 230 Ralph_Lauren 227 75 1.71 136 385 1 114 96 % 6 - 0.06 | 0.01 (0.048%) 2015.10 220 460 Rosneft 81 ~150 1.82 436 36 96 ~532 % 5 - 0.25 | 0.08 (0.055%) 2018.02 510 910 Salesforce 109 43 2.19 156 81 413 203 % 4 - 0.07 | 0.01 (0.046%) 2016.01 210 480 Sberbank 202 134 1.37 192 45 79 117 % 5 - 0.034 | 0.005 ( 0.017% ) 2017.03 420 510 Snap 89 59 1.97 9 44 222 336 % 4 - 0.01 | 0.001 ( 0.121% ) 2017.03 75 135 Spotify 153 ~300 1.45 174 34 150 ~882 % 3 - 0.13 | 0.02 ( 0.076% ) 2018.04 250 280 SQM 151 60 1.79 48 44 233 211 % 4 - 0.03 | 0.004 (0.061%) 2016.01 125 240 Starbucks 227 15 1.68 57 38 245 46 % 4 - 0.002 | 0 ( 0.0001% ) 2004.04 160 195 Tencent 209 69 2.56 332 46 454 328 % 5 - 0.24 | 0.03 ( 0.074% ) 2015.11 450 1500 Tesla 1 731 216 1.07 296 2 003 1 209 7 % 11 - 0.2 | 0.03 (0.067%) 2010.07 500 570 Tiffany 87 29 2.48 127 64 347 180 % 4 - 0.06 | 0.01 (0.049%) 2015.10 220 500 Toyota 150 60 1.49 124 145 250 68 % 5 - 0.08 | 0.012 (0.063%) 2016.01 140 330 Travelers 129 11 1.22 134 1 257 631 4 % 7 - 0.08 | 0.013 (0.063%) 2007.03 330 670 TripAdvisor 240 96 1.5 49 98 305 124 % 5 - 0.023 | 0.003 (0.047%) 2016.01 155 195 Twitter 89 35 2.44 29 29 220 303 % 4 - 0.02 | 0.003 ( 0.07% ) 2016.01 120 240 UnitedHealth 1 131 78 0.75 266 1 878 -1 816 - 5 - 0.14 | 0.02 (0.051%) 2004.04 170 250 Vale 62 13 1.76 15 36 116 71 % 3 - 0.008 | 0.001 (0.055%) 2014.04 85 115 Verizon 275 19 1.29 54 115 200 12 % 5 - 0.03 | 0.004 (0.054%) 2004.06 145 210 VF 92 31 2.26 92 33 211 213 % 3 - 0.044 | 0.007 (0.049%) 2015.10 180 320 Visa 97 6 0.83 149 269 -91 - 3 - 0.07 | 0.01 (0.049%) 2004.04 290 440 Vodafone 118 29 1.54 22 57 100 43 % 5 - 0.016 | 0.002 ( 0.075% ) 2014.06 75 150 Volkswagen 397 158 1.13 152 1 090 610 22 % 12 - 0.09 | 0.01 (0.06%) 2016.01 200 400 Wells_Fargo 90 60 1.85 54 11 70 424 % 3 - 0.034 | 0.005 (0.064%) 2017.01 110 155 Williams_Sonoma 531 177 1.17 66 213 203 31 % 6 - 0.03 | 0.005 (0.049%) 2015.10 100 135 Yandex 530 75 1.52 33 393 2 006 72 % 6 - 0.024 | 0.003 ( 0.074% ) 2011.05 95 150

Как можно заметить из таблицы, реверсирование приносит прибыль практически на всех символах фондового рынка даже без какого-либо поиска точки входа. Лишь на 3 символах из 90 не удалось найти такое отношение стопа к тейку, чтобы была прибыль.

Тем не менее давайте не будем делать преждевременных выводов и посмотрим на результаты у других брокеров.

Что касается графиков баланса для брокера №1, то их не будет. Конечно, можно было бы приложить 90 графиков баланса, но вы же сами замучаетесь пролистывать такую статью. Так что, если какой-то из инструментов вас заинтересовал, его график всегда можно посмотреть в отчете тестера стратегий, приложенном к статье.

Тем не менее графики баланса для символов, выделенных желтым с историей старше 3 лет, мы все же рассмотрим.

Ethan Allen:





Michael Kors:





Petrobras:





Starbucks:





Tencent:





Tiffany:





Vale:





VF:





Брокер №2

Основное преимущество данного брокера перед брокером №1 - очень маленькие свопы. Своп одинаков для всех символов фондового рынка. И составляет 6% от цены открытия за год (0.016% в день) для позиции в Long. И 3% от цены открытия в год для позиции в Short (0.008% в день).

Сравните своп в 0.016% со средним свопом у брокера №1 в 0.055%. Как минимум в 3.5 раза меньше.

Тем не менее, есть и недостатки:

своп на сделках в Short отрицательный, то есть, если у брокера №1 за сделки Short вам доплачивали при удержании сделки через ночь, то у данного брокера с вас будут снимать деньги, хоть и в два раза меньше, чем за сделки в Long;

никакие дивиденды за позиции в Long не выплачиваются;

есть конечно и плюс - никакие дивиденды за позиции в Short с вас также не снимают.

Прежде чем мы рассмотрим таблицу с результатами тестирования, следует сделать замечание, что данные результаты не совсем точны. Все дело в том, что тестер стратегий для данного брокера практически не учитывает свопы. За весь период тестирования общий убыток по свопам обычно не превышает 10 центов, тогда как в реальной торговле свопы у данного брокера намного больше. При этом заметьте, что количество трейдов в год у большинства инструментов очень маленькое, а значит своп может "откусить" довольно большую часть прибыли.

В общем, следует учитывать такую возможность при собственном тестировании. И использовать исламские счета для торговли у подобных брокеров. То есть, счета без свопов, в которых за каждую сделку платится комиссия, не зависящая от того, как долго вы удерживаете бумагу. Впрочем, комиссия тестером стратегий у данного брокера также не учитывается.

Символ Трейдов, всего Трейдов, год Прибыльность Тек. цена Макс. просадка Прибыль % в год Макс. проигрышей Начало SL TP AAPL 477 86 1.5 217 132 739 101 % 5 2013.01 250 310 ADBE 224 40 2.02 260 102 825 147 % 4 2013.01 340 500 AMZN 642 116 1.78 1 911 602 8 956 270 % 5 2013.01 1 440 2 040 ATVI 395 71 1.29 80 56 197 63 % 5 2013.01 135 140 BA 980 178 1.4 371 229 1 308 103 % 6 2013.01 280 310 BAC 72 13 1.57 30 35 77 40 % 4 2013.01 115 145 BRK.B 377 68 1.58 220 326 1 106 61 % 7 2013.01 210 310 C 339 61 1.3 73 124 299 43 % 6 2013.01 140 180 CAT 398 72 1.6 156 117 624 96 % 5 2013.01 260 280 CMCSA 46 8 2.88 37 47 179 69 % 4 2013.01 115 315 CSCO 127 36 1.68 48 42 133 90 % 5 2015.01 90 125 CVX 732 133 1.35 120 296 586 35 % 7 2013.01 165 180 DAL 312 56 1.67 59 407 997 44 % 11 2013.01 110 245 DIS 568 103 1.25 110 439 460 19 % 10 2013.01 135 195 EA 745 135 1.48 114 170 961 102 % 6 2013.01 140 200 EBAY 141 25 1.25 34 63 72 20 % 6 2013.01 130 145 FB 384 69 1.52 162 129 699 98 % 5 2013.01 310 380 FOXA 265 48 1.6 44 47 200 77 % 4 2013.01 90 120 GE 272 49 1.58 12 49 172 63 % 6 2013.01 55 80 GM 232 42 1.67 35 353 552 28 % 7 2013.01 115 150 GOOGL 715 130 1.89 1 172 2 851 15 477 98 % 7 2013.01 1 100 1 660 GS 197 35 1.52 235 273 819 54 % 5 2013.01 690 750 HPE 90 30 1.97 16 27 100 123 % 4 2015.11 55 70 IBM 239 43 1.73 150 332 900 49 % 6 2013.01 350 510 INTC 167 30 1.93 46 23 208 164 % 4 2013.01 130 180 JNJ 207 37 1.78 142 77 364 85 % 4 2013.01 240 280 JPM 589 107 1.39 117 133 460 62 % 6 2013.01 125 145 KO 107 19 2.13 46 29 151 94 % 4 2013.01 100 160 LLY 337 61 1.97 106 222 1 310 107 % 7 2013.01 120 275 MCD 219 39 1.71 164 86 350 73 % 4 2013.01 280 290 MMM 448 81 1.23 216 334 537 29 % 6 2013.01 260 310 MON 347 63 1.56 127 58 393 123 % 4 2013.01 210 230 MSFT 186 33 2.09 113 70 476 123 % 5 2013.01 150 275 NEM 439 79 1.56 31 66 378 104 % 9 2013.01 100 135 NFLX 417 75 1.58 360 339 1 634 87 % 4 2013.01 510 660 NKE 176 32 2.24 85 121 741 111 % 6 2013.01 135 275 NVDA 738 133 1.58 262 210 1 339 115 % 6 2013.01 300 330 ORCL 237 43 1.67 50 57 271 86 % 5 2013.01 90 150 PEP 369 67 1.52 114 94 353 68 % 5 2013.01 140 175 PFE 97 17 1.75 44 30 122 73 % 4 2013.01 120 165 PG 340 61 1.57 85 108 433 72 % 6 2013.01 115 175 PM 562 102 1.43 83 160 503 57 % 6 2013.01 125 155 PRU 690 125 1.34 104 159 586 67 % 6 2013.01 150 185 PYPL 141 47 2.31 90 69 590 285 % 5 2015.07 135 315 SBUX 266 48 1.54 57 55 221 73 % 5 2013.01 130 160 TWX 140 25 1.85 98 156 408 47 % 5 2013.01 255 345 UPS 59 10 2.98 118 42 325 140 % 3 2013.01 350 650 VZ 182 33 2.27 54 79 570 131 % 6 2013.01 95 200 WFC 329 59 1.45 55 180 293 29 % 7 2013.01 100 130 WMT 315 57 1.38 95 381 453 21 % 7 2013.01 140 175 XOM 523 95 1.26 85 603 844 25 % 12 2013.01 105 200

В отличие от брокера №1, у данного брокера вообще нет убыточных символов для нашей торговой стратегии. Может быть, это связано с отсутствием свопов и комиссий на тестере стратегий. А может быть, из-за периода тестирования, который составляет всего 5 лет. Тогда как у брокера №1 для некоторых символов есть история за 14 лет.

Ну а теперь давайте посмотрим на графики баланса для перечисленных в таблице символов.

AAPL:





ADBE:





AMZN:





ATVI:





BA:





BAC:





BRKB:





C:





CAT:





CMCSA:





CSCO:





CVX:





DAL:





DIS:





EA:





EBAY:





FB:





FOXA:





GE:





GM:





GOOGL:





GS:





HPE:





IBM:





INTC:





JNJ:





JPM:





KO:





LLY:





MCD:





MMM:





MON:





MSFT:





NEM:





NFLX:





NKE:





NVDA:





ORCL:





PEP:





PFE:





PG:





PM:





PRU:





PYPL:





SBUX:





TWX:





UPS:





VZ:





WFC:





WMT:





XOM:





Брокер №3

И последний брокер, которого мы рассмотрим — №3. У данного брокера также есть исламские счета. И, видимо, именно поэтому тестер стратегий для него также не учитывает своп. Тем не менее, он учитывает комиссию, так что результаты тестирования в данном случае более правдоподобные. Конечно, если вы также будете использовать для торговли счета без свопов.

Если же исламские счета не использовать, то свопы у данного брокера как Long, так и в Short отрицательные. Своп в Long составляет 2.5% в год от цены инструмента на момент расчета свопа(0.007% в день). Своп в Short составляет 1.5% в год от цены инструмента на момент расчета свопа(0.004% в день).

Символ Трейдов, всего Трейдов, год Прибыльность Тек. цена Макс. просадка Прибыль % в год Макс. проигрышей Начало SL TP #AA 624 56 2.4 43 136 1 782 119 % 6 2007.07 90 135 #AIG 328 29 1.5 54 119 497 37 % 5 2007.07 240 270 #GE

354 32 1.92 12 91 580 57 % 5 2007.07 60 145 #HPQ 471 42 1.83 25 211 1 203 51 % 6 2007.07 90 195 #INTC 300 27 1.68 46 137 651 43 % 6 2007.07 90 195 #IP 154 14 1.91 54 104 488 42 % 5 2007.07 210 350 #KO 491 44 1.34 46 87 302 31 % 6 2007.07 110 130 #MO 160 14 1.45 62 72 202 25 % 5 2007.07 185 250 #PFE 245 22 1.47 44 32 115 32 % 6 2007.07 100 110 #T 292 26 1.5 33 109 378 31 % 6 2007.07 95 145 #VZ 201 18 1.65 54 52 257 44 % 4 2007.07 165 210

Как можно заметить, данные результаты являются чем-то средним между первым и вторым рассмотренным брокером. Убыточных символов найдено не было. Но и прибыль в год в процентом отношении меньше чем у брокера №2.

AA:





AIG:





GE:





HPQ:





INTC:





IP:





MO:





PFE:





T:





VZ:





Подводим итоги

Как можно заметить из результатов тестирования, фондовый рынок действительно является идеальным для такой торговой стратегии, как реверсирование. Практически на всех инструментах можно получать прибыль. При этом были замечены некоторые отличия в поведении данной торговой стратегии на фондовом рынке по сравнению с рынком Forex.

Главное из них — в большинстве своем тейк-профит не превышает даже двух стопов. А во многих случаях идеальным найденным тестером стратегий вариантом был вообще тот, в котором стоп был больше тейка. Но, поскольку я в такие варианты не верю, они были отброшены и не приведены в таблицах. Ну, а не верю я в них просто потому, что в данном случае мы получали прибыль из-за того, что рынок все время рос. Соответственно, мы получали тейк на первой же сделке. Как только рынок изменится, и мы будем получать тейк хотя бы на второй сделке, брать прибыль станет неоткуда. И даже после тейка прибыль по всей цепочке будет ниже чем полученные убытки.

Но перед тем, как броситься торговать на фондовом рынке, обратите внимание на одну найденную закономерность. А именно, чем больше период истории по инструменту, тем меньше процент прибыли, который он приносит в год. Символов с 12-летней историей, которые приносят более 50% годовых, практически нет. А вот символы, по которым есть история менее чем за 2 года, практически все приносят более 200% прибыли.

По этой причине для долгосрочной торговли следует выбирать символы с большим периодом истории. Ведь результаты по ним более качественные. Тогда как символы с меньшим периодом тестирования просто еще не попали в тот цикл своей жизни, в котором они шаг за шагом будут срывать ваши стоп-лоссы.

Кроме того, не стоит забывать о гэпах и больших свопах, из-за которых прибыль в тестере стратегий может оказаться убытком в реальной торговле. Особенно если тейк практически равен стопу. В качестве примера могу привести символ Spotify, дружба с которым у меня, к сожалению, не сложилась. В реальной торговле по нему прошло 8 цепочек сделок, каждая из которых привела к тейку. Однако результатом всех трейдов был убыток в 3 доллара из-за больших гэпов, которые часто случались не в мою пользу по данному инструменту, и больших свопов, съедающих прибыль. Возможно, это был не самый лучший период для данного инструмента, так как ни одна из цепочек не завершалась тейком на первом шаге. И в другие периоды он все же восполнил бы данный убыток и принес прибыль. Тем более, что на тестере стратегий он показывал более 700% прироста к депозиту к год. Но в реальной торговле от него пришлось отказаться.

Аграрный рынок, сырьевой, металлы

Аграрный, сырьевой и рынок металлов в большей степени можно отнести к рейнджевым рынкам. Тем не менее, они отличаются от рынка Forex хотя бы тем, что на цену товара в большей степени влияет текущее время года и, вообще, погодные условия.

Несмотря на то, что это рейнджевые рынки, первую сделку мы также всегда будем открывать в Long. Хотя бы потому что это проще, не нужно думать.

Брокер №1

Символ Трейдов, всего Трейдов, год Прибыльность Тек. цена Макс. просадка Прибыль % в год Макс. проигрышей Своп L|S (L%) Начало SL TP COFFEE 305 152 2.22 99 268 2 842 530 % 5 - 0.018 | - 0.01 (0.019%) 2016.09 120 240 CORN 481 240 1.36 356 135 397 147 % 6 - 0.05 | - 0.03 (0.015%) 2016.09 250 325 SOYBEAN 277 138 1.47 845 801 1 856 115 % 7 - 0.14 | - 0.08 (0.017%) 2016.09 950 1600 SUGAR 29 14 2.78 11 138 541 196 % 3 - 0.002 | - 0.001 (0.02%) 2016.09 70 170 WHEAT 106 53 1.98 518 247 908 183 % 5 - 0.064 | - 0.036 (0.012%) 2016.09 1 175 2 000 COCOA 75 37 1.78 2 156 441 873 98 % 17 - 0.28 | - 0.16 (0.013%) 2016.09 64 155 CL 2 677 223 1.14 71 13 345 19 942 12 % 12 - 0.003 | 0.0001 ( 0.004% ) 2006.09 100 190 HO 4 716 410 1.17 2 8 891 39 846 38 % 23 - 0.0001 | 0.00002 (0.005%) 2007.01 200 460 NG 235 19 2.1 2 14 515 61 996 36 % 13 - 0.0004 | - 0.0002 (0.014%) 2006.11 24 90 WT 1 938 161 1.22 71 14 730 42 437 24 % 15 - 0.003 | 0.0001 ( 0.004% ) 2006.09 105 345 BRN 827 75 1.59 78 4 832 28 274 53 % 10 - 0.003 | 0.0001 ( 0.004% ) 2007.08 175 345 PA 1 525 138 1.23 1 041 4 784 19 013 36 % 16 - 0.14 | - 0.08 (0.013%) 2007.11 880 2 540 HG 2 233 203 1.24 2 5 589 18 067 29 % 8 - 0.0005 | - 0.0003 (0.016%) 2007.06 460 650

В целом все символы приносят прибыль. Символы аграрного рынка приносят гораздо большую прибыль, но возможно, это из-за недостаточного периода тестирования. Но даже символам аграрного рынка в части прибыли далеко до фондового рынка.

Также стоит отметить, что символы, связанные с нефтью и газом, имеют положительный своп для позиций в Short.

COFFEE:





COCOA:





CORN:





SOYBEAN:





WHEAT:





HO:





HG:





NG:





BRN:





WT:





Брокер №2

Брокер №2 позволяет торговать только нефтью, так что наша таблица будет небольшой.

Свопы при этом отрицательные, и составляют 6% от цены открытия позиции за год для позиции в Long (0.016% в день) и 3% от цены открытия позиции в год для позиции в Short (0.008% в день). Интересно, что у брокера №1 для аналогичных инструментов своп гораздо лучше.

Символ Трейдов, всего Трейдов, год Прибыльность Тек. цена Макс. просадка Прибыль % в год Макс. проигрышей Начало SL TP Brent 710 142 1.54 78 8 721 32 934 75 % 21 2013.09 70 275 WTI 346 173 1.61 71 893 3 700 207 % 6 2016.07 90 130

В отличие от фондового рынка, для данных инструментов тестер стратегий учитывает своп.

Brent:





WTI:





Подводим итоги

Подводя итоги для данных рынков, можно сказать только то, что реверсирование может работать и на них.

ETF и индексы

Индексы — это инструмент, который включает в себя сразу множество акций. А значит, как и фондовому рынку, ему присуща трендовость. И при этом волатильность у индексов должна быть намного меньше, чем у отдельной акции, так как большое количество акций должно сглаживать сильные падения отдельных из них. Посмотрим, как это скажется на результатах тестирования.

Брокер №2

Как и для фондового рынка, своп одинаков для всех инструментов и составляет 6% от цены открытия за год для позиции в Long (0.016% в день) и 3% от цены открытия в год для позиции в Short (0.008% в день).

Символ Трейдов, год Прибыльность Тек. цена Макс. просадка Прибыль % в год Макс. проигрышей Начало SL TP US500Cash 262 2.42 2926 4 276 26 996 631 % 14 2017.12 95 400 US30Cash 624 1.53 26 713 22 633 85 694 378 % 7 2017.12 840 1 640 USTECHCash 69 3 7 516 765 6 998 914 % 2 2017.12 1 000 1 420

По результатам тестирования данного брокера все просто замечательно. Но верить этим результатам не стоит, так как исторические данные есть меньше чем за год. При этом данный год был весьма волатильным, с большими трендовыми движениями. Так что его можно считать идеальным для нашей торговой стратегии.

US500Cash:





US30Cash:





USTECHCash:





Брокер №1, индексы

Символ Трейдов, всего Трейдов, год Прибыльность Тек. цена Макс. просадка Прибыль % в год Макс. проигрышей Своп L|S (L%) Начало SL TP ES 648 51 1.5 2 939 4 192 10 832 20 % 10 - 0.36 | - 0.2 (0.012%) 2006.01 1 950 4 200 NQ 1 829 146 1.33 7 585 2 793 9 014 26 % 8 - 0.87 | - 0.49 (0.011%) 2006.04 3 250 4 400 TF 569 51 1.2 1 721 7 603 9 385 11 % 13 - 0.21 | - 0.12 (0.012%) 2007.08 185 340 YM 1 334 106 1.46 26 762 2 797 20 089 59 % 7 - 3.18 | -1.79 (0.012%) 2006.04 155 210 FDAX 1 727 138 1.18 12 402 10 631 21 110 15 % 9 - 1.48 | - 1.23 (0.012%) 2006.01 680 1 820 FESX 77 6 1.95 3 412 10 996 33 318 24 % 7 - 0.43 | - 0.35 (0.012%) 2006.01 175 430 FTI 1 405 117 1.36 549 5 536 23 869 35 % 8 - 0.06 | - 0.05 (0.011%) 2006.09 375 780 IBX 72 48 1.61 9 560 2 114 3 255 102 % 7 - 1.25 | - 1.03 (0.013%) 2017.01 125 245 MIB 70 46 1.62 21 400 583 1 154 131 % 4 - 2.66 | - 2.21 (0.012%) 2017.01 380 450 Russia50 142 94 1.13 1 129 360 159 29 % 6 - 0.16 | - 0.09 (0.014%) 2017.03 175 220 Z 3 248 249 1.14 7 448 7 143 10 222 11 % 10 - 0.87 | - 0.78 (0.012%) 2005.05 340 550 FCE 2 540 195 1.14 5 480 2 491 4 639 14 % 10 - 0.62 | - 0.52 (0.011%) 2005.12 380 490 NKD 635 55 1.35 23 800 6 310 12 237 16 % 12 - 2.82 | - 1.59 (0.012%) 2007.03 260 520 XU 35 23 3.26 11 765 18 116 429 % 2 - 1.78 | - 1 (0.015%) 2017.01 3 400 5 000 HSI 319 79 1.39 27 856 501 749 37 % 7 - 3.39 | - 2.79 (0.012%) 2014.07 360 495 TA25 747 - 0.42 1 671 774 -766 - 17 - 2 | - 2 (0.12%) 1992.12 300 285 CHILE 4 153 - 0 27 477 2 967 -2 967 - 4 153 - 2.4 | - 2.4 (0.009%) 1991.01 300 380

Здесь все гораздо хуже. Но тем не менее, убыточные только два символа: израильский индекс TA25 и южно-американский CHILE. И в обоих случаях проблема не в нашей торговой стратегии, а в очень больших комиссиях за сделки с данными инструментами. Для индекса CHILE эта комиссия вообще достигает доллара при том, что в случае тейка мы получаем несколько центов прибыли. Именно поэтому абсолютно все сделки по данному символу являются убыточными.

Как итог, наиболее благоприятным для торговли является индекс Доу-Джонса (YM). На протяжении 12 лет он показывает 60% годовых.

YM:





Брокер №1, ETF

Переходим к ETF, доступ к которым предоставляет брокер №1. Сразу скажем, что у данного брокера это инструмент новый. Поэтому история по нему доступна всего за несколько месяцев. Так что насколько непробиваемыми будут найденные параметры на большом отрезке времени, неизвестно.

Также обратите внимание, что своп в Short для данного инструмента положителен. Это, конечно, мелочь, но приятно.

Символ Трейдов, год Прибыльность Тек. цена Макс. просадка Прибыль Макс. проигрышей Своп L|S (L%) Начало SL TP EWG 50 2.27 30 2 11 2 - 0.01 | 0.002 (0.034%) 2018.06 10 30 EWU 12 1.56 34 2 2 2 - 0.01 | 0.002 (0.034%) 2018.06 50 50 EWW 19 1.97 50 27 30 4 - 0.017 | 0.003 (0.034%) 2018.06 85 185 EWZ 24 2.97 33 6 25 3 - 0.017 | 0.002 (0.036%) 2018.06 35 135 FXI 47 1.9 43 5 22 3 - 0.014 | 0.003 (0.033%) 2018.06 25 70 IJH 49 2.12 204 10 53 3 - 0.066 | 0.015 (0.033%) 2018.06 65 155 ILF 17 2.03 31 2 4 1 - 0.01 | 0.002 (0.034%) 2018.06 100 45 SPY 78 1.68 292 13 32 5 - 0.09 | 0.02 (0.032%) 2018.06 85 95 VGK 17 0.29 57 45 -30 5 - 0.019 | 0.004 (0.034%) 2018.06 45 95

Можно сразу заметить, что найденные идеальные параметры это уже не среднесрок, а скорее внутридневная торговля. Впрочем, возможно это из-за небольшой истории.

Что касается ETF на SPY и IJH, торговля на них связана с одной большой проблемой. А именно, очень большой залоговой маржой. Даже при минимальном лоте залоговая маржа равна 10 долларам. При этом прибыль в случае выигрыша колеблется в районе 1 доллара. И это только на первом трейде из цепочки. Если же вам немного не повезет, то уже на 4 трейде в цепочке на счету должны быть свободными 80 долларов. А на 8 шаге — 1280 долларов. Есть ли смысл замораживать 1280 долларов, чтобы заработать 1 доллар?

С моей точки зрения, это существенный недостаток торговли с короткими стопами на ETF. Протестировать же более длительные стопы невозможно, так как история доступна всего за 2 последних месяца.

Также не самым лучшим образом закончилось тестирование на реальном счете по инструменту EWG. Открытие практически каждого нового дня начиналось со стопа, так как у него были огромнейшие гэпы, и, как правило, не в мою пользу. В конце концов, одна из цепочек по инструменту дошла до 7-го шага, и при первой же возможности я ее закрыл, когда прибыль достигла примерно половины того, что было потеряно. И забыл про этот инструмент... впрочем, посмотрев в дальнейшем на график, я в который раз понял, что поступил опрометчиво, так как 7-ой шаг в конце концов закрылся бы тейком. Тем не менее, с точки зрения нервной системы, такие инструменты не самый лучший выбор.

Заключение

Как можно увидеть по графикам, реверсирование действительно может работать. Лучше всего для данной торговой стратегии подходят новые рынки, а также рынки с хорошей трендовостью, такие как фондовый и производные от него индексы. Главное, чтобы условия, которые предоставляет ваш брокер, позволяли без особых накладных расходов торговать среднесрок.

Но даже на этих рынках лучше не использовать данный механизм на очень популярных инструментах, которыми играет множество так называемых кукловодов. То есть, игроков с большими деньгами, которые могут двигать рынок в нужном им направлении.

И самое главное, на что следует обратить внимание. Мы заходим не по какому-либо сигналу, а в любое время. А это значит, что результаты могут сильно отличаться от тех, что приведены на графиках. Там, где на графике 8-ой шаг в цепочке закрылся прибылью, мы вполне могли зайти чуть раньше или чуть позже, и напороться на стоп-лосс по всей цепочке. Поэтому безоговорочно полагаться на приведенные выше результаты не стоит.

И, конечно, обязательно следует самостоятельно проводить тестирование и подбор подходящих для вашего брокера параметров советника, а не полагаться на те, что были найдены мной. Ведь, как говорилось выше, по одним и тем же инструментам у разных брокеров оптимальные параметры советника отличаются. Приведенные в этой статье параметры и скриншоты указаны лишь для ознакомления, и не являются инструкцией для применения в конечном виде.

И самое последнее, о чем хотелось сказать в этой статье. Предыдущая статья не прошла для меня даром. А точнее, гонорар от нее =) И теперь вы можете в реальном времени на реальных счетах увидеть, как работает реверсирование. Для этого был открыт сигнал для рынка Forex. Он открыт на центовом счете. Торговля осуществляется 7 инструментами: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD и XAGUSD. Удвоение лота по большинству из них происходит через сделку в цепочке.

Открытие и начальное сопровождение позиций выполняется советником. Однако, поскольку я тоже человек, то при достижении четвертого и более трейда в цепочке, я начинаю нервничать, и закрываю цепочку сразу же, как только прибыль превышает убыток по всей цепочке. После чего открываю сделку начальным лотом в том же направлении, в котором была закрытая позиция. Так что вполне возможно, что прибыль по сигналу была бы больше, если бы я не вмешивался =)

