950のウェブサイトがメタクオーツの経済指標カレンダーをブロードキャスト

950のウェブサイトがメタクオーツの経済指標カレンダーをブロードキャスト

経済指標カレンダーウィジェットは、世界中のほぼ1000のウェブリソースに既に組み込まれています。これらには、仲介サイト、人気のある金融メディア、分析ポータル、トレーダーブログなどがあります。このサービスでは、マクロ経済イベントをその重要度、国および期間で並び替えることができます。ライセンスリスクについて心配する必要はありません。

950のウェブサイトがメタクオーツの経済指標カレンダーをブロードキャスト

サービスの人気はいくつかの要因によって説明できます。

  1. カレンダーは無料です。
  2. 9つの最も一般的な言語で利用できます。
  3. 第三者広告はありません。
  4. ソースにイベントが表示された直後に更新されます。
  5. 定期的に新しい国と言語が追加されます。
  6. 数回のクリックで簡単にインストールできます。

このウィジェットによって、ウェブサイトには世界最大経済の500の指標と指数の詳細なリリーススケジュールが提供され、トレーダーは、ウェブサイトのメインコンテンツに加えて、説明やグラフとともに、重要なイベントの最新情報をすばやく受け取ることができます。

このメタクオーツのサービスは、各種リソースのオーナー様やウェブマスター様にお使いいただけます。カレンダーを追加するには、サービスウェブページの[ウェブサイトに追加]ボタンをクリックします。幅/高さと表示期間を指定すると、コードが生成されます。リソースのウェブページにコピーアンドペーストします。これで、サイトビジターがこの既存金融ニュース監視ツールが使えるようになります。

カレンダーの埋め込みコードを受け取る

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/5211

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

最後のコメント | ディスカッションに移動 (6)
Jonatan Santos Da Silva
Jonatan Santos Da Silva | 24 9月 2018 において 11:55
MetaQuotes Software Corp.:

950のウェブサイトがMetaQuotesの経済カレンダーを放送するという 新しい記事が掲載されました：

著者MetaQuotes Software Corp.

主要通貨のニュースはありますが、NZDニュージーランドはどこにあるのでしょうか？

Andrei Fandeev
Andrei Fandeev | 24 9月 2018 において 14:32
MetaQuotes Software Corp.:

掲載記事950サイトがMetaQuotesの経済カレンダーを放送

著者:MetaQuotes Software Corp.

検索エンジンはこのウィジェットのコンテンツをインデックスしますか？

Vasiliy Sokolov
Vasiliy Sokolov | 24 9月 2018 において 14:39
Andrei Fandeev:

検索エンジンはこのウィジェットのコンテンツをインデックスしますか？

MQウィジェットを配置することで、検索エンジンの "目 "に、サイトのランキングは上がるのでしょうか？

Andrei Fandeev
Andrei Fandeev | 24 9月 2018 において 16:41
Vasiliy Sokolov:

MQウィジェットを設置することで、検索エンジンの "目 "にサイトの評価が上がるのでしょうか？


いいえ、インデックスされないので、サイトのランキングは上がりません。
しかし、もし訪問者がウィジェットの何かをクリックすれば、ユニークなコンテンツに劣らず重要な行動ファクターが上がります。

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 24 9月 2018 において 18:34

正直、アップしたことすら忘れていた :-)

以前はこのサイトで見ていた ))))

MQL5.comフリーランスサービスが注文50,000件を達成 MQL5.comフリーランスサービスが注文50,000件を達成
公式のMetaTraderフリーランスサービスのメンバー受注完了数が2018年10月に50,000件に達しました。これは、MQLプログラマー向けの世界最大のフリーランスサイトです。サイトには1,000人以上の開発者が登録しており、新規注文は毎日数十件を超えます。サイトは7ヶ国語に訳されています。
通貨ペアパターンのテスト: 実用的なアプリケーションと実際のトレードの視点 第４部 通貨ペアパターンのテスト: 実用的なアプリケーションと実際のトレードの視点 第４部
この記事では、トレーディング通貨ペアバスケットのシリーズに結論付けを行います。 ここでは、残りのパターンをテストし、実際のトレードでの適用について説明します。 相場におけるエントリーと決済、パターンを分析し、複合インジケータの使用を考察します。
10のレンジトレーディング戦略の比較分析 10のレンジトレーディング戦略の比較分析
この記事はレンジ期間のトレードにおける利点および欠点について調査します。 この記事で作成およびテストされた10の戦略は、チャネル内の価格変動の追跡に基づいています。 各戦略は、ダマシの相場参入シグナルを回避することを目的としたフィルタリング機構を備えています。
14,000自動売買ロボットがMetaTraderマーケットに 14,000自動売買ロボットがMetaTraderマーケットに
最大級のアルゴリズム取引既成アプリストアでは13,970件の製品があります。これには4,800件のロボット、6,500件の指標、2,400件のユーティリティその他のソルーションが含まれます。半分以上のアプリケーション (6,000) はレンタルもできます。全製品の4分の1(3,800)は無料でダウンロードできます。