950のウェブサイトがメタクオーツの経済指標カレンダーをブロードキャスト

経済指標カレンダーウィジェットは、世界中のほぼ1000のウェブリソースに既に組み込まれています。これらには、仲介サイト、人気のある金融メディア、分析ポータル、トレーダーブログなどがあります。このサービスでは、マクロ経済イベントをその重要度、国および期間で並び替えることができます。ライセンスリスクについて心配する必要はありません。





サービスの人気はいくつかの要因によって説明できます。

カレンダーは無料です。 9つの最も一般的な言語で利用できます。 第三者広告はありません。 ソースにイベントが表示された直後に更新されます。 定期的に新しい国と言語が追加されます。 数回のクリックで簡単にインストールできます。

このウィジェットによって、ウェブサイトには世界最大経済の500の指標と指数の詳細なリリーススケジュールが提供され、トレーダーは、ウェブサイトのメインコンテンツに加えて、説明やグラフとともに、重要なイベントの最新情報をすばやく受け取ることができます。

このメタクオーツのサービスは、各種リソースのオーナー様やウェブマスター様にお使いいただけます。カレンダーを追加するには、サービスウェブページの[ウェブサイトに追加]ボタンをクリックします。幅/高さと表示期間を指定すると、コードが生成されます。リソースのウェブページにコピーアンドペーストします。これで、サイトビジターがこの既存金融ニュース監視ツールが使えるようになります。

カレンダーの埋め込みコードを受け取る