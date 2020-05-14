Инструментарий для быстрой ручной торговли: Базовый функционал
Содержание
Введение
На текущий момент всё больше трейдеров переходят на автоматические системы торговли, которые либо требуют начальную настройку, либо часть из них уже полностью автоматизированы. Тем не менее остается немалая часть трейдеров, которые торгуют руками по старинке. Оставляя в своих торговых системах место человеческой экспертной оценке при принятии решения в каждой конкретной торговой ситуации. Иногда эти ситуации развиваются достаточно стремительно или же при ручном виде торговли (например, при скальпинге) важна точность и своевременность входа в рынок. Для таких ситуаций необходимы инструменты, которые обеспечат максимально быструю реализацию задуманного действия для входа в рынок или выхода из него. Поэтому я решил реализовать свой базовый функционал для таких нужд.
Концепция инструментария
Вначале необходимо определить набор базовых действий, который может понадобиться для торговли руками и разработать инструмент, который позволит выполнять это максимально быстро и удобно. Ручная торговля происходит по заданной торговой системе, которая подразумевает вход в рынок одним из способов: рыночные ордеры или отложенные. Поэтому основными категориями инструментария будет работа именно с двумя этипи типами ордеров. Также следует выбрать задачи, которые могут совершаться трейдером во время торговли и сократить время и количество действий, необходимых для их выполнения.
Рис.1 Главное окно инструментария
На рис.1 видно, что здесь представлены две категории — Рыночный ордер и Отложенный ордер. Также я выбрал три базовые задачи, которые иногда нужно быстро решить и, что важно, их нельзя выполнить в одно действие. Как известно, во многих приложениях, в том числе и в терминале MetaTrader 5, существует свой базовый набор горячих клавиш для быстрого вызова той или иной команды или действия. В данном приложении это тоже будет учитываться. В скобках указана горячая клавиша, по нажатию на которую происходит либо указанное действие, либо в случае работы с ордерами, открывается окно работы с ними. Но также будет доступен функционал для работы мышью. То есть, к примеру, закрыть все прибыльные ордера можно как горячей клавишей C(англ.), так и нажав на кнопку "Закрыть все прибыльные".
По нажатию на горячую клавишу M(англ.) или же по кнопке "Рыночный ордер" открывается окно "Настройка: Рыночный ордер". В нем уже предоставляется инструментарий ввода данных для выставления рыночных ордеров на покупку или продажу.
Рис.2 Окно настройки и создания рыночных ордеров.
Помимо базовой настройки, похожей на ту, что есть в терминале, будет предоставлена возможность выбора лота не только в численном значении, но и его расчет исходя из процентного соотношения от баланса торгового счета. А также выставления Тейк профит и Стоп лосс не только в ценовом формате, но и в пунктах. Действие Купить и Продать так же, как и выше, возможно выполнить двумя способами: по нажатии на соответствующую кнопку или же горячей клавишей, указанной в скобках.
Теперь при нажатии на P(англ.) мы попадем в окно настроек отложенных ордеров. Здесь их представлено четыре.
Рис.3 Окно настройки и создания отложенных ордеров
Так же, как и в окне рыночных ордеров, в отложенных возможен выбор лота в численном или процент от баланса и выбор Стоп лосса и Тейк профита в ценовом или пунктовом формате.
Реализация инструментария
Для начала создадим начальную структуру проекта. В папке Experts создадим папку Simple Trading и в ней несколько файлов, как указано на рис.4 чуть ниже.
Рис.4 Файловая структура проекта
Рассмотрим назначение созданных файлов:
- SimpleTrading.mq5 — файл эксперта в котором будет построение графического интерфейса и наличие начальных настроек приложения.
- Program.mqh — подключаемый к файлу эксперта, будет содержать класс CFastTrading, его поля и методы. А также частичную их реализацию.
- MainWindow.mqh — подключаемый к Program.mqh файл, будет содержать реализацию методов элементов графического интерфейса.
- Defines.mqh — тоже подключается к Program.mqh и содержит в себе набор макроподстановок в элементы интерфейса для реализации русской и английской версии.
Для начала зайдем в Program.mqh, подключим необходимые для реализации интерфейса и торговых функций библиотеки, а также создадим класс CFastTrading.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Program.mqh | //| Alex2356 | //| https://www.mql5.com/ru/users/alex2356/seller | //+------------------------------------------------------------------+ #include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh> #include <DoEasy25\Engine.mqh> #include "Defines.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Перечисление для переключения языка интерфейса | //+------------------------------------------------------------------+ enum LANG { RUSSIAN, // Russian ENGLISH // English }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Класс для создания приложения | //+------------------------------------------------------------------+ class CFastTrading : public CWndEvents { public: CFastTrading(void); ~CFastTrading(void); //--- Инициализация/деинициализация void OnInitEvent(void); void OnDeinitEvent(const int reason); //--- Таймер void OnTimerEvent(void); //--- Обработчик события графика virtual void OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Добавление элементов интерфейса | //+------------------------------------------------------------------+ #include "MainWindow.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CFastTrading::CFastTrading(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Destructor | //+------------------------------------------------------------------+ CFastTrading::~CFastTrading(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Инициализация | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnInitEvent(void) { } //+------------------------------------------------------------------+ //| Деинициализация | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnDeinitEvent(const int reason) { //--- Удаление интерфейса CWndEvents::Destroy(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Таймер | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnTimerEvent(void) { CWndEvents::OnTimerEvent(); //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик событий графика | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { } //+------------------------------------------------------------------+
Теперь перейдем в файл эксперта SimpleTrading.mq5, подключим к нему Program.mqh и создадим экземпляр только что созданного класса. А также установим входные параметры, среди которых будут:
- Base FontSize — базовый размер шрифта приложения.
- Caption Color — цвет заголовка главного окна приложения.
- Back color — цвет заднего фона.
- Interface language — язык интерфейса.
- Magic Number — уникальный номер ордеров, создаваемых данным экспертом.
//+------------------------------------------------------------------+ //| SimpleTrading.mq5 | //| Alex2356 | //| https://www.mql5.com/ru/users/alex2356/seller | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, Alexander Fedosov" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/alex2356" #property version "1.00" //--- Подключение класса приложения #include "Program.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Входные параметры эксперта | //+------------------------------------------------------------------+ input int Inp_BaseFont = 10; // Base FontSize input color Caption = C'0,130,225'; // Caption Color input color Background = clrWhite; // Back color input LANG Language = ENGLISH; // Interface language input ulong MagicNumber = 1111; // Magic Number //--- CFastTrading program; ulong tick_counter; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- tick_counter=GetTickCount(); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { program.OnDeinitEvent(reason); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer(void) { program.OnTimerEvent(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { program.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); //--- if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_END_CREATE_GUI) { Print("End in ",GetTickCount()-tick_counter," ms"); } } //+------------------------------------------------------------------+
Для того чтобы входные параметры эксперта были доступны для этого класса, необходимо создать в нем переменные, которым будут присвоены значения их настроек эксперта и методы, посредством которых это будет происходить. Создаем переменные в приватной секции класса.
private: //--- color m_caption_color; color m_background_color; //--- int m_base_font_size; int m_m_edit_index; int m_p_edit_index; //--- ulong m_magic_number; //--- string m_base_font; //--- LANG m_language;
А методы в публичной секции:
//--- Цвет заголовка void CaptionColor(const color clr); //--- Цвет фона void BackgroundColor(const color clr); //--- Размер шрифта void FontSize(const int font_size); //--- Имя шрифта void FontName(const string font_name); //--- Установка языка интерфейса void SetLanguage(const LANG lang); //--- Установка магического номера void SetMagicNumber(ulong magic_number);
И реализуем их:
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::CaptionColor(const color clr) { m_caption_color=clr; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::BackgroundColor(const color clr) { m_background_color=clr; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::FontSize(const int font_size) { m_base_font_size=font_size; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::FontName(const string font_name) { m_base_font=font_name; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::SetLanguage(const LANG lang) { m_language=lang; } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::SetMagicNumber(const ulong magic_number) { m_magic_number=magic_number; }
Теперь в инициализации эксперта применим их:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- tick_counter=GetTickCount(); //--- Инициализация переменных класса program.FontSize(Inp_BaseFont); program.BackgroundColor(Background); program.CaptionColor(Caption); program.SetLanguage(Language); program.SetMagicNumber(MagicNumber); //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Добавим метод CreateGUI(), который будет создавать весь интерфейс, но пока он будет пустым. По мере создания элементов интерфейса, но будет заполняться.
//--- Создаёт графический интерфейс программы bool CreateGUI(void);
Но его уже можно добавить в инициализацию эксперта:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- tick_counter=GetTickCount(); //--- Инициализация переменных класса program.FontName("Trebuchet MS"); program.FontSize(Inp_BaseFont); program.BackgroundColor(Background); program.CaptionColor(Caption); program.SetLanguage(Language); program.SetMagicNumber(MagicNumber); //--- Установим торговую панель if(!program.CreateGUI()) { Print(__FUNCTION__," > Не удалось создать графический интерфейс!"); return(INIT_FAILED); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
Теперь создадим главное окно приложения. Для этого добавим метод CreateMainWindow() в защищенной(protected) секции нашего класса.
protected: //--- Формы bool CreateMainWindow(void);
А вот его реализацию поместим в файл MainWindow.mqh и после этого вызовем его в CreateGUI(). В реализации данного метода я уже использовал макроподстановку CAPTION_NAME, поэтому ее нужно создать в специально созданном для этого файле Defines.mqh.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт форму для ордеров | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateMainWindow(void) { //--- Добавим указатель окна в массив окон CWndContainer::AddWindow(m_main_window); //--- Свойства m_main_window.XSize(400); m_main_window.YSize(182); //--- Координаты int x=5; int y=20; m_main_window.CaptionHeight(22); m_main_window.IsMovable(true); m_main_window.CaptionColor(m_caption_color); m_main_window.CaptionColorLocked(m_caption_color); m_main_window.CaptionColorHover(m_caption_color); m_main_window.BackColor(m_background_color); m_main_window.FontSize(m_base_font_size); m_main_window.Font(m_base_font); //--- Создание формы if(!m_main_window.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_NAME,x,y)) return(false); //--- return(true); }
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт графический интерфейс программы | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateGUI(void) { //--- Создание главного окна приложения if(!CreateMainWindow()) return(false); //--- Завершение создания GUI CWndEvents::CompletedGUI(); return(true); }
Теперь создаем новую макроподстановку.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Макроподстановки | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Program.mqh" #define CAPTION_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Быстрый трейдинг" : "Fast Trading")
Скомпилировав проект, получим главное окно приложения. Теперь добавим кнопки(Рис.1), которые будут выполнять описанные выше действия. Для их реализации создадим в защищенной секции нашего класса универсальный метод CreateButton().
//--- Кнопки bool CreateButton(CWindow &window,CButton &button,string text,color baseclr,int x_gap,int y_gap,int w_number);
Реализуем его в MainWindow.mqhи применим в теле метода создания главного окна.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateButton(CWindow &window,CButton &button,string text,color baseclr,int x_gap,int y_gap,int w_number) { //--- Сохраним указатель на окно button.MainPointer(window); //--- Установим свойства перед созданием button.XSize(170); button.YSize(40); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor(clrWhite); button.LabelColorPressed(clrWhite); button.LabelColorHover(clrWhite); button.IsCenterText(true); //--- Создадим элемент управления if(!button.CreateButton(text,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); //--- Добавим указатель на элемент в базу CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button); return(true); }
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт форму для ордеров | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateMainWindow(void) { //--- Добавим указатель окна в массив окон CWndContainer::AddWindow(m_main_window); //--- Свойства m_main_window.XSize(400); m_main_window.YSize(182); //--- Координаты int x=5; int y=20; m_main_window.CaptionHeight(22); m_main_window.IsMovable(true); m_main_window.CaptionColor(m_caption_color); m_main_window.CaptionColorLocked(m_caption_color); m_main_window.CaptionColorHover(m_caption_color); m_main_window.BackColor(m_background_color); m_main_window.FontSize(m_base_font_size); m_main_window.Font(m_base_font); m_main_window.TooltipsButtonIsUsed(true); //--- Создание формы if(!m_main_window.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_NAME,x,y)) return(false); //--- if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[0],MARKET_ORDER_NAME+"(M)",C'87,128,255',20,10,0)) return(false); if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[1],PENDING_ORDER_NAME+"(P)",C'31,209,111',210,10,0)) return(false); if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[2],MARKET_ORDERS_PROFIT_CLOSE+"(C)",C'87,128,255',20,60,0)) return(false); if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[3],MARKET_ORDERS_LOSS_CLOSE+"(D)",C'87,128,255',20,110,0)) return(false); if(!CreateButton(m_main_window,m_order_button[4],PEND_ORDERS_ALL_CLOSE+"(R)",C'31,209,111',210,60,0)) return(false); return(true); }
Но тут также используются новые макроподстановки, поэтому идет в Defines.mqh и прописываем их на двух языках.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Макроподстановки | //+------------------------------------------------------------------+ #include "Program.mqh" #define CAPTION_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Быстрый трейдинг" : "Fast Trading System") #define MARKET_ORDER_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Рыночный ордер" : "Marker Order") #define PENDING_ORDER_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Отложенный ордер" : "Pending Order") #define MARKET_ORDERS_PROFIT_CLOSE (m_language==RUSSIAN ? "Закрыть все прибыльные" : "Close all profitable") #define MARKET_ORDERS_LOSS_CLOSE (m_language==RUSSIAN ? "Закрыть все убыточные" : "Close all losing") #define PEND_ORDERS_ALL_CLOSE (m_language==RUSSIAN ? "Закрыть все отложенные" : "Close all pending")
В результате, при выборе английского языка, мы получим следующий вариант.
Рис.5 Главное окно приложения.
Русский вариант был показан на рис.1 выше. Как было указано в концепции, в приложении должны быть еще два окна для работы с рыночными и отложенными ордерами. Поэтому создадим их и свяжем с кнопками Market Order и Pending Order как условились выше: по нажатию на них, а также с помощью горячих клавиш М и Р соответственно. Поэтому добавляем два метода CreateMarketOrdersWindow() и CreatePendingOrdersWindow() в защищенную секцию класса и реализуем их файле MainWindow.mqh.
bool CreateMarketOrdersWindow(void);
bool CreatePendingOrdersWindow(void);
//+------------------------------------------------------------------+ //| Окно создания и редактирования рыночных ордеров | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateMarketOrdersWindow(void) { //--- Добавим указатель окна в массив окон CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[0]); //--- Свойства m_orders_windows[0].XSize(450); m_orders_windows[0].YSize(242+58); //--- Координаты int x=m_order_button[0].XGap(); int y=m_order_button[0].YGap()+60; //--- color clrmain=C'87,128,255'; //--- m_orders_windows[0].CaptionHeight(22); m_orders_windows[0].IsMovable(true); m_orders_windows[0].CaptionColor(clrmain); m_orders_windows[0].CaptionColorLocked(clrmain); m_orders_windows[0].CaptionColorHover(clrmain); m_orders_windows[0].BackColor(m_background_color); m_orders_windows[0].BorderColor(clrmain); m_orders_windows[0].FontSize(m_base_font_size); m_orders_windows[0].Font(m_base_font); m_orders_windows[0].WindowType(W_DIALOG); //--- Создание формы if(!m_orders_windows[0].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_M_ORD_NAME,x,y)) return(false); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Окно создания и редактирования отложенных ордеров | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreatePendingOrdersWindow(void) { //--- Добавим указатель окна в массив окон CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[1]); //--- Свойства m_orders_windows[1].XSize(600); m_orders_windows[1].YSize(580); //--- Координаты int x=m_order_button[0].XGap(); int y=m_order_button[0].YGap()+60; //--- color clrmain=C'31,209,111'; //--- m_orders_windows[1].CaptionHeight(22); m_orders_windows[1].IsMovable(true); m_orders_windows[1].CaptionColor(clrmain); m_orders_windows[1].CaptionColorLocked(clrmain); m_orders_windows[1].CaptionColorHover(clrmain); m_orders_windows[1].BackColor(m_background_color); m_orders_windows[1].BorderColor(clrmain); m_orders_windows[1].FontSize(m_base_font_size); m_orders_windows[1].Font(m_base_font); m_orders_windows[1].WindowType(W_DIALOG); //--- Создание формы if(!m_orders_windows[1].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_P_ORD_NAME,x,y)) return(false); return(true); }
В обоих окнах используются новые макроподстановки, поэтому добавляем их в соответствующий файл:
#define CAPTION_M_ORD_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Настройка: Рыночный Ордер" : "Setting: Market Order") #define CAPTION_P_ORD_NAME (m_language==RUSSIAN ? "Настройка: Отложенный Ордер" : "Setting: Pending Order")
Теперь вызовем свежесозданные окна в базовом методе CreateGUI() создания интерфейса приложения:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт графический интерфейс программы | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateGUI(void) { //--- Создание главного окна приложения if(!CreateMainWindow()) return(false); if(!CreateMarketOrdersWindow()) return(false); if(!CreatePendingOrdersWindow()) return(false); //--- Завершение создания GUI CWndEvents::CompletedGUI(); return(true); }
Так как оба созданных окна являются диалоговым, то при запуске приложения видно их не будет. И необходимо создать механизм их отображения. Но с ним мы уже определились — это открытие по нажатию на кнопки Рыночный ордер и Отложенный, а также горячие клавиши. Для этого найдем в базовом классе тело метода OnEvent() и пропишем необходимые условия под нашу задачу.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик событий графика | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { //--- Событие нажатия на кнопке if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON) { //--- if(lparam==m_order_button[0].Id()) m_orders_windows[0].OpenWindow(); //--- if(lparam==m_order_button[1].Id()) m_orders_windows[1].OpenWindow(); } //--- Событие нажатие кнопки на клавиатуре if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN) { //--- Открытие окна рыночных ордеров if(lparam==KEY_M) { if(m_orders_windows[0].IsVisible()) { m_orders_windows[0].CloseDialogBox(); } else { if(m_orders_windows[1].IsVisible()) { m_orders_windows[1].CloseDialogBox(); } //--- m_orders_windows[0].OpenWindow(); } } //--- Открытие окна отложенных ордеров if(lparam==KEY_P) { if(m_orders_windows[1].IsVisible()) { m_orders_windows[1].CloseDialogBox(); } else { if(m_orders_windows[0].IsVisible()) { m_orders_windows[0].CloseDialogBox(); } //--- m_orders_windows[1].OpenWindow(); } } } }
Теперь можно скомпилировать проект. Попробуем пооткрывать диалоговые окна с помощью горячих клавиш. В результате должно получится как на рис.6 ниже:
Рис.6 Открытие и переключение окон с помощью горячих клавиш.
Тут также можно заметить, что нет необходимости закрывать одно диалоговое окно, чтобы открыть другое. Происходит переключение одного на другое, это экономит время и позволит при необходимости переключаться с рыночных ордеров на отложенные всего по нажатию одной кнопки. Еще одним небольшим штрихом в удобстве я решил добавить закрытие диалоговых окон с помощью клавиши Esc. При тестировании открытия пару раз было желание закрыть их через эту кнопку, поэтому добавим такой код в секцию Событие по нажатию кнопки на клавиатуре:
//--- Выход из окна Установки ордеров if(lparam==KEY_ESC) { if(m_orders_windows[0].IsVisible()) { m_orders_windows[0].CloseDialogBox(); } else if(m_orders_windows[1].IsVisible()) { m_orders_windows[1].CloseDialogBox(); } }
Займемся созданными окнами более плотно и начнем с окна Рыночных ордеров. Как мы помним по рис.2 необходимо создать два блока управления ордерами покупки и продажи. Для начала создадим два элемента интерфейса — фреймы новым методом CreateFrame().
bool CreateFrame(CWindow &window,CFrame &frame,const int x_gap,const int y_gap,string caption,int w_number);
Его реализация будет следующей:
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateFrame(CWindow &window,CFrame &frame,const int x_gap,const int y_gap,string caption,int w_number) { //--- Сохраним указатель на главный элемент frame.MainPointer(window); //--- color clrmain=clrNONE; if(caption==BUY_ORDER) clrmain=C'88,212,210'; else if(caption==SELL_ORDER) clrmain=C'236,85,79'; //--- frame.YSize(110); frame.LabelColor(clrmain); frame.BorderColor(clrmain); frame.BackColor(m_background_color); frame.GetTextLabelPointer().BackColor(m_background_color); frame.Font(m_base_font); frame.FontSize(m_base_font_size); frame.AutoXResizeMode(true); frame.AutoXResizeRightOffset(10); //--- Создадим элемент управления if(!frame.CreateFrame(caption,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); //--- Добавим объект в общий массив групп объектов CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,frame); return(true); }
В реализации создания фрейма у нас появляется новые две макроподстановки для заголовков фреймов, поэтому добавим их в Defines.mqh:
#define BUY_ORDER (m_language==RUSSIAN ? "Buy-ордер" : "Buy-order") #define SELL_ORDER (m_language==RUSSIAN ? "Sell-ордер" : "Sell-order")
Чтобы применить этот метод нужно перейти в конец тела CreateMarketOrdersWindow() создания окна рыночных ордеров и написать следующее дополнение:
... //--- Создание формы if(!m_orders_windows[0].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_M_ORD_NAME,x,y)) return(false); //--- БЛОК BUY if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[0],10,20,BUY_ORDER,1)) return(false); //--- БЛОК SELL if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[1],10,160,SELL_ORDER,1)) return(false); return(true); }
Теперь посмотрим что получилось:
Рис.7 Блоки рыночных ордеров.
В каждом из блоков на рис.7 будут находится по 4 основные категории элементов интерфейса:
- Текстовые заголовки. Это Лот, Тейк профит, Стоп лосс.
- Кнопки-переключатели. Для лота это Лот/% Депозита, для Тейк профита и Стоп лосса это ценовой или пунктовый режим.
- Поля ввода. Лот, Тейк профит и Стоп лосс.
- Кнопка действия. Продать или Купить.
Приступим к поэтапной реализации каждой категории. И для текстовых заголовков создадим универсальный метод CreateLabel().
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создаёт текстовую метку | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateLabel(CWindow &window,CTextLabel &text_label,const int x_gap,const int y_gap,string label_text,int w_number) { //--- Сохраним указатель на окно text_label.MainPointer(window); //--- text_label.Font(m_base_font); text_label.FontSize(m_base_font_size); text_label.XSize(80); text_label.BackColor(m_background_color); text_label.IsCenterText(true); //--- Создание метки if(!text_label.CreateTextLabel(label_text,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); //--- Добавим указатель на элемент в базу CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_label); return(true); }
Чуть выше мы дополняли метод создания окна рыночного ордера, теперь дополним его с учетом текущей реализации.
//--- БЛОК BUY if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[0],10,20,BUY_ORDER,1)) return(false); //--- Заголовки if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[0],20,30,LOT,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[1],20+80+20,30,TP,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[2],20+(80+20)*2,30,SL,1)) return(false); //--- БЛОК SELL if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[1],10,160,SELL_ORDER,1)) return(false); //--- Заголовки if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[3],20,170,LOT,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[4],20+80+20,170,TP,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[5],20+(80+20)*2,170,SL,1)) return(false); return(true); }
Здесь встречаются еще три новых макроподстановки для Лота, Тейка профита и Стоп лосса. Поэтому добавляем их названия на двух языках:
#define LOT (m_language==RUSSIAN ? "Лот" : "Lot") #define TP (m_language==RUSSIAN ? "Тейк профит" : "Take Profit") #define SL (m_language==RUSSIAN ? "Стоп лосс" : "Stop Loss")
Следующая категория это кнопки-переключатели. Для них будет специально созданный метод CreateSwitchButton().
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateSwitchButton(CWindow &window,CButton &button,string text,int x_gap,int y_gap,int w_number) { //--- Сохраним указатель на окно button.MainPointer(window); color baseclr=clrSlateBlue; color pressclr=clrIndigo; //--- Установим свойства перед созданием button.XSize(80); button.YSize(24); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(pressclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(pressclr); button.LabelColor(clrWhite); button.LabelColorPressed(clrWhite); button.LabelColorHover(clrWhite); button.IsCenterText(true); button.TwoState(true); //--- Создадим элемент управления if(!button.CreateButton(text,x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); //--- Добавим указатель на элемент в базу CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button); return(true); }
Его мы также применяем для обоих блоков в том же самом методе CreateMarketWindow():
... //--- БЛОК BUY if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[0],10,20,BUY_ORDER,1)) return(false); //--- Заголовки if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[0],20,30,LOT,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[1],20+80+20,30,TP,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[2],20+(80+20)*2,30,SL,1)) return(false); //--- Кнопки переключатели for(int i=0; i<3; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[0],m_switch_button[i],"-",20+(80+20)*i,60,1)) return(false); //--- БЛОК SELL if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[1],10,160,SELL_ORDER,1)) return(false); //--- Заголовки if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[3],20,170,LOT,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[4],20+80+20,170,TP,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[5],20+(80+20)*2,170,SL,1)) return(false); //--- Кнопки переключатели for(int i=3; i<6; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[0],m_switch_button[i],"-",20+(80+20)*(i-3),170+30,1)) return(false); return(true); }
На следующей категории Полей ввода придется остановится более основательно, так как она потребует дополнительного понимания того, что эти элементы интерфейса должны иметь определенные ограничения при их использовании. Например, следует учитывать, что значения для поля ввода Лот должны быть ограничены спецификацией текущего символа, а также особенностями торгового счета. То есть при редактировании этого поля необходимо учитывать такие параметры, как минимальный и максимальный возможный лот, а также минимальный шаг его изменения. Исходя из этого создадим CreateLotEdit() и настроим его поле ввода соответствующим образом:
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateLotEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit,const int x_gap,const int y_gap,int w_number) { //--- Сохраним указатель на главный элемент text_edit.MainPointer(window); //--- Свойства text_edit.XSize(80); text_edit.YSize(24); text_edit.Font(m_base_font); text_edit.FontSize(m_base_font_size); text_edit.MaxValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX)); text_edit.StepValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP)); text_edit.MinValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN)); text_edit.SpinEditMode(true); text_edit.SetDigits(2); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap(1); text_edit.GetTextBoxPointer().XSize(80); //--- Создадим элемент управления if(!text_edit.CreateTextEdit("",x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); text_edit.SetValue(string(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN))); //--- Добавим объект в общий массив групп объектов CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit); return(true); }
Также создадим поля ввода для Стоп Лосса и Тейк Профита. И добавим все выше созданное в то же самый метод создания окна рыночных ордеров.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateTakeProfitEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit,const int x_gap,const int y_gap,int w_number) { //--- Сохраним указатель на главный элемент text_edit.MainPointer(window); //--- Свойства text_edit.XSize(80); text_edit.YSize(24); text_edit.Font(m_base_font); text_edit.FontSize(m_base_font_size); text_edit.MaxValue(9999); text_edit.StepValue(1); text_edit.MinValue(0); text_edit.SpinEditMode(true); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap(1); text_edit.GetTextBoxPointer().XSize(80); //--- Создадим элемент управления if(!text_edit.CreateTextEdit("",x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); text_edit.SetValue(string(150)); //--- Добавим объект в общий массив групп объектов CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateStopLossEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit,const int x_gap,const int y_gap,int w_number) { //--- Сохраним указатель на главный элемент text_edit.MainPointer(window); //--- Свойства text_edit.XSize(80); text_edit.YSize(24); text_edit.Font(m_base_font); text_edit.FontSize(m_base_font_size); text_edit.MaxValue(9999); text_edit.StepValue(1); text_edit.MinValue(0); text_edit.SpinEditMode(true); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap(1); text_edit.GetTextBoxPointer().XSize(80); //--- Создадим элемент управления if(!text_edit.CreateTextEdit("",x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); text_edit.SetValue(string(150)); //--- Добавим объект в общий массив групп объектов CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit); return(true); }
И последней категорией элементов интерфейса этого окна будет две кнопки Купить и Продать. И соответственные им методы для их добавления CreateBuyButton() и CreateSellButton().
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateBuyButton(CWindow &window,CButton &button,string text,int x_gap,int y_gap,int w_number) { //--- Сохраним указатель на окно button.MainPointer(window); color baseclr=C'88,212,210'; //--- Установим свойства перед созданием button.XSize(120); button.YSize(40); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor(clrWhite); button.LabelColorPressed(clrWhite); button.LabelColorHover(clrWhite); button.IsCenterText(true); //--- Создадим элемент управления if(!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return(false); //--- Добавим указатель на элемент в базу CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateSellButton(CWindow &window,CButton &button,string text,int x_gap,int y_gap,int w_number) { //--- Сохраним указатель на окно button.MainPointer(window); color baseclr=C'236,85,79'; //--- Установим свойства перед созданием button.XSize(120); button.YSize(40); button.Font(m_base_font); button.FontSize(m_base_font_size); button.BackColor(baseclr); button.BackColorHover(baseclr); button.BackColorPressed(baseclr); button.BorderColor(baseclr); button.BorderColorHover(baseclr); button.BorderColorPressed(baseclr); button.LabelColor(clrWhite); button.LabelColorPressed(clrWhite); button.LabelColorHover(clrWhite); button.IsCenterText(true); //--- Создадим элемент управления if(!button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return(false); //--- Добавим указатель на элемент в базу CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,button); return(true); }
Дополнением в виде добавление двух кнопок завершим реализацию метода CreateMarketWindow():
//+------------------------------------------------------------------+ //| Окно создания и редактирования рыночных ордеров | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreateMarketOrdersWindow(void) { //--- Добавим указатель окна в массив окон CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[0]); //--- Свойства m_orders_windows[0].XSize(450); m_orders_windows[0].YSize(242+58); //--- Координаты int x=m_order_button[0].XGap(); int y=m_order_button[0].YGap()+60; //--- color clrmain=C'87,128,255'; //--- m_orders_windows[0].CaptionHeight(22); m_orders_windows[0].IsMovable(true); m_orders_windows[0].CaptionColor(clrmain); m_orders_windows[0].CaptionColorLocked(clrmain); m_orders_windows[0].CaptionColorHover(clrmain); m_orders_windows[0].BackColor(m_background_color); m_orders_windows[0].BorderColor(clrmain); m_orders_windows[0].FontSize(m_base_font_size); m_orders_windows[0].Font(m_base_font); m_orders_windows[0].WindowType(W_DIALOG); //--- Создание формы if(!m_orders_windows[0].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_M_ORD_NAME,x,y)) return(false); //--- БЛОК BUY if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[0],10,20,BUY_ORDER,1)) return(false); //--- Заголовки if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[0],20,30,LOT,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[1],20+80+20,30,TP,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[2],20+(80+20)*2,30,SL,1)) return(false); //--- Кнопки переключатели for(int i=0; i<3; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[0],m_switch_button[i],"-",20+(80+20)*i,60,1)) return(false); //--- Поля ввода if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[0],m_lot_edit[0],20,60+34,1)) return(false); if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[0],m_tp_edit[0],20+(80+20),60+34,1)) return(false); if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[0],m_sl_edit[0],20+(80+20)*2,60+34,1)) return(false); //--- Кнопка Купить if(!CreateBuyButton(m_orders_windows[0],m_buy_execute,BUY+"(B)",m_orders_windows[0].XSize()-(120+20),103,1)) return(false); //--- БЛОК SELL if(!CreateFrame(m_orders_windows[0],m_frame[1],10,160,SELL_ORDER,1)) return(false); //--- Заголовки if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[3],20,170,LOT,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[4],20+80+20,170,TP,1)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[0],m_m_text_labels[5],20+(80+20)*2,170,SL,1)) return(false); //--- Кнопки переключатели for(int i=3; i<6; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[0],m_switch_button[i],"-",20+(80+20)*(i-3),170+30,1)) return(false); //--- Поля ввода if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[0],m_lot_edit[1],20,170+30+35,1)) return(false); if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[0],m_tp_edit[1],20+80+20,170+30+35,1)) return(false); if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[0],m_sl_edit[1],20+(80+20)*2,170+30+35,1)) return(false); //--- Кнопка Продать if(!CreateSellButton(m_orders_windows[0],m_sell_execute,SELL+"(S)",m_orders_windows[0].XSize()-(120+20),242,1)) return(false); return(true); }
Также не забываем добавить две новые макроподстановки:
#define BUY (m_language==RUSSIAN ? "Купить" : "Buy") #define SELL (m_language==RUSSIAN ? "Продать" : "Sell")
Скомпилируем проект на этом этапе и получим следующий результат:
Рис.8 Полный интерфейс окна создания рыночных ордеров.
Но пока что это всего лишь шаблонная заготовка. И для ее развития теперь предстоит решить следующие задачи:
- Оживить кнопки-переключатели.
- В зависимости от их состояния менять свойства полей ввода.
- Реализовать выставление рыночных ордеров согласно режимам переключателей и данным полей ввода.
Перед тем как начать реализовывать механизм переключения кнопок при котором будут меняться названия, необходимо задать их значения по умолчанию, так как сейчас на рис.8 видны только прочерки. Для установки названия введем метод SetButtonParam(), тем более что он в будущем пригодится для его смены.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Установка текста кнопки | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::SetButtonParam(CButton &button,string text) { button.LabelText(text); button.Update(true); }
Перейдем в обработчик событий и введем секцию Событие по завершению создания интерфейса и там с помощью нашего метода SetButtonParam() назначим названия всем кнопкам-переключателям.
//--- Завершение создания интерфейса if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_END_CREATE_GUI) { //--- SetButtonParam(m_switch_button[0],LOT); SetButtonParam(m_switch_button[1],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[2],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[3],LOT); SetButtonParam(m_switch_button[4],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[5],POINTS); }
Тут у нас появляется еще одна макроподстановка для названия кнопок, допишем ее в Defines.mqh:
#define POINTS (m_language==RUSSIAN ? "Пункты" : "Points")
Подготовка для создания механизма переключения готова. Создадим функцию ButtonSwitch(), которая будет отслеживать состояние кнопки (нажата/отжата) переключателя, и исходя из этого назначать ей название.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::ButtonSwitch(CButton &button,long lparam,string state1,string state2) { if(lparam==button.Id()) { if(!button.IsPressed()) SetButtonParam(button,state1); else SetButtonParam(button,state2); } }
Так как переключение названия происходит по событию нажатия на кнопку, то вызовем созданный метод как раз в именно такой секции обработчик событий.
//--- Событие нажатия на кнопке if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON) { //--- if(lparam==m_order_button[0].Id()) m_orders_windows[0].OpenWindow(); //--- if(lparam==m_order_button[1].Id()) m_orders_windows[1].OpenWindow(); //--- ButtonSwitch(m_switch_button[0],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_switch_button[1],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_switch_button[2],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_switch_button[3],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_switch_button[4],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_switch_button[5],lparam,POINTS,PRICE); }
Также опишем новые макроподстановки на обоих языках:
#define PERC_DEPO (m_language==RUSSIAN ? "% Депозит" : "% Deposit") #define PRICE (m_language==RUSSIAN ? "Цена" : "Price")
Снова компилируем проект и получаем смену названий по нажатию на кнопку-переключатель:
Рис.9 Смена названий кнопок-переключателей.
Двигаем дальше. Следующей задачей стоит необходимость изменять свойства полей ввода в зависимости от состояния соответствующей им кнопки-переключателя. Для этого введем три новых метода для каждого поля ввода: LotMarketSwitch(),TakeMarketSwitch(),StopMarketSwitch(). Для первого метода будет переключение со значения лота на процент от баланса счета.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::LotMarketSwitch(long lparam) { for(int i=0; i<2; i++) { if(lparam==m_switch_button[i*3].Id()) { if(m_switch_button[i*3].IsPressed()) { m_lot_edit[i].SetDigits(0); m_lot_edit[i].StepValue(1); m_lot_edit[i].MaxValue(100); m_lot_edit[i].MinValue(1); m_lot_edit[i].SetValue(string(2)); m_lot_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true); } else { m_lot_edit[i].SetDigits(2); m_lot_edit[i].StepValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP)); m_lot_edit[i].MinValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN)); m_lot_edit[i].MaxValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX)); m_lot_edit[i].SetValue(string(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN))); m_lot_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true); } } } }
Для двух других методов со значения установки уровня в пунктах на ценовое значение.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::TakeMarketSwitch(long lparam) { for(int i=0; i<2; i++) { if(lparam==m_switch_button[3*i+1].Id()) { if(m_switch_button[3*i+1].IsPressed()) { MqlTick tick; if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) { m_tp_edit[i].SetDigits(_Digits); m_tp_edit[i].StepValue(_Point); m_tp_edit[i].SetValue(string(tick.ask)); m_tp_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true); } } else { m_tp_edit[i].SetDigits(0); m_tp_edit[i].StepValue(1); m_tp_edit[i].SetValue(string(150)); m_tp_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::StopMarketSwitch(long lparam) { for(int i=0; i<2; i++) { if(lparam==m_switch_button[3*i+2].Id()) { if(m_switch_button[3*i+2].IsPressed()) { MqlTick tick; if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) { m_sl_edit[i].SetDigits(_Digits); m_sl_edit[i].StepValue(_Point); m_sl_edit[i].SetValue(string(tick.bid)); m_sl_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true); } } else { m_sl_edit[i].SetDigits(0); m_sl_edit[i].StepValue(1); m_sl_edit[i].SetValue(string(150)); m_sl_edit[i].GetTextBoxPointer().Update(true); } } } }
Теперь вызовем все три метода в обработчик событий в секцию Событие по нажатию на кнопку:
//--- Переключение Лот/Процент от баланса LotMarketSwitch(lparam); //--- Переключение Тейк профит Пункты/Цена TakeMarketSwitch(lparam); //--- Переключение Стоп лосс Пункты/Цена StopMarketSwitch(lparam);
И проверим что в итоге получилось:
Рис.10 Переключение режимов полей ввода в окне рыночных ордеров.
Последней задачей осталась выставление рыночных ордеров согласно настройкам и значениям полей ввода с помощью кнопки или по горячей клавише. Для этого создадим три новых метода:
- OnInitTrading() — определяет и настраивает условия торгового окружения.
- SetBuyOrder() — открывает рыночный ордер на покупку.
- SetSellOrder() — открывает рыночный ордер на продажу.
Создадим их в приватной секции нашего базового класса CFastTrading и там же реализуем.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Инициализация торгового окружения | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnInitTrading() { string array_used_symbols[]; //--- Заполнение массива используемых символов CreateUsedSymbolsArray(SYMBOLS_MODE_CURRENT,"",array_used_symbols); //--- Установка типа используемого списка символов в коллекции символов и заполнение списка таймсерий символов m_trade.SetUsedSymbols(array_used_symbols); //--- Передача в торговый класс всех имеющихся коллекций m_trade.TradingOnInit(); m_trade.TradingSetMagic(m_magic_number); m_trade.TradingSetLogLevel(LOG_LEVEL_ERROR_MSG); //--- Установка синхронной передачи приказов для всех используемых символов m_trade.TradingSetAsyncMode(false); //--- Установка корректных типов истечения и заливки ордера всем торговым объектам m_trade.TradingSetCorrectTypeExpiration(); m_trade.TradingSetCorrectTypeFilling(); }
Этот метод вызовем в конструкторе класса:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Constructor | //+------------------------------------------------------------------+ CFastTrading::CFastTrading(void) { OnInitTrading(); }
Перед реализацией торговых функций следует учитывать, что их выполнение будет осуществляться по двум различным событиям.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::SetBuyOrder(int id,long lparam) { if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_buy_execute.Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_B)) { //--- double lot; if(m_switch_button[0].IsPressed()) lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK),StringToDouble(m_lot_edit[0].GetValue())); else lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[0].GetValue())); if(m_switch_button[1].IsPressed() && m_switch_button[2].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[0].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[0].GetValue()); if(m_trade.OpenBuy(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } else if(!m_switch_button[1].IsPressed() && !m_switch_button[2].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[0].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[0].GetValue()); if(m_trade.OpenBuy(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } else if(m_switch_button[1].IsPressed() && !m_switch_button[2].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[0].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[0].GetValue()); if(m_trade.OpenBuy(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } else if(!m_switch_button[1].IsPressed() && m_switch_button[2].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[0].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[0].GetValue()); if(m_trade.OpenBuy(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } } return(false); }
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::SetSellOrder(int id,long lparam) { if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_sell_execute.Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_S)) { //--- double lot; if(m_switch_button[3].IsPressed()) lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),StringToDouble(m_lot_edit[1].GetValue())); else lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[1].GetValue())); //--- if(m_switch_button[4].IsPressed() && m_switch_button[5].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[1].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[1].GetValue()); if(m_trade.OpenSell(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } else if(!m_switch_button[4].IsPressed() && !m_switch_button[5].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[1].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[1].GetValue()); if(m_trade.OpenSell(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } else if(!m_switch_button[4].IsPressed() && m_switch_button[5].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[1].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[1].GetValue()); if(m_trade.OpenSell(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } else if(m_switch_button[4].IsPressed() && !m_switch_button[5].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[1].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[1].GetValue()); if(m_trade.OpenSell(lot,Symbol(),m_magic_number,sl,tp)) return(true); } } return(false); }
Вызов обоих торговых методов хоть и будет происходить, как и у других в обработчике событий, но находиться они будут вне любой из секций, идентифицирующих события по причине указанной выше. В текущей реализации функций выше используется метод LotPercent() расчета размера лота в режиме процент от баланса счета.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ double CFastTrading::LotPercent(string symbol,ENUM_ORDER_TYPE trade_type,double price,double percent) { double margin=0.0; //--- checks if(symbol=="" || price<=0.0 || percent<1 || percent>100) return(0.0); //--- calculate margin requirements for 1 lot if(!OrderCalcMargin(trade_type,symbol,1.0,price,margin) || margin<0.0) return(0.0); //--- if(margin==0.0) return(0.0); //--- calculate maximum volume double volume=NormalizeDouble(AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)*percent/100.0/margin,2); //--- normalize and check limits double stepvol=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_STEP); if(stepvol>0.0) volume=stepvol*MathFloor(volume/stepvol); //--- double minvol=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MIN); if(volume<minvol) volume=0.0; //--- double maxvol=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_VOLUME_MAX); if(volume>maxvol) volume=maxvol; //--- return volume return(volume); }
На этом задачи по работе с рыночными ордерами выполнены. Теперь перейдем в окно создания отложенных ордеров и тем же порядком действий, что и с окном рыночных, создадим поэтапно интерфейс. Полностью всю последовательность действий освещать нет смысла, так как там очень много повторяющихся моментов, однако будем останавливаться на новых моментах.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Создает окно создания и редактирования отложенных ордеров | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreatePendingOrdersWindow(void) { //--- Добавим указатель окна в массив окон CWndContainer::AddWindow(m_orders_windows[1]); //--- Свойства m_orders_windows[1].XSize(600); m_orders_windows[1].YSize(580); //--- Координаты int x=m_order_button[0].XGap(); int y=m_order_button[0].YGap()+60; //--- color clrmain=C'31,209,111'; //--- m_orders_windows[1].CaptionHeight(22); m_orders_windows[1].IsMovable(true); m_orders_windows[1].CaptionColor(clrmain); m_orders_windows[1].CaptionColorLocked(clrmain); m_orders_windows[1].CaptionColorHover(clrmain); m_orders_windows[1].BackColor(m_background_color); m_orders_windows[1].BorderColor(clrmain); m_orders_windows[1].FontSize(m_base_font_size); m_orders_windows[1].Font(m_base_font); m_orders_windows[1].WindowType(W_DIALOG); //--- Создание формы if(!m_orders_windows[1].CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,CAPTION_P_ORD_NAME,x,y)) return(false); //---БЛОК BUY-STOP if(!CreateFrame(m_orders_windows[1],m_frame[2],10,20,BUYSTOP_ORDER,2)) return(false); //--- Заголовки if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[0],20,60,PRICE,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[1],20+80+20,30,LOT,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[2],20+(80+20)*2,30,TP,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[3],20+(80+20)*3,30,SL,2)) return(false); //--- Переключатели for(int i=0; i<3; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[1],m_p_switch_button[i],"-",120+(80+20)*i,60,2)) return(false); //--- Поля ввода if(!CreatePriceEdit(m_orders_windows[1],m_pr_edit[0],20,60+35,2)) return(false); if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[1],m_lot_edit[2],20+(80+20),60+35,2)) return(false); if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[1],m_tp_edit[2],20+(80+20)*2,60+35,2)) return(false); if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[1],m_sl_edit[2],20+(80+20)*3,60+35,2)) return(false); //--- Кнопка установки Buy Stop if(!CreateBuyButton(m_orders_windows[1],m_buystop_execute,"Buy Stop ( 1 )",m_orders_windows[1].XSize()-(120+20),103,2)) return(false); //---БЛОК SELL-STOP if(!CreateFrame(m_orders_windows[1],m_frame[3],10,160,SELLSTOP_ORDER,2)) return(false); //--- Заголовки if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[4],20,170+30,PRICE,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[5],20+80+20,170,LOT,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[6],20+(80+20)*2,170,TP,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[7],20+(80+20)*3,170,SL,2)) return(false); //--- Переключатели for(int i=3; i<6; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[1],m_p_switch_button[i],"-",120+(80+20)*(i-3),170+30,2)) return(false); //--- Поля ввода if(!CreatePriceEdit(m_orders_windows[1],m_pr_edit[1],20,170+30+35,2)) return(false); if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[1],m_lot_edit[3],20+(80+20),170+30+35,2)) return(false); if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[1],m_tp_edit[3],20+(80+20)*2,170+30+35,2)) return(false); if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[1],m_sl_edit[3],20+(80+20)*3,170+30+35,2)) return(false); //--- Кнопка установки Sell Stop if(!CreateSellButton(m_orders_windows[1],m_sellstop_execute,"Sell Stop ( 2 )",m_orders_windows[1].XSize()-(120+20),242,2)) return(false); //---БЛОК BUY-LIMIT if(!CreateFrame(m_orders_windows[1],m_frame[4],10,300,BUYLIMIT_ORDER,2)) return(false); //--- Заголовки if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[8],20,330,PRICE,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[9],20+80+20,310,LOT,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[10],20+(80+20)*2,310,TP,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[11],20+(80+20)*3,310,SL,2)) return(false); //--- Переключатели for(int i=6; i<9; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[1],m_p_switch_button[i],"-",120+(80+20)*(i-6),330,2)) return(false); //--- Поля ввода if(!CreatePriceEdit(m_orders_windows[1],m_pr_edit[2],20,365,2)) return(false); if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[1],m_lot_edit[4],20+(80+20),365,2)) return(false); if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[1],m_tp_edit[4],20+(80+20)*2,365,2)) return(false); if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[1],m_sl_edit[4],20+(80+20)*3,365,2)) return(false); //--- Кнопка установки Buy Limit if(!CreateBuyButton(m_orders_windows[1],m_buylimit_execute,"Buy Limit ( 3 )",m_orders_windows[1].XSize()-(120+20),382,2)) return(false); //---БЛОК SELL-LIMIT if(!CreateFrame(m_orders_windows[1],m_frame[5],10,440,SELLLIMIT_ORDER,2)) return(false); //--- Заголовки if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[12],20,470,PRICE,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[13],20+80+20,450,LOT,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[14],20+(80+20)*2,450,TP,2)) return(false); if(!CreateLabel(m_orders_windows[1],m_p_text_labels[15],20+(80+20)*3,450,SL,2)) return(false); //--- Переключатели for(int i=9; i<12; i++) if(!CreateSwitchButton(m_orders_windows[1],m_p_switch_button[i],"-",120+(80+20)*(i-9),470,2)) return(false); //--- Поля ввода if(!CreatePriceEdit(m_orders_windows[1],m_pr_edit[3],20,505,2)) return(false); if(!CreateLotEdit(m_orders_windows[1],m_lot_edit[5],20+(80+20),505,2)) return(false); if(!CreateTakeProfitEdit(m_orders_windows[1],m_tp_edit[5],20+(80+20)*2,505,2)) return(false); if(!CreateStopLossEdit(m_orders_windows[1],m_sl_edit[5],20+(80+20)*3,505,2)) return(false); //--- Кнопка установки Sell Limit if(!CreateSellButton(m_orders_windows[1],m_selllimit_execute,"Sell Limit ( 4 )",m_orders_windows[1].XSize()-(120+20),522,2)) return(false); //--- return(true); }
Как видим из листинга выше, в нем используется те же самые методы, что и при создании элементов интерфейса окна работы с рыночными ордерами. Тем не менее, один новый метод здесь появляется. Это CreatePriceEdit(), и по названию легко догадаться, что это поле ввода для установки цены отложенного ордера.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::CreatePriceEdit(CWindow &window,CTextEdit &text_edit,const int x_gap,const int y_gap,int w_number) { //--- Сохраним указатель на главный элемент text_edit.MainPointer(window); //--- Свойства text_edit.XSize(80); text_edit.YSize(24); text_edit.Font(m_base_font); text_edit.FontSize(m_base_font_size); text_edit.StepValue(_Point); text_edit.SpinEditMode(true); text_edit.SetDigits(_Digits); text_edit.GetTextBoxPointer().XGap(1); text_edit.GetTextBoxPointer().XSize(80); //--- Создадим элемент управления if(!text_edit.CreateTextEdit("",x_gap,window.CaptionHeight()+y_gap)) return(false); //--- MqlTick tick; if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) text_edit.SetValue(string(tick.bid)); //--- Добавим объект в общий массив групп объектов CWndContainer::AddToElementsArray(w_number,text_edit); return(true); }
После его реализации будет готов начальный шаблон, однако интерфейс пока еще нерабочий. Его необходимо настроить. И тут мы будем придерживаться той же самой очередности, что и ранее: настраиваем кнопки-переключатели, связываем их состояние со свойствами полей ввода и создаем функции выставления отложенных ордеров.
Заходим в обработчик событий OnEvent(), секцию Завершение создания интерфейса, и устанавливаем названия кнопок-переключателей:
//--- Завершение создания интерфейса if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_END_CREATE_GUI) { //--- SetButtonParam(m_switch_button[0],LOT); SetButtonParam(m_switch_button[1],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[2],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[3],LOT); SetButtonParam(m_switch_button[4],POINTS); SetButtonParam(m_switch_button[5],POINTS); //--- SetButtonParam(m_p_switch_button[0],LOT); SetButtonParam(m_p_switch_button[1],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[2],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[3],LOT); SetButtonParam(m_p_switch_button[4],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[5],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[6],LOT); SetButtonParam(m_p_switch_button[7],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[8],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[9],LOT); SetButtonParam(m_p_switch_button[10],POINTS); SetButtonParam(m_p_switch_button[11],POINTS); }
Переходим в секцию Событие нажатие на кнопку и реализуем механизм переключения состояния кнопок со сменой названия:
//--- ButtonSwitch(m_p_switch_button[0],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_p_switch_button[1],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[2],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[3],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_p_switch_button[4],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[5],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[6],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_p_switch_button[7],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[8],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[9],lparam,LOT,PERC_DEPO); ButtonSwitch(m_p_switch_button[10],lparam,POINTS,PRICE); ButtonSwitch(m_p_switch_button[11],lparam,POINTS,PRICE);
Для связи состояний кнопок-переключателей с полями ввода и их свойствами создадим три новых метода LotPendingSwitch(), TakePendingSwitch(), StopPendingSwitch().
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::LotPendingSwitch(long lparam) { for(int i=0; i<4; i++) { if(lparam==m_p_switch_button[3*i].Id()) { if(m_p_switch_button[3*i].IsPressed()) { m_lot_edit[i+2].SetDigits(0); m_lot_edit[i+2].StepValue(1); m_lot_edit[i+2].MaxValue(100); m_lot_edit[i+2].MinValue(1); m_lot_edit[i+2].SetValue(string(2)); m_lot_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true); } else { m_lot_edit[i+2].SetDigits(2); m_lot_edit[i+2].StepValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_STEP)); m_lot_edit[i+2].MinValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN)); m_lot_edit[i+2].MaxValue(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MAX)); m_lot_edit[i+2].SetValue(string(SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_VOLUME_MIN))); m_lot_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::TakePendingSwitch(long lparam) { for(int i=0; i<4; i++) { if(lparam==m_p_switch_button[3*i+1].Id()) { if(m_p_switch_button[3*i+1].IsPressed()) { MqlTick tick; if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) { m_tp_edit[i+2].SetDigits(_Digits); m_tp_edit[i+2].StepValue(_Point); m_tp_edit[i+2].SetValue(string(tick.ask)); m_tp_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true); } } else { m_tp_edit[i+2].SetDigits(0); m_tp_edit[i+2].StepValue(1); m_tp_edit[i+2].SetValue(string(150)); m_tp_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true); } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::StopPendingSwitch(long lparam) { for(int i=0; i<4; i++) { if(lparam==m_p_switch_button[3*i+2].Id()) { if(m_p_switch_button[3*i+2].IsPressed()) { MqlTick tick; if(SymbolInfoTick(Symbol(),tick)) { m_sl_edit[i+2].SetDigits(_Digits); m_sl_edit[i+2].StepValue(_Point); m_sl_edit[i+2].SetValue(string(tick.bid)); m_sl_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true); } } else { m_sl_edit[i+2].SetDigits(0); m_sl_edit[i+2].StepValue(1); m_sl_edit[i+2].SetValue(string(150)); m_sl_edit[i+2].GetTextBoxPointer().Update(true); } } } }
Теперь вызовем их в обработчике событий раздела по нажатию на кнопку:
//--- Переключение Лот/Процент от баланса LotPendingSwitch(lparam); //--- Переключение Тейк профит Пункты/Цена TakePendingSwitch(lparam); //--- Переключение Стоп лосс Пункты/Цена StopPendingSwitch(lparam);
Скомпилируем проект и посмотрим, что мы только что создали:
Рис.11 Переключение режимов полей ввода в конце отложенных ордеров.
Итак, переключатели режимов полей ввода готовы и смена свойства тоже работает. Значит переходим к созданию функций, необходимых для выставления отложенных ордеров. Здесь тоже поступаем по аналогии с рыночными ордерами. Создаем четыре метода под каждый тип.
bool SetBuyStopOrder(int id,long lparam); bool SetSellStopOrder(int id,long lparam); bool SetBuyLimitOrder(int id,long lparam); bool SetSellLimitOrder(int id,long lparam);
И реализуем их. Под каждый из отложенных ордеров устанавливаем горячую клавишу, помимо события по нажатию на созданную кнопку.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::SetBuyStopOrder(int id,long lparam) { if(!m_orders_windows[1].IsVisible()) return(false); if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_buystop_execute.Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_1)) { //--- double lot; if(m_p_switch_button[0].IsPressed()) lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK),StringToDouble(m_lot_edit[2].GetValue())); else lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[2].GetValue())); //--- double pr=double(m_pr_edit[0].GetValue()); //--- if(m_p_switch_button[1].IsPressed() && m_p_switch_button[2].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[2].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[2].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[1].IsPressed() && !m_p_switch_button[2].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[2].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[2].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(m_p_switch_button[1].IsPressed() && !m_p_switch_button[2].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[2].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[2].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[1].IsPressed() && m_p_switch_button[2].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[2].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[2].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } } return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::SetSellStopOrder(int id,long lparam) { if(!m_orders_windows[1].IsVisible()) return(false); if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_sellstop_execute.Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_2)) { //--- double lot; if(m_p_switch_button[3].IsPressed()) lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),StringToDouble(m_lot_edit[3].GetValue())); else lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[3].GetValue())); //--- double pr=double(m_pr_edit[1].GetValue()); //--- if(m_p_switch_button[4].IsPressed() && m_p_switch_button[5].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[3].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[3].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[4].IsPressed() && !m_p_switch_button[5].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[3].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[3].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(m_p_switch_button[4].IsPressed() && !m_p_switch_button[5].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[3].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[3].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[4].IsPressed() && m_p_switch_button[5].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[3].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[3].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } } return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::SetBuyLimitOrder(int id,long lparam) { if(!m_orders_windows[1].IsVisible()) return(false); if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_buylimit_execute.Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_3)) { //--- double lot; if(m_p_switch_button[6].IsPressed()) lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_BUY,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK),StringToDouble(m_lot_edit[4].GetValue())); else lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[4].GetValue())); //--- double pr=double(m_pr_edit[2].GetValue()); //--- if(m_p_switch_button[7].IsPressed() && m_p_switch_button[8].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[4].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[4].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[7].IsPressed() && !m_p_switch_button[8].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[4].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[4].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(m_p_switch_button[7].IsPressed() && !m_p_switch_button[8].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[4].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[4].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[7].IsPressed() && m_p_switch_button[8].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[4].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[4].GetValue()); if(m_trade.PlaceBuyLimit(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } } return(false); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ bool CFastTrading::SetSellLimitOrder(int id,long lparam) { if(!m_orders_windows[1].IsVisible()) return(false); if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_selllimit_execute.Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_4)) { //--- double lot; if(m_p_switch_button[9].IsPressed()) lot=LotPercent(Symbol(),ORDER_TYPE_SELL,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),StringToDouble(m_lot_edit[5].GetValue())); else lot=NormalizeLot(Symbol(),StringToDouble(m_lot_edit[5].GetValue())); //--- double pr=double(m_pr_edit[3].GetValue()); //--- if(m_p_switch_button[10].IsPressed() && m_p_switch_button[11].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[5].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[5].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[10].IsPressed() && !m_p_switch_button[11].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[5].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[5].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(m_p_switch_button[10].IsPressed() && !m_p_switch_button[11].IsPressed()) { double tp=double(m_tp_edit[5].GetValue()); int sl=int(m_sl_edit[5].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } else if(!m_p_switch_button[10].IsPressed() && m_p_switch_button[11].IsPressed()) { int tp=int(m_tp_edit[5].GetValue()); double sl=double(m_sl_edit[5].GetValue()); if(m_trade.PlaceSellStop(lot,Symbol(),pr,sl,tp,m_magic_number)) return(true); } } return(false); }
Теперь переходим в обработчик событий и дополняем в самом начале его вызовом только что созданных методов:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик событий графика | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { //--- SetBuyOrder(id,lparam); SetSellOrder(id,lparam); //--- SetBuyStopOrder(id,lparam); SetSellStopOrder(id,lparam); SetBuyLimitOrder(id,lparam); SetSellLimitOrder(id,lparam);
Базовый функционал по работе со всеми типами ордеров завершен. Но так как суть данного приложения — сделать более удобным и быстрым ручную торговлю, то я решил добавить одну небольшую функцию, которая ускорит выставление как рыночных ордеров, так и отложенных. Принцип ее заключается в следующем: при установке значений полей ввода в разных режимах их изменение с помощью стрелочек вверх и вниз слева от поля меняет цифру на заданный шаг. Но, к примеру, при установке таким способом цены отложенного ордера по нажатию вверх вниз изменение будет на EURUSD так 1,08500 на 1,85001. Это медленно и не совсем удобно. Поэтому при выделении поля ввода для редактирования значения по нажатию на горячие клавиши Вверх/Вниз добавим изменение значения на шаг умноженный на 10. Для этого создадим метод ArrowSwitch().
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::ArrowSwitch(long lparam) { //--- Цены for(int i=0; i<4; i++) { if(m_pr_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState()) { if(lparam==KEY_UP) { //--- Получим новое значение double value=StringToDouble(m_pr_edit[i].GetValue())+m_pr_edit[i].StepValue()*10; //--- Увеличим на один шаг и проверим на выход за ограничение m_pr_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } else if(lparam==KEY_DOWN) { //--- Получим новое значение double value=StringToDouble(m_pr_edit[i].GetValue())-m_pr_edit[i].StepValue()*10; //--- Увеличим на один шаг и проверим на выход за ограничение m_pr_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } } } //--- Лот for(int i=0; i<6; i++) { if(m_lot_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState()) { if(lparam==KEY_UP) { //--- Получим новое значение double value=StringToDouble(m_lot_edit[i].GetValue())+m_lot_edit[i].StepValue()*10; //--- Увеличим на один шаг и проверим на выход за ограничение m_lot_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } else if(lparam==KEY_DOWN) { //--- Получим новое значение double value=StringToDouble(m_lot_edit[i].GetValue())-m_lot_edit[i].StepValue()*10; //--- Увеличим на один шаг и проверим на выход за ограничение m_lot_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } } } //--- Тейк Профит, Стоп Лосс for(int i=0; i<6; i++) { //--- if(m_tp_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState()) { if(lparam==KEY_UP) { //--- Получим новое значение double value=StringToDouble(m_tp_edit[i].GetValue())+m_tp_edit[i].StepValue()*10; //--- Увеличим на один шаг и проверим на выход за ограничение m_tp_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } else if(lparam==KEY_DOWN) { //--- Получим новое значение double value=StringToDouble(m_tp_edit[i].GetValue())-m_tp_edit[i].StepValue()*10; //--- Увеличим на один шаг и проверим на выход за ограничение m_tp_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } } //--- if(m_sl_edit[i].GetTextBoxPointer().TextEditState()) { if(lparam==KEY_UP) { //--- Получим новое значение double value=StringToDouble(m_sl_edit[i].GetValue())+m_sl_edit[i].StepValue()*10; //--- Увеличим на один шаг и проверим на выход за ограничение m_sl_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } else if(lparam==KEY_DOWN) { //--- Получим новое значение double value=StringToDouble(m_sl_edit[i].GetValue())-m_sl_edit[i].StepValue()*10; //--- Увеличим на один шаг и проверим на выход за ограничение m_sl_edit[i].SetValue(DoubleToString(value),false); } } } }
И вызовем его в обработчике событий в секции Нажатие кнопки на клавиатуре.
//--- Нажатие кнопки на клавиатуре if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN) { //--- ArrowSwitch(lparam); ....
На рис.12 вы можете пронаблюдать разницу между скоростью изменения редактируемого значения до необходимого.
Рис.12 Быстрое изменение значений полей ввода горячими клавишами.
Инструментарий по выставлению рыночных и отложенных ордеров реализован, осталось перейти в главное окно приложения и дополнить его действиями по имеющимся ордерам, как показано на самом первом рисунке в начале статьи. К ним относятся три действия — закрытие всех прибыльных рыночных ордеров, закрытие всех убыточных ордеров и удаление всех текущих отложенных ордеров. Само собой это относится только к ордерам, которые были выставлены нашим приложением с предварительно заданным в настройках магическим номером. Следует также помнить, что при установке ордеров с текущим магическим номером, а потом смене его в свойствах эксперта на любой другой, действующие ордера по старому номеру будут игнорироваться, как уже неотносящиеся к текущему приложению.
Перейдем к реализации заявленных действий. Создадим три новых метода:
void CloseAllMarketProfit(int id,long lparam); void CloseAllMarketLoss(int id,long lparam); void DeleteAllPending(int id,long lparam);
И реализуем каждый из них.
//+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::CloseAllMarketProfit(int id,long lparam) { if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_order_button[2].Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_C)) { //--- объявление запроса и результата MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций //--- перебор всех открытых позиций for(int i=total-1; i>=0; i--) { //--- параметры ордера ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // тикет позиции string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // символ int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber позиции double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // объем позиции ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // тип позиции double profit=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT); double swap=PositionGetDouble(POSITION_SWAP); //--- если MagicNumber совпадает if(magic==m_magic_number) if(position_symbol==Symbol()) if(profit+swap>0) { //--- обнуление значений запроса и результата ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); //--- установка параметров операции request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // тип торговой операции request.position =position_ticket; // тикет позиции request.symbol =position_symbol; // символ request.volume =volume; // объем позиции request.deviation=5; // допустимое отклонение от цены request.magic =m_magic_number; // MagicNumber позиции //--- установка цены и типа ордера в зависимости от типа позиции if(type==POSITION_TYPE_BUY) { request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID); request.type =ORDER_TYPE_SELL; } else { request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK); request.type =ORDER_TYPE_BUY; } //--- отправка запроса if(!OrderSend(request,result)) PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::CloseAllMarketLoss(int id,long lparam) { if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_order_button[3].Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_D)) { //--- объявление запроса и результата MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); int total=PositionsTotal(); // количество открытых позиций //--- перебор всех открытых позиций for(int i=total-1; i>=0; i--) { //--- параметры ордера ulong position_ticket=PositionGetTicket(i); // тикет позиции string position_symbol=PositionGetString(POSITION_SYMBOL); // символ int digits=(int)SymbolInfoInteger(position_symbol,SYMBOL_DIGITS); // количество знаков после запятой ulong magic=PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); // MagicNumber позиции double volume=PositionGetDouble(POSITION_VOLUME); // объем позиции ENUM_POSITION_TYPE type=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE); // тип позиции double profit=PositionGetDouble(POSITION_PROFIT); double swap=PositionGetDouble(POSITION_SWAP); //--- если MagicNumber совпадает if(magic==m_magic_number) if(position_symbol==Symbol()) if(profit+swap<0) { //--- обнуление значений запроса и результата ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); //--- установка параметров операции request.action =TRADE_ACTION_DEAL; // тип торговой операции request.position =position_ticket; // тикет позиции request.symbol =position_symbol; // символ request.volume =volume; // объем позиции request.deviation=5; // допустимое отклонение от цены request.magic =m_magic_number; // MagicNumber позиции //--- установка цены и типа ордера в зависимости от типа позиции if(type==POSITION_TYPE_BUY) { request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_BID); request.type =ORDER_TYPE_SELL; } else { request.price=SymbolInfoDouble(position_symbol,SYMBOL_ASK); request.type =ORDER_TYPE_BUY; } //--- отправка запроса if(!OrderSend(request,result)) PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки } } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::DeleteAllPending(int id,long lparam) { if((id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON && lparam==m_order_button[4].Id()) || (id==CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam==KEY_R)) { //--- объявление и инициализация запроса и результата MqlTradeRequest request; MqlTradeResult result; //--- перебор всех установленных отложенных ордеров for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--) { ulong order_ticket=OrderGetTicket(i); // тикет ордера ulong magic=OrderGetInteger(ORDER_MAGIC); // MagicNumber ордера //--- если MagicNumber совпадает if(magic==m_magic_number) { //--- обнуление значений запроса и результата ZeroMemory(request); ZeroMemory(result); //--- установка параметров операции request.action= TRADE_ACTION_REMOVE; // тип торговой операции request.order = order_ticket; // тикет ордера //--- отправка запроса if(!OrderSend(request,result)) PrintFormat("OrderSend error %d",GetLastError()); // если отправить запрос не удалось, вывести код ошибки } } } }
Отмечу, что в созданных методах также действует правило выполнения действия по двум разным событиям: по нажатию на кнопку в главном окне приложения и по горячей клавише с клавиатуры. Вызов все трех функций будет в обработчике событий вне каких либо секций.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Обработчик событий графика | //+------------------------------------------------------------------+ void CFastTrading::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { //--- SetBuyOrder(id,lparam); SetSellOrder(id,lparam); //--- SetBuyStopOrder(id,lparam); SetSellStopOrder(id,lparam); SetBuyLimitOrder(id,lparam); SetSellLimitOrder(id,lparam); //--- CloseAllMarketProfit(id,lparam); CloseAllMarketLoss(id,lparam); //--- DeleteAllPending(id,lparam);
На этом разработка базового функционала для быстрой ручной работы завершена, а демонстрацию работы созданного приложение можно увидеть в ролике ниже.
Заключение
В конце статьи приложен архив со всеми перечисленными файлами, отсортированными по папкам. Поэтому для корректной работы достаточно положить папку MQL5 в корень терминала. Для того чтобы найти корень терминала, в котором находится папка MQL5, нужно в MetaTrader 5 нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+D или воспользоваться контекстным меню, как показано на рис.13 ниже.
Рис.13 Поиск папки MQL5 в корне терминала MetaTrader 5
Торговать ручками все равно надо уметь. Это как таблица умножения. Хоть калькулятор под рукой, а её нужно знать.
Полностью согласен - интуитивную составляющую трейдинга никто не отменял.
Многие трейдеры, ранее безоговорочно доверявшие роботам, приходят к тому,
что сигнал сигналом, но часто окончательное решение о входе в рынок, надо принимать самому.
EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов - библиотека для MetaTrader 5 Anatoli Kazharski
ведь последняя ее версия 13.03.2019г а у вас некоторые файлы аж 20года?
Спасибо, а что вы корректировали или использовали новую версию библиотеки
EasyAndFastGUI - библиотека для создания графических интерфейсов - библиотека для MetaTrader 5 Anatoli Kazharski
ведь последняя ее версия 13.03.2019г а у вас некоторые файлы аж 20года?
Много чего, под задачи которые у меня появлялись.