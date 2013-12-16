Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Donchian Channels.



При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Зелёный - рост финансового актива, оранжевый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. Donchian_Channels_System