Индикаторы

Donchian Channels System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5415
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала Donchian Channels.

При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Зелёный - рост финансового актива, оранжевый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. Donchian_Channels_System

