Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.

Трейлинг может осуществляться по фракталам, по экстремумам баров, по индикаторам Parabolic MA и ATR или по указанному кол-ву пунктов. Так же есть возможность вести ордера по проценту прибыли.

Параметры:

Пример работы по параболику:

Пример работы по МА:

Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.