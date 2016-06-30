CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Универсальный трейлинг-стоп - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
11451
Рейтинг:
(60)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.

Трейлинг может осуществляться по фракталам, по экстремумам баров, по индикаторам Parabolic MA и ATR или по указанному кол-ву пунктов. Так же есть возможность вести ордера по проценту прибыли.

Параметры:

Пример работы по параболику:

Пример работы по МА:

Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.

Exp_Volume_Weighted_MA_StDev Exp_Volume_Weighted_MA_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MA_StDev.

Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF

Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fisher_org_v1 Fisher_org_v1

Индикатор Fisher Transform. Он показывает текущие движения, а установленные уровни часто выступают переломными моментами.

Volume_Weighted_MA_StDev_HTF Volume_Weighted_MA_StDev_HTF

Индикатор Volume_Weighted_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.