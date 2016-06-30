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Универсальный трейлинг-стоп - эксперт для MetaTrader 5
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Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.
Трейлинг может осуществляться по фракталам, по экстремумам баров, по индикаторам Parabolic MA и ATR или по указанному кол-ву пунктов. Так же есть возможность вести ордера по проценту прибыли.
Параметры:
Пример работы по параболику:
Пример работы по МА:
Советник работает как в обычном режиме с единственной позицией, так и в режиме HEDGE с множеством открытых позиций.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора Volume_Weighted_MA_StDev.Volume_Weighted_MA_Cloud_HTF
Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор Fisher Transform. Он показывает текущие движения, а установленные уровни часто выступают переломными моментами.Volume_Weighted_MA_StDev_HTF
Индикатор Volume_Weighted_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.