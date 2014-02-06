Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
X4Period_RSI_Arrows - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2609
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
transport_david
Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов RSI на одном ценовом графике финансового инструмента.
Сигналами тренда служат нахождение осцилляторов RSI в зонах перекупленности и перепроданности, указанных во входных параметрах:
input uint rsiUpperTrigger=62; // Уровень перекупленности input uint rsiLowerTrigger=38; // Уровень перепроданности
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.09.2007.
Рис.1. Индикатор X4Period_RSI_Arrows
Индикатор FisherCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ZigZagOnParabolic_HTF
Индикатор ZigZagOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZag_NK_MTF, с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.FisherCGOscillator_Signal
Индикатор FisherCGOscillator_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора FisherCGOscillator с фиксированным таймфреймом.