Реальный автор:

transport_david

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов RSI на одном ценовом графике финансового инструмента.

Сигналами тренда служат нахождение осцилляторов RSI в зонах перекупленности и перепроданности, указанных во входных параметрах:

input uint rsiUpperTrigger= 62 ; input uint rsiLowerTrigger= 38 ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.09.2007.

Рис.1. Индикатор X4Period_RSI_Arrows