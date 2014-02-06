CodeBaseРазделы
Индикаторы

X4Period_RSI_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2609
(33)
Реальный автор:

transport_david

Четыре семафорных сигнальных индикатора на основе разнопериодных осцилляторов RSI на одном ценовом графике финансового инструмента.

Сигналами тренда служат нахождение осцилляторов RSI в зонах перекупленности и перепроданности, указанных во входных параметрах:

input uint rsiUpperTrigger=62;   // Уровень перекупленности
input uint rsiLowerTrigger=38// Уровень перепроданности

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.09.2007.

Рис.1. Индикатор X4Period_RSI_Arrows

FisherCGOscillator_HTF FisherCGOscillator_HTF

Индикатор FisherCGOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ZigZagOnParabolic_HTF ZigZagOnParabolic_HTF

Индикатор ZigZagOnParabolic с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ZigZag_NK_MTF_Levels ZigZag_NK_MTF_Levels

Набор уровней поддержки и сопротивления, построенных на последних вершинах зигзага ZigZag_NK_MTF, с возможностью фиксации таймфрейма, на котором происходит расчёт зигзага.

FisherCGOscillator_Signal FisherCGOscillator_Signal

Индикатор FisherCGOscillator_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора FisherCGOscillator с фиксированным таймфреймом.