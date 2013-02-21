Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Average Speed - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 8763
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Вычисление скорости цены:
Галилео определил скорость как расстояние, пройденное за единицу времени (http://en.wikipedia.org/wiki/Speed).Уравнение:
где v - скорость, d - расстояние и t - время. В этом индикаторе мы определим d как расстояние между ценами, а t - как время в минутах. Мы используем минуты вместо секунд, потому что секунда проходит слишком быстро в то время как цена иногда может не изменяться на протяжении нескольких минут. Это может раздражать некоторых людей.
Вычисление средней скорости цены:
Индикатор вычисляет среднюю скорость используя среднее арифметическое. (http://en.wikipedia.org/wiki/Average, http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_mean)
Уравнение:
Если дано n чисел, каждое из которых обозначается ai, где i = 1, ..., n, то среднее арифметическое вычисляется как [сумма] ai -ых деленная на n
или в индикаторе n - дни, a - скорость и AM - выходное значение индикаторного буфера, измеряемое в пункт/минута.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1544
Простейший семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечении разнопериодных мувингов.FractalAMA
Фрактальная адаптивная скользящая средняя - Джон Элерс (John Ehlers) Версия 1.1 7/17/2006
Интересный трендовый индикатор, в основе которого лежат показания простого мувинга.EMAPredictive3
Мувинг с использованием алгоритма EMA. Используется линейная интерполяция двух разнопериодных EMA.