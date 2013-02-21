Вычисление значений индикатора базируется на математическом подходе.

Вычисление скорости цены:

Галилео определил скорость как расстояние, пройденное за единицу времени (http://en.wikipedia.org/wiki/Speed).

Уравнение:

где v - скорость, d - расстояние и t - время. В этом индикаторе мы определим d как расстояние между ценами, а t - как время в минутах. Мы используем минуты вместо секунд, потому что секунда проходит слишком быстро в то время как цена иногда может не изменяться на протяжении нескольких минут. Это может раздражать некоторых людей.

Вычисление средней скорости цены:

Индикатор вычисляет среднюю скорость используя среднее арифметическое. (http://en.wikipedia.org/wiki/Average, http://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_mean)

Уравнение:

Если дано n чисел, каждое из которых обозначается ai, где i = 1, ..., n, то среднее арифметическое вычисляется как [сумма] ai -ых деленная на n









или в индикаторе- дни,- скорость и- выходное значение индикаторного буфера, измеряемое в пункт/минута.