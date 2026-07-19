Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 11): Улучшение футпринт-графика с помощью слоёв рыночной структуры и ордер-флоу

Введение

График футпринта отображает объём на каждом ценовом уровне, однако без контекста рыночной структуры трудно определить, на каком уровне внутри бара прошёл наибольший объём, где на нескольких соседних уровнях проявлялось агрессивное давление одной стороны и поглотил ли бар значительный объём без заметного движения цены. Эта статья предназначена для MQL5-разработчиков и алгоритмических трейдеров, которые хотят расширить футпринт-график аналитическими слоями рыночной структуры и ордер-флоу.

В нашей предыдущей статье (Часть 10) мы улучшили MQL5-индикатор футпринт-графика, добавив информационный блок с оценкой настроений по объёму для каждого бара с цветовым кодированием интенсивности дельты, скруглёнными углами с суперсэмплингом и альфа-композитингом. В Части 11 мы вводим полосы объёмного профиля, подсветку точки контроля и зоны стоимости, выявление многоуровневых дисбалансов, классификацию зон поглощения, маркеры single print, панель кумулятивной дельты объёма и гистограмму дельты. В статье будут рассмотрены следующие темы:

К концу статьи у вас будет улучшенный MQL5-индикатор футпринт-графика. Он будет включать полный набор слоёв рыночной структуры и ордер-флоу, готовых к дальнейшей настройке. Приступим!





Слои рынка — как структура и ордер-флоу сочетаются внутри каждого бара

Распределение объёма по ценовым уровням показывает, где участники были наиболее активны. Уровень с наибольшим суммарным объёмом является точкой контроля (Point of Control, POC). Он часто выступает центром активности бара и вероятным уровнем реакции. Зона стоимости (value area) — это ценовой диапазон вокруг точки контроля, который содержит настраиваемую долю объёма бара, обычно семьдесят процентов. Она обозначает область принятия цены — цены за её пределами с большей вероятностью будут отвергнуты. Single prints (одиночные принты) — это уровни, на которых цена задерживалась лишь кратко и с минимальным объёмом; они отражают импульсное прохождение цены через область низкого интереса. Unfinished business (незавершённая аукционная отработка экстремума) отмечает экстремальные уровни, где торговалась только одна сторона, указывая, что цена ушла без завершения аукциона и может вернуться.

Многоуровневые дисбалансы возникают, когда ask-объём на уровне значительно превышает bid-объём на уровне непосредственно ниже него, или наоборот, на нескольких последовательных ценовых уровнях. Когда такой паттерн охватывает три и более последовательных уровня, он сигнализирует о зоне направленного давления, где одна сторона повторно проявляла агрессию без значимого сопротивления. Поглощение — противоположное состояние: бар с высоким суммарным объёмом, но почти нулевой чистой дельтой, что означает, что одна сторона поглотила агрессию другой, не дав цене существенно сдвинуться, что часто предшествует развороту. Кумулятивная дельта объёма отслеживает накопленную сумму чистой дельты по всем барам, показывая, накапливается или угасает давление покупателей или продавцов. Гистограмма дельты визуализирует чистый дисбаланс по каждому бару с масштабированием под график.

В реальной торговле используйте точку контроля как ориентир для входов по стратегии возврата к среднему: возврат цены к точке контроля предыдущего бара после отклонения часто даёт область с высокой вероятностью реакции. Следите за перекрытием зон стоимости между последовательными барами, чтобы находить зоны принятия цены, которые участники рынка, вероятно, будут защищать. Используйте многоуровневые ask-дисбалансы как индикатор подпитки направленного движения, открывая лонги, когда цена удерживается выше зоны многоуровневого ask-дисбаланса. Отмечайте бары поглощения на ключевых уровнях как потенциальных кандидатов на разворот, особенно когда кумулятивная дельта объёма расходится с направлением цены. Используйте single prints как зоны ускорения, где цена может быстро пройти при повторном тестировании, а уровни unfinished business — как магниты для цены, к которым рынок склонен возвращаться для завершения аукциона.

Чтобы реализовать эти возможности, мы расширим структуру данных бара метаданными о точке контроля, границах зоны стоимости, дисбалансах, кумулятивной дельте и поглощении, добавим отдельные вычислительные функции для каждого слоя, построим послойный конвейер отрисовки с фиксированным порядком и добавим динамическое масштабирование шрифта вместе с мини-баром дельты внутри информационного блока. Ниже кратко показано, что именно мы собираемся реализовать.





Реализация в MQL5

Начнём реализацию с расширения и реорганизации групп входных параметров для поддержки всех новых аналитических слоёв.

Расширение и реорганизация групп входных параметров для новых аналитических слоёв

В предыдущем индикаторе была одна группа настроек, охватывавшая режим отображения, количество тиков на уровень, ограничение количества баров, размер шрифта и строгое размещение. Здесь мы расширяем и реорганизуем входные параметры в отдельные группы, каждая из которых управляет отдельным аналитическим слоем и позволяет независимо настраивать каждую добавляемую функцию.

input group "Core Settings" input FootprintDisplayMode displayMode = DELTA; input int ticksPerPriceLevel = 5 ; input int maxBarsToRender = 50 ; input int priceLevelFontSize = 11 ; input double minPriceLevelSpacing = 1.1 ; input bool useStrictPricePositions = true ; input group "Volume Profile" input bool showVolumeProfileBars = true ; input double volBarMaxWidthRatio = 0.85 ; input int volBarOpacityPercent = 30 ; input bool showPOC = true ; input bool showValueArea = true ; input int valueAreaPercent = 70 ; input int valueAreaOpacityPercent = 12 ; input group "Imbalance Detection" input bool showStackedImbalance = true ; input int stackedImbalanceLevels = 3 ; input double imbalanceRatioThreshold = 3.0 ; input int imbalanceOpacityPercent = 18 ; input bool showImbalanceIcon = true ; input bool showAbsorptionZone = true ; input double absorptionDeltaRatio = 0.15 ; input bool showSinglePrints = true ; input bool showUnfinishedBusiness = true ; input group "Cumulative Delta" input bool showCVDLine = true ; input int cvdPanelHeightPixels = 60 ; input color cvdPositiveColor = 0x0077ff ; input color cvdNegativeColor = 0xfe3300 ; input bool showDeltaHistogram = true ; input int histogramHeightPixels = 30 ; input group "Colors" input color upColor1 = 0x8d8d8d ; input color upColor2 = 0x6b8bb6 ; input color upColor3 = 0x5289d3 ; input color upColor4 = 0x2e7de6 ; input color upColor5 = 0x0077ff ; input color downColor1 = 0x8d8d8d ; input color downColor2 = 0xb87b6c ; input color downColor3 = 0xd46d53 ; input color downColor4 = 0xec5732 ; input color downColor5 = 0xfe3300 ; input color volumeColor1 = 0x636363 ; input color volumeColor2 = 0x858585 ; input color volumeColor3 = 0xa3a3a3 ; input color volumeColor4 = 0xc9c9c9 ; input color volumeColor5 = 0x000000 ; input color candleWickColor = 0x666666 ; input color pocLineColor = 0xEF9F27 ; input color valueAreaColor = 0x185FA5 ; input color stackedAskColor = 0x0077ff ; input color stackedBidColor = 0xfe3300 ; input color absorptionColor = 0x9932CC ; input color singlePrintColor= 0xFFD700 ; input group "Info Box" input bool showInfoBox = true ; input int infoBoxPaddingWidthPixels = 4 ; input int infoBoxPaddingHeightPixels = 2 ; input int infoBoxBaseFontSize = 6 ; input int backgroundTransparencyPercent = 15 ; input int borderTransparencyPercent = 20 ; input int infoBoxGapPixels = 10 ; input bool showMiniDeltaBar = true ; input group "Info Box Corners" input bool enableRoundedCorners = true ; input int cornerRadiusPixels = 6 ; input int borderThicknessPixels = 1 ; input int supersamplingFactor = 4 ; input group "Filters" input bool dynamicFontSize = true ; input double minVolumeToShowLevel = 0.0 ;

Здесь мы сохраняем группу базовых настроек с уже существующими входными параметрами и добавляем настройку минимального интервала между ценовыми уровнями для более точного вертикального разделения подписей. Группа объёмного профиля вводит переключатели для горизонтальных полос объёма, отрисованных позади каждого уровня, максимальную ширину бара как долю ширины свечи, прозрачность бара, видимость линии точки контроля, переключатель отображения заливки зоны стоимости, процент покрытия со значением по умолчанию 70 и прозрачность заливки.

Группа выявления дисбалансов добавляет переключатели и пороги для подсветки строк с многоуровневыми дисбалансами, минимальное число последовательных уровней, необходимое для формирования серии, пороговое соотношение ask/bid для выявления, прозрачность подсветки, направленные треугольные значки, подсветку зон поглощения, порог отношения дельты к суммарному объёму для классификации поглощения, пунктирные границы single print и точечные маркеры unfinished business на экстремальных односторонних уровнях.

Группа кумулятивной дельты вводит переключатель панели кумулятивной дельты объёма, высоту панели, цвета положительной и отрицательной линии, переключатель побарной гистограммы дельты и её высоту. Группа цветов сохраняет все существующие входные параметры и добавляет отдельные цвета для линии точки контроля, заливки зоны стоимости, подсветки многоуровневых ask- и bid-дисбалансов, зон поглощения и границ single print. Группа информационного блока сохраняет все прежние параметры и добавляет переключатель мини-бара долей покупки и продажи внутри блока. Наконец, группа фильтров добавляет переключатель динамического размера шрифта, который масштабирует подписи вместе с уровнем приближения, и минимальный порог объёма, скрывающий уровни с активностью ниже заданного значения. Когда все входные параметры объявлены, расширим структуры данных, чтобы они хранили новые дополнительные данные по каждому бару.

Расширение структур данных и глобальных переменных для метаданных рыночной структуры

После добавления новых аналитических слоёв структуры данных, хранящие информацию по уровням и барам, должны содержать дополнительные метаданные, чтобы конвейер отрисовки мог обращаться к заранее вычисленным результатам без повторных расчётов при каждой перерисовке.

struct FootprintPriceLevel { double price; double upVolume; double downVolume; bool isSinglePrint; bool isUnfinished; }; struct BarFootprintData { datetime time; FootprintPriceLevel priceLevels[]; double totalUpVolume; double totalDownVolume; double maxDeltaValue; double maxTotalVolumeValue; double maxAskValue; double maxBidValue; color boxColor; color textColor; double delta; double upPercentage; double downPercentage; int pocLevelIndex; int valueAreaLow; int valueAreaHigh; double cumulativeDelta; bool hasStackedAskImbalance; bool hasStackedBidImbalance; int stackedAskStart; int stackedBidStart; bool isAbsorptionBar; }; double runningCVD = 0.0 ;

Мы расширяем структуру "FootprintPriceLevel" двумя булевыми флагами наряду с существующими полями цены и объёма. Флаг "isSinglePrint" отмечает уровни, где суммарный объём настолько мал относительно максимума бара, что цена проходит через них без заметного участия участников рынка. Флаг "isUnfinished" отмечает экстремальные уровни на максимуме или минимуме бара, где торговалась только одна сторона рынка, указывая на unfinished business — экстремум, к которому цена может вернуться для завершения аукционной отработки.

Структура "BarFootprintData" сохраняет все поля предыдущей версии и получает девять новых полей для поддержки дополнительных слоёв. Мы добавляем индекс точки контроля, чтобы напрямую ссылаться на уровень с максимальным объёмом, индексы верхней и нижней границ зоны стоимости для определения зоны принятия цены, а также кумулятивную дельту, чтобы переносить накопленное чистое значение дельты от бара к бару. Четыре поля отслеживают выявление многоуровневого дисбаланса: булевы флаги для ask- и bid-серии, а также целочисленные начальные индексы, которые точно сообщают модулю отрисовки, где начинается зона дисбаланса. Наконец, флаг бара поглощения отмечает бары, где высокий суммарный объём сформировал почти нулевую чистую дельту, помечая их для последующей отрисовки зоны поглощения. Новые поля перечислены в структуре выше.

Мы также объявляем глобальную переменную "runningCVD" с начальным значением ноль, чтобы поддерживать накопленную сумму кумулятивной дельты по всем обработанным барам. Эта сумма записывается в поле cumulativeDelta каждого бара на каждом тике. После обновления структур и глобальных переменных перейдём к новым вспомогательным функциям, которые вычисляют дополнительные аналитические значения.

Добавление утилиты смешивания цветов

Новые визуальные слои требуют плавных переходов цвета между состояниями — например, при плавном изменении цвета полос объёмного профиля или смешивании подсветки дисбаланса с существующим содержимым холста. Вместо резкого переключения между фиксированными цветами мы вводим функцию линейной интерполяции, которая формирует промежуточный оттенок между двумя цветами на основе нормализованного коэффициента.

color BlendColors( color a, color b, double t) { uchar ar = uchar (a & 0xFF ), ag = uchar ((a >> 8 ) & 0xFF ), ab_ = uchar ((a >> 16 ) & 0xFF ); uchar br = uchar (b & 0xFF ), bg = uchar ((b >> 8 ) & 0xFF ), bb_ = uchar ((b >> 16 ) & 0xFF ); uchar r = uchar (ar + t * (br - ar)); uchar g = uchar (ag + t * (bg - ag)); uchar bl = uchar (ab_ + t * (bb_ - ab_)); return ( color )((bl << 16 ) | (g << 8 ) | r); }

Мы определяем функцию "BlendColors", которая линейно интерполирует два цвета с помощью коэффициента "t", где ноль возвращает первый цвет, а единица — второй. Мы распаковываем красный, зелёный и синий каналы обоих входных цветов с помощью битовых операций, затем независимо интерполируем каждый канал, добавляя к каналу первого цвета масштабированную разницу между двумя значениями канала. Затем три смешанных канала заново упаковываются в одно цветовое значение в правильном порядке байтов и возвращаются. Теперь, когда эта утилита доступна, мы определим остальные вспомогательные функции, перенесённые из предыдущей версии, а также новые функции аналитических расчётов.

Добавление утилиты рисования прямоугольников и вычисление точки контроля и зоны стоимости

Послойная отрисовка на холсте требует надёжного способа рисовать залитые прямоугольники независимо от порядка переданных координат, а вычисление точки контроля и зоны стоимости должно выполняться один раз при поступлении каждого тика, чтобы цикл отрисовки мог просто читать кэшированные результаты, а не сканировать все уровни при каждой перерисовке.

void DrawFilledRect(CCanvas &cv, int x1, int y1, int x2, int y2, uint argb) { if (x1 > x2) { int t = x1; x1 = x2; x2 = t; } if (y1 > y2) { int t = y1; y1 = y2; y2 = t; } cv.FillRectangle(x1, y1, x2, y2, argb); } void ComputePOCAndValueArea(BarFootprintData &fp) { int sz = ArraySize (fp.priceLevels); if (sz == 0 ) { fp.pocLevelIndex = - 1 ; fp.valueAreaLow = - 1 ; fp.valueAreaHigh = - 1 ; return ; } int pocIdx = 0 ; double pocVol = 0 ; for ( int i = 0 ; i < sz; i++) { double tv = fp.priceLevels[i].upVolume + fp.priceLevels[i].downVolume; if (tv > pocVol) { pocVol = tv; pocIdx = i; } } fp.pocLevelIndex = pocIdx; if (!showValueArea) { fp.valueAreaLow = pocIdx; fp.valueAreaHigh = pocIdx; return ; } double totalVol = fp.totalUpVolume + fp.totalDownVolume; double targetVol = totalVol * valueAreaPercent / 100.0 ; double coveredVol = pocVol; int vaHigh = pocIdx; int vaLow = pocIdx; while (coveredVol < targetVol) { double aboveVol = 0 ; if (vaHigh > 0 ) aboveVol = fp.priceLevels[vaHigh- 1 ].upVolume + fp.priceLevels[vaHigh- 1 ].downVolume; double belowVol = 0 ; if (vaLow < sz - 1 ) belowVol = fp.priceLevels[vaLow+ 1 ].upVolume + fp.priceLevels[vaLow+ 1 ].downVolume; if (aboveVol == 0 && belowVol == 0 ) break ; if (aboveVol >= belowVol && vaHigh > 0 ) { coveredVol += aboveVol; vaHigh--; } else if (vaLow < sz - 1 ) { coveredVol += belowVol; vaLow++; } else if (vaHigh > 0 ) { coveredVol += aboveVol; vaHigh--; } else break ; } fp.valueAreaHigh = vaHigh; fp.valueAreaLow = vaLow; }

Сначала мы определяем функцию "DrawFilledRect" как тонкую обёртку вокруг "FillRectangle", которая нормализует пары координат перед рисованием, меняя x1 с x2 или y1 с y2, если первое значение больше второго. Это гарантирует, что все вызовы заливки прямоугольников в конвейере отрисовки будут давать корректный результат независимо от направления, в котором были вычислены координаты.

Затем для поиска точки контроля и расширения зоны стоимости мы определяем функцию "ComputePOCAndValueArea". Если в баре нет ценовых уровней, все три индекса устанавливаются в -1, и функция сразу завершает работу. В противном случае мы сканируем каждый уровень и отслеживаем уровень с наибольшим суммарным объёмом, сохраняя его индекс как точку контроля. Если переключатель зоны стоимости отключён, обе границы устанавливаются в индекс точки контроля, и функция завершает работу.

Когда расширение зоны стоимости включено, мы вычисляем целевой объём как настроенный процент суммарного объёма бара, инициализируем обе границы в точке контроля и запускаем цикл расширения. На каждой итерации мы считываем объём на один уровень выше текущей верхней границы и на один уровень ниже текущей нижней границы, затем расширяем ту границу, которая обеспечит больший прирост объёма. Это продолжается до тех пор, пока накопленный объём не достигнет или не превысит цель, либо дальнейшее расширение станет невозможным. Финальные индексы верхней и нижней границ сохраняются в структуре, чтобы конвейер отрисовки мог использовать их напрямую. После вычисления точки контроля и зоны стоимости определим функцию выявления дисбалансов и поглощения.

Выявление многоуровневых дисбалансов, зон поглощения и single prints

Перед отрисовкой дополнительных слоёв мы запускаем одну функцию для каждого бара, чтобы классифицировать многоуровневые дисбалансы на стороне ask и bid, поглощение, single prints и unfinished business. Результаты сохраняются в структуре бара, поэтому модуль отрисовки читает кэшированные флаги, а не повторяет анализ при каждой перерисовке.

void DetectImbalancesAndAbsorption(BarFootprintData &fp) { fp.hasStackedAskImbalance = false ; fp.hasStackedBidImbalance = false ; fp.stackedAskStart = - 1 ; fp.stackedBidStart = - 1 ; fp.isAbsorptionBar = false ; int sz = ArraySize (fp.priceLevels); if (sz < stackedImbalanceLevels) return ; int consecutiveAsk = 0 ; int consecutiveBid = 0 ; for ( int i = 0 ; i < sz - 1 ; i++) { double ask = fp.priceLevels[i].upVolume; double bidBelow = fp.priceLevels[i+ 1 ].downVolume; if (bidBelow > 0 && ask / bidBelow >= imbalanceRatioThreshold) { consecutiveAsk++; if (consecutiveAsk >= stackedImbalanceLevels && !fp.hasStackedAskImbalance) { fp.hasStackedAskImbalance = true ; fp.stackedAskStart = i - stackedImbalanceLevels + 1 ; } } else consecutiveAsk = 0 ; double bid = fp.priceLevels[i+ 1 ].downVolume; double askAbove = fp.priceLevels[i].upVolume; if (askAbove > 0 && bid / askAbove >= imbalanceRatioThreshold) { consecutiveBid++; if (consecutiveBid >= stackedImbalanceLevels && !fp.hasStackedBidImbalance) { fp.hasStackedBidImbalance = true ; fp.stackedBidStart = i - stackedImbalanceLevels + 1 ; } } else consecutiveBid = 0 ; } double total = fp.totalUpVolume + fp.totalDownVolume; if (total > 0 ) { double absDelta = MathAbs (fp.delta); if (absDelta / total <= absorptionDeltaRatio) fp.isAbsorptionBar = true ; } double barHigh = fp.priceLevels[ 0 ].price; double barLow = fp.priceLevels[sz- 1 ].price; for ( int i = 0 ; i < sz; i++) { double tv = fp.priceLevels[i].upVolume + fp.priceLevels[i].downVolume; fp.priceLevels[i].isSinglePrint = (tv > 0 && tv <= fp.maxTotalVolumeValue * 0.05 ); bool atExtreme = ( MathAbs (fp.priceLevels[i].price - barHigh) < _Point / 2 || MathAbs (fp.priceLevels[i].price - barLow) < _Point / 2 ); fp.priceLevels[i].isUnfinished = atExtreme && (fp.priceLevels[i].upVolume == 0 || fp.priceLevels[i].downVolume == 0 ); } }

Мы определяем функцию "DetectImbalancesAndAbsorption", которая классифицирует все структурные состояния для заданного бара. Мы сбрасываем все флаги и начальные индексы в значения по умолчанию, затем сразу выходим, если в баре меньше уровней, чем заданная минимальная глубина серии.

Для выявления дисбаланса мы проходим соседние пары уровней и проверяем диагональное условие ask: ask-объём на верхнем уровне, делённый на bid-объём на уровне непосредственно ниже, сравнивается с заданным порогом соотношения. Счётчик последовательной серии увеличивается для каждой пары, прошедшей проверку и сбрасывается до нуля если условие не выполняется. Когда серия достигает минимальной глубины серии и ask-дисбаланс ещё не был записан, мы устанавливаем флаг и вычисляем начальный индекс, отступая назад от текущей позиции. Та же процедура независимо выполняется для стороны bid: проверяется bid-объём на нижнем уровне относительно ask-объёма на уровне выше.

Выявление поглощения выполняется после сканирования дисбалансов. Мы вычисляем абсолютную дельту с помощью MathAbs и делим её на суммарный объём бара. Если это отношение оказывается не выше заданного порога поглощения, бар классифицируется как поглощение: это означает, что одна сторона поглотила агрессию другой без значимого движения цены.

Классификация single print и unfinished business выполняется на финальном проходе по всем уровням. Уровень помечается как single print, если его суммарный объём больше нуля, но не превышает пяти процентов от максимального объёма уровня в баре, что указывает на области минимального интереса, в которых цена находилась лишь кратковременно. Затем мы проверяем, находится ли уровень на максимуме или минимуме бара, используя допуск в половину пункта, и помечаем его как unfinished, если он находится на экстремуме и при этом ask- или bid-объём равен нулю. Это сигнализирует об одностороннем аукционе, который цена оставила незавершённым. Когда все структурные флаги заполнены, определим вспомогательную функцию для рисования пунктирной линии.

Рисование горизонтальных пунктирных линий для точки контроля и маркеров single print

Линия точки контроля и границы single print требуют пунктирной горизонтальной линии, а не сплошной, поскольку пунктирный стиль визуально отличает эти структурные маркеры от сплошных заливок и границ, используемых другими слоями, не добавляя лишнего визуального шума.

void DrawDashedHLine(CCanvas &cv, int x1, int x2, int y, uint col, int dashLen = 4 , int gapLen = 3 ) { if (y < 0 || y >= cv.Height()) return ; if (x1 > x2) { int t = x1; x1 = x2; x2 = t; } bool drawing = true ; int count = 0 ; for ( int x = x1; x <= x2; x++) { if (drawing) cv.PixelSet(x, y, col); count++; if (drawing && count >= dashLen) { drawing = false ; count = 0 ; } if (!drawing && count >= gapLen) { drawing = true ; count = 0 ; } } }

Мы определяем функцию "DrawDashedHLine", которая рисует горизонтальную пунктирную линию между двумя x-координатами на заданной координате y. Сначала мы сразу выходим из функции, если y-координата находится за пределами высоты холста, затем нормализуем x-координаты, чтобы обход шёл слева направо. Мы инициализируем флаг состояния рисования значением true и счётчик нулём, после чего проходим каждый пиксель горизонтального отрезка. Когда флаг рисования активен, мы устанавливаем пиксель с помощью PixelSet, увеличиваем счётчик и переключаемся в режим пропуска, как только счётчик достигает заданной длины штриха.

В режиме пропуска мы пропускаем пиксель, увеличиваем счётчик и возвращаемся в режим рисования, когда достигнута длина промежутка. Длины штриха и промежутка по умолчанию — четыре и три пикселя соответственно — дают аккуратную пунктирную линию при типичных уровнях масштаба графика. Оба значения можно переопределить при вызове для разных задач в конвейере отрисовки. После определения этой утилиты построим полную функцию послойной перерисовки холста, которая собирает весь новый визуальный вывод.

Построение полного послойного конвейера перерисовки холста

Все результаты вычислений поступают в единую функцию перерисовки, которая отрисовывает слои в фиксированном порядке: фоновые заливки, структурные наложения, подписи ценовых уровней, затем информационный блок и нижние аналитические панели.

void RedrawCanvas( int ratesTotal) { if (currentChartWidth <= 0 || currentChartHeight <= 0 ) return ; double highs[], lows[]; datetime times[]; if ( CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 , ratesTotal, highs) != ratesTotal) return ; if ( CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 , ratesTotal, lows) != ratesTotal) return ; if ( CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , ratesTotal, times) != ratesTotal) return ; mainCanvas.Erase( 0 ); int barPx = GetBarWidth(currentChartScale); int fSize = priceLevelFontSize; if (dynamicFontSize) { fSize = ( int )(barPx / 8.5 ); fSize = MathMax ( 7 , MathMin ( 16 , fSize)); } double minSpacing = minPriceLevelSpacing * fSize * _Point ; double cvdValues[]; int cvdBarIndices[]; int cvdCount = 0 ; if (showCVDLine) { ArrayResize (cvdValues, visibleBarsCount); ArrayResize (cvdBarIndices, visibleBarsCount); } for ( int i = 0 ; i < visibleBarsCount; i++) { int barIndex = firstVisibleBarIndex - i; if (barIndex < 0 || barIndex >= ratesTotal) continue ; int bufIdx = ratesTotal - 1 - barIndex; datetime barTime = times[bufIdx]; int fpIdx = GetBarFootprintIndex(barTime); if (fpIdx < 0 ) continue ; int sz = ArraySize (barFootprints[fpIdx].priceLevels); if (sz == 0 ) continue ; int cx = BarToXCoordinate(barIndex); int bw = GetBarWidth(currentChartScale); int halfBW = bw / 2 ; int gap = MathMax ( 1 , bw / 4 ); int xLeft = cx - gap; int xRight = cx + gap; int xBarLeft = cx - halfBW; int xBarRight = cx + halfBW; double displayPrices[]; ArrayResize (displayPrices, sz); for ( int j = 0 ; j < sz; j++) displayPrices[j] = barFootprints[fpIdx].priceLevels[j].price; if (!useStrictPricePositions) for ( int j = 1 ; j < sz; j++) { double diff = displayPrices[j- 1 ] - displayPrices[j]; if (diff < minSpacing && diff >= 0 ) displayPrices[j] = displayPrices[j- 1 ] - minSpacing; } if (showValueArea && barFootprints[fpIdx].valueAreaHigh >= 0 && barFootprints[fpIdx].valueAreaLow >= 0 ) { int vaHigh = barFootprints[fpIdx].valueAreaHigh; int vaLow = barFootprints[fpIdx].valueAreaLow; double priceTop = barFootprints[fpIdx].priceLevels[vaHigh].price + priceLevelStep; double priceBottom = barFootprints[fpIdx].priceLevels[vaLow].price - priceLevelStep; int yTop = PriceToYCoordinate(priceTop); int yBottom = PriceToYCoordinate(priceBottom); uint vaArgb = ColorToArgbWithOpacity(valueAreaColor, valueAreaOpacityPercent); DrawFilledRect(mainCanvas, xBarLeft, yTop, xBarRight, yBottom, vaArgb); } if (showVolumeProfileBars && barFootprints[fpIdx].maxTotalVolumeValue > 0 ) { int maxBarW = ( int )(bw * volBarMaxWidthRatio); for ( int j = 0 ; j < sz; j++) { double tv = barFootprints[fpIdx].priceLevels[j].upVolume + barFootprints[fpIdx].priceLevels[j].downVolume; double ratio = tv / barFootprints[fpIdx].maxTotalVolumeValue; int bwPx = ( int )(maxBarW * ratio); if (bwPx < 1 ) bwPx = 1 ; int yL = PriceToYCoordinate(displayPrices[j] + priceLevelStep * 0.45 ); int yH = PriceToYCoordinate(displayPrices[j] - priceLevelStep * 0.45 ); if (yH <= yL) yH = yL + 2 ; double upV = barFootprints[fpIdx].priceLevels[j].upVolume; double downV= barFootprints[fpIdx].priceLevels[j].downVolume; int upPx = (tv > 0 ) ? ( int )(bwPx * upV / tv) : 0 ; int dnPx = (tv > 0 ) ? ( int )(bwPx * downV / tv) : 0 ; uint argbAsk = ColorToArgbWithOpacity(upColor4, volBarOpacityPercent); uint argbBid = ColorToArgbWithOpacity(downColor4, volBarOpacityPercent); DrawFilledRect(mainCanvas, cx, yL, cx + upPx, yH, argbAsk); DrawFilledRect(mainCanvas, cx - dnPx, yL, cx, yH, argbBid); } } if (showStackedImbalance) { uint argbAsk = ColorToArgbWithOpacity(stackedAskColor, imbalanceOpacityPercent); uint argbBid = ColorToArgbWithOpacity(stackedBidColor, imbalanceOpacityPercent); if (barFootprints[fpIdx].hasStackedAskImbalance) { int s = barFootprints[fpIdx].stackedAskStart; for ( int j = s; j < MathMin (sz, s + stackedImbalanceLevels + 2 ); j++) { int yT = PriceToYCoordinate(displayPrices[j] + priceLevelStep * 0.5 ); int yB = PriceToYCoordinate(displayPrices[j] - priceLevelStep * 0.5 ); DrawFilledRect(mainCanvas, xBarLeft, yT, xBarRight, yB, argbAsk); } } if (barFootprints[fpIdx].hasStackedBidImbalance) { int s = barFootprints[fpIdx].stackedBidStart; for ( int j = s; j < MathMin (sz, s + stackedImbalanceLevels + 2 ); j++) { int yT = PriceToYCoordinate(displayPrices[j] + priceLevelStep * 0.5 ); int yB = PriceToYCoordinate(displayPrices[j] - priceLevelStep * 0.5 ); DrawFilledRect(mainCanvas, xBarLeft, yT, xBarRight, yB, argbBid); } } } if (showAbsorptionZone && barFootprints[fpIdx].isAbsorptionBar) { double priceTop = barFootprints[fpIdx].priceLevels[ 0 ].price + priceLevelStep; double priceBottom = barFootprints[fpIdx].priceLevels[sz- 1 ].price - priceLevelStep; int yT = PriceToYCoordinate(priceTop); int yB = PriceToYCoordinate(priceBottom); uint ac = ColorToArgbWithOpacity(absorptionColor, 8 ); DrawFilledRect(mainCanvas, xBarLeft, yT, xBarRight, yB, ac); uint aBorder = ColorToArgbWithOpacity(absorptionColor, 40 ); mainCanvas.LineAA(xBarLeft, yT, xBarRight, yT, aBorder); mainCanvas.LineAA(xBarLeft, yB, xBarRight, yB, aBorder); } if (showPOC && barFootprints[fpIdx].pocLevelIndex >= 0 ) { int pocIdx = barFootprints[fpIdx].pocLevelIndex; int yPOC = PriceToYCoordinate(displayPrices[pocIdx]); uint pocArgb = ColorToArgbWithOpacity(pocLineColor, 90 ); DrawDashedHLine(mainCanvas, xBarLeft, xBarRight, yPOC, pocArgb, 3 , 2 ); } string leftTexts[], rightTexts[]; color leftColors[], rightColors[]; ArrayResize (leftTexts, sz); ArrayResize (leftColors, sz); ArrayResize (rightTexts, sz); ArrayResize (rightColors, sz); for ( int j = 0 ; j < sz; j++) { double uv = barFootprints[fpIdx].priceLevels[j].upVolume; double dv = barFootprints[fpIdx].priceLevels[j].downVolume; if (displayMode == DELTA) { double dval = uv - dv; double total = uv + dv; color dc = downColor1; if (barFootprints[fpIdx].maxDeltaValue > 0 && total > 0 ) dc = GetVolumeColor(dval >= 0 , MathAbs (dval) / barFootprints[fpIdx].maxDeltaValue); color tc = volumeColor1; if (barFootprints[fpIdx].maxTotalVolumeValue > 0 ) tc = GetTotalVolumeColor(total / barFootprints[fpIdx].maxTotalVolumeValue); leftTexts[j] = StringFormat ( "%+.0f" , dval); leftColors[j] = dc; rightTexts[j] = StringFormat ( "%.0f" , total); rightColors[j] = tc; } else { leftTexts[j] = StringFormat ( "%.0f" , dv); leftColors[j] = downColor1; rightTexts[j] = StringFormat ( "%.0f" , uv); rightColors[j] = upColor1; } } if (displayMode == BID_VS_ASK) for ( int j = 0 ; j < sz - 1 ; j++) { double higherAsk = barFootprints[fpIdx].priceLevels[j].upVolume; double lowerBid = barFootprints[fpIdx].priceLevels[j+ 1 ].downVolume; if (barFootprints[fpIdx].maxAskValue > 0 && higherAsk / barFootprints[fpIdx].maxAskValue >= 0.3 ) rightColors[j] = GetDiagonalVolumeColor( true , higherAsk / (lowerBid + 0.0001 )); if (barFootprints[fpIdx].maxBidValue > 0 && lowerBid / barFootprints[fpIdx].maxBidValue >= 0.3 ) leftColors[j+ 1 ] = GetDiagonalVolumeColor( false , lowerBid / (higherAsk + 0.0001 )); } mainCanvas.FontSet( "Consolas" , fSize, FW_NORMAL ); for ( int j = 0 ; j < sz; j++) { double tv = barFootprints[fpIdx].priceLevels[j].upVolume + barFootprints[fpIdx].priceLevels[j].downVolume; if (minVolumeToShowLevel > 0 && tv < minVolumeToShowLevel) continue ; int yPos = PriceToYCoordinate(displayPrices[j]); if (showSinglePrints && barFootprints[fpIdx].priceLevels[j].isSinglePrint) { int yT = PriceToYCoordinate(displayPrices[j] + priceLevelStep * 0.4 ); int yB = PriceToYCoordinate(displayPrices[j] - priceLevelStep * 0.4 ); uint spArgb = ColorToArgbWithOpacity(singlePrintColor, 60 ); DrawDashedHLine(mainCanvas, xBarLeft, xBarRight, yT, spArgb, 3 , 2 ); DrawDashedHLine(mainCanvas, xBarLeft, xBarRight, yB, spArgb, 3 , 2 ); } if (showUnfinishedBusiness && barFootprints[fpIdx].priceLevels[j].isUnfinished) { uint ubArgb = ColorToArgbWithOpacity(singlePrintColor, 80 ); int yU = PriceToYCoordinate(displayPrices[j]); for ( int px = xBarLeft; px <= xBarRight; px += 4 ) mainCanvas.PixelSet(px, yU, ubArgb); } mainCanvas. TextOut (xLeft, yPos, leftTexts[j], ColorToARGB (leftColors[j], 255 ), TA_RIGHT | TA_VCENTER ); mainCanvas. TextOut (xRight, yPos, rightTexts[j], ColorToARGB (rightColors[j], 255 ), TA_LEFT | TA_VCENTER ); } if (showImbalanceIcon) { if (barFootprints[fpIdx].hasStackedAskImbalance && barFootprints[fpIdx].stackedAskStart >= 0 ) { int s = barFootprints[fpIdx].stackedAskStart; int yI = PriceToYCoordinate(displayPrices[s]); mainCanvas.FontSet( "Arial" , 9 , FW_BOLD ); mainCanvas. TextOut (xBarRight + 2 , yI, "▲" , ColorToARGB (stackedAskColor, 220 ), TA_LEFT | TA_VCENTER ); } if (barFootprints[fpIdx].hasStackedBidImbalance && barFootprints[fpIdx].stackedBidStart >= 0 ) { int s = barFootprints[fpIdx].stackedBidStart; int yI = PriceToYCoordinate(displayPrices[s]); mainCanvas.FontSet( "Arial" , 9 , FW_BOLD ); mainCanvas. TextOut (xBarRight + 2 , yI, "▼" , ColorToARGB (stackedBidColor, 220 ), TA_LEFT | TA_VCENTER ); } } if (showCVDLine && cvdCount < visibleBarsCount) { cvdValues[cvdCount] = barFootprints[fpIdx].cumulativeDelta; cvdBarIndices[cvdCount] = barIndex; cvdCount++; } if (!showInfoBox) continue ; double delta = barFootprints[fpIdx].delta; double totalVol = barFootprints[fpIdx].totalUpVolume + barFootprints[fpIdx].totalDownVolume; if (totalVol == 0 ) continue ; double upPct = barFootprints[fpIdx].upPercentage; double downPct = barFootprints[fpIdx].downPercentage; color boxClr = barFootprints[fpIdx].boxColor; color txtClr = barFootprints[fpIdx].textColor; int iFontSize = ( int )(infoBoxBaseFontSize + currentChartScale * 1.5 ); iFontSize = MathMax ( 8 , MathMin ( 18 , iFontSize)); string line1 = StringFormat ( "Δ %+.0f" , delta); string line2 = StringFormat ( "V %.0f" , totalVol); string line3 = StringFormat ( "↓%.0f%% ↑%.0f%%" , downPct, upPct); string line4 = barFootprints[fpIdx].isAbsorptionBar ? "◈ ABSORB" : "" ; mainCanvas.FontSet( "Arial Bold" , ( uint )iFontSize, FW_BOLD ); int tw1 = mainCanvas.TextWidth(line1), th1 = mainCanvas.TextHeight(line1); mainCanvas.FontSet( "Arial" , ( uint )iFontSize, FW_NORMAL ); int tw2 = mainCanvas.TextWidth(line2), th2 = mainCanvas.TextHeight(line2); int tw3 = mainCanvas.TextWidth(line3), th3 = mainCanvas.TextHeight(line3); int tw4 = 0 , th4 = 0 ; if (line4 != "" ) { mainCanvas.FontSet( "Arial" , ( uint )(iFontSize - 1 ), FW_NORMAL ); tw4 = mainCanvas.TextWidth(line4); th4 = mainCanvas.TextHeight(line4); } int miniBarW = showMiniDeltaBar ? MathMax (tw1, MathMax (tw2, tw3)) : 0 ; int miniBarH = showMiniDeltaBar ? 5 : 0 ; int miniBarGap = showMiniDeltaBar ? 4 : 0 ; int maxTW = MathMax (miniBarW, MathMax (tw1, MathMax (tw2, MathMax (tw3, tw4)))); int totalH = th1 + 2 + th2 + 2 + th3 + (line4 != "" ? th4 + 2 : 0 ) + miniBarH + miniBarGap; int rW = maxTW + infoBoxPaddingWidthPixels * 2 ; int rH = totalH + infoBoxPaddingHeightPixels * 2 + 4 ; int xRect = BarToXCoordinate(barIndex) - rW / 2 ; int yRect = PriceToYCoordinate(highs[bufIdx]) - rH - infoBoxGapPixels; uint argbFill = ColorToArgbWithOpacity(boxClr, backgroundTransparencyPercent); color borderClr = DarkenColor(boxClr, 0.7 ); uint argbBorder = ColorToArgbWithOpacity(borderClr, borderTransparencyPercent); uint argbText = ColorToARGB (txtClr, 255 ); int ssFactor = enableRoundedCorners ? MathMax ( 1 , supersamplingFactor) : 1 ; int scaledW = rW * ssFactor, scaledH = rH * ssFactor; int scaledR = cornerRadiusPixels * ssFactor; int scaledBorder = borderThicknessPixels * ssFactor; CCanvas tempHi, tempLo; if (ssFactor > 1 && !tempHi.Create( "thi_" + IntegerToString (i), scaledW, scaledH, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) continue ; if (!tempLo.Create( "tlo_" + IntegerToString (i), rW, rH, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) continue ; if (ssFactor > 1 ) tempHi.Erase( 0 ); tempLo.Erase( 0 ); CCanvas *dc = (ssFactor > 1 ) ? &tempHi : &tempLo; int dW = (ssFactor > 1 ) ? scaledW : rW; int dH = (ssFactor > 1 ) ? scaledH : rH; int dR = (ssFactor > 1 ) ? scaledR : cornerRadiusPixels; int dB = (ssFactor > 1 ) ? scaledBorder : borderThicknessPixels; if (enableRoundedCorners) { RenderRoundedRectangleFill(*dc, 0 , 0 , dW, dH, dR, argbFill); if (borderThicknessPixels > 0 ) RenderRoundedRectangleBorder(*dc, 0 , 0 , dW, dH, dR, dB, argbBorder); } else { dc.FillRectangle( 0 , 0 , dW - 1 , dH - 1 , argbFill); if (borderThicknessPixels > 0 ) { dc.LineAA( 0 , 0 , dW, 0 , argbBorder); dc.LineAA(dW, 0 , dW, dH, argbBorder); dc.LineAA(dW, dH, 0 , dH, argbBorder); dc.LineAA( 0 , dH, 0 , 0 , argbBorder); } } if (ssFactor > 1 ) DownsampleBicubic(tempLo, tempHi, ssFactor); int tX = rW / 2 ; int tY = infoBoxPaddingHeightPixels + 2 ; tempLo.FontSet( "Arial Bold" , ( uint )iFontSize, FW_BOLD ); tempLo. TextOut (tX, tY, line1, argbText, TA_CENTER | TA_TOP ); tY += th1 + 2 ; tempLo.FontSet( "Arial" , ( uint )iFontSize, FW_NORMAL ); tempLo. TextOut (tX, tY, line2, argbText, TA_CENTER | TA_TOP ); tY += th2 + 2 ; tempLo. TextOut (tX, tY, line3, argbText, TA_CENTER | TA_TOP ); tY += th3 + miniBarGap; if (showMiniDeltaBar && miniBarW > 0 ) { int barX = (rW - miniBarW) / 2 ; uint bgBar = ColorToArgbWithOpacity(downColor1, 40 ); uint fgBar = ColorToArgbWithOpacity(upColor4, 80 ); tempLo.FillRectangle(barX, tY, barX + miniBarW, tY + miniBarH, bgBar); int fillW = ( int )(miniBarW * upPct / 100.0 ); if (fillW > 0 ) tempLo.FillRectangle(barX, tY, barX + fillW, tY + miniBarH, fgBar); tY += miniBarH + 2 ; } if (line4 != "" ) { tempLo.FontSet( "Arial" , ( uint )(iFontSize - 1 ), FW_NORMAL ); uint absArgb = ColorToArgbWithOpacity(absorptionColor, 230 ); tempLo. TextOut (tX, tY, line4, absArgb, TA_CENTER | TA_TOP ); } for ( int dy = 0 ; dy < rH; dy++) for ( int dx = 0 ; dx < rW; dx++) BlendPixelSet(mainCanvas, xRect + dx, yRect + dy, tempLo.PixelGet(dx, dy)); if (ssFactor > 1 ) tempHi.Destroy(); tempLo.Destroy(); } if (showCVDLine && cvdCount >= 2 ) { int panelY = currentChartHeight - cvdPanelHeightPixels - (showDeltaHistogram ? histogramHeightPixels + 4 : 0 ); int panelH = cvdPanelHeightPixels; uint sepCol = ColorToArgbWithOpacity( 0x444444 , 50 ); for ( int px = 0 ; px < currentChartWidth; px++) mainCanvas.PixelSet(px, panelY, sepCol); double cvdMin = cvdValues[ 0 ], cvdMax = cvdValues[ 0 ]; for ( int k = 0 ; k < cvdCount; k++) { cvdMin = MathMin (cvdMin, cvdValues[k]); cvdMax = MathMax (cvdMax, cvdValues[k]); } double cvdRange = cvdMax - cvdMin; if (cvdRange == 0 ) cvdRange = 1 ; int zeroY = panelY + panelH - ( int )((-cvdMin / cvdRange) * (panelH - 4 )) - 2 ; uint zeroCol = ColorToArgbWithOpacity( 0x888888 , 40 ); for ( int px = 0 ; px < currentChartWidth; px++) mainCanvas.PixelSet(px, MathMin (panelY + panelH - 1 , MathMax (panelY, zeroY)), zeroCol); mainCanvas.FontSet( "Arial" , 8 , FW_NORMAL ); mainCanvas. TextOut ( 4 , panelY + 3 , "CVD" , ColorToARGB (cvdPositiveColor, 180 ), TA_LEFT | TA_TOP ); for ( int k = 0 ; k < cvdCount - 1 ; k++) { double v1 = cvdValues[k], v2 = cvdValues[k + 1 ]; int b1 = cvdBarIndices[k], b2 = cvdBarIndices[k + 1 ]; int x1 = BarToXCoordinate(b1); int x2 = BarToXCoordinate(b2); int y1 = panelY + panelH - ( int )(((v1 - cvdMin) / cvdRange) * (panelH - 4 )) - 2 ; int y2 = panelY + panelH - ( int )(((v2 - cvdMin) / cvdRange) * (panelH - 4 )) - 2 ; y1 = MathMin (panelY + panelH - 1 , MathMax (panelY + 1 , y1)); y2 = MathMin (panelY + panelH - 1 , MathMax (panelY + 1 , y2)); color lineCol = v2 >= cvdValues[ MathMax ( 0 , k - 1 )] ? cvdPositiveColor : cvdNegativeColor; uint lArgb = ColorToArgbWithOpacity(lineCol, 90 ); mainCanvas.LineAA(x1, y1, x2, y2, lArgb); } } if (showDeltaHistogram) { int histY = currentChartHeight - histogramHeightPixels; uint sepCol = ColorToArgbWithOpacity( 0x444444 , 40 ); for ( int px = 0 ; px < currentChartWidth; px++) mainCanvas.PixelSet(px, histY, sepCol); double maxAbsDelta = 0 ; for ( int i = 0 ; i < visibleBarsCount; i++) { int barIndex = firstVisibleBarIndex - i; if (barIndex < 0 || barIndex >= ratesTotal) continue ; int bufIdx = ratesTotal - 1 - barIndex; int fpIdx = GetBarFootprintIndex(times[bufIdx]); if (fpIdx >= 0 ) maxAbsDelta = MathMax (maxAbsDelta, MathAbs (barFootprints[fpIdx].delta)); } if (maxAbsDelta == 0 ) maxAbsDelta = 1 ; mainCanvas.FontSet( "Arial" , 8 , FW_NORMAL ); mainCanvas. TextOut ( 4 , histY + 3 , "Δ" , ColorToARGB ( 0x888888 , 180 ), TA_LEFT | TA_TOP ); for ( int i = 0 ; i < visibleBarsCount; i++) { int barIndex = firstVisibleBarIndex - i; if (barIndex < 0 || barIndex >= ratesTotal) continue ; int bufIdx = ratesTotal - 1 - barIndex; int fpIdx = GetBarFootprintIndex(times[bufIdx]); if (fpIdx < 0 ) continue ; double d = barFootprints[fpIdx].delta; int bw = GetBarWidth(currentChartScale); int cx = BarToXCoordinate(barIndex); int barH = ( int )( MathAbs (d) / maxAbsDelta * (histogramHeightPixels - 4 )); if (barH < 1 ) barH = 1 ; int barW = MathMax ( 1 , bw - 2 ); color bc = d >= 0 ? upColor4 : downColor4; uint ba = ColorToArgbWithOpacity(bc, 70 ); int yTop = currentChartHeight - barH; DrawFilledRect(mainCanvas, cx - barW / 2 , yTop, cx + barW / 2 , currentChartHeight - 1 , ba); } } mainCanvas.Update(); }

Мы начинаем функцию "RedrawCanvas" с защиты от недопустимых размеров холста, затем копируем массивы high, low и time для всех баров с помощью CopyHigh, "CopyLow" и CopyTime, прерывая выполнение, если какая-либо операция копирования возвращает неполные данные. Мы очищаем холст до полной прозрачности, вычисляем активную ширину бара в пикселях и определяем эффективный размер шрифта — фиксированный или динамически масштабируемый от ширины бара с помощью MathMax и "MathMin", чтобы ограничить его диапазоном от 7 до 16 пикселей. Мы также переводим множитель минимального расстояния в ценовые единицы и, если включена панель кумулятивной дельты объёма, изменяем размер массивов сбора данных до числа видимых баров.

Основной цикл проходит по каждому видимому бару, вычисляя центральную x-координату на холсте, левую и правую границы бара, опорные координаты для размещения подписей и массив отображаемых цен. Если строгое размещение отключено, соседние подписи, которые могли бы перекрываться, раздвигаются на минимальное расстояние. Когда координаты готовы, мы отрисовываем слои бара по порядку:

Слой 1 рисует фоновую заливку зоны стоимости, если она включена и существуют корректные границы, преобразуя верхнюю и нижнюю границы зоны стоимости в пиксельные координаты и заполняя диапазон полупрозрачным прямоугольником с помощью "DrawFilledRect". Слой 2 рисует полосы объёмного профиля позади ценовых уровней. Для каждого уровня мы вычисляем суммарный объём, определяем ширину бара как долю от максимального объёма уровня, масштабированную заданным максимальным коэффициентом ширины, затем делим ширину между сторонами ask и bid пропорционально и рисуем два залитых прямоугольника: ask вправо от центра, bid влево, каждый со своей прозрачностью.

Слой 3 рисует подсветку строк многоуровневого дисбаланса при его обнаружении. Для сторон ask и bid мы проходим от начального индекса дисбаланса через заданное число уровней с небольшим расширением и заполняем каждую строку полупрозрачным прямоугольником соответствующего цвета дисбаланса. Слой 4 рисует наложение зоны поглощения, когда бар классифицирован как поглощение. Мы заполняем весь вертикальный диапазон бара оттенком с очень низкой непрозрачностью, затем рисуем верхнюю и нижнюю граничные линии с более высокой непрозрачностью с помощью LineAA чтобы обрамить зону, не перекрывая уровни под ней. Слой 5 рисует пунктирную линию точки контроля на пиксельной позиции уровня с наибольшим объёмом с помощью "DrawDashedHLine" с высокой непрозрачностью.

Слой 6 строит массивы текста и цветов для левых и правых подписей всех уровней, форматируя их для режима дельты или режима Bid vs Ask точно так же, как в предыдущей версии, затем применяет переопределение цветов для диагональных дисбалансов в режиме Bid vs Ask. Слой 7 рисует текстовые подписи ценовых уровней, но сначала проверяет минимальный порог объёма и пропускает любой уровень ниже него. Для уровней single print он рисует пунктирные верхние и нижние границы с помощью "DrawDashedHLine". Для уровней unfinished business он ставит точки через каждые четыре пикселя по ширине бара с помощью метода PixelSet. Затем левые и правые подписи рисуются с помощью TextOut в соответствующих опорных позициях. Слой 8 рисует направленные треугольные значки рядом с барами, где обнаружены многоуровневые дисбалансы: восходящий треугольник для ask-серий и нисходящий треугольник для bid-серий с помощью жирного "TextOut" у правой границы бара.

Слой 9 собирает значение кумулятивной дельты и индекс бара для каждого видимого бара в массивы панели для последующей отрисовки. Слой 10 отвечает за информационный блок, который теперь получает два дополнения по сравнению с предыдущей версией. Четвёртая строка текста с меткой поглощения создаётся, когда бар классифицирован как поглощение, а в нижней части информационного блока рисуется мини-бар дельты — горизонтальная полоса фиксированной высоты, где фоновая дорожка занимает всю ширину блока, а часть процента ask заполняется пропорционально слева. Размеры блока, конвейер суперсэмплинга, скруглённые углы, даунсэмплинг, отрисовка текста и альфа-композитинг следуют той же структуре, что и раньше.

Слой 11 рисует панель кумулятивной дельты объёма под свечами, когда собрано не менее двух точек данных. Мы размещаем панель выше гистограммы, если она тоже включена, рисуем разделительную строку пикселей, находим минимальные и максимальные значения кумулятивной дельты для вертикального масштабирования с помощью MathMin и "MathMax", рисуем нулевую опорную линию, добавляем подпись "CVD" и соединяем последовательные точки данных сглаженными отрезками, цвет которых зависит от того, растёт или падает кумулятивная дельта. Слой 12 рисует гистограмму дельты в самом низу холста. Мы рисуем разделитель, сканируем все видимые бары, чтобы найти максимальную абсолютную дельту для масштабирования, подписываем панель, затем для каждого бара рисуем залитый прямоугольник, масштабированный по доле его дельты от максимума и окрашенный по направлению знака. После завершения всех слоёв мы вызываем Update на холсте, чтобы вывести готовый кадр на экран.

После этого остаётся лишь вызвать эти функции в необходимых местах. В обработчике события OnCalculate необходимо инициализировать новые поля и вызвать новые аналитические функции после обновления объёма — и на этом реализация завершена.

Обновление обработчика расчёта для новых аналитических функций и отслеживания кумулятивной дельты

Обработчик расчёта сохраняет полную структуру предыдущей версии с двумя точечными добавлениями: новый блок инициализации бара устанавливает всем дополнительным полям структуры значения по умолчанию, а блок обработки объёма на каждом тике вызывает две новые аналитические функции и обновляет накопленную кумулятивную дельту после каждого изменения объёма.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total < 2 ) return 0 ; datetime curBarTime = time[rates_total - 1 ]; bool isNewBar = (curBarTime != lastBarTime); if (isNewBar) { int ns = ArraySize (barFootprints); ArrayResize (barFootprints, ns + 1 ); currentBarIndex = ns; barFootprints[currentBarIndex].time = curBarTime; barFootprints[currentBarIndex].totalUpVolume = 0 ; barFootprints[currentBarIndex].totalDownVolume = 0 ; barFootprints[currentBarIndex].boxColor = upColor1; barFootprints[currentBarIndex].textColor = upColor1; barFootprints[currentBarIndex].delta = 0 ; barFootprints[currentBarIndex].upPercentage = 0 ; barFootprints[currentBarIndex].downPercentage = 0 ; barFootprints[currentBarIndex].pocLevelIndex = - 1 ; barFootprints[currentBarIndex].valueAreaLow = - 1 ; barFootprints[currentBarIndex].valueAreaHigh = - 1 ; barFootprints[currentBarIndex].cumulativeDelta = runningCVD; barFootprints[currentBarIndex].hasStackedAskImbalance = false ; barFootprints[currentBarIndex].hasStackedBidImbalance = false ; barFootprints[currentBarIndex].stackedAskStart = - 1 ; barFootprints[currentBarIndex].stackedBidStart = - 1 ; barFootprints[currentBarIndex].isAbsorptionBar = false ; ArrayResize (barFootprints[currentBarIndex].priceLevels, 0 ); if (ns > maxBarsToRender * 2 ) { int toRemove = ns - maxBarsToRender; for ( int i = 0 ; i < toRemove; i++) { string ts = TimeToString (barFootprints[i].time); ObjectDelete ( 0 , objectPrefix + "Body_" + ts); ObjectDelete ( 0 , objectPrefix + "UpperWick_" + ts); ObjectDelete ( 0 , objectPrefix + "LowerWick_" + ts); } ArrayRemove (barFootprints, 0 , toRemove); currentBarIndex -= toRemove; } lastBarTime = curBarTime; lastClosePrice = open[rates_total - 1 ]; lastTickVolume = 0 ; } if (currentBarIndex < 0 || currentBarIndex >= ArraySize (barFootprints)) return rates_total; double volDiff = ( double )(tick_volume[rates_total - 1 ] - lastTickVolume); lastTickVolume = tick_volume[rates_total - 1 ]; bool dataChanged = false ; if (volDiff > 0 ) { dataChanged = true ; double curClose = close[rates_total - 1 ]; double upDiff = 0 , downDiff = 0 ; if (curClose > lastClosePrice) { upDiff = volDiff; lastTradeAtAsk = true ; } else if (curClose < lastClosePrice) { downDiff = volDiff; lastTradeAtAsk = false ; } else { if (lastTradeAtAsk) upDiff = volDiff; else downDiff = volDiff; } lastClosePrice = curClose; double qp = QuantizePriceToLevel(curClose); UpdatePriceLevel(barFootprints[currentBarIndex], qp, upDiff, downDiff); barFootprints[currentBarIndex].totalUpVolume += upDiff; barFootprints[currentBarIndex].totalDownVolume += downDiff; ComputeMaxValues(barFootprints[currentBarIndex]); SortPriceLevelsDescending(barFootprints[currentBarIndex]); CalculateBarColorsAndPercentages(barFootprints[currentBarIndex]); ComputePOCAndValueArea(barFootprints[currentBarIndex]); DetectImbalancesAndAbsorption(barFootprints[currentBarIndex]); runningCVD = barFootprints[currentBarIndex].cumulativeDelta + barFootprints[currentBarIndex].delta; barFootprints[currentBarIndex].cumulativeDelta = runningCVD; } int firstBar = MathMax ( 0 , rates_total - maxBarsToRender); for ( int i = firstBar; i < rates_total; i++) { int fpIdx = GetBarFootprintIndex(time[i]); if (fpIdx >= 0 ) RenderFootprint(fpIdx, rates_total - 1 - i, time[i], rates_total); } bool changed = false ; int nW = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int nH = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int nS = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); int nF = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); int nV = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); double nMin = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN , 0 ); double nMax = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , 0 ); if (nW != currentChartWidth || nH != currentChartHeight) { mainCanvas.Resize(nW, nH); currentChartWidth = nW; currentChartHeight = nH; changed = true ; } if (nS != currentChartScale || nF != firstVisibleBarIndex || nV != visibleBarsCount || nMin != minVisiblePrice || nMax != maxVisiblePrice) { currentChartScale = nS; firstVisibleBarIndex = nF; visibleBarsCount = nV; minVisiblePrice = nMin; maxVisiblePrice = nMax; changed = true ; } if (changed || rates_total > prev_calculated || dataChanged) RedrawCanvas(rates_total); ChartRedraw ( 0 ); return rates_total; }

При обнаружении нового бара мы инициализируем все дополнительные поля, введённые в расширенной структуре, вместе с существующими: устанавливаем индекс точки контроля, границы зоны стоимости и начальные индексы дисбаланса в -1, флаги дисбаланса и поглощения — в false, а кумулятивную дельту заполняем текущей накопленной суммой. Логика обрезки баров, заполнение времени и цены закрытия, а также проверка границ остаются без изменений.

В блоке обработки объёма мы сохраняем классификацию направления тика, квантование цены, обновление уровня, накопление суммарных объёмов, вызов "ComputeMaxValues", вызов "SortPriceLevelsDescending" и вызов "CalculateBarColorsAndPercentages" точно как раньше. Мы добавляем два новых вызова: "ComputePOCAndValueArea" для обновления индекса точки контроля и границ зоны стоимости, а также "DetectImbalancesAndAbsorption" для обновления всех структурных флагов после последнего прироста объёма. После этих вызовов мы обновляем накопленную кумулятивную дельту, прибавляя чистую дельту текущего бара к его начальному значению и записывая результат обратно в структуру. Это гарантирует, что кумулятивная дельта, переносимая в следующий бар, отражает весь обработанный к этому моменту объём.

Цикл отрисовки свечей, получение параметров геометрии графика, изменение размера холста, синхронизация состояния области просмотра, условный запуск перерисовки и финальный вызов ChartRedraw остаются идентичными предыдущей версии, завершая обработчик события минимальными добавлениями, необходимыми для поддержки всех новых аналитических слоёв. Когда реализация завершена, остаётся протестировать систему — это рассмотрено в следующем разделе.





Тестирование

Мы провели тестирование, и ниже показана сводная визуализация в одном Graphics Interchange Format (GIF)-изображении.

Во время тестирования зона стоимости и точка контроля обновлялись на каждом тике по мере накопления объёма на ценовых уровнях. Подсветка многоуровневых дисбалансов и направленные значки появлялись на соответствующих уровнях, когда выполнялись пороги соотношения и глубины. Панель кумулятивной дельты объёма отслеживала накопленную чистую дельту через границы торговых сессий, а гистограмма дельты в нижней части графика отражала направленное доминирование в каждом баре.





Заключение

Мы улучшили индикатор футпринт-графика в MQL5, добавив двенадцать визуальных и аналитических слоёв, включая объёмный профиль позади ценовых уровней каждого бара, подсветку точки контроля и зоны стоимости, выявление многоуровневых дисбалансов с направленными значками, классификацию зон поглощения, маркеры single print и unfinished business, панель кумулятивной дельты объёма и побарную гистограмму дельты. В реализации были рассмотрены расширенные структуры бара и ценового уровня, отдельные вычислительные функции для точки контроля, расширения зоны стоимости, выявления серий дисбалансов и классификации поглощения, послойный конвейер перерисовки холста, который рисует каждое наложение в заданной последовательности, а также обновлённый обработчик расчёта, вызывающий все новые аналитические функции и поддерживающий накопленную кумулятивную дельту на каждом тике. После прочтения статьи вы сможете: