Обсуждение статьи "Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 11): Улучшение футпринт-графика с помощью слоёв рыночной структуры и ордер-флоу"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 11): Улучшение футпринт-графика с помощью слоёв рыночной структуры и ордер-флоу:
Распределение объёма по ценовым уровням показывает, где участники были наиболее активны. Уровень с наибольшим суммарным объёмом является точкой контроля (Point of Control, POC). Он часто выступает центром активности бара и вероятным уровнем реакции. Зона стоимости (value area) — это ценовой диапазон вокруг точки контроля, который содержит настраиваемую долю объёма бара, обычно семьдесят процентов. Она отражает зону принятой стоимости — цены за её пределами с большей вероятностью будут отвергнуты. Single prints — это уровни, на которых цена задерживалась лишь кратко и с минимальным объёмом; они отражают импульсное прохождение цены через область низкого интереса. Unfinished business отмечает экстремальные уровни, где торговалась только одна сторона, указывая, что цена ушла без завершения аукциона и может вернуться.
Многоуровневые дисбалансы возникают, когда ask-объём на уровне значительно превышает bid-объём на уровне непосредственно ниже него, или наоборот, на нескольких последовательных ценовых уровнях. Когда такой паттерн охватывает три и более последовательных уровня, он сигнализирует о зоне направленного давления, где одна сторона повторно проявляла агрессию без значимого сопротивления. Поглощение — противоположное состояние: бар с высоким суммарным объёмом, но почти нулевой чистой дельтой, что означает, что одна сторона поглотила агрессию другой, не дав цене существенно сдвинуться, что часто предшествует развороту. Кумулятивная дельта объёма отслеживает накопленную сумму чистой дельты по всем барам, показывая, накапливается или угасает давление покупателей или продавцов. Гистограмма дельты визуализирует чистый дисбаланс по каждому бару с масштабированием под график.
В реальной торговле используйте точку контроля как ориентир для входов по стратегии возврата к среднему: возврат цены к точке контроля предыдущего бара после отклонения часто даёт область с высокой вероятностью реакции. Следите за перекрытием зон стоимости между последовательными барами, чтобы находить зоны принятия цены, которые участники рынка, вероятно, будут защищать. Используйте многоуровневые ask-дисбалансы как признак направленного импульса, открывая лонги, когда цена удерживается выше зоны многоуровневого ask-дисбаланса. Отмечайте бары поглощения на ключевых уровнях как потенциальных кандидатов на разворот, особенно когда кумулятивная дельта объёма расходится с направлением цены. Используйте single prints как зоны ускорения, где цена может быстро пройти при повторном тестировании, а уровни unfinished business — как магниты для цены, к которым рынок склонен возвращаться для завершения аукциона.
Чтобы реализовать эти возможности, мы расширим структуру данных бара метаданными о точке контроля, границах зоны стоимости, дисбалансах, кумулятивной дельте и поглощении, добавим отдельные вычислительные функции для каждого слоя, построим послойный конвейер отрисовки с фиксированным порядком и добавим динамическое масштабирование шрифта вместе с мини-баром дельты внутри информационного блока. Ниже кратко показано, что именно мы собираемся реализовать.
Автор: Allan Munene Mutiiria