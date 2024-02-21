DoEasy. Элементы управления (Часть 33): вертикальный "ScrollBar"

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Концепция

В последней статье, посвящённой графическим элементам в библиотеке, мы создали горизонтальную полосу прокрутки, которая появляется у объекта в случае, если прикреплённый к форме объект выходит за границы своей родительской формы слева, справа, или с двух этих краёв. Сегодня, на основе объекта-горизонтальной полосы прокрутки, создадим вертикальную полосу прокрутки. Она будет появляться на форме в том случае, если прикреплённый к ней объект выходит за её границы сверху, снизу, или с обеих этих сторон.

Статья будет небольшой, скорее даже, обзорной, так как сделать практически копию объекта-горизонтальной полосы прокрутки, превратив её в вертикальную, особого труда не нужно. Но далее нам нужны будут эти полосы при разработке последующих элементов управления в стиле Windows Form. Вертикальная полоса прокрутки по сути уже давно была разработана, но выход статьи задерживался из-за небольшой ошибки, скорее даже, не ошибки, а упущению, приводящему к очень неприятным артефактам при взаимодействии с графическими элементами, который проявлялся в постоянном "моргании" невидимых частей объектов. Происходило это из-за неконтролируемого преждевременного обновления объектов, которые в последующем обрезались под размер своего родителя. Таким образом и появлялось это "моргание" — сначала объект полностью прорисовывался, отображался на графике, а уже затем обрезался под размеры родительского объекта-формы. Решение, как обычно бывает в таких ситуациях, оказалось простейшим — убрать преждевременное обновление с перерисовкой. Но на поиск места, где происходила перерисовка, ушло много времени. Теперь же этот баг найден и исправлен, и можно спокойно продолжать разработку библиотеки.





Доработка классов библиотеки

В первую очередь добавим полезные функции и методы, которые пригодятся в последующих доработках библиотеки.

Иногда требуется найти время открытия бара, на котором произошло какое-либо событие. Если событие было в момент открытия свечи, то проблем с нахождением времени открытия свечи нет. Но если событие произошло в промежутке между временем открытия и временем закрытия этой свечи, то можно по времени этого события рассчитать время открытия свечи на заданном периоде графика. Можно, конечно, воспользоваться стандартными функциями, преобразовать время события в номер бара, затем по номеру бара получить время открытия нужной свечи на требуемом периоде графика... Но всё это занимает процессорное время. Но там, где важна скорость выполнения, лучше всё же воспользоваться расчётом, при условии, что событие происходило внутри реально существующей свечи.

Здесь, на форуме, есть полезная ветка, где пользователи ресурса делятся подобного рода интересными кодами. Воспользуемся предложенным алгоритмом и напишем функцию для библиотеки.

В файле библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Services\DELib.mqh, в самом его конце напишем функцию:

datetime GetStartTimeOfBarFast( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { ENUM_TIMEFRAMES tf=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? _Period : timeframe); int ts= 0 ; if (tf< PERIOD_MN1 ) { ushort i_tf= ushort (tf); uchar _i= uchar (i_tf>> 14 ); int n=i_tf & 0x0FFF ; ts=(_i== 0 ? n* 60 : _i== 1 ? n* 60 * 60 : 60 * 60 * 24 * 7 ); } if (tf< PERIOD_W1 ) return time-time % ts; if (tf== PERIOD_W1 ) return time-(time+ 4 * 24 * 60 * 60 ) % ts; else { static int dm[ 12 ] = { 0 , 31 , 61 , 92 , 122 , 153 , 184 , 214 , 245 , 275 , 306 , 337 }; static int last_days = 0 ; static datetime last_result = 0 ; int days = int (time/( 24 * 60 * 60 )); if (last_days!=days) { last_days = days; int d1 = (days+ 306 + 365 )% 1461 ; int y = d1/ 365 ; datetime t1 = time - time % ( 24 * 60 * 60 ) - d1* 24 * 60 * 60 ; int m = 0 ; if (d1== 1460 ) { m= 11 ; y--; }; int d = d1-y* 365 + 1 ; if (d!= 31 ) if (d== 276 ) m = 9 ; else m = int (d/ 30.68 ); if (m< 0 || m> 11 ) return WRONG_VALUE ; last_result = t1+y* 365 * 24 * 60 * 60 +dm[m]* 24 * 60 * 60 ; } return last_result; } }

Разбор алгоритма был на форуме по указанной выше ссылке. Кому интересно — можно почитать. В последующем при помощи этой функции всегда можно будет найти время открытия бара, внутри которого было какое-либо событие. При этом не придётся прибегать к недостаточно быстрым функциям там, где важна скорость расчётов.

При работе с графическими объектами иногда требуется в зависимости от ситуации поменять цвет графического объекта. Можно, конечно, использовать цвета из списка стандартных цветов, но часто этого недостаточно. Например, есть некий объект, допустим, серого нейтрального цвета. В зависимости от ситуации он может немного изменять свою тональность. В одном случае он может поменять окраску на слегка красноватую, в другом случае — на слегка зеленоватую. Т.е. в этом случае нужно лишь немного добавить насыщенность той или иной составляющей цвета, а не устанавливать цвета из стандартного набора.

Для этого в файле объекта-графического элемента \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh в публичной секции объявим метод:

uint ChangeColorLightness( const uint clr, const double change_value); color ChangeColorLightness( const color colour, const double change_value); uint ChangeColorSaturation( const uint clr, const double change_value); color ChangeColorSaturation( const color colour, const double change_value); color ChangeRGBComponents( color clr, const uchar R, const uchar G, const uchar B);

За пределами тела класса напишем его реализацию:

color CGCnvElement::ChangeRGBComponents( color clr, const uchar R, const uchar G, const uchar B) { double r=CColors::GetR(clr)+R; if (r> 255 ) r= 255 ; double g=CColors::GetG(clr)+G; if (g> 255 ) g= 255 ; double b=CColors::GetB(clr)+B; if (b> 255 ) b= 255 ; return CColors::RGBToColor(r,g,b); }

Здесь всё просто — получаем каждую из составляющих переданного в метод цвета, который необходимо изменить, добавляем к значениям полученных составляющих соответствующие значения, переданные в метод. Если какое-либо из значений в итоге становится больше 255 — корректируем его до значения 255. В итоге возвращаем цвет, собранный из рассчитанных новых составляющий при помощи метода RGBToColor класса CColor библиотеки.



Здесь же, в этом же файле, есть метод, устанавливающий координаты и размеры видимой области графического элемента:

void SetVisibleArea( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetVisibleAreaX(x, false ); this .SetVisibleAreaY(y, false ); this .SetVisibleAreaWidth(w, false ); this .SetVisibleAreaHeight(h, false ); }

Добавим в него возможность самостоятельно указывать каким образом устанавливается область видимости — только в свойства объекта-графического элемента, либо в свойства и в физический объект. Для этого просто добавим ещё одну входную переменную и, соответственно, поправим вызов метода, устанавливающего область видимости во весь размер объекта:

void SetVisibleArea( const int x, const int y, const int w, const int h, const bool only_prop ) { this .SetVisibleAreaX(x, only_prop ); this .SetVisibleAreaY(y, only_prop ); this .SetVisibleAreaWidth(w, only_prop ); this .SetVisibleAreaHeight(h, only_prop ); } void ResetVisibleArea( void ) { this .SetVisibleArea( 0 , 0 , this .Width(), this .Height(), false ); }





В реализации метода, очищающего элемент с заполнением его цветом и непрозрачностью без обрезания и с обновлением графика по флагу, нужно чуть поменять логику обновления объекта. Ранее здесь всегда объект обновлялся независимо от того, установлен ли флаг перерисовки графика:

void CGCnvElement::EraseNoCrop( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBG(arr); this .m_canvas.Erase(:: ColorToARGB (colour,opacity)); this .Update(redraw); }

Метод Update() с флагом перерисовки графика здесь всегда обновляет объект после того, как он был полностью закрашен указанным в параметрах метода EraseNoCrop() цветом. Соответственно, независимо от флага redraw, объект всегда обновлялся — т.е. отображались внесённые в него изменения. От флага перерисовки зависело лишь время отображения изменений — либо сразу (если флаг установлен в true), либо с наступлением тика или иным обновлением графика (если флаг установлен в false). А так как этот метод полностью перекрашивает весь объект, то он может в любой момент быть отображён на графике в полном своём размере. В случае, если этот объект должен быть обрезан под размеры своего родительского объекта, к которому он прикреплён, то вот эта перерисовка и вызывала неприятные "моргания" невидимой части объекта, так как обрезание невидимой части всегда выполняется после вызова этого метода.

Теперь всё исправлено и морганий невидимой части объекта больше нет:

void CGCnvElement::EraseNoCrop( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { color arr[ 1 ]; arr[ 0 ]=colour; this .SaveColorsBG(arr); this .m_canvas.Erase(:: ColorToARGB (colour,opacity)); if (redraw) this .Update(redraw); }

Здесь вызывается обновление объекта только при установленном флаге перерисовки. Соответственно, теперь можно управлять отображением объекта программно — если мы точно уверены, что объект обрезать не нужно, то вызываем метод с установленным флагом, и его новый вид сразу же отображается на графике. Если же объект нужно обрезать, то сначала вызывается этот метод со сброшенным флагом, а затем — метод Crop(), обрезающий скрытые области и обновляющий внешний вид объекта с перерисовкой графика по флагу. Именно эта логическая ошибка не давала продолжить разработку графических элементов библиотеки. Теперь ошибка устранена.

Теперь в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\BarProgressBar.mqh в обработчике таймера поправим вызов метода SetVisibleArea(), указав требуемый теперь флаг:

if (glare.DisplayState()==CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_NORMAL) { glare.SetDisplayState(CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_WAITING_FADE_IN); this .m_pause.SetWaitingMSC( this .ShowDelay()); this .m_pause.SetTimeBegin(); if (glare.RightEdge()>= this .CoordX()) { glare.Hide(); if (glare.Move( this .CoordX()-glare.Width(), this .CoordY())) { glare.SetCoordXRelative(glare.CoordX()- this .CoordX()); glare.SetCoordYRelative(glare.CoordY()- this .CoordY()); glare.SetVisibleArea( 0 , 0 ,glare.Width(),glare.Height(), false ); } } return ; }





Практически каждый объект библиотеки имеет в своём составе объект управления графикой, позволяющий динамически создавать графические объекты-формы. Добавим методы, позволяющие создавать некоторые стандартные графические объекты. В файле класса объекта управления графическими объектами \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GraphElmControl.mqh в публичной секции объявим новые методы для рисования трендовых линий и стрелок:

public : CGraphElmControl *GetObject( void ) { return & this ; } void SetTypeNode( const int type_node) { this .m_type_node=type_node; } CForm *CreateForm( const int form_id, const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm *CreateForm( const int form_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm *CreateForm( const int form_id, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); bool CreateTrendLine( const long chart_id, const string name, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, const datetime time2, const double price2, color clr, int width= 1 , ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID ); bool CreateTrendLine( const string name, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, const datetime time2, const double price2, color clr, int width= 1 , ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID ); bool CreateTrendLine( const string name, const datetime time1, const double price1, const datetime time2, const double price2, color clr, int width= 1 , ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID ); bool CreateArrow( const long chart_id, const string name, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, color clr, uchar arrow_code, int width= 1 ); bool CreateArrow( const string name, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, color clr, uchar arrow_code, int width= 1 ); bool CreateArrow( const string name, const datetime time1, const double price1, color clr, uchar arrow_code, int width= 1 ); CGraphElmControl(){ this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT_CONTROL; } CGraphElmControl( int type_node); };





В приватной секции объявим метод, устанавливающий общие параметры для стандартных графических объектов:

class CGraphElmControl : public CObject { private : int m_type; int m_type_node; void SetCommonParamsStdGraphObj( const long chart_id, const string name); public : CGraphElmControl *GetObject( void ) { return & this ; }

Каждому вновь создаваемому объекту должны по умолчанию назначаться некоторые свойства, значение которых одинаково для всех без исключения создаваемых графических объектов: объект должен быть скрыт в списке всех объектов графика, не выделен и не иметь возможности выделения мышкой, и должен отображаться на всех таймфреймах. Вот именно эти свойства и устанавливает метод SetCommonParamsStdGraphObj, реализация которого выполнена за пределами тела класса:

void CGraphElmControl::SetCommonParamsStdGraphObj( const long chart_id, const string name) { :: ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); :: ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTED , false ); :: ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); :: ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ); }





Также за пределами тела класса напишем реализацию методов, создающих графические объекты:

bool CGraphElmControl::CreateTrendLine( const long chart_id, const string name, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, const datetime time2, const double price2, color clr, int width= 1 , ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID ) { if (!CreateNewStdGraphObject(chart_id,name, OBJ_TREND ,subwindow,time1,price1,time2,price2)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_STD_GRAPH_OBJ), ": " ,StdGraphObjectTypeDescription( OBJ_TREND )); return false ; } this .SetCommonParamsStdGraphObj(chart_id,name); :: ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_COLOR ,clr); :: ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_WIDTH ,width); :: ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_STYLE ,style); return true ; } bool CGraphElmControl::CreateTrendLine( const string name, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, const datetime time2, const double price2, color clr, int width= 1 , ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID ) { return this .CreateTrendLine(:: ChartID (),name,subwindow,time1,price1,time2,price2,clr,width,style); } bool CGraphElmControl::CreateTrendLine( const string name, const datetime time1, const double price1, const datetime time2, const double price2, color clr, int width= 1 , ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID ) { return this .CreateTrendLine(:: ChartID (),name, 0 ,time1,price1,time2,price2,clr,width,style); } bool CGraphElmControl::CreateArrow( const long chart_id, const string name, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, color clr, uchar arrow_code, int width= 1 ) { if (!CreateNewStdGraphObject(chart_id,name, OBJ_ARROW ,subwindow,time1,price1)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_STD_OBJ_ERR_FAILED_CREATE_STD_GRAPH_OBJ), ": " ,StdGraphObjectTypeDescription( OBJ_ARROW )); return false ; } this .SetCommonParamsStdGraphObj(chart_id,name); :: ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_COLOR ,clr); :: ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_WIDTH ,width); :: ObjectSetInteger (chart_id,name, OBJPROP_ARROWCODE ,arrow_code); return true ; } bool CGraphElmControl::CreateArrow( const string name, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, color clr, uchar arrow_code, int width= 1 ) { return this .CreateArrow(:: ChartID (),name,subwindow,time1,price1,clr,arrow_code,width); } bool CGraphElmControl::CreateArrow( const string name, const datetime time1, const double price1, color clr, uchar arrow_code, int width= 1 ) { return this .CreateArrow(:: ChartID (),name, 0 ,time1,price1,clr,arrow_code,width); }





Экземпляр объекта класса управления графическими объектами есть в составе каждого объекта библиотеки, унаследованного от класса базового объекта библиотеки CBaseObj. Объект управления графическими объектами имеет методы для создания таких объектов. Но чтобы мы могли из класса какого-либо объекта создавать графические объекты, необходимо в класса базового объекта написать методы для создания графических объектов. Это упростит разработку графики в приложениях. По сути, можно сначала получить указатель на нужный объект, затем получить указатель на его объект управления графическими объектами, и уже, обращаясь к его методам. создавать графические объекты. Но это длинный путь. Проще, удобнее и быстрее просто получить указатель на объект и воспользоваться его методами для создания графических объектов, внутри которых и будет выполнена вся описанная выше цепочка.

В файле базового объекта библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\BaseObj.mqh, в его публичной секции в разделе работы с графическими объектам объявим новые методы для создания трендовых линий и объектов-стрелок:

CForm *CreateForm( const int form_id, const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { return this .m_graph_elm.CreateForm(form_id,chart_id,wnd,name,x,y,w,h); } CForm *CreateForm( const int form_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { return this .m_graph_elm.CreateForm(form_id,wnd,name,x,y,w,h); } CForm *CreateForm( const int form_id, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { return this .m_graph_elm.CreateForm(form_id,name,x,y,w,h); } bool CreateTrendLine( const long chart_id, const string name, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, const datetime time2, const double price2, color clr, int width= 1 , ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID ) { return this .m_graph_elm.CreateTrendLine(chart_id,name,subwindow,time1,price1,time2,price2,clr,width,style); } bool CreateTrendLine( const string name, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, const datetime time2, const double price2, color clr, int width= 1 , ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID ) { return this .m_graph_elm.CreateTrendLine(:: ChartID (),name,subwindow,time1,price1,time2,price2,clr,width,style);} bool CreateTrendLine( const string name, const datetime time1, const double price1, const datetime time2, const double price2, color clr, int width= 1 , ENUM_LINE_STYLE style= STYLE_SOLID ) { return this .m_graph_elm.CreateTrendLine(:: ChartID (),name, 0 ,time1,price1,time2,price2,clr,width,style); } bool CreateArrow( const long chart_id, const string name, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, color clr, uchar arrow_code, int width= 1 ) { return this .m_graph_elm.CreateArrow(chart_id,name,subwindow,time1,price1,clr,arrow_code,width); } bool CreateArrow( const string name, const int subwindow, const datetime time1, const double price1, color clr, uchar arrow_code, int width= 1 ) { return this .m_graph_elm.CreateArrow(:: ChartID (),name,subwindow,time1,price1,clr,arrow_code,width); } bool CreateArrow( const string name, const datetime time1, const double price1, color clr, uchar arrow_code, int width= 1 ) { return this .m_graph_elm.CreateArrow(:: ChartID (),name, 0 ,time1,price1,clr,arrow_code,width); }

В методах просто вызываются соответствующие методы объекта управления графикой. В последующем мы ещё допишем методы для создания других стандартных графических объектов. А пока нам будет достаточно этих графических объектов для использования их в последующих статьях.

Приступим к созданию объекта вертикальной полосы прокрутки.

Область захвата полосы прокрутки — это ползунок, за который можно ухватиться мышкой и передвигать его в пределах полосы прокрутки, тем самым перемещая управляемую ей область. При прокручивании колеса мышки в ту, или иную сторону, при нахождении курсора внутри полосы прокрутки, генерируется событие щелчка по соответствующей кнопке управления прокруткой (кнопки со стрелками на краях полосы прокрутки). У нас уже генерируются события при прокрутке колёсика мышки для горизонтальной полосы прокрутки — события щелчков по кнопкам влево и вправо. Теперь нужно добавить генерацию событий по кнопкам со стрелками вверх и вниз для ползунка вертикальной полосы прокрутки.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ScrollBarThumb.mqh в обработчике события "Курсор в пределах активной области, прокручивается колёсико мышки" сделаем такие изменения:

void CScrollBarThumb::MouseActiveAreaWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; base .BringToTop(); ENUM_WF_CONTROL_EVENT evn=WF_CONTROL_EVENT_NO_EVENT; switch ( base .TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_HORISONTAL: evn=(dparam> 0 ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_LEFT : dparam< 0 ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_RIGHT : WF_CONTROL_EVENT_NO_EVENT); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL : evn=(dparam> 0 ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_UP : dparam< 0 ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_DOWN : WF_CONTROL_EVENT_NO_EVENT); break ; default : break ; } base .OnChartEvent(evn,lparam,dparam,sparam); ::ChartRedraw( base .ChartID()); }

В зависимости от того, какой объект является базовым для области захвата — горизонтальная или вертикальная полоса прокрутки, вызывается обработчик событий базового объекта, в который передаются соответствующие коды событий: либо щелчок мышки по кнопке со стрелкой влево или вправо, либо щелчок мышки по кнопке со стрелкой вверх или вниз.

Для создания объекта вертикальной полосы прокрутки возьмём файл класса объекта горизонтальной полосы прокрутки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ScrollBarHorisontal.mqh и сохраним его под именем \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ScrollBarVertical.mqh. Так как новый класс создаётся на основе идентичного ему, то нам нужно всего лишь заменить некоторые расчёты: вместо "лево/право" в расчётах использовать "верх/низ", и такое прочее. Нет смысла описывать каждое внесённое изменение. О создании такого объекта можно почитать в соответствующей статье. Здесь же просто просмотрим файл класса целиком с уже внесёнными доработками:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "ScrollBarThumb.mqh" #include "ArrowDownButton.mqh" #include "ArrowUpButton.mqh" #include "ScrollBar.mqh" class CScrollBarVertical : public CScrollBar { private : virtual void CreateArrowButtons( const int width, const int height); int CalculateThumbAreaDistance( const int thumb_size); protected : CScrollBarVertical( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void MouseActiveAreaWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); public : virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } CArrowUpButton *GetArrowButtonUp( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, 0 ); } CArrowDownButton *GetArrowButtonDown( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, 0 ); } int BarWorkAreaSize( void ); int BarWorkAreaCoord( void ); virtual bool Resize( const int w, const int h, const bool redraw); int SetThumbParams( void ); CScrollBarVertical(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void OnTimer ( void ); virtual void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); }; CScrollBarVertical::CScrollBarVertical( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CScrollBar(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .CreateThumbArea(); } CScrollBarVertical::CScrollBarVertical(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CScrollBar(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_VERTICAL); this .CreateThumbArea(); } void CScrollBarVertical::CreateArrowButtons( const int width, const int height) { int size= this .Thickness()- this .BorderSizeLeft()- this .BorderSizeRight(); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, 0 , 0 ,size,size, this .BackgroundColor(), 255 , true , false ); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, 0 , this .Height()-height,size,size, this .BackgroundColor(), 255 , true , false ); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SCROLL_BAR_THUMB, 0 , this .Height()/ 2 -height,size, 30 ,CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_COLOR, 255 , true , false ); this .SetArrowSize( 2 ); CArrowUpButton *bu= this .GetArrowButtonUp(); if (bu!= NULL ) { bu.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_COLOR, true ); bu.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_DOWN); bu.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_OVER); bu.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_COLOR, true ); bu.SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_DOWN); bu.SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_OVER); } CArrowDownButton *bd= this .GetArrowButtonDown(); if (bd!= NULL ) { bd.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_COLOR, true ); bd.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_DOWN); bd.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_MOUSE_OVER); bd.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_COLOR, true ); bd.SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_DOWN); bd.SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_BUTT_FORE_MOUSE_OVER); } CScrollBarThumb *th= this .GetThumb(); if (th!= NULL ) { th.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_COLOR, true ); th.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_BORDER_COLOR, true ); th.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_MOUSE_DOWN); th.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_MOUSE_OVER); th.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_COLOR, true ); th.SetForeColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_MOUSE_DOWN); th.SetForeColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_FORE_MOUSE_OVER); } } bool CScrollBarVertical::Resize( const int w, const int h, const bool redraw) { if (!CWinFormBase::Resize(w,h,redraw)) return false ; CArrowDownButton *bd= this .GetArrowButtonDown(); if (bd== NULL ) return false ; if (bd.Move(bd.CoordX(), this .BottomEdge()- this .BorderSizeBottom()-bd.Height())) { bd.SetCoordXRelative(bd.CoordX()- this .CoordX()); bd.SetCoordYRelative(bd.CoordY()- this .CoordY()); } this .SetThumbParams(); return true ; } int CScrollBarVertical::SetThumbParams( void ) { CWinFormBase *base= this .GetBase(); if (base== NULL ) return 0 ; CScrollBarThumb *thumb= this .GetThumb(); if (thumb== NULL ) return 0 ; int base_h=base.HeightWorkspace(); int objs_h=base_h+base.OversizeTop()+base.OversizeBottom(); double px=( double )base_h/ double (objs_h!= 0 ? objs_h : 1 ); int thumb_size=( int ):: floor ( this .BarWorkAreaSize()*px); if (thumb_size<DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_SIZE_MIN) thumb_size=DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_THUMB_SIZE_MIN; if (thumb_size> this .BarWorkAreaSize()) thumb_size= this .BarWorkAreaSize(); int thumb_y= this .CalculateThumbAreaDistance(thumb_size); if (!thumb.Resize(thumb.Width(),thumb_size, true )) return 0 ; if (thumb.Move(thumb.CoordX(), this .BarWorkAreaCoord()+thumb_y)) { thumb.SetCoordXRelative(thumb.CoordX()- this .CoordX()); thumb.SetCoordYRelative(thumb.CoordY()- this .CoordY()); } return thumb_size; } int CScrollBarVertical::CalculateThumbAreaDistance( const int thumb_size) { CWinFormBase *base= this .GetBase(); if (base== NULL ) return 0 ; double x=( double )thumb_size/( double )base.HeightWorkspace(); return ( int ):: ceil (( double )base.OversizeTop()*x); } int CScrollBarVertical::BarWorkAreaSize( void ) { CArrowUpButton *bu= this .GetArrowButtonUp(); CArrowDownButton *bd= this .GetArrowButtonDown(); int y1=(bu!= NULL ? bu.BottomEdge() : this .CoordY()+ this .BorderSizeTop()); int y2=(bd!= NULL ? bd.CoordY() : this .BottomEdge()- this .BorderSizeBottom()); return (y2-y1); } int CScrollBarVertical::BarWorkAreaCoord( void ) { CArrowUpButton *bu= this .GetArrowButtonUp(); return (bu!= NULL ? bu.BottomEdge() : this .CoordY()+ this .BorderSizeTop()); } void CScrollBarVertical:: OnTimer ( void ) { } void CScrollBarVertical:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGCnvElement:: OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); CArrowUpButton *buttu= this .GetArrowButtonUp(); CArrowDownButton *buttd= this .GetArrowButtonDown(); CScrollBarThumb *thumb= this .GetThumb(); if (buttu== NULL || buttd== NULL || thumb== NULL ) return ; if (id==WF_CONTROL_EVENT_MOVING) { this .BringToTop(); int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; x= this .CoordX()+ this .BorderSizeLeft(); if (y<buttu.BottomEdge()) y=buttu.BottomEdge(); if (y>buttd.CoordY()-thumb.Height()) y=buttd.CoordY()-thumb.Height(); if (thumb.Move(x,y, true )) { thumb.SetCoordXRelative(thumb.CoordX()- this .CoordX()); thumb.SetCoordYRelative(thumb.CoordY()- this .CoordY()); } CWinFormBase *base= this .GetBase(); if (base!= NULL ) { base.CheckForOversize(); int distance=thumb.CoordY()-buttu.BottomEdge(); static int distance_last=distance; int shift_value= 0 ; if (distance!=distance_last) { shift_value=distance_last-distance; distance_last=distance; } int cntt_d=( int )base.GetMaxLongPropFromDependent(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM); int cntt_u=( int )base.GetMinLongPropFromDependent(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y); int extu=base.CoordYWorkspace()-cntt_u; double y=( double ) this .HeightWorkspace()*( double )distance/ double (thumb.Height()!= 0 ? thumb.Height() : DBL_MIN ); int shift_need=extu-( int ):: round (y); if (shift_value> 0 ) { if (cntt_u+shift_need<=base.CoordYWorkspace()) base.ShiftDependentObj( 0 ,shift_need); } if (shift_value< 0 ) { if (cntt_d-shift_need>=base.BottomEdgeWorkspace()) base.ShiftDependentObj( 0 ,shift_need); } :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); } } if (id==WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_UP || id==WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_DOWN) { this .BringToTop(); CWinFormBase *base= this .GetBase(); if (base== NULL ) return ; base.CheckForOversize(); int cntt_d=( int )base.GetMaxLongPropFromDependent(CANV_ELEMENT_PROP_BOTTOM); int cntt_u=( int )base.GetMinLongPropFromDependent(CANV_ELEMENT_PROP_COORD_Y); int shift=(sparam!= "" ? DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_SCROLL_STEP_CLICK : DEF_CONTROL_SCROLL_BAR_SCROLL_STEP_WHELL); if (id==WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_UP) { if (cntt_u+shift<=base.CoordYWorkspace()) base.ShiftDependentObj( 0 ,shift); } if (id==WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_DOWN) { if (cntt_d-shift>=base.BottomEdgeWorkspace()) base.ShiftDependentObj( 0 ,-shift); } this .SetThumbParams(); } } void CScrollBarVertical::MouseActiveAreaWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { ENUM_WF_CONTROL_EVENT evn=(dparam> 0 ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_UP : dparam< 0 ? WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_DOWN : WF_CONTROL_EVENT_NO_EVENT); this . OnChartEvent (evn,lparam,dparam,sparam); :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }

После уже внесённых изменений в этот файл вертикальная полоса прокрутки появляется в объектах, к которым прикреплены дочерние, и которые выходят за пределы родительского объекта сверху, снизу, или сразу с обеих сторон.



Для того, чтобы полосы прокрутки появлялись у родительского объекта, который является контейнером для дочерних, нужно при создании прикреплённого к нему объекта, проверить выходит ли он за пределы своего контейнера. Такая проверка уже сделана для отображения горизонтальной полосы прокрутки. Теперь нужно доработать класс объекта-контейнера так, чтобы появлялись обе полосы прокрутки в случае, если прикреплённый к контейнеру объект выходит за его пределы с любой из сторон.

Откроем файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh и в методе создания прикреплённых объектов впишем необходимые проверки и отображение полос прокрутки:

bool CContainer::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_PANEL_OBJECT_ERR_OBJ_MUST_BE_WFBASE); return false ; } CWinFormBase *obj=CForm::CreateAndAddNewElement(element_type,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; this .SetObjParams(obj,colour); if ( this .ElementsTotal()> 0 ) { if ( this .AutoSize()) this .AutoSizeProcess(redraw); else { if ( this .CheckForOversize()) { if ( this .OversizeLeft()> 0 || this .OversizeRight()> 0 ) { CScrollBarHorisontal *sbh= this .GetScrollBarHorisontal(); if (sbh!= NULL ) { sbh.SetThumbParams(); sbh.SetDisplayed( true ); sbh.Show(); } } if ( this .OversizeTop()> 0 || this .OversizeBottom()> 0 ) { CScrollBarVertical *sbv= this .GetScrollBarVertical(); if (sbv!= NULL ) { sbv.SetThumbParams(); sbv.SetDisplayed( true ); sbv.Show(); } } } } } obj.Crop(); return true ; }





Теперь необходимо подправить некоторые классы, в которых есть вызов метода перерисовки без обрезания объекта EraseNoCrop(). Нужно указать флаг false — чтобы внутри этого метода не происходило обновление объекта.

Изменения нужно внести в методы Redraw() трёх объектов в трёх файлах библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Button.mqh, \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\CheckBox.mqh и \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\Label.mqh.

Все изменения сводятся всего лишь к указанию флага false:

void CButton::Redraw( bool redraw) { this .EraseNoCrop( this .BackgroundColor(), this .Opacity() , false ); int x= 0 ,y= 0 ; CLabel::SetTextParamsByAlign(x,y); this .Text(x,y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .Crop(); this .Update(redraw); }

void CCheckBox::Redraw( bool redraw) { this .EraseNoCrop( this .BackgroundColor(), this .Opacity() , false ); this .SetCorrectTextCoords(); this .Text( this .m_text_x, this .m_text_y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .ShowControlFlag( this .CheckState()); this .Crop(); this .Update(redraw); }

void CLabel::Redraw( bool redraw) { this .EraseNoCrop( this .BackgroundColor(), 0 , false ); int x= 0 ,y= 0 ; this .SetTextParamsByAlign(x,y); this .Text(x,y, this .Text(), this .ForeColor(), this .ForeColorOpacity(), this .TextAnchor()); this .Crop(); this .Update(redraw); }

Логика такова: сначала весь объект заливается цветом, при этом флаг обновления сброшен, а значит — изменения не отображаются на графике. Затем рисуется текст с установленными параметрами. Далее объект обрезается по краям видимой области (если это нужно), и по окончании вызывается метод обновления объекта, который и отображает внесённые изменения в представление объекта на своём родительском объекте в частности, и на графике в целом.







Тестирование

Для тестирования возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MT5\MQL5\Experts\TestDoEasy\Part133\ под новым именем TestDoEasy133.mq5.

Всё, что нужно в нём поправить — это при создании прикреплённого к панели объекта-кнопки изменить его размеры так, чтобы он был по вертикальным размерам больше своего родителя, т.е. — выходил за пределы сверху и снизу, а по ширине наоборот — полностью помещался внутри родительской панели:

CPanel *pnl= NULL ; for ( int i= 0 ;i<FORMS_TOTAL;i++) { pnl=engine.CreateWFPanel( "WinForms Panel" +( string )i,(i== 0 ? 50 : 70 ),(i== 0 ? 50 : 70 ), 410 , 200 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true , false ); if (pnl!= NULL ) { pnl.Hide(); pnl.SetPaddingAll( 3 ); pnl.SetMovable(InpMovable); pnl.SetAutoSize(InpAutoSize, false ); pnl.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpAutoSizeMode, false ); pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, 10 ,- 40 ,pnl.WidthWorkspace()- 30 ,pnl.HeightWorkspace()+ 50 , clrNONE , 255 , true , false ); CButton *btn=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, 0 ); btn.SetText( "123456789012345678901234567890" ); pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 40 , 20 , 60 , 20 , clrDodgerBlue , 255 , false , false ); CLabel *lbl=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 0 ); lbl.SetText( "LABEL" );

Всё, других изменений не требуется.

Скомпилируем советник и запустим его на графике, предварительно указав в настройках для значения Panel Autosize значение No:





Видим, что вертикальная полоса прокрутки работает точно так же, как и горизонтальная, сделанная в прошлой статье.





Что дальше

В следующей статье, посвящённой созданию графических элементов управления библиотеки DoEasy, соединим воедино обе полосы прокрутки на объекте-контейнере и продолжим создание других элементов управления.

Все файлы прикреплены к статье и их можно самостоятельно изучить и протестировать.







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