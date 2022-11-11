DoEasy. Элементы управления (Часть 26): Дорабатываем WinForms-объект "ToolTip" и начинаем разработку "ProgressBar"

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Концепция

В прошлой статье мы начали создавать элемент управления ToolTip. Всплывающая подсказка должна появляться при наведении курсора на объект после небольшой паузы. При этом предыдущая показанная подсказка должна скрыться. Если после появления подсказки оставить курсор в прежнем положении, то по истечении определённого времени подсказка должна скрыться. Всё, что мы сделали в предыдущей статье это моментальное появление подсказки сразу же после наведения курсора на объект, которому она назначена. Сегодня продолжим работу над поведением всплывающей подсказки и сделаем так, чтобы оно больше соответствовало установленному в MS Visual Studio поведению программ, скомпилированных в этой студии. При наведении курсора на объект должна быть выдержана некоторая пауза, после которой всплывающая подсказка плавно появляется на экране. Если убрать курсор с объекта, то подсказка скрывается. Если оставить курсор на объекте, то по истечении некоторого времени подсказка плавно исчезает. Для реализации такого поведения нам нужно будет использовать таймер, созданный для графических элементов коллекции. У каждого объекта будет определён виртуальный обработчик событий таймера. Реализация таймера должна осуществляться конкретно в классах тех объектов, которые должны в нём обрабатываться.

Чтобы библиотека понимала какие объекты должны обрабатываться в таймере, а какие — нет, создадим список активных объектов. В него будем добавлять указатели на те объекты, которые нужно обработать в таймере. Это упростит отслеживание нужных для обработки объектов и избавит от постоянного сканирования всех графических элементов в цикле. Цикл будет, но только по объектам, добавленным в список. Такой подход сделает возможным оживить графический интерфейс — когда объекты будут не только реагировать на взаимодействие с мышкой, но и использовать заданную для них анимационную последовательность для визуальных эффектов. Впрочем, даже обычные анимированные иконки мы таким образом легко сможем создавать и использовать — достаточно будет лишь создать объект с кадрами анимации и поместить его в список активных объектов библиотеки. А в обработчике событий таймера такого объекта просто чередовать созданные при построении объекта кадры анимации. Сегодня мы создадим обработчик событий таймера для элемента управления ToolTip. В этом обработчике будет реализовано заявленное выше поведение всплывающей подсказки. Так как такое поведение подразумевает взаимодействие с мышкой, то будем с ними работать как в обработчике событий коллекции графических элементов, так и в таймере коллекции.

После завершения доработки WinForms-объекта ToolTip, приступим к созданию элемента управления ProgressBar (элемент управления Windows "индикатор выполнения"). Создадим лишь статическую версию объекта — его свойства и внешний вид. Реализацией его работы займёмся уже в следующей статье.







Доработка классов библиотеки

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh добавим параметры таймера для графических элементов на канвасе:

#define COLLECTION_GRAPH_OBJ_PAUSE ( 250 ) #define COLLECTION_GRAPH_OBJ_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_GRAPH_OBJ_COUNTER_ID ( 10 ) #define COLLECTION_GRAPH_ELM_PAUSE ( 16 ) #define COLLECTION_GRAPH_ELM_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_GRAPH_ELM_COUNTER_ID ( 11 )

Каждая коллекция объектов библиотеки имеет свой обработчик таймера, для которого устанавливаются его параметры — пауза, приращение счётчика таймера и его идентификатор. Точно такие же параметры мы здесь добавили и для нового таймера.



Для нового элемента управления ProgressBar добавим свои значения по умолчанию:

#define CLR_DEF_CONTROL_HINT_BACK_COLOR ( C'0xFF,0xFF,0xE1' ) #define CLR_DEF_CONTROL_HINT_BORDER_COLOR ( C'0x76,0x76,0x76' ) #define CLR_DEF_CONTROL_HINT_FORE_COLOR ( C'0x5A,0x5A,0x5A' ) #define CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BACK_COLOR ( C'0xF0,0xF0,0xF0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BORDER_COLOR ( C'0xBC,0xBC,0xBC' ) #define CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_FORE_COLOR ( C'0x00,0x78,0xD7' ) #define CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BAR_COLOR ( C'0x06,0xB0,0x25' )





Забегая наперёд скажу, что для некоторых графических элементов управления мы будем делать элементы их визуальных эффектов. Например, для линии прогресса индикатора выполнения ProgressBar, мы будем делать блик, пробегающий по линии, как это реализовано в Windows. Объект, реализующий блик, будет накладываться поверх линии и перемещаться по ней. Для такого объекта необходимо задать его тип в списке типов объектов библиотеки:

enum ENUM_OBJECT_DE_TYPE { OBJECT_DE_TYPE_GBASE = COLLECTION_ID_LIST_END+ 1 , OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT, OBJECT_DE_TYPE_GFORM, OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL, OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW, OBJECT_DE_TYPE_GGLARE, OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE, OBJECT_DE_TYPE_GWF_CONTAINER, OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON, OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER,





А в список типов графических элементов добавим новые типы графических элементов на канвасе:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_GLARE_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR, };





Элемент управления, а в данной статье — именно ToolTip, может иметь несколько состояний при взаимодействии с мышкой. Так как объект анимированный, то его поведение и состояние должно как-то быть описано. Он может ожидать начала появления, быть в состоянии появления, ожидать начала затухания, быть в состоянии затухания, а может быть в своём обычном состоянии.

Опишем его состояния в новом списке состояний отображения элемента управления:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON { CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_NONE, CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_INFO, CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_WARNING, CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_ERROR, CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_USER, }; enum ENUM_CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE { CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_NORMAL, CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_WAITING_FADE_IN, CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_PROCESS_FADE_IN, CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_COMPLETED_FADE_IN, CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_WAITING_FADE_OUT, CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_PROCESS_FADE_OUT, CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_COMPLETED_FADE_OUT, CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_COMPLETED, };

Такие состояния можно применить и к другим элементам управления, для которых могут быть созданы в последствии анимационные последовательности. И не обязательно объект должен постепенно появляться или исчезать. Описание постепенного появления объекта можно приравнять и к разворачиванию выпадающего списка, а состояние постепенного исчезновения (затухания) к состоянию сворачивания. Впрочем, мы всегда сможем дополнить данный список впоследствии.



Индикатор выполнения ProgressBar может иметь три стиля начертания линии прогресса. Опишем их в перечислении:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE { CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_BLOCKS, CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_CONTINUOUS, CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_MARQUEE, };

Сегодня будет сделан только один стиль — непрерывная полоса.







Состояние, в котором находится объект, если для него реализовано анимированное отображение, нужно сохранять и получать из свойств объекта.

Добавим новые свойства графического элемента в перечисление целочисленных свойств графического элемента на канвасе и увеличим общее количество целочисленных свойств со 129 до 138:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_STATE, CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION, CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON, CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING, CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MAXIMUM, CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MINIMUM, CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STEP, CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STYLE, CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE, CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 138 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )





В перечисление возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе допишем новые свойства:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DISPLAYED, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DISPLAY_DURATION, SORT_BY_CANV_ELEMENT_GROUP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_ZORDER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_IS_BALLOON, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_USE_FADING, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_MAXIMUM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_MINIMUM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STEP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_VALUE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DESCRIPTION, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_HEADER, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_TEXT, };

Теперь мы сможем фильтровать, выбирать и сортировать графические элементы по новым свойствам.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh добавим индексы новых сообщений:

MSG_LIB_TEXT_CHEK_STATE_UNCHECKED, MSG_LIB_TEXT_CHEK_STATE_CHECKED, MSG_LIB_TEXT_CHEK_STATE_INDETERMINATE, MSG_LIB_TEXT_ICON_NONE, MSG_LIB_TEXT_ICON_INFO, MSG_LIB_TEXT_ICON_WARNING, MSG_LIB_TEXT_ICON_ERROR, MSG_LIB_TEXT_ICON_USER, MSG_LIB_TEXT_STYLE_BLOCKS, MSG_LIB_TEXT_STYLE_CONTINUOUS, MSG_LIB_TEXT_STYLE_MARQUEE, MSG_LIB_TEXT_SUNDAY, MSG_LIB_TEXT_MONDAY,

...

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_GLARE_OBJ, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW,

...

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_WRONG_TYPE_PASSED, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CANT_ADD_2_TOOLTIP, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM,

...

MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_ADDED_OBJ_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_ACTIVE_OBJ_LIST, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_OBJECT_NAMES, MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_DETACH_OBJ_FROM_LIST,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_STATE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_IS_BALLOON, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MAXIMUM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MINIMUM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STEP, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STYLE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TEXT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT, };

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Не установлен" , "Unchecked" }, { "Установлен" , "Checked" }, { "Неопределённый" , "Indeterminate" }, { "None" , "None" }, { "Info" , "Info" }, { "Warning" , "Warning" }, { "Error" , "Error" }, { "Пользовательский" , "User" }, { "Сегментированные блоки" , "Blocks" }, { "Непрерывная полоса" , "Continuous" }, { "Непрерывная прокрутка" , "Marquee" }, { "Воскресение" , "Sunday" }, { "Понедельник" , "Monday" },

...

{ "Элемент" , "Element" }, { "Объект тени" , "Shadow object" }, { "Объект блика" , "Glare object" }, { "Форма" , "Form" }, { "Окно" , "Window" },

...

{ "Элемент управления \"HintMoveDown\"" , "Control element \"HintMoveDown\"" }, { "Элемент управления \"ToolTip\"" , "Control element \"ToolTip\"" }, { "Элемент управления BarProgressBar" , "Control element \"BarProgressBar\"" }, { "Элемент управления ProgressBar" , "Control element \"ProgressBar\"" }, { "Передан не правильный тип элемента управления" , "Wrong control type passed" }, { " Нельзя к одному элементу управления добавить два и более ToolTip" , "Can't add two or more ToolTips to one control" }, { "Графический объект принадлежит программе" , "The graphic object belongs to the program" }, { "Графический объект не принадлежит программе" , "The graphic object does not belong to the program" },

...

{ "Не удалось получить список вновь добавленных объектов" , "Failed to get the list of newly added objects" }, { "Не удалось получить список активных элементов" , "Failed to get list of active elements" }, { "Не удалось получить имена объектов" , "Failed to get object names" }, { "Не удалось изъять графический объект из списка" , "Failed to detach graphic object from the list" },

...

{ "Ширина области верхней грани" , "Width of the top border area" }, { "Флаг отображения не скрытого элемента управления" , "Flag that sets the display of a non-hidden control" }, { "Состояние отображения элемента управления" , "Display state of the control" }, { "Продолжительность процесса отображения элемента управления" , "Duration of the process of displaying the control" }, { "Флаг доступности элемента" , "Element Availability Flag" }, { "Цвет текста по умолчанию для всех объектов элемента управления" , "Default text color for all objects in the control" },

...

{ "Подсказка в форме \"облачка\"" , "Tooltip as \"Balloon\"" }, { "Угасание при отображении и скрытии подсказки" , "Tooltip uses fading" }, { "Верхняя граница диапазона, в котором действует ProgressBar" , "Upper bound of the range in which the ProgressBar operates" }, { "Нижняя граница диапазона, в котором действует ProgressBar" , "Lower bound of the range in which the ProgressBar operates" }, { "Величина приращения значения ProgressBar для его перерисовки" , "Increment value of the ProgressBar to redraw it" }, { "Стиль элемента ProgressBar" , "Progress Bar element style" }, { "Текущее начение элемента ProgressBar в диапазоне от Min до Max" , "Current value of the ProgressBar in the range from Min to Max" }, { "Скорость анимации полосы прогресса при стиле Marquee" , "Marquee style progress bar animation speed" }, { "Имя объекта-графического элемента" , "The name of the graphic element object" }, { "Имя графического ресурса" , "Image resource name" }, { "Текст графического элемента" , "Text of the graphic element" }, { "Описание графического элемента" , "Description of the graphic element" }, { "Заголовок подсказки элемента" , "Element tooltip header" }, { "Текст подсказки элемента" , "Element tooltip title" }, };





При создании коллекций объектов мы используем класс списка, производного от класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников. В классе CArrayObj есть метод Detach(), извлекающий указатель на объект из списка и возвращающий полученный указатель. Нам не всегда нужно при извлечении указателя из списка далее его использовать.

Поэтому в производном классе в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\ListObj.mqh создадим метод, изымающий указатель из списка без его возврата:

#property copyright "Copyright 2019, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> class CListObj : public CArrayObj { private : int m_type; public : bool DetachElement( const int index) { CObject *obj=CArrayObj::Detach(index); if (obj== NULL ) return false ; obj= NULL ; return true ; } void Type( const int type) { this .m_type=type; } virtual int Type( void ) const { return ( this .m_type); } CListObj() { this .m_type= 0x7778 ; } };

Тут просто: извлекаем указатель из списка и, если это сделать не удалось, возвращаем false.

При удачном извлечении обнуляем полученный указатель и возвращаем true.







Немного доработаем класс объекта-паузы в файле \MQL5\Include\DoEasy\Services\Pause.mqh.

Добавим публичный метод, возвращающий начало отсчёта паузы в количестве миллисекунд, прошедших с момента старта системы:

ulong Passed( void ) const { return this .TickCount()- this .m_start; } bool IsCompleted( void ) const { return this .Passed()> this .m_wait_msc; } ulong TimeBegin( void ) const { return this .m_time_begin; } ulong TimeWait( void ) const { return this .m_wait_msc; } ulong CountdownStart( void ) const { return this .m_start; }

Метод нам потребуется при организации работы с элементами управления в таймере.





Так как мы добавили новые целочисленные свойства графического элемента, нам необходимо их инициализировать в базовом объекте графического элемента и добавить новые поля структуры объекта.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh добавим новые поля в структуру:

private : int m_shift_coord_x; int m_shift_coord_y; struct SData { int id; int type; int visible_area_h; bool displayed; int display_state; long display_duration; int split_container_fixed_panel; bool split_container_splitter_fixed; int border_right_area_width; int border_top_area_width; uchar name_obj[ 64 ]; uchar name_res[ 64 ]; uchar text[ 256 ]; uchar descript[ 256 ]; }; SData m_struct_obj; uchar m_uchar_array[];

Структура объекта нам нужна для правильного сохранения объекта в файл и восстановления его из файла.





В блоке методов упрощённого доступа к свойствам объекта напишем методы для работы с этими новыми свойствами:

virtual void SetDisplayed( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED,flag); } bool Displayed( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED); } void SetDisplayState( const ENUM_CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE state) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_STATE,state); } ENUM_CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE DisplayState( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_STATE); } void SetDisplayDuration( const long value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION, value ); } long DisplayDuration( void ) const { return this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION); } void SetTypeElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { CGBaseObj::SetTypeElement(type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,type); } ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE TypeGraphElement( void ) const { return (ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); }

Методы установки свойств записывают в свойства объекта переданные в них значения, а методы возврата — возвращают ранее установленные значения из свойств объекта.



В обоих конструкторах установим значения по умолчанию для новых свойств:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .SetTypeElement(element_type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main=main_obj; this .m_element_base=base_obj; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(colour, true ); this .SetOpacity(opacity); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h,redraw)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_STATE,CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_NORMAL); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION,DEF_CONTROL_PROCESS_DURATION); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT, "" ); this .SetVisibleFlag( false , false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } } CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_shadow( false ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main=main_obj; this .m_element_base=base_obj; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type_element=element_type; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); this .SetOpacity( 0 ); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h, false )) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_STATE,CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_NORMAL); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION,DEF_CONTROL_PROCESS_DURATION); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TITLE, "" ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_TEXT, "" ); this .SetVisibleFlag( false , false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } }





В методе, создающем структуру объекта, впишем запись значений из свойств объекта в поля структуры:

bool CGCnvElement::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.id=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); this .m_struct_obj.type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); this .m_struct_obj.visible_area_h=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT); this .m_struct_obj.displayed=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED); this .m_struct_obj.display_state=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_STATE); this .m_struct_obj.display_duration= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION); this .m_struct_obj.zorder= this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER); this .m_struct_obj.enabled=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED); this .m_struct_obj.fore_color=( color ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR); this .m_struct_obj.fore_color_opacity=( uchar ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_FORE_COLOR_OPACITY); this .m_struct_obj.border_right_area_width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH); this .m_struct_obj.border_top_area_width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ), this .m_struct_obj.name_obj); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES), this .m_struct_obj.name_res); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT), this .m_struct_obj.text); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION), this .m_struct_obj.descript); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY, true ); return false ; } return true ; }





В методе, создающем объект из структуры, впишем запись значений в свойства объекта из полей структуры:

void CGCnvElement::StructToObject( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, this .m_struct_obj.id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, this .m_struct_obj.type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT, this .m_struct_obj.visible_area_h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, this .m_struct_obj.displayed); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_STATE, this .m_struct_obj.display_state); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION, this .m_struct_obj.display_duration); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, this .m_struct_obj.zorder); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED, this .m_struct_obj.enabled); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_OPACITY, this .m_struct_obj.background_color_opacity); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BACKGROUND_COLOR_MOUSE_DOWN, this .m_struct_obj.background_color_mouse_down); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH, this .m_struct_obj.border_bottom_area_width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH, this .m_struct_obj.border_right_area_width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, this .m_struct_obj.border_top_area_width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_obj)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_res)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.text)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.descript)); }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh класса базового объекта всех графических объектов библиотеки, в метод, возвращающий описание типа графического элемента, впишем возврат описания новых типов объектов:

string CGBaseObj::TypeElementDescription( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { return ( type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_GLARE_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_GLARE_OBJ) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR) : "Unknown" ); }

Все эти объекты у нас уже объявлены, но создавать их будем чуть позже — после доработки класса объекта ToolTip.







Для работы с графическими элементами нам нужно создать обработчик событий таймера. Так как все графические элементы унаследованы от класса объекта-формы, то именно в этом классе объявим виртуальный обработчик таймера.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh, в его публичной секции напишем виртуальный обработчик событий таймера:

virtual void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void OnMouseEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void OnMouseEventPostProcessing( void ); virtual void OnTimer ( void ) { return ; }

Здесь этот обработчик ничего не выполняет — его требуется переопределять в тех классах, в которых необходимо будет обрабатывать события таймера.





Объявим метод, возвращающий количество объектов ToolTip, присоединённых к элементу:

bool AddNewElement(CGCnvElement *obj, const int x, const int y); bool AddTooltip(CForm *tooltip); int ToolTipTotal( void ); CForm *GetTooltip( void ); CForm *GetTooltipByDescription( const string descript); virtual void SetTooltipText( const string text);

Одному графическому объекту может быть назначен только один объект-всплывающая подсказка. Но присоединить к объекту можно несколько ToolTip, и уже другим объектам, присоединённым к нему же, назначить созданные подсказки. Сделано так потому, что не все объекты библиотеки могут присоединить к себе объекты-ToolTip. Но мы всегда сможем всплывающие подсказки создать в контейнере, к которому присоединены объекты, а затем назначить подсказки этим объектам. Чтобы можно было узнать количество объектов ToolTip, созданных и присоединённых к контейнеру, и будет служить этот метод.



Доработаем метод, назначающий объекту указанный объект-ToolTip.

Добавим дополнительные проверки на неправильный тип и на количество присоединённых подсказок больше нуля:

bool CForm::AddTooltip(CForm *tooltip) { if (tooltip== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_ELM_COLLECTION_ERR_EMPTY_OBJECT); return false ; } if (tooltip.TypeGraphElement()!=GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_WRONG_TYPE_PASSED); return false ; } if ( this .GetTooltipByDescription(tooltip.Description())!= NULL ) { :: Print (DFUN, this .TypeElementDescription()+ ": " ,CMessage::Text(MSG_FORM_TOOLTIP_OBJ_ALREADY_EXISTS), ": " ,tooltip.Name(), ", Description: \"" ,tooltip.Description(), "\"" ); return false ; } if ( this .ToolTipTotal()> 0 ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CANT_ADD_2_TOOLTIP)); return false ; } if (! this .m_list_elements.Add(tooltip)) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST), ": " ,tooltip.NameObj()); return false ; } if (tooltip.Move( this .CoordX(), this .CoordY())) { tooltip.SetCoordXRelative(tooltip.CoordX()- this .CoordX()); tooltip.SetCoordYRelative(tooltip.CoordY()- this .CoordY()); } tooltip.SetBase( this .GetObject()); return true ; }

Если мы по ошибке попытаемся присоединить вместо объекта-подсказки объект другого типа, то метод сообщит об ошибке. Если же к объекту уже прикреплён ToolTip, то тоже будет выведено сообщение об ошибке и метод вернёт false.





Метод, возвращающий количество объектов ToolTip:



int CForm::ToolTipTotal( void ) { int res= 0 ; for ( int i= this .ElementsTotal()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CGCnvElement *obj= this .GetElement(i); if (obj!= NULL && obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) res++; } return res; }

Если этот объект является контейнером, то к нему можно присоединить любое количество объектов-всплывающих подсказок. Метод возвращает их количество. В цикле по общему количеству присоединённых объектов получаем очередной объект. Если тип объекта — всплывающая подсказка, то увеличиваем счётчик объектов (переменная res). По окончании цикла возвращаем результат подсчёта, записанный в переменной res.







Таймер коллекции графических элементов обновляется раз в 16 миллисекунд. Чтобы сделать появление или затухание всплывающей подсказки в течении, например, одной секунды, нам нужно 1000 миллисекунд разделить на период обновления таймера. В итоге получим, что изменение непрозрачности объекта нам нужно производить примерно каждые 1000/16=62.5 миллисекунды.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ToolTip.mqh объявим переменную для хранения шага изменения прозрачности:

class CToolTip : public CHintBase { private : int m_step; void CorrectSizeByTexts( void ); protected :





В публичной секции класса объявим виртуальный обработчик событий таймера:

virtual void Show( void ); virtual void Redraw( bool redraw); virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void DrawFrame( void ); virtual void Initialize( void ); virtual void OnTimer ( void ); };





А в каждом из конструкторов рассчитаем значение переменной, хранящей шаг изменения прозрачности, исходя из значений по умолчанию для продолжительности появления/затухания и шага счётчика таймера коллекции графических элементов:

CToolTip::CToolTip( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CHintBase(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .Initialize(); this .m_step=( int ):: floor ( DEF_CONTROL_PROCESS_DURATION / COLLECTION_GRAPH_ELM_COUNTER_STEP ); } CToolTip::CToolTip(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CHintBase(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .Initialize(); this .m_step=( int ):: floor ( DEF_CONTROL_PROCESS_DURATION / COLLECTION_GRAPH_ELM_COUNTER_STEP ); }





В методе инициализации переменных впишем значения по умолчанию для задержек смены состояний объектов-всплывающих подсказок:



void CToolTip::Initialize( void ) { this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_BACK_COLOR, true ); this .SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_BORDER_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_FORE_COLOR, true ); this .SetDisplayed( false ); this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetShadow( true ); this .DrawShadow( 2 , 2 ,CLR_DEF_SHADOW_COLOR,CLR_DEF_SHADOW_OPACITY,DEF_SHADOW_BLUR); this .SetOpacity( 255 , false ); this .SetTitle( "" ); this .SetTooltipText( "" ); this .SetInitialDelay(DEF_CONTROL_TOOLTIP_INITIAL_DELAY); this .SetAutoPopDelay(DEF_CONTROL_TOOLTIP_AUTO_POP_DELAY); this .SetReshowDelay(DEF_CONTROL_TOOLTIP_RESHOW_DELAY); this .SetShowAlways( false ); this .SetIcon(CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_NONE); this .SetBalloon( false ); this .SetUseFading( true ); this .SetTextAlign( ANCHOR_LEFT_UPPER ); this .SetTextAnchor(FRAME_ANCHOR_LEFT_TOP); this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE, FW_NORMAL ); this .SetDisplayed( false ); this .Hide(); }





В методе, отображающем подсказку, перенесём команду отображения объекта в самый конец и уберём полную перерисовку всего объекта:

void CToolTip::Show( void ) { if (! this .Displayed() || this .TooltipText()== "" ) return ; CGCnvElement::Show(); CShadowObj *shadow= this .GetShadowObj(); if ( this .IsShadow() && shadow!= NULL ) { shadow.Show(); this .BringToTop(); } this .Redraw( true ); }

Теперь метод выглядит так:

void CToolTip::Show( void ) { if (! this .Displayed() || this .TooltipText()== "" ) return ; CShadowObj *shadow= this .GetShadowObj(); if ( this .IsShadow() && shadow!= NULL ) { shadow.Show(); this .BringToTop(); } CGCnvElement::Show(); }

Такая доработка немного уменьшает неприятное "моргание" элемента при постепенном изменении его непрозрачности.





В методе, рисующем подсказку, добавим в самом конце обновление изменённого канваса:

void CToolTip::DrawHint( const int shift) { int y= 3 ; int x= 6 +( this .Icon()>CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON_NONE ? 16 : 0 ); this .DrawIcon(); if ( this .Title()!= "" && this .Title()!= NULL ) { this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE, FW_BLACK ); this .Text(x,y, this .Title(), this .ForeColor(), this .Opacity(), this .TextAnchor()); this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE, FW_NORMAL ); y+= this .TextHeight( this .Title())+ 4 ; } this .Text(x,y, this .Text(), this .ForeColor(), this .Opacity(), this .TextAnchor()); this .Update(); }

При изменении непрозрачности до нулевого значения (объект полностью прозрачный) заметил странное поведение методов, рисующих примитивы со сглаживанием — они плохо реагируют на значение прозрачности. При очень малом значении непрозрачности линии, нарисованные такими методами, слишком выделяются на фоне объекта, которому задано точно такое же значение непрозрачности. Добавление строки обновления канваса — одна из попыток уменьшения этого неприятного эффекта. Впрочем, пока нерабочая...







Обработчик событий таймера:

void CToolTip:: OnTimer ( void ) { if ( this .DisplayState()==CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_NORMAL) { this .SetDisplayState(CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_WAITING_FADE_IN); this .m_pause.SetWaitingMSC( this .InitialDelay()); this .m_pause.SetTimeBegin(); return ; } if ( this .DisplayState()==CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_WAITING_FADE_IN) { if ( this .m_pause.Passed()< this .InitialDelay()) return ; this .SetDisplayState(CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_PROCESS_FADE_IN); this .m_pause.SetTimeBegin(); return ; } if ( this .DisplayState()==CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_PROCESS_FADE_IN) { if ( this .Opacity()< 255 ) { this .SetDisplayed( true ); if ( this .Opacity()== 0 ) this .Show(); uchar value=( this .Opacity()+( uchar ) this .m_step< 255 ? this .Opacity()+( uchar ) this .m_step : 255 ); this .SetOpacity(value); this .Redraw( true ); return ; } this .SetDisplayState(CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_COMPLETED_FADE_IN); } if ( this .DisplayState()==CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_COMPLETED_FADE_IN) { this .SetDisplayState(CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_WAITING_FADE_OUT); this .m_pause.SetWaitingMSC( this .AutoPopDelay()); this .m_pause.SetTimeBegin(); return ; } if ( this .DisplayState()==CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_WAITING_FADE_OUT) { if ( this .m_pause.Passed()< this .AutoPopDelay()) return ; this .SetDisplayState(CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_PROCESS_FADE_OUT); this .m_pause.SetTimeBegin(); return ; } if ( this .DisplayState()==CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_PROCESS_FADE_OUT) { if ( this .Opacity()> 0 ) { uchar value=( this .Opacity()-( uchar ) this .m_step> 0 ? this .Opacity()-( uchar ) this .m_step : 0 ); this .SetOpacity(value); this .Redraw( true ); return ; } this .SetDisplayState(CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_COMPLETED_FADE_OUT); this .SetOpacity( 0 ); this .Redraw( true ); } if ( this .DisplayState()==CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_COMPLETED_FADE_OUT) { this .SetDisplayed( false ); this .SetOpacity( 0 ); this .Hide(); this .SetDisplayState(CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_COMPLETED); } }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. При каждом срабатывании таймера объекта вызывается этот обработчик. На каждой итерации таймера нам нужно проверять состояние объекта и его счётчиков ожидания или изменения состояния.

Сначала у объекта записано обычное его состояние. В этом состоянии подсказка полностью скрыта. Если объект находится в этом состоянии, то в первую очередь он должен подождать некоторое время до запуска процесса его плавного появления. Поэтому, видя обычное состояния объекта, мы прописываем ему состояние ожидания процесса плавного отображения, запускаем начало отсчёта времени ожидания и уходим из метода.

На следующей итерации мы видим новое состояние — ожидание процесса плавного появления и, соответственно, проверяем счётчик. Если время ожидания вышло — устанавливаем объекту состояние плавного появления и уходим до следующего захода в метод. На следующем заходе мы уже попадаем на процесс плавного появления объекта. Тут нужно проверить непрозрачность объекта и увеличить её на шаг её изменения. И так на каждой итерации срабатывания таймера. Как только объект становится полностью непрозрачным, устанавливаем ему новое состояние — ожидание процесса плавного затухания. Ведь появившийся объект по истечении примерно пяти секунд должен так же плавно скрыться.

Процесс его плавного затухания идентичен процессу плавного появления. По завершении полного цикла объекту записывается состояние завершения цикла изменений. Если сразу же записать в него нормальное состояние, то весь цикл будет начат заново — ведь стартовым условием для запуска этого цикла как раз является обычное состояние объекта. А оно должно прописываться в объект только тогда, когда указатель на него будет удалён из списка объектов, которые необходимо обработать в таймере. И делается это в классе-коллекции графических элементов. Видя у объекта состояние завершения полного цикла, метод удаляет указатель на объект из списка для обработки, а самому объекту устанавливает его обычное состояние. При следующем наведении курсора на объект, он опять будет помещён в список на обработку в таймере. Точно так же указатель на объект удаляется из списка в случае, если курсор уведён с области объекта, уже готового к циклу обработки, или даже во время этого цикла.







Постепенно мы приближаемся к созданию нового WinForms-объекта ProgressBar. Для этого элемента управления нам нужно будет создать вспомогательный объект "Блик". Объекты этого типа будут служить для визуального оформления некоторых элементов GUI, и в объекте ProgressBar блик должен пробегать по линии прогресса. Концепция будет такой: нарисуем белое пятно необходимой формы и размера и размоем его от центра к краям. Объект-блик будет таким же полупрозрачным как и объект-тень. И вот тут мы подходим к тому, что такой объект нам нужно унаследовать от объекта-тени — чтобы воспользоваться его методами размытия, а прорисовку сделать собственной. Чтобы нормально наследоваться от объекта-тени, нам в него нужно добавить защищённый конструктор, в котором будем указывать тип создаваемого объекта.



Внесём изменения в класс объекта-тени в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ShadowObj.mqh.



Методы размытия по-Гауссу и массив весовых коэффициентов перенесём из приватной в защищённую секцию класса, и в ней же объявим защищённый конструктор. В публичной секции класса напишем виртуальный метод, возвращающий флаг поддержания объектом вещественного свойства:

class CShadowObj : public CGCnvElement { private : color m_color; uchar m_opacity; uchar m_blur; void DrawShadowFigureRect( const int w, const int h); protected : bool GaussianBlur( const uint radius); bool GetQuadratureWeights( const double mu0, const int n, double &weights[]); CShadowObj( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CShadowObj(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; }

Методы, возвращающие флаги поддержания объектом его свойств постепенно будем добавлять во все графические элементы, так как это стандартные для библиотеки методы, которые нам в последующем будут нужны. Здесь мы добавили такой метод просто для того, чтобы больше к этому вопросу в этом классе не возвращаться.





Защищённый конструктор:

CShadowObj::CShadowObj( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement( type ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW; CGCnvElement::SetBackgroundColor( clrNONE , true ); CGCnvElement::SetOpacity( 0 ); CGCnvElement::SetActive( false ); this .SetOpacityDraw(CLR_DEF_SHADOW_OPACITY); this .SetBlur(DEF_SHADOW_BLUR); color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation( this .ChartBackgroundColor(),- 100 ); this .m_color=CGCnvElement::ChangeColorLightness(gray,- 50 ); this .m_shadow= false ; this .SetVisibleFlag( false , false ); }

В формальных параметрах конструктора передаётся тип создаваемого объекта, который передаётся в строке инициализации в родительский класс. Так сделано во всех объектах библиотеки. Всё остальное здесь сделано точно также, как и в параметрическом конструкторе.

В параметрическом конструкторе удалим в конце строку, вызывающую рисование тени сразу после её создания:

CShadowObj::CShadowObj(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW; CGCnvElement::SetBackgroundColor( clrNONE , true ); CGCnvElement::SetOpacity( 0 ); CGCnvElement::SetActive( false ); this .SetOpacityDraw(CLR_DEF_SHADOW_OPACITY); this .SetBlur(DEF_SHADOW_BLUR); color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation( this .ChartBackgroundColor(),- 100 ); this .m_color=CGCnvElement::ChangeColorLightness(gray,- 50 ); this .m_shadow= false ; this .SetVisibleFlag( false , false ); CGCnvElement::Erase(); }

Присутсвие этой строки вызывало неправильное поведение объекта-тени при создании элементов GUI — сначала на пустом графике появлялась тень, а затем строился внешний вид GUI. Теперь тень не будет появляться первой.







Элемент управления ProgressBar

Сначала создадим вспомогательный объект-блик в папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\ в файле GlareObj.mqh. Так как сегодня нам этот объект не нужен будет, то и рассматривать его не будем — он сделан полностью по образу и подобию класса объекта-тени. Лишь цвет рисуемого блика установлен как белый:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\ShadowObj.mqh" class CGlareObj : public CShadowObj { private : color m_color; uchar m_opacity; uchar m_blur; void DrawGlareFigure( const int w, const int h); void DrawGlareFigureRect( const int w, const int h); protected : CGlareObj( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CGlareObj(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } void Draw( const int shift_x, const int shift_y, const uchar blur_value, const bool redraw); }; CGlareObj::CGlareObj( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CShadowObj(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GGLARE; CGCnvElement::SetBackgroundColor( clrNONE , true ); CGCnvElement::SetOpacity( 0 ); CGCnvElement::SetActive( false ); this .SetOpacityDraw(CLR_DEF_SHADOW_OPACITY); this .SetBlur(DEF_SHADOW_BLUR); this .m_color= clrWhite ; this .m_shadow= false ; this .SetVisibleFlag( false , false ); } CGlareObj::CGlareObj(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CShadowObj(GRAPH_ELEMENT_TYPE_GLARE_OBJ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GGLARE; CGCnvElement::SetBackgroundColor( clrNONE , true ); CGCnvElement::SetOpacity( 0 ); CGCnvElement::SetActive( false ); this .SetOpacityDraw(CLR_DEF_SHADOW_OPACITY); this .SetBlur(DEF_SHADOW_BLUR); this .m_color= clrWhite ; this .m_shadow= false ; this .SetVisibleFlag( false , false ); } void CGlareObj::Draw( const int shift_x, const int shift_y, const uchar blur_value, const bool redraw) { if (! this .IsVisible()) return ; this .SetCoordXRelative(shift_x); this .SetCoordYRelative(shift_y); int w= this .Width()-OUTER_AREA_SIZE* 2 ; int h= this .Height()-OUTER_AREA_SIZE* 2 ; this .DrawGlareFigure(w,h); this .m_blur=(blur_value>OUTER_AREA_SIZE/ 4 ? OUTER_AREA_SIZE/ 4 : blur_value); if (! this .GaussianBlur( this .m_blur)) return ; CGCnvElement::Move( this .CoordX()+ this .CoordXRelative(), this .CoordY()+ this .CoordYRelative(), false ); CGCnvElement::Update(redraw); } void CGlareObj::DrawGlareFigure( const int w, const int h) { this .DrawGlareFigureRect(w,h); } void CGlareObj::DrawGlareFigureRect( const int w, const int h) { CGCnvElement::DrawRectangleFill(OUTER_AREA_SIZE,OUTER_AREA_SIZE,OUTER_AREA_SIZE+w- 1 ,OUTER_AREA_SIZE+h- 1 , this .m_color, this .OpacityDraw()); CGCnvElement::Update(); }

В следующей статье будем делать в этом классе все необходимые изменения. Пока же оставим его таким, какой он есть.





Элемент управления "индикатор выполнения" ProgressBar будет состоять из двух объектов — подложки и линии прогресса. Подложка и будет представлять собой сам элемент управления. На ней можно будет размещать дополнительные элементы в дальнейшем, а строка прогресса будет представлена отдельным вспомогательным объектом со своими свойствами, изменяемыми из родительского объекта.

В папке библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ создадим новый файл BarProgressBar.mqh класса CBarProgressBar. Класс должен быть унаследован от базового объекта всех WinForms-объектов библиотеки, файл которого должен быть подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\WinFormBase.mqh" class CBarProgressBar : public CWinFormBase { }





В защищённой секции класса объявим метод, выводящий объект-блик на полосу прогресса и защищённый конструктор. В публичной секции напишем методы, устанавливающие и возвращающие значения из свойств объекта, виртуальные методы поддержания свойств, параметрический конструктор и обработчик событий таймера класса:

#include "..\WinFormBase.mqh" class CBarProgressBar : public CWinFormBase { private : protected : virtual void DrawGlare( void ); CBarProgressBar( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : void SetMarqueeAnimationSpeed( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED, value ); } void SetStyle( const ENUM_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE style) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STYLE,style); } void SetStep( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STEP, value ); } void SetValue( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE, value ); } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } CBarProgressBar(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void OnTimer( void ); };

Рассмотрим объявленные методы подробнее.





Защищённый конструктор:



CBarProgressBar::CBarProgressBar( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase( type ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement( type ); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BAR_COLOR, true ); this .SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BAR_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_FORE_COLOR, true ); }

В конструктор передаётся тип создаваемого графического элемента, который передаётся в родителский класс в строке инициализации. Тип графического объекта библиотеки устанавливается как "вспомогательный", объект не имеет рамки, и устанавливаются цвета по умолчанию.







Параметрический конструктор:

CBarProgressBar::CBarProgressBar(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BAR_COLOR, true ); this .SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BAR_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_FORE_COLOR, true ); }

Здесь всё точно так же, как и в защищённом конструкторе, но тип объекта не передаётся в формальных параметрах, а жёстко задаётся в строке инициализации.



Метод, рисующий блик, пока будет пустым, так как объект-блик ещё не готов, и его создание и отладка намечены на следующую статью:

void CBarProgressBar::DrawGlare( void ) { }





В обработчике событий таймера пока просто выведем значение, возвращаемое из функции GetTickCount() — просто для того, чтобы далее убедиться в том, что этот объект попадает в список активных объектов, назначенных на обработку в таймере библиотеки:

void CBarProgressBar:: OnTimer ( void ) { Comment (DFUN, GetTickCount ()); }





Прежде, чем приступим к созданию элемента управления ProgressBar, нам нужно позаботиться о том, чтобы объекты-графические элементы имели возможность самостоятельной обработки в таймере библиотеки.

Концепция будет такой: каждый из графических элементов, для которого планируется его независимая обработка в таймере, будет считаться активным элементом. Для обработки активных элементов создадим список, в который будут помещаться указатели на такие объекты. Этот список всегда будет создаваться в главном объекте и, соответственно, виден в классе-коллекции графических элементов. А в таймере класса-коллекции мы будем проходить в цикле по всем главным объектам-формам, получать указатели на активные элементы и вызывать их обработчики событий таймера. Таким образом мы не будем вынуждены каждый графический элемент искать в главном объекте, а сразу же создавать список таких элементов в главном объекте и обрабатывать только их.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh базового объекта всех WinForms-объектов библиотеки пропишем подключение файла класса объекта-блика и в защищённой секции объявим указатель на список активных элементов:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "GlareObj.mqh" #include "..\Form.mqh" #include "..\..\..\Services\Select.mqh" class CWinFormBase : public CForm { protected : CArrayObj *m_list_active_elements; color m_fore_color_init; color m_fore_state_on_color_init; private : uint GetFontFlags( void ); public :

Подключение сюда файла объекта-блика даст нам возможность создавать и использовать его во многих графических элементах библиотеки.



В публичной секции класса объявим методы для работы со списком активных элементов:

public : virtual void DrawFrame( void ){} CArrayObj *GetListElementsByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type); int ElementsTotalByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type); CGCnvElement *GetElementByType( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int index); CGCnvElement *GetElementByName( const string name); CArrayObj *GetListActiveElements( void ) { return this .m_list_active_elements; } CArrayObj *GetListMainActiveElements( void ); int ListMainActiveElementsTotal( void ); CWinFormBase *GetActiveElement( const int index); int IndexActiveElements(CWinFormBase *obj); bool IsPresentObjInListActiveElements( string name_obj); bool AddObjToListActiveElements(CWinFormBase *obj); bool AddObjToListActiveElements( void ); bool DetachObjFromListActiveElements(CWinFormBase *obj); bool DetachObjFromListActiveElements( void ); virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false );





Добавим деструктор класса:

public : CWinFormBase(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CWinFormBase( void ) { if ( this .m_list_active_elements!= NULL ) { this .m_list_active_elements.Clear(); delete this .m_list_active_elements; } }

Если список активных элементов создан — очищаем список и удаляем созданный объект списка.







В конструкторах класса пропишем создание объекта-списка активных элементов:

CWinFormBase::CWinFormBase( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; this .SetText( "" ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetForeStateOnColor( this .ForeColor(), true ); this .SetForeStateOnColorMouseDown( this .ForeColor()); this .SetForeStateOnColorMouseOver( this .ForeColor()); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoSize( false , false ); CForm::SetCoordXInit(x); CForm::SetCoordYInit(y); CForm::SetWidthInit(w); CForm::SetHeightInit(h); this .m_shadow= false ; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; this .m_list_active_elements= new CArrayObj(); } CWinFormBase::CWinFormBase(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; this .SetText( "" ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetForeStateOnColor( this .ForeColor(), true ); this .SetForeStateOnColorMouseDown( this .ForeColor()); this .SetForeStateOnColorMouseOver( this .ForeColor()); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoSize( false , false ); CForm::SetCoordXInit(x); CForm::SetCoordYInit(y); CForm::SetWidthInit(w); CForm::SetHeightInit(h); this .m_shadow= false ; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; this .m_list_active_elements= new CArrayObj(); }





В методе, возвращающем описание целочисленного свойства элемента, напишем блоки кода для возврата описания новых свойств объектов:

string CWinFormBase::GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, bool only_prop= false ) { return ( property==CANV_ELEMENT_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ID)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : //---... //---... property==CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_STATE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_STATE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAY_DURATION)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_GROUP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_OBJ_PROP_GROUP)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : //---... //---... property==CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TOOLTIP_USE_FADING)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MAXIMUM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MAXIMUM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MINIMUM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MINIMUM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STEP ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STEP)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STYLE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STYLE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }





Метод, возвращающий список активных элементов главного объекта:



CArrayObj *CWinFormBase::GetListMainActiveElements( void ) { CWinFormBase *main= this .GetMain(); if (main== NULL ) main= this .GetObject(); CArrayObj *list=main.GetListActiveElements(); if (list== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_GRAPH_OBJ_FAILED_GET_ACTIVE_OBJ_LIST); return NULL ; } return list; }

Здесь: получаем указатель на главный объект. Если возвращён NULL, значит этот объект и является главным. Получаем из главного объекта список активных элементов. Если список получить не удалось — сообщаем об этом и возвращаем NULL. Иначе — возвращаем указатель на список.







Метод, возвращающий количество активных элементов главного объекта:



int CWinFormBase::ListMainActiveElementsTotal( void ) { return ( this .GetListMainActiveElements()!= NULL ? this .GetListMainActiveElements().Total() : 0 ); }

Если указатель на список главного объекта удалось получить — возвращаем количество элементов списка, иначе — ноль.





Метод, возвращающий индекс указанного объекта в списке активных элементов главного объекта:



int CWinFormBase::IndexActiveElements(CWinFormBase *obj) { CArrayObj *list= this .GetListMainActiveElements(); if (list== NULL ) return WRONG_VALUE ; for ( int i= 0 ;i< this .ListMainActiveElementsTotal();i++) { CWinFormBase *elm=list.At(i); if (elm!= NULL && elm.Name()==obj.Name()) return i; } return WRONG_VALUE ; }

В метод передаётся указатель на объект, индекс которого необходимо найти. Получаем список активных элементов из главного объекта. В цикле по полученному списку получаем очередной объект и, если его имя равно имени переданного в метод объекта — возвращаем индекс цикла. По завершении цикла возвращаем -1, что означает что объект не найден.





Метод, возвращающий элемент из списка активных элементов главного объекта по индексу:



CWinFormBase *CWinFormBase::GetActiveElement( const int index) { CArrayObj *list= this .GetListMainActiveElements(); return (list!= NULL ? list.At(index) : NULL ); }

В метод передаётся индекс объекта, который нужно вернуть из списка. Получаем список активных элементов из главного объекта и возвращаем по индексу указатель на объект. Если список получить не удалось, то метод вернёт NULL.





Метод, возвращающий флаг наличия объекта по имени в списке активных элементов главного объекта:



bool CWinFormBase::IsPresentObjInListActiveElements( string name_obj) { CArrayObj *list= this .GetListMainActiveElements(); if (list== NULL ) return false ; for ( int i=list.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CWinFormBase *obj=list.At(i); if (obj!= NULL && obj.Name()==name_obj) return true ; } return false ; }

В метод передаётся имя объекта, наличие которого в списке нужно узнать. Получаем список активных элементов из главного объекта. В цикле по полученному списку получаем очередной объект и, если его имя совпадает с переданным в метод — возвращаем true. По окончании цикла возвращаем false — объекта нет в списке.





Метод, добавляющий указанный объект в список активных элементов главного объекта:



bool CWinFormBase::AddObjToListActiveElements(CWinFormBase *obj) { CArrayObj *list= this .GetListMainActiveElements(); if (list== NULL ) return false ; if (obj== NULL || this .IsPresentObjInListActiveElements(obj.Name()) ) return false ; return list.Add(obj); }

Получаем список активных элементов главного объекта. Если объект с таким именем уже есть в списке — возвращаем false. Иначе — возвращаем результат добавления объекта в список.







Метод, добавляющий текущий объект в список активных элементов главного объекта:



bool CWinFormBase::AddObjToListActiveElements( void ) { return this .AddObjToListActiveElements( this .GetObject() ); }

Возвращаем результат вызова вышерассмотренного метода. В качестве добавляемого объекта в список указываем текущий объект.







Метод, изымающий указанный объект из списка активных элементов главного объекта:



bool CWinFormBase::DetachObjFromListActiveElements(CWinFormBase *obj) { CArrayObj *list= this .GetListMainActiveElements(); if (list== NULL ) return false ; int index= this .IndexActiveElements(obj); if (index== WRONG_VALUE ) return false ; CWinFormBase *elm=list.Detach(index); if (elm== NULL ) return false ; elm= NULL ; return true ; }

Получаем указатель на список активных элементов главного объекта. Получаем индекс объекта в списке, указатель на который передан в метод. Получаем указатель на изъятый из списка объект. Если объект изъять не удалось — возвращаем false. Иначе — обнуляем указатель и возвращаем true.







Метод, изымающий текущий объект из списка активных элементов главного объекта:



bool CWinFormBase::DetachObjFromListActiveElements( void ) { return this .DetachObjFromListActiveElements( this .GetObject() ); }

Возвращаем результат вызова вышерассмотренного метода. В качестве изымаемого объекта указываем текущий.







Создадим элемент управления ProgressBar.



В папке библиотеки MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Common Controls\ создадим новый файл ProgressBar.mqh класса CProgressBar. Так как для расширения функциональности объекта мы планируем сделать возможность присоединения к нему других элементов управления, то класс должен быть унаследован от класса объекта-контейнера. Файл класса-контейнера, вместе с файлом класса полосы прогресса должны быть подключены к файлу создаваемого объекта:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\Containers\Container.mqh" #include "..\Helpers\BarProgressBar.mqh" class CProgressBar : public CContainer { }





В приватной секции класса объявим методы для создания нового графического объекта и полосы прогресса, а также метод инициализации класса:

class CProgressBar : public CContainer { private : virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); void CreateProgressBar( void ); void Initialize( void ); protected :





В защищённой секции класса объявим защищённый конструктор:

protected : CProgressBar( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public :





В публичной секции класса объявим методы для установки и получения свойств объекта, метод для получения указателя на объект-полосу прогресса, методы, возвращающие флаги поддержания объектом его свойств, параметрический конструктор и обработчик событий таймера:



public : void SetMarqueeAnimationSpeed( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED, value ); CBarProgressBar *bar= this .GetProgressBar(); if (bar!=NULL) bar.SetMarqueeAnimationSpeed( value ); } int MarqueeAnimationSpeed( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MARQUEE_ANIM_SPEED); } void SetStyle( const ENUM_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE style) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STYLE,style); CBarProgressBar *bar= this .GetProgressBar(); if (bar!=NULL) bar.SetStyle(style); } ENUM_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE Style( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STYLE); } void SetStep( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STEP, value ); CBarProgressBar *bar= this .GetProgressBar(); if (bar!=NULL) bar.SetStep( value ); } int Step( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_STEP); } void SetValue( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE, value ); CBarProgressBar *bar= this .GetProgressBar(); if (bar!=NULL) bar.SetValue( value ); } int Value( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_VALUE); } void SetMaximum( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MAXIMUM, value ); } int Maximum( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MAXIMUM); } void SetMinimum( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MINIMUM, value ); } int Minimum( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_PROGRESS_BAR_MINIMUM); } CBarProgressBar *GetProgressBar( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR, 0 ); } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property) { return true ; } CProgressBar(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void OnTimer( void ); };

Некоторые методы для установки свойств объекта после установки свойства устанавливают его же в соответствующее свойство объекта-полосы прогресса.



Рассмотрим объявленные методы подробнее.





Защищённый конструктор:



CProgressBar::CProgressBar( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer( type ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement( type ); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .Initialize(); this .CreateProgressBar(); }

В метод передаётся тип создаваемого объекта, который устанавливается в родительский класс в строке инициализации. Тип графического объекта библиотеки устанавливается как "стандартный элемент управления". Затем вызываются метод инициализации свойств объекта и метод, создающий объект-полосу прогресса.





Параметрический конструктор:

CProgressBar::CProgressBar(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CContainer( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_COMMON; this .Initialize(); this .CreateProgressBar(); }

Здесь тип элемента управления жёстко задаётся в строке инициализации.





Метод инициализации свойств элемента:



void CProgressBar::Initialize( void ) { this .SetBorderSizeAll( 1 ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); this .SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BACK_COLOR, true ); this .SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BORDER_COLOR, true ); this .SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_FORE_COLOR, true ); this .SetMarqueeAnimationSpeed( 10 ); this .SetMaximum( 100 ); this .SetMinimum( 0 ); this .SetStep( 10 ); this .SetStyle(CANV_ELEMENT_PROGRESS_BAR_STYLE_CONTINUOUS); this .SetValue( this .Width()/ 2 ); }

Рамка объекта устанавливается равной одному пикселю с каждой стороны, тип рамки — простая, устанавливаются цвета объекта и остальные свойства по умолчанию. Длина полосы прогресса устанавливается равной половине ширины объекта.







Метод, создающий объект-полосу прогресса:

void CProgressBar::CreateProgressBar( void ) { int w= this .Value(); int h= this .Height()- this .BorderSizeTop()- this .BorderSizeBottom(); this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR, 0 , 0 ,w,h, clrNONE , 255 , false , false ); if ( this .AddObjToListActiveElements()) { CProgressBar *progress_bar= this .GetActiveElement( this .IndexActiveElements( this .GetObject())); if (progress_bar!= NULL ) Print (DFUN_ERR_LINE, "CProgressBar: " ,progress_bar.TypeElementDescription(), ", ListMainActiveElementsTotal=" , this .ListMainActiveElementsTotal()); } }

Логика метода прокомментирована в его листинге. Высота полосы прогресса берётся такой, чтобы объект полностью вписался в контейнер, и при этом рамка контейнера не перекрывалась им. После создания полосы прогресса добавляем весь объект в список активных элементов. В этом случае он попадёт в обработчик событий таймера графических элементов библиотеки и будет обрабатываться в нём. Соответственно, в таймере этого объекта мы сможем сделать функционал, работающий независимо от пользователя. В данном объекте это будет визуальный эффект, которым займёмся в следующей статье.





Виртуальный метод, создающий новый графический объект:



CGCnvElement *CProgressBar::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR : element= new CBarProgressBar( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_GLARE_OBJ : element= new CGlareObj( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }

Чтобы объект-контейнер мог создавать внутри себя прикреплённые объекты, существует виртуальный метод, в котором эти объекты и создаются. Для каждого элемента управления список создаваемых в нём объектов может быть разным. В данном объекте предусмотрена возможность создания объекта-полосы прогресса и объекта-блика. Пока больше здесь никаких объектов создавать не требуется.





Обработчик событий таймера:

void CProgressBar:: OnTimer ( void ) { CBarProgressBar *bar= this .GetProgressBar(); if (bar!= NULL ) bar. OnTimer (); }

Здесь: получаем указатель на объект-полосу прогресса и вызываем его обработчик событий таймера. Так как блик должен пробегать именно по полосе прогресса, поэтому в таймере объекта класса CBarProgressBar и будем это реализовывать. И по этой причине здесь и вызывается его таймер, в котором пока написан вывод значения GetTickCount() на график в виде комментария.







В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh базового объекта-контейнера, в метод, устанавливающий параметры присоединённому объекту, впишем блок кода для установки параметров созданным объектам BarProgressBar и ProgressBar:

void CContainer::SetObjParams(CWinFormBase *obj, const color colour) { obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); if (obj.TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER || obj.TypeGraphElement()>GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER) obj.SetGroup( this .Group()); switch (obj.TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : obj.SetBorderColor(obj.BackgroundColor(), true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP : obj.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_BACK_COLOR, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_FORE_COLOR, true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); obj.SetOpacity( 0 , false ); obj.SetDisplayed( false ); obj.Hide(); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BAR_PROGRESS_BAR : obj.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BAR_COLOR, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BAR_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_FORE_COLOR, true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR : obj.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BACK_COLOR, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_PROGRESS_BAR_FORE_COLOR, true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; default : break ; } obj.Crop(); }

Просто устанавливаем значения по умолчанию, устанавливаемые в конструкторах этих классов.





Теперь нам необходимо в каждом объекте-контейнере сделать возможность быстрого присоединения объектов-всплывающих подсказок к текущему и к указанному элементам. Это упростит присоединение подсказок к нужным объектам, присоединённым к контейнерам.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh пропишем подключение файла элемента управления ProgressBar:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Container.mqh" #include "..\Helpers\TabField.mqh" #include "..\Helpers\ArrowUpButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowDownButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowLeftButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowRightButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowUpDownBox.mqh" #include "..\Helpers\ArrowLeftRightBox.mqh" #include "..\Helpers\HintMoveLeft.mqh" #include "..\Helpers\HintMoveRight.mqh" #include "..\Helpers\HintMoveUp.mqh" #include "..\Helpers\HintMoveDown.mqh" #include "GroupBox.mqh" #include "TabControl.mqh" #include "SplitContainer.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ListBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\CheckedListBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ButtonListBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ToolTip.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ProgressBar.mqh"





В публичной секции объявим два метода для создания и присоединения объектов-всплывающих подсказок:

virtual void SetPaddingAll( const uint value ) { this .SetPaddingLeft( value ); this .SetPaddingTop( value ); this .SetPaddingRight( value ); this .SetPaddingBottom( value ); } CToolTip *SetToolTip( const string tooltip_description, const string tooltip_title, const string tooltip_text,ENUM_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON tooltip_ico); CToolTip *SetToolTipTo(CForm *element, const string tooltip_description, const string tooltip_title, const string tooltip_text,ENUM_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON tooltip_ico);





В методе, создающем новый графический объект, добавим строку для создания элемента управления ProgressBar:

CGCnvElement *CPanel::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .GetMain(), this .GetObject(), this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : element= new CListBoxItem( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : element= new CTabField( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : element= new CArrowButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : element= new CArrowUpButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : element= new CArrowDownButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : element= new CArrowLeftButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : element= new CArrowRightButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX : element= new CArrowUpDownBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX : element= new CArrowLeftRightBox( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER : element= new CSplitContainer( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER : element= new CSplitter( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE : element= new CHintBase( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT : element= new CHintMoveLeft( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT : element= new CHintMoveRight( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP : element= new CHintMoveUp( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN : element= new CHintMoveDown( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP : element= new CToolTip( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR : element= new CProgressBar( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }





Метод, создающий и присоединяющий объект-ToolTip к текущему элементу:

CToolTip *CPanel::SetToolTip( const string tooltip_description, const string tooltip_title, const string tooltip_text,ENUM_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON tooltip_ico) { this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP, 0 , 0 , 10 , 10 , clrNONE , 0 , false , false ); CArrayObj *list= this .GetListElementsByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return NULL ; CToolTip *tooltip=list.At(list.Total()- 1 ); if (tooltip!= NULL ) { tooltip.SetDescription(tooltip_description); tooltip.SetIcon(tooltip_ico); tooltip.SetTitle(tooltip_title); tooltip.SetTooltipText(tooltip_text); } return tooltip; }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. В метод передаются все необходимые данные для создания объекта-всплывающей подсказки. При создании объекта он автоматически становится присоединённым к текущему объекту. Далее получаем самый последний объект ToolTip из списка объектов-всплывающих подсказок и устанавливаем ему параметры, переданные в метод.







Метод, создающий и присоединяющий объект-ToolTip к указанному элементу:

CToolTip *CPanel::SetToolTipTo( CForm *element , const string tooltip_description, const string tooltip_title, const string tooltip_text,ENUM_CANV_ELEMENT_TOOLTIP_ICON tooltip_ico) { CToolTip *tooltip= this .SetToolTip(tooltip_description,tooltip_title,tooltip_text,tooltip_ico); if (tooltip== NULL ) return NULL ; if ( element.AddTooltip( tooltip ) ) return tooltip; return NULL ; }

Помимо необходимых для создания объекта-всплывающей подсказки параметров, в метод передаётся элемент управления, к которому нужно будет присоединить созданный ToolTip. При помощи вышерассмотренного метода создаётся новый объект-всплывающая подсказка и присоединяется к указанному в параметрах метода элементу управления. Если ToolTip успешно присоединён — возвращаем указатель на созданный объект. Иначе — возвращаем NULL.







Идентичные доработки по присоединению объектов-всплывающих подсказок и созданию элементов управления ProgressBar сделаны во всех файлах классов-контейнеров:



TabControl.mqh, TabField.mqh, SplitContainer.mqh, SplitContainerPanel.mqh и GroupBox.mqh. Здесь эти изменения рассматривать не будем.







Доработаем класс-коллекцию графических элементов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.

Рссмотрим каким образом должны обрабатываться объекты-всплывающие подсказки. Эти объекты взаимодействуют с мышкой, и в зависимости от результата взаимодействия, обрабатываются в таймере коллекции графических элементов. Объект ToolTip, находящийся под курсором, добавляется в список объектов взаимодействия. Этот список должен обрабатываться в таймере. При этом прошлый объект, который ранее был под курсором, тоже должен обработаться. Но, так как для прошлого объекта не нужна анимация угасания, то его обработкой будет заниматься метод, вызываемый из обработчика событий коллекции — объект должен быть просто скрыт и ему должен быть установлен флаг неотображения. Такая логика отличается от логики работы активных объектов, которые изначально помещаются в список активных элементов и постоянно в нём обрабатываются таймером.

В приватной секции класса-коллекции объявим список объектов для обработки:

SDataPivotPoint m_data_pivot_point[]; CArrayObj m_list_charts_control; CListObj m_list_all_canv_elm_obj; CListObj m_list_elm_to_process; CListObj m_list_all_graph_obj; CArrayObj m_list_deleted_obj; CMouseState m_mouse;





Там же объявим методы для обработки текущего и прошлого объектов под курсором, и методы для работы со списком объектов для обработки:



void ResetAllInteractionExeptOne(CGCnvElement *form); void FormPostProcessing(CForm *form, const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); void TooltipCurrProcessing(CForm *tooltip,CForm * base ); void TooltipPrevProcessing(CForm *tooltip); bool AddCanvElmToCollection(CGCnvElement *element); bool AddCanvElmToProcessList(CForm *element); CForm *GetCanvElementFromProcessList(CForm *element); int CanvElementIndexInProcessList(CForm *element) const ; ENUM_ADD_OBJ_RET_CODE AddOrGetCanvElmToCollection(CGCnvElement *element, int &id); int GetIndexGraphElement( const long chart_id, const string name);





В публичной секции напишем метод, возвращающий список объектов для обработки:



public : CGraphElementsCollection *GetObject( void ) { return & this ; } CArrayObj *GetListGraphObj( void ) { return & this .m_list_all_graph_obj; } CArrayObj *GetListCanvElm( void ) { return & this .m_list_all_canv_elm_obj;} CArrayObj *GetListCanvElmToProcess( void ) { return & this .m_list_elm_to_process; } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByGraphCanvElementProperty( this .GetListCanvElm(),property, value ,mode); }

и объявим обработчик события таймера коллекции:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); void OnTimer (); void OnDeinit ( void );





В конструкторе класса очистим список и выставим ему флаг сортированного списка:



CGraphElementsCollection::CGraphElementsCollection() { this .m_type=COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID; this .m_name_prefix= this .m_name_program+ "_" ; :: ChartSetInteger (:: ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); :: ChartSetInteger (:: ChartID (), CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); this .m_list_all_graph_obj.Type(COLLECTION_GRAPH_OBJ_ID); this .m_list_all_graph_obj.Sort(SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID); this .m_list_all_graph_obj.Clear(); this .m_list_charts_control.Sort(); this .m_list_charts_control.Clear(); this .m_total_objects= 0 ; this .m_is_graph_obj_event= false ; this .m_list_deleted_obj.Clear(); this .m_list_deleted_obj.Sort(); this .m_list_all_canv_elm_obj.Clear(); this .m_list_all_canv_elm_obj.Sort(); this .m_list_elm_to_process.Clear(); this .m_list_elm_to_process.Sort(); }





Метод, добавляющий графический элемент на канвасе в спиcок для обработки:



bool CGraphElementsCollection::AddCanvElmToProcessList(CForm *element) { if ( this .GetCanvElementFromProcessList(element)!= NULL ) return false ; if (! this .m_list_elm_to_process.Add(element)) { CMessage::ToLog(DFUN+element.TypeElementDescription()+element.Name()+ ": " ,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); return false ; } return true ; }

Получаем указатель на список объектов для обработки. Если не удалось добавить в него переданный в метод объект — сообщаем об этом в журнал и возвращаем false. При успешном добавлении возвращаем true.







Метод, получающий элемент по имени из списка для обработки:



CForm *CGraphElementsCollection::GetCanvElementFromProcessList(CForm *element) { for ( int i= this .m_list_elm_to_process.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CForm *obj= this .m_list_elm_to_process.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (obj.Name()==element.Name()) return obj; } return NULL ; }

В цикле по списку объектов для обработки получаем очередной объект и, если его имя совпадает с именем переданного в метод объекта — возвращаем указатель на найденный объект. По окончании цикла возвращаем NULL — объект не найден.







Метод, возвращающий индекс элемента по имени в списке для обработки:



int CGraphElementsCollection::CanvElementIndexInProcessList(CForm *element) const { for ( int i= this .m_list_elm_to_process.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CForm *obj= this .m_list_elm_to_process.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (obj.Name()==element.Name()) return i; } return WRONG_VALUE ; }

В цикле по списку объектов для обработки получаем очередной объект и, если его имя совпадает с именем переданного в метод объекта — возвращаем индекс цикла. По окончании цикла возвращаем -1, что означает что объект не найден.





Метод обработки текущего элемента ToolTip:



void CGraphElementsCollection::TooltipCurrProcessing(CForm *tooltip,CForm *base) { if (tooltip== NULL || base== NULL ) return ; int w=( int ):: ChartGetInteger (tooltip. ChartID (), CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,tooltip.SubWindow()); int h=( int ):: ChartGetInteger (tooltip. ChartID (), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,tooltip.SubWindow()); int x= this .m_mouse.CoordX(); int y= this .m_mouse.CoordY(); if (x+tooltip.Width()>w) x=w-tooltip.Width(); if (y+tooltip.Height()>h) y=h-tooltip.Height(); if (tooltip.Move(x,y)) { tooltip.SetCoordXRelative(tooltip.CoordX()-base.CoordX()); tooltip.SetCoordYRelative(tooltip.CoordY()-base.CoordY()); } }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. Метод смещает объект-всплывающую подсказку на координаты курсора и корректирует полученные координаты, если объект будет выходить за край экрана.





Метод обработки прошлого элемента ToolTip:

void CGraphElementsCollection::TooltipPrevProcessing(CForm *tooltip) { if (tooltip== NULL ) return ; tooltip.SetDisplayed( false ); tooltip.SetOpacity( 0 , false ); tooltip.SetDisplayState(CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_NORMAL); tooltip.Hide(); int index= this .CanvElementIndexInProcessList(tooltip); if (index> WRONG_VALUE ) this .m_list_elm_to_process.DetachElement(index); }

Здесь тоже всё достаточно прозрачно. Прошлый объект, естественно, находится уже не под курсором. А это значит, что его нужно немедленно скрыть и изъять указатель на него из списка объектов для обработки.



Если тестируемый в прошлой статье советник запустить на графике и сменить период графика на другой, то программа завершится с критической ошибкой. Происходит такое по причине, что указатель на объект-форму объявлен как статический:

static CForm *form= NULL ;

А это означает, что при смене периода графика в нём останутся данные и проверка на NULL даст отрицательный результат, говоря, что объект валиден:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (form!= NULL ) {

Только данные, записанные в указателе, будут ссылаться уже совсем не на область памяти этого объекта. Отсюда и завершение программы при обращении в неправильное место в памяти. Исправить ошибку легко: проверять будем валидность указателя, а не его значение:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (:: CheckPointer (form)!= POINTER_INVALID ) { if (move) {





Обработка всплывающих подсказок — текущая под курсором и прошлая, теперь сделана так:

else { CForm *tooltip=form.GetTooltip(); static CForm *tooltip_prev= NULL ; if (tooltip!= NULL && tooltip.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) { if (:: CheckPointer (tooltip_prev)!= POINTER_INVALID && tooltip_prev.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) { if (tooltip_prev.Name()!=tooltip.Name()) this .TooltipPrevProcessing(tooltip_prev); } CForm *base=tooltip.GetBase(); if (base!= NULL && base.Name()==form.Name()) { if ( this .AddCanvElmToProcessList(tooltip)) { this .TooltipCurrProcessing(tooltip,base); tooltip_prev=tooltip; } } } else if (:: CheckPointer (tooltip_prev)!= POINTER_INVALID && tooltip_prev.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TOOLTIP) this .TooltipPrevProcessing(tooltip_prev); if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_NONE) mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED; this .FormPostProcessing(form,id,lparam,dparam,sparam); }

Вся логика достаточно подробно расписана в комментариях к коду. Вкратце: если объект под курсором, то он добавляется в список для обработки и его координаты смещаются на координаты курсора. Если объект не находится под курсором, то он удаляется из списка и скрывается.







Обработчик событий таймера коллекции:

void CGraphElementsCollection:: OnTimer ( void ) { for ( int i= this .m_list_elm_to_process.Total()- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CForm *obj= this .m_list_elm_to_process.At(i); if (obj== NULL ) continue ; if (obj.DisplayState()==CANV_ELEMENT_DISPLAY_STATE_COMPLETED) { this .m_list_elm_to_process.DetachElement(i); continue ; } obj. OnTimer (); } for ( int i= 0 ;i< this .m_list_all_canv_elm_obj.Total();i++) { CWinFormBase *obj= this .m_list_all_canv_elm_obj.At(i); if (obj== NULL ) continue ; CArrayObj *list=obj.GetListMainActiveElements(); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) continue ; for ( int j= 0 ;j<list.Total();j++) { CWinFormBase *elm=list.At(j); if (elm== NULL ) continue ; elm. OnTimer (); } } }

Логика обработчика полностью расписана в комментариях к коду. Работаем в двух циклах — по списку объектов для обработки (ToolTip) и по списку активных элементов (объектов с визуальными анимационными эффектами)





В главном объекте библиотеки CEngine в файле \MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqh нужно создать таймер графических элементов библиотеки и обработчик событий таймера.

В приватной секции объявим обработчик:

void TradeEventsControl( void ); void AccountEventsControl( void ); void GraphObjEventsControl( void ); void GraphElmEventsControl( void );





В конструкторе класса создадим ещё один таймер — таймер коллекции графических элементов:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event( WRONG_VALUE ), m_last_symbol_event( WRONG_VALUE ), m_global_error( ERR_SUCCESS ) { this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); this .m_program_type=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_name_program=:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME ); this .m_name_prefix= this .m_name_program+ "_" ; this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID,COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP,COLLECTION_ORD_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID,COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP,COLLECTION_ACC_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1,COLLECTION_SYM_PAUSE1); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2,COLLECTION_SYM_PAUSE2); this .CreateCounter(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID,COLLECTION_REQ_COUNTER_STEP,COLLECTION_REQ_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_TS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID,COLLECTION_IND_TS_COUNTER_STEP,COLLECTION_IND_TS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_TICKS_COUNTER_ID,COLLECTION_TICKS_COUNTER_STEP,COLLECTION_TICKS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_CHARTS_COUNTER_ID,COLLECTION_CHARTS_COUNTER_STEP,COLLECTION_CHARTS_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_GRAPH_OBJ_COUNTER_ID,COLLECTION_GRAPH_OBJ_COUNTER_STEP,COLLECTION_GRAPH_OBJ_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_GRAPH_ELM_COUNTER_ID,COLLECTION_GRAPH_ELM_COUNTER_STEP,COLLECTION_GRAPH_ELM_PAUSE); :: ResetLastError (); #ifdef __MQL5__ if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #else if (! this .IsTester() && !:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_TIMER),( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #endif }





В обработчике событий таймера впишем блоки кода обработки таймера графических элементов:

void CEngine:: OnTimer (SDataCalculate &data_calculate) { if (! this .IsTester()) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt1= this .m_list_counters.At(index); if (cnt1!= NULL ) { if (cnt1.IsTimeDone()) this .TradeEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt2= this .m_list_counters.At(index); if (cnt2!= NULL ) { if (cnt2.IsTimeDone()) this .AccountEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1); CTimerCounter* cnt3= this .m_list_counters.At(index); if (cnt3!= NULL ) { if (cnt3.IsTimeDone()) this .m_symbols.RefreshRates(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2); CTimerCounter* cnt4= this .m_list_counters.At(index); if (cnt4!= NULL ) { if (cnt4.IsTimeDone()) { this .SymbolEventsControl(); if ( this .m_symbols.ModeSymbolsList()==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH) this .MarketWatchEventsControl(); } } index= this .CounterIndex(COLLECTION_REQ_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt5= this .m_list_counters.At(index); if (cnt5!= NULL ) { if (cnt5.IsTimeDone()) this .m_trading. OnTimer (); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt6= this .m_list_counters.At(index); if (cnt6!= NULL ) { if (cnt6.IsTimeDone()) this .SeriesRefreshAllExceptCurrent(data_calculate); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_IND_TS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt7= this .m_list_counters.At(index); if (cnt7!= NULL ) { if (cnt7.IsTimeDone()) this .IndicatorSeriesRefreshAll(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_TICKS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt8= this .m_list_counters.At(index); if (cnt8!= NULL ) { if (cnt8.IsTimeDone()) this .TickSeriesRefreshAllExceptCurrent(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_CHARTS_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt9= this .m_list_counters.At(index); if (cnt9!= NULL ) { if (cnt9.IsTimeDone()) this .ChartsRefreshAll(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_GRAPH_OBJ_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt10= this .m_list_counters.At(index); if (cnt10!= NULL ) { if (cnt10.IsTimeDone()) this .GraphObjEventsControl(); } index= this .CounterIndex(COLLECTION_GRAPH_ELM_COUNTER_ID); CTimerCounter* cnt11= this .m_list_counters.At(index); if (cnt11!= NULL ) { if (cnt11.IsTimeDone()) this .GraphElmEventsControl(); } } else { this .TradeEventsControl(); this .AccountEventsControl(); this .m_symbols.RefreshRates(); this .SymbolEventsControl(); this .m_trading. OnTimer (); this .SeriesRefresh(data_calculate); this .IndicatorSeriesRefreshAll(); this .TickSeriesRefreshAll(); this .GraphObjEventsControl(); this .GraphElmEventsControl(); } }





Метод обработки событий графических элементов на канвасе:

void CEngine::GraphElmEventsControl( void ) { this .m_graph_objects. OnTimer (); }

Как только пауза таймера коллекции графических элементов закончится, будет вызван этот метод, который в свою очередь вызывает обработчик таймера класса-коллекции графических элементов. Вызов по умолчанию будет происходить каждые 16 миллисекунд (пауза таймера).



У нас всё готово для тестирования.



Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part126\ под новым именем TestDoEasy126.mq5.

В обработчике OnInit() советника на первой вкладке элемента управления TabControl в элементе правления SplitContainer, на его второй панели создадим элемент управления ProgressBar:

for ( int j= 0 ;j< 2 ;j++) { CSplitContainerPanel *panel=split_container.GetPanel(j); if (panel== NULL ) continue ; panel.SetDescription(TextByLanguage( "Панель" , "Panel" )+ string (j+ 1 )); if (n== 0 && j== 1 ) { if (split_container.CreateNewElement(j,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR, 4 , 4 , 100 , 12 , clrNONE , 255 , false , false )) { CProgressBar *progress_bar=split_container.GetPanelElementByType(j,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PROGRESS_BAR, 0 ); if (progress_bar!= NULL ) { Print (DFUN,progress_bar.TypeElementDescription(), " " ,progress_bar.Name()); } } } if (split_container.CreateNewElement(j,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 4 , 4 ,panel.Width()- 8 ,panel.Height()- 8 , clrDodgerBlue , 255 , true , false )) { CLabel *label=split_container.GetPanelElementByType(j,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 0 ); if (label== NULL ) continue ; label.SetTextAlign( ANCHOR_CENTER ); label.SetText(panel.Description()); } }

Для контроля что объект создан, получим на него указатель и выведем его описание в журнал.



Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Ну что ж, заявленный на сегодня функционал работает удовлетворительно. На графике в комментариях видно постоянно изменяющееся число — это вывод информации из таймера полосы прогресса элемента управления ProgressBar.



Что дальше

В следующей статье продолжим работу над объектом ProgressBar.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5.



К содержанию

*Статьи этой серии:





DoEasy. Элементы управления (Часть 20): WinForms-объект SplitContainer

DoEasy. Элементы управления (Часть 21): Элемент управления SplitContainer. Разделитель панелей

DoEasy. Элементы управления (Часть 22): SplitContainer. Изменение свойств созданного объекта

DoEasy. Элементы управления (Часть 23): дорабатываем WinForms-объекты TabControl и SplitContainer

DoEasy. Элементы управления (Часть 24): Вспомогательный WinForms-объект "Подсказка"

DoEasy. Элементы управления (Часть 25): WinForms-объект "Tooltip"

