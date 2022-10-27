DoEasy. Элементы управления (Часть 24): Вспомогательный WinForms-объект "Подсказка"

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Концепция

В библиотеке многие графические элементы так или иначе связаны между собой — у каждого элемента управления имеется указатель на его базовый объект и главный объект-родитель всей иерархии взаимосвязанных объектов. В текущей реализации указания этих объектов для вновь создаваемого графического элемента есть недоработки, приводящие к "потере" элементом своих родительских объектов. Мы их указываем после создания объекта, и выходит так, что не всегда эти действия приводят к результату. Поиск места, где кроется ошибка, достаточно сложен и не приводит к результату. Поэтому было принято решение изменить логику указания родительских объектов в иерархии связей. Мы добавим во все конструкторы всех графических элементов указатели на родительские объекты. Таким образом мы их будем указывать непосредственно в момент создания графического объекта, что избавит нас от необходимости каждый раз указывать родительские объекты после создания очередного привязанного элемента управления. Для тех элементов управления, которые являются самостоятельными (создаются не как привязанные к какому-либо элементу объекты), в качестве указателей на родительские объекты будем передавать значение NULL.

Такая переработка избавит нас от поиска ошибки, из-за которой не все такие объекты "знают" о своих родителях, и упростит в дальнейшем написание и отладку новых элементов управления библиотеки.

Помимо доработки конструкторов объектов-графических элементов мы сегодня создадим несколько новых WinForms-объектов. При работе с элементами управления в Windows-приложениях можно заметить, как курсор мышки изменяет свой вид, когда он оказывается в области объекта. Изменение указывает на то, что взаимодействие с этой областью может привести, например, к изменению внешнего вида объекта. Также это может указывать на возможность в этой области производить какое-то действие, например, использовать в этой области функционал drag-n-drop.

К сожалению, язык MQL5 не позволяет изменять вид курсора мышки. Но показывать пользователю библиотеки о возможном взаимодействии с элементами управления нам как-то нужно. И выход тут видится таким: там, где есть возможность взаимодействия с курсором мышки, мы будем отображать вспомогательные графические объекты. Внешний вид этих объектов будет указывать на возможные действия, которые в этой области элемента управления можно производить.



Назовём такие вспомогательные элементы объектами-подсказками. Концепция их построения будет такой: для всех объектов-подсказок создадим базовый объект с базовым функционалом, а на его основе будем делать уже конкретные объекты — каждый со своим назначением.

Сегодня создадим базовый объект-подсказку и его производные — объекты, указывающие на возможность смещения разделителя вверх, вниз, влево и вправо. Как только курсор мышки будет наведён на область разделителя в элементе управления SplitContainer, такие объекты будут появляться рядом с курсором, указывая на то, что разделитель можно перемещать влево-вправо или вверх-вниз.

В последующем объекты-подсказки, созданные сегодня, и создаваемые в будущем, пригодятся нам для использования их в составе новых элементов управления. Или же мы сможем при помощи таких объектов указывать на новый функционал, который будет добавляться к уже созданным элементам управления, например — для указания о возможности изменения размера графического объекта.







Доработка классов библиотеки

Для объекта-подсказки по умолчанию должны быть установлены его цвета и размер. Определим их в файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh:



#define CLR_DEF_CONTROL_SPLIT_CONTAINER_BACK_COLOR ( C'0xF0,0xF0,0xF0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SPLIT_CONTAINER_MOUSE_DOWN ( C'0xF0,0xF0,0xF0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SPLIT_CONTAINER_MOUSE_OVER ( C'0xF0,0xF0,0xF0' ) #define CLR_DEF_CONTROL_SPLIT_CONTAINER_BORDER_COLOR ( C'0x65,0x65,0x65' ) #define CLR_DEF_CONTROL_HINT_BACK_COLOR ( C'0xFF,0xFF,0xE1' ) #define CLR_DEF_CONTROL_HINT_BORDER_COLOR ( C'0x76,0x76,0x76' ) #define CLR_DEF_CONTROL_HINT_FORE_COLOR ( C'0x5A,0x5A,0x5A' ) #define DEF_CONTROL_LIST_MARGIN_X ( 1 ) #define DEF_CONTROL_LIST_MARGIN_Y ( 0 ) #define DEF_FONT ( "Calibri" ) #define DEF_FONT_SIZE ( 8 ) #define DEF_CHECK_SIZE ( 12 ) #define DEF_ARROW_BUTTON_SIZE ( 15 ) #define OUTER_AREA_SIZE ( 16 ) #define DEF_FRAME_WIDTH_SIZE ( 3 ) #define DEF_HINT_ICON_SIZE ( 11 ) #define PROGRAM_OBJ_MAX_ID ( 10000 ) #define CTRL_POINT_RADIUS ( 5 ) #define CTRL_POINT_COLOR ( clrDodgerBlue ) #define CTRL_FORM_SIZE ( 40 )





В список типов графических элементов впишем новые типы объектов, которые сегодня будем создавать:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, };





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений библиотеки:

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM, MSG_GRAPH_OBJ_BELONG_NO_PROGRAM,

и тексты сообщений, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Элемент управления \"UpDownArrowBox\"" , "Control element \"UpDownArrowBox\"" }, { "Элемент управления \"LeftRightArrowBox\"" , "Control element \"LeftRightArrowBox\"" }, { "Элемент управления \"HintBase\"" , "Control element \"HintBase\"" }, { "Элемент управления \"HintMoveLeft\"" , "Control element \"HintMoveLeft\"" }, { "Элемент управления \"HintMoveRight\"" , "Control element \"HintMoveRight\"" }, { "Элемент управления \"HintMoveUp\"" , "Control element \"HintMoveUp\"" }, { "Элемент управления \"HintMoveDown\"" , "Control element \"HintMoveDown\"" }, { "Графический объект принадлежит программе" , "The graphic object belongs to the program" }, { "Графический объект не принадлежит программе" , "The graphic object does not belong to the program" },





Теперь мы сможем выводить описания новых объектов, которые сегодня будут созданы. А для вывода описания графических объектов у нас есть метод в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh. В этом методе впишем возврат нужной строки по типу элемента:

string CGBaseObj::TypeElementDescription( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { return ( type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN) : "Unknown" ); }





Основные изменения по указанию и получению родительских объектов будем делать в классе объекта-графического элемента. Именно в конструктор этого класса в итоге попадут указатели на базовый и главный объекты иерархии связей создаваемого графического элемента.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh уберём методы для установки родительских объектов (мы же их теперь будем передавать прямо в конструктор класса), оставив только методы для возврата указателей. Метод IsBase() переименуем в IsDependent():

void SetCoordXRelativeInit( const int value ) { this .m_init_relative_x= value ; } void SetCoordYRelativeInit( const int value ) { this .m_init_relative_y= value ; } int CoordXRelativeInit( void ) const { return this .m_init_relative_x; } int CoordYRelativeInit( void ) const { return this .m_init_relative_y; } CGCnvElement *GetBase( void ) { return this .m_element_base; } CGCnvElement *GetMain( void ) { return ( this .m_element_main==NULL ? this .GetObject() : this .m_element_main); } bool IsMain( void ) { return this .m_element_main==NULL; } bool IsDependent( void ) { return this .m_element_base!=NULL; } int GetMainID( void ) { if ( this .IsMain()) return this .ID(); CGCnvElement *main= this .GetMain(); return (main!=NULL ? main.ID() : WRONG_VALUE); } int GetBaseID( void ) { if ( ! this .IsDependent() ) return this .ID(); CGCnvElement * base = this .GetBase(); return ( base !=NULL ? base .ID() : WRONG_VALUE); }

Так как наименование метода "IsBase" прямо говорит о том, что проверяется "базовый ли это объект" для какого-либо другого объекта, то это не совсем правильно. Дело в том, что если значение переменной m_element_base равно NULL, то это говорит о том, что у этого объекта нет базового — он не прикреплён ни к какому другому объекту. Но сам он может быть базовым объектом для других (если они созданы внутри него как прикреплённые объекты), а может и не быть базовым — если к нему не прикреплён ни один графический элемент.

Таким образом мы видим, что такая постановка вопроса (Is Base) некорректна. Но вот узнать, что этот объект является зависимым (прикреплённым к родительскому) мы как раз-таки можем — если m_element_base равно NULL, то объект ни к какому другому не прикреплён, т.е. является независимым, в ином случае — объект зависим от своего родительского базового объекта. Поэтому мы и переименовали метод IsBase (это базовый?) на метод IsDependent (это зависимый?) и изменили логику определения зависимости объекта от другого — возвращается флаг того, что m_element_base не равен NULL.

И, соответственно, изменились и проверки на базовый объект. Теперь проверяется флаг самостоятельности объекта, как в этом методе:

int GetBaseID( void ) { if (! this .IsDependent()) return this .ID(); CGCnvElement * base = this .GetBase(); return ( base !=NULL ? base .ID() : WRONG_VALUE); }

Если объект не привязан ни к какому другому, то возвращается его идентификатор. Иначе — возвращается идентификатор базового объекта.





В объявлении конструкторов — защищённого и публичного параметрического, впишем новые формальные переменные, через которые будем в объект передавать указатели на главный и базовый объекты, к которым привязан создаваемый объект:

protected : CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj , CGCnvElement *base_obj , const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : void SetCoordXRelative( const int value) { this .m_shift_coord_x=value; } int CoordXRelative( void ) const { return this .m_shift_coord_x; } void SetCoordYRelative( const int value) { this .m_shift_coord_y=value; } int CoordYRelative( void ) const { return this .m_shift_coord_y; } virtual void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj , CGCnvElement *base_obj , const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ); CGCnvElement() : m_shadow( false ),m_chart_color_bg(( color ):: ChartGetInteger (:: ChartID (), CHART_COLOR_BACKGROUND )) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; } ~CGCnvElement() { this .m_canvas.Destroy(); }

Теперь при создании объекта нам нужно будет обязательно передать в конструктор указатели на два его родительских объекта. Если же объект создаётся как независимый, то вместо указателей будем вписывать NULL. Это полностью избавит нас от дополнительных действий по указанию этих объектов уже после создания нового графического элемента.

Ранее в конструкторах мы указывали значения по умолчанию для родительских объектов:

this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ;

Теперь мы сюда будем вписывать переданные в формальных параметрах значения:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj , const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .SetTypeElement(element_type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= main_obj ; this .m_element_base= base_obj ; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type);

Теперь каждый создаваемы объект сразу же будет "знать" и свои родительские объекты. Если же этот графический элемент не привязан ни к какому другому, то в обеих переменных будут значения NULL, что говорит о том, что объект сам является главным и независимым.







В методе, обрезающем изображение, очерченное рассчитываемой прямоугольной областью видимости, теперь будет проверка на то, что объект не зависит от родительского:

void CGCnvElement::Crop( void ) { CGCnvElement * base = this .GetBase(); if (! this .IsDependent()) return ;





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\ShadowObj.mqh класса объекта-тени точно так же в конструктор класса впишем передачу указателей на главный и базовый объекты:

void DrawShadowFigureRect( const int w, const int h); public : CShadowObj( CGCnvElement *main_obj , CGCnvElement *base_obj , const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h);





В реализации конструктора, в строке инициализации передадим в родительский объект переданные в конструктор указатели на главный и базовый объекты:

CShadowObj::CShadowObj( CGCnvElement *main_obj , CGCnvElement *base_obj , const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, main_obj , base_obj ,chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GSHADOW; CGCnvElement::SetBackgroundColor( clrNONE , true ); CGCnvElement::SetOpacity( 0 ); CGCnvElement::SetActive( false ); this .m_opacity=CLR_DEF_SHADOW_OPACITY; this .m_blur=DEF_SHADOW_BLUR; color gray=CGCnvElement::ChangeColorSaturation( this .ChartBackgroundColor(),- 100 ); this .m_color=CGCnvElement::ChangeColorLightness(gray,- 50 ); this .m_shadow= false ; this .SetVisibleFlag( false , false ); CGCnvElement::Erase(); }

При создании объекта-тени для какого-либо объекта, в конструктор объекта-тени передаются указатели на объект, из которого (для которого) создаётся тень. Соответственно, в этом конструкторе указатели на главный и базовый объект будут переданы в конструктор базового объекта всех графических элементов CGCnvElement, а в нём будут записаны в соответствующие переменные. Таким образом, мы через конструкторы всех дочерних классов по цепочке передаём указатели в родительский объект всей иерархии наследования. Тем самым мы всегда обеспечиваем точное указание главного и базового объектов для любого создаваемого элемента управления. Сразу же при его создании.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh класса объекта-формы тоже во всех конструкторах добавим передачу указателей на главный и базовый объекты:

protected : CForm( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj , CGCnvElement *base_obj , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CForm( CGCnvElement *main_obj , CGCnvElement *base_obj , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); CForm() { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GFORM; this .Initialize(); } ~CForm();

...

CForm::CForm( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj , CGCnvElement *base_obj , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(type, main_obj , base_obj ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GFORM; this .Initialize(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); } CForm::CForm( CGCnvElement *main_obj , CGCnvElement *base_obj , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, main_obj , base_obj ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GFORM; this .Initialize(); this .SetCoordXInit(x); this .SetCoordYInit(y); this .SetWidthInit(w); this .SetHeightInit(h); }





В методе, создающем новый графический объект, впишем передачу указателей на главный и базовый объекты:

CGCnvElement *CForm::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .GetMain() , this .GetObject() , this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm(type, this .GetMain() , this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); element.SetMovable(movable); element.SetCoordXRelative(element.CoordX()- this .CoordX()); element.SetCoordYRelative(element.CoordY()- this .CoordY()); return element; }

Так как в этих строках создаётся элемент, привязанный к базовому объекту, то в качестве указателя на главный объект передаётся значение, возвращаемое из метода GetMain(), а в качестве указателя на базовый — значение, возвращаемое методом GetObject(). Поясню: указатель на главный объект уже прописан в этом объекте при его создании. И именно этот указатель мы отправляем в конструктор вновь создаваемого привязанного объекта. Таким образом главный объект для всей иерархии цепочки связей будет всегда один — самый первый в этой цепочке. А вот в качестве указателя на базовый объект мы передаём указатель на этот объект, так как именно из него создаётся прикреплённый к нему элемент. Поэтому указатель на базовый объект для вновь создаваемого прикреплённого элемента должен указывать на именно этот объект.







Из методов CreateAndAddNewElement() и CreateNewElement() уберём указание главного и базового объектов, так как эти методы уже убраны из класса объекта-графического элемента, и теперь указатели на главный и базовый объекты передаются в конструкторах классов:

CGCnvElement *CForm::CreateAndAddNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity) { if (element_type<GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_NOT_INTENDED),:: StringSubstr (:: EnumToString (element_type), 19 )); return NULL ; } int num= this .m_list_elements.Total(); string descript=TypeGraphElementAsString(element_type); int elm_x=x; int elm_y=y; this .GetCoords(elm_x,elm_y); CGCnvElement *obj= this .CreateNewGObject(element_type,num,descript,elm_x,elm_y,w,h,colour,opacity, false ,activity); if (obj== NULL ) return NULL ; if (! this .AddNewElement(obj,elm_x,elm_y)) { delete obj; return NULL ; } obj.SetBackgroundColor(colour, true ); obj.SetOpacity(opacity); obj.SetActive(activity); obj.SetMain( this .GetMain()== NULL ? this .GetObject() : this .GetMain()); obj.SetBase( this .GetObject()); obj.SetID( this .GetMaxIDAll()+ 1 ); obj.SetNumber(num); obj.SetCoordXRelative(obj.CoordX()- this .CoordX()); obj.SetCoordYRelative(obj.CoordY()- this .CoordY()); obj.SetZorder( this .Zorder(), false ); obj.SetCoordXRelativeInit(obj.CoordXRelative()); obj.SetCoordYRelativeInit(obj.CoordYRelative()); obj.SetVisibleFlag( this .IsVisible(), false ); obj.SetActive( this .Active()); obj.SetEnabled( this .Enabled()); return obj; }

...



bool CForm::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw) { CGCnvElement *obj= this .CreateAndAddNewElement(element_type,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; obj.SetMain( this .GetMain()== NULL ? this .GetObject() : this .GetMain()); obj.SetBase( this .GetBase()); obj.Erase(colour,opacity,redraw); return true ; }





В методе, создающем объект тени, передадим указатели на главный и базовый объекты в конструктор класса объекта-тени:

void CForm::CreateShadowObj( const color colour, const uchar opacity) { if (! this .m_shadow || this .m_shadow_obj!= NULL ) return ; int x= this .CoordX()-OUTER_AREA_SIZE; int y= this .CoordY()-OUTER_AREA_SIZE; int w= this .Width()+OUTER_AREA_SIZE* 2 ; int h= this .Height()+OUTER_AREA_SIZE* 2 ; this .m_shadow_obj= new CShadowObj( this .GetMain() , this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(), this .NameObj()+ "Shadow" ,x,y,w,h); if ( this .m_shadow_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_FORM_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_SHADOW_OBJ)); return ; } this .m_list_tmp.Add( this .m_shadow_obj); this .m_shadow_obj.SetID( this .ID()); this .m_shadow_obj.SetNumber(- 1 ); this .m_shadow_obj.SetOpacity(opacity); this .m_shadow_obj.SetColor(colour); this .m_shadow_obj.SetMovable( this .Movable()); this .m_shadow_obj.SetActive( false ); this .m_shadow_obj.SetVisibleFlag( false , false ); this .BringToTop(); }

Логика передачи указателей здесь точно такая же, как описывалось выше — главный объект получаем и отправляем тот, который прописан в этом объекте, а в качестве базового указываем именно этот объект.



В методе, обновляющем координаты элемента, теперь будем проверять флаг независимости объекта и флаг того, что это главный объект:

bool CForm::Move( const int x, const int y, const bool redraw= false ) { CGCnvElement *base= this .GetBase(); CGCnvElement *main= this .GetMain(); bool res= true ; if ( ! this .IsDependent() && ! this .Movable()) return false ; if ( this .m_shadow && this .m_shadow_obj!= NULL ) { if (! this .m_shadow_obj.Move(x-OUTER_AREA_SIZE+ this .m_shadow_obj.CoordXRelative(),y-OUTER_AREA_SIZE+ this .m_shadow_obj.CoordYRelative(), false )) return false ; } if (! this .SetCoordX(x) || ! this .SetCoordY(y)) return false ; if (! this .MoveDependentObj(x,y, false )) return false ; if ( this .IsMain() && redraw) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); return true ; }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GraphElmControl.mqh класса управления графическими элементами, в его методе, создающем объект-форму на указанном чарте в заданном подокне, впишем указание главного и базового объектов, а точнее — их отсутствие:

CForm *CGraphElmControl::CreateForm( const int form_id, const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { CForm *form= new CForm( NULL , NULL , chart_id,wnd,name,x,y,w,h); if (form== NULL ) return NULL ; form.SetID(form_id); form.SetNumber( 0 ); return form; }

Здесь мы передаём в конструктор объекта-формы в качестве указателей на главный и базовый объекты значения NULL, что говорит о том, что создаваемый объект не привязан ни к какому иному и сам является главным.





Точно так же укажем значения NULL в строке инициализации конструктоа класса формы управления опорными точками графического объекта в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Extend\CGStdGraphObjExtToolkit.mqh:

class CFormControl : public CForm { private : bool m_drawn; int m_pivot_point; public : bool IsControlAlreadyDrawn( void ) const { return this .m_drawn; } void SetControlPointDrawnFlag( const bool flag) { this .m_drawn=flag; } int GraphObjPivotPoint( void ) const { return this .m_pivot_point; } void SetGraphObjPivotPoint( const int index) { this .m_pivot_point=index; } CFormControl( void ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL; } CFormControl( const long chart_id, const int subwindow, const string name, const int pivot_point, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, NULL , NULL ,chart_id,subwindow,name,x,y,w,h) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL; this .m_pivot_point=pivot_point; } };





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh класса базового объекта всех WinForms-объектов библиотеки впишем в конструкторы класса передачу указателей на главный и базовый объекты:

protected : CWinFormBase( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj , CGCnvElement *base_obj , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CWinFormBase( CGCnvElement *main_obj , CGCnvElement *base_obj , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h);

...

CWinFormBase::CWinFormBase( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj , CGCnvElement *base_obj , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(type, main_obj , base_obj ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; this .SetText( "" ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetForeStateOnColor( this .ForeColor(), true ); this .SetForeStateOnColorMouseDown( this .ForeColor()); this .SetForeStateOnColorMouseOver( this .ForeColor()); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoSize( false , false ); CForm::SetCoordXInit(x); CForm::SetCoordYInit(y); CForm::SetWidthInit(w); CForm::SetHeightInit(h); this .m_shadow= false ; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; } CWinFormBase::CWinFormBase( CGCnvElement *main_obj , CGCnvElement *base_obj , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CForm(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, main_obj , base_obj ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_BASE; this .SetText( "" ); this .SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); this .SetForeStateOnColor( this .ForeColor(), true ); this .SetForeStateOnColorMouseDown( this .ForeColor()); this .SetForeStateOnColorMouseOver( this .ForeColor()); this .SetForeColorOpacity(CLR_DEF_FORE_COLOR_OPACITY); this .SetFontBoldType(FW_TYPE_NORMAL); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetDockMode(CANV_ELEMENT_DOCK_MODE_NONE, false ); this .SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); this .SetAutoSize( false , false ); CForm::SetCoordXInit(x); CForm::SetCoordYInit(y); CForm::SetWidthInit(w); CForm::SetHeightInit(h); this .m_shadow= false ; this .m_gradient_v= true ; this .m_gradient_c= false ; }





В методе, перерисовывающем объект, поменяем проверку на то, что это главный объект:

void CWinFormBase::Redraw( bool redraw) { if ( this .TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE || ! this .Displayed()) return ; if ( this .IsMain() && redraw) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }

Ранее здесь проверка выполнялась таким образом:

if (redraw && this .GetMain()== NULL )

В принципе и по сути это одно и то же, но раз есть метод, то почему его не использовать?

Указанные выше доработки конструкторов классов и проверок на то, что объект главный или базовый уже выполнены абсолютно во всех классах всех WinForms-объектов библиотеки. Для новых объектов это будет необходимостью по умолчанию. Далее — в целях экономии места в статье, такие доработки уже здесь описывать не будем.



Заголовки файлов классов, в которых доработаны только конструкторы для передачи указателей на главный и базовый объекты:



CommonBase.mqh, Button.mqh, ElementsListBox.mqh, RadioButton.mqh, ArrowButton.mqh, ArrowLeftButton.mqh, ArrowRightButton.mqh, ArrowUpButton.mqh, ArrowDownButton.mqh, ListBoxItem.mqh, TabHeader.mqh.

Но есть файлы классов, где кроме доработанных конструкторов внесены изменения в методы создания нового графического объекта. Здесь дописана передача в конструктор создаваемого объекта указателей на главный и базовый объекты:

CGCnvElement *CButtonListBox::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= new CButton( this .GetMain(), this .GetObject(), this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); element.SetMovable(movable); element.SetCoordXRelative(element.CoordX()- this .CoordX()); element.SetCoordYRelative(element.CoordY()- this .CoordY()); return element; }





Такие же или аналогичные доработки методов, создающий новый графический объект (помимо доработки конструкторов), сделаны в файлах:

ButtonListBox.mqh, CheckedListBox.mqh, ListBox.mqh, ArrowLeftRightBox.mqh, ArrowUpDownBox.mqh.



Приступим к созданию новых вспомогательных объектов-подсказок.



Вспомогательный объект "Подсказка" и его производные

Концепция построения таких объектов ничем не будет отличаться от концепции построения большинства объектов библиотеки. Здесь будет базовый объект, а его наследники будут уточнять и реализовывать необходимый функционал конкретного объекта-подсказки.







В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ создадим новый файл HintBase.mqh класса CHintBase. Класс должен быть унаследован от базового класса всех WinForms-объектов CWinFormBase, а его файл подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\WinFormBase.mqh" class CHintBase : public CWinFormBase { }





В защищённой секции напишем виртуальный метод для рисования подсказки и объявим защищённый конструктор. В публичной секции класса напишем методы для установки и возврата цвета подсказки, объявим параметрический конструктор и виртуальные методы для показа, перерисовки и очистки объекта, а так же метод для рисования рамки объекта:



class CHintBase : public CWinFormBase { private : protected : virtual void DrawHint( const int shift) { return ;} CHintBase( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : void SetHintColor( const color clr) { this .SetForeColor(clr, false ); } color HintColor( void ) const { return this .ForeColor(); } CHintBase(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void Show( void ); virtual void Redraw( bool redraw); virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void DrawFrame( void ); };

Методы, устанавливающий и возвращающий цвет подсказки на самом деле устанавливают и возвращают цвет текста объекта — ForeColor().

Рассмотрим подробнее объявленные методы.

Защищённый конструктор:

CHintBase::CHintBase( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); }

В конструктор передаются тип создаваемого объекта, указатели на главный и базовый объекты и остальные, стандартные для всех таких конструкторов, базовые параметры создаваемого объекта. В строке инициализации в конструктор родительского класса передаётся переданный в метод тип объекта, указатели на главный и базовый объекты и остальные свойства, переданные в формальных параметрах конструктора. В теле класса устанавливаем тип элемента, переданный в метод, тип графического объекта библиотеки как вспомогательный объект, а для значений Padding, Margin и BorderSize устанавливаем нулевые значения.



Параметрический конструктор:

CHintBase::CHintBase(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); }

Здесь, как теперь для всех WinForms-объектов библиотеки, передаём в конструктор указатели на главный и базовый объекты и остальные стандартные параметры для создания объекта. В строке инициализации передаём в родительский объект тип создаваемого объекта как базовый объект-подсказка. Передаём указатели на главный и базовый объекты и остальные параметры, переданные в конструктор. В теле конструктора указываем тип создаваемого объекта как базовый объект-подсказка и тип графического объекта библиотеки как вспомогательный объект.







Метод, перерисовывающий объект:



void CHintBase::Redraw( bool redraw) { this .Erase( this .BackgroundColor(), this .Opacity(), true ); }

Здесь просто вызываем метод очистки объекта с заливкой его цветом фона и непрозрачностью, установленными для объекта.





Метод, очищающий элемент с заполнением его цветом и непрозрачностью:



void CHintBase::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colour,opacity, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFrame(); this .DrawHint( 1 ); this .Update(redraw); }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду.







Метод, очищающий элемент заливкой градиентом:

void CHintBase::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { CGCnvElement::EraseNoCrop(colors,opacity,vgradient,cycle, false ); if ( this .BorderStyle()!=FRAME_STYLE_NONE) this .DrawFrame(); this .DrawHint( 1 ); this .Update(redraw); }

Этот метод точно так же, как и предыдущий заливает фон цветом, но не одним, а из массива цветов, рисует рамку при её наличии и подсказку.







Метод, рисующий рамку элемента:



void CHintBase::DrawFrame( void ) { this .DrawRectangle( 0 , 0 , this .Width()- 1 , this .Height()- 1 , this .BorderColor(), this .Opacity()); }

Здесь при помощи метода DrawRectangle рисуется рамка по краям объекта с установленными для него цветом рамки и величиной непрозрачности.





Метод, показывающий элемент:

void CHintBase::Show( void ) { if (! this .Displayed()) return ; if ( this .m_shadow_obj!= NULL ) this .m_shadow_obj.Show(); CGCnvElement::Show(); this .Redraw( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elements.Total();i++) { CGCnvElement *element= this .m_list_elements.At(i); if (element== NULL || !element.Displayed()) continue ; element.Show(); } }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду.





На базе этого объекта будут создаваться все остальные объекты-подсказки. Сегодня создадим объекты, подсказывающие о возможности смещения разделителя влево, вправо, вверх и вниз. На них будут отображаться стрелки, исходящие от основания, в соответствующую сторону возможного смещения.

Создадим объект-подсказку о возможности смещения влево.



В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ создадим новый файл HintMoveLeft.mqh класса CHintMoveLeft. Класс должен быть унаследован от класса базового объекта-подсказки, а его файл должен быть подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "HintBase.mqh" class CHintMoveLeft : public CHintBase { }





В защищённой секции класса объявим виртуальный метод для рисования подсказки, переопределяющий этот метод родительского класса, и объявим защищённый конструктор класса. В публичной секции объявим обработчик события "Курсор в пределах активной области, кнопки мышки не нажаты" и параметрический конструктор:



class CHintMoveLeft : public CHintBase { protected : virtual void DrawHint( const int shift); CHintMoveLeft( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : virtual void MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CHintMoveLeft(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); };





Рассмотрим подробнее объявленные методы.

Защищённый конструктор:



CHintMoveLeft::CHintMoveLeft( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CHintBase(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); }

В конструктор передаётся тип создаваемого объекта, указатели на главный и базовый объекты и остальные параметры, необходимые для создания нового графического элемента. В строке инициализации в конструктор родительского класса передаётся тип создаваемого объекта и все остальные свойства, указанные в переменных конструктора. В теле класса указываем тип создаваемого объекта, переданный в формальных параметрах конструктора.







Параметрический конструктор:



CHintMoveLeft::CHintMoveLeft(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CHintBase( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT ,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT ); }

Здесь всё точно так же, как и в защищённом конструкторе, за исключением того, что тип создаваемого объекта не передаётся в формальных параметрах, а жёстко указан в коде.







Метод, рисующий подсказку:



void CHintMoveLeft::DrawHint( const int shift) { int w= this .Width(); int h= this .Height(); int middle= int (h* 0.5 ); this .DrawRectangleFill(w- 2 , 0 ,w- 1 ,h- 1 , this .HintColor(), 255 ); this .DrawTriangleFill(shift,middle,shift+ 3 ,middle- 3 ,shift+ 3 ,middle+ 3 , this .HintColor(), 255 ); this .DrawLine(shift+ 3 ,middle,w- 3 ,middle, this .HintColor(), 255 ); }

Здесь: получаем ширину и высоту всего объекта, рассчитываем центральную линию, от которой будут отсчитываться значения для построения стрелки. Рисуем залитый цветом вертикальный прямоугольник шириной в два пикселя с правой строны объекта. Рисуем треугольник, углы которого отсчитаны от значения shift, переданного в метод, и центральной линии. В конце рисуем горизонтальную центральную линию, начиная от левой грани с отступом на значение shift, передаваемое в метод, и до нарисованного вертикального прямоугольника с правой стороны объекта. Таким образом получаем стрелку влево с основанием с правой стороны объекта. При этом длина стрелки зависит от значения shift, передаваемого в метод. Чем больше значение этой переменной, тем короче получается стрелка.

При наведении курсора мышки на область разделителя в элементе управления SplitContainer, появляется пунктирный прямоугольних. Здесь же должны появиться две стрелки влево-вправо или вверх-вниз в зависимости от того, как расположен разделитель — вертикально или горизонтально. Как только курсор мышки уводится с области разделителя, пунктирный прямоугольних и стрелки должны скрыться. Это происходит в обработчике события "Курсор в активной зоне" панелей объекта SplitContainer. Но если курсор попадёт на область объектов-помощников, то обработчик панелей вызван не будет. Значит, нам нужно сделать такой обработчик и в объектах-помощниках. Все такие виртуальные обработчики объявлены в классе объекта-формы и должны переопределяться в наследуемых классах. Переопреелим его и здесь.



Обработчик события "Курсор в пределах активной области, кнопки мышки не нажаты":



void CHintMoveLeft::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { this .SetDisplayed( false ); this .Hide(); CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; CWinFormBase *hint_mr= base .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, 0 ); if (hint_mr!=NULL) { hint_mr.SetDisplayed( false ); hint_mr.Hide(); } CWinFormBase *hint_mu= base .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, 0 ); if (hint_mu!=NULL) { hint_mu.SetDisplayed( false ); hint_mu.Hide(); } CWinFormBase *hint_md= base .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, 0 ); if (hint_md!=NULL) { hint_md.SetDisplayed( false ); hint_md.Hide(); } }

Вся логика метода расписана в комментариях к коду. Вкратце: как только курсор попадает в активную область объекта, срабатывает данный обработчик. В нём мы сначала скрываем этот объект. Затем получаем указатель на базовый объект, к которому прикреплены объекты-подсказки. В данном методе мы получаем подсказки со стрелками вправо, вверх и вниз. Стрелкой влево является этот объект, и он уже скрыт. Если указатели на запрошенные объекты валидны — скрываем и эти объекты. Таким образом, при попадании курсора на область этого объекта, он скрывается сам и скрывает другие объекты-подсказки.





Создадим объект-подсказку о возможности смещения вправо.

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ создадим новый файл HintMoveRight.mqh класса CHintMoveRight. Класс должен быть унаследован от класса базового объекта-подсказки, а его файл должен быть подключен к файлу создаваемого класса:



#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "HintBase.mqh" class CHintMoveRight : public CHintBase { }

Класс идентичен вышерассмотренному за исключением метода, рисующего подсказку и обработчика события мышки:

class CHintMoveRight : public CHintBase { protected : virtual void DrawHint( const int shift); CHintMoveRight( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : virtual void MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CHintMoveRight(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); }; CHintMoveRight::CHintMoveRight( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CHintBase(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); } CHintMoveRight::CHintMoveRight(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CHintBase(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT); }





Метод, рисующий подсказку:

void CHintMoveRight::DrawHint( const int shift) { int w= this .Width(); int h= this .Height(); int middle= int (h* 0.5 ); this .DrawRectangleFill( 0 , 0 , 1 ,h- 1 , this .HintColor(), 255 ); this .DrawTriangleFill(shift+ 8 ,middle,shift+ 8 - 3 ,middle+ 3 ,shift+ 8 - 3 ,middle- 3 , this .HintColor(), 255 ); this .DrawLine( 2 ,middle,shift+ 4 ,middle, this .HintColor(), 255 ); }

Здесь мы рисуем вертикальный прямоугольник с левой стороны объекта, треугольник стрелки рисуем от значения shift плюс 8 (длина линии), а горизонтальную центральную линию рисуем, начиная от нарисованного прямоугольника-основания и заканчивая нарисованным треугольником. При увеличении значения shift длина стрелки увеличивается.

Обработчик события "Курсор в пределах активной области, кнопки мышки не нажаты":



void CHintMoveRight::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { this .SetDisplayed( false ); this .Hide(); CWinFormBase * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; CWinFormBase *hint_ml= base .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, 0 ); if (hint_ml!=NULL) { hint_ml.SetDisplayed( false ); hint_ml.Hide(); } CWinFormBase *hint_mu= base .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, 0 ); if (hint_mu!=NULL) { hint_mu.SetDisplayed( false ); hint_mu.Hide(); } CWinFormBase *hint_md= base .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, 0 ); if (hint_md!=NULL) { hint_md.SetDisplayed( false ); hint_md.Hide(); } }

Логика метода идентична логике этого метода в предыдущем классе. Отличие лишь в том, что здесь этот объект является стрелкой вправо, поэтому в этом методе, после скрытия этого объекта мы получаем указатели на объекты-подсказки со стрелками влево, вверх и вниз.





Два остальных класса объектов-подсказок со стрелками вверх и вниз рассмотрим как есть — их логика идентична двум вышерассмотренным классам и повторяться не имеет смысла.

Класс объекта-помощника, указывающий на возможность смещения вверх:



#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "HintBase.mqh" class CHintMoveUp : public CHintBase { protected : virtual void DrawHint( const int shift); CHintMoveUp( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : virtual void MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CHintMoveUp(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); }; CHintMoveUp::CHintMoveUp( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CHintBase(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); } CHintMoveUp::CHintMoveUp(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CHintBase(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP); } void CHintMoveUp::DrawHint( const int shift) { int w= this .Width(); int h= this .Height(); int middle= int (w* 0.5 ); this .DrawRectangleFill( 0 ,h- 2 ,w- 1 ,h- 1 , this .HintColor(), 255 ); this .DrawTriangleFill(middle,shift,middle+ 3 ,shift+ 3 ,middle- 3 ,shift+ 3 , this .HintColor(), 255 ); this .DrawLine(middle,shift+ 4 ,middle,h- 3 , this .HintColor(), 255 ); } void CHintMoveUp::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { this .SetDisplayed( false ); this .Hide(); CWinFormBase *base= this .GetBase(); if (base== NULL ) return ; CWinFormBase *hint_md=base.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, 0 ); if (hint_md!= NULL ) { hint_md.SetDisplayed( false ); hint_md.Hide(); } CWinFormBase *hint_ml=base.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, 0 ); if (hint_ml!= NULL ) { hint_ml.SetDisplayed( false ); hint_ml.Hide(); } CWinFormBase *hint_mr=base.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, 0 ); if (hint_mr!= NULL ) { hint_mr.SetDisplayed( false ); hint_mr.Hide(); } }





Класс объекта-помощника, указывающий на возможность смещения вниз:



#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "HintBase.mqh" class CHintMoveDown : public CHintBase { protected : virtual void DrawHint( const int shift); CHintMoveDown( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : virtual void MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CHintMoveDown(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); }; CHintMoveDown::CHintMoveDown( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CHintBase(type,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(type); } CHintMoveDown::CHintMoveDown(CGCnvElement *main_obj,CGCnvElement *base_obj, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CHintBase(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN,main_obj,base_obj,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN); } void CHintMoveDown::DrawHint( const int shift) { int w= this .Width(); int h= this .Height(); int middle= int (w* 0.5 ); this .DrawRectangleFill( 0 , 0 ,w- 1 , 1 , this .HintColor(), 255 ); this .DrawTriangleFill(middle,shift+ 8 ,middle- 3 ,shift+ 8 - 3 ,middle+ 3 ,shift+ 8 - 3 , this .HintColor(), 255 ); this .DrawLine(middle, 2 ,middle,shift+ 8 - 4 , this .HintColor(), 255 ); } void CHintMoveDown::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { this .SetDisplayed( false ); this .Hide(); CWinFormBase *base= this .GetBase(); if (base== NULL ) return ; CWinFormBase *hint_mu=base.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, 0 ); if (hint_mu!= NULL ) { hint_mu.SetDisplayed( false ); hint_mu.Hide(); } CWinFormBase *hint_ml=base.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, 0 ); if (hint_ml!= NULL ) { hint_ml.SetDisplayed( false ); hint_ml.Hide(); } CWinFormBase *hint_mr=base.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, 0 ); if (hint_mr!= NULL ) { hint_mr.SetDisplayed( false ); hint_mr.Hide(); } }

Такие объекты обычно должны работать в паре — объект со стрелкой влево работает совместно с объектом со стрелкой вправо, объект со стрелкой вверх работает с объектом со стрелкой вниз. Именно по такой причине сделано так, что при указании смещения в методах рисования подсказки у одного объекта стрелка уменьшается, а у другого — противоположного ему, — увеличивается. Таким образом легко создать анимированную подсказку с обоюдным смещением стрелок двух объектов, работающих в паре. Если у объекта слева стрелка уменьшается, то у объекта справа она увеличивается. Передавая в их методы рисования подсказки одно и то же смещение в цикле по кругу, можно добиться постоянного смещения стрелок влево-вправо, тем самым оживляя подсказку.





Во всех классах объектов-контейнеров нам необходимо добавить возможность создания этих новых объектов.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh класса базового объекта-контейнера, помимо описанной выше доработки конструкторов классов других объектов, в методе, устанавливающем параметры присоединённому объекту, удалим строки установки главного и базового объектов:

void CContainer::SetObjParams(CWinFormBase *obj, const color colour) { obj.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); obj.SetBase( this .GetObject()); obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true );

и в самом конце добавим установку минимальных параметров для вновь созданных объектов:

case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR, true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE : obj.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetBorderColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetForeColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetOpacity( 0 , false ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN : obj.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetBorderColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_CONTROL_HINT_FORE_COLOR, true ); obj.SetOpacity( 0 , false ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); break ; default : break ; } obj.Crop(); }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Panel.mqh класса объекта-панели в список включаемых файлов добавим файлы новых созданных классов:



#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Container.mqh" #include "..\Helpers\TabField.mqh" #include "..\Helpers\ArrowUpButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowDownButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowLeftButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowRightButton.mqh" #include "..\Helpers\ArrowUpDownBox.mqh" #include "..\Helpers\ArrowLeftRightBox.mqh" #include "..\Helpers\HintMoveLeft.mqh" #include "..\Helpers\HintMoveRight.mqh" #include "..\Helpers\HintMoveUp.mqh" #include "..\Helpers\HintMoveDown.mqh" #include "GroupBox.mqh" #include "TabControl.mqh" #include "SplitContainer.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ListBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\CheckedListBox.mqh" #include "..\..\WForms\Common Controls\ButtonListBox.mqh"

Теперь эти объекты станут доступны для создания во всех объектах-контейнерах библиотеки.

Помним о том, что конструкторы всех классов WinForms-объектов уже доработаны для указания главного и базового объектов, и далее эти изменения мы здесь не рассматриваем.

В методе, создающем новый графический объект, добавим строки для создания новых объектов библиотеки, созданные нами выше:

CGCnvElement *CPanel::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .GetMain(), this .GetObject() , this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : element= new CListBoxItem( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : element= new CTabField( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : element= new CArrowButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : element= new CArrowUpButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : element= new CArrowDownButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : element= new CArrowLeftButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : element= new CArrowRightButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX : element= new CArrowUpDownBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX : element= new CArrowLeftRightBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER : element= new CSplitContainer( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER : element= new CSplitter( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE : element= new CHintBase( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT : element= new CHintMoveLeft( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT : element= new CHintMoveRight( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP : element= new CHintMoveUp( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN : element= new CHintMoveDown( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }

В зависимости от переданного в метод типа объекта, создаётся новый объект соответствующего класса, в конструктор которого теперь передаются указатели на главный и базовый объекты.



В методе, создающем объект-подложку, укажем для создаваемого объекта главный и базовый объекты:

bool CPanel::CreateUnderlayObj( void ) { this .m_underlay= new CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, this .GetMain(), this .GetObject() , this .ID(), this .Number(), this . ChartID (), this .SubWindow(), this .NameObj()+ "Underlay" , this .CoordXWorkspace(), this .CoordYWorkspace(), this .WidthWorkspace(), this .HeightWorkspace(), CLR_CANV_NULL, 0 , false , false ); if (m_underlay== NULL ) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_PANEL_OBJECT_ERR_FAILED_CREATE_UNDERLAY_OBJ); return false ; } if (! this .m_list_tmp.Add( this .m_underlay)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_OBJ_ADD_TO_LIST); delete this .m_underlay; return false ; } this .SetUnderlayParams(); return true ; }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\GroupBox.mqh класса элемента управления GroupBox, в метод, создающий новый графический объект, впишем точно такие же доработки, как и в вышерассмотренном классе объекта-панели:

CGCnvElement *CGroupBox::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .GetMain(), this .GetObject() , this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : element= new CListBoxItem( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : element= new CTabField( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : element= new CArrowButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : element= new CArrowUpButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : element= new CArrowDownButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : element= new CArrowLeftButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : element= new CArrowRightButton( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX : element= new CArrowUpDownBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX : element= new CArrowLeftRightBox( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER : element= new CSplitContainer( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER : element= new CSplitter( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_BASE : element= new CHintBase( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT : element= new CHintMoveLeft( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT : element= new CHintMoveRight( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP : element= new CHintMoveUp( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN : element= new CHintMoveDown( this .GetMain(), this .GetObject() , this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }

Идентичные доработки этого метода сделаны во всех остальных классах объектов-контейнеров в файлах TabControl.mqh, TabField.mqh, SplitContainerPanel.mqh, и далее доработки этих методов здесь рассматривать не будем.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\TabControl.mqh класса элемента управления TabControl, в методе CreateTabPages(), создающем указанное количество вкладок, удалим все строки установки главного и базового объектов для объектов-заголовков вкладок

header.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); header.SetBase( this .GetObject());

для объектов-полей вкладок

field.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); field.SetBase( this .GetObject());

для объектов-кнопок вправо-влево и вверх-вниз

this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, this .Width()- 32 , 0 , 15 , 15 , clrNONE , 255 , this .Active(), false ); CArrowLeftRightBox *box_lr= this .GetArrLeftRightBox(); if (box_lr!= NULL ) { this .SetVisibleLeftRightBox( false ); this .SetSizeLeftRightBox(box_lr.Width()); box_lr.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); box_lr.SetBase( this .GetObject()); box_lr.SetID( this .GetMaxIDAll()); box_lr.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); box_lr.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); box_lr.SetOpacity( 0 ); box_lr.Hide(); CArrowLeftButton *lb=box_lr.GetArrowLeftButton(); if (lb!= NULL ) { lb.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); lb.SetBase(box_lr); lb.SetID( this .GetMaxIDAll()); } CArrowRightButton *rb=box_lr.GetArrowRightButton(); if (rb!= NULL ) { rb.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); rb.SetBase(box_lr); rb.SetID( this .GetMaxIDAll()); } } this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, 0 , this .Height()- 32 , 15 , 15 , clrNONE , 255 , this .Active(), false ); CArrowUpDownBox *box_ud= this .GetArrUpDownBox(); if (box_ud!= NULL ) { this .SetVisibleUpDownBox( false ); this .SetSizeUpDownBox(box_ud.Height()); box_ud.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); box_ud.SetBase( this .GetObject()); box_ud.SetID( this .GetMaxIDAll()); box_ud.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); box_ud.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); box_ud.SetOpacity( 0 ); box_ud.Hide(); CArrowDownButton *db=box_ud.GetArrowDownButton(); if (db!= NULL ) { db.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); db.SetBase(box_ud); db.SetID( this .GetMaxIDAll()); } CArrowUpButton *ub=box_ud.GetArrowUpButton(); if (ub!= NULL ) { ub.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); ub.SetBase(box_ud); ub.SetID( this .GetMaxIDAll()); } } this .ArrangeTabHeaders(); this .Select(selected_page, true ); return true ; }





Доработаем класс элемента управления SplitContainer в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\SplitContainer.mqh.

В публичной секции класса напишем методы, возвращающие указатели на объекты-подсказки:

CSplitter *GetSplitter( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, 0 ); } CHintMoveLeft *GetHintMoveLeft( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, 0 ); } CHintMoveRight *GetHintMoveRight( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, 0 ); } CHintMoveUp *GetHintMoveUp( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, 0 ); } CHintMoveDown *GetHintMoveDown( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, 0 ); }





В методе, создающем панели, удалим цикл, в котором для созданных панелей устанавливаются главный и базовый объекты, а также их установку для объекта-разделителя:

return ; for ( int i= 0 ;i< 2 ;i++) { CSplitContainerPanel *panel= this .GetPanel(i); if (panel== NULL ) continue ; panel.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); panel.SetBase( this .GetObject()); } if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, this .m_splitter_x, this .m_splitter_y, this .m_splitter_w, this .m_splitter_h, clrNONE , 255 , true , false )) return ; CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter!= NULL ) { splitter.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); splitter.SetBase( this .GetObject()); splitter.SetMovable( true ); splitter.SetDisplayed( false ); splitter.Hide(); }





Кроме того, добавим в метод создание четырёх объектов-подсказок и установку их параметров:

void CSplitContainer::CreatePanels( void ) { this .m_list_elements.Clear(); if ( this .SetsPanelParams()) { if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, this .m_panel1_x, this .m_panel1_y, this .m_panel1_w, this .m_panel1_h, clrNONE , 255 , true , false )) return ; if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, this .m_panel2_x, this .m_panel2_y, this .m_panel2_w, this .m_panel2_h, clrNONE , 255 , true , false )) return ; if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, this .m_splitter_x, this .m_splitter_y, this .m_splitter_w, this .m_splitter_h, clrNONE , 255 , true , false )) return ; CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter!= NULL ) { splitter.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION, this .SplitterOrientation()); splitter.SetMovable( true ); splitter.SetDisplayed( false ); splitter.Hide(); } if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, this .m_splitter_x-DEF_HINT_ICON_SIZE, this .m_splitter_y,DEF_HINT_ICON_SIZE,DEF_HINT_ICON_SIZE, clrNONE , 255 , true , false )) return ; CHintMoveLeft *hint_ml= this .GetHintMoveLeft(); if (hint_ml!= NULL ) { hint_ml.SetMovable( false ); hint_ml.SetDisplayed( false ); hint_ml.Hide(); } if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, this .m_splitter_x+ this .m_splitter_w, this .m_splitter_y,DEF_HINT_ICON_SIZE,DEF_HINT_ICON_SIZE, clrNONE , 255 , true , false )) return ; CHintMoveRight *hint_mr= this .GetHintMoveRight(); if (hint_mr!= NULL ) { hint_mr.SetMovable( false ); hint_mr.SetDisplayed( false ); hint_mr.Hide(); } if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, this .m_splitter_x, this .m_splitter_y-DEF_HINT_ICON_SIZE,DEF_HINT_ICON_SIZE,DEF_HINT_ICON_SIZE, clrNONE , 255 , true , false )) return ; CHintMoveUp *hint_mu= this .GetHintMoveUp(); if (hint_mu!= NULL ) { hint_mu.SetMovable( false ); hint_mu.SetDisplayed( false ); hint_mu.Hide(); } if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, this .m_splitter_x, this .m_splitter_y+ this .m_splitter_h,DEF_HINT_ICON_SIZE,DEF_HINT_ICON_SIZE, clrNONE , 255 , true , false )) return ; CHintMoveDown *hint_md= this .GetHintMoveDown(); if (hint_md!= NULL ) { hint_md.SetMovable( false ); hint_md.SetDisplayed( false ); hint_md.Hide(); } } }

Если объект-подсказка создан, устанавливаем для него запрет на перемещение мышкой, флаг невидимости и скрываем созданный элемент.





Чтобы непосредственно из объекта-разделителя можно было узнать его ориентацию (вертикально/горизонтально), в методе, устанавливающем расположение разделителя, после его создания впишем в свойство объекта-разделителя значение, переданное в метод:

void CSplitContainer::SetSplitterOrientation( const ENUM_CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION value , const bool only_prop) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION, value ); CSplitContainerPanel *p1= this .GetPanel1(); CSplitContainerPanel *p2= this .GetPanel2(); CSplitter *sp= this .GetSplitter(); if (p1==NULL || p2==NULL || sp==NULL) return ; sp.SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION, value ); if (only_prop) return ; this .SetsPanelParams(); if (p1.Resize( this .m_panel1_w, this .m_panel1_h, true )) { if (p2.Move( this .CoordX()+ this .m_panel2_x, this .CoordY()+ this .m_panel2_y, true )) { if (p2.Resize( this .m_panel2_w, this .m_panel2_h, true )) { p2.SetCoordXRelative(p2.CoordX()- this .CoordX()); p2.SetCoordYRelative(p2.CoordY()- this .CoordY()); } } if (sp.Resize( this .m_splitter_w, this .m_splitter_h, false )) this .SetSplitterDistance( this .SplitterDistance(), true ); } }

Теперь при получении указателя на разделитель извне этого класса, всегда можно будет знать его расположение, что нам пригодится в дальнейшем.





В обработчике событий, обрабатывающем перемещение разделителя, скроем все имеющиеся видимые объекты-подсказки:

void CSplitContainer:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGCnvElement:: OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id==WF_CONTROL_EVENT_MOVING) { CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter== NULL || this .SplitterFixed()) return ; CHintMoveLeft *hint_ml= this .GetHintMoveLeft(); CHintMoveRight *hint_mr= this .GetHintMoveRight(); CHintMoveUp *hint_mu= this .GetHintMoveUp(); CHintMoveDown *hint_md= this .GetHintMoveDown(); if (hint_ml== NULL || hint_mr== NULL || hint_mu== NULL || hint_md== NULL ) return ; hint_ml.SetDisplayed( false ); hint_ml.Hide(); hint_mr.SetDisplayed( false ); hint_mr.Hide(); hint_mu.SetDisplayed( false ); hint_mu.Hide(); hint_md.SetDisplayed( false ); hint_md.Hide(); int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; switch ( this .SplitterOrientation()) { case CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_VERTICAL : y= this .CoordY(); if (x< this .CoordX()+ this .Panel1MinSize()) x= this .CoordX()+ this .Panel1MinSize(); if (x> this .CoordX()+ this .Width()- this .Panel2MinSize()- this .SplitterWidth()) x= this .CoordX()+ this .Width()- this .Panel2MinSize()- this .SplitterWidth(); break ; default : x= this .CoordX(); if (y< this .CoordY()+ this .Panel1MinSize()) y= this .CoordY()+ this .Panel1MinSize(); if (y> this .CoordY()+ this .Height()- this .Panel2MinSize()- this .SplitterWidth()) y= this .CoordY()+ this .Height()- this .Panel2MinSize()- this .SplitterWidth(); break ; } this .DrawRectangleEmpty(); if (splitter.Move(x,y, true )) { splitter.SetCoordXRelative(splitter.CoordX()- this .CoordX()); splitter.SetCoordYRelative(splitter.CoordY()- this .CoordY()); this .SetSplitterDistance(! this .SplitterOrientation() ? splitter.CoordX()- this .CoordX() : splitter.CoordY()- this .CoordY(), false ); } } }

Метод обрабатывает событие перемещения объекта-разделителя. Перед тем, как корректировать размеры и расположение панелей, здесь скрываются все объекты-помощники. Таким образом при наведении курсора на область разделителя, появляются подсказки о возможном направлении смещения разделителя. После захвата разделителя мышкой и начала его перемещения, подсказки скрываются.



Точно так же нам нужно скрыть подсказки, если курсор уведён с области разделителя.

В обработчике события "Курсор в пределах активной области, кнопки мышки не нажаты" добавим стирание пунктирного прямоугольника и скрытие объектов-подсказок:

void CSplitContainer::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if ( this .SplitterFixed()) return ; this .DrawRectangleEmpty(); CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), ": " , this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER)); return ; } if (!splitter.Displayed()) { splitter.SetDisplayed( true ); splitter.Show(); splitter.Redraw( true ); } CHintMoveLeft *hint_ml= this .GetHintMoveLeft(); CHintMoveRight *hint_mr= this .GetHintMoveRight(); CHintMoveUp *hint_mu= this .GetHintMoveUp(); CHintMoveDown *hint_md= this .GetHintMoveDown(); if (hint_ml== NULL || hint_mr== NULL || hint_mu== NULL || hint_md== NULL ) return ; hint_ml.SetDisplayed( false ); hint_ml.Hide(); hint_mr.SetDisplayed( false ); hint_mr.Hide(); hint_mu.SetDisplayed( false ); hint_mu.Hide(); hint_md.SetDisplayed( false ); hint_md.Hide(); }

Как только курсор уведён с области разделителя (а он находится в области управления объекта), то курсор попадает в активную область объекта. Обработчик этого события сначала стирает пунктирный прямоугольник, очерчивающий область разделителя, а затем скрывает все видимые подсказки.





Как только курсор заходит в область управления, где находится разделитель, необходимо отобразить подсказки о возможном смещении разделителя влево-вправо или вверх-вниз в зависимости от его ориентации.

В обработчике события "Курсор в пределах области управления, кнопки мышки не нажаты", добавим описанный функционал:

void CSplitContainer::MouseControlAreaNotPressedHandler( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( this .SplitterFixed()) return ; this .DrawRectangleEmpty(); this .DrawRectangleDotted(); CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), ": " , this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER)); return ; } if (!splitter.Displayed()) { splitter.SetDisplayed( true ); splitter.Erase( true ); splitter.Show(); } CHintMoveLeft *hint_ml= this .GetHintMoveLeft(); CHintMoveRight *hint_mr= this .GetHintMoveRight(); CHintMoveUp *hint_mu= this .GetHintMoveUp(); CHintMoveDown *hint_md= this .GetHintMoveDown(); if (hint_ml== NULL || hint_mr== NULL || hint_mu== NULL || hint_md== NULL ) return ; int x= this .m_mouse.CoordX()- this .CoordX(); int y= this .m_mouse.CoordY()- this .CoordY(); switch ( this .SplitterOrientation()) { case CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_VERTICAL : x= this .CoordX()+ this .m_splitter_x-hint_ml.Width(); y+= this .CoordY()-hint_ml.Height()- 1 ; if (y< this .CoordY()+ this .m_splitter_y) y= this .CoordY()+ this .m_splitter_y; if (hint_ml.Move(x,y)) { hint_ml.SetCoordXRelative(x- this .CoordX()); hint_ml.SetCoordYRelative(y- this .CoordY()); hint_ml.SetDisplayed( true ); hint_ml.Show(); } x= this .CoordX()+ this .m_splitter_x+ this .m_splitter_w; if (hint_mr.Move(x,y)) { hint_mr.SetCoordXRelative(x- this .CoordX()); hint_mr.SetCoordYRelative(y- this .CoordY()); hint_mr.SetDisplayed( true ); hint_mr.Show(); } break ; default : y= this .CoordY()+ this .m_splitter_y-hint_mu.Height(); x+= this .CoordX()-hint_mu.Width()- 1 ; if (x< this .CoordX()+ this .m_splitter_x) x= this .CoordX()+ this .m_splitter_x; if (hint_mu.Move(x,y)) { hint_mu.SetCoordXRelative(x- this .CoordX()); hint_mu.SetCoordYRelative(y- this .CoordY()); hint_mu.SetDisplayed( true ); hint_mu.Show(); } y= this .CoordY()+ this .m_splitter_y+ this .m_splitter_h; if (hint_md.Move(x,y)) { hint_md.SetCoordXRelative(x- this .CoordX()); hint_md.SetCoordYRelative(y- this .CoordY()); hint_md.SetDisplayed( true ); hint_md.Show(); } break ; } }

Логика добавленного блока кода прокоментирована в листинге метода. Получаем указатели на объекты-подсказки, смещаем их к курсору так, чтобы они располагались над курсором, и отображаем объекты-подсказки.



В обработчике последнего события мышки скроем объекты-подсказки если последнее событие было за пределами формы или в пределах активной зоны:

void CSplitContainer::OnMouseEventPostProcessing( void ) { if (! this .IsVisible() || ! this .Enabled() || ! this .Displayed()) return ; ENUM_MOUSE_FORM_STATE state= this .GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_NONE : if ( this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_NO_EVENT) { this .DrawRectangleEmpty(); CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), ": " , this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER)); return ; } splitter.SetDisplayed( false ); splitter.Hide(); CHintMoveLeft *hint_ml= this .GetHintMoveLeft(); CHintMoveRight *hint_mr= this .GetHintMoveRight(); CHintMoveUp *hint_mu= this .GetHintMoveUp(); CHintMoveDown *hint_md= this .GetHintMoveDown(); if (hint_ml== NULL || hint_mr== NULL || hint_mu== NULL || hint_md== NULL ) return ; if (hint_ml.Displayed()) { hint_ml.SetDisplayed( false ); hint_ml.Hide(); } if (hint_mr.Displayed()) { hint_mr.SetDisplayed( false ); hint_mr.Hide(); } if (hint_mu.Displayed()) { hint_mu.SetDisplayed( false ); hint_mu.Hide(); } if (hint_md.Displayed()) { hint_md.SetDisplayed( false ); hint_md.Hide(); } this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED: case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }





Как только курсор попадает на панель элемента управления SplitContainer, это говорит о том, что он вышел за пределы области управления, где расположен разделитель. Если при этом по какой-то причине не сработал обработчик такого события класса CSplitContainer, то в классе объекта-панели нужно обработать такую ситуацию. В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\SplitContainerPanel.mqh в обработчике события "Курсор в пределах активной области, кнопки мышки не нажаты" добавим код для скрытия объектов-подсказок:

void CSplitContainerPanel::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { CSplitContainer * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL || base .SplitterFixed()) return ; base .DrawRectangleEmpty(); CSplitter *splitter= base .GetSplitter(); if (splitter==NULL) { ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), ": " , this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER)); return ; } if (splitter.Displayed()) { splitter.SetDisplayed( false ); splitter.Hide(); } CHintMoveLeft *hint_ml= base .GetHintMoveLeft(); CHintMoveRight *hint_mr= base .GetHintMoveRight(); CHintMoveUp *hint_mu= base .GetHintMoveUp(); CHintMoveDown *hint_md= base .GetHintMoveDown(); if (hint_ml==NULL || hint_mr==NULL || hint_mu==NULL || hint_md==NULL) return ; if (hint_ml.Displayed()) { hint_ml.SetDisplayed( false ); hint_ml.Hide(); } if (hint_mr.Displayed()) { hint_mr.SetDisplayed( false ); hint_mr.Hide(); } if (hint_mu.Displayed()) { hint_mu.SetDisplayed( false ); hint_mu.Hide(); } if (hint_md.Displayed()) { hint_md.SetDisplayed( false ); hint_md.Hide(); } }

Логика метода идентична логике в вышерассмотренных обработчиках.





При расположении курсора на объекте-разделителе нам нужно объекты-подсказки смещать вслед за курсором. Перемещение курсора над разделителем можно отследить в классе объекта-разделителя. Для этого нужно добавить в класс обработчик события нахождения курсора над активной областью разделителя, и уже в нём получить указатели на объекты-подсказки и смещать их вслед за курсором, ограничивая перемещение только по области разделителя.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\Splitter.mqh объявим виртуальный обработчик события:

virtual void Erase( const bool redraw= false ) { CWinFormBase::Erase(redraw); } virtual void MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); };





За пределами тела класса напишем его реализацию:

void CSplitter::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { CWinFormBase *base= this .GetBase(); if (base== NULL ) return ; CWinFormBase *hint_ml= NULL ; CWinFormBase *hint_mr= NULL ; CWinFormBase *hint_mu= NULL ; CWinFormBase *hint_md= NULL ; int x= this .m_mouse.CoordX(); int y= this .m_mouse.CoordY(); switch (( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION)) { case CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_VERTICAL : hint_ml=base.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_LEFT, 0 ); hint_mr=base.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_RIGHT, 0 ); if (hint_ml== NULL || hint_mr== NULL ) return ; hint_ml.Move(hint_ml.CoordX(), (y-hint_ml.Height()< this .CoordY() ? this .CoordY() : y-hint_ml.Height()) ); hint_mr.Move(hint_mr.CoordX(), (y-hint_mr.Height()< this .CoordY() ? this .CoordY() : y-hint_mr.Height()) , true ); break ; default : hint_mu=base.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_UP, 0 ); hint_md=base.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_HINT_MOVE_DOWN, 0 ); if (hint_mu== NULL || hint_md== NULL ) return ; hint_mu.Move( (x-hint_mu.Width()< this .CoordX() ? this .CoordX() : x-hint_mu.Width()) ,hint_mu.CoordY()); hint_md.Move( (x-hint_md.Width()< this .CoordX() ? this .CoordX() : x-hint_md.Width()) ,hint_md.CoordY(), true ); break ; } }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. Следует отметить, что ограничение перемещения объектов-подсказок реализовано прямо при передаче рассчитанных координат в метод смещения объекта.







В файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh класса-коллекции графических элементов нужно во всех методах создания WinForms-объектов прописать передачу указателей на главный и базовый объекты:

int CreateElement( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity, const bool redraw= false ) { int id= this .GetMaxID()+ 1 ; CGCnvElement *obj= new CGCnvElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, NULL , NULL ,id, 0 ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h,clr,opacity,movable,activity,redraw); ENUM_ADD_OBJ_RET_CODE res= this .AddOrGetCanvElmToCollection(obj,id); if (res==ADD_OBJ_RET_CODE_ERROR) return WRONG_VALUE ; if (res==ADD_OBJ_RET_CODE_EXIST) obj.SetID(id); obj.Erase(clr,opacity,redraw); return obj.ID(); }

Здесь в качестве главного и базового объектов указан NULL, так как из этого класса мы создаём самостоятельные объекты, а не привязанные к какому-либо иному. Поэтому объект будет изначально главным и независимым.

Таких методов у нас в этом классе много, а все изменения идентичны. Поэтому не стоит все их тут описывать. Рассмотрим лишь один из нескольких методов создания объекта-формы, так как в нём и последующих WinForms-объектах передача указателей чуть отличается от вышерассмотренного метода:

int CreateForm( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity, const bool shadow= false , const bool redraw= false ) { int id= this .GetMaxID()+ 1 ; CForm *obj= new CForm( NULL , NULL ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h); ENUM_ADD_OBJ_RET_CODE res= this .AddOrGetCanvElmToCollection(obj,id); if (res==ADD_OBJ_RET_CODE_ERROR) return WRONG_VALUE ; obj.SetID(id); obj.SetActive(activity); obj.SetMovable(movable); obj.SetBackgroundColor(clr, true ); obj.SetBorderColor(clr, true ); obj.SetOpacity(opacity, false ); obj.SetShadow(shadow); obj.DrawRectangle( 0 , 0 ,obj.Width()- 1 ,obj.Height()- 1 ,obj.BorderColor(),obj.Opacity()); obj.Done(); obj.Erase(clr,opacity,redraw); return obj.ID(); }

Здесь перед указанием главного и базового объектов мы не передаём тип объекта — он уже прописан в конструкторе создаваемого класса.



Все остальные изменения идентичны и уже сделаны в файле этого класса. Протестируем что у нас получилось.







Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part124\ под новым именем TestDoEasy124.mq5.

Никаких изменений в советнике делать не нужно. Скомпилируем его и запустим на графике:





Запланированный функционал работает правильно.



Что дальше

В следующей статье продолжим работу с объектами-подсказками.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5.



К содержанию

*Статьи этой серии:





DoEasy. Элементы управления (Часть 20): WinForms-объект SplitContainer

DoEasy. Элементы управления (Часть 21): Элемент управления SplitContainer. Разделитель панелей

DoEasy. Элементы управления (Часть 22): SplitContainer. Изменение свойств созданного объекта

DoEasy. Элементы управления (Часть 23): дорабатываем WinForms-объекты TabControl и SplitContainer

