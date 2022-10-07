DoEasy. Элементы управления (Часть 21): Элемент управления SplitContainer. Разделитель панелей

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Концепция

В прошлой статье мы начали работу по созданию элемента управления SplitContainer. На данный момент библиотека может создать такой элемент в виде статического объекта с двумя панелями со значениями параметров по умолчанию. Объект имеет две панели, разделённые разделителем. В оригинальном объекте в MS Visual Studio мы можем перемещать разделитель, тем самым в итоге изменяя размеры панелей.

При наведении курсора мышки на область разделителя появляется характерный курсор, указывающий на возможность смещения разделителя ( ), а при его захвате мышкой, разделитель закрашивается штрихованной областью, которую можно перемещать, тем самым указывая новое расположение разделителя. При отпускании кнопки мышки панели изменяют свои размеры в соответствии с новым положением разделителя.

Так как в MQL5 не предусмотрена возможность смены внешнего вида курсора, то пока не будем делать никаких "сигнализаторов" о том, что "тут возможно схватить и перетащить", а просто сразу будем накладывать штрихованную область на область разделителя, тем самым и указывая на возможность его перемещения. В объекте SplitContainer MS Visual Studio порядок такой:

При наведении курсора на область разделителя появляется курсор, указывающий на возможность перемещения; При нажатии и удержании клавиши мышки (но не смещении курсора) появляется пунктирный прямоугольник, очерчивающий область разделителя; При смещении курсора мышки появляется заштрихованная область, размером с разделитель и движущаяся вслед за курсором, указывая на новое положение разделителя, которое будет при отпускании кнопки мышки; При отпускании кнопки мышки размеры панелей перестраиваются под новое положение разделителя.

У нас же будет более простая схема: При наведении курсора на область разделителя появляется штрихованная область; При захвате мышкой штрихованной области и её перемещении, сразу меняются размеры панелей в соответствии с новым положением разделителя; При отпускании кнопки мышки и уводе курсора с области разделителя, штрихованная область скрывается, а панели остаются с новыми размерами. Объект-разделитель будем строить как производный объект от базового объекта всех WinForms-объектов библиотеки — от класса CWinFormBase, в котором будут переопределены виртуальные методы для очистки и перерисовки объекта — в них будет рисоваться штрихованное поле, заполняющее всю область объекта. Управлять видимостью этого объекта будем из обработчика событий элемента управления SplitContainer. При наведении мышки на область управления объект будет отображаться, а при уводе курсора с этой области — скрываться. В такой области могут находиться как сам разделитель в данном объекте, так и управляющие кнопки в других объектах, такие, как сворачивание/разворачивание/закрытие окна в будущих объектах библиотеки, и т.п.



Доработка классов библиотеки

Для указания координат и размеров области управления добавим новые целочисленные свойства объекта-графического элемента и новые идентификаторы событий и состояний мышки.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh добавим в список возможных состояний мышки относительно формы новые идентификаторы:

enum ENUM_MOUSE_FORM_STATE { MOUSE_FORM_STATE_NONE = 0 , MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SPLITTER_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SPLITTER_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SPLITTER_AREA_WHEEL, };

Область изменения размеров окна — это та область сверху, снизу, слева и справа, при наведении курсора на которую появляется возможность изменения размеров графического элемента, для которого такая возможность конструктивно предусмотрена. Сюда мы вписали эти идентификаторы с прицелом на будущее — нам всё равно необходимо будет делать изменение размеров окон мышкой, и почему бы не вписать эти идентификаторы уже сейчас.





В список возможных событий мышки впишем новые идентификаторы событий, соответствующие новым состояниям мышки относительно формы:

enum ENUM_MOUSE_EVENT { MOUSE_EVENT_NO_EVENT = CHART_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE, MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL , MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_SPLITTER_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SPLITTER_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SPLITTER_AREA_WHEEL , }; #define MOUSE_EVENT_NEXT_CODE ( MOUSE_EVENT_INSIDE_SPLITTER_AREA_WHEEL + 1 )

Так как здесь появились новые константы перечисления, то в макроподстановку MOUSE_EVENT_NEXT_CODE необходимо вписать самую последнюю константу перечисления MOUSE_EVENT_INSIDE_SPLITTER_AREA_WHEEL вместо прежней MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL.







В список типов графических элементов добавим новый тип вспомогательного объекта, который сегодня будем делать:

enum ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE { GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED, GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ, GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, };





В список возможных событий элементов управления WinForms добавим новое событие — перемещение разделителя:

enum ENUM_WF_CONTROL_EVENT { WF_CONTROL_EVENT_NO_EVENT = GRAPH_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE, WF_CONTROL_EVENT_CLICK, WF_CONTROL_EVENT_CLICK_CANCEL, WF_CONTROL_EVENT_TAB_SELECT, WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_LEFT, WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_RIGHT, WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_UP, WF_CONTROL_EVENT_CLICK_SCROLL_DOWN, WF_CONTROL_EVENT_SPLITTER_MOVE, }; #define WF_CONTROL_EVENTS_NEXT_CODE ( WF_CONTROL_EVENT_SPLITTER_MOVE + 1 )

Здесь точно так же, как и выше — в макроподстановку WF_CONTROL_EVENTS_NEXT_CODE необходимо вписать самую последнюю константу перечисления WF_CONTROL_EVENT_SPLITTER_MOVE, так как это теперь самая последняя константа этого перечисления.





Для возможности указания каким образом должен в объекте располагаться разделитель, напишем перечисление:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION { CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_VERTICAL, CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_HORISONTAL, };





В список целочисленных свойств графического элемента на канвасе добавим новые свойства и увеличим их общее количество до 122:

enum ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER { CANV_ELEMENT_PROP_ID = 0 , CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT, CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, CANV_ELEMENT_PROP_GROUP, CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_DISTANCE, CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_WIDTH, CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION, CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_COLLAPSED, CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE, CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED, CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE, }; #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 122 ) #define CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 )





В список возможных критериев сортировки графических элементов на канвасе добавим новые критерии сортировки по новым свойствам:

#define FIRST_CANV_ELEMENT_DBL_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP (CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER_SKIP+CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_TOTAL-CANV_ELEMENT_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_CANV_ELEMENT_MODE { SORT_BY_CANV_ELEMENT_ID = 0 , SORT_BY_CANV_ELEMENT_TYPE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_VISIBLE_AREA_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_VISIBLE_AREA_HEIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CONTROL_AREA_X, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CONTROL_AREA_Y, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CONTROL_AREA_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_CONTROL_AREA_HEIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SCROLL_AREA_X_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SCROLL_AREA_Y_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SCROLL_AREA_X_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DISPLAYED, SORT_BY_CANV_ELEMENT_GROUP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_DISTANCE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_WIDTH, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_COLLAPSED, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED, SORT_BY_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_OBJ = FIRST_CANV_ELEMENT_STR_PROP, SORT_BY_CANV_ELEMENT_NAME_RES, SORT_BY_CANV_ELEMENT_TEXT, SORT_BY_CANV_ELEMENT_DESCRIPTION, };

Теперь мы сможем выбирать, сортировать и фильтровать объекты по этим новым свойствам.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Data.mqh впишем индексы новых сообщений:

MSG_LIB_TEXT_TOP, MSG_LIB_TEXT_BOTTOM, MSG_LIB_TEXT_LEFT, MSG_LIB_TEXT_RIGHT, MSG_LIB_TEXT_VERTICAL, MSG_LIB_TEXT_HORISONTAL,

...

MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON, MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED,

...

MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_DISTANCE, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_WIDTH, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_COLLAPSED, MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE,

и текстовые сообщения, соответствующие вновь добавленным индексам:

{ "Сверху" , "Top" }, { "Снизу" , "Bottom" }, { "Слева" , "Left" }, { "Справа" , "Right" }, { "Вертикально" , "Vertical" }, { "Горизонтально" , "Horisontal" },

...

{ "Панель элемента управления \"SplitContainer\"" , "Panel of the Control element \"SplitContainer\"" }, { "Элемент управления \"SplitContainer\"" , "Control element \"SplitContainer\"" }, { "Элемент управления \"Splitter\"" , "Control element \"Splitter\"" }, { "Элемент управления \"ArrowButton\"" , "Control element \"ArrowButton\"" }, { "Элемент управления \"UpArrowButton\"" , "Control element \"UpArrowButton\"" },

...

{ "Ширина области видимости" , "Width of object visibility area" }, { "Высота области видимости" , "Height of object visibility area" }, { "X-координата области управления" , "X-coordinate of the control area" }, { "Y-координата области управления" , "Y-coordinate of the control area" }, { "Ширина области управления" , "Control area width" }, { "Высота области управления" , "Control area height" }, { "X-координата области прокрутки справа" , "X-coordinate of the right scroll area" }, { "Y-координата области прокрутки справа" , "Y-coordinate of the right scroll area" }, { "Ширина области прокрутки справа" , "Width of the right scroll area" }, { "Высота области прокрутки справа" , "Height of the right scroll area" }, { "X-координата области прокрутки снизу" , "X-coordinate of the bottom scroll area" }, { "Y-координата области прокрутки снизу" , "Y-coordinate of the bottom scroll area" }, { "Ширина области прокрутки снизу" , "Width of the bottom scroll area" }, { "Высота области прокрутки снизу" , "Height of the bottom scroll area" }, { "Ширина области левой грани" , "Width of the left border area" }, { "Ширина области нижней грани" , "Width of the bottom border area" }, { "Ширина области правой грани" , "Width of the right border area" }, { "Ширина области верхней грани" , "Width of the top border area" }, { "Флаг отображения не скрытого элемента управления" , "Flag that sets the display of a non-hidden control" }, { "Флаг доступности элемента" , "Element Availability Flag" },

...

{ "Расстояние от края до разделителя" , "Distance from edge to splitter" }, { "Толщина разделителя" , "Splitter Width" }, { "Расположение разделителя" , "Splitter orientation" }, { "Флаг свёрнутости панели 1" , "Flag to indicate that panel 1 is collapsed" }, { "Минимальный размер панели 1" , "Min size of Panel 1" },





Для возможности получения описания типа нового объекта, в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GBaseObj.mqh в метод, возвращающий описание типа графического элемента, добавим вывод описания нового типа объекта:

string CGBaseObj::TypeElementDescription( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type) { return ( type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_STANDARD_EXTENDED) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_SHADOW_OBJ) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WINDOW) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_UNDERLAY) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_COMMON_BASE) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ELEMENTS_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL) : type==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER ? CMessage::Text(MSG_GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER) : "Unknown" ); }

Метод возвращает соответствующее текстовое сообщение в зависимости от переданного в него типа графического элемента.







Так как у нас появились новые свойства графического элемента, нам необходимо добавить их в структуру объекта для его правильного сохранения в файл и чтения из файла.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh впишем в структуру новые свойства:

private : int m_shift_coord_x; int m_shift_coord_y; struct SData { int id; int type; bool displayed; int split_container_fixed_panel; bool split_container_splitter_fixed; int split_container_splitter_distance; int split_container_splitter_width; int split_container_splitter_orientation; bool split_container_panel1_collapsed; int split_container_panel1_min_size; bool split_container_panel2_collapsed; int split_container_panel2_min_size; int control_area_x; int control_area_y; int control_area_width; int control_area_height; int scroll_area_x_right; int scroll_area_y_right; int scroll_area_width_right; int scroll_area_height_right; int scroll_area_x_bottom; int scroll_area_y_bottom; int scroll_area_width_bottom; int scroll_area_height_bottom; int border_left_area_width; int border_bottom_area_width; int border_right_area_width; int border_top_area_width; uchar name_obj[ 64 ]; uchar name_res[ 64 ]; uchar text[ 256 ]; uchar descript[ 256 ]; }; SData m_struct_obj;





В публичной секции класса объявим метод, возвращающий положение курсора относительно области управления элемента:

bool ResourceStamp( const string source); virtual bool Reset( void ); bool CursorInsideElement( const int x, const int y); bool CursorInsideActiveArea( const int x, const int y); bool CursorInsideControlArea( const int x, const int y); bool Create( const long chart_id, const int wnd_num, const int x, const int y, const int w, const int h, const bool redraw= false );

Метод будет возвращать флаг нахождения курсора внутри его области управления, в которой могут быть различные управляющие элементы, в данном случае — разделитель.



Для метода, возвращающего флаг скрытости элемента, добавим пропущенный ранее модификатор константности:

void SetDisplayed( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED,flag); } bool Displayed( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED); }





В публичной секции добавим методы, возвращающие новые свойства объекта, которые сегодня в него были добавлены:

int ActiveAreaLeft( void ) const { return int ( this .CoordX()+ this .ActiveAreaLeftShift()); } int ActiveAreaRight( void ) const { return int ( this .RightEdge()- this .ActiveAreaRightShift()); } int ActiveAreaTop( void ) const { return int ( this .CoordY()+ this .ActiveAreaTopShift()); } int ActiveAreaBottom( void ) const { return int ( this .BottomEdge()- this .ActiveAreaBottomShift()); } int ControlAreaX( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X); } int ControlAreaY( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y); } int ControlAreaWidth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH); } int ControlAreaHeight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT); } int ScrollAreaXRight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT); } int ScrollAreaYRight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT); } int ScrollAreaWidthRight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT); } int ScrollAreaHeightRight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT); } int ScrollAreaXBottom( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM); } int ScrollAreaYBottom( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM); } int ScrollAreaWidthBottom( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM); } int ScrollAreaHeightBottom( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM); } int BorderResizeAreaLeft( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH); } int BorderResizeAreaRight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH); } int BorderResizeAreaTop( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH); } int BorderResizeAreaBottom( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH); }





В конструкторах класса во все новые свойства объекта впишем значения по умолчанию:

CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int element_id, const int element_num, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable= true , const bool activity= true , const bool redraw= false ) : m_shadow( false ) { this .SetTypeElement(element_type); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(colour, true ); this .SetOpacity(opacity); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h,redraw)) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,CGBaseObj::Name()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,element_type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG,ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG::GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, FW_NORMAL ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_DISTANCE, 50 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_WIDTH, 4 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_COLLAPSED, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE, 25 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE, 25 ); this .SetVisibleFlag( false , false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } } CGCnvElement::CGCnvElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const long chart_id, const int wnd_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_shadow( false ) { this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GELEMENT; this .m_element_main= NULL ; this .m_element_base= NULL ; this .m_chart_color_bg=( color ):: ChartGetInteger ((chart_id== NULL ? :: ChartID () : chart_id), CHART_COLOR_BACKGROUND ); this .m_name= this .CreateNameGraphElement(element_type); this .m_chart_id=(chart_id== NULL || chart_id== 0 ? :: ChartID () : chart_id); this .m_subwindow=wnd_num; this .m_type_element=element_type; this .SetFont(DEF_FONT,DEF_FONT_SIZE); this .m_text_anchor= 0 ; this .m_text_x= 0 ; this .m_text_y= 0 ; this .SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); this .SetOpacity( 0 ); this .m_shift_coord_x= 0 ; this .m_shift_coord_y= 0 ; if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_dwn, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_dwn[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if (:: ArrayResize ( this .m_array_colors_bg_ovr, 1 )== 1 ) this .m_array_colors_bg_ovr[ 0 ]= this .BackgroundColor(); if ( this .Create(chart_id,wnd_num,x,y,w,h, false )) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES, this .m_canvas.ResourceName()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CHART_ID,CGBaseObj:: ChartID ()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_WND_NUM,CGBaseObj::SubWindow()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,CGBaseObj::Name()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE,element_type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT,h); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DISPLAYED, true ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG,ENUM_GRAPH_OBJ_BELONG::GRAPH_OBJ_BELONG_PROGRAM); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ZORDER, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BOLD_TYPE, FW_NORMAL ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_STYLE,FRAME_STYLE_NONE); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_DISTANCE, 50 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_WIDTH, 4 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_COLLAPSED, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE, 25 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED, false ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE, 25 ); this .SetVisibleFlag( false , false ); } else { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), "\"" , this .TypeElementDescription(element_type), "\" " , this .NameObj()); } }

Всем свойствам по умолчанию устанавливаем нулевые значения. Для свойства "Ориентиция разделителя" нулевое значение означает вертикальное расположение разделителя.







В методе, создающем структуру объекта, запишем в поля структуры значения новых свойств элемента:

bool CGCnvElement::ObjectToStruct( void ) { this .m_struct_obj.id=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID); this .m_struct_obj.type=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE); this .m_struct_obj.belong=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG); this .m_struct_obj.number=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM); this .m_struct_obj.split_container_splitter_distance=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_DISTANCE); this .m_struct_obj.split_container_splitter_width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_WIDTH); this .m_struct_obj.split_container_splitter_orientation=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION); this .m_struct_obj.split_container_panel1_collapsed=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_COLLAPSED); this .m_struct_obj.split_container_panel1_min_size=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE); this .m_struct_obj.split_container_panel2_collapsed=( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED); this .m_struct_obj.split_container_panel2_min_size=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE); this .m_struct_obj.control_area_x=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X); this .m_struct_obj.control_area_y=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y); this .m_struct_obj.control_area_width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH); this .m_struct_obj.control_area_height=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT); this .m_struct_obj.scroll_area_x_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT); this .m_struct_obj.scroll_area_y_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT); this .m_struct_obj.scroll_area_width_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT); this .m_struct_obj.scroll_area_height_right=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT); this .m_struct_obj.scroll_area_x_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM); this .m_struct_obj.scroll_area_y_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM); this .m_struct_obj.scroll_area_width_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM); this .m_struct_obj.scroll_area_height_bottom=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM); this .m_struct_obj.border_left_area_width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH); this .m_struct_obj.border_bottom_area_width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH); this .m_struct_obj.border_right_area_width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH); this .m_struct_obj.border_top_area_width=( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ), this .m_struct_obj.name_obj); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES), this .m_struct_obj.name_res); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT), this .m_struct_obj.text); :: StringToCharArray ( this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION), this .m_struct_obj.descript); :: ResetLastError (); if (!:: StructToCharArray ( this .m_struct_obj, this .m_uchar_array)) { CMessage::ToLog(DFUN,MSG_LIB_SYS_FAILED_SAVE_OBJ_STRUCT_TO_UARRAY, true ); return false ; } return true ; }





В методе, создающем объект из структуры, запишем в свойства объекта значения из соответствующих полей структуры:

void CGCnvElement::StructToObject( void ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID, this .m_struct_obj.id); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TYPE, this .m_struct_obj.type); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BELONG, this .m_struct_obj.belong); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM, this .m_struct_obj.number); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_DISTANCE, this .m_struct_obj.split_container_splitter_distance); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_WIDTH, this .m_struct_obj.split_container_splitter_width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION, this .m_struct_obj.split_container_splitter_orientation); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_COLLAPSED, this .m_struct_obj.split_container_panel1_collapsed); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE, this .m_struct_obj.split_container_panel1_min_size); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED, this .m_struct_obj.split_container_panel2_collapsed); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE, this .m_struct_obj.split_container_panel2_min_size); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, this .m_struct_obj.control_area_x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, this .m_struct_obj.control_area_y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH, this .m_struct_obj.control_area_width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, this .m_struct_obj.control_area_height); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT, this .m_struct_obj.scroll_area_x_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT, this .m_struct_obj.scroll_area_y_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT, this .m_struct_obj.scroll_area_width_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT, this .m_struct_obj.scroll_area_height_right); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM, this .m_struct_obj.scroll_area_x_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM, this .m_struct_obj.scroll_area_y_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM, this .m_struct_obj.scroll_area_width_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM, this .m_struct_obj.scroll_area_height_bottom); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH, this .m_struct_obj.border_left_area_width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH, this .m_struct_obj.border_bottom_area_width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH, this .m_struct_obj.border_right_area_width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH, this .m_struct_obj.border_top_area_width); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_OBJ,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_obj)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NAME_RES,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.name_res)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_TEXT,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.text)); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_DESCRIPTION,:: CharArrayToString ( this .m_struct_obj.descript)); }





За пределами тела класса напишем реализацию метода, возвращающего положение курсора относительно зоны управления элемента:

bool CGCnvElement::CursorInsideControlArea( const int x, const int y) { return (x>= this .ControlAreaX() && x<= this .ControlAreaX()+ this .ControlAreaWidth() && y>= this .ControlAreaY() && y<= this .ControlAreaY()+ this .ControlAreaHeight()); }

В метод передаются координаты курсора и возвращается флаг нахождения значений координат X и Y курсора в пределах размеров области управления, установленных для объекта.





В файле класса объекта-формы \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh в методе, показывающем форму, добавим проверку для прикреплённых объектов на то, что для объекта установлен флаг его отображения и, если объект не должен отображаться, то и показывать его не нужно:

void CForm::Show( void ) { if (! this .Displayed()) return ; if ( this .m_shadow_obj!= NULL ) this .m_shadow_obj.Show(); CGCnvElement::Show(); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elements.Total();i++) { CGCnvElement *element= this .m_list_elements.At(i); if (element== NULL || !element.Displayed() ) continue ; element.Show(); } CGCnvElement::Update(); }





В методе, устанавливающем и возвращающем состояние мышки относительно формы, впишем блок кода, заполняющий бит переменной m_mouse_state_flags, отвечающий за расположение курсора внутри области управления:

ENUM_MOUSE_FORM_STATE CForm::MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED; ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE state= this .m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam); this .m_mouse_state_flags= this .m_mouse.GetMouseFlags(); if (CGCnvElement::CursorInsideElement( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) { this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 8 ); if (CGCnvElement::CursorInsideActiveArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 9 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xFDFF ; if (CGCnvElement::CursorInsideControlArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 10 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xFBFF ; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=(( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED); else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0080 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=(( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL); else this .m_mouse_form_state=(( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ? MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED); } } else { this .m_mouse_form_state= ( (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) ? MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED ); } return this .m_mouse_form_state; }

Если метод CursorInsideControlArea() вернул true, это означает, что курсор находится в области управления формы, и в этом случае нужно установить бит 10 (выставить в 1), сигнализирующий об этом. Если же курсор не в области управления, то бит 10 снимается (выставляется в ноль).





Обработчик событий мышки просто сократим, написав все кейсы оператора switch в одну строку:

void CForm::OnMouseEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { switch (id) { case MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_WHEEL : break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : this .MouseInsideNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_PRESSED : this .MouseInsidePressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_WHEEL : this .MouseInsideWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : this .MouseActiveAreaNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : this .MouseActiveAreaPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : this .MouseActiveAreaWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : this .MouseActiveAreaReleasedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : this .MouseScrollAreaNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : this .MouseScrollAreaPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : this .MouseScrollAreaWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; default : break ; } this .m_mouse_event_last=(ENUM_MOUSE_EVENT)id; }

Таким образом метод просто становится лучше читаемым — его весь сразу можно окинуть взглядом. Впрочем, это из области личных предпочтений и привычек.



В обработчик последнего события мышки добавим заготовки для обработки новых "прошлых" состояний:

void CForm::OnMouseEventPostProcessing( void ) { if (! this .IsVisible() || ! this .Enabled()) return ; ENUM_MOUSE_FORM_STATE state= this .GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_NONE : if ( this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_NO_EVENT) { this .SetBackgroundColor( this .BackgroundColorInit(), false ); this .SetBorderColor( this .BorderColorInit(), false ); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SPLITTER_AREA_NOT_PRESSED: case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SPLITTER_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SPLITTER_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

В последующем нам может потребоваться обработать эти события, которые были последними у мышки относительно объекта, поэтому сразу же добавили сюда заготовки обработчиков этих событий. На данный момент они никак не обрабатываются.







В файле класса базового WinForms-объекта \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh в методе, перерисовывающем объект, впишем проверку на флаг отображения объекта и, если объект отображать не нужно, то и перерисовывать его не надо:

void CWinFormBase::Redraw( bool redraw) { if ( this .TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE || ! this .Displayed() ) return ; CShadowObj *shadow= this .GetShadowObj(); if ( this .IsShadow() && shadow!= NULL ) { shadow.Erase(); int x=shadow.CoordXRelative(); int y=shadow.CoordYRelative(); if (redraw) shadow.Draw( 0 , 0 ,shadow.Blur(),redraw); shadow.SetCoordXRelative(x); shadow.SetCoordYRelative(y); } if (redraw) { this .Erase( this .m_array_colors_bg, this .Opacity(), this .m_gradient_v, this .m_gradient_c,redraw); this .Done(); } else this .Erase(); for ( int i= 0 ;i< this .ElementsTotal();i++) { CWinFormBase *element= this .GetElement(i); if (element== NULL ) continue ; if (redraw) element.Redraw(redraw); } if (redraw && this .GetMain()== NULL ) :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }





В методе, возвращающем описание целочисленного свойства элемента, добавим блок кода для возврата описаний новых свойств графического элемента:

string CWinFormBase::GetPropertyDescription(ENUM_CANV_ELEMENT_PROP_INTEGER property, bool only_prop= false ) { return ( property==CANV_ELEMENT_PROP_ID ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_ID)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_TYPE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .TypeElementDescription() ) : //---... //---... property==CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_WIDTH ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_WIDTH)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_RIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_RIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_RIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_RIGHT)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_X_BOTTOM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_Y_BOTTOM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_WIDTH_BOTTOM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SCROLL_AREA_HEIGHT_BOTTOM)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_LEFT_AREA_WIDTH)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_BOTTOM_AREA_WIDTH)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_RIGHT_AREA_WIDTH)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_TOP_AREA_WIDTH)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_COLLAPSED ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_COLLAPSED)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE ? CMessage::Text(MSG_CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE)+ (only_prop ? "" : ! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

В зависимости от переданного в метод свойства, создаётся и возвращается строка описания. Если свойство не поддерживается объектом, то вместо значения свойства выводится запись о том, что свойство не поддерживается. В зависимости от флага only_prop, либо выводится просто наименование свойства, либо вместе с присвоенным ему значением.



Теперь мы можем приступить к созданию нового объекта библиотеки.





Класс вспомогательного объекта-разделителя

Вспомогательные объекты библиотеки сами по себе не являются полноценными элементами управления, но используются для построения таких объектов. Объект-разделитель нам нужен для сигнализации о том, что мы можем переместить область, разделяющую две панели в элементе управления SplitContainer. Перемещением этого объекта мышкой мы вызовем обработчик события элемента SplitContainer, где будет обработано это событие и изменены размеры панелей. В то же время, такой объект нам может потребоваться для взаимодействия и с другими элементами управления, поэтому он будет находиться в папке вспомогательных объектов и использоваться в элементах управления, в которых потребуется для реализации их функционала.

В папке \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\ создадим новый файл Splitter.mqh класса CSplitter.

Класс должен быть унаследован от класса базового WinForms-объекта библиотеки, и его файл должен быть подключен к файлу создаваемого класса:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\WinFormBase.mqh" class CSplitter : public CWinFormBase { }





В защищённой секции класса объявим виртуальный метод, рисующий сетку (штриховку объекта) и защищённый конструктор. В публичной секции класса объявим параметрический конструктор и методы для перерисовки и очистки фона графического элемента:



class CSplitter : public CWinFormBase { private : protected : virtual void DrawGrid( void ); CSplitter( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : CSplitter( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); virtual void Redraw( bool redraw); virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); };

Метод, рисующий сетку объекта, объявлен виртуальным на случай, если нужно будет делать производные классы с иной отрисовкой.

Рассмотрим объявленные методы подробнее.





Защищённый конструктор класса:

CSplitter::CSplitter( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type , const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase( type ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement( type ); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); }

В формальных параметрах конструктора передаётся тип создаваемого объекта, который в строке инициализации передаётся в конструктор родительского класса. В теле класса устанавливается переданный в конструктор тип графического элемента и тип графического объекта библиотеки как вспомогательный объект. Значения Padding, Margin и размеры рамки выставляются в ноль.







Параметрический конструктор:

CSplitter::CSplitter( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h) : CWinFormBase( GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER ,chart_id,subwindow,descript,x,y,w,h) { this .SetTypeElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER); this .m_type=OBJECT_DE_TYPE_GWF_HELPER; this .SetPaddingAll( 0 ); this .SetMarginAll( 0 ); this .SetBorderSizeAll( 0 ); this .SetDisplayed( false ); }

Здесь всё аналогично защищённому конструктору, но тип графического элемента указывается напрямую, а не передаётся в формальных параметрах.







Метод, перерисовывающий объект:

void CSplitter::Redraw( bool redraw) { if (! this .Displayed()) return ; this .Erase( this .BackgroundColor(), this .Opacity(), true ); }

Если для объекта снят флаг его отображения на видимом и доступном для взаимодействия элементе управления, то перерисовывать объект не нужно — уходим из метода. Если флаг отображения установлен, то вызываем метод заполнения объекта цветом.





Методы, очищающие элемент с заполнением его цветом и непрозрачностью:

void CSplitter::Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ) { if (! this .Displayed()) return ; CGCnvElement::EraseNoCrop(colour,opacity, false ); this .DrawGrid(); this .Crop(); this .Update(redraw); } void CSplitter::Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ) { if (! this .Displayed()) return ; CGCnvElement::EraseNoCrop(colors,opacity,vgradient,cycle, false ); this .DrawGrid(); this .Crop(); this .Update(redraw); }

Логика методов полностью прокомментирована в коде. Первый метод заполняет фон одним цветом, второй — градиентом.







Метод, рисующий сетку:

void CSplitter::DrawGrid( void ) { for ( int y= 0 ;y< this .Height()- 1 ;y++) for ( int x= 0 ;x< this .Width();x++) this .SetPixel(x,y, this .ForeColor(), uchar ( y% 2 == 0 ? ( x% 2 == 0 ? 255 : 0 ) : ( x% 2 == 0 ? 0 : 255 ))); }

Нам необходимо заполнить фон объекта точками в шахматном порядке. Для этого организуем два цикла: цикл по строкам и цикл по столбцам.

Если строка чётная , то:

, то: Если столбец чётный — ставим точку с полной непрозрачностью ,

,

Если столбец нечётный — ставим точку с полной прозрачностью .

. Если строка нечётная , то:

, то: Если столбец чётный — ставим точку с полной прозрачностью ,

,

Если столбец нечётный — ставим точку с полной непрозрачностью .



Таким образом мы заполняем весь фон точками, расположенными в шахматном порядке.



Это всё, что необходмо на данном этапе для работы класса объекта-разделителя.

Теперь необходимо подключить его к классу элемента управления SplitContainer, создать его и управлять им.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\SplitContainer.mqh, в приватной секции класса объявим переменные для хранения координат и размеров панелей и разделителя, и объявим метод для установки параметров панелей:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Container.mqh" #include "..\Helpers\SplitContainerPanel.mqh" #include "..\Helpers\Splitter.mqh" class CSplitContainer : public CContainer { private : int m_panel1_x; int m_panel1_y; int m_panel1_w; int m_panel1_h; int m_panel2_x; int m_panel2_y; int m_panel2_w; int m_panel2_h; int m_splitter_x; int m_splitter_y; int m_splitter_w; int m_splitter_h; virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); bool SetsPanelParams( void ); public :





В публичной секции класса объявим/напишем новые методы, у методов получения указателей на панели изменим возвращаемый тип (из-за ошибок компиляции при отдельной компиляции файла класса CSplitContainerPanel), а реализацию некоторых методов вынесем за пределы класса, оставив здесь только объявление методов:



public : void CreatePanels( void ); CWinFormBase *GetPanel( const int index) { return CForm::GetElement(index); } CWinFormBase *GetPanel1( void ) { return this .GetPanel( 0 ); } CWinFormBase *GetPanel2( void ) { return this .GetPanel( 1 ); } CGCnvElement *GetPanelElement( const int panel, const int index); CGCnvElement *GetPanelElementByType( const int panel, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int index); CGCnvElement *GetPanelElementByName( const int panel, const string name); CSplitter *GetSplitter( void ) { return this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, 0 ); } void SetPanel1MinSize( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE, value ); } int Panel1MinSize( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_MIN_SIZE); } void SetPanel2MinSize( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE, value ); } int Panel2MinSize( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_MIN_SIZE); } void SetPanel1Collapsed( const int flag); bool Panel1Collapsed( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_COLLAPSED); } void SetPanel2Collapsed( const int flag); bool Panel2Collapsed( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED); } void SetSplitterDistance( const int value ); int SplitterDistance( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_DISTANCE); } void SetSplitterFixed( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_FIXED,flag); } bool SplitterFixed( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_FIXED); } void SetSplitterWidth( const int value ); int SplitterWidth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_WIDTH); } void SetSplitterOrientation( const ENUM_CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION, value ); } ENUM_CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION SplitterOrientation( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_ORIENTATION); } void SetFixedPanel( const ENUM_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_FIXED_PANEL value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_FIXED_PANEL, value ); } ENUM_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_FIXED_PANEL FixedPanel( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_FIXED_PANEL) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_FIXED_PANEL); } bool CreateNewElement( const int panel_index, const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw); virtual void OnChartEvent( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CSplitContainer( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); };





В методе, создающем новый графический объект, добавим ещё один тип объекта, который может быть создан:



CGCnvElement *CSplitContainer::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL : element= new CSplitContainerPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER : element= new CSplitter( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }

Так как теперь нам нужно внутри объекта кроме панелей создать ещё и разделитель, то метод должен уметь это делать — для создания нового объекта-разделителя и служит добавленная строка.







В методе, создающем панели, добавим блок кода для создания объекта-разделителя:

void CSplitContainer::CreatePanels( void ) { this .m_list_elements.Clear(); if ( this .SetsPanelParams()) { if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, this .m_panel1_x, this .m_panel1_y, this .m_panel1_w, this .m_panel1_h, clrNONE , 255 , true , false )) return ; if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, this .m_panel2_x, this .m_panel2_y, this .m_panel2_w, this .m_panel2_h, clrNONE , 255 , true , false )) return ; if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, this .m_splitter_x, this .m_splitter_y, this .m_splitter_w, this .m_splitter_h, clrNONE , 255 , true , false )) return ; CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter!= NULL ) { splitter.SetMovable( true ); splitter.SetDisplayed( false ); splitter.Hide(); } } }

Здесь: если не удалось создать объект-разделитель — уходим из метода. Далее получаем указатель на созданный объект-разделитель, устанавливаем ему флаг перемещаемости (его же нужно будет смещать мышкой), устанавливаем флаг того, что его не нужно отображать и скрываем созданный объект.

Создание панелей тоже изменено. Теперь мы сначала устанавливаем параметры панелям в новом методе SetsPanelParams(), который будет рассмотрен ниже, и в котором в зависимости от расположения разделителя и флагов свёрнутости панелей устанавливаются их начальные координаты и размеры, записываемые в новые, специально для этого предназначенные переменные, значения которых и передаются в методы создания панелей.







Метод, устанавливающий параметры панелям:

bool CSplitContainer::SetsPanelParams( void ) { switch ( this .SplitterOrientation()) { case CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_VERTICAL : if (! this .Panel1Collapsed() && ! this .Panel2Collapsed()) { this .m_panel1_x= 0 ; this .m_panel1_y= 0 ; this .m_panel1_w= this .SplitterDistance(); this .m_panel1_h= this .Height(); this .m_panel2_x= this .SplitterDistance()+ this .SplitterWidth(); this .m_panel2_y= 0 ; this .m_panel2_w= this .Width()- this .m_panel2_x; this .m_panel2_h= this .Height(); this .m_splitter_x= this .SplitterDistance(); this .m_splitter_y= 0 ; this .m_splitter_w= this .SplitterWidth(); this .m_splitter_h= this .Height(); } else if ( this .Panel2Collapsed()) { this .m_panel1_x= 0 ; this .m_panel1_y= 0 ; this .m_panel1_w= this .Width(); this .m_panel1_h= this .Height(); this .m_panel2_x= this .SplitterDistance()+ this .SplitterWidth(); this .m_panel2_y= 0 ; this .m_panel2_w= this .Width()- this .m_panel2_x; this .m_panel2_h= this .Height(); this .m_splitter_x=- this .SplitterWidth(); this .m_splitter_y= 0 ; this .m_splitter_w= this .SplitterWidth(); this .m_splitter_h= this .Height(); } else if ( this .Panel1Collapsed()) { this .m_panel1_x= 0 ; this .m_panel1_y= 0 ; this .m_panel1_w= this .SplitterDistance(); this .m_panel1_h= this .Height(); this .m_panel2_x= 0 ; this .m_panel2_y= 0 ; this .m_panel2_w= this .Width(); this .m_panel2_h= this .Height(); this .m_splitter_x=- this .SplitterWidth(); this .m_splitter_y= 0 ; this .m_splitter_w= this .SplitterWidth(); this .m_splitter_h= this .Height(); } break ; case CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_HORISONTAL : if (! this .Panel1Collapsed() && ! this .Panel2Collapsed()) { this .m_panel1_x= 0 ; this .m_panel1_y= 0 ; this .m_panel1_w= this .Width(); this .m_panel1_h= this .SplitterDistance(); this .m_panel2_x= 0 ; this .m_panel2_y= this .SplitterDistance()+ this .SplitterWidth(); this .m_panel2_w= this .Width(); this .m_panel2_h= this .Height()- this .m_panel2_y; this .m_splitter_x= 0 ; this .m_splitter_y= this .SplitterDistance(); this .m_splitter_w= this .Width(); this .m_splitter_h= this .SplitterWidth(); } else if ( this .Panel2Collapsed()) { this .m_panel1_x= 0 ; this .m_panel1_y= 0 ; this .m_panel1_w= this .Width(); this .m_panel1_h= this .Height(); this .m_panel2_x= 0 ; this .m_panel2_y= this .SplitterDistance()+ this .SplitterWidth(); this .m_panel2_w= this .Width(); this .m_panel2_h= this .Height()- this .m_panel2_y; this .m_splitter_x= 0 ; this .m_splitter_y=- this .SplitterDistance(); this .m_splitter_w= this .Width(); this .m_splitter_h= this .SplitterWidth(); } else if ( this .Panel1Collapsed()) { this .m_panel1_x= 0 ; this .m_panel1_y= 0 ; this .m_panel1_w= this .Width(); this .m_panel1_h= this .SplitterDistance(); this .m_panel2_x= 0 ; this .m_panel2_y= 0 ; this .m_panel2_w= this .Width(); this .m_panel2_h= this .Height(); this .m_splitter_x= 0 ; this .m_splitter_y=- this .SplitterDistance(); this .m_splitter_w= this .Width(); this .m_splitter_h= this .SplitterWidth(); } break ; default : return false ; break ; } this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, this .m_splitter_x); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, this .m_splitter_y); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH, this .m_splitter_w); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, this .m_splitter_h); return true ; }

В зависимости от расположения разделителя (вертикально или горизонтально) и в зависимости от того не свёрнуты ли обе панели, либо свёрнута какая-то одна из них, записываем в служебные переменные координаты и размеры панелей и разделителя. В конце метода параметры разделителя, установленные в методе, записываем в свойства координат и размеров области управления.







Метод, устанавливающий флаг свёрнутости панели 1:

void CSplitContainer::SetPanel1Collapsed( const int flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL1_COLLAPSED,flag); if ( this .Panel1Collapsed()) { this .SetPanel2Collapsed( false ); if ( this .GetPanel1()!= NULL ) { this .GetPanel1().SetDisplayed( false ); this .GetPanel1().Hide(); } if ( this .GetPanel2()!= NULL ) { this .GetPanel2().SetDisplayed( true ); this .GetPanel2().Show(); this .GetPanel2().BringToTop(); } } }

Метод полностью прокомментирован в коде. Помимо того, что мы устанавливаем флаг свёрнутости панели (если в метод передано значение false), мы её к тому же скрываем и устанавливаем для неё флаг неотображения. А панель 2 при этом отображаем с установкой флага отображения и выводим на передний план.

Метод, устанавливающий флаг свёрнутости панели 2:



void CSplitContainer::SetPanel2Collapsed( const int flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_PANEL2_COLLAPSED,flag); if (Panel2Collapsed()) { this .SetPanel1Collapsed( false ); if ( this .GetPanel2()!= NULL ) { this .GetPanel2().SetDisplayed( false ); this .GetPanel2().Hide(); } if ( this .GetPanel1()!= NULL ) { this .GetPanel1().SetDisplayed( true ); this .GetPanel1().Show(); this .GetPanel1().BringToTop(); } } }

Логика метода аналогична вышерассмотренному, но применяется к панели 2.





Метод, устанавливающий дистанцию разделителя от края:

void CSplitContainer::SetSplitterDistance( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_DISTANCE, value ); switch ( this .SplitterOrientation()) { case CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_VERTICAL : this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, this .SplitterDistance()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, 0 ); break ; default : this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, 0 ); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, this .SplitterDistance()); break ; } }

Так как от расположения разделителя зависит начало координат области управления объекта, то в зависимости от ориентации разделителя записываем в область управления координаты разделителя — он является физическим отображением этой виртуальной области.







Метод, устанавливающий толщину разделителя:

void CSplitContainer::SetSplitterWidth( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_SPLITTER_WIDTH, value ); switch ( this .SplitterOrientation()) { case CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_VERTICAL : this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH, this .SplitterWidth()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, this .Height()); break ; default : this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH, this .Width()); this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, this .SplitterWidth()); break ; } }

Метод аналогичен вышерассмотренному. В зависимости от ориентации разделителя записываем в область управления размеры разделителя, так он физически отображает эту виртуальную область.



Обработчик событий:

void CSplitContainer:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGCnvElement:: OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id==WF_CONTROL_EVENT_SPLITTER_MOVE) { CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter== NULL ) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; switch ( this .SplitterOrientation()) { case CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_VERTICAL : y= this .CoordY(); if (x< this .CoordX()+ this .Panel1MinSize()) x= this .CoordX()+ this .Panel1MinSize(); if (x> this .CoordX()+ this .Width()- this .Panel2MinSize()- this .SplitterWidth()) x= this .CoordX()+ this .Width()- this .Panel2MinSize()- this .SplitterWidth(); break ; default : x= this .CoordX(); if (y< this .CoordY()+ this .Panel1MinSize()) y= this .CoordY()+ this .Panel1MinSize(); if (y> this .CoordY()+ this .Height()- this .Panel2MinSize()- this .SplitterWidth()) y= this .CoordY()+ this .Height()- this .Panel2MinSize()- this .SplitterWidth(); break ; } if (splitter.Move(x,y, true )) { splitter.SetCoordXRelative(splitter.CoordX()- this .CoordX()); splitter.SetCoordYRelative(splitter.CoordY()- this .CoordY()); CSplitContainerPanel *p1= this .GetPanel1(); CSplitContainerPanel *p2= this .GetPanel2(); if (p1== NULL || p2== NULL ) return ; this .SetSplitterDistance(! this .SplitterOrientation() ? splitter.CoordX()- this .CoordX() : splitter.CoordY()- this .CoordY()); if ( this .SetsPanelParams()) { if (p1.Resize( this .m_panel1_w, this .m_panel1_h, true )) { if (p2.Move( this .CoordX()+ this .m_panel2_x, this .CoordY()+ this .m_panel2_y, true )) { if (p2.Resize( this .m_panel2_w, this .m_panel2_h, true )) { p2.SetCoordXRelative(p2.CoordX()- this .CoordX()); p2.SetCoordYRelative(p2.CoordY()- this .CoordY()); } } } } } } }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. Вкратце: обработчик получает идентификатор события "Перемещение разделителя" и рассчитывает новые координаты и размеры панелей. Панель1 всегда остаётся на своих координатах и лишь изменяет размер вслед за перемещением разделителя. А панель 2 кроме изменения размера, должна ещё и смещаться вслед за разделителем — ведь её начальные координаты привязаны к нему. Соответственно, её размер изменяется так, чтобы она всегда оставалась внутри своего контейнера при смещении за разделителем.







Обработчик события Курсор в пределах активной области, кнопки мышки не нажаты:



void CSplitContainer::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), ": " , this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER)); return ; } if (!splitter.Displayed()) { splitter.SetDisplayed( true ); splitter.Show(); splitter.Redraw( true ); } }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Когда мы наводим указатель мышки на область управления, генерируется событие, которое отправляется в обработчик событий мышки объекта-формы класса CForm. Внутри обработчика идёт перенаправление на обработку каждого события в свой виртуальный метод. В объекте-форме все эти методы ничего не делают — их нужно переопределять в наследуемых классах. В данном классе элемента управления SplitContainer такой обработчик получает указатель на объект-разделитель и, если он не отображается (сброшен флаг его отображения), то для него устанавливается флаг отображения, сам объект отображается и перерисовывается.







Немного доработаем класс объекта панели элемента управления SplitContainer.

В файле класса \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\SplitContainerPanel.mqh, в публичной секции напишем методы для установки флагов свёрнутости панели и объявим метод для отображения панели и обработчик события "Курсор в пределах активной области, кнопки мышки не нажаты":



class CSplitContainerPanel : public CContainer { private : virtual CGCnvElement *CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int element_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity); protected : CSplitContainerPanel( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); public : void SetCollapsed( const bool flag) { this .SetDisplayed( !flag ); } bool Collapsed( void ) const { return ! this .Displayed(); } virtual void Show( void ); virtual void DrawFrame( void ); virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); CSplitContainerPanel( const long chart_id, const int subwindow, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h); };





Методы SetCollapsed() и Collapsed() — это противоположность методам SetDisplayed() и Displayed(). Поэтому, они и вызываются внутри объявленных методов, но передаваемый в метод флаг или возвращаемый из метода инвертируются.







В методе, создающем новый графический объект, добавим создание объекта-разделителя:

CGCnvElement *CSplitContainerPanel::CreateNewGObject( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE type, const int obj_num, const string descript, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool movable, const bool activity) { CGCnvElement *element= NULL ; switch (type) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_ELEMENT : element= new CGCnvElement(type, this .ID(),obj_num, this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h,colour,opacity,movable,activity); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_FORM : element= new CForm( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : element= new CContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : element= new CGroupBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : element= new CPanel( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : element= new CLabel( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : element= new CCheckBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : element= new CRadioButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : element= new CButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : element= new CListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : element= new CListBoxItem( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : element= new CCheckedListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : element= new CButtonListBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : element= new CTabHeader( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : element= new CTabField( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : element= new CTabControl( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : element= new CArrowButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : element= new CArrowUpButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : element= new CArrowDownButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : element= new CArrowLeftButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : element= new CArrowRightButton( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX : element= new CArrowUpDownBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX : element= new CArrowLeftRightBox( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER : element= new CSplitContainer( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER : element= new CSplitter( this . ChartID (), this .SubWindow(),descript,x,y,w,h); break ; default : break ; } if (element== NULL ) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(type)); return element; }

Понятно, что все вспомогательные объекты сами по себе отдельно не представляют никакой ценности, но все объекты-контейнеры всё же должны уметь создавать все возможные объекты внутри себя. Поэтому мы и прописываем создание в объектах-контейнерах все имеющиеся и новые объекты независимо от того, к какой категории объектов библиотеки они относятся.

Метод, отображающий панель:

void CSplitContainerPanel::Show( void ) { if ( this .Collapsed()) return ; CForm::Show(); }

Здесь сначала проверяем флаг свёрнутости панели, и если панель находится в свёрнутом состоянии, то отображать нечего — уходим. Иначе — отображаем панель при помощи метода родительского класса объекта-формы.





Обработчик события "Курсор в пределах активной области, кнопки мышки не нажаты":



void CSplitContainerPanel::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { CSplitContainer * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; CSplitter *splitter= base .GetSplitter(); if (splitter==NULL) { ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), ": " , this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER)); return ; } if (splitter.Displayed()) { splitter.SetDisplayed( false ); splitter.Hide(); } }

Логика метода прокомментирована в коде. Вкратце: когда мы уводим курсор с области управления элемента управления SplitContainer, то курсор сразу же попадает на область первой или второй панели этого элемента управления. Т.е. мы не можем определить в объекте класса CSplitContainer, что курсор вышел за область управления — курсор сразу же попадает на прикреплённый к контейнеру объект-панель. А вот на ней-то и срабатывает событие, что курсор находится над формой или над её активной областью. Поэтому в обработчике события мышки панели нужно получить указатель на разделитель из базового объекта и скрыть полученный разделитель, что здесь и выполняется.







В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\Container.mqh класса объекта-контейнера, в его методе, устанавливающем параметры присоединённому объекту, добавим блок кода для установки параметров вновь созданного объекта-разделителя:

void CContainer::SetObjParams(CWinFormBase *obj, const color colour) { obj.SetMain( this .GetMain()== NULL ? this .GetObject() : this .GetMain()); obj.SetBase( this .GetObject()); obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); if (obj.TypeGraphElement()<GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER || obj.TypeGraphElement()>GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER) obj.SetGroup( this .Group()); switch (obj.TypeGraphElement()) { case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CONTAINER : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_PANEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_GROUPBOX : obj.SetBorderColor(obj.BackgroundColor(), true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKBOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_RADIOBUTTON : obj.SetForeColor(colour== clrNONE ? this .ForeColor() : colour, true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor(), true ); obj.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetOpacity( 0 , false ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX_ITEM : obj.SetForeColor( this .ForeColor(), true ); obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(obj.ForeColor(), true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LIST_BOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_CHECKED_LIST_BOX : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BUTTON_LIST_BOX : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_STD_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_TAB_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); obj.SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_OPACITY); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_CANV_NULL : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); obj.SetOpacity( 0 ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL: obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_DEF_CONTROL_SPLIT_CONTAINER_BACK_COLOR : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_SPLIT_CONTAINER_BORDER_COLOR, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER : obj.SetBackgroundColor(colour== clrNONE ? CLR_CANV_NULL : colour, true ); obj.SetBorderColor(CLR_CANV_NULL, true ); obj.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); obj.SetOpacity( 0 ); obj.SetDisplayed( false ); obj.Hide(); break ; case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_UP : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_DOWN : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_LEFT : case GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTON_RIGHT : obj.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR, true ); obj.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); break ; default : break ; } obj.Crop(); }

Для вновь созданного объекта-разделителя устанавливаем прозрачный цвет фона (если в метод передан цвет clrNONE), прозрачный цвет рамки, устанавливаем полную прозрачность объекта, флаг неотображения и скрываем созданный объект — изначально объект-разделитель не должен быть видимым.





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh класса-коллекции графических элементов, в его обработчик событий добавим блок кода для обработки перемещения объекта-разделителя:

if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (form!= NULL ) { if (move) { int x= this .m_mouse.CoordX()-form.OffsetX(); int y= this .m_mouse.CoordY()-form.OffsetY(); int chart_width=( int ):: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_WIDTH_IN_PIXELS ,form.SubWindow()); int chart_height=( int ):: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,form.SubWindow()); if (form_index== WRONG_VALUE ) { if (form.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER) { CWinFormBase *base=form.GetBase(); if (base== NULL ) return ; const long lp=x; const double dp=y; base. OnChartEvent ( WF_CONTROL_EVENT_SPLITTER_MOVE ,lp,dp,sparam); } if (x< 0 ) x= 0 ; if (x>chart_width-form.Width()) x=chart_width-form.Width(); if (y< 0 ) y= 0 ; if (y>chart_height-form.Height()) y=chart_height-form.Height(); if (!:: ChartGetInteger (form. ChartID (), CHART_SHOW_ONE_CLICK )) {

В методе, внутри блока обработки перемещения графического объекта проверяем тип перемещаемого объекта, и если это объект-разделитель, то вызываем его обработчик событий, отправляя в него событие WF_CONTROL_EVENT_SPLITTER_MOVE. Внутри же обработчика события этого графического элемента это событие обрабатывается так, как было рассмотрено нами выше.



На сегодня это все изменения и доработки библиотеки.

Протестируем что у нас вышло.







Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part121\ под новым именем TestDoEasy121.mq5.

Всё, что требуется поменять в советнике — это координаты и размеры текстовых меток на панелях элемента управления SplitContainer:

for ( int j= 0 ;j< 2 ;j++) { CSplitContainerPanel *panel=split_container.GetPanel(j); if (panel== NULL ) continue ; if (split_container.CreateNewElement(j,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 3 , 3 , panel.Width()- 6 ,panel.Height()- 6 , clrDodgerBlue , 255 , true , false )) { CLabel *label=split_container.GetPanelElementByType(j,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 0 ); if (label== NULL ) continue ; label.SetTextAlign( ANCHOR_CENTER ); label.SetText(TextByLanguage( "Панель" , "Panel" )+ string (j+ 1 )); } }

Почему так? Просто, если размеры текстовых меток будут совпадать с размерами панелей, на которых они созданы, то при уводе курсора с области управления, курсор не попадёт на область панели, а попадёт сразу на область текстовой метки. Таким образом объект-разделитель не получится скрыть. Это недоработка, и она требует решения. Это мы решим, но по мере развития элемента управления SplitContainer.

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





В принципе, если не обращать внимания на явные задержки с перерисовкой, то работает пока удовлетворительно. К сожалению, на моём маломощном старом ноутбуке, я не могу проверить откуда такие фризы. То ли это перегруженный процессами ноутбук не может в полной мере плавно отображать изменения координат и размеров панелей, то ли где-то в коде нужно будет далее оптимизировать. Но, как я заметил, такие фризы далеко не всегда у меня проявляются. Но в любом случае код библиотеки будет подвергаться оптимизации после окончания её разработки. Что ещё заметил: не всегда надёжно срабатывает отображение/скрытие объекта-разделителя. Это тоже решим по мере разработки элемента управления.







Что дальше

В следующей статье продолжим разработку элемента управления SplitContainer и начнём делать функционал для изменения параметров уже созданного элемента управления.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно. При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

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DoEasy. Элементы управления (Часть 13): Оптимизация взаимодействия WinForms-объектов с мышкой, начало разработки WinForms-объекта TabControl

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DoEasy. Элементы управления (Часть 18): Готовим функционал для прокрутки вкладок в TabControl

DoEasy. Элементы управления (Часть 19): Прокрутка вкладок в элементе TabControl, события WinForms-объектов

DoEasy. Элементы управления (Часть 20): WinForms-объект SplitContainer









