Управление рисками и капиталом с помощью советников

Введение



Эта статья не о том, сколько инвестировать или чем рисковать в сделке. Эти темы уже широко освещены многими авторами за последние десятилетия. Эта статья о том, чего вы не найдете в отчете о тестировании, чего следует ожидать при использовании советников, как управлять своими деньгами при использовании роботов и как покрыть значительный убыток, чтобы остаться в трейдинге при автоматизированной торговле. Короче говоря, статья отвечает на вопрос, как инвестировать с помощью советников. Меня зовут Кристиан Михаил Пауна. Я инженер, экономист, кандидат наук в области экономической информатики. Я начал разрабатывать торговые алгоритмы и автоматические торговые системы в 1998 году, задолго до появления MetaTrader. Это моя повседневная деятельность, и это первая статья, которую нужно прочитать, если вы решили использовать автоматизированное программное обеспечение для заработка.



Алгоритмы автоматической торговли



В наши дни применение советников стало довольно простой задачей. Фантастические платформы MetaTrader 4 и 5 позволяют нам потратить не более пары минут на загрузку, тестирование и запуск автоматического программного обеспечения для торговли нашими деньгами. Тысячи советников, сделанных сотнями авторов, доступны в сети, и любой из них можно купить в два клика. Положительный отчет о тестировании говорит о том, что вы встретили нужное программное обеспечение. Затем вы устанавливаете его на демо-счет и запускаете на некоторое время. Если он работает с виртуальными деньгами, вы покупаете его и запускаете на реальном счете, ожидая ежедневной прибыли. Иногда ее действительно удается добиться, как и обещало тестирование на истории, а иногда нет!

Почему? Почему алгоритм, который долгое время приносил вам деньги, становится убыточным? Может ли алгоритм, который совершал только сделки с максимальной просадкой 2% в течение десяти с лишним лет, уничтожить ваш счет? Да, может! 2022 год — лучший год, чтобы доказать, что алгоритмы, работавшие безукоризненно более десяти лет, недостаточно хороши. Сегодня их очень много, и они по-прежнему продаются в Интернете за большие деньги. Некоторые сторонники теории заговора утверждают, что брокерские компании действуют против трейдеров. Другие предполагают, что имеет место сговор крупных центральных банков, принимающих непредсказуемые решения, чтобы перевести деньги с небольших счетов на свои огромные и неограниченные счета. Есть те, кто считает, что маркет-мейкеры общаются на секретных форумах и решают, кто выиграет, а кто нет. Всё это сказки для детей, и ничего из вышеперечисленного в нашем случае не соответствует действительности.

Алгоритм — это конечный набор предопределенных правил, предназначенных для решения конкретной задачи. В нашем случае торговый алгоритм предназначен для преобразования входных рыночных данных в торговые решения, такие как покупка, продажа или отказ от совершения сделки. Торговый алгоритм получает исторические данные о ценах котировок, применяет различные функции вычислений и преобразований, а также формирует определенные торговые сигналы. Каждый торговый алгоритм имеет свой набор параметров. Это коэффициенты, устанавливаемые и оптимизируемые с использованием предыдущих рыночных данных для получения максимальной доходности и минимальных значений просадки в прошлый временной интервал. Авторы программного обеспечения оптимизируют свои алгоритмы, используя рыночные данные за два, три, пять или более лет, чтобы получить лучший алгоритм. Таким образом, торговый алгоритм содержит поведение рынка в своих параметрах. Другими словами, он создан для определенного временного интервала и определенного поведения рынка, при котором и показывает хорошие результаты.

Разумеется, нет никаких гарантий, что поведение рынка завтра будет таким же, как сегодня или вчера.

Какие математические принципы могут гарантировать, что завтра рынок будет вести себя так же, как в последние десять лет? Таких принципов просто не существует!

Какие факты из реальной жизни могут гарантировать вам, что события завтрашнего дня будут такими же, как и в последние пятьдесят лет? Никакие!

Мы считаем, что рынок стабилен. Вернее, мы этого хотим. Это гипотеза. Мы надеемся, что текущие рыночные условия останутся прежними хотя бы на короткое время. Но эта гипотеза время от времени не подтверждается. Нет никакой математической гарантии того, что поведение цены будет одинаковым, поскольку нет оснований полагать, что люди, природа или неблагоприятные факторы будут действовать одинаково каждый день. Движение рыночной цены зависит главным образом от поведения человека. Оно зависит от всех глобальных решений, экономики, природных или геополитических событий, от убеждений, идей, страха или доверия всех участников рынка. Все эти переменные не ограничены теорией рисков. Следовательно, ценовое действие имеет значительную степень непредсказуемости. Оно ничем не ограничено.

Алгоритм, оптимизированный для последнего периода, будет работать хорошо, если рынок работает как в прошлом, но не будет работать, если рынок значительно изменится. Алгоритм даст такие же результаты только в том случае, если поведение рыночной цены находится в тех же пределах и в рамках того же поведения, что и в котировках, используемых для оптимизации. Когда происходит беспрецедентное событие, такое как пандемия, война, экономический кризис или другие значимые события, которые могут резко изменить инвестиционный аппетит, алгоритмы могут фиксировать значительные убытки вместо прибыли. Это определяется изменениями на рынке.

Означает ли это, что торговыми алгоритмами нельзя пользоваться? Конечно, нет! Мы по-прежнему успешно используем алгоритмы автоматической торговли, и в этой статье показано, как это делать правильно. Мы должны знать, чего ожидать, насколько мы можем доверять торговому алгоритму, как распознать ситуацию, когда алгоритм не ведет себя так, как был задуман, как определить нестабильный алгоритм и как избежать значительных потерь. Самое главное - понять, как правильно управлять рисками и капиталом, чтобы ограничить убытки и обойти существенный потенциальный убыток, чтобы оставаться в торговой деятельности в течение длительного времени, используя автоматические торговые алгоритмы.



О чем не говорят отчеты о тестировании

Мы все используем отчеты о тестировании на исторических данных, чтобы оценить советника, оптимизировать его и сделать предположение о возможных рисках. Тестер стратегий постоянно совершенствуется, предоставляя нам огромный объем информации и давая возможность узнать всё о своем алгоритме, включая оценку прибыли в следующем периоде. Все эти данные основаны на гипотезе о том, что поведение рынка никогда не изменится. Но, как мы знаем, это не так. Время от времени эволюция рынка настолько меняется, что идеальный алгоритм приносит убыток, когда мы этого не ожидаем. Отчеты о тестировании на исторических данных не говорят нам, как поведет себя алгоритм, если рынок резко изменится. Но не всё так плохо. Мы по-прежнему можем использовать результаты тестирования на истории для оценки стабильности торгового алгоритма, когда он не в оптимальной форме.

В своей деятельности я протестировал тысячи как своих, так и чужих торговых алгоритмов. Среди них было много таких, которые работали исключительно хорошо в течение длительного времени, а потом резко менялись, когда рынок начинал вести себя по-другому. По прошествии значительного периода времени после изменения рынка отчет о тестировании на исторических данных может более точно выявить это явление. Я выделил три разных класса алгоритмов относительно того, как появляются убытки вместо прибыли, когда рынок резко меняется. Это:

Ленивые алгоритмы Постоянные алгоритмы Нестабильные алгоритмы

Ленивые алгоритмы какое-то время работают хорошо, но после значительного изменения рынка алгоритмы начинают совершать очень длинные по времени сделки. Некоторые из них по-прежнему остаются прибыльными, но из-за накопления комиссий за своп прибыль мизерна по сравнению с первоначальными результатами. Другие открывают такие длинные по времени сделки, которые никогда не будут прибыльными, особенно у брокеров с высокими комиссиями и свопами. Для примера, алгоритм, который совершал для меня сделки, длившиеся максимум 8 часов в течение более пяти лет, после значительного изменения поведения рынка начал совершать сделки, длившиеся не менее 8 месяцев. Вы должны уделять достаточно внимания продолжительности торговли и тому, сколько позиций открыто каждую неделю или месяц. В противном случае отчет о тестировании, составленный с использованием данных многолетней давности, может обмануть вас и создать ложное представление о том, что алгоритм все еще приносит прибыль. Многие тестеры стратегий не представляют в явном виде самую короткую и самую длинную сделку. В некоторых случаях вам нужно вычислить этот параметр как внутреннюю процедуру оптимизированного алгоритма. Опасность в случае использования ленивых алгоритмов не очень высока. Предположим, вы следите за открытыми позициями на своих счетах. В этом случае через некоторое время вы заметите, что своповые комиссии накапливаются больше, чем обычно, и сможете вовремя пересмотреть свое использование советника.

Постоянные алгоритмы - это те советники, которые начинают совершать больше убыточных сделок, чем прибыльных по прошествии определенного времени. Например, я нашел алгоритм, который за восемь лет совершил 98% прибыльных сделок. Это означает только две убыточные сделки на каждые 100 открытых сделок. Фантастический результат! Однако после кризиса, вызванного пандемией в феврале 2020 года, этот алгоритм совершает 72% убыточных сделок и только 28% прибыльных сделок, как бы вы его ни оптимизировали. Это прекрасный пример торгового алгоритма, который из-за изменения поведения рынка стал убыточным с отрицательным математическим ожиданием. Некоторые неопытные трейдеры, использующие советники, скажут, что этот случай не опасен, так как в алгоритмах обычно используются стоп-лоссы и значительных убытков может и не быть. Это не так! Опасность в случае использования постоянных алгоритмов заключается в том, что вы не замечаете изменения поведения рынка. Даже при использовании защитного стоп-лосса алгоритм без предупреждения может совершить одну, две и более убыточных сделок. Опасность в данном случае исходит даже от самого трейдера. Глядя на отчет о тестировании такого советника, трейдер увидит, что вероятность проигрышной сделки очень мала. Поэтому он будет поддерживать работу алгоритма, думая, что следующие сделки будут положительными и просадку удастся преодолеть. Однако этот алгоритм будет совершать в основном убыточные сделки, потому что поведение рынка изменилось навсегда. Через некоторое время накопленный убыток может стать настолько значительным, что алгоритм с отрицательным матожиданием никогда не восстановит его. Если вы видите, что алгоритм принес двойной или тройной убыток по сравнению с обычным тестированием на истории, спросите себя о прибыльности этой процедуры. Для этого вы должны установить "глобальный стоп-лосс" для всей учетной записи, о чем говорилось в других статьях.

Нестабильные алгоритмы являются наиболее распространенными торговыми алгоритмами. Они хорошо работают в течение долгого времени, но как только рынок меняется, терпят очень большие или полные убытки. Это самые опасные алгоритмы, и их следует избегать любой ценой, даже если они обещают значительную прибыль. Алгоритмы, использующие неограниченное количество сделок, бесконечное хеджирование, а также советники, использующие неправильную процедуру управления рисками, как правило, являются нестабильными алгоритмами, но не только. Молодой трейдер попросил меня протестировать алгоритм, который он разработал для конкретного рынка. Идея была новаторская, и результаты тестирования изначально были оптимистичными. После многих тестов я был поражен. Алгоритм был прибыльным только для одного набора параметров. Я изменил тейк-профит только на один пункт, и - сюрприз! - время от времени алгоритм не доходил до точки тейк-профита, и возникали очень большие убытки. Когда я изменил используемый спред (который обычно изменяется брокером без уведомления), убыточных сделок стало на порядок больше, чем прибыльных. В данном случае алгоритм идеально подходил для конкретного поведения рынка, что на практике обычно невозможно. Алгоритм через некоторое время появился на рынке и до сих пор продается. Любой человек без опыта может протестировать этот алгоритм с набором файлов, предоставленных автором, и сделать вывод, что он хорош. Любой может купить его и запустить с самого начала, получая убытки и не понимая, что пошло не так. Чтобы избежать нестабильных алгоритмов, вы можете использовать тестер стратегий. Если вы немного измените исходный набор параметров, и алгоритм уничтожит тестовый счет, то это нестабильный алгоритм и использовать его в торговле нельзя. Вы также можете найти алгоритмы, которые кажутся стабильными, когда вы устанавливаете уровень риска, например, в 2%. Это дает вам 2,03% риска капитала (capital exposure) и максимальную просадку 2,12%. Если тот же алгоритм работает с основным риском (capital risk) в 3% и показывает гораздо более высокий риск капитала, например, 52%, не используйте его.





Рис. 1. Результаты работы нестабильного алгоритма



Подходящая стратегия управления рисками

Одна подходящая стратегия управления рисками и капиталом является ключом к контролю над всей торговлей. Каждый, кто читает эту статью, знает, что финансовая торговля — очень рискованная деятельность. В то же время, если ее вести правильно, она может быть прибыльной. Использование программного обеспечения для автоматической торговли никоим образом не снижает риски. Я даже считаю, что автоматические советники увеличивают основной риск, особенно когда автор программного обеспечения и трейдер, использующий этот алгоритм - разные люди, или если оптимизация алгоритмов проводится нечасто. Чтобы построить подходящую структуру управления рисками и капиталом, мы должны для начала соблюдать три основных правила инвестора:

Никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять! Никогда не рискуйте всеми своими деньгами! Никогда не рискуйте чужими деньгами!

Конечная цель торговой деятельности – получение прибыли, но потери могут произойти независимо от воли инвестора. Использование одного или нескольких советников не гарантирует получение прибыли. Алгоритмы оптимизированы с использованием статистики за последний период, но рынки могут изменить динамику цен в любое время. Поэтому вы должны быть готовы смириться с любой потерей денег. Чтобы достичь этого этапа, трейдеру необходимы опыт и уменьшение суммы вложенного капитала до тех пор, пока он не смирится с возможными потерями. Речь идет о первом и самом главном правиле из вышеперечисленного. Как только трейдер может позволить себе какие-либо потери на своих счетах, он должен следовать второму правилу, чтобы гарантировать, что торговая деятельность не окажет негативного влияния на его жизнь. Наконец, все должны соблюдать третье правило и не вовлекать в эту рискованную деятельность других неподготовленных лиц. Если кто-то не может соблюдать одно из вышеперечисленных основных правил финансовых инвестиций, он должен держаться подальше от этой деятельности и не инвестировать!

Когда у нас есть сумма, которую мы можем позволить себе потерять, мы можем использовать ее в инвестициях и торговать с помощью советников для получения прибыли. Для этого нам нужны хорошие и прибыльные советники и подходящая стратегия управления рисками и капиталом. Предположим, у нас есть 20 000 долларов США и пять хороших советников, каждый из которых можно настроить на работу с максимальной просадкой 2%. Согласно гипотезе, они будут работать при 10% основного риска и минимальном капитале в 1000 долларов США. Через некоторое время мы рассчитываем удвоить вложенные деньги. Сценарий реалистичен и может быть реализован с помощью советников, доступных на рынке.

Несмотря на то, что каждый советник дает нам максимальную просадку в 2% по отчетам о тестировании на исторических данных, риск, связанный с долгосрочной перспективой, вовсе не составляет 2%. Со временем поведение рынка будет настолько другим, что тестирование на исторических данных устареет. Обычно мы замечаем это после существенных убытков. Чтобы оставаться в торговой деятельности в течение длительного времени, мы должны ограничить этот возможный убыток и разумно покрыть его, чтобы продолжить инвестиции с последней стадии прибыльности. Чтобы ограничить убыток в случае, когда советники ведут себя не так, как мы ожидали, мы должны установить глобальный стоп-лосс для всего счета. Исходя из опыта, подходящим значением глобального стоп-лосса является двух-трехкратная номинальная просадка. В нашем примере мы можем установить глобальный стоп-лосс на уровне 30% от внесенного капитала. Чтобы реализовать этот план на счете, мы можем использовать специальное программное обеспечение, чтобы остановить все торговые процедуры и закрыть все позиции при достижении просадки 30%. Некоторые авторы могут отметить, что ограничение в 30% слишком мало, поскольку некоторые алгоритмы могут уменьшить просадку. Максимальное и функциональное значение глобального стоп-лосса может быть установлено на уровне 50% от инвестированного капитала. Это значение также может зависеть от аппетита к риску и способности алгоритма восстановить возможные потери. В любом случае глобальный стоп-лосс, установленный для торгового счета, защитит остальной капитал.

Вторым важным этапом построения подходящей стратегии управления рисками и капиталом является поиск способа покрытия возможных убытков. Желаемая прибыль никогда не будет получена, если после каждого значительного убытка мы будем запускать наш инвестиционный плана с самого начала. Более разумным было бы разделить капитал на две основные части: активный капитал и резервный. Активный капитал — это тот, который депонируется на основной торговый счет, где советники используются для получения прибыли. Резервный капитал также депонируется на счет, но риску не подвергается. Его можно использовать только для покрытия возможных убытков. В следующей таблице эта стратегия представлена для конкретного случая. Капитал изначально разделен на две равные части. При удвоении капитала половина прибыли выводится с активного счета на резервный.

Рис. 2. Долгосрочный инвестиционный план для покрытия возможных убытков

Этот план является стабильным в долгосрочной перспективе. В начале каждого шага общий резервный капитал равен сумме активного капитала. Это позволяет инвестору покрывать за счет резервного капитала любые возможные убытки в любой момент инвестиционной деятельности. Даже если весь активный капитал будет потерян, инвестор может выделить весь резервный капитал для этого конкретного шага, чтобы возместить убытки. Некоторые консервативные инвесторы могут выделить только половину резервного капитала на случай возможного убытка, оставив половину на случай серьезной ситуации. Эта стратегия жизнеспособна, особенно когда мы используем глобальную защиту от стоп-лосса и не весь активный капитал подвергается риску. В любом случае, эта стратегия позволяет инвестору не начинать с самого начала, если весь или большая часть активного капитала будут потеряны на этапе инвестирования. Также после крупного убытка, если инвестор не хочет больше инвестировать, используя вышеописанную стратегию, он остается с резервным капиталом, который сопоставим либо превышает сумму убытка.

Представленная выше стратегия является лишь примером. Можно внести дополнительные улучшения для повышения защиты капитала и лучшего управления риском. Например, некоторые трейдеры могут снимать прибыль, накопленную на активном счете каждую неделю или месяц, полагая, что более продолжительный период связан с более высоким риском и может принести значительные убытки. Другие инвесторы вводят различные дополнительные шаги в стратегии, когда она вот-вот покроет убыток. Некоторые покрывают только крупные убытки из резервного счета, другие же покрывают любые убытки, возникающие в конце каждой недели или месяца. В любом случае стабильная стратегия должна включать правило восстановления резервного капитала после того, как торговые процедуры восстановят каждый убыток. Таким образом, резервный капитал будет готов к восстановлению на следующем этапе.

Учитывая этот факт, можно сказать, что статья адресована любому инвестору и трейдеру. Новички найдут стабильный способ построения своей стратегии управления рисками и капиталом, а продвинутые инвесторы пересмотрят свои стратегии капитала, особенно те, у кого нет четкого плана рекапитализации своих резервных счетов. Приведенная выше таблица не включает расчетное время для каждого шага, поскольку эффективность использования капитала зависит от поведения финансового рынка. Есть хорошие и плохие недели, месяцы и годы, есть лучшие и худшие автоматические торговые процедуры, но в любом случае инвестор должен следовать своему долгосрочному инвестиционному плану.





Заключение



Использование программ автоматической торговли не снижает риск, а, скорее, наоборот повышает его. Любой алгоритм может увеличить риск из-за изменения поведения рынка. Нет никаких гарантий, что в будущем рынки будут развиваться так же, как в прошлом. Значительную часть вложенного капитала можно защитить, используя глобальный стоп-лосс. Умная стратегия управления капиталом может обеспечить необходимые средства для возмещения любых убытков. Разделение капитала на активную и резервную части предлагает нам стабильный инвестиционный план для долгосрочной торговли. В любом случае, никогда не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять, никогда не рискуйте всеми имеющимися у вас деньгами и никогда не рискуйте чужими деньгами! Торговая деятельность сопряжена с риском, а инвестиции на финансовых рынках – это длительный процесс, сопряженный с потерями на пути к прибыли.



