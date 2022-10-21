DoEasy. Элементы управления (Часть 23): дорабатываем WinForms-объекты TabControl и SplitContainer

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Концепция

В библиотеке организована событийная модель "общения" графических элементов с курсором мышки. Внутри каждого графического элемента существуют "рабочие" области, отвечающие за то или иное поведение элемента управления при взаимодействии с мышью. У каждого объекта есть, например, активная зона, и если курсор находится внутри этой зоны, то возможно взаимодействие с этим объектом. У объекта есть и область управления, в которой, например, можно располагать кнопки управления формой (свернуть/развернуть/закрыть/и т.п.). Исходя из наличия такой области у объекта, можно организовать дополнительный функционал при взаимодействии курсора с этой областью. Например, для разделителя элемента управления SplitContainer мы можем организовать его работу при помощи обработки события внутри области управления, расположение которой совпадает с расположением разделителя.

Для организации такого функционала добавим новые обработчики событий мышки (впрочем, мы бы их всё равно добавляли для организации обработки курсора внутри области управления) и сделаем работу разделителя элемента управления SplitContainer посредством обработки событий внутри этих обработчиков. Кроме того, исправим выявленные недоработки в элементах управления TabControl и SplitContainer.

Вообще, постепенная доработка и исправление ошибок в работе элементов управления, подводят нас к некоторой переработке логики создания графических элементов. Например, указание для вновь создаваемого объекта его базового и главного объектов не всегда корректно работают в имеющейся реализации логики создания прикреплённых объектов к графическому элементу. И некорректная передача этих значений приводит к тому, что объект оказывается "не знает" своего главного родителя. А это неизбежно приводит к некорректному отображению графических элементов при их переключении между собой в случае, если на графике есть несколько независимых объектов-панелей.

Поиск и корректировка указания для графического объекта его главного элемента всё больше наводит на мысль переработать концепцию передачи в объект этих данных — не после его создания, как это сделано сейчас (и не всегда корректно), а непосредственно в момент создания графического объекта — в его конструкторе. Данная концепция будет проверена и, скорее всего, реализована в ближайших статьях.







Доработка классов библиотеки

Элемент управления SplitContainer теперь будет являться областью управления, которую можно перемещать и менять её размеры. Поэтому изменим названия констант в перечислении, которое описывает состояния мышки относительно формы и события мышки.

В файле \MQL5\Include\DoEasy\Defines.mqh изменим имена констант вышеназванных перечислений:

MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SPLITTER_AREA_NOT_PRESSED , MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SPLITTER_AREA_PRESSED , MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SPLITTER_AREA_WHEEL , };

...

MOUSE_EVENT_INSIDE_SPLITTER_AREA_NOT_PRESSED , MOUSE_EVENT_INSIDE_SPLITTER_AREA_PRESSED , MOUSE_EVENT_INSIDE_SPLITTER_AREA_WHEEL , }; #define MOUSE_EVENT_NEXT_CODE (MOUSE_EVENT_INSIDE_SPLITTER_AREA_WHEEL+ 1 )

Теперь наименования констант перечислений будут относиться к области управления, что логично, и охватывает сразу все объекты, для которых будут заданы такие области, независимо от назначения этих областей для графического объекта и их функциональности:

enum ENUM_MOUSE_FORM_STATE { MOUSE_FORM_STATE_NONE = 0 , MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_PRESSED, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_WHEEL, MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED , MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED , MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL , }; enum ENUM_MOUSE_EVENT { MOUSE_EVENT_NO_EVENT = CHART_OBJ_EVENTS_NEXT_CODE, MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_AREA_NOT_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_AREA_PRESSED, MOUSE_EVENT_INSIDE_RESIZE_AREA_WHEEL, MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED , MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED , MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL , }; #define MOUSE_EVENT_NEXT_CODE (MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL+ 1 )

Значение макроподстановки MOUSE_EVENT_NEXT_CODE теперь рассчитывается из значения последней константы перечисления возможных событий мышки.







Все графические элементы в библиотеке имеют область видимости. Если один графический объект прикреплён к другому графическому объекту, и какая-то его часть выходит за пределы родительского объекта, то эта часть должна обрезаться. Когда мы определяем, что курсор находится над обрезанной (невидимой) частью объекта, нам нужно это определить и не отправлять событие о взаимодействии. Для контроля таких ситуаций нам нужно создать метод, который проверяет, что курсор находится внутри видимой части графического объекта и возвращает результат в виде флага.



Для установки координат начала области управления и её размеров (ширины и высоты) нам нужно добавить такие методы.

В файле класса графического элемента \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh объявим/добавим такие методы в публичной секции класса:

bool ResourceStamp( const string source); virtual bool Reset( void ); bool CursorInsideElement( const int x, const int y); bool CursorInsideVisibleArea( const int x, const int y); bool CursorInsideActiveArea( const int x, const int y); bool CursorInsideControlArea( const int x, const int y);

...

void SetMovable( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_MOVABLE,flag); } void SetActive( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACTIVE,flag); } void SetInteraction( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION,flag); } void SetID( const int id) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ID,id); } void SetNumber( const int number) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_NUM,number); } void SetEnabled( const bool flag) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ENABLED,flag); } void SetShadow( const bool flag) { this .m_shadow=flag; } void SetControlAreaX( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X, value ); } void SetControlAreaY( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y, value ); } void SetControlAreaWidth( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH, value ); } void SetControlAreaHeight( const int value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT, value ); } int ActiveAreaLeftShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_LEFT); } int ActiveAreaRightShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_RIGHT); } int ActiveAreaTopShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_TOP); } int ActiveAreaBottomShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_ACT_SHIFT_BOTTOM); } int ActiveAreaLeft( void ) const { return int ( this .CoordX()+ this .ActiveAreaLeftShift()); } int ActiveAreaRight( void ) const { return int ( this .RightEdge()- this .ActiveAreaRightShift()); } int ActiveAreaTop( void ) const { return int ( this .CoordY()+ this .ActiveAreaTopShift()); } int ActiveAreaBottom( void ) const { return int ( this .BottomEdge()- this .ActiveAreaBottomShift()); } int ControlAreaXShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_X); } int ControlAreaYShift( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_Y); } int ControlAreaWidth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_WIDTH); } int ControlAreaHeight( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_CONTROL_AREA_HEIGHT); } int ControlAreaLeft( void ) const { return this .CoordX()+ this .ControlAreaXShift(); } int ControlAreaRight( void ) const { return this .ControlAreaLeft()+ this .ControlAreaWidth(); } int ControlAreaTop( void ) const { return this .CoordY()+ this .ControlAreaYShift(); } int ControlAreaBottom( void ) const { return this .ControlAreaTop()+ this .ControlAreaHeight(); } int ControlAreaLeftRelative( void ) const { return this .ControlAreaLeft()- this .CoordX(); } int ControlAreaRightRelative( void ) const { return this .ControlAreaRight()- this .CoordX(); } int ControlAreaTopRelative( void ) const { return this .ControlAreaTop()- this .CoordY(); } int ControlAreaBottomRelative( void ) const { return this .ControlAreaBottom()- this .CoordY(); }

...

virtual int VisibleAreaHeight( void ) const { return this .YSize(); } virtual bool SetVisibleAreaHeight( const int value , const bool only_prop) { ::ResetLastError(); if ((!only_prop && CGBaseObj::SetYSize( value )) || only_prop) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_VISIBLE_AREA_HEIGHT, value ); return true ; } else CMessage::ToLog(DFUN,::GetLastError(), true ); return false ; } void SetVisibleArea( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetVisibleAreaX(x, false ); this .SetVisibleAreaY(y, false ); this .SetVisibleAreaWidth(w, false ); this .SetVisibleAreaHeight(h, false ); } void ResetVisibleArea( void ) { this .SetVisibleArea( 0 , 0 , this .Width(), this .Height()); }

Данные методы служат для упрощения установки и получения свойств области видимости графического объекта.





Реализация метода, возвращающего положение курсора относительно видимой области элемента:

bool CGCnvElement::CursorInsideVisibleArea( const int x, const int y) { return (x>= this .CoordXVisibleArea() && x<= this .RightEdgeVisibleArea() && y>= this .CoordYVisibleArea() && y<= this .BottomEdgeVisibleArea()); }

В метод передаются текущие координаты курсора мышки и возвращается флаг нахождения указанных координат внутри области видимости, ограниченной координатами, полученными при помощи вышедобавленных методов.





Метод, возвращающий положение курсора относительно зоны управления элемента:

bool CGCnvElement::CursorInsideControlArea( const int x, const int y) { return (x>= this .ControlAreaLeft() && x<= this .ControlAreaRight() && y>= this .ControlAreaTop() && y<= this .ControlAreaBottom()); }

Это изменённый ранее уже добавленный метод. Теперь в нём используются значения координат области управления, получаемые при помощи написанных выше методов.

Виртуальные обработчики событий мышки — их объявление, находятся в классе объекта-формы в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\Form.mqh, в защищённой секции класса.



Все эти обработчики здесь ничего не делают и должны переопределяться в наследуемых классах. Добавим в их список объявление новых обработчиков для курсора, находящегося в пределах области управления графического элемента:

virtual void MouseScrollAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseScrollAreaWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseControlAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseControlAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseControlAreaWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual bool SendEvent( const long chart_id, const ushort event_id); public :





В методе, создающем новый присоединённый элемент, добавим указание главного и базового объекта:

bool CForm::CreateNewElement( const ENUM_GRAPH_ELEMENT_TYPE element_type, const int x, const int y, const int w, const int h, const color colour, const uchar opacity, const bool activity, const bool redraw) { CGCnvElement *obj= this .CreateAndAddNewElement(element_type,x,y,w,h,colour,opacity,activity); if (obj== NULL ) return false ; obj.SetMain( this .GetMain()== NULL ? this .GetObject() : this .GetMain()); obj.SetBase( this .GetBase()); obj.Erase(colour,opacity,redraw); return true ; }

Если в этом объекте прописаны указатели на главный и базовый объекты, то для вновь созданного прикреплённого к нему графического объекта будут указаты главный и базовый объекты. К сожалению, такой подход работает не во всех графических элементах, а поиск ошибки пока ещё не дал результатов. Явно, что такой подход к записи главного и базового объектов необходимо изменить, и мы это сделаем в скором времени. Тем более, что при увеличении количества графических элементов каждый раз приходится контролировать корректность записи главного и базового объектов во всех новых объектах библиотеки, что не правильно. Подход должен быть таким: один раз создал функционал, и он должен работать во всех новых объектах библиотеки — чтобы каждый раз не натыкаться на постоянное возникновение ошибки, её поиск и прописывание указателей на главный и базовый объекты "по месту" — для каждого нового объекта по-разному.



Доработаем метод, устанавливающий и возвращающий состояние мышки относительно формы. В метод необходимо добавить обработку нахождения курсора внутри области управления с контролем нажатий кнопок и прокрутки колёсика мышки. Заодно для удобства доработки добавим табличку описания флагов состояний мышки:

ENUM_MOUSE_FORM_STATE CForm::MouseFormState( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED; ENUM_MOUSE_BUTT_KEY_STATE state= this .m_mouse.ButtonKeyState(id,lparam,dparam,sparam); this .m_mouse_state_flags= this .m_mouse.GetMouseFlags(); if (CGCnvElement::CursorInsideElement( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) { this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 8 ); if (CGCnvElement::CursorInsideActiveArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 9 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xFDFF ; if (CGCnvElement::CursorInsideControlArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) this .m_mouse_state_flags |= ( 0x0001 << 10 ); else this .m_mouse_state_flags &= 0xFBFF ; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0100 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED; if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0400 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED; } else { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0100 )!= 0 ) { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0080 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL; else this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0200 )!= 0 ) { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0080 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL; else this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED; } if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0400 )!= 0 ) { if (( this .m_mouse_state_flags & 0x0080 )!= 0 ) this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL; else this .m_mouse_form_state=MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED; } } } else { this .m_mouse_form_state= ( (( this .m_mouse_state_flags & 0x0001 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0002 )!= 0 || ( this .m_mouse_state_flags & 0x0010 )!= 0 ) ? MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED ); } return this .m_mouse_form_state; }

Логика метода прописана в комментариях. По состоянию битовых флагов в переменной m_mouse_state_flags определяем нажата ли кнопка мышки или нет. Также по ним определяем нахождение курсора в той или иной области графического объекта и возвращаем итоговое состояние курсора, кнопок и колёсика мышки относительно формы.





В обработчик событий мышки добавим обработку новых событий:

void CForm::OnMouseEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { switch (id) { case MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_WHEEL : break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : this .MouseInsideNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_PRESSED : this .MouseInsidePressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_WHEEL : this .MouseInsideWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : this .MouseActiveAreaNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : this .MouseActiveAreaPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : this .MouseActiveAreaWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : this .MouseActiveAreaReleasedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : this .MouseScrollAreaNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : this .MouseScrollAreaPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : this .MouseScrollAreaWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED : this .MouseControlAreaNotPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED : this .MouseControlAreaPressedHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; case MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL : this .MouseControlAreaWhellHandler(id,lparam,dparam,sparam); break ; default : break ; } this .m_mouse_event_last=(ENUM_MOUSE_EVENT)id; }

Если идентификатор события (id), переданный в метод — курсор в пределах области управления + нажаты/не нажаты кнопки мышки + состояние колёсика, то вызываются соответствующие виртуальные методы, объявленные нами выше, полноценная реализация которых должна быть сделана в наследуемых классах. А здесь все эти методы ничего не делают, но их реализация тоже должна быть:

void CForm::MouseControlAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseControlAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; } void CForm::MouseControlAreaWhellHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { return ; }





В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\TabControl.mqh класса элемента управления TabControl, в методе, создающем указанное количество вкладок, во всех строках метода, где есть указание главного объекта, добавим или изменим логику:

bool CTabControl::CreateTabPages( const int total, const int selected_page, const int tab_w= 0 , const int tab_h= 0 , const string header_text= "" ) { int w=(tab_w== 0 ? this .ItemWidth() : tab_w); int h=(tab_h== 0 ? this .ItemHeight() : tab_h); CTabHeader *header= NULL ; CTabField *field= NULL ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { int header_x= 2 ; int header_y= 2 ; int header_w=w; int header_h=h; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : header_w=w; header_h=h; header_x=(header== NULL ? 2 : header.RightEdgeRelative()); header_y= 2 ; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : header_w=w; header_h=h; header_x=(header== NULL ? 2 : header.RightEdgeRelative()); header_y= this .Height()-header_h- 2 ; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : header_w=h; header_h=w; header_x= 2 ; header_y=(header== NULL ? this .Height()-header_h- 2 : header.CoordYRelative()-header_h); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : header_w=h; header_h=w; header_x= this .Width()-header_w- 2 ; header_y=(header== NULL ? 2 : header.BottomEdgeRelative()); break ; default : break ; } if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,header_x,header_y,header_w,header_h, clrNONE , 255 , this .Active(), false )) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER), string (i+ 1 )); return false ; } header= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER,i); if (header== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_HEADER), string (i+ 1 )); return false ; } header.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); header.SetBase( this .GetObject()); header.SetPageNumber(i); header.SetGroup( this .Group()+ 1 ); header.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR, true ); header.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_DOWN); header.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_MOUSE_OVER); header.SetBackgroundStateOnColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_COLOR_ON, true ); header.SetBackgroundStateOnColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_DOWN_ON); header.SetBackgroundStateOnColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BACK_OVER_ON); header.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); header.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_COLOR, true ); header.SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_DOWN); header.SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_HEAD_BORDER_MOUSE_OVER); header.SetAlignment( this .Alignment()); header.SetPadding( this .HeaderPaddingWidth(), this .HeaderPaddingHeight(), this .HeaderPaddingWidth(), this .HeaderPaddingHeight()); if (header_text!= "" && header_text!= NULL ) this .SetHeaderText(header,header_text+ string (i+ 1 )); else this .SetHeaderText(header, "TabPage" + string (i+ 1 )); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT) header.SetFontAngle( 90 ); if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT) header.SetFontAngle( 270 ); header.SetTabSizeMode( this .TabSizeMode()); int h_prev=header_h; header.SetSizes(header_w,header_h); int y_shift=header.Height()-h_prev; if (header.Move(header.CoordX(),header.CoordY()-( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT ? y_shift : 0 ))) { header.SetCoordXRelative(header.CoordX()- this .CoordX()); header.SetCoordYRelative(header.CoordY()- this .CoordY()); } header.SetVisibleFlag( this .IsVisible(), false ); CTabHeader *prev= this .GetTabHeader(i- 1 ); header.SetPrevHeader(prev); int field_x= 0 ; int field_y= 0 ; int field_w= this .Width(); int field_h= this .Height()-header.Height()- 2 ; int header_shift= 0 ; switch ( this .Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : field_x= 0 ; field_y=header.BottomEdgeRelative(); field_w= this .Width(); field_h= this .Height()-header.Height()- 2 ; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : field_x= 0 ; field_y= 0 ; field_w= this .Width(); field_h= this .Height()-header.Height()- 2 ; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : field_x=header.RightEdgeRelative(); field_y= 0 ; field_h= this .Height(); field_w= this .Width()-header.Width()- 2 ; break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : field_x= 0 ; field_y= 0 ; field_h= this .Height(); field_w= this .Width()-header.Width()- 2 ; break ; default : break ; } if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD,field_x,field_y,field_w,field_h, clrNONE , 255 , true , false )) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_FAILED_CREATE_ELM_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD), string (i+ 1 )); return false ; } field= this .GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD,i); if (field== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_FIELD), string (i+ 1 )); return false ; } field.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); field.SetBase( this .GetObject()); field.SetPageNumber(i); field.SetGroup( this .Group()+ 1 ); field.SetBorderSizeAll( 1 ); field.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_SIMPLE); field.SetOpacity(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_OPACITY, true ); field.SetBackgroundColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BACK_COLOR, true ); field.SetBackgroundColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_DOWN); field.SetBackgroundColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_MOUSE_OVER); field.SetBorderColor(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_COLOR, true ); field.SetBorderColorMouseDown(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_DOWN); field.SetBorderColorMouseOver(CLR_DEF_CONTROL_TAB_PAGE_BORDER_MOUSE_OVER); field.SetForeColor(CLR_DEF_FORE_COLOR, true ); field.SetPadding( this .FieldPaddingLeft(), this .FieldPaddingTop(), this .FieldPaddingRight(), this .FieldPaddingBottom()); field.Hide(); } this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_LR_BOX, this .Width()- 32 , 0 , 15 , 15 , clrNONE , 255 , this .Active(), false ); CArrowLeftRightBox *box_lr= this .GetArrLeftRightBox(); if (box_lr!= NULL ) { this .SetVisibleLeftRightBox( false ); this .SetSizeLeftRightBox(box_lr.Width()); box_lr.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); box_lr.SetBase( this .GetObject()); box_lr.SetID( this .GetMaxIDAll()); box_lr.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); box_lr.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); box_lr.SetOpacity( 0 ); box_lr.Hide(); CArrowLeftButton *lb=box_lr.GetArrowLeftButton(); if (lb!= NULL ) { lb.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); lb.SetBase(box_lr); lb.SetID( this .GetMaxIDAll()); } CArrowRightButton *rb=box_lr.GetArrowRightButton(); if (rb!= NULL ) { rb.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); rb.SetBase(box_lr); rb.SetID( this .GetMaxIDAll()); } } this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_ARROW_BUTTONS_UD_BOX, 0 , this .Height()- 32 , 15 , 15 , clrNONE , 255 , this .Active(), false ); CArrowUpDownBox *box_ud= this .GetArrUpDownBox(); if (box_ud!= NULL ) { this .SetVisibleUpDownBox( false ); this .SetSizeUpDownBox(box_ud.Height()); box_ud.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); box_ud.SetBase( this .GetObject()); box_ud.SetID( this .GetMaxIDAll()); box_ud.SetBorderStyle(FRAME_STYLE_NONE); box_ud.SetBackgroundColor(CLR_CANV_NULL, true ); box_ud.SetOpacity( 0 ); box_ud.Hide(); CArrowDownButton *db=box_ud.GetArrowDownButton(); if (db!= NULL ) { db.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); db.SetBase(box_ud); db.SetID( this .GetMaxIDAll()); } CArrowUpButton *ub=box_ud.GetArrowUpButton(); if (ub!= NULL ) { ub.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); ub.SetBase(box_ud); ub.SetID( this .GetMaxIDAll()); } } this .ArrangeTabHeaders(); this .Select(selected_page, true ); return true ; }

Метод объёмный, но приведён полностью для понимания его логики и понимания какой указатель какого объекта указывается в качестве базового и в качестве главного.



Вместо простого указания главного объекта

SetMain( this .GetMain());

теперь проверяем является ли главным объектом текущий и, если да, то вписываем указатель на него, иначе — вписываем указатель на главный объект:

SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain() );





Если заголовки вкладки в элементе управления TabControl расположены в одну строку, а их количество такое, что все заголовки не умещаются в размер своего контейнера, то строку заголовков можно прокручивать при помощи кнопок со стрелками. Выбранный заголовок всегда больше невыбранного на два пикселя с каждой из сторон. Если прокрутить строку заголовков так, что выбранный заголовок уйдёт за, например, левый край контейнера, а затем передвинуть форму, на которой расположен элемент управления TabControl, то небольшая часть ушедшего за край выбранного заголовка станет видна:

Происходит это из-за того, что размер выбранного заголовка всегда больше размера невыбранного, и любой, вышедший за край выбранный заголовок, обрезается по размерам невыбранного. Чтобы такого не происходило, нужно учитывать, что если за край ушёл именно выбранный заголовок, то скорректировать границы видимой области контейнера так, чтобы обрезалось у выбранного заголовка чуть больше, чем у невыбранного.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\TabHeader.mqh класса-заголовка вкладки доработаем метод, обрезающий изображение, очерченное рассчитываемой прямоугольной областью видимости. Уменьшим на два пикселя размер, на который нужно обрезать заголовки при видимости кнопок со стрелками вверх-вниз. Просто потому, что получающийсяя отступ между заголовком и кнопками слишком велик и выглядит не аккуратно. И скорректируем координату области видимости контейнера для ушедшего за край выбранного заголовка вкладки:

void CTabHeader::Crop( void ) { CGCnvElement * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL) return ; int vis_x= 0 ; int vis_y= 0 ; int vis_w= this .Width(); int vis_h= this .Height(); int crop_top= 0 ; int crop_bottom= 0 ; int crop_left= 0 ; int crop_right= 0 ; int add_size_lr=( this .IsVisibleLeftRightBox() ? this .m_arr_butt_lr_size : 0 ); int add_size_ud=( this .IsVisibleUpDownBox() ? this .m_arr_butt_ud_size- 2 : 0 ); int correct_size_vis=( this .State() ? 0 : 2 ); int top=fmax( base .CoordY()+( int ) base .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_TOP), base .CoordYVisibleArea())+correct_size_vis+( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT ? add_size_ud : 0 ); int bottom=fmin( base .BottomEdge()-( int ) base .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_BOTTOM), base .BottomEdgeVisibleArea()+ 1 )-correct_size_vis-( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT ? add_size_ud : 0 ); int left=fmax( base .CoordX()+( int ) base .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_LEFT), base .CoordXVisibleArea())+correct_size_vis; int right=fmin( base .RightEdge()-( int ) base .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_BORDER_SIZE_RIGHT), base .RightEdgeVisibleArea()+ 1 )-add_size_lr; if ( this .State()) { if (( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP || this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM) && this .CoordX()<left) left+= 4 ; if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT && this .BottomEdge()>bottom) bottom-= 4 ; if ( this .Alignment()==CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT && this .CoordY()<top) top+= 4 ; } crop_top= this .CoordY()-top; if (crop_top< 0 ) vis_y=-crop_top; crop_bottom=bottom- this .BottomEdge()- 1 ; if (crop_bottom< 0 ) vis_h= this .Height()+crop_bottom-vis_y; crop_left= this .CoordX()-left; if (crop_left< 0 ) vis_x=-crop_left; crop_right=right- this .RightEdge()- 1 ; if (crop_right< 0 ) vis_w= this .Width()+crop_right-vis_x; if (crop_top< 0 || crop_bottom< 0 || crop_left< 0 || crop_right< 0 ) this .Crop(vis_x,vis_y,vis_w,vis_h); }

После этих доработок зазор между вертикально расположенными заголовками (слева/справа) и кнопками их прокрутки будет более аккуратным и выглядеть лучше, а при уходе выбранного заголовка за левый или нижний край контейнера не будет вызывать появление его части при перемещении формы.



Но тут возникает ещё одна проблема: если внимательно присмотреться к изображению выше, то заметим, что после смещения выбранного заголовка за край, снизу остаётся белое поле. Т.е. рамка поля, принадлежащего ушедшему за край заголовку не прочерчивается до самого края. Происходит это из-за того, что визуально заголовок и поле вкладки должны выглядеть одним целым. И достигается это тем, что на поле сначала рисуется рамка, а затем на месте прилегания к полю заголовка рисуется линия цветом поля. Таким образом стирается видимая грань между заголовком и полем. И при уходе заголовка за край, часть этого "слития заголовка с полем" визуально остаётся.

Чтобы избавиться от этого артефакта, нам нужно в классе объекта-поля вкладки в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\TabField.mqh, в методе, рисующем рамку элемента в зависимости от расположения заголовка, проконтролировать расположение заголовка. И если заголовок выбранный и размещён за краем, то нужно не рисовать линию, сливающую визуально заголовок с полем:

void CTabField::DrawFrame( void ) { int x1= 0 ; int y1= 0 ; int x2= this .Width()- 1 ; int y2= this .Height()- 1 ; CTabHeader *header= this .GetHeaderObj(); if (header== NULL ) return ; this .DrawRectangle(x1,y1,x2,y2, this .BorderColor(), this .Opacity()); switch (header.Alignment()) { case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_TOP : if ( header.State() && header.CoordX()< this .CoordX() ) return ; this .DrawLine(header.CoordXRelative()+ 1 , 0 ,header.RightEdgeRelative()- 2 , 0 , this .BackgroundColor(), this .Opacity()); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_BOTTOM : if ( header.State() && header.CoordX()< this .CoordX() ) return ; this .DrawLine(header.CoordXRelative()+ 1 , this .Height()- 1 ,header.RightEdgeRelative()- 2 , this .Height()- 1 , this .BackgroundColor(), this .Opacity()); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_LEFT : if ( header.State() && header.BottomEdge()> this .BottomEdge() ) return ; this .DrawLine( 0 ,header.BottomEdgeRelative()- 2 , 0 ,header.CoordYRelative()+ 1 , this .BackgroundColor(), this .Opacity()); break ; case CANV_ELEMENT_ALIGNMENT_RIGHT : if ( header.State() && header.CoordY()< this .CoordY() ) return ; this .DrawLine( this .Width()- 1 ,header.BottomEdgeRelative()- 2 , this .Width()- 1 ,header.CoordYRelative()+ 1 , this .BackgroundColor(), this .Opacity()); break ; default : break ; } }

После таких доработок объектов заголовка вкладки и поля вкладки все визуальные артефакты при прокрутке строки заголовков будут убраны.





Поменяем логику взаимодействия мышки с разделителем в классе объекта элемента управления CplitContainer.

При заходе курсора мышки в область управления объекта (в область разделителя), сначала на месте, где должен появиться объект-разделитель, а по-простому — в области управления, нарисуем пунктирный прямоугольник, как это выглядит в элементе управления SplitContainer в MS Visual Studio:

Как только зажмём кнопку мышки в области, очерченной этим прямоугольником, появится объект-разделитель, и уже его сможем перемещать, при этом изменяя размеры панелей. После завершения перемещения объект-разделитель скрывается и пунктирный прямоугольник стирается.

Такое поведение не полностью соответствует поведению разделителя в MS Visual Studio, но на вид такое поведение более приятное и не вызывает постоянное появление штрихованного объекта-разделителя, заменяя его ненавязчивым пунктирным прямоугольником, показывающим область взаимодействия.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Containers\SplitContainer.mqh, в публичной секции класса объявим два метода для отрисовки пустого и пунктирного прямоугольников:

void SetFixedPanel( const ENUM_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_FIXED_PANEL value ) { this .SetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_FIXED_PANEL, value ); } ENUM_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_FIXED_PANEL FixedPanel( void ) const { return (ENUM_CANV_ELEMENT_SPLIT_CONTAINER_FIXED_PANEL) this .GetProperty(CANV_ELEMENT_PROP_SPLIT_CONTAINER_FIXED_PANEL); } virtual void DrawRectangleEmpty( void ); virtual void DrawRectangleDotted( void );

Метод, рисующий пунктирный прямоугольник будет рисовать соответствующий прямоугольник в области взаимодействия, а пустой — просто стирать нарисованный ранее пунктирный.



Объявим два обработчика событий — для обработки курсора в области управления и для обработки нажатой кнопки мышки в этой же области:

virtual void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseControlAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseControlAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void OnMouseEventPostProcessing( void );





В методе, создающем панели, для каждой из созданных панелей и объекта-разделителя укажем главный и базовый объекты:

void CSplitContainer::CreatePanels( void ) { this .m_list_elements.Clear(); if ( this .SetsPanelParams()) { if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, this .m_panel1_x, this .m_panel1_y, this .m_panel1_w, this .m_panel1_h, clrNONE , 255 , true , false )) return ; if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL, this .m_panel2_x, this .m_panel2_y, this .m_panel2_w, this .m_panel2_h, clrNONE , 255 , true , false )) return ; for ( int i = 0 ;i< 2 ;i++) { CSplitContainerPanel *panel= this .GetPanel(i); if (panel== NULL ) continue ; panel.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); panel.SetBase( this .GetObject()); } if (! this .CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER, this .m_splitter_x, this .m_splitter_y, this .m_splitter_w, this .m_splitter_h, clrNONE , 255 , true , false )) return ; CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter!= NULL ) { splitter.SetMain( this .IsMain() ? this .GetObject() : this .GetMain()); splitter.SetBase( this .GetObject()); splitter.SetMovable( true ); splitter.SetDisplayed( false ); splitter.Hide(); } } }





В методе, устанавливающем параметры панелям, в самом его конце установим координаты и размеры области управления, равными свойствам, установленным разделителю.

bool CSplitContainer::SetsPanelParams( void ) { switch ( this .SplitterOrientation()) { } this .SetControlAreaX( this .m_splitter_x); this .SetControlAreaY( this .m_splitter_y); this .SetControlAreaWidth( this .m_splitter_w); this .SetControlAreaHeight( this .m_splitter_h); return true ; }

Ранее мы их устанавливали при помощи записи свойств посредством методов SetProperty(), что в принципе одно и тоже. Но так, на мой взгляд, понятнее.







В обработчике событий после расчёта координат и размеров разделителя и перед смещением объекта-разделителя на указанные координаты, сотрём нарисованный ранее пунктирный прямоугольник:

void CSplitContainer:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CGCnvElement:: OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); if (id==WF_CONTROL_EVENT_MOVING) { CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter== NULL || this .SplitterFixed()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; switch ( this .SplitterOrientation()) { case CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_VERTICAL : y= this .CoordY(); if (x< this .CoordX()+ this .Panel1MinSize()) x= this .CoordX()+ this .Panel1MinSize(); if (x> this .CoordX()+ this .Width()- this .Panel2MinSize()- this .SplitterWidth()) x= this .CoordX()+ this .Width()- this .Panel2MinSize()- this .SplitterWidth(); break ; default : x= this .CoordX(); if (y< this .CoordY()+ this .Panel1MinSize()) y= this .CoordY()+ this .Panel1MinSize(); if (y> this .CoordY()+ this .Height()- this .Panel2MinSize()- this .SplitterWidth()) y= this .CoordY()+ this .Height()- this .Panel2MinSize()- this .SplitterWidth(); break ; } this .DrawRectangleEmpty(); if (splitter.Move(x,y, true )) { splitter.SetCoordXRelative(splitter.CoordX()- this .CoordX()); splitter.SetCoordYRelative(splitter.CoordY()- this .CoordY()); this .SetSplitterDistance(! this .SplitterOrientation() ? splitter.CoordX()- this .CoordX() : splitter.CoordY()- this .CoordY(), false ); } } }

У нас всегда при наведении курсора на область разделителя будет появляться пунктирный прямоугольник. После нажатия кнопки мышки на область управления, очерченную этим прямоугольником, будет появляться объект-разделитель, который будет захватываться мышкой и перемещаться. Перед его перемещением нужно стереть нарисованную пунктирную область, что и делает метод, рисующий на этом месте пустой прямоугольник.







Обработчик события "Курсор в пределах области управления, кнопки мышки не нажаты":

void CSplitContainer::MouseControlAreaNotPressedHandler( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( this .SplitterFixed()) return ; this .DrawRectangleEmpty(); this .DrawRectangleDotted(); CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), ": " , this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER)); return ; } if (!splitter.Displayed()) { splitter.SetDisplayed( true ); splitter.Erase( true ); splitter.Show(); } }

Как только курсор мышки наводится на область управления, появляется соответствующее событие, которое отправляется в обработчик событий объекта-формы. Уже из него вызывается этот виртуальный обработчик, реализация которого здесь представлена. При фиксированном разделителе никаких действий не требуется — уходим из обработчика. Далее, сначала очищаем место в области разделителя и рисуем на нём пунктирный прямоугольник. Если объект-разделитель имеет флаг скрытости, снимаем этот флаг, очищаем полностью объект-разделитель и отображаем его. При таком подходе объект-разделитель окажется под курсором, но будет ещё невидимым. А вот нажатие мышки приведёт к нажатию на объект-разделитель, а не на подложку элемента управления SplitContainer. Таким образом объект-разделитель подготавливается к перемещению, и при этом на подложке объекта SplitContainer рисуется пунктирный прямоугольник, очерчивающий область управления.





Обработчик события "Курсор в пределах области управления, нажата кнопка мышки (любая)":



void CSplitContainer::MouseControlAreaPressedHandler( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( this .SplitterFixed()) return ; this .DrawRectangleEmpty(); }

Как только нажимается кнопка мышки, вызывается этот обработчик. При фиксированном разделителе просто уходим из обработчика. Иначе — стираем нарисованный ранее пунктирный прямоугольник.







В обработчике последнего события мышки заменим наименования ранее переименованных констант состояний и событий мышки и сотрём ранее нарисованный пунктирный прямоугольник:

void CSplitContainer::OnMouseEventPostProcessing( void ) { if (! this .IsVisible() || ! this .Enabled() || ! this .Displayed()) return ; ENUM_MOUSE_FORM_STATE state= this .GetMouseState(); switch (state) { case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_NONE : if ( this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_OUTSIDE_FORM_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()== MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED || this .MouseEventLast()== MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED || this .MouseEventLast()== MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL || this .MouseEventLast()==MOUSE_EVENT_NO_EVENT) { this .DrawRectangleEmpty(); CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), ": " , this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER)); return ; } splitter.SetDisplayed( false ); splitter.Hide(); this .m_mouse_event_last=ENUM_MOUSE_EVENT(state+MOUSE_EVENT_NO_EVENT); } break ; case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_RELEASED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_RESIZE_AREA_WHEEL : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED : case MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL : break ; default : break ; } }

В каждом графическом объекте есть обработчик последнего события мышки. Обработчик вызывается при уводе курсора с области объекта. В этом обработчике стирается пунктирный прямоугольник, очерчивающий область управления в случае, если ранее курсор мышки был в области всего элемента управления SplitContainer, либо в области его разделителя (в области управления).







Метод, рисующий пустой прямоугольник:



void CSplitContainer::DrawRectangleEmpty( void ) { int cx1= this .ControlAreaLeftRelative(); int cx2= this .ControlAreaRightRelative(); int cy1= this .ControlAreaTopRelative(); int cy2= this .ControlAreaBottomRelative(); this .DrawRectangleFill(cx1,cy1,cx2,cy2,CLR_CANV_NULL, 0 ); this .Update(); }

Получаем относительные координаты расположения прямоугольника, его ширину и высоту внутри элемента управления SplitContainer и рисуем закрашенный прозрачным цветом прямоугольник с полной прозрачностью.







Метод, рисующий пунктирный прямоугольник:

void CSplitContainer::DrawRectangleDotted( void ) { int shift= 0 ; int cx1= this .ControlAreaLeftRelative(); int cx2= fmin ( this .ControlAreaRightRelative(), this .VisibleAreaWidth()+ 2 ); int cy1= this .ControlAreaTopRelative(); int cy2= this .ControlAreaBottomRelative(); for ( int x=cx1+ 1 ;x<cx2- 2 ;x+= 2 ) this .SetPixel(x,cy1, this .ForeColor(), 255 ); shift=((cx2-cx1- 2 ) % 2 == 0 ? 0 : 1 ); for ( int y=cy1+ 1 +shift;y<cy2- 2 ;y+= 2 ) this .SetPixel(cx2- 2 ,y, this .ForeColor(), 255 ); shift=( this .ControlAreaHeight()- 2 % 2 == 0 ? 1 : 0 ); for ( int x=cx2- 2 -shift;x>cx1;x-= 2 ) this .SetPixel(x,cy2- 2 , this .ForeColor(), 255 ); shift=((cx2-cx1- 2 ) % 2 == 0 ? 0 : 1 ); for ( int y=cy2- 2 -shift;y>cy1;y-= 2 ) this .SetPixel(cx1+ 1 ,y, this .ForeColor(), 255 ); this .Update(); }

Логика метода расписана в комментариях к коду. Поясню: нам необходимо рисовать линию точками, расположенными через одну. Это делается в четырёх циклах — слева-направо --> сверху-вниз --> справа-налево --> снизу-вверх. Приращение индексов циклов равно двум, поэтому на каждой итерации ставится точка, а координатой служит индекс цикла. Таким образом, при приращении индекса на два, у нас получится ставить точки через одну. Но при этом есть нюанс: если в конце цикла была поставлена точка, то следующий цикл должен начинаться не с точки — чтобы всегда ставить точки через одну. Для этого мы просто рассчитываем ширину и высоту прямоугольника и, в зависимости от чётности/нечётности полученной величины, добавляем к следующей координате либо 1, либо 0. При обратном цикле полученное приращение вычитаем из координаты точки. Таким образом мы получаем пунктирный прямоугольник с точками, всегда рисуемыми через одну. Можно было пойти более простым путём и просто рисовать сглаженный прямоугольник, например, методом DrawPolygonAA(), — он позволяет задать тип рисуемой линии. Но в этом случае, к сожалению, тип линии STYLE_DOT рисует более длинные отрезки, чем в один пиксель, что нам здесь не подходит.







Как только курсор уходит с области управления (область разделителя) элемента управления SplitContainer, он сразу же попадает на либо область одной из панелей элемента управления, либо вообще уходит за его пределы. В случае, если курсор уходит за пределы элемента управления, то срабатывает обработчик последнего события мышки, рассмотренный нами выше. Если же курсор попадает на одну из панелей элемента управления SplitContainer, то в обработчике события этой панели нужно обработать увод мышки с области управления базового объекта — стереть пунктирный прямоугольник.



В файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\SplitContainerPanel.mqh в обработчике события "Курсор в пределах активной области, кнопки мышки не нажаты" допишем строку, рисующую пустой прямоугольник в области управления базового объекта (базовым объектом для панели является контейнер элемента управления SplitContainer):

void CSplitContainerPanel::MouseActiveAreaNotPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { CSplitContainer * base = this .GetBase(); if ( base ==NULL || base .SplitterFixed()) return ; base .DrawRectangleEmpty(); CSplitter *splitter= base .GetSplitter(); if (splitter==NULL) { ::Print(DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), ": " , this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER)); return ; } if (splitter.Displayed()) { splitter.SetDisplayed( false ); splitter.Hide(); } }

Как только курсор попадёт на панель, срабатывает данный обработчик и стирает пунктирный прямоугольник, очерчивающий область управления.







Доработаем вспомогательный объект-разделитель в файле \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\Splitter.mqh.

После недавнего обновления при компиляции библиотеки появилось предупреждение:

deprecated behavior, hidden method calling will be disabled in a future MQL compiler version SplitContainer.mqh 758 16

Переходя по указанному в журнале адресу попадаем на эту строку в SplitContainer.mqh:

void CSplitContainer::MouseControlAreaNotPressedHandler( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( this .SplitterFixed()) return ; this .DrawRectangleEmpty(); this .DrawRectangleDotted(); CSplitter *splitter= this .GetSplitter(); if (splitter== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_ELM_LIST_ERR_FAILED_GET_GRAPH_ELEMENT_OBJ), ": " , this .TypeElementDescription(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLITTER)); return ; } if (!splitter.Displayed()) { splitter.SetDisplayed( true ); splitter.Erase( true ); splitter.Show(); } }

Это виртуальный метод, полностью очищающий фон графического объекта.

Точно такой же метод есть в \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\WinFormBase.mqh:

void CWinFormBase::Erase( const bool redraw= false ) { CGCnvElement::Erase(redraw); }

и в \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\GCnvElement.mqh:



void CGCnvElement::Erase( const bool redraw= false ) { this .m_canvas.Erase(CLR_CANV_NULL); this .Update(redraw); }

Сигнатура методов идентична, и в итоге всё приводит к методу Erase() объекта-графического элемента CGCnvElement. Поэтому почему компилятор видит неоднозначность — мне не понятно. Но исправим. Добавим метод Erase() в файл \MQL5\Include\DoEasy\Objects\Graph\WForms\Helpers\Splitter.mqh. А заодно и объявим два обработчика событий мышки:

virtual void Redraw( bool redraw); virtual void Erase( const color colour, const uchar opacity, const bool redraw= false ); virtual void Erase( color &colors[], const uchar opacity, const bool vgradient, const bool cycle, const bool redraw= false ); virtual void Erase( const bool redraw= false ) { CWinFormBase::Erase(redraw); } virtual void MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); };

Метод Erase() просто вызывает точно такой же метод родительского класса, что избавляет нас от предупреждения компилятора.

В методе, рисующем сетку, добавим прозрачности (вместо значения 255 впишем 200), что сделает объект-разделитель немного прозрачным:

void CSplitter::DrawGrid( void ) { for ( int y= 0 ;y< this .Height()- 1 ;y++) for ( int x= 0 ;x< this .Width();x++) this .SetPixel(x,y, this .ForeColor(), uchar (y% 2 == 0 ? (x% 2 == 0 ? 200 : 0 ) : (x% 2 == 0 ? 0 : 200 ))); }

Теперь точки будут рисоваться с непрозрачностью 200, что сделает их чуть прозрачными и немного улучшит внешний вид разделителя.





Обработчик события "Курсор в пределах активной области, нажата кнопка мышки (любая)":

void CSplitter::MouseActiveAreaPressedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (! this .Displayed()) { this .SetDisplayed( true ); this .Show(); } this .Redraw( true ); }

Обработчик срабатывает при нажатии кнопки мышки на объекте. Если объект ещё не отображён — включим его отображение и покажем его.

Затем перерисуем объект, что выведет на его фоне штрихованный прямоугольник, тем самым полностью отобразив объект-разделитель.







Обработчик события "Курсор в пределах активной области, отжата кнопка мышки (левая)":

void CSplitter::MouseActiveAreaReleasedHandler( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { this .SetDisplayed( false ); this .Hide(); :: ChartRedraw ( this . ChartID ()); }

Когда мы отпускаем кнопку мышки, ранее нажатую в пределах графического объекта, вызывается этот обработчик события. Здесь мы устанавливаем флаг того, что объект-разделитель не должен рисоваться и скрываем его. Для немедленного отображения изменений, перерисовываем график. Таким образом, если объект-разделитель был перемещён на новое место и отпущена кнопка мышки, то он скроется, выполнив своё назначение — перемещение области разделителя элемента управления SplitContainer,







Теперь доработаем класс-коллекцию графических элементов в файле \MQL5\Include\DoEasy\Collections\GraphElementsCollection.mqh.



Здесь нам нужно добавить обработку ситуации когда курсор находится над объектом, но попадает в скрытую его область. Такое может быть в случае, если графический объект прикреплён к элементу управления, и его часть выходит за пределы родительского объекта. Когда курсор мышки находится над скрытой частью, то этот графический объект в этом месте невидим и, соответственно, не должен реагировать на курсор. Кроме того, если был щелчок по любому из элементов прикреплённых к панели, нужно сначала всю панель вывести на передний план вместе со всеми прикреплёнными к ней объектами, а затем уже вывести на передний план и сам объект, по которому был щелчок мышкой.

В методе, ищущем объекты взаимодействия, добавим обработку взаимодействия со скрытыми областями объектов — такие объекты должны пропускаться:

CForm *CGraphElementsCollection::SearchInteractObj(CForm *form, const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (form!= NULL ) { int total=form.CreateListInteractObj(); for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CForm *obj=form.GetInteractForm(i); if (obj== NULL || !obj.IsVisible() || !obj.Enabled() || !obj.Displayed()) continue ; if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL) { CTabControl *tab_ctrl=obj; CForm *elm=tab_ctrl.SelectedTabPage(); if (elm!= NULL && elm.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam)>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) return elm; } if (obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER || obj.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL) { if (!obj.CursorInsideVisibleArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) continue ; } CForm *base=obj.GetBase(); if (base!= NULL && base.TypeGraphElement()==GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER_PANEL) { if (!obj.CursorInsideVisibleArea( this .m_mouse.CoordX(), this .m_mouse.CoordY())) continue ; } if (obj.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam)>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) return obj; } } return form; }

Пока здесь обрабатываются не все графические элементы, а лишь те, в которых было замечено неправильное взаимодействие с мышкой. В последующем найдём правильную логику обработки каждого графического элемента. Если добавить такую же обработку в заголовки вкладок элемента управления TabControl, то после прокрутки списка заголовков они перестают работать. По этой причине пока не делаем универсальной обработки каждого элемента управления — тут нужно разобраться сначала в причинах, чтобы сделать всё правильно.

Также было замечено и исправлено неправильное поведение объектов взаимодействия в методе, возвращающем указатель на форму, находящуюся под курсором, по причине "потери состояния" мышки. Добавим считывание состояния мышки перед возвратом указателя на найденный объект и пропуск обработки объекта в случае, если для него сброшен флаг его отображения:

CForm *CGraphElementsCollection::GetFormUnderCursor( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam, ENUM_MOUSE_FORM_STATE &mouse_state, long &obj_ext_id, int &form_index) { obj_ext_id= WRONG_VALUE ; form_index= WRONG_VALUE ; mouse_state=MOUSE_FORM_STATE_NONE; CGCnvElement *elm= NULL ; CForm *form= NULL ; CArrayObj *list=CSelect::ByGraphCanvElementProperty(GetListCanvElm(),CANV_ELEMENT_PROP_INTERACTION, true ,EQUAL); if (list!= NULL && list.Total()> 0 ) { elm=list.At( 0 ); if (elm.TypeGraphElement()>=GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE && elm.IsVisible()) { form=elm; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { form= this .SearchInteractObj(form,id,lparam,dparam,sparam); mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); return form; } } } int total= this .m_list_all_canv_elm_obj.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { elm= this .m_list_all_canv_elm_obj.At(i); if (elm== NULL || !elm.IsVisible() || !elm.Enabled() || !elm.Displayed() ) continue ; if (elm.TypeGraphElement()>=GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_BASE) { form=elm; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { form= this .SearchInteractObj(form,id,lparam,dparam,sparam); mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); return form; } } } list= this .GetListStdGraphObjectExt(); if (list!= NULL ) { for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CGStdGraphObj *obj_ext=list.At(i); if (obj_ext== NULL ) continue ; CGStdGraphObjExtToolkit *toolkit=obj_ext.GetExtToolkit(); if (toolkit== NULL ) continue ; obj_ext. OnChartEvent ( CHARTEVENT_CHART_CHANGE ,lparam,dparam,sparam); total=toolkit.GetNumControlPointForms(); for ( int j= 0 ;j<total;j++) { form=toolkit.GetControlPointForm(j); if (form== NULL ) continue ; mouse_state=form.MouseFormState(id,lparam,dparam,sparam); if (mouse_state>MOUSE_FORM_STATE_OUTSIDE_FORM_WHEEL) { obj_ext_id=obj_ext.ObjectID(); form_index=j; return form; } } } } return NULL ; }





В обработчике события в блоке обработки курсора в пределах формы при нажатой кнопке мышки добавим предварительный вывод всей формы на передний план, а затем — после вызова обработчика события объекта-формы, перерисуем график для немедленного отображения изменений:

if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_FORM_PRESSED) { this .SetChartTools(:: ChartID (), false ); if (!pressed_form) { pressed_form= true ; pressed_chart= false ; } CForm *main=form.GetMain(); if (main!= NULL ) main.BringToTop(); form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_FORM_PRESSED,lparam,dparam,sparam); :: ChartRedraw (form. ChartID ()); }

Здесь: получаем указатель на главный объект и, если он получен, выводим весь объект со всеми прикреплёнными к нему элементами на передний план. Затем вызываем обработчик события объекта-формы, с которым происходит взаимодействие, и в конце обновляем график.







Аналогичные доработки сделаем в блоке обработки курсора внутри активной области при нажатой кнопке мышки:

if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED && !move) { pressed_form= true ; if ( this .m_mouse.IsPressedButtonLeft()) { move= true ; form.SetInteraction( true ); CForm *main=form.GetMain(); if (main!= NULL ) main.BringToTop(); form.BringToTop(); form.SetOffsetX( this .m_mouse.CoordX()-form.CoordX()); form.SetOffsetY( this .m_mouse.CoordY()-form.CoordY()); this .ResetAllInteractionExeptOne(form); long zmax= this .GetZOrderMax(); if (zmax> WRONG_VALUE && (form.Zorder()<zmax || zmax== 0 )) { if (form.Type()!=OBJECT_DE_TYPE_GFORM_CONTROL) this .SetZOrderMAX(form); } } form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_ACTIVE_AREA_PRESSED,lparam,dparam,sparam); :: ChartRedraw (form. ChartID ()); }





И добавим три новых блока для обработки новых событий курсора мышки внутри области управления объекта-формы:

if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_SCROLL_AREA_WHEEL,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_NOT_PRESSED,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_PRESSED,lparam,dparam,sparam); } if (mouse_state==MOUSE_FORM_STATE_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL) { form.OnMouseEvent(MOUSE_EVENT_INSIDE_CONTROL_AREA_WHEEL,lparam,dparam,sparam); } } } } }

Именно отсюда вызываются обработчики событий объектов при нахождении курсора внутри области управления.



У нас всё готово для тестирования. Проверим что получилось.







Тестирование

Для теста возьмём советник из прошлой статьи и сохраним его в новой папке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part123\ под новым именем TestDoEasy123.mq5.

Доработки минимальные: для указания количества создаваемых панелей у нас есть макроподстановка. Впишем туда значение 1 — создавать будем пока только одну панель:

#property copyright "Copyright 2022, MetaQuotes Ltd." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #define FORMS_TOTAL ( 1 ) #define START_X ( 4 ) #define START_Y ( 4 ) #define KEY_LEFT ( 65 ) #define KEY_RIGHT ( 68 ) #define KEY_UP ( 87 ) #define KEY_DOWN ( 88 ) #define KEY_FILL ( 83 ) #define KEY_ORIGIN ( 90 ) #define KEY_INDEX ( 81 )





В обработчике OnInit() в цикл создания панелей впишем эту макроподстановку. Толщину разделителя элемента управления SplitContainer сделаем чуть больше — увеличим на два пикселя, чтобы пунктирный прямоугольник лучше смотрелся (из области эстетических предпочтений...).

При получении указателей на созданные объекты-формы будем использовать метод получения указателя по описанию объекта.

Описание объекта мы указываем при его создании:

int OnInit () { ArrayResize (array_clr, 2 ); array_clr[ 0 ]= C'26,100,128' ; array_clr[ 1 ]= C'35,133,169' ; string array[ 1 ]={ Symbol ()}; engine.SetUsedSymbols(array); engine.SeriesCreate( Symbol (), Period ()); engine.GetTimeSeriesCollection().PrintShort( false ); CPanel *pnl= NULL ; for ( int i= 0 ;i< FORMS_TOTAL ;i++) { pnl=engine.CreateWFPanel( "WinForms Panel" +( string )i ,(i== 0 ? 50 : 70 ),(i== 0 ? 50 : 70 ), 410 , 200 ,array_clr, 200 , true , true , false ,- 1 ,FRAME_STYLE_BEVEL, true , false ); if (pnl!= NULL ) { pnl.Hide(); Print (DFUN, "Описание панели: " ,pnl.Description(), ", Тип и имя: " ,pnl.TypeElementDescription(), " " ,pnl.Name()); pnl.SetPaddingAll( 3 ); pnl.SetMovable(InpMovable); pnl.SetAutoSize(InpAutoSize, false ); pnl.SetAutoSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_AUTO_SIZE_MODE)InpAutoSizeMode, false ); pnl.CreateNewElement(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL,InpTabControlX,InpTabControlY,pnl.Width()- 30 ,pnl.Height()- 40 , clrNONE , 255 , true , false ); CTabControl *tc=pnl.GetElementByType(GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_TAB_CONTROL, 0 ); if (tc!= NULL ) { tc.SetTabSizeMode((ENUM_CANV_ELEMENT_TAB_SIZE_MODE)InpTabPageSizeMode); tc.SetAlignment((ENUM_CANV_ELEMENT_ALIGNMENT)InpHeaderAlignment); tc.SetMultiline(InpTabCtrlMultiline); tc.SetHeaderPadding( 6 , 0 ); tc.CreateTabPages( 15 , 0 , 56 , 20 ,TextByLanguage( "Вкладка" , "TabPage" )); for ( int j= 0 ;j<tc.TabPages();j++) { tc.CreateNewElement(j,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 322 , 120 , 80 , 20 , clrDodgerBlue , 255 , true , false ); CLabel *label=tc.GetTabElement(j, 0 ); if (label== NULL ) continue ; label.SetText(j< 5 ? "" : "TabPage" + string (j+ 1 )); } for ( int n= 0 ;n< 5 ;n++) { tc.CreateNewElement(n,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER, 10 , 10 ,tc.Width()- 22 ,tc.GetTabField( 0 ).Height()- 22 , clrNONE , 255 , true , false ); CSplitContainer *split_container=tc.GetTabElementByType(n,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_SPLIT_CONTAINER, 0 ); if (split_container!= NULL ) { split_container.SetSplitterOrientation(n% 2 == 0 ? CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_VERTICAL : CANV_ELEMENT_SPLITTER_ORIENTATION_HORISONTAL, true ); split_container.SetSplitterDistance( 50 , true ); split_container.SetSplitterWidth( 6 + 2 *n, false ); split_container.SetSplitterFixed(n== 2 ? true : false ); if (n== 3 ) split_container.SetPanel2Collapsed( true ); if (n== 4 ) split_container.SetPanel1Collapsed( true ); for ( int j= 0 ;j< 2 ;j++) { CSplitContainerPanel *panel=split_container.GetPanel(j); if (panel== NULL ) continue ; if (split_container.CreateNewElement(j,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 4 , 4 ,panel.Width()- 8 ,panel.Height()- 8 , clrDodgerBlue , 255 , true , false )) { CLabel *label=split_container.GetPanelElementByType(j,GRAPH_ELEMENT_TYPE_WF_LABEL, 0 ); if (label== NULL ) continue ; label.SetTextAlign( ANCHOR_CENTER ); label.SetText(TextByLanguage( "Панель" , "Panel" )+ string (j+ 1 )); } } } } } } } for ( int i= 0 ;i< FORMS_TOTAL ;i++) { pnl=engine.GetWFPanel( "WinForms Panel" +( string )i); if (pnl!= NULL ) { pnl.Show(); pnl.Redraw( true ); } } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Скомпилируем советник и запустим его на графике:





Итак. При уходе выбранного заголовка вкладки за край контейнера и при перемещении панели нет больше никаких артефактов в виде появления части заголовка. Зазор между заголовками и кнопками управления их прокруткой при вертикальном расположении строки заголовков теперь меньше и аккуратнее.

Когда заголовки расположены справа, правая часть панелей элементов управления немного обрезана (это незаметно, но это так), и мы не попадаем курсором на скрытые части панелей, а спокойно и корректно работаем с заголовками вкладок. То же самое наблюдается и при уменьшении панелей разделителем до почти скрытия надписи на панели, выполненной объектом класса CLabel. Курсор физически находится над графическими метками, но они обрезаны и виртуально курсор над невидимой их областью и объект не обрабатывается.

Разделитель элемента управления SplitContainer теперь выглядит приятнее при взаимодействии с мышкой.







Что дальше

В следующей статье продолжим развитие элементов управления библиотеки.

Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки, файлы тестового советника и индикатора контроля событий графиков для MQL5.



К содержанию

*Статьи этой серии:





DoEasy. Элементы управления (Часть 20): WinForms-объект SplitContainer

DoEasy. Элементы управления (Часть 21): Элемент управления SplitContainer. Разделитель панелей

DoEasy. Элементы управления (Часть 22): SplitContainer. Изменение свойств созданного объекта









