Extractors MT4

Extratores para XAUUSD


Extractors for XAUUSD é um Expert Advisor de nível profissional desenvolvido para traders que valorizam precisão, risco controlado e lógica de negociação adaptável ao negociar com ouro (XAUUSD). Ele integra duas estratégias avançadas integradas e cinco modos flexíveis de abordagem de mercado, dando aos traders controle total sobre como o sistema interpreta, insere e gerencia negociações em diferentes estruturas de mercado.

Desenvolvido com base em ampla pesquisa e desenvolvimento, Extractors representa a evolução do nosso projeto anterior, Gold Throne, refinado com espaçamento de grade mais amplo, limitação de risco aprimorada e lógica de gerenciamento de comércio mais inteligente para reduzir agressividade e melhorar a segurança.


Insira essas chaves na entrada EA_Deactivation_Key para desativar ou desligar o modo de rede, coloque 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14 e para desativar ou desligar o modo sem rede (Prop Firm) use 7,8,9,10,11,12,13,14, para deixar ambas ativas, deixe a entrada EA_Deactivate_Key vazia.


Defina arquivos pela Seção de Comentários com descrição completa para testar diferentes modos.


Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber também o link de ativação do Filtro de Notícias.


Após 5 vendas, o preço aumentará em R$ 100, com o preço final em R$ 1.300.


Estratégia Um – Grid Trading (Sem Martingale)

Essa estratégia implementa um algoritmo de grade não martingale projetado para reduzir a exposição, mantendo as vantagens estruturadas da negociação em grade. Diferentemente das grades tradicionais, os Extratores implementam entradas espaçadas em 4.000 pontos, o que diminui drasticamente a densidade da posição e o risco de redução cumulativa.

Devido a esse espaçamento, o sistema opera com uma única posição ativa aproximadamente 80% do tempo, funcionando efetivamente como um sistema de negociação de entrada única, mas ainda mantendo a flexibilidade de uma grade durante movimentos de preços prolongados.


Cut_Loss (%) – Controle de Risco Baseado em Porcentagem

A entrada Cut_Loss (%) permite ao usuário controlar quanto do patrimônio da sua conta o EA pode utilizar durante as operações da rede. Uma vez atingido o limite percentual, a expansão da rede é interrompida, introduzindo efetivamente um sistema virtual de stop-loss que limita a exposição à rede com base em níveis de proteção de capital definidos pelo usuário. Este design minimiza a superexposição e proporciona aos traders um controle preciso sobre o risco da rede.


Estratégia Dois – Gestão Manual de Risco-Recompensa

A segunda estratégia integrada concentra-se no controle manual de risco e recompensa. Nela, o usuário pode definir distâncias fixas de Stop-Loss e Take-Profit, tornando-a particularmente adequada para contas de empresas proprietárias, onde parâmetros de risco precisos e baixa consistência de drawdown são necessários.

Ao definir manualmente esses valores, os traders podem criar uma estrutura clara e baseada em regras que equilibra recompensa e proteção de acordo com seus objetivos de negociação. Essa abordagem permite total transparência e consistência no comportamento das negociações, em conformidade com os rigorosos requisitos de avaliação e financiamento de contas.


Cinco Modos de Abordagem de Mercado

Os Extratores oferecem cinco modos operacionais exclusivos, cada um com sua própria estrutura lógica e interpretação de mercado. Esses modos ajustam parâmetros como:

  • Condições de entrada em negociações e filtros de confirmação
  • Espaçamento de ordens e lógica de execução
  • Frequência de negociações
  • Ajustes dinâmicos baseados em volatilidade
  • Escalonamento de risco e resposta à exposição

Isso permite que os traders explorem diversos métodos de entrada no mercado, desde estilos de negociação conservadores até adaptativos ou ativos. Você pode:

  • Execute ambas as estratégias simultaneamente em um gráfico ou
  • Aplique cada estratégia separadamente em gráficos diferentes para uma comparação e análise de desempenho mais claras.


Integração com filtro de notícias

O Extractors inclui um Filtro de Notícias integrado que gerencia automaticamente a atividade de negociação em torno de eventos econômicos de alto impacto. Quando ativado, o EA pode pausar ou atrasar novas negociações antes e depois de comunicados de imprensa, reduzindo a exposição durante períodos voláteis, como anúncios de NFP, IPC ou FOMC. Essa funcionalidade ajuda a evitar negociações indesejadas durante picos imprevisíveis do mercado, especialmente para instrumentos sensíveis como o ouro.


Compatibilidade de instrumentos e prazos

Embora o Extractors seja otimizado para XAUUSD (ouro), ele também pode ser aplicado a outros instrumentos que compartilham perfis de volatilidade semelhantes, incluindo:

  • Principais pares de moedas (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
  • Bitcoin (BTCUSD)
  • NASDAQ (US$ 100)
  • Dow Jones (US$ 30)
  • Outros CFDs suportados pela sua corretora

Prazos recomendados: M1 a M30

Depósito mínimo: $100


Aviso importante de compatibilidade:

Este EA não é compatível com os servidores da corretora Exness devido a diferenças internas nos modelos de execução de símbolos e na formatação do feed de dados de backtest. Caso encontre negociações incompletas ou não executáveis ​​durante o backtest, por favor:

  1. Crie uma conta demo da MetaQuotes diretamente no terminal MetaTrader 5.
  2. Reexecute o backtest usando o feed de dados da MetaQuotes.


Adequação da empresa prop

O Extractors foi projetado com foco na conformidade das empresas proprietárias. O EA apresenta escalonamento gradual do tamanho do lote, lógica de risco fixo por operação e princípios consistentes de gestão de dinheiro, tornando-o adequado para avaliações de empresas proprietárias e contas financiadas que impõem limites rigorosos de risco e saque.


Demonstrações visuais e exemplos de testes

As capturas de tela do produto fornecidas ilustram:

  • O impacto de configurações de Stop-Loss estreitas vs. amplas, mostrando como a flexibilidade afeta o posicionamento de mercado.
  • Exemplos de espaçamento de grade sob volatilidade e seu efeito na frequência de negociações.
  • Configurações de exemplo de estratégias duplas operando simultaneamente em diferentes modos.

Estes recursos visuais destinam-se exclusivamente a fins educacionais e de configuração. Não se destinam a representar resultados específicos ou resultados de desempenho.


Resumo dos principais recursos

  • Duas estratégias avançadas integradas: Grade (sem Martingale) e Risco-Recompensa Manual
  • Cinco modos operacionais para adaptação flexível ao mercado
  • Espaçamento de grade amplo de 4000 pontos para exposição reduzida
  • Cut_Loss (%) baseado em porcentagem para limitação de grade controlada por ações
  • Filtro de notícias integrado para gerenciamento de negociações baseado em eventos
  • Opera nos períodos de M1 a M30
  • Otimizado para XAUUSD, suporta outros instrumentos
  • Configuração compatível com Prop Firm
  • Não compatível com servidores Exness
  • Operação de estratégia dupla em um ou vários gráficos
  • Configurações ajustáveis ​​de Stop-Loss e Take-Profit
  • Mecanismos claros de proteção de ações e filtros de negociação


Visão geral final

Extratores para XAUUSD são uma estrutura de negociação equilibrada e adaptável construída em torno de dois princípios: exposição controlada ao risco e flexibilidade estratégica de mercado.

Seja usado como um sistema de grade de baixo risco ou como uma estrutura manual de risco-recompensa orientada com precisão, o Extractors capacita os traders a navegar pela volatilidade do ouro com estrutura, consistência e consciência de risco. Ele não utiliza martingale, evita a composição de alto risco e integra controles definidos pelo usuário em todos os níveis da operação.

Para traders que buscam um sistema personalizável, disciplinado e de nível profissional, projetado com foco em estabilidade e adaptabilidade, o Extractors for XAUUSD oferece uma abordagem estruturada para automação de negociações.



