GoldMax EA 4
- Experts
- Sergei Linskii
- Versão: 3.50
- Atualizado: 11 dezembro 2025
- Ativações: 5
GoldMax EA - é um dos melhores Expert Advisors para Meta Trader 4. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída lucrativos e utiliza uma gestão avançada de fundos, multiplicador de lotes, grelha e mecanismo de redução de subsidência.
Recomendações:
- Mediadora - RoboForex, Weltrade, FxPro, Alpari, Exness, IC Trading, FxOpen e/ou outra que permita o scalping.
- Tipo de conta - ECN/PRO (com cobertura).
- Período de tempo - qualquer, uso M15.
- Par de negociação - XAUUSD (Ouro) e/ou outro, após otimização bem-sucedida
- Depósito - inicial de 5000 após otimização bem-sucedida; recomendo a partir de 10000.
- Alavancagem - de 1:100, recomendo 1:500
- Modo de negociação - VPS (24/7)
- Período de otimização e teste - de 6 a 12 meses
- Periodicidade recomendada para otimização - de 3 em 3 meses
Vantagens:
- O Expert Advisor utiliza indicadores de MT, não utiliza recursos externos e não depende de análises fundamentalistas e/ou notícias.
- O Expert Advisor opera praticamente da mesma forma, tanto no testador de estratégias como em contas de demonstração e reais.
- Pode negociar qualquer ativo (moedas, metais, criptomoedas, ações, índices, etc.).
- O Expert Advisor pode ser utilizado para investimentos a médio e longo prazo, bem como para overclock do depósito.
- Pode instalar um Expert Advisor para negociar num gráfico de qualquer período. Os principais parâmetros estão disponíveis para alteração nas definições do Expert Advisor, para que cada trader possa otimizar e personalizar facilmente o Expert Advisor para a sua corretora, tipo de conta e depósito.
NOTA:
- O Expert Advisor possui Magic integrado para todas as suas encomendas. Se utilizar um Expert Advisor em diferentes símbolos do mesmo terminal de negociação, tem de instalar um Expert Advisor com um Magic diferente para cada símbolo em separado.
- Antes de adquirir um Expert Advisor, certifique-se de que tem a experiência e o computador adequados para otimizar e testar o Expert Advisor.
|WARNING:
+ All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
+ All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!
AVISO:
- Não acredite na história de que um Expert Advisor irá negociar da mesma forma em qualquer tipo de conta e com qualquer corretora. Isto é MENTIRA, uma vez que cada corretora tem diferentes fornecedores de cotação, com uma precisão de cotação de 4(2) dígitos ou 5(3) dígitos, tipos de execução de ordens, etc.
- Antes de instalar o Expert Advisor numa conta real, recomendo otimizar e testar o Expert Advisor nessa corretora específica, tipo de conta, símbolo e depósito, na qual o Expert Advisor irá negociar.
💥 O lucro ao negociar com este Expert Advisor depende dos riscos que está disposto a correr…!!!
