RSI Thunder MT5

Esta estratégia é baseada em um conceito de trading inteligente e equilibrado, projetado para se adaptar a diferentes condições de mercado. Ela busca capturar oportunidades tanto em mercados laterais quanto em tendências, com execução disciplinada. O sistema opera com gerenciamento estruturado de ordens e ciclos de negociação totalmente controlados. A exposição ao risco é mantida sob controle rigoroso por meio de limites predefinidos e regras de gestão de lucros. É adequada para traders que pro