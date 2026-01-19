RSI Thunder MT5
- Indicadores
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Versão: 1.3
- Ativações: 5
RSI Thunder é um indicador de trading poderoso e inteligente, desenvolvido para traders que valorizam precisão e consistência. Ele gera sinais somente após o fechamento da vela, evitando repaint e sinais falsos. O indicador combina RSI, EMA, ADX e ATR com um filtro de tendência baseado na SMA40. Analisa as últimas cinco velas e confirma operações apenas quando a ação do preço é clara. As entradas são exibidas por setas visuais, com Take Profit automático baseado no ATR. Ideal para traders iniciantes e avançados.