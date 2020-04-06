🐢 Turtle Bull Trend BTC: Sistema Institucional de Seguimento de Tendências

⚠️ AVISO: Se você está procurando estratégias "scalper" com uma taxa de acerto falsa de 99% que acabarão quebrando sua conta, este EA não é para você. Este sistema foi projetado para traders profissionais com mentalidade institucional, que buscam juros compostos a longo prazo e um Ratio Risco/Retorno massivo.

Turtle Bull Trend BTC é um Expert Advisor de nível profissional, baseado na lógica central das lendárias "Regras das Tartarugas" (Turtle Trading Rules), mas modernizado e adaptado especificamente para a alta volatilidade do Bitcoin. Implementamos um Filtro de Canal SSL de 6 Padrões (6-Pattern SSL Filter) exclusivo para filtrar falsos rompimentos em mercados laterais e capturar apenas aquelas tendências massivas que mudam o patamar da sua conta.

📊 Lógica Comercial Real (Por que funciona?)

A maioria dos traders de varejo perde dinheiro porque "corta os lucros e deixa as perdas correrem". Este sistema faz exatamente o oposto:

Taxa de Acerto Baixa (~20%): Vamos ser honestos. Esta é uma estratégia de seguimento de tendência (Trend Following). Você terá sequências de pequenas perdas controladas.

Risco/Retorno Massivo (1:10+): Nossa operação vencedora média costuma ser 10 vezes maior que a perda média.

O Resultado: Você só precisa estar certo 20% das vezes. Uma única grande tendência do BTC cobrirá todos os pequenos Stop Loss e gerará um grande retorno extra (Alpha).

🚀 Recursos Principais

Dimensionamento de Posição Dinâmico Baseado em ATR (Institutional Position Sizing): Esqueça a adivinhação do tamanho do lote. O EA calcula automaticamente o volume mais seguro com base no seu risco predefinido (por exemplo, 1% de risco por trade) e na volatilidade atual do mercado (ATR) . Segurança: Inclui verificações rigorosas de margem antes de abrir ordens. Arquitetura de Entrada Dupla (Dual System Entry): A estratégia executa dois sistemas "Turtle" simultaneamente: Sistema 1 (Rompimento de Curto Prazo): Para entrar no início de um movimento explosivo.

Sistema 2 (Tendência de Longo Prazo): Para garantir reentradas durante as correções de uma tendência maior . Camada Tripla de Proteção (Triple Safety Layer): Hard Stop Loss (Stop Fixo): Um Stop Loss "duro" é colocado imediatamente ao abrir a ordem. Nada de Martingale, nada de segurar prejuízo.

Trailing Stop Inteligente: Uma vez que o preço se move a seu favor, o Stop Loss persegue o preço com base no ATR, protegendo os lucros .

Monitoramento por Ticks (Real-Time Tick Watch): Ao contrário de muitos EAs que apenas verificam no fechamento da vela, este sistema monitora cada Tick. Mesmo se ocorrer um "Flash Crash" na cripto, a proteção é ativada em milissegundos . Pronto para Mesas Proprietárias (Prop Firms): Graças ao seu rigoroso controle de Drawdown e uso obrigatório de Stop Loss, é ideal para passar em testes de mesas proprietárias (como FTMO, etc.).

⚙️ Parâmetros de Entrada (Input Parameters)

=== Turtle Risk Management (Gestão de Risco) ===

AccountRiskPercent : Risco por operação como % do saldo (Padrão: 1.0). Recomendado: 0.5% - 2.0% .

PositionSizeMultiplier : Multiplicador do tamanho da posição (Padrão: 1.0).

ATRMultLong / Short : Multiplicador de ATR para o Stop Loss inicial (Padrão: 2.0).

ATRMult...Trail : Multiplicador de ATR para o Trailing Stop.

=== Pattern Switches (Interruptores de Padrão) ===

EnableP1 a EnableP6 : Ativar/Desativar padrões de entrada específicos (Otimizado para BTC H1).

=== Trade Settings (Configurações de Trade) ===

MagicNumber : Identificador único do EA. Mude isso se usar o EA em vários gráficos .

MaxSpreadPoints : Filtro de spread máximo para evitar operar sem liquidez (Padrão: 10000).

MinBarsWarmup : Barras mínimas para carregar indicadores (Padrão: 144).

💡 Recomendações

Símbolo: BTCUSD (Bitcoin).

Timeframe (Tempo Gráfico): H1 (1 Hora).

Saldo: Mínimo recomendado $500 (ou conta cents).

Psicologia: Esta é uma estratégia de longo prazo. Não a julgue por uma semana de negociação. As tendências levam tempo para se desenvolver. Tenha paciência.

Nota do Autor: Construí este sistema para sobreviver aos mercados de baixa (Bear Market) e prosperar nos mercados de alta (Bull Market). Se você tiver disciplina para suportar pequenas perdas, o Turtle Bull Trend irá recompensá-lo quando a grande onda chegar.

👉 Alugue por 1 mês para testar ou compre a Licença Vitalícia (Lifetime) para capturar o próximo Bull Run!