Turtle Bull Trend BTC
🐢 Turtle Bull Trend BTC: Sistema Institucional de Seguimento de Tendências
⚠️ AVISO: Se você está procurando estratégias "scalper" com uma taxa de acerto falsa de 99% que acabarão quebrando sua conta, este EA não é para você. Este sistema foi projetado para traders profissionais com mentalidade institucional, que buscam juros compostos a longo prazo e um Ratio Risco/Retorno massivo.
Turtle Bull Trend BTC é um Expert Advisor de nível profissional, baseado na lógica central das lendárias "Regras das Tartarugas" (Turtle Trading Rules), mas modernizado e adaptado especificamente para a alta volatilidade do Bitcoin. Implementamos um Filtro de Canal SSL de 6 Padrões (6-Pattern SSL Filter) exclusivo para filtrar falsos rompimentos em mercados laterais e capturar apenas aquelas tendências massivas que mudam o patamar da sua conta.
📊 Lógica Comercial Real (Por que funciona?)
A maioria dos traders de varejo perde dinheiro porque "corta os lucros e deixa as perdas correrem". Este sistema faz exatamente o oposto:
-
Taxa de Acerto Baixa (~20%): Vamos ser honestos. Esta é uma estratégia de seguimento de tendência (Trend Following). Você terá sequências de pequenas perdas controladas.
-
Risco/Retorno Massivo (1:10+): Nossa operação vencedora média costuma ser 10 vezes maior que a perda média.
-
O Resultado: Você só precisa estar certo 20% das vezes. Uma única grande tendência do BTC cobrirá todos os pequenos Stop Loss e gerará um grande retorno extra (Alpha).
🚀 Recursos Principais
-
Dimensionamento de Posição Dinâmico Baseado em ATR (Institutional Position Sizing): Esqueça a adivinhação do tamanho do lote. O EA calcula automaticamente o volume mais seguro com base no seu risco predefinido (por exemplo, 1% de risco por trade) e na volatilidade atual do mercado (ATR) .
-
Segurança: Inclui verificações rigorosas de margem antes de abrir ordens.
-
-
Arquitetura de Entrada Dupla (Dual System Entry): A estratégia executa dois sistemas "Turtle" simultaneamente:
-
Sistema 1 (Rompimento de Curto Prazo): Para entrar no início de um movimento explosivo.
-
Sistema 2 (Tendência de Longo Prazo): Para garantir reentradas durante as correções de uma tendência maior .
-
-
Camada Tripla de Proteção (Triple Safety Layer):
-
Hard Stop Loss (Stop Fixo): Um Stop Loss "duro" é colocado imediatamente ao abrir a ordem. Nada de Martingale, nada de segurar prejuízo.
-
Trailing Stop Inteligente: Uma vez que o preço se move a seu favor, o Stop Loss persegue o preço com base no ATR, protegendo os lucros .
-
Monitoramento por Ticks (Real-Time Tick Watch): Ao contrário de muitos EAs que apenas verificam no fechamento da vela, este sistema monitora cada Tick. Mesmo se ocorrer um "Flash Crash" na cripto, a proteção é ativada em milissegundos .
-
-
Pronto para Mesas Proprietárias (Prop Firms): Graças ao seu rigoroso controle de Drawdown e uso obrigatório de Stop Loss, é ideal para passar em testes de mesas proprietárias (como FTMO, etc.).
⚙️ Parâmetros de Entrada (Input Parameters)
=== Turtle Risk Management (Gestão de Risco) ===
-
AccountRiskPercent : Risco por operação como % do saldo (Padrão: 1.0). Recomendado: 0.5% - 2.0%.
-
PositionSizeMultiplier : Multiplicador do tamanho da posição (Padrão: 1.0).
-
ATRMultLong / Short : Multiplicador de ATR para o Stop Loss inicial (Padrão: 2.0).
-
ATRMult...Trail : Multiplicador de ATR para o Trailing Stop.
=== Pattern Switches (Interruptores de Padrão) ===
-
EnableP1 a EnableP6 : Ativar/Desativar padrões de entrada específicos (Otimizado para BTC H1).
=== Trade Settings (Configurações de Trade) ===
-
MagicNumber : Identificador único do EA. Mude isso se usar o EA em vários gráficos.
-
MaxSpreadPoints : Filtro de spread máximo para evitar operar sem liquidez (Padrão: 10000).
-
MinBarsWarmup : Barras mínimas para carregar indicadores (Padrão: 144).
💡 Recomendações
-
Símbolo: BTCUSD (Bitcoin).
-
Timeframe (Tempo Gráfico): H1 (1 Hora).
-
Saldo: Mínimo recomendado $500 (ou conta cents).
-
Psicologia: Esta é uma estratégia de longo prazo. Não a julgue por uma semana de negociação. As tendências levam tempo para se desenvolver. Tenha paciência.
Nota do Autor: Construí este sistema para sobreviver aos mercados de baixa (Bear Market) e prosperar nos mercados de alta (Bull Market). Se você tiver disciplina para suportar pequenas perdas, o Turtle Bull Trend irá recompensá-lo quando a grande onda chegar.
👉 Alugue por 1 mês para testar ou compre a Licença Vitalícia (Lifetime) para capturar o próximo Bull Run!