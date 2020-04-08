Trend Strategy Pro System MT5

Trend Strategy Pro é um poderoso indicador multi-estratégia que combina três metodologias avançadas de negociação em uma ferramenta abrangente. Com tecnologia non-repainting e non-backpainting, fornece sinais confiáveis para reversões de tendência, divergências e padrões de velas, ajudando traders a tomar decisões informadas com confiança em qualquer ambiente de mercado.

Junte-se ao canal para se manter atualizado com informações exclusivas e atualizações: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor

Este indicador será atualizado semanalmente, adicionando novas estratégias e refinando as existentes (Última atualização: 26/12/2025).

Este indicador profissional combina três estratégias poderosas de negociação em uma ferramenta, fornecendo sinais visuais claros e análise abrangente do mercado através de um painel de informações integrado.

Como funciona? Muito simples:

  • Flechas vermelhas indicam sinais de venda.
  • Flechas azuis indicam sinais de compra.

Três Estratégias Poderosas em um Indicador

Estratégia 1: Reversão de Tendência

Esta estratégia identifica possíveis reversões de tendência usando Williams Percent Range (WPR) e reconhecimento avançado de padrões. Detecta quando o momentum do mercado muda, sinalizando pontos de entrada ideais para negociações contra-tendência ou continuação de tendência após pullbacks.

Estratégia 2: Estratégia de Divergência

Esta estratégia detecta padrões clássicos de divergência entre a ação do preço e o indicador MACD usando análise de regressão linear. Os sinais de divergência frequentemente precedem movimentos significativos de preço, tornando esta estratégia ideal para capturar mudanças principais de tendência antecipadamente.

Estratégia 3: Padrões de Velas

Esta estratégia avançada combina o reconhecimento tradicional de padrões de velas japonesas com filtros técnicos modernos. Identifica sinais de reversão de alta probabilidade detectando padrões clássicos como Engolfamento, Estrela da Manhã/Tarde, Harami, Martelo/Homem Pendurado, Três Soldados Brancos/Três Corvos Negros, e mais. Cada padrão é validado através de múltiplos filtros, incluindo níveis de suporte e resistência baseados em análise de ação do preço, e confirmação de momentum para reduzir sinais falsos e garantir que apenas configurações da mais alta qualidade sejam exibidas.

Painel de Informações Profissional

O indicador inclui um painel de informações abrangente exibindo:

  • Estratégia atual em uso
  • Símbolo e período gráfico
  • Cálculo de spread em tempo real
  • Análise de tendência de mercado (Altista/Baixista) baseada em RSI
  • Informações de saldo e patrimônio da conta
  • Tipo do último sinal (Compra/Venda)
  • Hora atual

Sistema de Alertas Avançado

Nunca perca uma oportunidade de negociação com o sistema de alertas integrado:

  • Alertas sonoros para notificação imediata
  • Alertas por e-mail com informações detalhadas do sinal
  • Notificações push para seu dispositivo móvel
  • Frequência de alertas configurável

Todos os alertas estão sincronizados com a geração de sinais e são acionados apenas quando uma barra fecha com um sinal válido, evitando notificações falsas.

Ele repinta ou backpaint?

Uma das perguntas mais importantes sobre indicadores de estilo seta é se eles repintam ou backpaint. No caso do Trend Strategy Pro, a resposta é clara:

Este indicador NÃO repinta

Isso significa que os sinais não desaparecem nem mudam de posição após serem exibidos no gráfico. Cada flecha é baseada em velas totalmente fechadas, então não recalcula nem é deletada.

  • Não usa a vela atual (i == 0) para gerar sinais
  • Usa apenas dados fechados (i >= 1)
  • Uma vez que uma flecha é desenhada, ela permanece lá permanentemente

Também NÃO backpaint

Backpainting é quando um indicador "falsa o passado" mostrando sinais históricos que nunca realmente apareceram ao vivo.

Trend Strategy Pro processa toda a história consistentemente e NÃO adiciona sinais passados falsos.

  • Os sinais passados são reais, dados no momento real
  • Nenhuma flecha é inserida retroativamente
  • O que você vê no histórico reflete o que realmente teria acontecido em uma negociação ao vivo

Como verificar isso?

  1. Use o testador visual de estratégias do MT5
  2. Mova vela por vela e verifique que:
    • As flechas aparecem apenas no fechamento da vela
    • Elas nunca desaparecem ou se movem
    • Nenhum sinal antigo aparece quando um novo é desenhado

Conclusão

Requisito Técnico Status
Ele repinta os sinais? Não
Ele backpaint? Não
Ele usa dados futuros? Não
Baseado em velas fechadas? Sim
Ideal para negociação real? Absolutamente

Trend Strategy Pro é construído com transparência e precisão. O que você vê é o que você realmente obtém — sem surpresas.

Configurações Recomendadas

Trend Strategy Pro pode ser usado em TODOS os períodos gráficos, mas o desempenho ótimo geralmente é alcançado em:

  • M15, M30, H1 para swing trading e seguimento de tendências
  • H4, D1 para position trading e identificação de tendências principais

Principais Características

  • Três estratégias profissionais de negociação em um indicador
  • Sinais non-repainting e non-backpainting
  • Painel de informações abrangente com dados de mercado em tempo real
  • Sistema de alertas sincronizado (som, e-mail, notificações push)
  • Parâmetros avançados ocultos por padrão para simplicidade
  • Frequência de sinais configurável (Baixa/Média/Rápida)
  • Ajuste de nível de risco para a estratégia de Reversão de Tendência
  • Parâmetros personalizáveis de MACD e regressão linear para a estratégia de Divergência
  • Reconhecimento de padrões de velas com múltiplos filtros incluindo confirmação de suporte/resistência e momentum

Seja você um iniciante procurando sinais claros ou um trader experiente buscando ferramentas de análise de nível profissional, Trend Strategy Pro fornece a precisão e confiabilidade que você precisa para uma negociação bem-sucedida.

