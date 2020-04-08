Trend Strategy Pro System MT5
- Indicadores
- Leandro Bernardez Camero
- Versão: 2.1
- Atualizado: 26 dezembro 2025
- Ativações: 10
Trend Strategy Pro é um poderoso indicador multi-estratégia que combina três metodologias avançadas de negociação em uma ferramenta abrangente. Com tecnologia non-repainting e non-backpainting, fornece sinais confiáveis para reversões de tendência, divergências e padrões de velas, ajudando traders a tomar decisões informadas com confiança em qualquer ambiente de mercado.
Junte-se ao canal para se manter atualizado com informações exclusivas e atualizações: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor
Este indicador será atualizado semanalmente, adicionando novas estratégias e refinando as existentes (Última atualização: 26/12/2025).
Este indicador profissional combina três estratégias poderosas de negociação em uma ferramenta, fornecendo sinais visuais claros e análise abrangente do mercado através de um painel de informações integrado.
Como funciona? Muito simples:
- Flechas vermelhas indicam sinais de venda.
- Flechas azuis indicam sinais de compra.
Três Estratégias Poderosas em um Indicador
Estratégia 1: Reversão de Tendência
Esta estratégia identifica possíveis reversões de tendência usando Williams Percent Range (WPR) e reconhecimento avançado de padrões. Detecta quando o momentum do mercado muda, sinalizando pontos de entrada ideais para negociações contra-tendência ou continuação de tendência após pullbacks.
Estratégia 2: Estratégia de Divergência
Esta estratégia detecta padrões clássicos de divergência entre a ação do preço e o indicador MACD usando análise de regressão linear. Os sinais de divergência frequentemente precedem movimentos significativos de preço, tornando esta estratégia ideal para capturar mudanças principais de tendência antecipadamente.
Estratégia 3: Padrões de Velas
Esta estratégia avançada combina o reconhecimento tradicional de padrões de velas japonesas com filtros técnicos modernos. Identifica sinais de reversão de alta probabilidade detectando padrões clássicos como Engolfamento, Estrela da Manhã/Tarde, Harami, Martelo/Homem Pendurado, Três Soldados Brancos/Três Corvos Negros, e mais. Cada padrão é validado através de múltiplos filtros, incluindo níveis de suporte e resistência baseados em análise de ação do preço, e confirmação de momentum para reduzir sinais falsos e garantir que apenas configurações da mais alta qualidade sejam exibidas.
Painel de Informações Profissional
O indicador inclui um painel de informações abrangente exibindo:
- Estratégia atual em uso
- Símbolo e período gráfico
- Cálculo de spread em tempo real
- Análise de tendência de mercado (Altista/Baixista) baseada em RSI
- Informações de saldo e patrimônio da conta
- Tipo do último sinal (Compra/Venda)
- Hora atual
Sistema de Alertas Avançado
Nunca perca uma oportunidade de negociação com o sistema de alertas integrado:
- Alertas sonoros para notificação imediata
- Alertas por e-mail com informações detalhadas do sinal
- Notificações push para seu dispositivo móvel
- Frequência de alertas configurável
Todos os alertas estão sincronizados com a geração de sinais e são acionados apenas quando uma barra fecha com um sinal válido, evitando notificações falsas.
Ele repinta ou backpaint?
Uma das perguntas mais importantes sobre indicadores de estilo seta é se eles repintam ou backpaint. No caso do Trend Strategy Pro, a resposta é clara:
Este indicador NÃO repinta
Isso significa que os sinais não desaparecem nem mudam de posição após serem exibidos no gráfico. Cada flecha é baseada em velas totalmente fechadas, então não recalcula nem é deletada.
- Não usa a vela atual (i == 0) para gerar sinais
- Usa apenas dados fechados (i >= 1)
- Uma vez que uma flecha é desenhada, ela permanece lá permanentemente
Também NÃO backpaint
Backpainting é quando um indicador "falsa o passado" mostrando sinais históricos que nunca realmente apareceram ao vivo.
Trend Strategy Pro processa toda a história consistentemente e NÃO adiciona sinais passados falsos.
- Os sinais passados são reais, dados no momento real
- Nenhuma flecha é inserida retroativamente
- O que você vê no histórico reflete o que realmente teria acontecido em uma negociação ao vivo
Como verificar isso?
- Use o testador visual de estratégias do MT5
- Mova vela por vela e verifique que:
- As flechas aparecem apenas no fechamento da vela
- Elas nunca desaparecem ou se movem
- Nenhum sinal antigo aparece quando um novo é desenhado
Conclusão
|Requisito Técnico
|Status
|Ele repinta os sinais?
|Não
|Ele backpaint?
|Não
|Ele usa dados futuros?
|Não
|Baseado em velas fechadas?
|Sim
|Ideal para negociação real?
|Absolutamente
Trend Strategy Pro é construído com transparência e precisão. O que você vê é o que você realmente obtém — sem surpresas.
Configurações Recomendadas
Trend Strategy Pro pode ser usado em TODOS os períodos gráficos, mas o desempenho ótimo geralmente é alcançado em:
- M15, M30, H1 para swing trading e seguimento de tendências
- H4, D1 para position trading e identificação de tendências principais
Principais Características
- Três estratégias profissionais de negociação em um indicador
- Sinais non-repainting e non-backpainting
- Painel de informações abrangente com dados de mercado em tempo real
- Sistema de alertas sincronizado (som, e-mail, notificações push)
- Parâmetros avançados ocultos por padrão para simplicidade
- Frequência de sinais configurável (Baixa/Média/Rápida)
- Ajuste de nível de risco para a estratégia de Reversão de Tendência
- Parâmetros personalizáveis de MACD e regressão linear para a estratégia de Divergência
- Reconhecimento de padrões de velas com múltiplos filtros incluindo confirmação de suporte/resistência e momentum
Seja você um iniciante procurando sinais claros ou um trader experiente buscando ferramentas de análise de nível profissional, Trend Strategy Pro fornece a precisão e confiabilidade que você precisa para uma negociação bem-sucedida.