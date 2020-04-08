Full Scalping Signal

FullScalping é um indicador não repintante e não retroativo, especialmente projetado para gerar entradas de scalping CONSTANTES em qualquer mercado. Perfeito para traders agressivos que buscam ação ininterrupta!





Você notará que ele dá sinais em quase toda vela, seja confirmando a tendência ou sinalizando retrações-chave. É como ter um radar constantemente guiando você.





Como funciona? Muito simples:

Setas vermelhas ➜ entrar em negociações de venda .

. Setas azuis ➜ entrar em negociações de compra.

Sempre negocie na direção da tendência geral, mirando agressivamente 15 a 20 pips por negociação, e saindo rapidamente antes de quaisquer reversões bruscas do mercado.





Os sinais são constantes, então você nunca fica sem oportunidades de negociação. O objetivo é executar scalping intenso usando:

Lotes altos

Spread baixo (exibido no canto inferior esquerdo)

Stop-loss amplo, colocado perto da última mudança de tendência

Você pode assistir ao vídeo de negociação ao vivo para vê-lo em ação, mas é tão fácil que você pode usá-lo logo após a instalação.

Ele repinta ou desenha retroativamente?

Uma das questões mais importantes sobre indicadores com setas é se eles repintam ou desenham retroativamente. No caso do FullScalping, a resposta é clara:





Este indicador NÃO repinta

Isso significa que os sinais não desaparecem nem mudam de posição após serem exibidos no gráfico. Cada seta é baseada em velas completamente fechadas, então não recalcula nem é excluída.

Não usa a vela atual (i == 0) para gerar sinais

Usa apenas dados fechados (i ≥ 1)

Uma vez que uma seta é desenhada, ela permanece lá permanentemente

Também NÃO desenha retroativamente

Desenhar retroativamente é quando um indicador "falsifica o passado" mostrando sinais históricos que nunca apareceram realmente ao vivo.

FullScalping processa toda a história de forma consistente e NÃO adiciona sinais passados falsos.

Os sinais passados são reais, dados no momento real

Nenhuma seta é inserida retroativamente

O que você vê no histórico reflete o que realmente teria acontecido em uma negociação ao vivo





Como verificar isso?

Use o testador de estratégias visual do MT4 Mova vela por vela e verifique que: As setas aparecem apenas no fechamento da vela

Elas nunca desaparecem ou se movem

ou se movem Nenhum sinal antigo aparece quando um novo é desenhado





Conclusão





Requisito técnico Status Ele repinta os sinais? Não Ele desenha retroativamente? Não Ele usa dados futuros? Não Baseado em velas fechadas? Sim Ideal para scalping real? Absolutamente





FullScalping é construído com transparência e precisão. O que você vê é o que você realmente obtém, sem surpresas.

FullScalping pode ser usado em TODOS os períodos de tempo, mas se você está procurando negociações rápidas e de alta frequência, é especialmente recomendado em M1, M5 e M15.