Full Scalping Signal

FullScalping é um indicador não repintante e não retroativo, especialmente projetado para gerar entradas de scalping CONSTANTES em qualquer mercado. Perfeito para traders agressivos que buscam ação ininterrupta!


Junte-se ao canal para ficar atualizado com informações exclusivas e atualizações: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor


Você notará que ele dá sinais em quase toda vela, seja confirmando a tendência ou sinalizando retrações-chave. É como ter um radar constantemente guiando você.


Como funciona? Muito simples:

  • Setas vermelhas ➜ entrar em negociações de venda.
  • Setas azuis ➜ entrar em negociações de compra.

Sempre negocie na direção da tendência geral, mirando agressivamente 15 a 20 pips por negociação, e saindo rapidamente antes de quaisquer reversões bruscas do mercado.


Os sinais são constantes, então você nunca fica sem oportunidades de negociação. O objetivo é executar scalping intenso usando:

  • Lotes altos
  • Spread baixo (exibido no canto inferior esquerdo)
  • Stop-loss amplo, colocado perto da última mudança de tendência

Você pode assistir ao vídeo de negociação ao vivo para vê-lo em ação, mas é tão fácil que você pode usá-lo logo após a instalação.


Ele repinta ou desenha retroativamente?

Uma das questões mais importantes sobre indicadores com setas é se eles repintam ou desenham retroativamente. No caso do FullScalping, a resposta é clara:


Este indicador NÃO repinta

Isso significa que os sinais não desaparecem nem mudam de posição após serem exibidos no gráfico. Cada seta é baseada em velas completamente fechadas, então não recalcula nem é excluída.

  • Não usa a vela atual (i == 0) para gerar sinais
  • Usa apenas dados fechados (i ≥ 1)
  • Uma vez que uma seta é desenhada, ela permanece lá permanentemente

Também NÃO desenha retroativamente

Desenhar retroativamente é quando um indicador "falsifica o passado" mostrando sinais históricos que nunca apareceram realmente ao vivo.

FullScalping processa toda a história de forma consistente e NÃO adiciona sinais passados falsos.

  • Os sinais passados são reais, dados no momento real
  • Nenhuma seta é inserida retroativamente
  • O que você vê no histórico reflete o que realmente teria acontecido em uma negociação ao vivo


Como verificar isso?

  1. Use o testador de estratégias visual do MT4
  2. Mova vela por vela e verifique que:
    • As setas aparecem apenas no fechamento da vela
    • Elas nunca desaparecem ou se movem
    • Nenhum sinal antigo aparece quando um novo é desenhado


Conclusão

Requisito técnico Status
Ele repinta os sinais? Não
Ele desenha retroativamente? Não
Ele usa dados futuros? Não
Baseado em velas fechadas? Sim
Ideal para scalping real? Absolutamente


FullScalping é construído com transparência e precisão. O que você vê é o que você realmente obtém, sem surpresas.

FullScalping pode ser usado em TODOS os períodos de tempo, mas se você está procurando negociações rápidas e de alta frequência, é especialmente recomendado em M1, M5 e M15.

Produtos recomendados
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indicadores
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indicadores
Scalping Entry Points - é um sistema de negociação manual que pode se ajustar aos movimentos de preços e dar sinais para abrir negociações sem redesenhar. O indicador determina a direção da tendência pelo nível central de suporte e resistência. O indicador de ponto fornece sinais para entradas e saídas. Adequado para negociação intradiária manual, escalpelamento e opções binárias. Funciona em todos os prazos e instrumentos de negociação. O indicador dá vários tipos de alertas. Como usar o produ
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador foi projetado para scalping agressivo e entradas rápidas em opções binárias , gerando sinais em toda vela , para que você saiba exatamente o que está acontecendo o tempo todo. Junte-se ao canal Happy Scalping: MQL5 Não repinta : o sinal da vela atual é gerado em TEMPO REAL , o que significa que pode mudar enquanto a vela ainda está em formação, dependendo se o preço sobe ou desce em relação ao fechamento da vela anterior. Mas uma vez que a vela fecha , a cor do sinal fica comple
BinaryFiesta
Andrey Spiridonov
Indicadores
The BinaryFiesta indicator has been developed and adapted specifically for trading short-term binary options. The algorithm of the indicator analyzes numerous factors before generating a signal. The indicator is installed in the conventional way. The indicator consists of an information window, which displays the name of the trading instrument, support and resistance levels, and the signal itself ( BUY , SELL or WAIT ). A signal is accompanied by a sound and a pop-up Alert. Advantages of the in
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indicadores
Insider Scalper Binary This tool is designed to trade binary options. for short temporary spends. to make a deal is worth the moment of receiving the signal and only 1 candle if it is m1 then only for a minute and so in accordance with the timeframe. for better results, you need to select well-volatile charts.... recommended currency pairs eur | usd, usd | jpy .... the indicator is already configured, you just have to add it to the chart and trade .... The indicator signals the next candle.
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Professional Profiter
Yaroslav Varankin
Indicadores
it is an indicator for trading on the forex market and binary options, it is a trend tool with which you can take it most often when the first signal appears, open a trade in the indicated direction stop loss set above the arrow if the signal is lower or below the arrow if the buy signal when signals appear in the same direction where the transaction is open, you can enter into additional stop loss orders; we also set up trading without take profit; you need to close the transaction when a signa
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
The Hurricane Forex Cave indicator
Paul Nicholas Clevett
Indicadores
The Hurricane Cave Indicator shows different trade areas based on price action. It looks in the past and works out patterns that can enforce support and resistance as targets. When price breaks out of a trade area you can target just inside the next trade area. If you can't see the target just go to a slower time frame, it means the price hasn't been there for a long time. The Hurricane Cave Indicator is designed to be an add on to The Hurricane Forex Indicator also available in the Meta Trader
FREE
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
Indicadores
The BarsOldTimeFrame indicator is designed to analyze bar formation on a higher timeframe, projecting bars from it onto the current timeframe. The indicator draws higher timeframe bars on the current chart as rectangles with filled candlestick bodies and transparent shadows. The higher timeframe and fill colors for bullish and bearish bar bodies are selected in the settings.
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Advanced Trend Regime
Shellard Securities (Pty) Ltd
Indicadores
The indicator has been designed to function on any time-frame and any pair.   This regime filter will help the trader better evaluate whether the current market is trending, and in which direction. It quickly reacts to changes in market dynamics using a series of advanced calculations. The user is able to select whether the calculation remains standard, or if a further filter constraint is added to the calculation.   A Yellow moving average of the signal has been included for the trader to smoot
Powerful Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicadores
This is the binary options signal you all have been looking for. This in a modified version of the Garuda Scalper, that has been modified for Binary Options traders. Signals are very unique! Why this is so effective for binary options is because  it is a trend following system, it understands that the trend is your friend. It takes advantage of the buying/selling after the pullback in continuation of the current trend wave.  Because  signals are generated after the pullback,   you can place shor
BinaryLuckMt4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicadores
The BinaryLuck indicator is a powerful indicator for trading binary options with any expiration times. This indicator will be especially useful for trading short-term binary options with an expiration time of 30-60 seconds. This is a complete ready, self-contained trading system. The indicator predicts the maximum High and minimum Low for the current candle. Then it calculates the path the price has passed on the current candle as a percentage of the predicted High/Low range ( Range of candles )
Market Vortex
Adolfina Denysenko
Indicadores
Market Vortex.mq4 is a powerful arrow indicator designed to accurately identify reversal points and trend continuations. Built on a smoothed oscillator and adaptive moving averages, it helps traders quickly find market entry and exit points without complex calculations. Key Features: Clear arrow signals: The indicator displays Buy/Sell arrows directly on the chart. Real-time operation: Signals are generated without delays or repainting. Adaptive calculation: The indicator uses a do
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicadores
O MT4 ilimitado é um indicador universal que se adequa a todos os comerciantes iniciantes e experientes. funciona em todos os pares de moedas, criptomoedas, ações em bruto MT4 ilimitado - já configurado e não requer configuração adicional E agora a principal coisa Por que o MT4 ilimitado? 1 falta completa de redesenho 2 dois anos de testes pelos melhores especialistas em negociação 3 a precisão dos sinais corretos excede 80% 4 teve bom desempenho nas negociações durante os comunicados d
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indicadores
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryScalping is a professional indicator for trading binary options and scalping. The algorithm of the indicator is based on the calculation of pivot points for each time period separately, the location of the price of the trading instrument relative to the pivot points is analyzed and the probability of a trading operation is calculated. The indicator has a built-in filter of trading signals based on the global trend. The indicator is installed in the usual way and works with any trading inst
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indicadores
The Stepping Trend Indicator     The Steppi ng Trend indicator uses the  average true range  (ATR indicator) in its calculation. This gives you control to set your own average true range period, I set the Default as 10.   Indicator Details. Green Arrow Up: This means you are at the starting point of a new bullish trend, it’s time to buy.   Red  Arrow  Down : This means you are at the starting point of a new  bearish  trend, it’ s time to sell .   What if you miss the Arrow Signal?   No prob
Your good friend
Sergei Semenov
Indicadores
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Índice de Força com zonas dinâmicas de Sobrevenda/Sobrecompra" para MT4, sem repintura. - O índice de força é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume num único valor. - É ótimo fazer negociações de venda na zona dinâmica de sobrecompra e negociações de compra na zona dinâmica de sobrevenda. - Este indicador é excelente para a negociação de momentum na direção da tendência. - Zona de sobrecompra dinâmica - acima da linha amarela. - Zona de sobre
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Os indicadores [ZhiBiCCI] são adequados para todo o ciclo de uso e também são adequados para todas as variedades do mercado. [ZhiBiCCI] Linha sólida verde é uma inversão da divergência de alta. A linha pontilhada verde é uma divergência de alta clássica. [ZhiBiCCI] A linha sólida para o vermelho é uma divergência de baixa reversa. A linha pontilhada vermelha é uma divergência clássica de baixa. [ZhiBiCCI] pode ser definido nos parâmetros (Alerta, Enviar e-mail, Enviar notificação), definido c
Storm Prices
Andriy Sydoruk
Indicadores
The Storm Prices indicator is trendy, arrow family. It is easy to work and understand when the first red arrow appears, you need to buy, when the first blue arrow appears, sell. The indicator is used for scalping and pipsing. The indicator makes calculations based on several technical indicators. Determines the direction of the trend and gives a fairly clear indication of the position. The indicator allows you to determine the opportunities for entering the market for a short time. There is a sw
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - O Scalping Channel tem limites de volatilidade baseados em ATR. - Ótimo para utilizar em negociações de scalping: - Entrar em negociações via acordo com ordem de limite pendente na linha intermédia. - Considere entradas de alta quando ocorre um canal ascendente constante verde e pelo menos 1 vela foi fechada acima do bordo superior (ver fotos). - Considere entradas de baixa quando ocorre um canal descendente vermelho estável e pelo menos 1
Os compradores deste produto também adquirem
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
O indicador " Dynamic Scalper System " foi desenvolvido para o método de scalping, operando dentro de ondas de tendência. Testado nos principais pares de moedas e ouro, é possível a compatibilidade com outros instrumentos de negociação. Fornece sinais para a abertura de posições de curto prazo ao longo da tendência, com suporte adicional para o movimento dos preços. O princípio do indicador: As setas grandes determinam a direção da tendência. Um algoritmo para gerar sinais de scalping sob a fo
WeSpread
Anchor Trading S.R.L.S.
Indicadores
The We-Spread mt4 indicator is a spread trading tools and it is suitable for those who want to study the markets with a different approach to the contents that are normally available in online trading bookstores. I think the Spread Trading strategy is one of the best I've ever used in the last few years. This is a unique indicator for spread trading because allow you to study till 3 spreads in one time. What is Spread Trading on forex The Spread Trading is the study of the strength of 2 currency
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos back-tests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acabou perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Forma
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detecção de blocos de pedidos de multi-timeframe MT4. Características - Totalmente personalizável no painel de controle do gráfico, fornece interação completa. - Oculte e mostre o painel de controle onde quiser. - Detectar OBs em vários períodos de tempo. - Selecione a quantidade de OBs para exibir. - Interface de usuário de OBs diferente. - Filtros diferentes em OBs. - Alerta de proximidade OB. - Linhas ADR de alta e baixa. - Serviço de notificação (alertas de tela | not
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indicadores
O sistema de análise de indicadores ZhiBiJuJi usa um poderoso loop interno para chamar seus próprios indicadores externos e, em seguida, chama a análise antes e depois do ciclo. O cálculo de dados deste sistema de análise de indicadores é muito complicado (chamando antes e depois do ciclo), então a histerese do sinal é reduzida, e a precisão da predição de avanço é alcançada. Este indicador pode ser usado em todos os ciclos no MT4, e é mais adequado para 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas.
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador Profissional de Delta e Sinais de Absorção para MT4 Desbloqueie o poder da verdadeira análise de fluxo de ordens com o OrderFlow Absorption – o indicador definitivo de histograma de delta e sinais de absorção para MetaTrader 4. Desenvolvido para traders que desejam enxergar o que realmente acontece por trás de cada movimento de preço, esta ferramenta revela pressões ocultas de compra/venda e eventos de absorção que movimentam o mercado. Recursos Visualização do H
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno e
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Indicadores
O sistema de comércio técnico de setas de reversão do BB foi desenvolvido para prever pontos reversos para tomar decisões de varejo. A situação atual do mercado é analisada pelo indicador e estruturada para vários critérios: a expectativa de momentos de reversão, possíveis pontos de virada, sinais de compra e venda. O indicador não contém informações em excesso, possui uma interface visual compreensível, permitindo que os comerciantes tomem decisões razoáveis. Todas as setas parecem fechar a ve
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ECM Elite Channel é um indicador baseado na volatilidade, desenvolvido com um algoritmo de tempo especifico, que consiste em encontrar possíveis correções no mercado. Este indicador mostra duas linhas exteriores, uma interior (linha de retração) e um sinal de seta, onde a teoria do canal consiste em ajudar a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. O preço do mercado cairá geralmente entre os limites do canal. Se os preços tocarem ou se moverem para fora do canal é uma op
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Indicadores
Sinal de tendência GoldRush Arrow O indicador Sinal de tendência GoldRush Arrow fornece uma análise precisa e em tempo real das tendências, adaptada para scalpers de alta velocidade e curto prazo em XAU/USD. Criada especificamente para o intervalo de tempo de 1 minuto, esta ferramenta exibe setas direcionais para pontos de entrada claros, permitindo que os scalpers naveguem em condições de mercado voláteis com confiança. O indicador consiste em setas de alerta PRIMÁRIAS e SECUNDÁRIAS. Os sin
Delta Volume Indicator
Azeez Abdul Jimoh
Indicadores
Introducing the Delta Volume Profile Indicator - Unleash the Power of Institutional Precision!  Technical Indicator: Are you ready to trade like the pros? The Delta Volume Profile Indicator is no ordinary tool. It’s a high-precision, cutting-edge indicator that puts the power of institutional-grade trading in your hands. This unique indicator analyses delta volume distribution in real-time, revealing the market's hidden buy/sell imbalances that the biggest financial institutions rely on to antic
Elliott Wave Trend MT4
Young Ho Seo
4 (7)
Indicadores
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Indicadores
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
MR Reversal Patterns 4
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indicadores
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
Fractal Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
5 (2)
Indicadores
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabi
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicadores
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Supreme Commander
Ramon Sobrevals Arce
4.13 (8)
Indicadores
The indicator of the indicators. The Most Powerful Technique to Determine Forex Trend Strength in 2023. We have perfected Supreme Commander that it calculates an average of the selected indicators (up to 16) and the selected timeframe (all) with the result of a single trend that indicates the potential of buying and selling.  It includes the following indicators: Accelerator/Decelerator oscillator Average Directional Movement Index Awesome oscillator; Bulls and Bears  Commodity Channel Index; De
IQ Star Lines
INTRAQUOTES
Indicadores
First time on MetaTrader, introducing IQ Star Lines - an original Vedic Astrology based indicator. IQ Star Lines, an unique astrological indicator purely based on   Vedic astrology   calculations, published for the   first time on Metatrader.  This unique tool plots dynamic planetary grid lines based on real-time stars, constellations, and celestial movements, which allows you to plot the power of the cosmos directly onto your trading charts. This indicator is specifically designed for scalpers
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel   é um indicador baseado na volatilidade, desenvolvido com um algoritmo de tempo especifico para o par XAUUSD que consiste em encontrar possíveis correções no mercado. Este indicador mostra duas linhas exteriores, uma interior (linha de retração) e um sinal de seta, onde a teoria do canal consiste em ajudar a identificar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado. O preço do mercado cairá geralmente entre os limites do canal. Se os preços tocarem ou se moverem para fora do can
Mais do autor
Minotaur Waves Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Minotaur Waves é um indicador avançado de análise de mercado projetado para detectar possíveis pontos de reversão e confirmar mudanças de direção com alta precisão. O sistema combina o poder do Minotaur Oscillator com uma estrutura dinâmica de bandas adaptativas, fornecendo sinais visuais limpos e confiáveis para decisões de entrada bem fundamentadas. É compatível com todos os pares de moedas, com desempenho ideal em EURUSD, GBPUSD e USDJPY nos períodos M1, M5, M15 e M30 . Mantenha-se atualizad
Sniper Flip Zones
Leandro Bernardez Camero
5 (2)
Indicadores
Sniper Flip Zones – Sistema Inteligente de Sinais de Compra/Venda Desenvolvi o Sniper Flip Zones para gerar sinais de COMPRA e VENDA extremamente precisos, identificando momentos em que o momentum muda bruscamente em mercados de tendência ou laterais. Funciona muito bem no XAUUSD em M1/M5, mas pode ser aplicado a qualquer par ou período com base nos parâmetros configuráveis. Participe do canal para ficar atualizado: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor A lógica principal combina:
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Gold Flux Signal – Indicador de Sinais Sem Repaint para XAUUSD Desenvolvido para Execução Clara de Sinais – O Gold Flux Signal foi criado para oferecer entradas claras e estáveis no XAUUSD , sem repaint nem backpainting – Foi projetado especificamente para estratégias de tendência e rompimento, evitando ruídos e poluição visual no gráfico – O indicador funciona exclusivamente com velas fechadas – Otimizado para uso nos timeframes M1, M5 e H1 Sinais Visuais Estáveis – Uma vez gerado, o sina
Delta Trigger Indicator
Leandro Bernardez Camero
5 (1)
Indicadores
Indicador Delta Trigger Sinais claros. Alertas rápidas. Sem repaint. O Delta Trigger é um indicador de seta de alta precisão que reage instantaneamente às mudanças de tendência, utilizando as linhas DI+ e DI– do ADX. Ele fornece sinais de compra e venda claros — sem repaint, sem atraso e sem desaparecer. Melhor par: XAUUSD Embora funcione perfeitamente com todos os pares Forex e em todos os períodos gráficos (de M1 a H4 e superiores), o Delta Trigger se destaca especialmente no XAUUSD, onde
TikiPip EA
Leandro Bernardez Camero
Experts
TikiPip EA – Lucro consistente + Risco controlado Desenvolvi o TikiPip EA para traders que valorizam estabilidade e controle de risco. Ele não promete milagres, mas oferece retornos mensais consistentes enquanto protege seu capital contra exposições excessivas. É um sistema automatizado que funciona 24/5, adaptando-se automaticamente às mudanças de volatilidade do mercado para operar de forma estável em qualquer cenário. Acesse o canal do TikiPip EA: TIKIPIP EA - Canal Oficial Veja os resul
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador foi projetado para scalping agressivo e entradas rápidas em opções binárias , gerando sinais em toda vela , para que você saiba exatamente o que está acontecendo o tempo todo. Junte-se ao canal Happy Scalping: MQL5 Não repinta : o sinal da vela atual é gerado em TEMPO REAL , o que significa que pode mudar enquanto a vela ainda está em formação, dependendo se o preço sobe ou desce em relação ao fechamento da vela anterior. Mas uma vez que a vela fecha , a cor do sinal fica comple
Impulse Hunter Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
IMPULSE HUNTER Impulse Hunter é um indicador de trading dinâmico que monitora os movimentos de preço durante as sessões globais mais ativas — Ásia , Londres e Nova York — e destaca os momentos em que o ímpeto rompe níveis-chave. Em vez de depender de suposições, os traders obtêm uma estrutura visual clara : zonas de rompimento baseadas em sessões , metas de take profit escalonadas e níveis de stop-loss adaptáveis ajustados para cada par de moedas. Junte-se ao nosso canal: para ficar atualizado s
BTC Turbo Entry System
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
SISTEMA DE ENTRADA TURBO Indicadores Cripto de Alta Velocidade – Também Funciona com Pares de Forex O Sistema de Entrada Turbo foi criado com foco em criptomoedas — especialmente BTC/USD , mas também é totalmente compatível com os principais pares do mercado Forex . Ele é otimizado para scalping de precisão , com indicadores que não repintam e sem atraso entre a ação do preço e o alerta visual. Sem adivinhações, sem templates, sem lógica oculta . Basta arrastar o indicador para o gráfico e e
Ghost Entry Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Ghost Entry Signal é um indicador de seguimento de tendência sem repintagem, projetado para entradas de trades de alta precisão. Ele combina detecção dinâmica de momento, filtros de ação de preço e uma lógica de alternância proprietária para evitar falsos positivos e fornecer sinais limpos de COMPRA/VENDA. Ele tem o melhor desempenho em EURUSD, USDJPY e GBPUSD nos intervalos de tempo M1, M5, M15 e M30 . Fique informado: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor O Motor de Sinal inclui:
Switch Strike Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
SwitchStrike Signal – Visão Geral do Indicador O SwitchStrike Signal é um indicador personalizado desenvolvido para o MetaTrader 4 (MT4), projetado para ajudar os traders a identificar possíveis reversões de tendência analisando os movimentos de preço e a volatilidade. Junte-se ao canal para ficar por dentro das atualizações:  https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Lógica Principal e Funcionalidade Ao ser iniciado, o indicador configura múltiplos buffers para armazenar dados calc
Break Axis Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
BreakAxis — Sinais de Precisão no Ponto de Virada Junte-se ao canal para não perder nenhuma novidade: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Lógica de Sinal Baseada no Cruzamento do Eixo O BreakAxis Signal foi desenvolvido para detectar mudanças de direção com base em cruzamentos do eixo zero. As transições do histograma são usadas para destacar possíveis mudanças de momentum no mercado, com confirmação visual através de setas direcionais. Confirmação e Estabilidade do Sinal Cada
Neon Crossover Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Neon Crossover – Indicador Dinâmico de Momentum e Reversão Entre no canal para se manter atualizado: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Neon Crossover é um indicador multifuncional projetado para detectar reversões de momentum e condições extremas com alta precisão. Ele analisa o comportamento do preço utilizando uma lógica complexa de pressão de compra/venda, combinada com suavização dinâmica e BBs. Otimizado para estratégias de scalping e intraday em pares como EURUSD, GBPUSD, U
Tiger Trend
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Tiger Trend – Indicador de Reversão de Tendência Baseado em Faixa Dinâmica Entre no canal para se manter atualizado: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Tiger Trend é um indicador de tendência dinâmica projetado para detectar possíveis reversões de tendência com base em níveis adaptativos de suporte e resistência calculados a partir das faixas recentes de preços. Ele ajuda os traders a identificar mudanças de momentum ao analisar os fechamentos de preço em relação a esses limites a
SwingTracer Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
SwingTracer – Indicador Adaptativo de Reversão de Swing Junte-se ao canal para se manter atualizado: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor SwingTracer é um indicador adaptativo projetado para traders de swing que ajuda a detectar possíveis pontos de reversão de tendência através da análise dinâmica da faixa recente de preços e da volatilidade ATR. Identifica mudanças de momento ao avaliar o comportamento do preço em relação a níveis dinâmicos calculados automaticamente. Característi
Zone Hunter
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Zone Hunter – Indicador de Sinal de Rompimento e Reentrada em Zona de Alcance Junte-se ao canal para ficar atualizado: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Zone Hunter é um indicador inteligente de ação de preço que identifica sinais de rompimento e potenciais oportunidades de reentrada baseadas em zonas adaptativas de faixa de preço. Ajuda os traders a identificar momentos em que o preço ultrapassa níveis de suporte ou resistência calculados dinamicamente e depois recua para oferec
Signal Zero
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Signal Zero – Oscilador de Momentum Multidimensional Participe do canal para se manter atualizado: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor Signal Zero é um oscilador baseado em momentum projetado para identificar mudanças no sentimento do mercado por meio de uma análise em várias camadas: médias móveis, cruzamentos de sinal e transições na linha zero. É altamente responsivo, sendo ideal para todos os períodos gráficos e instrumentos — desde scalping em M1 até operações de longo prazo e
MFI Pulse Pro
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
MFI Pulse Pro – Indicador de Pulso do Índice de Fluxo de Dinheiro Junte-se ao canal para receber atualizações: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor MFI Pulse Pro é um indicador de momentum baseado no Índice de Fluxo de Dinheiro (MFI), desenvolvido para ajudar os traders a identificar zonas de sobrecompra ou sobrevenda e antecipar possíveis reversões de tendência. É compatível com todos os pares e instrumentos, sendo especialmente recomendado para timeframes entre M1 e M30 . Recurso
Trend Strategy Pro System MT5
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Trend Strategy Pro é um poderoso indicador multi-estratégia que combina três metodologias avançadas de negociação em uma ferramenta abrangente. Com tecnologia non-repainting e non-backpainting , fornece sinais confiáveis para reversões de tendência, divergências e padrões de velas, ajudando traders a tomar decisões informadas com confiança em qualquer ambiente de mercado. Junte-se ao canal para se manter atualizado com informações exclusivas e atualizações: https://www.mql5.com/en/channels/forex
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário