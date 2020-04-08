Full Scalping Signal
- Indicadores
- Leandro Bernardez Camero
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
FullScalping é um indicador não repintante e não retroativo, especialmente projetado para gerar entradas de scalping CONSTANTES em qualquer mercado. Perfeito para traders agressivos que buscam ação ininterrupta!
Junte-se ao canal para ficar atualizado com informações exclusivas e atualizações: https://www.mql5.com/en/channels/forexnewadvisor
Você notará que ele dá sinais em quase toda vela, seja confirmando a tendência ou sinalizando retrações-chave. É como ter um radar constantemente guiando você.
Como funciona? Muito simples:
- Setas vermelhas ➜ entrar em negociações de venda.
- Setas azuis ➜ entrar em negociações de compra.
Sempre negocie na direção da tendência geral, mirando agressivamente 15 a 20 pips por negociação, e saindo rapidamente antes de quaisquer reversões bruscas do mercado.
Os sinais são constantes, então você nunca fica sem oportunidades de negociação. O objetivo é executar scalping intenso usando:
- Lotes altos
- Spread baixo (exibido no canto inferior esquerdo)
- Stop-loss amplo, colocado perto da última mudança de tendência
Você pode assistir ao vídeo de negociação ao vivo para vê-lo em ação, mas é tão fácil que você pode usá-lo logo após a instalação.
Ele repinta ou desenha retroativamente?
Uma das questões mais importantes sobre indicadores com setas é se eles repintam ou desenham retroativamente. No caso do FullScalping, a resposta é clara:
Este indicador NÃO repinta
Isso significa que os sinais não desaparecem nem mudam de posição após serem exibidos no gráfico. Cada seta é baseada em velas completamente fechadas, então não recalcula nem é excluída.
- Não usa a vela atual (i == 0) para gerar sinais
- Usa apenas dados fechados (i ≥ 1)
- Uma vez que uma seta é desenhada, ela permanece lá permanentemente
Também NÃO desenha retroativamente
Desenhar retroativamente é quando um indicador "falsifica o passado" mostrando sinais históricos que nunca apareceram realmente ao vivo.
FullScalping processa toda a história de forma consistente e NÃO adiciona sinais passados falsos.
- Os sinais passados são reais, dados no momento real
- Nenhuma seta é inserida retroativamente
- O que você vê no histórico reflete o que realmente teria acontecido em uma negociação ao vivo
Como verificar isso?
- Use o testador de estratégias visual do MT4
- Mova vela por vela e verifique que:
- As setas aparecem apenas no fechamento da vela
- Elas nunca desaparecem ou se movem
- Nenhum sinal antigo aparece quando um novo é desenhado
Conclusão
|Requisito técnico
|Status
|Ele repinta os sinais?
|Não
|Ele desenha retroativamente?
|Não
|Ele usa dados futuros?
|Não
|Baseado em velas fechadas?
|Sim
|Ideal para scalping real?
|Absolutamente
FullScalping é construído com transparência e precisão. O que você vê é o que você realmente obtém, sem surpresas.
FullScalping pode ser usado em TODOS os períodos de tempo, mas se você está procurando negociações rápidas e de alta frequência, é especialmente recomendado em M1, M5 e M15.