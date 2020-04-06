FXmax EA MT5
- Experts
- Sergei Linskii
- Versão: 1.55
- Atualizado: 22 julho 2025
- Ativações: 5
|Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization.
Monitoring in the real account >>> [ Click Here ]
Recomendações:
|WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!
AVISO:
1.º Não acredite na história de que um Expert Advisor irá negociar da mesma forma em qualquer tipo de conta e com qualquer corretora. Isto é MENTIRA, uma vez que cada corretora tem diferentes fornecedores de cotações, com uma precisão de cotação de 4(2) dígitos ou 5(3) dígitos e tipos de execução de ordens, etc.
2.º Antes de instalar o Expert Advisor numa conta real, é necessário otimizar e testar o Advisor nessa corretora específica, tipo de conta e depósito em que o Advisor irá negociar.
3.Se a sua corretora não suporta a negociação por Expert Advisors no modo ORDER_FILLING_FOK (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling), depois use o modo ORDER_FILLING_IOC ou outro.
Para otimizar o EA no MT5:
1.º Precisa de verificar o histórico de cotações (ticks 100% reais) no MT5 da sua corretora para uma conta real, símbolo e a data máxima possível em que o EA será negociado.
NOTA: No MT5, o histórico de cotações deve ser carregado automaticamente se - Máximo de barras no gráfico: Ilimitado. Se o histórico de cotações (ticks 100% reais) for inferior a 2 anos, é melhor não utilizar esta corretora para otimização e negociação com um EA.
2.º Faça um primeiro teste no testador de estratégia com as definições padrão no modo FILLING_FOK. Se o EA negociar neste modo, poderá executar o EA para otimização genética ou completa com modelação: cada tick é baseado em ticks reais. Se o EA não negociar neste modo e no Diário escrever - Modo de preenchimento sem suporte / Código de erro = 4756, então utilize o modo FILLING_IOC e execute o EA para otimização genética ou completa com modelação: cada tick com base em ticks reais.
==================================
|MY ADDITIONAL PAID SERVICES:
- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
- Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
- Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization.