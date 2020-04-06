FXmax EA MT5

O FXmax EA é um dos melhores Expert Advisors para o Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis e utiliza indicadores padrão do Meta Trader 5.

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization.

Monitoring in the real account >>> [ Click Here ]

Recomendações:


Corretora - RoboForex, Weltrade ou outra, após otimização bem-sucedida
Tipo de conta - PRO/ECN com cobertura
Período de tempo - H1 ou outro, após otimização bem-sucedida
Símbolo - XAUUSD, BTCUSD ou outro, após otimização bem-sucedida
Depósito inicial - a partir de 100, recomendado a partir de 1000
Alavancagem - a partir de 1:100
Modo de negociação - VPS (24/7) recomendado = ping aceitável de 0 a 30 ms
Período de otimização e teste - 6 a 12 meses
Periodicidade recomendada para a otimização - a cada 1 a 2 meses

Vantagens:

1. O Expert Advisor utiliza indicadores MT5, não utiliza recursos externos e não depende de análises fundamentalistas e/ou notícias.
2.º O Expert Advisor opera praticamente da mesma forma, tanto no testador de estratégias como em contas de demonstração e reais.
3.º Pode negociar qualquer ativo (moedas, metais, criptomoedas, ações, índices, etc.).

4. O Expert Advisor pode ser utilizado para investimentos de médio e longo prazo, bem como para overclock de depósitos.
5. Os principais parâmetros estão disponíveis para alteração nas definições do Expert Advisor, para que cada trader possa otimizar e personalizar facilmente o Expert Advisor para a sua corretora, tipo de conta e depósito.

NOTA:

1. O Expert Advisor possui Magic integrado para todas as suas encomendas. Não pode utilizar o Expert Advisor para diferentes ativos do mesmo terminal de negociação.
2.º Antes de adquirir um Expert Advisor, certifique-se de que tem a experiência e o computador adequados para otimizar e testar o Expert Advisor.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

AVISO:

1.º Não acredite na história de que um Expert Advisor irá negociar da mesma forma em qualquer tipo de conta e com qualquer corretora. Isto é MENTIRA, uma vez que cada corretora tem diferentes fornecedores de cotações, com uma precisão de cotação de 4(2) dígitos ou 5(3) dígitos e tipos de execução de ordens, etc.

2.º Antes de instalar o Expert Advisor numa conta real, é necessário otimizar e testar o Advisor nessa corretora específica, tipo de conta e depósito em que o Advisor irá negociar.

3.Se a sua corretora não suporta a negociação por Expert Advisors no modo ORDER_FILLING_FOK (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling), depois use o modo ORDER_FILLING_IOC ou outro.

==================================

Para otimizar o EA no MT5:

1.º Precisa de verificar o histórico de cotações (ticks 100% reais) no MT5 da sua corretora para uma conta real, símbolo e a data máxima possível em que o EA será negociado.

NOTA: No MT5, o histórico de cotações deve ser carregado automaticamente se - Máximo de barras no gráfico: Ilimitado. Se o histórico de cotações (ticks 100% reais) for inferior a 2 anos, é melhor não utilizar esta corretora para otimização e negociação com um EA.

2.º Faça um primeiro teste no testador de estratégia com as definições padrão no modo FILLING_FOK. Se o EA negociar neste modo, poderá executar o EA para otimização genética ou completa com modelação: cada tick é baseado em ticks reais. Se o EA não negociar neste modo e no Diário escrever - Modo de preenchimento sem suporte / Código de erro = 4756, então utilize o modo FILLING_IOC e execute o EA para otimização genética ou completa com modelação: cada tick com base em ticks reais.

==================================

MY ADDITIONAL PAID SERVICES:
- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
  - Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
    - Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization. 

💥 O lucro ao negociar com este Expert Advisor depende dos riscos que está disposto a correr…!!!

💥 VPS para negociação com Expert Advisors >>> https://my.govpsfx.com/?ref=MzY0Mjg6OlJV >>> https://www.myforexvps.com/billing/aff.php?aff=1824

💥 Corretora para negociação com Expert Advisors >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh

Desejo a todos boa sorte nas negociações e lucros estáveis!
Produtos recomendados
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
Experts
GoldMax EA - é um dos melhores Expert Advisors para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída lucrativos e utiliza uma gestão avançada de fundos, multiplicador de lotes, grelha e mecanismo de redução de subsidência. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at
BTCmax EA
Sergei Linskii
Experts
BTCmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real Weltrade account + Set file to optimization at any other brok
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
EA Tunning
Sabil Yudifera
Experts
Professional Automated Trading System EXCLUSIVE INNOVATION: 80% Drawdown Reduction Technology Combined automated trading system   Modified RSI dan  Standard Deviation Bands   to produce trading signals that are more accurate and safe than standard indicators . Proven Results: 1.   20-80% Lower Drawdown  vs RSI Standard 2.   Same Number of Trades  - Higher Quality Entries 3.   Adaptive to Market Volatility 4.   Tested on Live Market Conditions Key Features Advanced Signal System 1.   Mo
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Experts
Year-End Special Offer! For the next two months, all my Expert Advisors (EAs) are available for just $99 USD . Don’t miss this limited-time opportunity to upgrade your trading with premium automated strategies at an unbeatable price Aurum Rex: Your Gold Standard for Automated Trading Unlock your trading potential with Aurum Rex , a state-of-the-art Expert Advisor engineered for stability, safety, and consistent growth. Tired of EAs with high risks and unpredictable drawdowns? Aurum Rex is your s
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
OBTENHA OUTROS EAs DE GRAÇA!!! OBTENHA OUTROS EAs DE GRAÇA!!! OBTENHA OUTROS EAs DE GRAÇA!!! OBTENHA OUTROS EAs DE GRAÇA!!! OBTENHA OUTROS EAs DE GRAÇA!!! O RSI Grid é baseado nas condições de sobrecompra e sobrevenda do RSI e abre uma grade quando a negociação está no lado perdedor do mercado. O RSI fornece aos traders técnicos sinais sobre o momento de alta e baixa dos preços, e geralmente é plotado abaixo do gráfico do preço de um ativo. Um ativo é geralmente considerado sobrecomprado quand
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experts
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas um número muito limitado de cópias estará disponível pelo preço atual! Preço final: 999$ NOVO (a partir de US$ 349) --> GANHE 1 EA GRÁTIS (para 2 números de conta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!   Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bi
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experts
Currency   EURUSD . Timeframe   H1 The minimum deposit is $ 200 when trading 0.5% per trade.  The Expert Advisor is based on   classic, time-tested indicators . Also, some strategies use   Price Action . Every trade is protected by a stop loss    No   martingale,   no   grid,   no   high risk strategies. All strategies used here are trend following and reversal. Compliance with MM = 0.5% for each trade is recommended. Question: - Why is testing so slow? Answer: - Be patient,   15 very diff
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso. Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GOLD or BITCOIN, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5. Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos. O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movi
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experts
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Esse robô é uma ferramenta automatizada de negociação que utiliza esses dois indicadores populares para identificar oportunidades de negociação no mercado Forex. O indicador RSI (Relative Strength Index) é um indicador técnico que mede a força relativa de um ativo em relação a outros ativos do mercado. O Bollinger Bands é um indicador que mede a volatilidade do mercado e ajuda a determinar os limites de preços para um determinado ativo. O robô de negociações com o indicador RSI e Bollinger Band
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction usin
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experts
META i9 – Motor Quântico de Trading Adaptativo  -  Referência Técnica META i9 é um Expert Advisor totalmente autônomo baseado em uma arquitetura de três camadas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Ao comprar o META i9, você recebe o META i7 gratuitamente! (Oferta por tempo limitado de uma semana) Enquanto o META i7 utiliza duas redes neurais cooperativas, o META i9 vai além: Suas arquiteturas neurais foram significativamente a
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
AVISO IMPORTANTE: Apenas um número limitado de cópias está disponível pelo preço atual. O preço em breve aumentará para $1999.99 . Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – O EA Multiestratégia Definitivo para Seguimento de Tendências Bem-vindo ao Vega BOT , um poderoso Expert Advisor que integra diversas metodologias profissionais de seguimento de tendências em um sistema flexível e altamente personalizável. Seja você um trader iniciante ou um usuário avançado de algoritmos, o Vega BOT permite
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Experts
Introduzindo Weltrix – A Solução Definitiva para Negociar Ouro (XAUUSD) PREÇO $449 - 2 cópias disponíveis neste preço -> Preço final $ 1999 USD IMPORTANTE: USE O EA SOMENTE COM ESTE ARQUIVO SET: DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Sinal ao vivo USER GUIDE Sete estratégias comprovadas. Um robô poderoso. Performance consistente. Alta atividade de negociação. O que você NÃO encontrará neste EA: Trades longos flutuantes Sistema de grade (grid) Martingale Estratégias superajustadas (overfitted) B
Mais do autor
Gold Levels MTF MT5
Sergei Linskii
5 (7)
Indicadores
Gold Levels MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price, displays price levels of support and resistance from all time frames (TF) using the Murray method based on the Gann theory. The indicator indicates overbought and oversold fields, giving an idea of possible reversal points and at the same time giving some idea of the strength of the current trend. Description of levels: (Extreme Overshoot) - these levels are the ultimate
FREE
MA3 Trend MT5
Sergei Linskii
4.93 (14)
Indicadores
MA3 Trend MT5  - is the good trend indicator on three MAs .   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices etc.). You can trade on any timeframes (M5-M15 scalping and day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-term trading). Indi
FREE
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicadores
Gold Venamax   - este é o melhor indicador técnico de ações. O algoritmo do indicador analisa o movimento do preço de um ativo e reflete a volatilidade e as zonas de entrada potenciais. Recursos do indicador: Este é um super indicador com Magic e dois blocos de setas de tendência para uma negociação confortável e lucrativa. O botão vermelho para alternar blocos é exibido no gráfico. Magic é definido nas configurações do indicador, para que você possa instalar o indicador em dois gráficos exibin
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicadores
Tendência do ouro   - este é um bom indicador técnico de acções. O algoritmo do indicador analisa o movimento do preço de um ativo e reflecte a volatilidade e as potenciais zonas de entrada. Os melhores sinais do indicador: - Para VENDER = histograma vermelho + ponteiro SHORT vermelho + seta de sinal amarelo na mesma direção + seta vermelha de direção da tendência. - Para COMPRAR = histograma azul + ponteiro LONGO azul + seta de sinal aqua na mesma direção + seta azul de direção da tendência
Gold Levels MTF MT4
Sergei Linskii
5 (2)
Indicadores
Gold Levels MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price, displays price levels of support and resistance from all time frames (TF) using the Murray method based on the Gann theory. The indicator indicates overbought and oversold fields, giving an idea of possible reversal points and at the same time giving some idea of the strength of the current trend.   Description of levels: (Extreme Overshoot) - these levels are the ultimat
FREE
Gold TL MTF 5
Sergei Linskii
Indicadores
Gold TL MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price and reflects trend lines along the fractals of a specific timeframe (TF).   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices e
FREE
Gold Trend 5
Sergei Linskii
4 (3)
Indicadores
Tendência do ouro - este é um bom indicador técnico de acções. O algoritmo do indicador analisa o movimento do preço de um ativo e reflecte a volatilidade e as potenciais zonas de entrada. Os melhores sinais do indicador: - Para VENDER = histograma vermelho + ponteiro SHORT vermelho + seta de sinal amarelo na mesma direção + seta vermelha de direção da tendência . - Para COMPRAR = histograma azul + ponteiro LONGO azul + seta de sinal aqua na mesma direção + seta azul de direção da tendência
Gold Targets 5
Sergei Linskii
Indicadores
Gold Targets   são o melhor indicador de tendência. O algoritmo exclusivo do indicador analisa o movimento do preço do ativo, levando em consideração fatores de análise técnica e matemática, determina os pontos de entrada mais rentáveis, emite um sinal em forma de seta e o nível de preço (ENTRADA DE COMPRA / Entrada de VENDA) para abra um pedido. O indicador também exibe imediatamente o nível de preço para Stop Loss e cinco níveis de preços para Take Profit. ATENÇÃO:   O indicador é muito fáci
MA3 Trend MT4
Sergei Linskii
4.17 (6)
Indicadores
MA3 Trend - is the good trend indicator  on three MAs.   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices etc.). You can trade on any timeframes (M5-M15 scalping and day trading / M30-H1 medium-term trading / H4-D1 long-term trading). Individua
FREE
Gold Targets 4
Sergei Linskii
Indicadores
Gold Targets são o melhor indicador de tendência. O algoritmo exclusivo do indicador analisa o movimento do preço do ativo, levando em consideração fatores de análise técnica e matemática, determina os pontos de entrada mais rentáveis, emite um sinal em forma de seta e o nível de preço (ENTRADA DE COMPRA / Entrada de VENDA) para abra um pedido. O indicador também exibe imediatamente o nível de preço para Stop Loss e cinco níveis de preços para Take Profit. ATENÇÃO: O indicador é muito fácil de
Gold PL MTF 5
Sergei Linskii
Indicadores
Gold PL MTF - este é um excelente indicador técnico de ações. O algoritmo do indicador analisa o movimento do preço do ativo e reflete automaticamente os Níveis de Pivot importantes do período de tempo especificado (TF) utilizando o método de Fibonacci (secção áurea). O indicador descreve perfeitamente a trajetória de preços do período selecionado (dia, semana, mês, ano), determina o início de uma tendência e o início de uma correção, que pode evoluir para uma tendência oposta. O indicador mo
Gold Pointer
Sergei Linskii
Indicadores
Gold Pointer   é o melhor indicador de tendência. O algoritmo único do indicador analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os factores de análise técnica e matemática, determina os pontos de entrada mais rentáveis e dá um sinal para abrir uma ordem de COMPRA ou VENDA. Os melhores sinais do indicador: - Para VENDER = linha de tendência vermelha + indicador TF vermelho + seta de sinal amarelo na mesma direção. - Para COMPRAR = linha de tendência azul + indicador TF azul + seta de si
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
Experts
GoldMax EA - é um dos melhores Expert Advisors para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída lucrativos e utiliza uma gestão avançada de fundos, multiplicador de lotes, grelha e mecanismo de redução de subsidência. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set
Gold TL MTF 4
Sergei Linskii
Indicadores
Gold TL MTF - this is a fine stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the movement of the asset price and reflects trend lines along the fractals of a specific timeframe (TF).   Benefits of the indicator: The indicator produces signals with high accuracy. The confirmed signal of the indicator does not disappear and is not redrawn. You can trade on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. You can trade any assets (currencies, metals, cryptocurrencies, stocks, indices e
FREE
Stat Monitor 5
Sergei Linskii
5 (1)
Indicadores
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 5 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 4 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
Orders Manager MT5
Sergei Linskii
5 (1)
Utilitários
Orders Manager  is a simple and indispensable assistant for managing all your orders.   Inputs: Magic = 999;                          // Magic  TakeProfit = 1000;                 // Take Profit. If = 0 the level is not setts. StopLoss = 0;                         // Stop Loss. If = 0 the level is not setts. Slippage = 10;                       // Slippage GeneralProfit = false;            // Closing all orders based on total profit. If false the function is disabled and works according to TakePr
FREE
Orders Manager MT4
Sergei Linskii
Utilitários
Orders Manager  is a simple and indispensable assistant for managing all your orders.   Inputs: Magic = 999;                          // Magic  TakeProfit = 1000;                 // Take Profit. If = 0 the level is not setts. StopLoss = 0;                         // Stop Loss. If = 0 the level is not setts. Slippage = 10;                       // Slippage GeneralProfit = false;            // Closing all orders based on total profit. If false the function is disabled and works according to TakePr
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
Indicadores
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 5 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
Gold ATR MTF 4
Sergei Linskii
Indicadores
Gold ATR MTF   - este é um indicador técnico de ações excelentes. O algoritmo do indicador ATR (Average True Range) analisa o movimento do preço do ativo e reflete a volatilidade traçando os níveis correspondentes em porcentagens especificadas (%) do preço de abertura do intervalo de tempo especificado (D1). Os indicadores (vermelho e/ou azul D1 H4) da direção do movimento do preço do símbolo e os sinais de seta são ajudas adicionais e essenciais para negociações intradiárias e/ou scalping conf
Gold TMAFractal MTF 4
Sergei Linskii
3.67 (3)
Indicadores
Gold TMAF MTF   - este é o melhor indicador técnico de acções. O algoritmo do indicador analisa o movimento do preço de um ativo e reflecte a volatilidade e as potenciais zonas de entrada. Os melhores sinais do indicador: Para VENDER = limite superior vermelho da TMA2 acima do limite superior vermelho da TMA1 + indicador fractal vermelho acima + seta de sinal SR amarela na mesma direção. Para COMPRAR = limite inferior azul da TMA2 abaixo do limite inferior azul da TMA1 + indicador fractal azul
GoldMax EA 4
Sergei Linskii
Experts
GoldMax EA - é um dos melhores Expert Advisors para Meta Trader 4. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída lucrativos e utiliza uma gestão avançada de fundos, multiplicador de lotes, grelha e mecanismo de redução de subsidência. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set
Gold PL MTF 4
Sergei Linskii
Indicadores
Gold PL MTF - este é um excelente indicador técnico de ações. O algoritmo do indicador analisa o movimento do preço do ativo e reflete automaticamente os Níveis de Pivot importantes do período de tempo especificado (TF) utilizando o método de Fibonacci (secção áurea). O indicador descreve perfeitamente a trajetória de preços do período selecionado (dia, semana, mês, ano), determina o início de uma tendência e o início de uma correção, que pode evoluir para uma tendência oposta. O indicador mo
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 4. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization a
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA   - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 4. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization
FXmax EA MT4
Sergei Linskii
Experts
O FXmax EA é um dos melhores Expert Advisors para o Meta Trader 4. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis e utiliza indicadores padrão do Meta Trader 4. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Recomendações: Corretora - RoboForex ou outra, ap
Gold Pointer MT5
Sergei Linskii
Indicadores
Gold Pointer é o melhor indicador de tendência. O algoritmo único do indicador analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os factores de análise técnica e matemática, determina os pontos de entrada mais rentáveis e dá um sinal para abrir uma ordem de COMPRA ou VENDA. Os melhores sinais do indicador: - Para VENDER = linha de tendência vermelha + indicador TF vermelho + seta de sinal amarelo na mesma direção. - Para COMPRAR = linha de tendência azul + indicador TF azul + seta de sina
Gold ATR MTF 5
Sergei Linskii
Indicadores
Gold ATR MTF - este é um indicador técnico de ações excelentes. O algoritmo do indicador ATR (Average True Range) analisa o movimento do preço do ativo e reflete a volatilidade traçando os níveis correspondentes em porcentagens especificadas (%) do preço de abertura do intervalo de tempo especificado (D1). Os indicadores (vermelho e/ou azul D1 H4) da direção do movimento do preço do símbolo e os sinais de seta são ajudas adicionais e essenciais para negociações intradiárias e/ou scalping confor
Gold TMAFractal MTF 5
Sergei Linskii
Indicadores
Gold TMAF MTF - este é o melhor indicador técnico de acções. O algoritmo do indicador analisa o movimento do preço de um ativo e reflecte a volatilidade e as potenciais zonas de entrada. Os melhores sinais do indicador: Para VENDER = limite superior vermelho da TMA2 acima do limite superior vermelho da TMA1 + indicador fractal vermelho acima + seta de sinal SR amarela na mesma direção. Para COMPRAR = limite inferior azul da TMA2 abaixo do limite inferior azul da TMA1 + indicador fractal azul a
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicadores
Gold Venamax - este é o melhor indicador técnico de ações. O algoritmo do indicador analisa o movimento do preço de um ativo e reflete a volatilidade e as zonas de entrada potenciais. Recursos do indicador: Este é um super indicador com Magic e dois blocos de setas de tendência para uma negociação confortável e lucrativa. O botão vermelho para alternar blocos é exibido no gráfico. Magic é definido nas configurações do indicador, para que você possa instalar o indicador em dois gráficos exibind
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário