Quantum Super Hybrid Platinum
- Indicadores
- Benny Hidayat
- Versão: 6.0
- Ativações: 5
Pare de adivinhar. Comece a operar com precisão.
O QTS Super Hybrid Platinum não é apenas um indicador; é um sistema de negociação completo, concebido para Scalpers e Day Traders que exigem precisão e segurança. Combinando o poder da Ação de Preço Institucional (SNR) com o Momentum da Tendência (EMA Tripla), esta ferramenta filtra o ruído do mercado para fornecer apenas configurações de alta probabilidade.
Porquê o QTS Super Hybrid Platinum? Criámos esta ferramenta para resolver os 3 maiores problemas enfrentados pelos traders: Sinais Falsos, Excesso de Operações e Oportunidades Perdidas.
💎 RECURSOS DO PLATINUM:
🚀 Lógica Automática de Tendência e SNR: Identifica automaticamente a tendência dos "Grandes Jogadores" (High Team Bias) e desenha para si os principais níveis de Suporte/Resistência.
📱 Notificações Push para Telemóvel: Nunca mais perca uma operação! Receba alertas instantâneos no seu telemóvel ("Ting!") quando surge um sinal válido. Perfeito para operar em qualquer lugar.
🎯 Sistema de Alvo Fantasma (TP/SL Automático): Confuso sobre onde sair? O indicador desenha automaticamente "Linhas Fantasma" para Take Profit e Stop Loss com base na Volatilidade (ATR).
🛡️ Filtros Inteligentes (Anti-Armadilhas):
Filtro RSI: Impede compras em topos ou vendas em fundos.
Medidor de Volatilidade: Avisa quando o mercado está ESTAGNADO (Lateral) ou EXPLOSIVO.
⏳ Cronómetro de Velas: Evite falsos rompimentos com um cronómetro de contagem decrescente preciso.
⚙️ COMO OPERAR:
COMPRA: Aguarde pela seta AZUL. Certifique-se de que a tendência no gráfico de alta (HTF) é de ALTA e a volatilidade é NORMAL/ALTA.
VENDA: Aguarde pela seta VERMELHA. Certifique-se de que a tendência no gráfico de alta (HTF) é de BAIXA e a volatilidade é NORMAL/ALTA.
SAÍDA: Siga as Linhas Fantasma automáticas (TP/SL) ou saia com o sinal contrário. Parâmetros de entrada:
Personalização completa para os períodos do RSI, definições da EMA e opções de notificação.
[Período de tempo recomendado: M15, M30, H1] [Pares recomendadas: XAUUSD (Ouro), GBPUSD, EURUSD, US30]