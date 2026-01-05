Quantum Super Hybrid Platinum

Pare de adivinhar. Comece a operar com precisão.





O QTS Super Hybrid Platinum não é apenas um indicador; é um sistema de negociação completo, concebido para Scalpers e Day Traders que exigem precisão e segurança. Combinando o poder da Ação de Preço Institucional (SNR) com o Momentum da Tendência (EMA Tripla), esta ferramenta filtra o ruído do mercado para fornecer apenas configurações de alta probabilidade.





Porquê o QTS Super Hybrid Platinum? Criámos esta ferramenta para resolver os 3 maiores problemas enfrentados pelos traders: Sinais Falsos, Excesso de Operações e Oportunidades Perdidas.





💎 RECURSOS DO PLATINUM:





🚀 Lógica Automática de Tendência e SNR: Identifica automaticamente a tendência dos "Grandes Jogadores" (High Team Bias) e desenha para si os principais níveis de Suporte/Resistência.





📱 Notificações Push para Telemóvel: Nunca mais perca uma operação! Receba alertas instantâneos no seu telemóvel ("Ting!") quando surge um sinal válido. Perfeito para operar em qualquer lugar.





🎯 Sistema de Alvo Fantasma (TP/SL Automático): Confuso sobre onde sair? O indicador desenha automaticamente "Linhas Fantasma" para Take Profit e Stop Loss com base na Volatilidade (ATR).





🛡️ Filtros Inteligentes (Anti-Armadilhas):





Filtro RSI: Impede compras em topos ou vendas em fundos.





Medidor de Volatilidade: Avisa quando o mercado está ESTAGNADO (Lateral) ou EXPLOSIVO.





⏳ Cronómetro de Velas: Evite falsos rompimentos com um cronómetro de contagem decrescente preciso.





⚙️ COMO OPERAR:





COMPRA: Aguarde pela seta AZUL. Certifique-se de que a tendência no gráfico de alta (HTF) é de ALTA e a volatilidade é NORMAL/ALTA.





VENDA: Aguarde pela seta VERMELHA. Certifique-se de que a tendência no gráfico de alta (HTF) é de BAIXA e a volatilidade é NORMAL/ALTA.





SAÍDA: Siga as Linhas Fantasma automáticas (TP/SL) ou saia com o sinal contrário. Parâmetros de entrada:





Personalização completa para os períodos do RSI, definições da EMA e opções de notificação.





[Período de tempo recomendado: M15, M30, H1] [Pares recomendadas: XAUUSD (Ouro), GBPUSD, EURUSD, US30]