Focus Time Line MT4

「보고 싶은 시간」을 쉽고 빠르게 포착. 멀티 타임 프레임 분석에 궁극의 동기화를.



상위 차트에서 주목한 시간 포인트가 하위 차트 어디에 있는지,

이제 더 이상 반복해서 스크롤하며 찾아 헤맬 필요가 없습니다.

단일 차트는 물론, 여러 차트를 동기화하여 목표 시간 포인트에 고정밀로 일제히 포커스.

「찾는 스트레스」를 없애고 분석 정밀도를 극한까지 높입니다.

당신의 차트 분석을 획기적으로 바꿔줄 포커스 특화형 툴입니다.

제품 개요



【3가지 포커스 모드 선택 가능】

Single Line: 주목하는 하나의 시간 포인트로 원클릭 포커스 이동 Multi Lines: 여러 시간 포인트를 설정하여 순서대로 포커스 이동 SnglSync: 여러 차트를 동기화하여 하나의 시간 포인트로 일제히 포커스 이동

【주요 활용 장점】

즉각적인 복귀: 차트를 아무리 움직이거나 줌/시간대 설정을 변경해도 원클릭으로 원래의 주목 포인트에 즉시 포커스 이동할 수 있습니다.

검증의 효율화: 설정된 여러 포인트를 부드럽게 포커스 이동할 수 있어 과거 검증 및 비교 분석 속도가 비약적으로 향상됩니다.

다각적인 분석: 서로 다른 시간대나 상관 통화쌍을 동기화하여 일제히 포커스. 다각적인 환경 인식과 트레이닝을 강력하게 지원합니다.

주요 버튼 기능



버튼 이름 기능 상세 설명 FocusMode FocusMode 전환 SingleLine / MultiLines / SnglSync 중 하나를 설정 Crt FocusLine 주목할 시간 포인트 설정 임의의 시각에 FocusTimeLine(수직선)을 생성 Position 표시 위치 전환 화면 오른쪽·중앙·왼쪽으로 전환 가능 Focus 포커스 이동 주목하는 시간 포인트로 차트 화면을 이동

설치 방법

MT4에 로그인하고, 마켓에서 제품을 검색한 후 "다운로드"를 클릭하면 자동으로 단말기에 설치됩니다.

Navigator: Expert Advisor(EA) → Market

차트에 드래그 앤 드롭하거나 더블 클릭으로 추가할 수 있습니다.

권장 시스템 환경



OS: Windows 11

MT4: Build 1441

CPU: Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4코어 / 8스레드)

메모리: 8GB

*Mac 등 다른 환경에서도 동작 가능할 것으로 보이나, 동작 확인은 이루어지지 않았습니다. 자기 판단하에 시도해 주시기 바랍니다.

리스크 설명



거래 기능이 없으므로 자금 리스크가 전혀 없습니다.