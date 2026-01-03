Focus Time Line MT4

轻松瞬间捕捉“想要查看的时间”。为多周期分析提供极致同步。



在高周期关注的时间点，在低周期图表的什么位置？

您再也不用为了寻找它而反复滚动图表。

不仅支持单图表高速移动，更能高精度同步多个图表，实现目标时间点的一齐聚焦。

消除“寻找的压力”，将分析精度提升至极限。

这是一款能显著改变您图表分析方式的聚焦特化型工具。

产品概要



【3种可选聚焦模式】

Single Line：一键聚焦移动至一个指定的时间点 Multi Lines：设定多个时间点，按顺序进行聚焦移动 SnglSync：同步多个图表，一齐聚焦移动至一个指定的时间点

【主要使用优势】

瞬间复归：无论如何移动图表、缩放或更改周期，只需点击一下即可瞬间将焦点移回原目标点。

提高验证效率：在多个设定的时间点之间平滑地进行聚焦移动，飞速提升回测和比较分析的速度。

多角度分析：通过同步不同周期或相关货币对进行一齐聚焦，强力支撑多维度的环境识别和复盘训练。

主要按钮功能



按钮名称 功能 说明 FocusMode 切换聚焦模式 设定 SingleLine / MultiLines / SnglSync 任选其一 Crt FocusLine 设定关注的时间点 在任意时间创建 FocusTimeLine（垂直线） Position 切换显示位置 可在画面右侧、中央、左侧之间切换 Focus 聚焦移动 将图表画面移动至关注的时间点

安装

登录 MT4，在市场中搜索本产品并点击“下载”，将自动安装到终端。

在导航器中：专家顾问(EA) → Market。

可拖拽到图表或双击添加。

推荐环境



操作系统：Windows 11

MT4：Build 1441

CPU：Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 核 / 8 线程)

内存：8GB

*虽然在 Mac 等其他环境下应该也可以运行，但尚未进行操作确认。请根据自身判断尝试使用。

风险说明



不含交易功能，因此没有资金风险。