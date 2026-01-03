Focus Time Line MT4

轻松瞬间捕捉“想要查看的时间”。为多周期分析提供极致同步。

在高周期关注的时间点，在低周期图表的什么位置？
您再也不用为了寻找它而反复滚动图表。

不仅支持单图表高速移动，更能高精度同步多个图表，实现目标时间点的一齐聚焦。
消除“寻找的压力”，将分析精度提升至极限。

这是一款能显著改变您图表分析方式的聚焦特化型工具。

产品概要

【3种可选聚焦模式】

  1. Single Line：一键聚焦移动至一个指定的时间点
  2. Multi Lines：设定多个时间点，按顺序进行聚焦移动
  3. SnglSync：同步多个图表，一齐聚焦移动至一个指定的时间点

【主要使用优势】

  • 瞬间复归：无论如何移动图表、缩放或更改周期，只需点击一下即可瞬间将焦点移回原目标点。
  • 提高验证效率：在多个设定的时间点之间平滑地进行聚焦移动，飞速提升回测和比较分析的速度。
  • 多角度分析：通过同步不同周期或相关货币对进行一齐聚焦，强力支撑多维度的环境识别和复盘训练。

主要按钮功能
按钮名称 功能 说明
FocusMode 切换聚焦模式 设定 SingleLine / MultiLines / SnglSync 任选其一
Crt FocusLine 设定关注的时间点 在任意时间创建 FocusTimeLine（垂直线）
Position 切换显示位置 可在画面右侧、中央、左侧之间切换
Focus 聚焦移动 将图表画面移动至关注的时间点

安装

登录 MT4，在市场中搜索本产品并点击“下载”，将自动安装到终端。
在导航器中：专家顾问(EA) → Market。
可拖拽到图表或双击添加。

推荐环境

操作系统：Windows 11
MT4：Build 1441
CPU：Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 核 / 8 线程)
内存：8GB
*虽然在 Mac 等其他环境下应该也可以运行，但尚未进行操作确认。请根据自身判断尝试使用。

风险说明

不含交易功能，因此没有资金风险。


作者的更多信息
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
实用工具
你是否把时间都花在寻找过去的走势图和图形模式上了？ 多次滚动屏幕，一直寻找目标图形模式。 好不容易找到，但在更低时间框架上就看不出它的位置。 略微移动图表或缩放图表后，又找不到了。 使用本工具： 您可以自动且高速地移动过去的图表，从而高效地搜索。 一旦确定了想要关注的时间点，无论如何移动图表，都可以瞬间访问该时间点。 还可以重放过去的图表并像实时一样重现价格走势。 这将通过提高分析效率和模拟交易体验的重复性来显著提升您的交易技能。 产品概要 这是一款专为 MT4 设计的强大混合工具，将最大化图表搜索和模拟交易效率的 “Chart Auto Flow” 与提升分析精度的 “Focus Time Line” 完全集成。 可以以可变速度自由 重放和逆向重放图表 通过快速重放回顾价格走势，或通过慢速重放进行模拟交易练习。 瞬间移动到想要关注的时间点 即使移动图表也不会丢失分析位置。 还可以连续移动到多个关注点，从而更高效地分析图表。 将多个图表窗口同步并同时关注选定时间点 使多时间框架分析变得简单。 并且可以选择要同步的图表（也可以进行全部图表同步）。 适用于 FX、股票、黄金、加密货币等
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
实用工具
Chart Auto Flow 是 MT5 EA 工具，可让交易者： 自动回放图表（前向播放） 反向回放图表（后向播放） 快速浏览图表并识别图表形态 慢速练习交易策略并测试方法 支持 外汇、股票、黄金、加密货币及所有交易品种，适用于 所有时间周期（M1–MN）。 适合希望高效回顾历史图表、发现图表形态、进行技术分析或策略测试的交易者——从初学者到高级用户。 可用版本 Chart Auto Flow Mini（7天免费试用 / 每人仅一次） https://www.mql5.com/zh/market/product/151226 Chart Auto Flow Focus Edition（支持 Target Focus Jump） https://www.mql5.com/zh/market/product/154905 按钮指南 按钮 / 标签 功能 描述 Pause / Restart 暂停 / 继续 控制图表播放 Reset 重置速度及K线移动量 将 Speed 重置为 1s，Bar 重置为 1 Slow / Fast 调整播放速度 可调 50ms 到 10 分钟 Bar+ /
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
实用工具
轻松瞬间捕捉“想要查看的时间”。为多周期分析提供极致同步。 在高周期关注的时间点，在低周期图表的什么位置？ 您再也不用为了寻找它而反复滚动图表。 不仅支持单图表高速移动，更能高精度同步多个图表，实现目标时间点的一齐聚焦。 消除“寻找的压力”，将分析精度提升至极限。 这是一款能显著改变您图表分析方式的聚焦特化型工具。 产品概要 【3种可选聚焦模式】 Single Line：一键聚焦移动至一个指定的时间点 Multi Lines：设定多个时间点，按顺序进行聚焦移动 SnglSync：同步多个图表，一齐聚焦移动至一个指定的时间点 【主要使用优势】 瞬间复归：无论如何移动图表、缩放或更改周期，只需点击一下即可瞬间将焦点移回原目标点。 提高验证效率：在多个设定的时间点之间平滑地进行聚焦移动，飞速提升回测和比较分析的速度。 多角度分析：通过同步不同周期或相关货币对进行一齐聚焦，强力支撑多维度的环境识别和复盘训练。 主要按钮功能 按钮名称 功能 说明 FocusMode 切换聚焦模式 设定 SingleLine / MultiLines / SnglSync 任选其一 Crt FocusLine
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
实用工具
你是否把时间都花在寻找过去的走势图和图形模式上了？ 多次滚动屏幕，一直寻找目标图形模式。 好不容易找到，但在更低时间框架上就看不出它的位置。 略微移动图表或缩放图表后，又找不到了。 使用本工具： 您可以自动且高速地移动过去的图表，从而高效地搜索。 一旦确定了想要关注的时间点，无论如何移动图表，都可以瞬间访问该时间点。 还可以重放过去的图表并像实时一样重现价格走势。 这将通过提高分析效率和模拟交易体验的重复性来显著提升您的交易技能。 产品概要 这是一款专为 MT5 设计的强大混合工具，将最大化图表搜索和模拟交易效率的 “Chart Auto Flow” 与提升分析精度的 “Focus Time Line” 完全集成。 可以以可变速度自由 重放和逆向重放图表 通过快速重放回顾价格走势，或通过慢速重放进行模拟交易练习。 瞬间移动到想要关注的时间点 即使移动图表也不会丢失分析位置。 还可以连续移动到多个关注点，从而更高效地分析图表。 将多个图表窗口同步并同时关注选定时间点 使多时间框架分析变得简单。 并且可以选择要同步的图表（也可以进行全部图表同步）。 适用于 FX、股票、黄金、加密货币等
筛选:
无评论
回复评论