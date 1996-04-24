OneClick Trade Panel
- Utilitários
- Mustafa Pishori
- Versão: 1.2
- Atualizado: 18 dezembro 2025
- Ativações: 5
O OneClick Trade Panel é uma ferramenta profissional de gestão de trading que coloca funções essenciais de trading ao seu alcance. Concebido para traders que necessitam de uma gestão de trading rápida e eficiente, este EA simplifica tarefas de trading complexas em operações de um único clique.
Esta ferramenta ajuda-o a gerir as suas posições abertas de forma mais rápida e eficiente do que os métodos manuais tradicionais.
O que este EA faz
Este Assistente Especialista oferece três funções essenciais de gestão de negociações:
Mover SL/TP para o ponto de equilíbrio - Proteção inteligente para negociações
Mover automaticamente o Stop Loss para o preço de entrada em operações lucrativas
Mover o Take Profit para o preço de entrada em operações perdedoras
Proteção com um clique para todas as posições abertas
Fecho Parcial - Realizar lucros gradualmente
Fechar uma percentagem definida da sua posição (10%, 25%, 50%, etc.)
Percentagem configurável nas configurações
Funciona com múltiplas posições em simultâneo
Fecho Total - Saída de emergência
Fechar todas as negociações abertas instantaneamente
Funciona com o símbolo atual ou com todos os símbolos
Perfeito para saídas rápidas do mercado
Principais Recursos
Três Funções Essenciais: Gestão completa de negociações num único painel
Lógica Inteligente do Ponto de Equilíbrio: Ações diferentes para situações de lucro e prejuízo
Definições flexíveis: Ajustar a percentagem de fecho parcial (1-99%)
Personalização Visual: Escolher cores dos botões, layout (vertical/horizontal) e posição do painel
Controlo de Símbolos: Gerir apenas o símbolo atual ou todos os Símbolos abertos
Opções de segurança: Diálogos de confirmação opcionais
Trailing Breakeven: Trailing automático opcional após atingir o ponto de equilíbrio
Quem precisa deste EA?
Traders ativos que necessitam de uma gestão rápida de operações
Scalpers que requerem ajustes instantâneos de posição
Day traders que gerem múltiplas posições
Todos os traders que pretendam simplificar a gestão de operações
Traders avessos ao risco que procuram proteção rápida contra o ponto de equilíbrio
Como funciona?
Basta anexar o EA a qualquer gráfico. O painel surge com três botões claramente identificados. Clique em qualquer botão para executar esta função nas suas operações abertas. Não é necessária nenhuma configuração complexa - configure as suas preferências uma vez e comece a operar.
Especificações Técnicas
Plataforma: MetaTrader 5
Funciona em todos os prazos e símbolos
Não abre novas negociações - gere apenas as posições existentes
Gere posições de compra e venda
Respeita as regras e restrições de volume da corretora
Consome poucos recursos do sistema
Visão Geral das Definições
Definições de Posição dos Botões:
Escolha o canto do painel (superior/inferior, esquerdo/direito)
Selecione o layout vertical ou horizontal
Ajuste o espaçamento e as distâncias
Configurações Visuais:
Cores personalizadas para cada função
Ajuste o tamanho e a cor do texto dos botões
Configurações de Negociação:
Defina a percentagem de fecho parcial
Escolha o âmbito do símbolo (atual/todos)
Ative/desative as caixas de diálogo de confirmação
Gestão de Risco:
Recurso opcional de trailing stop
Ajuste as distâncias do trailing stop
Exemplo de Negociação Real
Abra uma posição de 0,10 lotes. Quando ela entrar em lucro, clique em "Mover SL/TP para BE" para proteger a sua posição. À medida que os lucros aumentam, clique em "Fechar Parcialmente 50%" para realizar parte do lucro enquanto deixa correr o restante. Se as condições de mercado mudarem, "Fechar Tudo" encerra todas as posições instantaneamente.
Benefícios
Poupe tempo no gerenciamento de negociações
Reduza os erros de negociação causados por introdução manual
Implemente regras consistentes de gestão de negociações
Resposta rápida às alterações das condições de mercado
Interface simples e intuitiva
Suporte
Este EA recebe manutenção e suporte ativos. Para dúvidas ou assistência, por favor contacte-nos pelo site da MQL5.