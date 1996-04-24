OneClick Trade Panel

O OneClick Trade Panel é uma ferramenta profissional de gestão de trading que coloca funções essenciais de trading ao seu alcance. Concebido para traders que necessitam de uma gestão de trading rápida e eficiente, este EA simplifica tarefas de trading complexas em operações de um único clique.

Esta ferramenta ajuda-o a gerir as suas posições abertas de forma mais rápida e eficiente do que os métodos manuais tradicionais.

O que este EA faz
Este Assistente Especialista oferece três funções essenciais de gestão de negociações:

Mover SL/TP para o ponto de equilíbrio - Proteção inteligente para negociações

Mover automaticamente o Stop Loss para o preço de entrada em operações lucrativas

Mover o Take Profit para o preço de entrada em operações perdedoras

Proteção com um clique para todas as posições abertas

Fecho Parcial - Realizar lucros gradualmente

Fechar uma percentagem definida da sua posição (10%, 25%, 50%, etc.)

Percentagem configurável nas configurações

Funciona com múltiplas posições em simultâneo

Fecho Total - Saída de emergência

Fechar todas as negociações abertas instantaneamente

Funciona com o símbolo atual ou com todos os símbolos

Perfeito para saídas rápidas do mercado

Principais Recursos
Três Funções Essenciais: Gestão completa de negociações num único painel

Lógica Inteligente do Ponto de Equilíbrio: Ações diferentes para situações de lucro e prejuízo

Definições flexíveis: Ajustar a percentagem de fecho parcial (1-99%)

Personalização Visual: Escolher cores dos botões, layout (vertical/horizontal) e posição do painel

Controlo de Símbolos: Gerir apenas o símbolo atual ou todos os Símbolos abertos

Opções de segurança: Diálogos de confirmação opcionais

Trailing Breakeven: Trailing automático opcional após atingir o ponto de equilíbrio

Quem precisa deste EA?
Traders ativos que necessitam de uma gestão rápida de operações

Scalpers que requerem ajustes instantâneos de posição

Day traders que gerem múltiplas posições

Todos os traders que pretendam simplificar a gestão de operações

Traders avessos ao risco que procuram proteção rápida contra o ponto de equilíbrio

Como funciona?
Basta anexar o EA a qualquer gráfico. O painel surge com três botões claramente identificados. Clique em qualquer botão para executar esta função nas suas operações abertas. Não é necessária nenhuma configuração complexa - configure as suas preferências uma vez e comece a operar.

Especificações Técnicas
Plataforma: MetaTrader 5

Funciona em todos os prazos e símbolos

Não abre novas negociações - gere apenas as posições existentes

Gere posições de compra e venda

Respeita as regras e restrições de volume da corretora

Consome poucos recursos do sistema

Visão Geral das Definições
Definições de Posição dos Botões:

Escolha o canto do painel (superior/inferior, esquerdo/direito)

Selecione o layout vertical ou horizontal

Ajuste o espaçamento e as distâncias

Configurações Visuais:

Cores personalizadas para cada função

Ajuste o tamanho e a cor do texto dos botões

Configurações de Negociação:

Defina a percentagem de fecho parcial

Escolha o âmbito do símbolo (atual/todos)

Ative/desative as caixas de diálogo de confirmação

Gestão de Risco:

Recurso opcional de trailing stop

Ajuste as distâncias do trailing stop

Exemplo de Negociação Real
Abra uma posição de 0,10 lotes. Quando ela entrar em lucro, clique em "Mover SL/TP para BE" para proteger a sua posição. À medida que os lucros aumentam, clique em "Fechar Parcialmente 50%" para realizar parte do lucro enquanto deixa correr o restante. Se as condições de mercado mudarem, "Fechar Tudo" encerra todas as posições instantaneamente.

Benefícios

Poupe tempo no gerenciamento de negociações

Reduza os erros de negociação causados ​​por introdução manual

Implemente regras consistentes de gestão de negociações

Resposta rápida às alterações das condições de mercado

Interface simples e intuitiva

Suporte
Este EA recebe manutenção e suporte ativos. Para dúvidas ou assistência, por favor contacte-nos pelo site da MQL5.
Produtos recomendados
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Utilitários
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitários
Trade Copier é um utilitário profissional projetado para copiar e sincronizar negociações entre contas de negociação. A cópia ocorre da conta / terminal do fornecedor para a conta / terminal do destinatário, instalada no mesmo computador ou vps. Antes de comprar, você pode testar a versão demo em uma conta demo. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Principais funcionalidades e benefícios: Suporta a cópia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incluindo contas "MT5 netting". Os mod
Prop Firm Simulator
Abdeljalil El Kedmiri
Utilitários
Domine os desafios de prop firms antes de arriscar dinheiro real!   Nosso simulador avançado recria ambientes autênticos de trading de prop firms, ajudando você a praticar, elaborar estratégias e passar nos desafios com confiança. Usando nosso Simulador, você pode simular qualquer desafio de prop firm usando contas demo ou reais, suporta estratégias de trading manuais e automatizadas via EAs, criar desafios personalizados para períodos personalizados e desafiar a si mesmo para desenvolver a disc
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitários
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitários
Imagine flying a real aircraft without ever stepping into a flight simulator. That's what trading is like. You have to simulate your strategy before you can take it to a live market. It is good if you can simulate things speedily before even stepping into any live market, or before coming up with an automated system.  People don't have all day to stare at a higher timeframe chart until the entry signal finally arrives. That's why I built this so that you can simulate your strategy with speed. Th
FREE
Easy Copier Limited
Priyanka Dwivedi
Utilitários
Easy Copier Limited  is utility tool to copy trade / trade copier form one account (master) to other account (slave) .  It works only with a single forex ( EURUSD ) . You can use this tool as local copier ( Terminals have to be in same PC / VPS ) as well as Remote Copier ( Terminals can be in different PC / VPS ). For remote copy you can use my server or it can be configured to your server . Trades are possible to copy from    MT4 => MT4     MT4 => MT5         MT5 => MT5       MT5 => M
Symbol Manager for MT5
Taras Slobodyanik
5 (3)
Utilitários
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
Trader Assistant Mini MT5
Faran Ataeiraveshti
Utilitários
Olá, pessoal "Trader Assistant Mini" é uma ferramenta útil para calcular o risco por negociação com um painel R:R fluente. Taxa de risco para recompensa mais painel comercial: É útil para cada comerciante calcular o tamanho da perda em relação ao tamanho do lucro e também gerenciar o risco por comerciante para que ele possa julgar se é um bom negócio ou não. Além disso, mostra a perda e o lucro em pips e porcentagens e perda e lucro. How to install the demo version + Demo file: Trader Assist
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experts
Defina TP e SL por Preço – Modificador Automático de Ordens para MT5 Define automaticamente níveis precisos de TP e SL em qualquer operação ️ Funciona com todos os pares e EAs, podendo filtrar por símbolo ou número mágico Este Expert Advisor permite-lhe definir e aplicar níveis exactos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) às suas operações, usando valores de preço directo (ex.: 1.12345 no EURUSD). Sem pontos, sem pips. Apenas gestão limpa e precisa das suas ordens, globalmente ou filtradas
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Local Trade Copiier MT5
Hoai Phuong Tran
Utilitários
Local Trade Copiier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copiier MT5 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone l
ARC Automatic Position Size Calculator
Vitor Martins De Sousa
2.5 (2)
Utilitários
MANAGING YOUR FOREX TRADING LIKE A PROFESSIONAL WITH   POSITION SIZE   CALCULATOR Position Size Calculator – an MT5 indicator, is a user-friendly tool that allows you to determine your required forex trading size for each trade based on how much you want to risk and available capital in your forex trading account. Load the calculator onto your chart and simply draglines to show your stop loss and take profit level. The calculator will automatically calculate the trade size instantly. This indica
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicadores
Nosso indicador   Basic Support and Resistance   é a solução necessária para aumentar sua análise técnica.Este indicador permite que você forneça níveis de suporte e resistência no gráfico/   versão MT4 grátis Recursos Integração dos níveis de Fibonacci: Com a opção de exibir níveis de Fibonacci, juntamente com os níveis de suporte e resistência, nosso indicador fornece uma visão ainda mais profunda do comportamento do mercado e possíveis áreas de reversão. Otimização de desempenho: Com a opçã
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitários
Expert TP SL v04 - Professional Trading Assistant with AI Motivation System Advanced manual trading tool with automatic risk management, overtrading protection, and intelligent psychological support for disciplined trading. PRODUCT OVERVIEW Expert TP SL v04 is a comprehensive trading assistant designed for manual traders who want to maintain emotional discipline while automating risk calculations. This isn't just another order placement tool - it's a complete trading psychology system that pr
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilitários
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: The Ultimate Risk & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL is an essential tool for traders who demand precise risk management and automated position sizing in MetaTrader 5. Stop guessing your lot size and let the algorithm handle the calculations. This EA allows you to trade with confidence by guaranteeing your risk exposure on every single trade, while offering absolute flexibility in setting your Stop Loss (SL). Key Features & Benefits Guarante
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Prop Firm Killer EA is a prop-firm–ready automated trading system built with strict risk management and rule compliance in mind. It focuses on consistency, capital protection, and disciplined execution rather than aggressive overtrading. Core Features Daily Max Loss Limit – Automatically stops trading when the daily loss threshold is reached Daily Profit Target – Locks profits and disables trading after hitting the target Maximum Trades per Day – Prevents overtrading and poor market conditions S
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitários
Copiadora de comércio para MT5 é um  comércio   copiadora para a plataforma МetaТrader 5 . Ele copia negociações forex  entre   qualquer conta   MT5  - MT5, MT4  - MT5 para a versão COPYLOT MT5 (ou MT4  - MT4 MT5  - MT4 para a versão COPYLOT MT4) Copiadora confiável! Versão MT 4 Descrição completa +DEMO +PDF Como comprar Como instalar    Como obter arquivos de log    Como testar e otimizar    Todos os produtos da Expforex Você também pode copiar negociações no terminal МТ4 ( МТ4  - МТ4, МТ5  -
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Nebula Trading Manager
Sina Mohammadamin Shahriari Moghadam
Utilitários
This expert advisor named   TradeManager   provides a manual trading management panel in MetaTrader 5 that allows precise control over open positions. It is designed for traders who want dynamic management of Stop Loss (SL), Take Profit (TP), Break Even (BE), and Partial Close functionality. Key Features: Dynamic Trade Management : Manually set or drag-and-drop SL, TP, and BE levels. Supports partial closing at different profit levels (1:1, 1:1.5, 1:2). Automated Drawing : Automatically draw
SLTPSetter
Raphael Djangmah Osro Agbo
Utilitários
SLTPSetter - StopLoss Take Profit Setter HOW DOES IT WORK? Risk and account management is a very critical aspect of trading. Before entering a position, you must be fully aware how much you will be willing to loss both in percentage and value. This is where SLTPSetter gets you covered.  All you need to do is attach the indicator on the chart and PRESS BUY OR SELL automatically, all parameters needed for placing the trades will be provided at the top left corner of the screen. Feel free to adjust
TradesOnChart MT5
Nina Yermolenko
Utilitários
The utility displays in a convenient form the historical trades made on the account. You can filter trades by magic or comcent, display only profitable or losing trades, and only buy or sell trades. Using this utility, you can see trade entry and exit points, stop loss and take profit levels, trade profit, magic number and comment, order ticket and order size - you only need to run the utility on the chart of the currency pair you want information on get and customize the input parameters. MT4
Anti Grid Position Protector
Konstantinos Kalaitzidis
Utilitários
Anti Grid Position Protector   é uma ferramenta utilitária projetada para protegê-lo da tentação de aumentar uma posição perdedora na esperança de uma recuperação de rebaixamento ou de tentar se proteger quando não é essa a intenção. --------------------------Entradas---------------------- ---- Permitir cobertura em posições perdidas? -   É uma entrada verdadeiro/falso   (clique duas vezes para mudar seu valor)   que permite/não permite a abertura de uma negociação (seja ordem pendente ou exec
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Just Copier MT5
Agung Imaduddin
4.75 (4)
Utilitários
"Just copier" is designed to copy trading without any complicated settings. The copy can be done in one PC. One EA can be set as master (provider) or slave (receiver). The receiver lot can be set to multiple providers lots. Please also check this product at fxina.hostingerapp.com.  Any type of copy is available. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 If you want to copy MT4 -> MT5 or MT5 -> MT4, please purchase "Just copier" for MT4 and "Just copier" for MT5 separately. Just Copier can copy
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitários
Utilitário para pedidos automáticos e gerenciamento de riscos. Permite tirar o máximo dos lucros e limitar suas perdas. Criado por um trader praticante para traders. O utilitário é fácil de usar, funciona com qualquer ordem de mercado aberta manualmente por um trader ou com a ajuda de consultores. Pode filtrar negociações por número mágico. O utilitário pode trabalhar com qualquer número de pedidos ao mesmo tempo. Tem as seguintes funções: 1. Definir níveis de stop loss e take profit; 2. F
Golden Gestion TP SL No Limit MT5
Matthias Hubert Patrick Snidaro
Utilitários
Auto SL/TP Manager EA – Gestion Automatique Intelligente Auto SL/TP Manager EA est un Expert Advisor conçu pour automatiser la gestion des commandes avec une efficacité maximale et une grande discrétion. Il gère automatiquement : Le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) Le Profit Lock (verrouillage progressif des bénéfices) Le Trailing Stop avec plusieurs méthodes avancées L' affichage masqué du SL et du TP pour plus de discrétion (non visible par le courtisan) C'est l'outil idéal pour les
Global Markets ExpertAdvisor
Gabriel Leite Nunes
Experts
Este é o meu primeiro ExpertAdvisor, mas mais de 7 anos de experiencia com o mercado Forex, indexs e crypto ,me forneceram uma base solida para a criacao de SHEERAN! SHEERAN: O EA multi-periodico Global para tardes dinâmicos e adaptativos EA SHEERAN, é designado para trades que demandam precisao, flexibilidade e confiavel sobre diversos Periodos, seja se você esta mirando ganhos de curto prazo no periodo de 30 minutos ou procurando movimentos mais sutentaveis no periodo de 4 horas, esse EA se ad
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experts
Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
Supply and Demand Pro
Godbless C Nygu
4 (1)
Indicadores
Join Deriv link on profile>>> GET THIS FULL COPY AND GET ANOTHER FREE INDICATOR ONE OF THE BEST AND USEFULL INDICATORS IN THE WORLD ..This is the one of the best usefull indicators which has chosen to be used by top traders in the world. AUTOMATIC SUPPORT AND RESISTANCE This way of trading is also called Supply and demand, On this way of trading you can see auto colours appear where the market changes direction buying or selling Direction. ALL KIND OF PAIRS METALS AND INDICIES ARE INCLUDED A
Os compradores deste produto também adquirem
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitários
Bem-vindo ao Trade Manager EA—uma ferramenta de gestão de risco criada para tornar o trading mais intuitivo, preciso e eficiente. Não é apenas uma ferramenta para executar ordens, mas uma solução abrangente para planejamento de operações, gerenciamento de posições e controle de risco. Seja você um iniciante, trader avançado ou scalper que precisa de execução rápida, o Trade Manager EA adapta-se às suas necessidades, oferecendo flexibilidade em todos os mercados, desde forex e índices até commodi
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitários
O Trade Panel é um assistente comercial multifuncional. A aplicação contém mais de 50 funções de negociação para negociação manual e permite automatizar a maioria das operações de negociação. Atenção, a aplicação não funciona no testador de estratégia. Antes de comprar, pode testar a versão de demonstração numa conta de demonstração. Versão de demonstração aqui . Instruções completas aqui . Comércio. Permite realizar operações de negociação com um clique: Abra as ordens e posições pendentes com
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitários
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitários
Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos. O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta Meta
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitários
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de análise de stops baseado em estrutura de mercado Visão geral O Smart Stop Scanner oferece aos traders um monitoramento profissional de níveis de stop-loss em múltiplos mercados. O sistema identifica automaticamente as zonas de stop mais relevantes com base na estrutura real do mercado, rupturas significativas e lógica de price action — tudo apresentado em um painel unificado, claro e totalmente compatível com telas de alta resolução (DPI-aware). Func
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitários
EASY Insight AIO – A solução tudo-em-um para trading inteligente e sem esforço Visão geral Imagine analisar todo o mercado — Forex, Ouro, Cripto, Índices e até Ações — em segundos, sem precisar examinar gráficos manualmente, instalar indicadores ou lidar com configurações complicadas. EASY Insight AIO é sua ferramenta definitiva de exportação para trading com IA, pronta para usar. Ela oferece um panorama completo do mercado em um único arquivo CSV limpo — pronto para análise imediata no ChatGP
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Smart Stop Manager – Execução automática de stop-loss com precisão profissional Visão geral O Smart Stop Manager é a camada de execução da linha Smart Stop, desenvolvido para traders que precisam de uma gestão de stop-loss estruturada, fiável e totalmente automatizada em múltiplas posições abertas. Ele monitora continuamente todas as operações ativas, calcula o nível ideal de stop usando a lógica de estrutura de mercado do Smart Stop e atualiza os stops automaticamente com regras claras e tran
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitários
MT5 to Telegram Signal Provider é uma utilidade fácil de usar e totalmente personalizável que permite o envio de sinais especificados para o chat, canal ou grupo do Telegram, tornando sua conta um fornecedor de sinais . Ao contrário da maioria dos produtos concorrentes, ele não usa importações de DLL. [ Demonstração ] [ Manual ] [ Versão MT4 ] [ Versão Discord ] [ Canal do Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuração Um guia do usuário passo a passo está disponível. Não é necessário conhec
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitários
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) é um copiador de negociações local e uma estrutura completa de gestão de riscos e execução projetada para os desafios comerciais de hoje. Desde desafios de prop firms até gestão de portfólio pessoal, ele se adapta a cada situação com uma combinação de execução robusta, proteção de capital, configuração flexível e manuseio avançado de negociações. O copiador funciona tanto no modo Master (remetente) quanto Slave (receptor), com sincronização em t
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitários
Trade Manager para ajudá-lo a entrar e sair rapidamente de negociações enquanto calcula automaticamente seu risco. Incluindo recursos para ajudar a evitar negociações excessivas, negociações de vingança e negociações emocionais. As negociações podem ser gerenciadas automaticamente e as métricas de desempenho da conta podem ser visualizadas em um gráfico. Esses recursos tornam este painel ideal para todos os traders manuais e ajudam a aprimorar a plataforma MetaTrader 5. Suporte multilíngue. Vers
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitários
HYT (Help Your Trading)   é uma ferramenta projetada para ajudar você   a reduzir   suas posições perdedoras usando duas técnicas principais: Média padrão. Hedge com posterior abertura de posições na direção da tendência. Esta ferramenta permite que você gerencie múltiplas posições abertas em diferentes direções, tanto para compra quanto para venda. O HYT calcula automaticamente o tamanho da próxima posição, o preço do pedido, a direção para a média e o fechamento da posição com um nível de lucr
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitários
Este produto filtra todos os consultores especializados e gráficos manuais durante o horário das notícias, para que você não precise se preocupar com picos de preços repentinos que possam destruir suas configurações de negociação manuais ou negociações realizadas por outros consultores especializados. Este produto também vem com um sistema de gerenciamento de pedidos completo que pode lidar com suas posições abertas e ordens pendentes antes do lançamento de qualquer notícia. Depois de comprar o
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitários
DashPlus é uma ferramenta avançada de gerenciamento de operações projetada para melhorar a eficiência e a eficácia das suas transações na plataforma MetaTrader 5. Ela oferece um conjunto completo de funcionalidades, incluindo cálculo de risco, gestão de ordens, sistemas de grade avançados, ferramentas baseadas em gráficos e análise de desempenho. Principais Funcionalidades 1. Grade de Recuperação Implementa um sistema de grade flexível e de média para gerenciar operações em condições adversas de
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitários
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitários
Telegram para MT5:   A solução definitiva para cópia de sinais Simplifique suas negociações com o Telegram para MT5, a ferramenta moderna que copia sinais de negociação diretamente dos canais e chats do Telegram para a sua plataforma MetaTrader 5, sem a necessidade de DLLs. Esta solução poderosa garante execução precisa dos sinais, amplas opções de personalização, economiza tempo e aumenta sua eficiência. [ Instructions and DEMO ] Principais características Integração direta da API do Telegram A
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
Utilitários
O Expert Advisor Risk Manager para MT5 é um programa muito importante e, na minha opinião, necessário para todos os traders. Com este Expert Advisor você poderá controlar o risco em sua conta de negociação. O controle de risco e lucro pode ser realizado tanto em termos monetários quanto em termos percentuais. Para que o Expert Advisor funcione, basta anexá-lo ao gráfico de pares de moedas e definir os valores de risco aceitáveis ​​na moeda de depósito ou em % do saldo atual. [Instruction for
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitários
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitários
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitários
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify trading days and hours for your expert. The News Filter EA also includes risk management  and equity protection features. MT4 Version KEY
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitários
The Expert Advisor is a comprehensive risk manager helping users to control their trading activities. With this tool being a safeguard you can easily configure various risk parameters. When any limit is exceeded, the risk manager can force close opened positions, close other EAs, and even close the terminal to prevent emotional trading that doesn't correspond to your trading strategy. Risk Manager Settings Account Protection Check min equity limit to close all (account currency) - check the min
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitários
Custom Alerts AIO: Monitoramento inteligente de múltiplos mercados – pronto para uso, sem configuração Visão geral Custom Alerts AIO é uma ferramenta avançada de varredura de mercado que funciona imediatamente após a instalação — sem necessidade de configurar indicadores adicionais. Inclui internamente todos os principais indicadores da Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), permitindo que você monitore facilmente todas as principais classes de ativos: Forex
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitários
Este é um painel de negociação visual que ajuda você a realizar e gerenciar operações facilmente, evitando erros humanos e aprimorando sua atividade comercial. Ele combina uma interface visual fácil de usar com uma abordagem sólida de gerenciamento de riscos e posições. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de usar Negocie facilmente a partir do gráfico Negocie com gerenciamento preciso de riscos, sem complicações
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitários
Auto Trade Copier é projetado para copiar comércios entre contas MT5 / terminais múltiplos com uma precisão absoluta. Com esta ferramenta , você pode agir como quer provedor ( fonte ) ou receptor (destino). Cada ações negociadas será clonado a partir de provedor para o receptor sem demora. A seguir são características de destaque :     Alternar entre Provider ou papel Receiver dentro de uma ferramenta.     Um provedor pode copiar comércios de contas da multi- receptor.     Absoluto compatível
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitários
Atenção: A versão demo para revisão e teste está aqui . YuClusters é um sistema profissional de análise de mercado. O trader tem oportunidades únicas para analisar o fluxo de pedidos, volumes de negociação, movimentos de preços usando vários gráficos, perfis, indicadores e objetos gráficos. O YuClusters opera com base em dados de Tempos e Negócios ou informações de ticks, dependendo do que está disponível nas cotações de um instrumento financeiro. O YuClusters permite que você crie gráficos com
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitários
Everything for chart Technical Analysis indicator MT5 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator mt5 Video tutorials, manuals, DEMO download   here .   Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Pri
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Utilitários
O AI Trade Analyzer   é uma ferramenta inteligente de análise de mercado implementada no formato de indicador. O programa visualiza sinais no gráfico e ajuda o trader a avaliar a situação do mercado com base em indicadores técnicos e notícias de fundo. Principais funções: 1. Análise técnica: Suporte para indicadores populares: EMA (curto/longo), Ichimoku, ADX, RSI, MACD, Estocástico, ATR, Bandas de Bollinger, Pontos de Pivô, Fibonacci. Identificar tendências, divergências e níveis-chave. 2. Trab
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitários
Ultimate Trade Assistant MT5 — Assistente de Trading Multifuncional Mais de 66 ferramentas integradas para análise, gestão e automação das suas operações. O assistente combina gestão de risco, execução automatizada, análise de mercado e controle de posições em um único painel. Compatível com Forex, ações, índices, criptomoedas e muito mais. Por que os traders escolhem este assistente Execução e gestão rápidas com um clique Cálculo automático de lote e risco com base no saldo Ordens inteligentes:
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitários
Easy Trade – Gestão de Operações Inteligente, Simples e Poderosa Easy Trade é a solução completa de gestão de operações para usuários do MetaTrader que desejam manter o risco sob controle e uma execução ultra suave. Desenvolvido do zero com base no feedback de traders reais, o Easy Trade facilita a execução, o monitoramento e a gestão de operações em vários símbolos – sem complicar o seu fluxo de trabalho. Seja você um scalper manual ou esteja gerenciando uma pequena carteira de setups, o Easy
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilitários
Layer Master: Professional Grid Trading Tool for MT5 **CHRISTMAS DISCOUNT 50% OFF -LIMITED TIME ONLY!!* Transform your grid trading with Layer Master - the most intuitive and powerful order management toolkit designed specifically for professional traders. MT4   Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/79133 FREE - 7 Day Trial Version available. Please   contact  me to get your Free trial! Master Grid Trading with Precision Layer Master revolutionizes how you place and manage grid tra
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitários
Crypto Charting for MT5 – Integração de gráficos de criptomoedas no MetaTrader 5 Visão geral Crypto Charting for MT5 oferece gráficos OHLC em tempo real através de WebSocket. Suporta múltiplas corretoras e atualizações automáticas no MT5. Funcionalidades Dados em tempo real via WebSocket Sincronização automática de histórico Atualizações programadas após falhas de conexão Compatível com todos os timeframes do MT5 Dados OHLCV completos Suporte ao testador de estratégias Reconexão automática Corr
Mais do autor
Chart Artist Drawing tool
Mustafa Pishori
Indicadores
Chart Artist - O seu Assistente Pessoal de Desenho para Gráficos MT5 Olá! Cansado de se esforçar com as ferramentas de desenho integradas do MT5? Gostaria de poder marcar os seus gráficos com a mesma facilidade com que esboça ideias no papel? Bem, criei o Chart Artist para resolver exatamente estes problemas! O que é o Chart Artist? O Chart Artist é uma ferramenta de desenho que criei porque estava frustrado com a dificuldade de desenhar em gráficos. Queria algo simples, rápido e intuitivo -
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário