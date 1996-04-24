O OneClick Trade Panel é uma ferramenta profissional de gestão de trading que coloca funções essenciais de trading ao seu alcance. Concebido para traders que necessitam de uma gestão de trading rápida e eficiente, este EA simplifica tarefas de trading complexas em operações de um único clique.





Esta ferramenta ajuda-o a gerir as suas posições abertas de forma mais rápida e eficiente do que os métodos manuais tradicionais.





O que este EA faz

Este Assistente Especialista oferece três funções essenciais de gestão de negociações:





Mover SL/TP para o ponto de equilíbrio - Proteção inteligente para negociações





Mover automaticamente o Stop Loss para o preço de entrada em operações lucrativas





Mover o Take Profit para o preço de entrada em operações perdedoras





Proteção com um clique para todas as posições abertas





Fecho Parcial - Realizar lucros gradualmente





Fechar uma percentagem definida da sua posição (10%, 25%, 50%, etc.)





Percentagem configurável nas configurações





Funciona com múltiplas posições em simultâneo





Fecho Total - Saída de emergência





Fechar todas as negociações abertas instantaneamente





Funciona com o símbolo atual ou com todos os símbolos





Perfeito para saídas rápidas do mercado





Principais Recursos

Três Funções Essenciais: Gestão completa de negociações num único painel





Lógica Inteligente do Ponto de Equilíbrio: Ações diferentes para situações de lucro e prejuízo





Definições flexíveis: Ajustar a percentagem de fecho parcial (1-99%)





Personalização Visual: Escolher cores dos botões, layout (vertical/horizontal) e posição do painel





Controlo de Símbolos: Gerir apenas o símbolo atual ou todos os Símbolos abertos





Opções de segurança: Diálogos de confirmação opcionais





Trailing Breakeven: Trailing automático opcional após atingir o ponto de equilíbrio





Quem precisa deste EA?

Traders ativos que necessitam de uma gestão rápida de operações





Scalpers que requerem ajustes instantâneos de posição





Day traders que gerem múltiplas posições





Todos os traders que pretendam simplificar a gestão de operações





Traders avessos ao risco que procuram proteção rápida contra o ponto de equilíbrio





Como funciona?

Basta anexar o EA a qualquer gráfico. O painel surge com três botões claramente identificados. Clique em qualquer botão para executar esta função nas suas operações abertas. Não é necessária nenhuma configuração complexa - configure as suas preferências uma vez e comece a operar.





Especificações Técnicas

Plataforma: MetaTrader 5





Funciona em todos os prazos e símbolos





Não abre novas negociações - gere apenas as posições existentes





Gere posições de compra e venda





Respeita as regras e restrições de volume da corretora





Consome poucos recursos do sistema





Visão Geral das Definições

Definições de Posição dos Botões:





Escolha o canto do painel (superior/inferior, esquerdo/direito)





Selecione o layout vertical ou horizontal





Ajuste o espaçamento e as distâncias





Configurações Visuais:





Cores personalizadas para cada função





Ajuste o tamanho e a cor do texto dos botões





Configurações de Negociação:





Defina a percentagem de fecho parcial





Escolha o âmbito do símbolo (atual/todos)





Ative/desative as caixas de diálogo de confirmação





Gestão de Risco:





Recurso opcional de trailing stop





Ajuste as distâncias do trailing stop





Exemplo de Negociação Real

Abra uma posição de 0,10 lotes. Quando ela entrar em lucro, clique em "Mover SL/TP para BE" para proteger a sua posição. À medida que os lucros aumentam, clique em "Fechar Parcialmente 50%" para realizar parte do lucro enquanto deixa correr o restante. Se as condições de mercado mudarem, "Fechar Tudo" encerra todas as posições instantaneamente.





Benefícios





Poupe tempo no gerenciamento de negociações





Reduza os erros de negociação causados ​​por introdução manual





Implemente regras consistentes de gestão de negociações





Resposta rápida às alterações das condições de mercado





Interface simples e intuitiva





Suporte

Este EA recebe manutenção e suporte ativos. Para dúvidas ou assistência, por favor contacte-nos pelo site da MQL5.