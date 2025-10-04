Obsidian Path
- Experts
- Subandriah
- Versão: 2.88
- Atualizado: 15 dezembro 2025
- Ativações: 15
Canal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban
Guia de Configuração: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808
Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.
Bem-vindo à Negociação Inteligente, Estruturada e Sem Estresse
Obsidian Path não é apenas outro consultor especialista—é seu parceiro comercial silencioso projetado para eficiência, disciplina e resultados consistentes. Quer você esteja escalando uma conta pequena ou trabalhando com uma empresa prop, este EA ajuda você a se manter no caminho certo com execução de trades orientada por lógica e proteção de capital inteligente.
Mecanismo Principal: O que Alimenta Obsidian Path
|Componente
|Propósito
|Sniper de Retração
|Aguarda uma retração temporária de preço em uma tendência antes de entrar na negociação
|Camada de Risco
|SL, TP e lógica de stop móvel embutidos—sem martingale, sem grid
Por que Usar Obsidian Path?
- Implantação Ultra-Simples: Carregue em um único gráfico—XAUUSD em M30. Sem lidar com múltiplos pares ou templates.
- Totalmente Autônomo: Da entrada à saída, Obsidian Path gerencia cada trade sem input manual.
- Inteligência Adaptável: Seja o mercado em tendência ou lateral, a lógica interna se ajusta para manter a consistência.
Especificações
|Parâmetro
|Detalhes
|Gráfico Necessário
|XAUUSD (Timeframe: M30)
|Depósito Mínimo
|$100
|Símbolos Suportados
|XAUUSD
|Tipos de Conta
|Contas Padrão, ECN, Empresas Prop
Para Quem É?
Obsidian Path é ideal para:
- Aqueles que buscam soluções de negociação passiva confiáveis
- Especialistas que precisam de uma ferramenta hands-off para complementar trades manuais
- Iniciantes que procuram uma introdução de baixa manutenção ao trading algorítmico
Como Começar
Começar é simples:
- Anexe Obsidian Path a um único gráfico: XAUUSD em M30
- Defina seu risco e horários de negociação desejados
- Ative e deixe o EA gerenciar suas negociações
11월 10일부터 라이브 계정 결과 10% 수익 입니다.. 애러 있던 부분 업데이트 되었고 12월 15일 부터 업데이트 버전 좋은 결과 있었으면 합니다....