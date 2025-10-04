Obsidian Path

3.86

Canal: https://www.mql5.com/en/channels/algosuban

Guia de Configuração: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808

Oferta de Lançamento: Garanta Obsidian Path agora a um preço especial com desconto 59, próximo preço: 72 (9/10 cópias restantes).


Without my settings file, results may be wrong. Contact me for the correct backtest setup.

Bem-vindo à Negociação Inteligente, Estruturada e Sem Estresse

Obsidian Path não é apenas outro consultor especialista—é seu parceiro comercial silencioso projetado para eficiência, disciplina e resultados consistentes. Quer você esteja escalando uma conta pequena ou trabalhando com uma empresa prop, este EA ajuda você a se manter no caminho certo com execução de trades orientada por lógica e proteção de capital inteligente.


Mecanismo Principal: O que Alimenta Obsidian Path

Componente Propósito
Sniper de Retração Aguarda uma retração temporária de preço em uma tendência antes de entrar na negociação
Camada de Risco SL, TP e lógica de stop móvel embutidos—sem martingale, sem grid


Por que Usar Obsidian Path?

  • Implantação Ultra-Simples: Carregue em um único gráficoXAUUSD em M30. Sem lidar com múltiplos pares ou templates.
  • Totalmente Autônomo: Da entrada à saída, Obsidian Path gerencia cada trade sem input manual.
  • Inteligência Adaptável: Seja o mercado em tendência ou lateral, a lógica interna se ajusta para manter a consistência.


Especificações

Parâmetro Detalhes
Gráfico Necessário XAUUSD (Timeframe: M30)
Depósito Mínimo $100
Símbolos Suportados XAUUSD
Tipos de Conta Contas Padrão, ECN, Empresas Prop


    Para Quem É?

    Obsidian Path é ideal para:

    • Aqueles que buscam soluções de negociação passiva confiáveis
    • Especialistas que precisam de uma ferramenta hands-off para complementar trades manuais
    • Iniciantes que procuram uma introdução de baixa manutenção ao trading algorítmico

    Como Começar

    Começar é simples:

    1. Anexe Obsidian Path a um único gráfico: XAUUSD em M30
    2. Defina seu risco e horários de negociação desejados
    3. Ative e deixe o EA gerenciar suas negociações

    Comentários 7
    A 1
    137
    A 1 2025.12.14 01:44 
     

    11월 10일부터 라이브 계정 결과 10% 수익 입니다.. 애러 있던 부분 업데이트 되었고 12월 15일 부터 업데이트 버전 좋은 결과 있었으면 합니다....

    pikachu88
    288
    pikachu88 2025.12.13 05:55 
     

    I have been running Obsidian Path for the past 3.5 weeks and it didn't have a great start. First trade was a Stop Loss and didn't give a good impression. But I have been impressed at the recovery since then. It is still early days but looks pretty good. If anything changes, I will update the review again.

    Posted some stats in Comments.

    Meysam Khoobyari
    350
    Meysam Khoobyari 2025.11.18 19:31 
     

    Lovely EA thank you Subandriah

    Produtos recomendados
    Duende MT5
    Nestor Alejandro Chiariello
    Experts
    Olá Comerciantes! Apresento a Estratégia "Duende", Duende é um algoritmo que detecta padrões de diferentes níveis altos e baixos, onde eles permanecem constantes para fazer boas entradas, com um sistema de recuperação consultando várias coisas como ponto de equilíbrio e cruzamentos entre pares Comprovou controlar várias moedas sem problemas, com um poderoso controle de notícias durante o mercado é possível gerenciá-lo com todos os símbolos que você precisa Minha estratégia é otimizada para "A
    SYO strategy EA
    Ivan Isern Puyuelo
    Experts
    A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
    Fibonacci MT5
    Konstantin Chechnev
    Experts
    Fibonacci EA MT5 is an Expert Advisor for automating trading based on Fibonacci levels. It determines the minimum and maximum prices over a specified number of bars, builds Fibonacci levels, and opens trades when the current price reaches the selected levels. The EA can trade with the trend or against it, depending on the given parameters. It also allows you to configure levels for closing trades, risk management, and time filters. Features Automatic detection of local extremes and the construct
    Monarch Scalper EA MT5
    Alberto Boada
    1 (1)
    Experts
    Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
    FDow
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Experts
    FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
    No Marti No Party MT5
    Agus Santoso
    Experts
    Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Apresentando o Expert Advisor (EA) "No Marti No Party": o epítome das estratégias de negociação agressivas. Esta EA não é para os tímidos, pois funciona com base num princípio de alto risco e alta recompensa que pode levar a ganhos substanciais ou a perdas significativas. O nome já diz tudo – a estratégia Martingale está no centro deste EA. Ele foi projetado para dobrar agressiva
    Gold Crazy EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    Quad Rotation Stochastic Bitcoin EA
    Csaba Horvath
    Experts
    QuadRotation Stochastic BTC/ETH Expert Advisor Overview: QuadRotation Stochastic is a highly specialized trading bot designed for precision trading in the BTC and ETH markets. Using advanced Stochastic oscillator logic across multiple configurations, this EA dynamically identifies optimal trading opportunities, leveraging overbought/oversold conditions to maximize returns. It operates on a timeframe of M15 for refined analysis and incorporates safety mechanisms like trade delay and proportio
    SuperMax MT5
    Paranchai Tensit
    5 (1)
    Experts
    SuperMax MT5  is a fully automated, intelligent expert advisor with advanced mechanisms, using a dynamic system to measure market volatility to be consistent with the timing of market entry and exit. The mechanism of this system is based on the principle of mean reversion and momentum of market price. Rely on scalping and recovery strategies with optimal trading frequency and can still work well in all market conditions, be it trend or sideways, can be traded full time in any condition. This EA
    GER40 Nova AI
    Yusuke Matsuya
    Experts
    GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
    Pick and Roll
    Marta Gonzalez
    Experts
    Pick and Roll   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. P ick and Roll It is optimized for 28 pairs of forex market Pick and Roll  system operation: 1: PREVIOUS   TREND 2: CONSOLIDATION 3:   RUPTURE D o not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions     
    Grid Averaging Pro MT5
    Mean Pichponreay
    Experts
    Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
    HMA Scalper Pro EA
    Vladimir Shumikhin
    5 (2)
    Experts
    HMA Scalper Pro EA   é um robô multifuncional para trading ativo nos instrumentos financeiros mais populares, incluindo pares de moedas (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), ouro (XAU/USD), petróleo (Brent, WTI) e criptomoedas (BTC, ETH, LTC e outros). A base do algoritmo é uma versão modernizada da Hull Moving Average (HMA), que oferece sinais mais claros em comparação com as Médias Móveis clássicas. O advisor reage de forma flexível às flutuações de curto prazo, utilizando o princípio
    FSilverTrend
    Francisco Jesus Alonso Martin
    Experts
    FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
    The Last Pharaon
    Alexander Oropesa Marrero
    Experts
    Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
    Guard Scalper
    Entus Sofian
    Experts
    Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
    Srfire Hedge Position
    Javier Antonio Gomez Miranda
    Experts
    SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
    Grid Master EA
    Andrii Hurin
    5 (2)
    Experts
    Grid Master is a highly customizable fully automated grid trading algorithm. It is designed to capture market volatility and convert it to profit. Wherever there is movement in the market, there is potentially money to be made Grid Master has a powerful trading potential and is easy to set up and use. It has a built-in information Trading Panel to show performance and statistics, News Filter and Trading Time Filter to protect your capital. How the advisor trades: First, you choose the direc
    Prime Trader
    Abderrahmane Benali
    Experts
    PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
    DOW King
    Anton Kondratev
    4.25 (8)
    Experts
    DOW KING   EA   É um       Sistema acessível totalmente automático   com todos os parâmetros de otimização abertos e um   mecanismo de recuperação. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 245$  Next Price 999 $   GUIA DOW King Sinais Reembolso do Corretor de Comissão Atualizações Meu blog Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        US30 M15 Cada posição sempre tem um       SL e TP fix
    US500 Scalper
    Sergey Batudayev
    Experts
    O S&P 500 Scalper Advisor é uma ferramenta inovadora desenvolvida para traders que desejam negociar com sucesso o Índice S&P 500. O índice é um dos indicadores mais utilizados e prestigiados do mercado de ações americano, abrangendo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Peculiaridades: Soluções de negociação automatizadas:       O consultor é baseado em algoritmos avançados e análise técnica para adaptar automaticamente a estratégia às mudanças nas condições de mercado. Abordagem versátil:
    Project Maximum Heat MT5
    Ruslan Pishun
    Experts
    Project Maximum Heat is a unique fully automated system designed to operate on 28 currency pairs and 5 timeframes: M5, M15, M30, H1, H4. The strategy is based on numerous strategies such as working on a sideways trend, downtrend, uptrend, breakout of triangular trends and others. To calculate the required combinations, such indicators are used as: Moving Average, MACD, Standard Deviation, Commodity Channel Index, RSI, Momentum, Bollinger Bands. The EA uses a hidden one: stop loss, take profit, b
    Nova ALG Trader
    Anita Monus
    Experts
    Nova ALG Trader is a fully automated Expert Advisor designed around the Alligator indicator concept introduced by Bill Williams. The system focuses on identifying structured trend phases using smoothed moving averages and predefined alignment conditions. The trading logic is based on the interaction between the Alligator’s jaws, teeth, and lips, which are used to evaluate market direction and momentum state. Trades are considered only when these components are aligned according to strict interna
    Maxi Daxi
    Malhar Utpalkumar Jivrajani
    Experts
    Introducing Maxi Daxi, a meticulously crafted Expert Advisor designed for consistent, long-term success in the Germany Index (DAX) market. Maxi Daxi will NOT BLOW your account. No Grid, No Martingale, No Averaging, No AI/ML, No Quantum gimmicks. We made it to be steady and not risky. DO NOT WORRY! WE ARE NOT GOING TO INCREASE THE PRICE! Instead, we will stop selling this once we reach to the 30 sales. After purchasing, DM me for LIVE SIGNAL (myfxbook).  LIVE TRADES match 100% with myfxbook . In
    US30 Evening Breakout
    Koen Arnold Terpstra
    Experts
    https://www.mql5.com/en/market/product/130992?source=Site+Profile  MT4 Version Trading US30, one of the most traded Indexes in the market, demands patience, a strategy and good risk management. US30 Evening Breakout seamlessly integrates these elements into a sophisticated system . The robot is thoroughly tested from 2019 until now. With 0.01 lotsize it has never exceeded 6% ($600) Drawdown on a $10.000 dollar account. (This is different from other brokers, there are also brokers where 0.01 lot
    Rice Martingale
    Quang Dang Tong
    Experts
    Rice Martingale is an EA, which uses the Martingale algorithm with a low DD rate (not for XAUUSD, not TimeFrame M1) Rice Martingale can open two sides:   buy and sell at the same time. We can set the maximum number of orders, the number of Martingale, and the number of the first orders. Especially, if the number of orders reach the point that users want to start the risk parameters, Rice Martingale can manage risks. It will cut loss at the point of the nearest average price which users set befor
    WaterstriderFTMOGold
    Helgie Mogi
    Experts
    Este EA foi projetado para passar pelo desafio propfirm especialmente para FTMO com conta swing. Este EA usa no máximo 3 negociações e no máximo 2 entradas em 1 dia (abrirá no dia seguinte se ainda estiver com saldo negativo). use com o timeframe XAUUSD M1. Ajuste o saldo para sua própria necessidade, normalmente tamanho de lote 0,1 para uma conta de $ 10.000. Use por sua conta e risco, não garanto a perda de sua conta..
    AI Dynamic Grid
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    The Basic Principles of AI Dynamic Grid 1. Scalping strategy Scalping involves opening multiple short trades with the goal of quickly making a small profit. This strategy reduces overall risks, as each trade carries a relatively small potential loss. The effectiveness of scalping lies precisely in the number of successful small trades, which increases the overall stability of income even in low market volatility. Why is scalping effective? Scalping works effectively because small profits accumul
    Neuro Start
    Dmytryi Voitukhov
    4.75 (4)
    Experts
    UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
    FREE
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.65 (20)
    Experts
    Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
    Os compradores deste produto também adquirem
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experts
    Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
    Aot
    Thi Ngoc Tram Le
    4.66 (38)
    Experts
    AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (20)
    Experts
    SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (16)
    Experts
    Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (87)
    Experts
    Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (10)
    Experts
    SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (6)
    Experts
    Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experts
    Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experts
    Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.84 (83)
    Experts
    Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
    ABS GoldGrid
    Thi Ngoc Tram Le
    5 (14)
    Experts
    P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
    X Fusion AI
    Chen Jia Qi
    5 (5)
    Experts
    X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experts
    Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experts
    AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experts
    Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (1)
    Experts
    Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (7)
    Experts
    Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
    Gold vs Bitcoin Arbitrage
    Anton Zverev
    5 (1)
    Experts
    O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experts
    BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experts
    PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experts
    PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experts
    Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experts
    A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (28)
    Experts
    IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experts
    How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
    Golden Synapse
    Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
    3.75 (51)
    Experts
    Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experts
    Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experts
    AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Experts
    Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
    Mais do autor
    Silver Echo Bot
    Subandriah
    5 (3)
    Experts
    Omni Core
    Subandriah
    Experts
    Canal:  https://www.mql5.com/en/channels/algosuban Guia de Configuração:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/762808 Oferta de Lançamento: Garanta sua cópia agora por um preço especial com desconto 39, próximo preço: 59 ( 1/5 cópias vendidas). Bem-vindo ao Trading Inteligente, Estruturado e Sem Estresse Omni Core não é apenas mais um consultor especialista—é seu parceiro de trading silencioso projetado para eficiência, disciplina e resultados consistentes. Seja escalando uma conta pequena ou tr
    Filtro:
    A 1
    137
    A 1 2025.12.14 01:44 
     

    11월 10일부터 라이브 계정 결과 10% 수익 입니다.. 애러 있던 부분 업데이트 되었고 12월 15일 부터 업데이트 버전 좋은 결과 있었으면 합니다....

    Subandriah
    747
    Resposta do desenvolvedor Subandriah 2025.12.14 07:11
    thank you for your very kind feedback.
    pikachu88
    288
    pikachu88 2025.12.13 05:55 
     

    I have been running Obsidian Path for the past 3.5 weeks and it didn't have a great start. First trade was a Stop Loss and didn't give a good impression. But I have been impressed at the recovery since then. It is still early days but looks pretty good. If anything changes, I will update the review again.

    Posted some stats in Comments.

    Subandriah
    747
    Resposta do desenvolvedor Subandriah 2025.12.13 13:44
    Thank you so much I appreciate it
    Jaimor Barossi
    145
    Jaimor Barossi 2025.12.10 01:02 
     

    stop account

    Subandriah
    747
    Resposta do desenvolvedor Subandriah 2025.12.10 04:35
    Hi please contact me to see what's your issue
    surajsss78
    20
    surajsss78 2025.11.27 14:21 
     

    you are not answering my questions and your ea not working kindly setup this ea or refund the money else i will complaint in credit card and mql5. above 1 days gone you still not answering my question. kindly setup this ea.

    Subandriah
    747
    Resposta do desenvolvedor Subandriah 2025.11.27 16:32
    Hello im sorry to hear that , i always answer everyone maybe i missed your massage or got lost in ton of massages i get everyday i will definitely check and answer you ASAP.
    UPDATE: i just checked and i did answer all your questions and sent you even backtest files but since you didnt know how to make them work apparently you are upset but if you check in last massage i did tell you how to use the file.
    Meysam Khoobyari
    350
    Meysam Khoobyari 2025.11.18 19:31 
     

    Lovely EA thank you Subandriah

    Subandriah
    747
    Resposta do desenvolvedor Subandriah 2025.11.18 22:25
    Thank you so much for your nice review.
    Kate_43
    148
    Kate_43 2025.11.05 10:25 
     

    I'll update again after running 2 weeks from now.

    Subandriah
    747
    Resposta do desenvolvedor Subandriah 2025.11.05 12:57
    im so sorry to hear that, i recently updated the EA and another one is on the way this week i will contact you to check for you.
    Yrii77
    107
    Yrii77 2025.10.24 14:03 
     

    Это отличный советник! Все сделки совершённые за две недели на реальном счёте с помощью "Obsidian Path" полностью совпали с результатом тестера стратегий МТ5 за этот же период. Время и цена, открытия и закрытия сделок незначительно отличаются, а иногда точно совпадают. "Красивому" графику в магазине автора и результатам в тестере стратегий МТ5 можно доверять и соответственно ожидать похожие результаты в будущем. ( версия 1.70 )

    Subandriah
    747
    Resposta do desenvolvedor Subandriah 2025.10.24 19:09
    Hello and thank you so much , it is so heart warming ,let me know if you need any further questions or help.
    Responder ao comentário