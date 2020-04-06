Adaptive Pulse Pro
- Experts
- Roman Lomaev
- Versão: 2.2
- Atualizado: 30 novembro 2025
- Ativações: 5
Seu Caminho para Negociações Sustentáveis nos Mercados Financeiros
🚀 Assistente Revolucionário para o Trader Moderno
AutoAdapt Pro é um algoritmo de negociação avançado que se adapta, aprende e melhora constantemente com você! Criado para quem valoriza inovação, estabilidade e máximo desempenho nas negociações.
💡 Vantagens Principais
🧠 Mecanismo de Autoaprendizagem
-
Otimização automática de StopLoss, TrailingStop, MinPriceShot e outros parâmetros
-
Testes regulares em dados históricos para encontrar combinações eficazes
-
Adaptação às condições de mercado sem a sua participação
⚡ Análise de Preço em Tempo Real
-
Análise do movimento de preço em tempo real
-
Abertura de negociações baseada em dados relevantes
-
Reação rápida como um raio graças ao trabalho com dados de tick
-
Importante: Não usa indicadores defasados!
🔬 Autootimização de Precisão
-
Otimização em dados de tick para precisão máxima de ajuste
-
Adaptação instantânea às micromudanças do mercado
-
Garantia de calibração precisa dos parâmetros para as condições atuais
🛡️ Gerenciamento Inteligente de Dinheiro
-
Cálculo do lote baseado em uma porcentagem de risco do depósito
-
Proteção contra drawdowns através do gerenciamento dinâmico de volume
-
Limitação de spread máximo
⚠️ Segurança em Primeiro Lugar: O Consultor NÃO usa Martingale, estratégias de grid ou averaging de posições!
⚙️ Parâmetros Principais
|Parâmetro
|Descrição
|MaxOrdersCount
|Número máximo de ordens abertas (1)
|RiskPercent
|Percentual de risco do depósito para cálculo do lote
|FixedLotSize
|Tamanho de lote fixo
|UseAutoLot
|Cálculo automático de lote baseado no risco
|MagicNumber
|Número único do consultor
|Slippage
|Deslize permitido
🔧 Parâmetros de Autootimização
|Parâmetro
|Finalidade
|OptimizationPeriod
|Período de otimização (em barras)
|OptimizationFrequency
|Frequência de verificação da necessidade de otimização
|OptimizationThreshold
|Limite de acionamento da otimização (5%)
|Min/Max StopLoss
|Faixa de valores de StopLoss
|Min/Max TrailingStop
|Faixa de valores de TrailingStop
💰 Condições Recomendadas
Depósito recomendado: a partir de $100
Equilíbrio ideal entre eficiência e gerenciamento de riscos
🔄 Princípio de Operação
-
Otimização primária ao iniciar
-
Monitoramento constante em cada tick
-
Autootimização quando o desempenho se deteriora em 5% ou mais
-
Teste de combinações de parâmetros em dados históricos
-
Seleção de parâmetros ótimos para as condições atuais
📊 Sinais de Negociação
-
📈 Compra quando o preço sobe
-
📉 Venda quando o preço cai
-
⏱️ Observância da mudança mínima de preço ( MinPriceShot )
-
⚖️ Consideração da mudança de preço no tempo ( CSeconds )
📈 Estatísticas e Monitoramento
O consultor exibe métricas-chave em tempo real:
-
⏰ Tempo de execução do consultor
-
📊 Spread atual
-
💰 Lucro do dia/total
-
🏦 Saldo da conta
-
⚙️ Parâmetros otimizados
🎯 Configurações Recomendadas
Pares de Moedas: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD
Timeframe: M1
👥 Para Quem é o AutoAdapt Pro?
🎓 Para Iniciantes
-
Configurações simples
-
Otimização automática
-
Proteção contra erros
💼 Para Traders Experientes
-
Ferramentas poderosas de configuração
-
Análise aprofundada
-
Flexibilidade de configuração
📊 Para Investidores
-
Renda passiva
-
Confiabilidade e estabilidade
-
Envolvimento mínimo
✅ Por Que Escolher o AutoAdapt Pro?
|Vantagem
|Resultado
|Adaptabilidade
|Adapta-se a qualquer condição de mercado
|Profissionalismo
|Precisão e qualidade em cada negociação
|Conveniência
|Economiza tempo em configurações
|Transparência
|Controle total sobre os processos
|Eficiência
|Resultados estáveis em um mercado instável
🛡️ Garantias de Segurança
-
✅ Cada negociação é aberta e fechada independentemente
-
✅ Métodos comprovados de gerenciamento de dinheiro
-
✅ Parâmetros otimizados para minimização de riscos
-
✅ Proteção contra negociações indesejadas
-
✅ Verificação de fundos suficientes
🏆 Comece a Negociar o Futuro Hoje!
AutoAdapt Pro é seu parceiro confiável no caminho para o sucesso no mundo das finanças. Confie a gestão do seu capital a um algoritmo de ponta que trabalha enquanto você descansa.
Início recomendado: a partir de $100
💫 Escolha a inovação. Escolha a estabilidade. Escolha o futuro.
Seu consultor com autootimização está pronto para começar a trabalhar agora mesmo! 🚀
Nota: Negociar em mercados financeiros envolve riscos. Desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.