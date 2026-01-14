QuantumAlgo Smart Scalper EA
- Experts
- Husain Haider Zaidi
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
NOTA: Apenas XAUUSD (ouro) e período gráfico de 5 minutos. Não operará outros símbolos.
Visão Geral do QuantumAlgo EA O QuantumAlgo EA é um Expert Advisor para MT5 de alta precisão, projetado para traders que buscam lógica de confluência, baixo drawdown e alta taxa de acerto. Desenvolvido com base em Order Blocks, FVG, varredura de liquidez e Fibonacci, oferece entradas inteligentes e saídas disciplinadas.
🧠 Lógica Central e Filtros
-
Detecção de Order Block: Identifica zonas OB com lógica BOS e CHoCH.
-
Scanner FVG: Detecta desequilíbrios com precisão e validação de candles.
-
Varredura de Liquidez: Rastreia capturas de liquidez abaixo de OBs via ATR.
-
Filtros de Momentum: ADX para tendência, MACD para força e RSI para zonas de exaustão.
📊 Gestão de Risco
-
SL/TP Fixo: Stop Loss de 800 pontos e Take Profit de 1200 pontos.
-
Saída Temporizada: Fecha ordens após 8 candles se o alvo não for atingido.
✅ Por que os Traders amam o QuantumAlgo
-
Entradas inteligentes baseadas em camadas de confluência.
-
Baixo drawdown com filtros rigorosos.
-
Alta taxa de acerto.
-
Backtested com 100% de qualidade de histórico.