PrevBreak Trader EA – Estratégia de Rompimento Inteligente

PrevBreak Trader EA é um Expert Advisor desenvolvido para traders que desejam automatizar entradas estratégicas em rompimentos de barras anteriores com alto nível de precisão e filtros inteligentes de confirmação. O robô combina leitura do preço com um conjunto de indicadores de suporte, oferecendo operações consistentes e gestão de risco robusta.

O EA também pode ser configurado para atuar apenas como gerador de sinais, sem envio automático de ordens. Nesse modo, você recebe alertas claros nos gráficos, podendo executar manualmente suas operações com seus próprios níveis de entrada, stop loss e take profit.

⚙️ Configurações de Trading

Tamanho de lote configurável – defina manualmente ou adapte ao seu perfil de risco.

– defina manualmente ou adapte ao seu perfil de risco. Limite diário de operações vencedoras e perdedoras – disciplina automática para evitar overtrading.

– disciplina automática para evitar overtrading. Take Profit flexível – ajuste de alvo mínimo e máximo em pontos, adaptando-se à volatilidade.

– ajuste de alvo mínimo e máximo em pontos, adaptando-se à volatilidade. Stop Loss objetivo – sempre presente para proteger seu capital.

📈 Lógica de Rompimento

O EA monitora o candle anterior e identifica pontos de ruptura tanto na máxima quanto na mínima. A ordem é executada apenas quando as condições de confirmação são atendidas. Isso garante que o robô opere de forma seletiva, evitando entradas em momentos de baixa relevância.

🔍 Filtros Inteligentes

Médias móveis rápidas e lentas – identificam a direção predominante do mercado.

– identificam a direção predominante do mercado. Indicador HiLo – auxilia na confirmação de tendência.

🛡️ Trailing Stop Avançado

Ativado após lucro mínimo configurável.

Ajuste dinâmico do stop conforme evolução do preço.

Distância e passos de ajuste personalizáveis.

Validação extra com indicadores RSI e ADX antes de ativar o trailing stop, aumentando a possibilidade de ganho.

⏰ Controle de Horários

Defina janelas específicas de entrada (início e fim de operações).

Encerramento automático de todas as posições em horário definido.

🚀 Diferenciais

O PreviousBar Breakout EA não é apenas mais um robô de rompimento. Ele incorpora uma camada extra de inteligência através de filtros de indicadores e análise do candle anterior, buscando entradas mais seletivas e consistentes. Além disso, o gerenciamento de risco embutido ajuda a manter disciplina e preservação do capital.

📋 Requisitos

Funciona em qualquer ativo (Forex, índices, commodities).

Ideal para timeframes curtos e médios (M5, M15, H1).

Broker com boa execução e spreads competitivos é recomendado.

💡 Como Usar

Adicione o EA ao gráfico no MetaTrader 5. Configure os parâmetros de lote, risco, alvos e horários. Execute em conta demo para se familiarizar com o comportamento. Após validação, utilize em conta real conforme seu gerenciamento.

Se você procura um robô de rompimento confiável, com gestão de risco, trailing stop avançado e filtros de confirmação que aumentam a qualidade dos sinais, o PreviousBar Breakout EA é a escolha certa.