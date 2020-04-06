PrevBreak Trader

PrevBreak Trader EA – Estratégia de Rompimento Inteligente

PrevBreak Trader EA é um Expert Advisor desenvolvido para traders que desejam automatizar entradas estratégicas em rompimentos de barras anteriores com alto nível de precisão e filtros inteligentes de confirmação. O robô combina leitura do preço com um conjunto de indicadores de suporte, oferecendo operações consistentes e gestão de risco robusta.

O EA também pode ser configurado para atuar apenas como gerador de sinais, sem envio automático de ordens. Nesse modo, você recebe alertas claros nos gráficos, podendo executar manualmente suas operações com seus próprios níveis de entrada, stop loss e take profit.

⚙️ Configurações de Trading

  • Tamanho de lote configurável – defina manualmente ou adapte ao seu perfil de risco.
  • Limite diário de operações vencedoras e perdedoras – disciplina automática para evitar overtrading.
  • Take Profit flexível – ajuste de alvo mínimo e máximo em pontos, adaptando-se à volatilidade.
  • Stop Loss objetivo – sempre presente para proteger seu capital.

📈 Lógica de Rompimento

O EA monitora o candle anterior e identifica pontos de ruptura tanto na máxima quanto na mínima. A ordem é executada apenas quando as condições de confirmação são atendidas. Isso garante que o robô opere de forma seletiva, evitando entradas em momentos de baixa relevância.

🔍 Filtros Inteligentes

  • Médias móveis rápidas e lentas – identificam a direção predominante do mercado.
  • Indicador HiLo – auxilia na confirmação de tendência.

🛡️ Trailing Stop Avançado

  • Ativado após lucro mínimo configurável.
  • Ajuste dinâmico do stop conforme evolução do preço.
  • Distância e passos de ajuste personalizáveis.
  • Validação extra com indicadores RSI e ADX antes de ativar o trailing stop, aumentando a possibilidade de ganho.

⏰ Controle de Horários

  • Defina janelas específicas de entrada (início e fim de operações).
  • Encerramento automático de todas as posições em horário definido.

🚀 Diferenciais

O PreviousBar Breakout EA não é apenas mais um robô de rompimento. Ele incorpora uma camada extra de inteligência através de filtros de indicadores e análise do candle anterior, buscando entradas mais seletivas e consistentes. Além disso, o gerenciamento de risco embutido ajuda a manter disciplina e preservação do capital.

📋 Requisitos

  • Funciona em qualquer ativo (Forex, índices, commodities).
  • Ideal para timeframes curtos e médios (M5, M15, H1).
  • Broker com boa execução e spreads competitivos é recomendado.

💡 Como Usar

  1. Adicione o EA ao gráfico no MetaTrader 5.
  2. Configure os parâmetros de lote, risco, alvos e horários.
  3. Execute em conta demo para se familiarizar com o comportamento.
  4. Após validação, utilize em conta real conforme seu gerenciamento.

Se você procura um robô de rompimento confiável, com gestão de risco, trailing stop avançado e filtros de confirmação que aumentam a qualidade dos sinais, o PreviousBar Breakout EA é a escolha certa.

Produtos recomendados
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experts
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
O Inside Bar e um é uma formação de vela de reversão / continuação, e é um dos padrões de Candle mais operados pelos trader. O Robô F1 permite que você configure diversas estratégias de trade, Day Trade ou swing trade, tendo como base de start o Inside Bar.   Esse padrão requer apenas duas velas para se apresentar. O Robô F1 se utiliza desse padrão extremamente eficiente para identificar as oportunidades de trading. Para tornar as operações mais efetivas ele conta com indicadores que podem ser c
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Experts
O Robô Davi I da Êxodo Capital é um sistema profissional para traders criado para a plataforma MT5 e otimizado para trabalhar com MINI ÍNDICE FUTURO (WIN) na B3 no BRASIL. O sistema utiliza algoritimos de tedência. Após identificada a tendência,a posição é aberta o robô faz a condução da trade através de trailing stop que será conduzido pela média de 13 períodos. GAIN máximo de 2200 pts. Principais Características Nosso setup tem opção de utilizar martingale, o EA tem a opção de customizar. Apr
Sniper Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
O Sniper Fx usa uma confluência de vários indicadores com leitura de Price Action para identificar padrões específicos e gerar Sinais de entrada no mercado . Este setup é frequentemente usado por traders profissionais Ao redor do mundo. Se queres um EA seguro, o Sniper Fx é pra você. O Sniper Fx não usa AI, martingale ou Grid, não faz milagres, mas é seguro. Os resultados Aqui apresentados nas imagens são de (out of Sample), portanto, muito mais confiável, Além disso, inclui todos os recursos es
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Experts
Expert Advisor que busca reversões de tendências altamente lucrativas. Seu uso é recomendado por períodos de até 30 minutos. Ele pode ser usado para índices, futuros e ações. Sua configuração é muito intuitiva. Resultados superiores são obtidos por meio de operações swing-trade. Mas excelentes resultados também são obtidos em operações day-trade. Os testes foram realizados para intervalos de tempo de 5, 10, 15, 20 e 30 minutos. Para operações day-trade, diariamente, na hora final, todas as posi
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
O EA funciona no canal de regressão linear. O EA negocia a partir das fronteiras do canal, tem a função de reduzir o saque na conta pela sobreposição de ordens não lucrativas. O gráfico exibe informações sobre o lucro e desenha o próprio canal de regressão. Versão MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPÇÕES: PERÍODO - o número de barras a serem calculadas; COEFICIENTE - coeficiente para cálculo dos limites do canal; GRAU - tipo de construção do canal; MIN_CHANNEL_WIDTH - largur
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experts
Nome do Produto: Golden Scalper M15 Descrição: O Golden Scalper M15 é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Ele aplica uma combinação de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada e saída, oferecendo uma abordagem equilibrada entre risco e retorno, com foco na eficiência das operações. Características de Operação: • Por Moedas: XAU/USD • Período: M15 • Indicadores Utilizados: RSI, DeMarker, RVI
Forex Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Experts
FOREX MARKET SCALPER is a hybrid scalping robot on hedge accounts. If you like when your robot is in constant trading and at the same time you feel that you have full control then this robot is perfect for you! No more psychological exhaustion when in manual trading after trade opening the market price goes opposite way and you feel tired of constant drawdowns. This robot trades both directions at the same time and you won't be bothered anymore which direction price moves. Remember how exhausti
SemisScalpel
Andriy Sydoruk
Experts
The   SemiScalpel   Expert Advisor is a semi-scalping system which analyzes the market using an oscillator. During tests use the "Every tick" mode. The expert works only with accounts like "Netting" Adjust   StopLoss ,   TakeProfit ,   TrailingStart ,   TrailingBreakeven   and   TrailingStop   to set the system operation mode: scalping or standard. Simple overbought/oversold levels are used. You can use one of the indicators (select the value of the   Signal   parameter): RSI CCI WPR DEM MOM RVI
Momentum AI XAU
Ng Chu En
5 (3)
Experts
BUY ONE FREE ONE, contact me after purchase for your gift.  This EA is only sold on MQL5, all other clones seen with cheaper price at other sites are fakes and cannot work as the original. Do your diligence and do not believe in windfall. Live signal: https://www.fxblue.com/users/ncemt5_ea <<Unleash the Power of Momentum with Momentum AI XAU>> Elevate your trading strategy to the pinnacle of performance with Momentum AI XAU, (aka MAX) the Expert Advisor meticulously engineered for gold (XAU/USD
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
Promoção de lançamento: Apenas 1 exemplares disponíveis por 399$ Preço final: 2.000$ Haverá apenas um número limitado de cópias vendidas deste EA Libere o poder da inteligência artificial e leve sua negociação a níveis sem precedentes com o   Luna AI Pro EA   , o robô de negociação "reverso médio" mais avançado do mercado. Projetado para atender traders experientes e iniciantes, este sistema avançado orientado por IA está equipado com uma ampla gama de recursos para otimizar sua estratégia de
RwTPro
Joel Brito De Mesquita
Experts
RwTPro – Transforme sua operação em Day Trade com precisão absoluta Chega de depender do feeling ou do acaso! O RwTPro foi desenvolvido para traders que querem operar com disciplina profissional, confiabilidade e segurança, sem precisar monitorar o mercado o tempo todo. Suporte e dúvidas: WhatsApp +55 (85) 99276-1423 O que torna o RwTPro único Gestão de metas inteligente Defina sua Meta de Lucro e Meta de Perda e o robô se adapta automaticamente. Quer operar sem limites? Basta colocar
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Experts
É um Expert que utiliza a famosa estrategia Dave Landry, muito utilizada para operar swing trade em diversos tipos de mercados, Forex, B3, indices, stocks e criptomoedas. O setup Dave Landry é um dos mais conhecidos setup que operam a favor da tendência, há uma preferencia pelos timeframes maiores H4, Diário,  Semanal e Mensal, devido sua alta tava de acertos, mas o robo TsuTrader Dave Landry permite a customização completa da estrategia. - TSUTrader Dave Landry é o único robo do mercado multiti
Indominous auto NASDAQ scalper
Joao Paulo Casarin Lourenco
Experts
This Expert Advisor is simply an automated strategy that will do no miracle. It is just what it is supposed to be as a consistent good strategy. It makes no overtrade, no martingale, no grid, it will just trade 1 position at a time when the condition is met with desired risk per trade and return greater than the risk. About the strategy: It is a scalper strategy made for NASDAQ that tries to get a piece of the intraday movement. It will trade just once or twice a day. settings: >>Install it on
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experts
O CLS você NÃO TERÁ PREJUIZO , desde que você tenha uma gestão do capital É impossível ter prejuízo com o CLS, porque?  Ele funciona comprando e vendendo dois pares de moedas correlacionado positivamente. Isso quer dizer que, quando o PAR 1 Sobe o PAR 2 também sobe.. porem, existe algo que acontece no mercado que é a distorção da razão de preço. Ou seja, quando o PAR 1 Sobe e o PAR 2 cai, é ai que entramos, comprando o Par 2 e vendendo o Par 1..  Isso parece simples mas não é, é preciso sabe
DUO Gold GbpUsd harmonic patterns
Damiem Marchand De Campos
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso. Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo GOLD or GBPUSD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5. Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos. O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movim
Safe FX Scalping
Sydashrf Syf Aldyn Almrshdy
3 (20)
Experts
Safe FX Scalping SFS:   Experience Automated Forex Scalping with SFS - A Reliable Expert Advisor Utilizing a Systemized Momentum Breakout Strategy, High-Quality Trades, and Advanced Money Management Techniques !! No backtest manipulation, no backtest fitting, it's a real legitimate forex trading expert advisor strategy with actual results Revolutionize your trading with our highly effective trading robot. Our trading robot is specifically designed to be effective in the supply & demand zone, str
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experts
Scalper EA Pro - O Robô de Trading Automatizado de Alta Precisão!   FOR GOLD - XAUUSD O que há de novo na versão 3.0? Após   meses de desenvolvimento e testes rigorosos , apresentamos a versão   mais avançada e confiável   do Scalper EA Pro! Com   novos filtros inteligentes, gestão de risco aprimorada e entradas mais precisas , este EA foi projetado para operar nos mercados com   eficiência máxima . Principais Atualizações:   Filtro de Tendência Ajustável Agora com   EMAs perso
Gold Market Scalper
Dzintars Jakovlevs
Experts
GOLD MARKET SCALPER is a hybrid scalping robot on hedge accounts. If you like when your robot is in constant trading and at the same time you feel that you have full control then this robot is perfect for you! No more psychological exhaustion when in manual trading after trade opening the market price goes opposite way and you feel tired of constant drawdowns. This robot trades both directions at the same time and you won't be bothered anymore which direction price moves. Remember how exhaustin
ATS Quantum Premium MT5
Ruslan Pishun
Experts
This long-term trading system works on  12 pairs and 4 timeframes . The Expert Advisor uses various trading systems, such as trend trading, counter-trend trading and others. This increases the chances of sustained growth and reduces exposure to a single pair or individual operations. The risk is tightly controlled. /> The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. It does not need arrival of every tick an
Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Experts
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Esse Expert Advisor foi projetado, desenvolvido e otimizado especialmente para seu próprio uso. Trata-se de um poderoso Expert Advisor (EA) para aproveitar as melhores e maiores oportunidades no símbolo USDCAD, em todas as fases da tendência, do início ao fim, no período de tempo H1 e na plataforma MT5. Precisão, desempenho e consistência impressionantes nos backtests dos últimos 3 anos. O EA funciona como um caçador, um franco-atirador, analisando o movimento do
Robo Progresso Forex
Mario Caumo Neto
Experts
Prazer a todos, sou o seu mais novo colaborador! Apresento o mais novo aliado para o mercado financeiro: *Robô Progresso.* Após anos de estudos intensivos (desde 2019), desenvolvemos uma solução inovadora que transforma números em estratégias precisas e confiáveis. O Robô Progresso Forex combina indicadores clássicos de tendência com tecnologia de ponta, ativando gatilhos automáticos de compra e venda no momento certo. #Por que escolher o Robô Progresso Forex? - Compatibilidade garantida: Pro
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Experts
Expert capable of generating profit by opening positions randomly. Shows good results in long-term trading – on timeframes from H12. Features Fully automatic mode is available. Positions are opened randomly. Martingale is applied – if the previous position closed with a loss, the current one is opened with a volume that compensates for that loss. Parameters Mode – Expert's operating mode: Automatic – automated (recommended); Manual – manual. In automatic mode, the Expert does not require any p
FREE
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Experts
Choose your desired lot size and profit target, and watch the magic happen! Introducing the   Trend Follower EA , your ultimate trend-tracking trading assistant. This intelligent algorithm tirelessly follows market trends and trades in the chosen direction until your profit target in dollars is met. Additionally, we offer a unique "Single Cycle" option. When activated ( strongly recommended ), the EA automatically removes itself from your chart after reaching its profit goal. It patiently wai
FREE
Air elemental
Evgeny Raspaev
Experts
Air Elemental A Tool for Traders:   Air Elemental was created with the goal of automating the trading process. Now you can focus on your other activities, knowing that the advisor will carefully monitor the market and execute trades based on in-depth analytical data. This allows you to concentrate on other important aspects of life without being distracted by constant monitoring. Minimum Settings:   I understand that stability and predictability are crucial for successful trading. Therefore, Air
Form Desi
Maryna Shulzhenko
Experts
Form Designer : Advanced Trading Bot for Forex and Cryptocurrency Markets Form Designer represents the latest advancement in automated trading technology designed to perform optimally in both the Forex and Cryptocurrency markets (with supported brokers). This highly effective tool has unique capabilities, making it an indispensable assistant for traders. Key features and benefits: Multi-currency: Form Designer supports a wide range of currency pairs, providing flexibility and versatility in t
FTrend3
Sonia Tait
Experts
Este EA combina a tendência do tempo gráfico principal com mais dois tempos gráficos configuráveis. Os stops são técnicos baseados na técnica dos canais OffRoad. Ao executar otimizações, é interessante buscar as combinações de tempos gráficos que corroboram para um bom resultado para cada ativo e seu comportamento. Estudos apontam para resultados mais assertivos quando os testes são feitos nos últimos meses para operar no próximo. O período do ADX e das bandas de Bollinger também podem variar co
LastStand Type7 Excalibur
Nothpone Thamrongarchariyakul
Experts
Disclaimer – Trading has large potential risk. You must be aware of the risks and be willing to accept them in order to invest. Do not trade with money you cannot afford to lose. This is neither a solicitation nor an offer to Buy/Sell futures, options or currencies. No representation is being made that any account will or is likely to achieve profits or losses similar to those discussed herein. The past performance of any trading system or methodology is not necessarily indicative of future res
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Experts
Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei   varias  ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Exp
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction usin
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experts
META i9 – Motor Quântico de Trading Adaptativo  -  Referência Técnica META i9 é um Expert Advisor totalmente autônomo baseado em uma arquitetura de três camadas: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Ao comprar o META i9, você recebe o META i7 gratuitamente! (Oferta por tempo limitado de uma semana) Enquanto o META i7 utiliza duas redes neurais cooperativas, o META i9 vai além: Suas arquiteturas neurais foram significativamente a
Mais do autor
Daily HighLow Breakout EA
Fabio Conrado Ortolan
Experts
Expert Advisor Dinâmico com Gestão de Risco Avançada EA dinâmico para MetaTrader 5, baseado em rompimentos de topos/fundos do dia com filtros de tendência (ADX e MAs). Inclui trailing stop adaptativo, limite diário de ganhos/perdas e gestão de risco avançada. Ideal para traders que buscam consistência e proteção do capital. Este EA foi desenvolvido para traders que buscam disciplina, consistência e adaptação ao mercado. Ele combina gatilhos inteligentes de entrada com filtros técnicos robustos,
Trigger Zone EA
Fabio Conrado Ortolan
Experts
Trigger Zone Elite EA – Trading Dinâmico com Gestão de Risco Avançada Liberte o poder do trading por rompimentos com o Trigger Zone Elite EA – uma solução totalmente automatizada para MetaTrader 5, desenvolvida para unir disciplina, consistência e proteção do capital . Este EA identifica os níveis de rompimento de máxima e mínima do período especificado , aplica filtros robustos de tendência e gerencia cada operação com trailing stop adaptativo personalizável e recursos avançados de controle de
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário