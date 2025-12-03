Blue Orbit

오늘 가격 은 120입니다. 10 개가 판매되면, 새로운 가격은 159가 될 것입니다. 초기 슬롯을 놓치지 마세요. 현재 판매 수량: 5.



시장 자연 “흐름 역학”을 해석하도록 설계된 EA인 Blue Orbit와 함께 자동 거래의 새로운 시대에 발을 내디뎌보세요. 정밀성을 위해 설계된 이 시스템은 실시간 모멘텀 변화를 읽고, 소진 영역을 감지하며, 추세 소진이 반전 강도와 만나는 지점에서 진입을 실행하는 데 집중합니다. 이는 비선형적이고 유동적인 접근 방식으로, 경직된 기계적 설정을 훨씬 초월합니다.









MQL에서 성장하는 거래자 커뮤니티에 참여하세요: (여기를 클릭하세요)

EA의 통찰력에 대해 더 깊이 알아보세요:









개요 차트 기호: XAUUSD (단일 차트 설정) 시간 프레임: M15 최고 추천: XAUUSD 최소 예치금: $500 추천 레버리지: 1:100에서 1:500 최적

적절한 백테스트: 저에게 연락하시면 설정 파일과 도움 노트를 보내드리겠습니다. 테스트 버전: 지금 저에게 연락하여 데모 테스트 버전 파일을 받아보세요. 추가 선물: 구매를 완료하고 저에게 연락하면 무료 EA 를 받을 수 있습니다.





왜 Blue Orbit이 두드러지는가

주요 전략: 이 EA는 거래량 가중 가격 고정 개념에 기반을 두고 있습니다. 거래량 분포와 가격 행동 이력을 사용하여 가격 반응 확률이 통계적으로 높은 “고정 영역”을 만듭니다. 이러한 피벗 노드에서 거래가 실행되어 최대 반응 효율성을 보장합니다.

선택적 스마트 관리 시스템: 추가 이익 기회를 선호하는 거래자를 위해 Blue Orbit는 통제된 조건에서 활성화되는 지능형 관리 레이어를 포함합니다. 맹목적으로 거래를 추가하지 않으며, 진입 압력, 인출 구역 및 회복 가능성을 계산한 후 노출을 추가합니다. 이는 논리를 사용할 때에도 안전하고, 계산적이며, 엄격한 리스크 한도에 의해 지침을 받는 것을 보장합니다.

위험 적응형 스케일링: 포지션 크기는 실시간 변동성, 계좌 자본 및 시장 민감성에 따라 조정되어, 노출이 언제나 시장 상황에 맞춰 유지됩니다.

설치가 간편합니다

1단계: MetaTrader에서 Blue Orbit 를 XAUUSD 차트에 첨부합니다.

2단계: 최적의 결과를 위해 M15 시간 프레임을 사용합니다.

3단계: 롯트 크기를 사용자 정의하고 스마트 관리 모드를 활성화할지 선택합니다.

4단계: 자동 거래를 활성화하고 Blue Orbit가 원활하게 작동하도록 합니다.





구매 후:

구매 후 연락하여 개인 텔레그램 커뮤니티에 접근하세요. 라이브 업데이트, 고급 설정, 성과 결과를 얻고, 다른 사용자 및 개발 팀과 직접 상호 작용하세요.

Blue Orbit는 단순한 EA 이상입니다—당신의 새로운 거래 우위입니다.