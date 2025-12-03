Blue Orbit

Il prezzo di oggi è 79. Quando 10 copie sono vendute, il nuovo prezzo sarà 110. Non perdere il posto anticipato. Attualmente venduto: 1.



Entra in una nuova era del trading automatico con Blue Orbit—un EA progettato per interpretare le naturali “dinamiche di flusso” del mercato. Progettato per la precisione, questo sistema si concentra sulla lettura dei cambiamenti di momentum in tempo reale, rilevando le zone di esaurimento e eseguendo ingressi dove l'esaurimento del trend incontra la forza del ritorno. È un approccio non lineare e fluido—ben oltre i rigidi set-up meccanici.









Unisciti alla nostra crescente comunità di trader su MQL: (Clicca qui)

Approfondisci le intuizioni dell'EA:









Panoramica Simbolo del grafico: XAUUSD (impostazione grafico singolo) Intervallo di tempo: M15 Ottimo per: XAUUSD Deposito minimo: $500 raccomandato Leva: 1:100 a 1:500 ottimale

Backtest appropriato: Contattami e ti invierò il file di impostazione e note di aiuto. VERSIONE DI TEST: Contattami ora per ricevere un file di versione di test demo. Regalo aggiuntivo: Completa il tuo acquisto e contattami per ottenere un EA gratuito da me.





Perché Blue Orbit si distingue

Strategia principale: Questo EA si basa sul concetto di Ancora del prezzo ponderato per volume. Utilizza la distribuzione del volume e la storia dell'azione di prezzo per creare “zone di ancoraggio,” dove la probabilità che il prezzo reagisca è statisticamente alta. Le operazioni vengono attivate in questi nodi pivot per massimizzare l'efficienza della reazione.

Optional Sistema di gestione intelligente: Per i trader che preferiscono un potenziale di profitto aggiuntivo, Blue Orbit include uno strato di gestione intelligente che si attiva in condizioni controllate. Non aggiunge mai operazioni alla cieca—piuttosto, calcola la pressione di ingresso, le zone di drawdown e la fattibilità del recupero prima di aumentare l'esposizione. Questo assicura che anche quando si utilizza la logica, rimanga sicuro, calcolato e guidato da rigidi limiti di rischio.

Scaling adattato al rischio: La dimensione della posizione si regola in base alla volatilità in tempo reale, all'equità del conto e alla sensibilità del mercato—quindi la tua esposizione rimane allineata alle condizioni di mercato in ogni momento.

Installazione semplificata

Passo 1: Allega Blue Orbit al grafico XAUUSD in MetaTrader.

Passo 2: Utilizza l'intervallo di tempo M15 per risultati ottimali.

Passo 3: Personalizza la dimensione del lotto e scegli se abilitare la modalità di gestione intelligente.

Passo 4: Abilita il trading automatico e lascia che Blue Orbit operi senza problemi.





Dopo l'acquisto:

Contattami dopo il tuo acquisto per accedere alla nostra comunità privata di Telegram. Ricevi aggiornamenti live, impostazioni avanzate, risultati di prestazioni e interagisci direttamente con altri utenti e il team di sviluppo.

Blue Orbit è più di un EA—è il tuo nuovo vantaggio nel trading.