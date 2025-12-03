Blue Orbit

市場の自然な「フローダイナミクス」を解釈するために設計された Blue Orbit で、自動取引の新しい時代に足を踏み入れてください。このシステムは、リアルタイムのモメンタムシフトを読み取り、疲労ゾーンを検出し、トレンドの疲労が反転の強さに出会うところでエントリーを実行することに重点を置いています。これは非線形で流動的なアプローチであり、厳格な機械的セットアップをはるかに超えています。









EAの洞察を深く掘り下げましょう:









概要 チャートシンボル: XAUUSD (シングルチャートセットアップ) 時間足: M15 最適: XAUUSD 最小入金: おすすめは$500 レバレッジ: 1:100から1:500が最適

適切なバックテスト: 私に連絡して セットアップファイルとヘルプノートを送ります。 テスト版: 今すぐ私に連絡して デモ テスト版ファイルを入手してください。 追加のギフト: 購入を完了し、私からの無料EAを受け取るためにお問い合わせください。





Blue Orbitが際立つ理由

主な戦略: このEAはボリューム加重価格アンカリングの概念に基づいています。ボリューム分布と価格アクションの履歴を使用して、「アンカゾーン」を作成し、価格が反応する確率が統計的に高い場所を特定します。取引は、最大の反応効率のためにこれらのピボットノードでトリガーされます。

オプションのスマート管理システム: 追加の利益ポテンシャルを望むトレーダー向けに、Blue Orbitにはインテリジェントな管理レイヤーが含まれています。これは、制御された条件下で有効になります。盲目的に取引を追加することはなく、エントリープレッシャー、ドローダウンゾーン、およびリカバリーの可能性を計算してからエクスポージャーを追加します。これにより、論理を使用している場合でも、安全で計算された、厳しいリスク制限によって導かれる状態が維持されます。

リスク適応型スケーリング: ポジションサイズはリアルタイムのボラティリティ、口座の資本、マーケットの感受性に基づいて調整されるため、常に市場の状況に合わせたエクスポージャーが維持されます。

簡単にインストール

ステップ 1: MetaTraderのXAUUSDチャートにBlue Orbit を添付します。

ステップ 2: 最適な結果のためにM15時間足を使用します。

ステップ 3: ロットサイズをカスタマイズし、スマート管理モードを有効にするか選択します。

ステップ 4: オートトレーディングを有効にし、Blue Orbitにシームレスに操作させます。





購入後:

購入後にご連絡いただければ、プライベートなTelegramコミュニティへのアクセスを得ることができます。ライブアップデート、高度な設定、パフォーマンス結果を取得し、他のユーザーや開発チームと直接対話できます。

Blue OrbitはEA以上のものです—あなたの新しい取引の優位性です。