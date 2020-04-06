O ForexCybot é um Expert Advisor desenvolvido para operar com disciplina, filtragem rigorosa de sinais e gestão estruturada baseada em indicadores técnicos. Criado para oferecer operações claras, objetivas e tecnicamente coerentes, ele segue critérios específicos de mercado aliados aos parâmetros definidos pelo usuário.



Canal publico do ForexCtbot: https://www.mql5.com/en/channels/forexcybot

Após a compra, envie uma mensagem no privado para receber o arquivo de configuração (set).

Par de moeda: EURUSD

A lógica de entrada é baseada na combinação simultânea de quatro indicadores técnicos, garantindo maior precisão e alinhamento:

ADX – mede a força da tendência

Williams %R – identifica sobrecompra e sobrevenda

MACD – avalia momentum e cruzamentos

EMA – sinaliza direção de curto prazo

Uma operação só é executada quando todos os indicadores apontam para a mesma direção, proporcionando entradas mais filtradas, coerentes e de maior confiabilidade.

Todas as operações utilizam Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop opcional.

Além disso, cada ordem passa por diversas proteções internas, incluindo:

Limite de spread para entrada

Número máximo de posições simultâneas

Controle de lote máximo

Perda diária máxima

Drawdown diário

Controle de equity mínima e máxima

Monitoramento ativo de drawdown de equity

Esses mecanismos evitam entradas indesejadas e mantêm a disciplina operacional do sistema.

O ForexCybot possui um módulo de Martingale totalmente opcional e configurável.

Seu funcionamento:

Aumenta o lote após operações com perda

Retorna ao lote inicial após uma operação lucrativa

Trabalha com níveis limitados e definidos pelo usuário

Por envolver risco elevado, esse recurso deve ser utilizado com cautela e apenas por usuários alinhados a esse perfil.

O ForexCybot monitora automaticamente eventos econômicos e pausa temporariamente novas operações perto de notícias relevantes:

Eventos de alta relevância

Eventos de relevância média

Foco em moedas: USD, CAD e EUR

Essa proteção reduz a exposição a movimentos imprevisíveis de volatilidade.

O sistema opera apenas dentro da janela configurada:

Domingo a quinta: 01:00–23:00

Sexta-feira: 01:00–24:00

Todos os horários podem ser personalizados conforme a estratégia do usuário.

Conta com baixa latência e spreads reduzidos

Uso de VPS para funcionamento contínuo

Depósito inicial conforme perfil e gestão pessoal

Compatível com contas hedge

O ForexCybot oferece instalação simples, parâmetros claros e indicadores calculados automaticamente.

Mantém execução contínua enquanto o mercado está aberto e foi criado para traders que buscam:

Disciplina

Clareza operacional

Entradas com múltiplas confirmações técnicas

Operações filtradas

Gestão de risco configurável

Lógica transparente, objetiva e consistente

Um sistema completo para quem valoriza segurança, precisão e metodologia.