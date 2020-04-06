ForexCybot
- Experts
- Matheus Dos Santos Ruiz
- Versão: 6.4
- Ativações: 5
O ForexCybot é um Expert Advisor desenvolvido para operar com disciplina, filtragem rigorosa de sinais e gestão estruturada baseada em indicadores técnicos. Criado para oferecer operações claras, objetivas e tecnicamente coerentes, ele segue critérios específicos de mercado aliados aos parâmetros definidos pelo usuário.
Canal publico do ForexCtbot: https://www.mql5.com/en/channels/forexcybot
Após a compra, envie uma mensagem no privado para receber o arquivo de configuração (set).
Par de moeda: EURUSD
A lógica de entrada é baseada na combinação simultânea de quatro indicadores técnicos, garantindo maior precisão e alinhamento:
-
ADX – mede a força da tendência
-
Williams %R – identifica sobrecompra e sobrevenda
-
MACD – avalia momentum e cruzamentos
-
EMA – sinaliza direção de curto prazo
Uma operação só é executada quando todos os indicadores apontam para a mesma direção, proporcionando entradas mais filtradas, coerentes e de maior confiabilidade.Gestão de Risco Integrada
Todas as operações utilizam Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop opcional.
Além disso, cada ordem passa por diversas proteções internas, incluindo:
-
Limite de spread para entrada
-
Número máximo de posições simultâneas
-
Controle de lote máximo
-
Perda diária máxima
-
Drawdown diário
-
Controle de equity mínima e máxima
-
Monitoramento ativo de drawdown de equity
Esses mecanismos evitam entradas indesejadas e mantêm a disciplina operacional do sistema.Opção de Martingale (Recurso Avançado)
O ForexCybot possui um módulo de Martingale totalmente opcional e configurável.
Seu funcionamento:
-
Aumenta o lote após operações com perda
-
Retorna ao lote inicial após uma operação lucrativa
-
Trabalha com níveis limitados e definidos pelo usuário
Por envolver risco elevado, esse recurso deve ser utilizado com cautela e apenas por usuários alinhados a esse perfil.Filtro de Notícias Integrado
O ForexCybot monitora automaticamente eventos econômicos e pausa temporariamente novas operações perto de notícias relevantes:
-
Eventos de alta relevância
-
Eventos de relevância média
-
Foco em moedas: USD, CAD e EUR
Essa proteção reduz a exposição a movimentos imprevisíveis de volatilidade.Horários de Operação
O sistema opera apenas dentro da janela configurada:
-
Domingo a quinta: 01:00–23:00
-
Sexta-feira: 01:00–24:00
Todos os horários podem ser personalizados conforme a estratégia do usuário.Requisitos e Recomendações
-
Conta com baixa latência e spreads reduzidos
-
Uso de VPS para funcionamento contínuo
-
Depósito inicial conforme perfil e gestão pessoal
-
Compatível com contas hedge
O ForexCybot oferece instalação simples, parâmetros claros e indicadores calculados automaticamente.
Mantém execução contínua enquanto o mercado está aberto e foi criado para traders que buscam:
-
Disciplina
-
Clareza operacional
-
Entradas com múltiplas confirmações técnicas
-
Operações filtradas
-
Gestão de risco configurável
-
Lógica transparente, objetiva e consistente
Um sistema completo para quem valoriza segurança, precisão e metodologia.