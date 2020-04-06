ForexCybot

O ForexCybot é um Expert Advisor desenvolvido para operar com disciplina, filtragem rigorosa de sinais e gestão estruturada baseada em indicadores técnicos. Criado para oferecer operações claras, objetivas e tecnicamente coerentes, ele segue critérios específicos de mercado aliados aos parâmetros definidos pelo usuário.

Canal publico do ForexCtbot: https://www.mql5.com/en/channels/forexcybot
Após a compra, envie uma mensagem no privado para receber o arquivo de configuração (set).
Par de moeda: EURUSD

Parâmetros de Execução

A lógica de entrada é baseada na combinação simultânea de quatro indicadores técnicos, garantindo maior precisão e alinhamento:

  • ADX – mede a força da tendência

  • Williams %R – identifica sobrecompra e sobrevenda

  • MACD  – avalia momentum e cruzamentos

  • EMA  – sinaliza direção de curto prazo

Uma operação só é executada quando todos os indicadores apontam para a mesma direção, proporcionando entradas mais filtradas, coerentes e de maior confiabilidade.

Gestão de Risco Integrada

Todas as operações utilizam Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop opcional.
Além disso, cada ordem passa por diversas proteções internas, incluindo:

  • Limite de spread para entrada

  • Número máximo de posições simultâneas

  • Controle de lote máximo

  • Perda diária máxima

  • Drawdown diário

  • Controle de equity mínima e máxima

  • Monitoramento ativo de drawdown de equity

Esses mecanismos evitam entradas indesejadas e mantêm a disciplina operacional do sistema.

Opção de Martingale (Recurso Avançado)

O ForexCybot possui um módulo de Martingale totalmente opcional e configurável.
Seu funcionamento:

  • Aumenta o lote após operações com perda

  • Retorna ao lote inicial após uma operação lucrativa

  • Trabalha com níveis limitados e definidos pelo usuário

Por envolver risco elevado, esse recurso deve ser utilizado com cautela e apenas por usuários alinhados a esse perfil.

Filtro de Notícias Integrado

O ForexCybot monitora automaticamente eventos econômicos e pausa temporariamente novas operações perto de notícias relevantes:

  • Eventos de alta relevância

  • Eventos de relevância média

  • Foco em moedas: USD, CAD e EUR

Essa proteção reduz a exposição a movimentos imprevisíveis de volatilidade.

Horários de Operação

O sistema opera apenas dentro da janela configurada:

  • Domingo a quinta: 01:00–23:00

  • Sexta-feira: 01:00–24:00

Todos os horários podem ser personalizados conforme a estratégia do usuário.

Requisitos e Recomendações

  • Conta com baixa latência e spreads reduzidos

  • Uso de VPS para funcionamento contínuo

  • Depósito inicial conforme perfil e gestão pessoal

  • Compatível com contas hedge

Conclusão

O ForexCybot oferece instalação simples, parâmetros claros e indicadores calculados automaticamente.
Mantém execução contínua enquanto o mercado está aberto e foi criado para traders que buscam:

  • Disciplina

  • Clareza operacional

  • Entradas com múltiplas confirmações técnicas

  • Operações filtradas

  • Gestão de risco configurável

  • Lógica transparente, objetiva e consistente

Um sistema completo para quem valoriza segurança, precisão e metodologia.


