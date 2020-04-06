ForexCybot
- Experten
- Matheus Dos Santos Ruiz
- Version: 6.4
- Aktivierungen: 5
ForexCybot ist ein Expert Advisor, der mit Disziplin, strenger Signalfilterung und strukturiertem Risikomanagement auf der Grundlage technischer Indikatoren arbeitet. Er wurde entwickelt, um klare, objektive und technisch konsistente Operationen zu liefern, und folgt präzisen Marktkriterien in Kombination mit benutzerdefinierten Parametern.ForexCybot mql5 öffentlicher Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/forexcybot
Nach dem Kauf, senden Sie mir eine private Nachricht, um die Konfigurationsdatei (Set) zu erhalten.
Währungspaar: EURUSD
Ausführungsparameter
Die Einstiegslogik basiert auf der gleichzeitigen Kombination von vier technischen Indikatoren, die eine höhere Präzision und Ausrichtung gewährleisten:
ADX - misst die Trendstärke
Williams %R - identifiziert überkaufte/überverkaufte Zonen
MACD - analysiert das Momentum und die Crossovers
EMA - signalisiert die kurzfristige Richtung
Eine Position wird nur dann ausgeführt, wenn alle Indikatoren in dieselbe Richtung zeigen, was zu gefilterten, kohärenten und zuverlässigen Einstiegen führt.
Integriertes Risikomanagement
Alle Operationen verwenden Stop Loss, Take Profit und einen optionalen Trailing Stop.
Darüber hinaus durchläuft jeder Auftrag mehrere interne Schutzmechanismen, darunter:
Maximales Spread-Limit für Eingaben
Maximale Anzahl von gleichzeitigen Positionen
Kontrolle der maximalen Losgröße
Tägliches Verlustlimit
Tägliches Drawdown-Limit
Minimaler und maximaler Eigenkapitalschutz
Kontinuierliche Überwachung des Equity Drawdown
Diese Mechanismen verhindern unerwünschte Einträge und sorgen für strikte operative Disziplin.
Martingale-Option (Erweiterte Funktion)
ForexCybot enthält ein optionales und vollständig konfigurierbares Martingale-Modul.
Sein Verhalten:
Erhöht die Losgröße nach Verlustgeschäften
Kehrt nach einem gewinnenden Handel zum ursprünglichen Los zurück
Arbeitet mit benutzerdefinierten, begrenzten Levels
Da diese Funktion mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, sollte sie mit Vorsicht und nur von Händlern genutzt werden, die das Profil verstehen und akzeptieren.
Integrierter Nachrichtenfilter
ForexCybot überwacht automatisch wirtschaftliche Ereignisse und pausiert vorübergehend neue Einträge in der Nähe von relevanten Nachrichtenveröffentlichungen:
Hochrelevante Ereignisse
Mittelschwere Ereignisse
Fokus auf USD, CAD und EUR Währungen
Diese Absicherung hilft, Geschäfte während unvorhersehbarer Volatilitätsspitzen zu vermeiden.Handelszeitplan
Das System arbeitet nur innerhalb des konfigurierten Zeitfensters:
Sonntag bis Donnerstag: 01:00-23:00
Freitag: 01:00-24:00
Alle Zeitpläne können an die Strategie des Nutzers angepasst werden.Anforderungen und Empfehlungen
Konten mit niedriger Latenz und engen Spreads
VPS für kontinuierlichen Betrieb empfohlen
Ersteinzahlung entsprechend dem persönlichen Risikomanagement
Kompatibel mit Absicherungskonten
ForexCybot bietet eine einfache Installation, klare Parameter und vollautomatische Indikatorberechnungen.
Es läuft kontinuierlich, während der Markt geöffnet ist und ist für Händler, die suchen:
Disziplin
Operative Klarheit
Technische Eingaben mit mehreren Bestätigungen
Gefilterte Operationen
Konfigurierbares Risikomanagement
Transparente, objektive und konsistente Logik
Ein komplettes System für Händler, die Sicherheit, Präzision und Methodik schätzen.