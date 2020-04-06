ForexCybot ist ein Expert Advisor, der mit Disziplin, strenger Signalfilterung und strukturiertem Risikomanagement auf der Grundlage technischer Indikatoren arbeitet. Er wurde entwickelt, um klare, objektive und technisch konsistente Operationen zu liefern, und folgt präzisen Marktkriterien in Kombination mit benutzerdefinierten Parametern.

ForexCybot mql5 öffentlicher Kanal: https://www.mql5.com/en/channels/forexcybot

Nach dem Kauf, senden Sie mir eine private Nachricht, um die Konfigurationsdatei (Set) zu erhalten.Währungspaar: EURUSD

Die Einstiegslogik basiert auf der gleichzeitigen Kombination von vier technischen Indikatoren, die eine höhere Präzision und Ausrichtung gewährleisten:

ADX - misst die Trendstärke

Williams %R - identifiziert überkaufte/überverkaufte Zonen

MACD - analysiert das Momentum und die Crossovers

EMA - signalisiert die kurzfristige Richtung

Eine Position wird nur dann ausgeführt, wenn alle Indikatoren in dieselbe Richtung zeigen, was zu gefilterten, kohärenten und zuverlässigen Einstiegen führt.



Integriertes Risikomanagement

Alle Operationen verwenden Stop Loss, Take Profit und einen optionalen Trailing Stop.

Darüber hinaus durchläuft jeder Auftrag mehrere interne Schutzmechanismen, darunter:

Maximales Spread-Limit für Eingaben

Maximale Anzahl von gleichzeitigen Positionen

Kontrolle der maximalen Losgröße

Tägliches Verlustlimit

Tägliches Drawdown-Limit

Minimaler und maximaler Eigenkapitalschutz

Kontinuierliche Überwachung des Equity Drawdown

Diese Mechanismen verhindern unerwünschte Einträge und sorgen für strikte operative Disziplin.



Martingale-Option (Erweiterte Funktion)

ForexCybot enthält ein optionales und vollständig konfigurierbares Martingale-Modul.

Sein Verhalten:

Erhöht die Losgröße nach Verlustgeschäften

Kehrt nach einem gewinnenden Handel zum ursprünglichen Los zurück

Arbeitet mit benutzerdefinierten, begrenzten Levels

Da diese Funktion mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, sollte sie mit Vorsicht und nur von Händlern genutzt werden, die das Profil verstehen und akzeptieren.



Integrierter Nachrichtenfilter

ForexCybot überwacht automatisch wirtschaftliche Ereignisse und pausiert vorübergehend neue Einträge in der Nähe von relevanten Nachrichtenveröffentlichungen:

Hochrelevante Ereignisse

Mittelschwere Ereignisse

Fokus auf USD, CAD und EUR Währungen

Diese Absicherung hilft, Geschäfte während unvorhersehbarer Volatilitätsspitzen zu vermeiden.

Das System arbeitet nur innerhalb des konfigurierten Zeitfensters:

Sonntag bis Donnerstag: 01:00-23:00

Freitag: 01:00-24:00

Alle Zeitpläne können an die Strategie des Nutzers angepasst werden.

Konten mit niedriger Latenz und engen Spreads

VPS für kontinuierlichen Betrieb empfohlen

Ersteinzahlung entsprechend dem persönlichen Risikomanagement

Kompatibel mit Absicherungskonten

ForexCybot bietet eine einfache Installation, klare Parameter und vollautomatische Indikatorberechnungen.

Es läuft kontinuierlich, während der Markt geöffnet ist und ist für Händler, die suchen:

Disziplin

Operative Klarheit

Technische Eingaben mit mehreren Bestätigungen

Gefilterte Operationen

Konfigurierbares Risikomanagement

Transparente, objektive und konsistente Logik

Ein komplettes System für Händler, die Sicherheit, Präzision und Methodik schätzen.







