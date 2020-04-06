ForexCybot
- Asesores Expertos
- Matheus Dos Santos Ruiz
- Versión: 6.4
- Activaciones: 5
ForexCybot es un Asesor Experto diseñado para operar con disciplina, un estricto filtrado de señales y una gestión estructurada del riesgo basada en indicadores técnicos. Construido para ofrecer operaciones claras, objetivas y técnicamente consistentes, sigue criterios precisos de mercado combinados con parámetros definidos por el usuario.ForexCybot mql5 canal público: https://www.mql5.com/en/channels/forexcybot
Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el archivo de configuración (set).
Par de divisas: EURUSD
Parámetros de ejecución
La lógica de entrada se basa en la combinación simultánea de cuatro indicadores técnicos, lo que garantiza una mayor precisión y alineación:
-
ADX - mide la fuerza de la tendencia
-
Williams %R - identifica las zonas de sobrecompra/sobreventa
-
MACD - analiza el impulso y los cruces
-
EMA - señala la dirección a corto plazo
Sólo se ejecuta una posición cuando todos los indicadores apuntan en la misma dirección, lo que resulta en entradas filtradas, coherentes y fiables.
Gestión integrada del riesgo
Todas las operaciones utilizan Stop Loss, Take Profit y un Trailing Stop opcional.
Además, cada orden pasa por varias protecciones internas, incluyendo:
-
Límite máximo de spread para entradas
-
Número máximo de posiciones simultáneas
-
Control del tamaño máximo del lote
-
Límite diario de pérdidas
-
Límite diario de reducción
-
Protección mínima y máxima del capital
-
Control continuo de la reducción del capital
Estos mecanismos evitan entradas no deseadas y mantienen una estricta disciplina operativa.
Opción Martingala (Función avanzada)
ForexCybot incluye un módulo Martingale opcional y totalmente configurable.
Su comportamiento:
-
Aumenta el tamaño del lote después de las operaciones perdedoras
-
Vuelve al lote inicial después de una operación ganadora
-
Opera con niveles limitados definidos por el usuario
Dado que implica un riesgo elevado, esta función debe utilizarse con precaución y sólo por operadores que comprendan y acepten el perfil.
Filtro de noticias integrado
ForexCybot supervisa automáticamente los acontecimientos económicos y detiene temporalmente las nuevas entradas cerca de la publicación de noticias relevantes:
-
Eventos de alto impacto
-
Eventos de impacto medio
-
Centrado en las divisas USD, CAD y EUR
Esta protección ayuda a evitar operaciones durante picos de volatilidad impredecibles.Horario de negociación
El sistema opera sólo dentro de la ventana horaria configurada:
-
De domingo a jueves: 01:00-23:00
-
Viernes: 01:00-24:00 01:00-24:00
Todos los horarios pueden personalizarse según la estrategia del usuario.Requisitos y recomendaciones
-
Cuentas de baja latencia con spreads ajustados
-
VPS recomendado para un funcionamiento continuo
-
Depósito inicial acorde con la gestión personal del riesgo
-
Compatible con cuentas de cobertura
ForexCybot ofrece una instalación sencilla, parámetros claros y cálculos de indicadores totalmente automatizados.
Funciona continuamente mientras el mercado está abierto y está diseñado para los operadores que buscan:
-
Disciplina
-
Claridad operativa
-
Entradas técnicas multiconfirmación
-
Operaciones filtradas
-
Gestión de riesgos configurable
-
Lógica transparente, objetiva y coherente
Un sistema completo para operadores que valoran la seguridad, la precisión y la metodología.