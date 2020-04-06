ForexCybot es un Asesor Experto diseñado para operar con disciplina, un estricto filtrado de señales y una gestión estructurada del riesgo basada en indicadores técnicos. Construido para ofrecer operaciones claras, objetivas y técnicamente consistentes, sigue criterios precisos de mercado combinados con parámetros definidos por el usuario.

ForexCybot mql5 canal público: https://www.mql5.com/en/channels/forexcybot

Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el archivo de configuración (set).Par de divisas: EURUSD

La lógica de entrada se basa en la combinación simultánea de cuatro indicadores técnicos, lo que garantiza una mayor precisión y alineación:

ADX - mide la fuerza de la tendencia

Williams %R - identifica las zonas de sobrecompra/sobreventa

MACD - analiza el impulso y los cruces

EMA - señala la dirección a corto plazo

Sólo se ejecuta una posición cuando todos los indicadores apuntan en la misma dirección, lo que resulta en entradas filtradas, coherentes y fiables.



Gestión integrada del riesgo

Todas las operaciones utilizan Stop Loss, Take Profit y un Trailing Stop opcional.

Además, cada orden pasa por varias protecciones internas, incluyendo:

Límite máximo de spread para entradas

Número máximo de posiciones simultáneas

Control del tamaño máximo del lote

Límite diario de pérdidas

Límite diario de reducción

Protección mínima y máxima del capital

Control continuo de la reducción del capital

Estos mecanismos evitan entradas no deseadas y mantienen una estricta disciplina operativa.



Opción Martingala (Función avanzada)

ForexCybot incluye un módulo Martingale opcional y totalmente configurable.

Su comportamiento:

Aumenta el tamaño del lote después de las operaciones perdedoras

Vuelve al lote inicial después de una operación ganadora

Opera con niveles limitados definidos por el usuario

Dado que implica un riesgo elevado, esta función debe utilizarse con precaución y sólo por operadores que comprendan y acepten el perfil.



Filtro de noticias integrado

ForexCybot supervisa automáticamente los acontecimientos económicos y detiene temporalmente las nuevas entradas cerca de la publicación de noticias relevantes:

Eventos de alto impacto

Eventos de impacto medio

Centrado en las divisas USD, CAD y EUR

Esta protección ayuda a evitar operaciones durante picos de volatilidad impredecibles.

El sistema opera sólo dentro de la ventana horaria configurada:

De domingo a jueves: 01:00-23:00

Viernes: 01:00-24:00 01:00-24:00

Todos los horarios pueden personalizarse según la estrategia del usuario.

Cuentas de baja latencia con spreads ajustados

VPS recomendado para un funcionamiento continuo

Depósito inicial acorde con la gestión personal del riesgo

Compatible con cuentas de cobertura

ForexCybot ofrece una instalación sencilla, parámetros claros y cálculos de indicadores totalmente automatizados.

Funciona continuamente mientras el mercado está abierto y está diseñado para los operadores que buscan:

Disciplina

Claridad operativa

Entradas técnicas multiconfirmación

Operaciones filtradas

Gestión de riesgos configurable

Lógica transparente, objetiva y coherente

Un sistema completo para operadores que valoran la seguridad, la precisión y la metodología.







