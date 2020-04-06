ForexCybot

ForexCybot es un Asesor Experto diseñado para operar con disciplina, un estricto filtrado de señales y una gestión estructurada del riesgo basada en indicadores técnicos. Construido para ofrecer operaciones claras, objetivas y técnicamente consistentes, sigue criterios precisos de mercado combinados con parámetros definidos por el usuario.

ForexCybot mql5 canal público: https://www.mql5.com/en/channels/forexcybot
Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el archivo de configuración (set).
Par de divisas: EURUSD

Parámetros de ejecución

La lógica de entrada se basa en la combinación simultánea de cuatro indicadores técnicos, lo que garantiza una mayor precisión y alineación:

  • ADX - mide la fuerza de la tendencia

  • Williams %R - identifica las zonas de sobrecompra/sobreventa

  • MACD - analiza el impulso y los cruces

  • EMA - señala la dirección a corto plazo

Sólo se ejecuta una posición cuando todos los indicadores apuntan en la misma dirección, lo que resulta en entradas filtradas, coherentes y fiables.

Gestión integrada del riesgo

Todas las operaciones utilizan Stop Loss, Take Profit y un Trailing Stop opcional.
Además, cada orden pasa por varias protecciones internas, incluyendo:

  • Límite máximo de spread para entradas

  • Número máximo de posiciones simultáneas

  • Control del tamaño máximo del lote

  • Límite diario de pérdidas

  • Límite diario de reducción

  • Protección mínima y máxima del capital

  • Control continuo de la reducción del capital

Estos mecanismos evitan entradas no deseadas y mantienen una estricta disciplina operativa.

Opción Martingala (Función avanzada)

ForexCybot incluye un módulo Martingale opcional y totalmente configurable.
Su comportamiento:

  • Aumenta el tamaño del lote después de las operaciones perdedoras

  • Vuelve al lote inicial después de una operación ganadora

  • Opera con niveles limitados definidos por el usuario

Dado que implica un riesgo elevado, esta función debe utilizarse con precaución y sólo por operadores que comprendan y acepten el perfil.

Filtro de noticias integrado

ForexCybot supervisa automáticamente los acontecimientos económicos y detiene temporalmente las nuevas entradas cerca de la publicación de noticias relevantes:

  • Eventos de alto impacto

  • Eventos de impacto medio

  • Centrado en las divisas USD, CAD y EUR

Esta protección ayuda a evitar operaciones durante picos de volatilidad impredecibles.

Horario de negociación

El sistema opera sólo dentro de la ventana horaria configurada:

  • De domingo a jueves: 01:00-23:00

  • Viernes: 01:00-24:00 01:00-24:00

Todos los horarios pueden personalizarse según la estrategia del usuario.

Requisitos y recomendaciones

  • Cuentas de baja latencia con spreads ajustados

  • VPS recomendado para un funcionamiento continuo

  • Depósito inicial acorde con la gestión personal del riesgo

  • Compatible con cuentas de cobertura

Conclusión

ForexCybot ofrece una instalación sencilla, parámetros claros y cálculos de indicadores totalmente automatizados.
Funciona continuamente mientras el mercado está abierto y está diseñado para los operadores que buscan:

  • Disciplina

  • Claridad operativa

  • Entradas técnicas multiconfirmación

  • Operaciones filtradas

  • Gestión de riesgos configurable

  • Lógica transparente, objetiva y coherente

Un sistema completo para operadores que valoran la seguridad, la precisión y la metodología.



