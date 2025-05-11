XAU Breakout Scalper MT5
- Experts
- Yassir Lamrichi
- Versão: 10.5
- Atualizado: 3 dezembro 2025
- Ativações: 20
Apresentando XAU Breakout Scalper MT5 - EA de Trading de Ouro com Estratégia Dupla
Um EA sistemático projetado usando técnicas quantitativas e experiência de negociação profissional.
XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set | Período: 2025.01.15 → 2025.11.16 |Saldo inicial: $50,000 | Saldo final: ≈ 158 000 $ | Risco por operação: 0.5% | PF: 1.88 | Sharpe: 8.37 | Máx. drawdown: 13.10% | Taxa de acerto: 63–64% | Negociações: 874
O seu EA profissional de breakout, criado para controlo, transparência e optimização profissional.
Para quem é: traders que querem ter controlo total sobre entradas, risco e sessões, bem como um processo claro para optimizar o EA de acordo com o seu broker e os seus objectivos.
Porque é que os traders escolhem este EA
Você controla tudo. Todas as variáveis importantes são expostas para que possa adaptar o comportamento do EA ao seu mercado, à sua conta e ao seu perfil de risco.
Lógica robusta apenas (sem grid nem martingale):
Motor de breakout poderoso: duas estratégias em uma — ZigZag Breakout Specialist integrado num modelo SuperTrend Precision Scalper.
Gestão de risco limpa: controlo completo do risco — lote fixo / % do saldo / risco monetário, trailing por ATR, modos dinâmicos de drawdown, controlo de sessões, painel no gráfico.
Filtros inteligentes de negociação: conjunto avançado de filtros — ADX, VWAP, cascata tripla de médias móveis, confirmação em timeframe superior, validação pré-entrada.
Versatilidade: embora tenha sido desenvolvido para Ouro, a lógica robusta e a grande capacidade de personalização permitem adaptá-lo a outros instrumentos voláteis, como índices (US500, NAS100) ou pares de moedas principais (requer nova optimização).
Processo em vez de promessas: mostramos-lhe como construir a sua vantagem usando o testador do MT5 com um plano passo a passo, para obter resultados que se ajustem ao seu broker e instrumentos — não apenas carregar um ficheiro e esperar. Construído de raiz para optimização.
Como testar e encontrar as configurações que funcionam para si
Sabia que é possível fazer backtests em massa de vários cenários?
Em vez de alterar um único parâmetro, clicar em executar, analisar o resultado e voltar a alterar o parâmetro, repetindo o processo
até encontrar configurações de que gosta,
o MT5 oferece uma solução integrada no testador de estratégias: a optimização, que lhe permite testar automaticamente um grande número de combinações.
Desbloqueie o Potencial Total do Seu EA: O Plano Oficial de Otimização
Para capacitá-lo em sua jornada de negociação, criei o plano oficial de otimização para o XAU Breakout Scalper MT5. Esta série exclusiva de 5 partes foi projetada para guiá-lo em cada etapa do processo de otimização. Ao seguir este plano, você ganhará o conhecimento para personalizar o EA ao seu estilo de negociação e tolerância ao risco.
Convido-o a explorar este guia abrangente e a dominar a arte da otimização.
O nosso modelo de auto-optimização provou ser uma das abordagens de referência na sua classe.
Você controla tudo. Este EA expõe as variáveis da estratégia (o quê, quando e com que tamanho), permitindo-lhe adaptá-la ao seu risco, às condições do seu broker e aos instrumentos que utiliza, em vez de tentar adivinhar porque é que um EA “caixa-negra” abriu uma ordem. Esta transparência permite-lhe optimizar com inteligência e reproduzir os resultados.
Não existe um “set file” universal. Os brokers diferem em spreads, comissões, swaps, latência de execução e até dados históricos de ticks. O próprio testador do MT5 permite configurar comissões e regras de margem para espelhar as condições de cada broker — precisamente porque estes factores variam e são relevantes. Ao optimizar por si mesmo, alinha o EA com a sua realidade.
Melhores resultados ajustados ao risco. Os critérios de optimização no MT5 vão além do simples lucro (por exemplo, Recovery Factor, Sharpe) e permitem até um critério personalizado (via OnTester) se o EA o disponibilizar — assim pode optimizar para aquilo que realmente valoriza.
Aviso de risco: A performance passada do XAU Breakout Scalper MT5, ou de qualquer sistema de trading, não é indicativa de resultados futuros. Não é feita qualquer garantia de que uma conta venha a obter lucros ou perdas semelhantes aos apresentados. O desempenho do Expert Advisor depende das configurações do utilizador, das condições do broker, da volatilidade do mercado e de outros factores fora do controlo do desenvolvedor. Todas as decisões de negociação são da sua exclusiva responsabilidade. A compra e utilização deste Expert Advisor implicam que compreende e aceita estes riscos.
I’ll start with the author.
Yassir has been responsive, easy to talk to, and quick to reply. Communication has been straightforward and practical, and feedback is taken seriously. Overall, working with him has been smooth and professional.
For context, I almost never leave reviews — I think this is my third one since the internet exists. I’m writing this after running the EA on demo for about a month and simply watching how it behaves in different market conditions, not because of any short-term results.
What stood out to me fairly quickly was how stable the logic feels. Trade management and trailing are well designed and adapt to volatility instead of acting in a rigid, mechanical way. Direction during NY sessions has been consistent, and the EA reacts in a predictable manner when conditions change. That makes it much easier to analyze and optimize over time. It doesn’t feel like a black box - you can follow what it’s doing and why.
I’m still in the optimization phase, but as a foundation, this EA feels solid and thoughtfully built.