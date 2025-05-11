Apresentando XAU Breakout Scalper MT5 - EA de Trading de Ouro com Estratégia Dupla



Um EA sistemático projetado usando técnicas quantitativas e experiência de negociação profissional.

O seu EA profissional de breakout, criado para controlo, transparência e optimização profissional.

Para quem é: traders que querem ter controlo total sobre entradas, risco e sessões, bem como um processo claro para optimizar o EA de acordo com o seu broker e os seus objectivos.

Porque é que os traders escolhem este EA

Você controla tudo. Todas as variáveis importantes são expostas para que possa adaptar o comportamento do EA ao seu mercado, à sua conta e ao seu perfil de risco.

Lógica robusta apenas (sem grid nem martingale): Motor de breakout poderoso: duas estratégias em uma — ZigZag Breakout Specialist integrado num modelo SuperTrend Precision Scalper . Gestão de risco limpa: controlo completo do risco — lote fixo / % do saldo / risco monetário, trailing por ATR, modos dinâmicos de drawdown, controlo de sessões, painel no gráfico. Filtros inteligentes de negociação: conjunto avançado de filtros — ADX, VWAP, cascata tripla de médias móveis, confirmação em timeframe superior, validação pré-entrada.

Versatilidade: embora tenha sido desenvolvido para Ouro, a lógica robusta e a grande capacidade de personalização permitem adaptá-lo a outros instrumentos voláteis, como índices (US500, NAS100) ou pares de moedas principais (requer nova optimização).

Processo em vez de promessas: mostramos-lhe como construir a sua vantagem usando o testador do MT5 com um plano passo a passo, para obter resultados que se ajustem ao seu broker e instrumentos — não apenas carregar um ficheiro e esperar. Construído de raiz para optimização.

Como testar e encontrar as configurações que funcionam para si

Sabia que é possível fazer backtests em massa de vários cenários?

Em vez de alterar um único parâmetro, clicar em executar, analisar o resultado e voltar a alterar o parâmetro, repetindo o processo

até encontrar configurações de que gosta,

o MT5 oferece uma solução integrada no testador de estratégias: a optimização, que lhe permite testar automaticamente um grande número de combinações.

O nosso modelo de auto-optimização provou ser uma das abordagens de referência na sua classe.

Você controla tudo. Este EA expõe as variáveis da estratégia (o quê, quando e com que tamanho), permitindo-lhe adaptá-la ao seu risco, às condições do seu broker e aos instrumentos que utiliza, em vez de tentar adivinhar porque é que um EA “caixa-negra” abriu uma ordem. Esta transparência permite-lhe optimizar com inteligência e reproduzir os resultados.

Não existe um “set file” universal. Os brokers diferem em spreads, comissões, swaps, latência de execução e até dados históricos de ticks. O próprio testador do MT5 permite configurar comissões e regras de margem para espelhar as condições de cada broker — precisamente porque estes factores variam e são relevantes. Ao optimizar por si mesmo, alinha o EA com a sua realidade.

Melhores resultados ajustados ao risco. Os critérios de optimização no MT5 vão além do simples lucro (por exemplo, Recovery Factor, Sharpe) e permitem até um critério personalizado (via OnTester) se o EA o disponibilizar — assim pode optimizar para aquilo que realmente valoriza.

Aviso de risco: A performance passada do XAU Breakout Scalper MT5, ou de qualquer sistema de trading, não é indicativa de resultados futuros. Não é feita qualquer garantia de que uma conta venha a obter lucros ou perdas semelhantes aos apresentados. O desempenho do Expert Advisor depende das configurações do utilizador, das condições do broker, da volatilidade do mercado e de outros factores fora do controlo do desenvolvedor. Todas as decisões de negociação são da sua exclusiva responsabilidade. A compra e utilização deste Expert Advisor implicam que compreende e aceita estes riscos.