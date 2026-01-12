Olá Trader,

bem-vindo à nova geração do trading inteligente assistido por inteligência artificial.

Eu sou AnaCristina, um Expert Advisor Forex avançado para MetaTrader 5 – desenvolvido com precisão, estratégia e uma exigência clara: performance com estrutura.

Com mais de dois anos de trading ao vivo verificado em múltiplos pares de moedas e otimização contínua com desempenho comprovado de sucesso, estabeleci-me como uma solução de trading confiável e inteligente para traders exigentes.

Eu conheço o mercado de câmbio. Compreendo a sua dinâmica. E já redefini este mercado para muitos traders no MQL5. A minha paixão? Trading Multi-Currency preciso no mercado Forex.

A minha lei! Análise de mercado precisa, lógica de decisão inteligente e processos de trading consistentes – trade após trade.

IMPORTANTE! Após a compra, por favor envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de configuração. Preço de lançamento exclusivo: O preço aumenta 50 $ a cada 10 encomendas. Preço final: 999 $. Sinal ao Vivo: Disponível em breve – contacte-me após a compra para acesso antecipado.

AnaCristina – Expert Advisor Forex assistido por IA para MetaTrader 5 (Multi-Currency) O sistema combina o Reconhecimento de Regime (Tendência/Range/Breakout/alta volatilidade/baixa liquidez) com uma lógica de decisão adaptativa para ativar a estratégia de trading apropriada conforme a fase de mercado ou para se abster conscientemente de negociar quando a qualidade do mercado não é suficiente.

Princípio fundamental: Qualidade antes da Frequência

AnaCristina foi concebida para negociar de forma seletiva – em vez de "sobrecarregar o mercado com operações".

As operações são executadas apenas quando múltiplas condições são simultaneamente cumpridas (estrutura, volatilidade, momentum, timing). Assim, o ruído do mercado é filtrado e a execução concentra-se em setups de alta probabilidade.

Componentes Estratégicos (conforme a fase de mercado)

Lógica de Scalping para movimentos curtos e estruturados em condições claras

Modelos de Tendência/Momentum para capturar movimentos direcionais sustentáveis

Abordagens Range/Mean-Reversion em fases laterais

Filtros de Breakout & Captura de Breakout para distinguir ruturas verdadeiras de "Falsos Breakouts"

Filtro de Consolidação/Baixa Qualidade que pausa conscientemente durante fases de mercado desfavoráveis

Multi-Currency & Arquitetura de Risco do Sistema Otimizado para utilização paralela em múltiplos pares, para diversificar oportunidades e não depender de um único mercado. A lógica funciona com base em regras, com filtros multinível e critérios claros de Entrada/Saída, em vez de sinais aleatórios.

Gestão de Risco (integrada)

Dimensionamento dinâmico de posições (baseado no risco)

Lógica de Stop orientada para a estrutura (sem stops arbitrários)

Limitação de exposição & proteção contra overtrading

Consideração de pares correlacionados para reduzir riscos de concentração

Requisitos Técnicos & Ambiente Recomendado AnaCristina foi desenvolvida para utilização estável no trading Forex real. Para que possa expressar todo o seu potencial, as seguintes condições devem ser respeitadas:

Plataforma: MetaTrader 5 Mercado: Forex (pares de moedas principais e secundários) Tipo de conta: Hedging recomendado Alavancagem: Mínimo 1:100 (ótimo de 1:200 a 1:500) Depósito mínimo recomendado: a partir de 500 USD Tipo de Broker: IC MARKETS e IC TRADING ou broker com ECN / RAW Spread ou condições comparáveis recomendado Spread: Spreads normais a baixos vantajosos VPS: Fortemente recomendado para desempenho contínuo e estável (funcionamento 24/7)

AnaCristina foi concebida para funcionar de forma fiável com a maioria dos brokers profissionais, desde que sejam garantidas condições de trading padrão de mercado.

Para os Traders que Colocam a Estrutura antes do Acaso AnaCristina não foi desenvolvida para impressionar. Foi desenvolvida para funcionar.

Por trás de cada operação há uma lógica clara. Por trás de cada decisão há estrutura. Por trás de cada entrada há probabilidade – não esperança.

Seja iniciante ou participante experiente do mercado: AnaCristina oferece uma experiência de trading que se distingue conscientemente dos sistemas frenéticos e sobrecarregados.

Menos emoção. Mais clareza. Mais controlo.

Configure AnaCristina. Deixe-a ler o mercado. E descubra como é fazer trading quando um sistema pensa consigo.

Eu sou AnaCristina. E o trading Forex pode agora ser estruturado.