Synapse Trader MT5
- Experts
- Andrei Vlasov
- Versão: 1.4
- Atualizado: 16 dezembro 2025
- Ativações: 14
Synapse Trader: Uma rede neural que abre novos horizontes no trading
Imagine um consultor que não apenas analisa o mercado, mas se torna o seu assistente inteligente, aprendendo todos os dias e se adaptando às condições de mercado em constante mudança. Synapse Trader é uma ferramenta única, baseada em tecnologias avançadas de redes neurais, capaz de captar os sinais mais sutis do mercado. Não é apenas um consultor especialista, é uma rede neural viva que pensa, prevê e evolui.
Oferta por tempo limitado!
Synapse Trader EA está disponível por apenas $399 durante o período de festas. Após isso, o preço aumentará significativamente. Não perca!
Restam apenas 5 cópias por $399.
Para se inscrever no canal privado, envie-me uma mensagem direta.
Por favor, certifique-se de entrar em contato comigo após a compra para que eu possa ajudá-lo com a configuração do consultor.
Missão do Synapse Trader
Synapse Trader foi criado com um único propósito: liberar todo o potencial das redes neurais no trading, fornecendo aos traders uma ferramenta que analisa o mercado de forma mais profunda do que nunca e os ajuda a tomar decisões informadas com base em centenas de fatores. Isto não é apenas um algoritmo — é o cérebro neural do trading.
Características principais
1. Synaptic Neural Core™
No núcleo do consultor está a poderosa rede neural multicamadas Synaptic Neural Core™, que aprende de forma autônoma analisando dados históricos, condições atuais do mercado e até mesmo o comportamento coletivo. Ela simula o funcionamento do cérebro humano, permitindo que:
- Detecte padrões ocultos nos dados.
- Preveja o comportamento do mercado considerando ciclos históricos e tendências atuais.
- Melhore continuamente sua precisão com cada nova operação.
2. Evolução Neural Dinâmica (Dynamic Neural Evolution)
A tecnologia Dynamic Neural Evolution permite que a rede neural se adapte a quaisquer mudanças no mercado:
- Padrões complexos: A rede neural analisa não apenas os movimentos de preços, mas também as correlações ocultas entre ativos.
- Análise emocional: Captura os sentimentos dos participantes do mercado, como pânico ou euforia, utilizando dados de volumes e volatilidade.
- Adaptação temporal: Ajusta dinamicamente suas previsões com base na hora do dia, atividade do mercado e eventos fundamentais.
3. Memória Neural Temporal (TNM)
Synapse Trader integra o módulo Temporal Neural Memory, que permite à rede neural lembrar eventos de mercado chave e incorporá-los à sua análise. Isso oferece as seguintes vantagens:
- Previsões baseadas em eventos passados semelhantes à situação atual.
- Consideração de tendências de longo prazo e padrões históricos.
- Melhoria contínua do modelo à medida que o volume de dados cresce.
Módulos de Estratégia
1. Módulo de Precisão em Ouro (XAU/USD)
Este módulo é dedicado exclusivamente ao trading do par ouro-dólar (XAU/USD), aproveitando todo o espectro de capacidades neurais do Synapse Trader. Ele aplica tecnologias avançadas de reconhecimento de padrões, previsão de tendências e análise de volatilidade para garantir precisão e adaptabilidade em um dos mercados mais dinâmicos.
2. Módulo de Insights em Euro (EUR/USD)
Projetado especialmente para o par EUR/USD, este módulo ajusta a rede neural do Synapse Trader às particularidades do par de moedas mais negociado do mundo. Por meio de configurações precisas e calibrações específicas, ele oferece desempenho consistente e estratégias otimizadas.
3. Módulo Dinâmico da Libra (GBP/USD)
Focado exclusivamente no par GBP/USD, este módulo utiliza ajustes específicos e configurações personalizadas para navegar pela volatilidade e padrões comportamentais únicos deste par. Ele combina insights de aprendizado profundo e adaptações específicas ao mercado para maximizar as oportunidades neste mercado de alto impacto.
Especificações técnicas
- Pares de moedas: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
- Timeframes: H1
- Depósito mínimo: $200
- Tipo de conta recomendada: ECN ou Raw Spread
- Alavancagem: De 1:30 a 1:1000
Características:
- Cada operação é protegida com Stop Loss para a segurança do capital.
- Cálculo automático de lotes integrado para garantir a gestão ideal de riscos.
- Instalação simples com configurações padrão otimizadas para a maioria dos brokers.
- Os resultados do testador de estratégias se alinham perfeitamente ao desempenho em tempo real.
- Totalmente compatível com todas as firmas de trading proprietárias.
- Uma escolha ideal para traders iniciantes e experientes.
- Alimentado por Synaptic Neural Core™, fornecendo trading baseado em tecnologia de redes neurais.
- Compatível com qualquer broker e tipo de conta.
Nota: Embora os resultados anteriores demonstrem o potencial do sistema, os resultados futuros podem variar de acordo com as condições do mercado.
