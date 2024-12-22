Synapse Trader MT5

4.5

Synapse Trader: Uma rede neural que abre novos horizontes no trading

Imagine um consultor que não apenas analisa o mercado, mas se torna o seu assistente inteligente, aprendendo todos os dias e se adaptando às condições de mercado em constante mudança. Synapse Trader é uma ferramenta única, baseada em tecnologias avançadas de redes neurais, capaz de captar os sinais mais sutis do mercado. Não é apenas um consultor especialista, é uma rede neural viva que pensa, prevê e evolui.

Oferta por tempo limitado!
Synapse Trader EA está disponível por apenas $399 durante o período de festas. Após isso, o preço aumentará significativamente. Não perca!

Restam apenas 5 cópias por $399.

Para se inscrever no canal privado, envie-me uma mensagem direta.

Por favor, certifique-se de entrar em contato comigo após a compra para que eu possa ajudá-lo com a configuração do consultor.

Missão do Synapse Trader
Synapse Trader foi criado com um único propósito: liberar todo o potencial das redes neurais no trading, fornecendo aos traders uma ferramenta que analisa o mercado de forma mais profunda do que nunca e os ajuda a tomar decisões informadas com base em centenas de fatores. Isto não é apenas um algoritmo — é o cérebro neural do trading.

Características principais

1. Synaptic Neural Core™

No núcleo do consultor está a poderosa rede neural multicamadas Synaptic Neural Core™, que aprende de forma autônoma analisando dados históricos, condições atuais do mercado e até mesmo o comportamento coletivo. Ela simula o funcionamento do cérebro humano, permitindo que:

  • Detecte padrões ocultos nos dados.
  • Preveja o comportamento do mercado considerando ciclos históricos e tendências atuais.
  • Melhore continuamente sua precisão com cada nova operação.

2. Evolução Neural Dinâmica (Dynamic Neural Evolution)

A tecnologia Dynamic Neural Evolution permite que a rede neural se adapte a quaisquer mudanças no mercado:

  • Padrões complexos: A rede neural analisa não apenas os movimentos de preços, mas também as correlações ocultas entre ativos.
  • Análise emocional: Captura os sentimentos dos participantes do mercado, como pânico ou euforia, utilizando dados de volumes e volatilidade.
  • Adaptação temporal: Ajusta dinamicamente suas previsões com base na hora do dia, atividade do mercado e eventos fundamentais.

3. Memória Neural Temporal (TNM)

Synapse Trader integra o módulo Temporal Neural Memory, que permite à rede neural lembrar eventos de mercado chave e incorporá-los à sua análise. Isso oferece as seguintes vantagens:

  • Previsões baseadas em eventos passados semelhantes à situação atual.
  • Consideração de tendências de longo prazo e padrões históricos.
  • Melhoria contínua do modelo à medida que o volume de dados cresce.

Módulos de Estratégia

1. Módulo de Precisão em Ouro (XAU/USD)
Este módulo é dedicado exclusivamente ao trading do par ouro-dólar (XAU/USD), aproveitando todo o espectro de capacidades neurais do Synapse Trader. Ele aplica tecnologias avançadas de reconhecimento de padrões, previsão de tendências e análise de volatilidade para garantir precisão e adaptabilidade em um dos mercados mais dinâmicos.

2. Módulo de Insights em Euro (EUR/USD)
Projetado especialmente para o par EUR/USD, este módulo ajusta a rede neural do Synapse Trader às particularidades do par de moedas mais negociado do mundo. Por meio de configurações precisas e calibrações específicas, ele oferece desempenho consistente e estratégias otimizadas.

3. Módulo Dinâmico da Libra (GBP/USD)
Focado exclusivamente no par GBP/USD, este módulo utiliza ajustes específicos e configurações personalizadas para navegar pela volatilidade e padrões comportamentais únicos deste par. Ele combina insights de aprendizado profundo e adaptações específicas ao mercado para maximizar as oportunidades neste mercado de alto impacto.

Especificações técnicas

  • Pares de moedas: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD
  • Timeframes: H1
  • Depósito mínimo: $200
  • Tipo de conta recomendada: ECN ou Raw Spread
  • Alavancagem: De 1:30 a 1:1000

Características:

  • Cada operação é protegida com Stop Loss para a segurança do capital.
  • Cálculo automático de lotes integrado para garantir a gestão ideal de riscos.
  • Instalação simples com configurações padrão otimizadas para a maioria dos brokers.
  • Os resultados do testador de estratégias se alinham perfeitamente ao desempenho em tempo real.
  • Totalmente compatível com todas as firmas de trading proprietárias.
  • Uma escolha ideal para traders iniciantes e experientes.
  • Alimentado por Synaptic Neural Core™, fornecendo trading baseado em tecnologia de redes neurais.
  • Compatível com qualquer broker e tipo de conta.

Nota: Embora os resultados anteriores demonstrem o potencial do sistema, os resultados futuros podem variar de acordo com as condições do mercado.


Comentários 6
Ely Alxssfar
155
Ely Alxssfar 2025.02.03 23:16 
 

good work

Joze Silc
455
Joze Silc 2025.01.25 10:33 
 

Good and quick support. Trades are usuly ended within day, so no swap and place for your own trades ...

dodifx2
341
dodifx2 2025.01.01 23:49 
 

It looks promising, I will update this after a month.

Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping . Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que: Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading, Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital, Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading", Trabalha sem martingale nem grids pesados, Opera no timeframe M15 (em breve també
Filtro:
Responder ao comentário