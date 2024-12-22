Synapse Trader MT5

Synapse Trader: Uma rede neural que abre novos horizontes no trading

Imagine um consultor que não apenas analisa o mercado, mas se torna o seu assistente inteligente, aprendendo todos os dias e se adaptando às condições de mercado em constante mudança. Synapse Trader é uma ferramenta única, baseada em tecnologias avançadas de redes neurais, capaz de captar os sinais mais sutis do mercado. Não é apenas um consultor especialista, é uma rede neural viva que pensa, prevê e evolui.

Synapse Trader EA está disponível por $399 durante o período de festas.

Missão do Synapse Trader

Synapse Trader foi criado com um único propósito: liberar todo o potencial das redes neurais no trading, fornecendo aos traders uma ferramenta que analisa o mercado de forma mais profunda do que nunca e os ajuda a tomar decisões informadas com base em centenas de fatores. Isto não é apenas um algoritmo — é o cérebro neural do trading.

Características principais

1. Synaptic Neural Core™

No núcleo do consultor está a poderosa rede neural multicamadas Synaptic Neural Core™, que aprende de forma autônoma analisando dados históricos, condições atuais do mercado e até mesmo o comportamento coletivo. Ela simula o funcionamento do cérebro humano, permitindo que:

Detecte padrões ocultos nos dados.

Preveja o comportamento do mercado considerando ciclos históricos e tendências atuais.

Melhore continuamente sua precisão com cada nova operação.

2. Evolução Neural Dinâmica (Dynamic Neural Evolution)

A tecnologia Dynamic Neural Evolution permite que a rede neural se adapte a quaisquer mudanças no mercado:

Padrões complexos: A rede neural analisa não apenas os movimentos de preços, mas também as correlações ocultas entre ativos.

A rede neural analisa não apenas os movimentos de preços, mas também as correlações ocultas entre ativos. Análise emocional: Captura os sentimentos dos participantes do mercado, como pânico ou euforia, utilizando dados de volumes e volatilidade.

Captura os sentimentos dos participantes do mercado, como pânico ou euforia, utilizando dados de volumes e volatilidade. Adaptação temporal: Ajusta dinamicamente suas previsões com base na hora do dia, atividade do mercado e eventos fundamentais.

3. Memória Neural Temporal (TNM)

Synapse Trader integra o módulo Temporal Neural Memory, que permite à rede neural lembrar eventos de mercado chave e incorporá-los à sua análise. Isso oferece as seguintes vantagens:

Previsões baseadas em eventos passados semelhantes à situação atual.

Consideração de tendências de longo prazo e padrões históricos.

Melhoria contínua do modelo à medida que o volume de dados cresce.

Módulos de Estratégia

1. Módulo de Precisão em Ouro (XAU/USD)

Este módulo é dedicado exclusivamente ao trading do par ouro-dólar (XAU/USD), aproveitando todo o espectro de capacidades neurais do Synapse Trader. Ele aplica tecnologias avançadas de reconhecimento de padrões, previsão de tendências e análise de volatilidade para garantir precisão e adaptabilidade em um dos mercados mais dinâmicos.

2. Módulo de Insights em Euro (EUR/USD)

Projetado especialmente para o par EUR/USD, este módulo ajusta a rede neural do Synapse Trader às particularidades do par de moedas mais negociado do mundo. Por meio de configurações precisas e calibrações específicas, ele oferece desempenho consistente e estratégias otimizadas.

3. Módulo Dinâmico da Libra (GBP/USD)

Focado exclusivamente no par GBP/USD, este módulo utiliza ajustes específicos e configurações personalizadas para navegar pela volatilidade e padrões comportamentais únicos deste par. Ele combina insights de aprendizado profundo e adaptações específicas ao mercado para maximizar as oportunidades neste mercado de alto impacto.

Especificações técnicas

Pares de moedas: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD Timeframes: H1

H1 Depósito mínimo: $200

$200 Tipo de conta recomendada: ECN ou Raw Spread

ECN ou Raw Spread Alavancagem: De 1:30 a 1:1000

Características:

Cada operação é protegida com Stop Loss para a segurança do capital.

para a segurança do capital. Cálculo automático de lotes integrado para garantir a gestão ideal de riscos.

Instalação simples com configurações padrão otimizadas para a maioria dos brokers.

Os resultados do testador de estratégias se alinham perfeitamente ao desempenho em tempo real.

Totalmente compatível com todas as firmas de trading proprietárias.

Uma escolha ideal para traders iniciantes e experientes.

Alimentado por Synaptic Neural Core™ , fornecendo trading baseado em tecnologia de redes neurais.

, fornecendo trading baseado em tecnologia de redes neurais. Compatível com qualquer broker e tipo de conta.

Nota: Embora os resultados anteriores demonstrem o potencial do sistema, os resultados futuros podem variar de acordo com as condições do mercado.



