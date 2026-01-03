Price Volume Distribution MT5

Price Volume Distribution - Análise Profissional de Distribuição de Volume Ferramenta de análise Volume Profile de alta performance para MetaTrader 5 com exibição visual e suporte para integração com EA.

Introdução O Price Volume Distribution é um indicador que analisa a distribuição do volume de negociação por nível de preço, ajudando a identificar zonas de alta liquidez, o ponto POC (Point of Control) e a Área de Valor (Value Area). O indicador utiliza dados M1 para cálculos precisos, exibindo um histograma visual com alta capacidade de personalização.

Principais Características

User Manual : Link





Alta Performance e Estabilidade

Latência inferior a 10ms por vela

Mais de 609 objetos gráficos pré-otimizados (object pooling)

Sem repintura (zero repaint)

Operação estável por mais de 24h sem vazamento de memória

Utiliza cerca de 100KB de RAM por instância

Análise de POC e Value Area

Point of Control (POC): Nível de preço com o maior volume de negociação

Value Area High (VAH): Limite superior da área de valor

Value Area Low (VAL): Limite inferior da área de valor

Proporção da Área de Valor ajustável de 50-95% (padrão 70%)

Cálculo objetivo baseado em dados reais

Suporte a Múltiplas Sessões

D1: Análise por dia de negociação

Sessão de Londres: 08:00-16:30 GMT

Sessão de Nova York: 13:30-22:00 GMT

Sessão Asiática: 22:00-08:00 GMT

Custom Range: Personalização do horário de início/fim

Exibição simultânea de 1 a 3 sessões

Detecção de Spike de Volume

Pontos amarelos marcam as velas com volume anormal

Limiar de detecção: 1.0-10.0x (padrão 2.0x em relação à média)

Limite máximo de 100 marcadores para otimizar a performance

Sistema de Filtro de Sinais de 3 Zonas

Zona 1 (Resistência): Preço acima de VAH → Tendência de venda

Zona 2 (Área de Valor): Preço entre VAH-VAL → Depende do contexto

Zona 3 (Suporte): Preço abaixo de VAL → Tendência de compra

Visualização Flexível

Histograma com gradientes de cores personalizados

Ajuste da largura da barra: 1-50 pixels

Linhas POC/VAH/VAL com cores distintas

Retângulos marcando a área de valor

Rótulos exibindo preço e volume

Parâmetros Técnicos

Configuração do Histograma

Number of Rows: 24-500 bins (padrão 100)

Value Area Percentage: 50-95% (padrão 70%)

Histogram Width: 1-50 pixels

Gradient Colors: Personalização das cores de/para

Modo de Perfil

SESSION: Análise por sessão de negociação

FIXED_RANGE: Intervalo de tempo fixo

VISIBLE_RANGE: De acordo com a área visível no gráfico

Volume Spike Detection

Spike Threshold: 1.0-10.0x

Max Spike Markers: 100

Marker Color: Personalizável

Exibição Multi-Sessão

Sessions to Display: 1-3

Session Template: D1/Londres/NY/Asiática/Custom

Custom Start/End Time: HH:MM

Verificação e Compatibilidade Testado em:

XAUUSD (Ouro)

EURUSD

GBPUSD

Outros pares de forex

Requisitos do Sistema:

MetaTrader 5 build 3500+

Timeframe recomendado: M15 ou superior

Dados M1 devem estar disponíveis

Guia do Usuário

Instalação: Arraste o indicador para o gráfico a partir do Navegador Configuração: Selecione o modelo de sessão ou intervalo personalizado Personalização: Ajuste o número de linhas, cores e largura Análise: Observe POC/VAH/VAL e spikes de volume Integração EA: Use iCustom() para ler os buffers

Notas Importantes

Este indicador é uma ferramenta de análise técnica, não um sinal de negociação

A eficácia depende da estratégia e gestão de risco do trader

Recomendado backtest em dados históricos antes do uso real

Necessário dados M1 completos para cálculo preciso

Price Volume Distribution - Ferramenta profissional de análise de distribuição de volume para traders do MetaTrader 5.