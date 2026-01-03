Price Volume Distribution MT5

Price Volume Distribution - Análise Profissional de Distribuição de Volume Ferramenta de análise Volume Profile de alta performance para MetaTrader 5 com exibição visual e suporte para integração com EA.

Introdução O Price Volume Distribution é um indicador que analisa a distribuição do volume de negociação por nível de preço, ajudando a identificar zonas de alta liquidez, o ponto POC (Point of Control) e a Área de Valor (Value Area). O indicador utiliza dados M1 para cálculos precisos, exibindo um histograma visual com alta capacidade de personalização.

Principais Características

Alta Performance e Estabilidade

  • Latência inferior a 10ms por vela

  • Mais de 609 objetos gráficos pré-otimizados (object pooling)

  • Sem repintura (zero repaint)

  • Operação estável por mais de 24h sem vazamento de memória

  • Utiliza cerca de 100KB de RAM por instância

Análise de POC e Value Area

  • Point of Control (POC): Nível de preço com o maior volume de negociação

  • Value Area High (VAH): Limite superior da área de valor

  • Value Area Low (VAL): Limite inferior da área de valor

  • Proporção da Área de Valor ajustável de 50-95% (padrão 70%)

  • Cálculo objetivo baseado em dados reais

Suporte a Múltiplas Sessões

  • D1: Análise por dia de negociação

  • Sessão de Londres: 08:00-16:30 GMT

  • Sessão de Nova York: 13:30-22:00 GMT

  • Sessão Asiática: 22:00-08:00 GMT

  • Custom Range: Personalização do horário de início/fim

  • Exibição simultânea de 1 a 3 sessões

Detecção de Spike de Volume

  • Pontos amarelos marcam as velas com volume anormal

  • Limiar de detecção: 1.0-10.0x (padrão 2.0x em relação à média)

  • Limite máximo de 100 marcadores para otimizar a performance

Sistema de Filtro de Sinais de 3 Zonas

  • Zona 1 (Resistência): Preço acima de VAH → Tendência de venda

  • Zona 2 (Área de Valor): Preço entre VAH-VAL → Depende do contexto

  • Zona 3 (Suporte): Preço abaixo de VAL → Tendência de compra

Visualização Flexível

  • Histograma com gradientes de cores personalizados

  • Ajuste da largura da barra: 1-50 pixels

  • Linhas POC/VAH/VAL com cores distintas

  • Retângulos marcando a área de valor

  • Rótulos exibindo preço e volume

Parâmetros Técnicos

Configuração do Histograma

  • Number of Rows: 24-500 bins (padrão 100)

  • Value Area Percentage: 50-95% (padrão 70%)

  • Histogram Width: 1-50 pixels

  • Gradient Colors: Personalização das cores de/para

Modo de Perfil

  • SESSION: Análise por sessão de negociação

  • FIXED_RANGE: Intervalo de tempo fixo

  • VISIBLE_RANGE: De acordo com a área visível no gráfico

Volume Spike Detection

  • Spike Threshold: 1.0-10.0x

  • Max Spike Markers: 100

  • Marker Color: Personalizável

Exibição Multi-Sessão

  • Sessions to Display: 1-3

  • Session Template: D1/Londres/NY/Asiática/Custom

  • Custom Start/End Time: HH:MM

Verificação e Compatibilidade Testado em:

  • XAUUSD (Ouro)

  • EURUSD

  • GBPUSD

  • Outros pares de forex

Requisitos do Sistema:

  • MetaTrader 5 build 3500+

  • Timeframe recomendado: M15 ou superior

  • Dados M1 devem estar disponíveis

Guia do Usuário

  1. Instalação: Arraste o indicador para o gráfico a partir do Navegador

  2. Configuração: Selecione o modelo de sessão ou intervalo personalizado

  3. Personalização: Ajuste o número de linhas, cores e largura

  4. Análise: Observe POC/VAH/VAL e spikes de volume

  5. Integração EA: Use iCustom() para ler os buffers

Notas Importantes

  • Este indicador é uma ferramenta de análise técnica, não um sinal de negociação

  • A eficácia depende da estratégia e gestão de risco do trader

  • Recomendado backtest em dados históricos antes do uso real

  • Necessário dados M1 completos para cálculo preciso

Price Volume Distribution - Ferramenta profissional de análise de distribuição de volume para traders do MetaTrader 5.


