Price Volume Distribution MT5
- Indicadores
- Ich Khiem Nguyen
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Price Volume Distribution - Análise Profissional de Distribuição de Volume Ferramenta de análise Volume Profile de alta performance para MetaTrader 5 com exibição visual e suporte para integração com EA.
Introdução O Price Volume Distribution é um indicador que analisa a distribuição do volume de negociação por nível de preço, ajudando a identificar zonas de alta liquidez, o ponto POC (Point of Control) e a Área de Valor (Value Area). O indicador utiliza dados M1 para cálculos precisos, exibindo um histograma visual com alta capacidade de personalização.
Principais Características
Alta Performance e Estabilidade
-
Latência inferior a 10ms por vela
-
Mais de 609 objetos gráficos pré-otimizados (object pooling)
-
Sem repintura (zero repaint)
-
Operação estável por mais de 24h sem vazamento de memória
-
Utiliza cerca de 100KB de RAM por instância
Análise de POC e Value Area
-
Point of Control (POC): Nível de preço com o maior volume de negociação
-
Value Area High (VAH): Limite superior da área de valor
-
Value Area Low (VAL): Limite inferior da área de valor
-
Proporção da Área de Valor ajustável de 50-95% (padrão 70%)
-
Cálculo objetivo baseado em dados reais
Suporte a Múltiplas Sessões
-
D1: Análise por dia de negociação
-
Sessão de Londres: 08:00-16:30 GMT
-
Sessão de Nova York: 13:30-22:00 GMT
-
Sessão Asiática: 22:00-08:00 GMT
-
Custom Range: Personalização do horário de início/fim
-
Exibição simultânea de 1 a 3 sessões
Detecção de Spike de Volume
-
Pontos amarelos marcam as velas com volume anormal
-
Limiar de detecção: 1.0-10.0x (padrão 2.0x em relação à média)
-
Limite máximo de 100 marcadores para otimizar a performance
Sistema de Filtro de Sinais de 3 Zonas
-
Zona 1 (Resistência): Preço acima de VAH → Tendência de venda
-
Zona 2 (Área de Valor): Preço entre VAH-VAL → Depende do contexto
-
Zona 3 (Suporte): Preço abaixo de VAL → Tendência de compra
Visualização Flexível
-
Histograma com gradientes de cores personalizados
-
Ajuste da largura da barra: 1-50 pixels
-
Linhas POC/VAH/VAL com cores distintas
-
Retângulos marcando a área de valor
-
Rótulos exibindo preço e volume
Parâmetros Técnicos
Configuração do Histograma
-
Number of Rows: 24-500 bins (padrão 100)
-
Value Area Percentage: 50-95% (padrão 70%)
-
Histogram Width: 1-50 pixels
-
Gradient Colors: Personalização das cores de/para
Modo de Perfil
-
SESSION: Análise por sessão de negociação
-
FIXED_RANGE: Intervalo de tempo fixo
-
VISIBLE_RANGE: De acordo com a área visível no gráfico
Volume Spike Detection
-
Spike Threshold: 1.0-10.0x
-
Max Spike Markers: 100
-
Marker Color: Personalizável
Exibição Multi-Sessão
-
Sessions to Display: 1-3
-
Session Template: D1/Londres/NY/Asiática/Custom
-
Custom Start/End Time: HH:MM
Verificação e Compatibilidade Testado em:
-
XAUUSD (Ouro)
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
Outros pares de forex
Requisitos do Sistema:
-
MetaTrader 5 build 3500+
-
Timeframe recomendado: M15 ou superior
-
Dados M1 devem estar disponíveis
Guia do Usuário
-
Instalação: Arraste o indicador para o gráfico a partir do Navegador
-
Configuração: Selecione o modelo de sessão ou intervalo personalizado
-
Personalização: Ajuste o número de linhas, cores e largura
-
Análise: Observe POC/VAH/VAL e spikes de volume
-
Integração EA: Use iCustom() para ler os buffers
Notas Importantes
-
Este indicador é uma ferramenta de análise técnica, não um sinal de negociação
-
A eficácia depende da estratégia e gestão de risco do trader
-
Recomendado backtest em dados históricos antes do uso real
-
Necessário dados M1 completos para cálculo preciso
