One-Chart EA: Frozen Pulse deve ser executado em um único gráfico (XAGUSD) M15 e negocia automaticamente em todos os símbolos.

Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 178.

Frozen Pulse - O Futuro do Trading

Gestão de Risco: Recursos robustos de stop-loss e take-profit garantem que suas negociações estejam sempre protegidas.

Configuração Simples: Nenhuma configuração complicada é necessária. Basta carregar o EA em seu gráfico e ele está pronto para usar!

Nenhuma configuração complicada é necessária. Basta carregar o EA em seu gráfico e ele está pronto para usar! Estratégia: Utiliza "Quebras de Canal Keltner" para identificar negociações de rompimento potenciais usando bandas baseadas em volatilidade.



Frozen Pulse?

Algoritmos avançados para tomada de decisão mais rápida.

Otimizado para mercados voláteis como XAGUSD.

Suporta diversos corretores com spreads baixos.

Funciona perfeitamente com desafios de empresas de capital e contas financiadas.

Usando nossas estratégias sofisticadas, Frozen Pulse garante um trading estável, eficiente e lucrativo em diferentes condições de mercado. Seja você um trader iniciante ou experiente, este EA se adapta às suas necessidades.

Instalação e Configuração

Instale o EA em sua plataforma MetaTrader e aplique-o a um gráfico (XAGUSD). Selecione o período (M15), ajuste o tamanho do lote se necessário e deixe o EA fazer o resto. Certifique-se de que sua conta esteja rodando em um VPS para negociação contínua.

Depósito Mínimo: Recomendamos pelo menos $200 para os melhores resultados.

