One-Chart EA: Frozen Pulse deve ser executado em um único gráfico (XAGUSD) M15  e negocia automaticamente em todos os símbolos.

Extra details on set-up: (link)

- Por favor, entre em contato conosco para o link de sinal ao vivo após a compra.

Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details.

Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 178.

Kindly join our MQL5 channel: (link)

  • Gestão de Risco: Recursos robustos de stop-loss e take-profit garantem que suas negociações estejam sempre protegidas.
  • Configuração Simples: Nenhuma configuração complicada é necessária. Basta carregar o EA em seu gráfico e ele está pronto para usar!
  • Estratégia: Utiliza "Quebras de Canal Keltner" para identificar negociações de rompimento potenciais usando bandas baseadas em volatilidade.

Frozen Pulse?

  • Algoritmos avançados para tomada de decisão mais rápida.
  • Otimizado para mercados voláteis como XAGUSD.
  • Suporta diversos corretores com spreads baixos.
  • Funciona perfeitamente com desafios de empresas de capital e contas financiadas.

Usando nossas estratégias sofisticadas, Frozen Pulse garante um trading estável, eficiente e lucrativo em diferentes condições de mercado. Seja você um trader iniciante ou experiente, este EA se adapta às suas necessidades.

Instalação e Configuração

  1. Instale o EA em sua plataforma MetaTrader e aplique-o a um gráfico (XAGUSD).
  2. Selecione o período (M15), ajuste o tamanho do lote se necessário e deixe o EA fazer o resto.
  3. Certifique-se de que sua conta esteja rodando em um VPS para negociação contínua.

Depósito Mínimo: Recomendamos pelo menos $200 para os melhores resultados.

Contato

Após a compra, por favor, nos envie uma mensagem privada para obter acesso ao canal privado do Telegram, onde você receberá as últimas atualizações, notícias e instruções. Este canal exclusivo está disponível apenas para nossos clientes!


