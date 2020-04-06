Frozen Pulse
One-Chart EA: Frozen Pulse deve ser executado em um único gráfico (XAGUSD) M15 e negocia automaticamente em todos os símbolos.
Extra details on set-up: - Por favor, entre em contato conosco para o link de sinal ao vivo após a compra.
Backtests only work right with my provided settings. Contact me for details.
Pricing starts at 120. Only 2 traders have access so far. After 10 licenses are issued, price increases to 178.
- Gestão de Risco: Recursos robustos de stop-loss e take-profit garantem que suas negociações estejam sempre protegidas.
- Configuração Simples: Nenhuma configuração complicada é necessária. Basta carregar o EA em seu gráfico e ele está pronto para usar!
- Estratégia: Utiliza "Quebras de Canal Keltner" para identificar negociações de rompimento potenciais usando bandas baseadas em volatilidade.
Frozen Pulse?
- Algoritmos avançados para tomada de decisão mais rápida.
- Otimizado para mercados voláteis como XAGUSD.
- Suporta diversos corretores com spreads baixos.
- Funciona perfeitamente com desafios de empresas de capital e contas financiadas.
Usando nossas estratégias sofisticadas, Frozen Pulse garante um trading estável, eficiente e lucrativo em diferentes condições de mercado. Seja você um trader iniciante ou experiente, este EA se adapta às suas necessidades.
Instalação e Configuração
- Instale o EA em sua plataforma MetaTrader e aplique-o a um gráfico (XAGUSD).
- Selecione o período (M15), ajuste o tamanho do lote se necessário e deixe o EA fazer o resto.
- Certifique-se de que sua conta esteja rodando em um VPS para negociação contínua.
Depósito Mínimo: Recomendamos pelo menos $200 para os melhores resultados.
Contato
Após a compra, por favor, nos envie uma mensagem privada para obter acesso ao canal privado do Telegram, onde você receberá as últimas atualizações, notícias e instruções. Este canal exclusivo está disponível apenas para nossos clientes!