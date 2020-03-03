Iron Silk MT5
- Experts
- Najlaa Alsalih
- Versão: 1.32
- Atualizado: 14 dezembro 2025
- Ativações: 10
Iron Silk - O Futuro da Negociação
- Detalhes extras sobre a configuração: (link)
- Por favor, entre em contato conosco para o link do sinal ao vivo após a compra.
-
Bônus de fidelidade — me envie uma mensagem após a compra para obter um EA de presente.
-
Por gentileza, junte-se ao nosso canal MQL5 (para Telegram me contate): (link)
Backtests funcionam melhor com as configurações que forneci. Entre em contato comigo para o arquivo.
Os preços começam em 1000. Apenas 1 traders têm acesso até agora. Após 5 licenças serem emitidas, o preço aumenta para 1460.
****** Deixe-me saber se você deseja um Arquivo da versão de teste para uso somente em demonstração. ******
- Gestão de Risco: Recursos de stop-loss e take-profit integrados garantem que suas negociações estejam sempre protegidas (contate-me para mais informações).
- Configuração Simples: EA de Um Gráfico- Iron Silk deve operar em um gráfico apenas (XAGUSD) M30 e opera automaticamente em todos os símbolos.
- Estrategia: Aplica o "Padrão de Wolfe Wave" para detectar pontos de reversão potenciais, identificando padrões de cinco ondas nos movimentos de preços.
Iron Silk?
- Algoritmos avançados para uma tomada de decisão mais rápida.
- Otimizado para mercados voláteis como XAGUSD.
- Suporta diversos corretores com qualquer spread.
- Funciona muito bem com desafios de firmas prop e contas financiadas (contate-me para mais detalhes).
Usando nossas estratégias sofisticadas, Iron Silk garante uma negociação estável, eficiente e lucrativa sob diferentes condições de mercado. Se você é um iniciante ou um trader experiente, este EA se adapta às suas necessidades.
Instalação e Configuração
- Instale o EA em sua plataforma MetaTrader e aplique-o a um gráfico (XAGUSD).
- Selecione o período de tempo (M30), ajuste o tamanho do lote se necessário e deixe o EA fazer o resto.
- Certifique-se de que sua conta está rodando em um VPS para negociação contínua.
Depósito Mínimo: Recomendamos pelo menos $200 para os melhores resultados.
Entre em Contato Conosco
Após a compra, por favor, envie-nos uma mensagem privada para obter acesso ao canal privado do Telegram, onde você receberá as últimas atualizações, notícias e instruções. Este canal exclusivo está disponível apenas para nossos clientes!