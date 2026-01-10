HyperX Gold
- Experts
- Fabio Augusto Sales Nogueira
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
🔶 Visão Geral
HyperX Gold é um Expert Advisor profissional desenvolvido para operar XAUUSD (ouro) com lógica direcional, filtros internos e gerenciamento de risco consistente.
Ele foi projetado para ser leve, direto e fácil de configurar, sem martingale, grid ou multiplicação de lotes. Capital minimo para operar em conta real: US$ 10.000 ( Ideal: US$ 20.000 )
🔶 Estratégia
O EA opera apenas quando há alinhamento entre:
- Tendência principal (H4)
- Condições de volatilidade
- Confiança mínima interna
- Horário e dia permitidos pelo usuário
A lógica busca movimentos direcionais do ouro com SL curto e TP mais longo, resultando em uma relação risco/retorno favorável.
Todos os filtros estratégicos são internos e não exigem configuração manual.
🔶 Características
- Operação direcional baseada em tendência
- SL e TP dinâmicos via ATR (interno)
- Filtro de confiança mínima (interno)
- Compatível com qualquer corretora (símbolo configurável)
- Sem martingale, sem grid, sem multiplicação de lotes
- Baixa frequência, alta qualidade de sinais
- Código otimizado e leve
- Fácil de usar, mesmo para iniciantes
🔶 Inputs Visíveis
- InpSymbol: símbolo do ouro na corretora (ex: XAUUSD, GOLD, XAUUSD.a)
- InpLotSize: lote fixo por operação
- AllowMonday – AllowFriday: dias permitidos
- TradingStartHour / TradingEndHour: janela diária de operação
- MagicNumber: identificador único das ordens
🔶 Como Testar
- Use “Every tick based on real ticks”
- Período recomendado: 2024–2025
- Utilize o preset incluído para garantir consistência
🔶 Requisitos
- MetaTrader 5
- Conta com ouro habilitado
- Spread variável recomendado
🔶 Aviso
Este EA não garante lucros.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Utilize gerenciamento de risco adequado ao seu perfil.
