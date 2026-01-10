🔶 Visão Geral

HyperX Gold é um Expert Advisor profissional desenvolvido para operar XAUUSD (ouro) com lógica direcional, filtros internos e gerenciamento de risco consistente.

Ele foi projetado para ser leve, direto e fácil de configurar, sem martingale, grid ou multiplicação de lotes. Capital minimo para operar em conta real: US$ 10.000 ( Ideal: US$ 20.000 )

🔶 Estratégia

O EA opera apenas quando há alinhamento entre:

Tendência principal (H4)

Condições de volatilidade

Confiança mínima interna

Horário e dia permitidos pelo usuário

A lógica busca movimentos direcionais do ouro com SL curto e TP mais longo, resultando em uma relação risco/retorno favorável.

Todos os filtros estratégicos são internos e não exigem configuração manual.

🔶 Características

Operação direcional baseada em tendência

SL e TP dinâmicos via ATR (interno)

Filtro de confiança mínima (interno)

Compatível com qualquer corretora (símbolo configurável)

Sem martingale, sem grid, sem multiplicação de lotes

Baixa frequência, alta qualidade de sinais

Código otimizado e leve

Fácil de usar, mesmo para iniciantes

🔶 Inputs Visíveis

InpSymbol : símbolo do ouro na corretora (ex: XAUUSD, GOLD, XAUUSD.a)

: símbolo do ouro na corretora (ex: XAUUSD, GOLD, XAUUSD.a) InpLotSize : lote fixo por operação

: lote fixo por operação AllowMonday – AllowFriday : dias permitidos

: dias permitidos TradingStartHour / TradingEndHour : janela diária de operação

: janela diária de operação MagicNumber: identificador único das ordens

🔶 Como Testar

Use “Every tick based on real ticks”

Período recomendado: 2024–2025

Utilize o preset incluído para garantir consistência

🔶 Requisitos

MetaTrader 5

Conta com ouro habilitado

Spread variável recomendado

🔶 Aviso

Este EA não garante lucros.

Resultados passados não garantem resultados futuros.

Utilize gerenciamento de risco adequado ao seu perfil.

