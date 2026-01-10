HyperX Gold

🔶 Visão Geral

HyperX Gold é um Expert Advisor profissional desenvolvido para operar XAUUSD (ouro) com lógica direcional, filtros internos e gerenciamento de risco consistente.
Ele foi projetado para ser leve, direto e fácil de configurar, sem martingale, grid ou multiplicação de lotes. Capital minimo para operar em conta real: US$ 10.000 ( Ideal: US$ 20.000 )

🔶 Estratégia

O EA opera apenas quando há alinhamento entre:

  • Tendência principal (H4)
  • Condições de volatilidade
  • Confiança mínima interna
  • Horário e dia permitidos pelo usuário

A lógica busca movimentos direcionais do ouro com SL curto e TP mais longo, resultando em uma relação risco/retorno favorável.
Todos os filtros estratégicos são internos e não exigem configuração manual.

🔶 Características

  • Operação direcional baseada em tendência
  • SL e TP dinâmicos via ATR (interno)
  • Filtro de confiança mínima (interno)
  • Compatível com qualquer corretora (símbolo configurável)
  • Sem martingale, sem grid, sem multiplicação de lotes
  • Baixa frequência, alta qualidade de sinais
  • Código otimizado e leve
  • Fácil de usar, mesmo para iniciantes

🔶 Inputs Visíveis

  • InpSymbol: símbolo do ouro na corretora (ex: XAUUSD, GOLD, XAUUSD.a)
  • InpLotSize: lote fixo por operação
  • AllowMonday – AllowFriday: dias permitidos
  • TradingStartHour / TradingEndHour: janela diária de operação
  • MagicNumber: identificador único das ordens

🔶 Como Testar

  • Use “Every tick based on real ticks”
  • Período recomendado: 2024–2025
  • Utilize o preset incluído para garantir consistência

🔶 Requisitos

  • MetaTrader 5
  • Conta com ouro habilitado
  • Spread variável recomendado

🔶 Aviso

Este EA não garante lucros.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Utilize gerenciamento de risco adequado ao seu perfil.

