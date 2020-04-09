Problema que esta ferramenta resolve

No Testador de Estratégias do MetaTrader 5, os traders normalmente não podem executar operações manualmente. Você fica limitado a observar o comportamento de um Expert Advisor (EA) automatizado, sem a possibilidade de abrir ordens de Buy ou Sell por conta própria para testes manuais de estratégia, prática de price action ou análise discricionária.

O Algoyin MT5 Strategy Tester resolve essa limitação ao permitir que você:

Execute operações diretamente dentro do Testador de Estratégias do MT5

Abra posições de Buy e Sell usando botões de um clique

Aplique automaticamente níveis predefinidos de Stop Loss e Take Profit em cada operação

Feche instantaneamente todas as posições abertas com uma única ação

Teste e refine ideias de trading manualmente em um ambiente de backtesting controlado

Combine execução manual de trades com indicadores técnicos integrados para análise e confirmação

Funcionalidades de execução manual de trades

Botão BUY para abrir ordens de compra instantaneamente

Botão SELL para abrir ordens de venda instantaneamente

Botão CLOSE para fechar todas as posições abertas criadas pelo EA

Tamanho de lote fixo com Stop Loss e Take Profit aplicados automaticamente

Não há necessidade de arrastar níveis manualmente ou digitar preços

Explicação dos principais parâmetros de trading

1. LOT-SIZE

Define o volume fixo de negociação usado ao executar ordens de Buy ou Sell.

Todas as operações utilizam o mesmo tamanho de lote

Ajuda a manter consistência durante os testes de estratégia

Ideal para backtesting e sessões de prática

2. SL PRICE INTERVAL

Controla a distância entre o preço de entrada e o Stop Loss.

Definido como um valor de preço, não em pontos

Aplicado automaticamente quando a operação é aberta

Em operações de Buy, o SL é colocado abaixo do preço de entrada

Em operações de Sell, o SL é colocado acima do preço de entrada

3. TP PRICE INTERVAL

Controla a distância entre o preço de entrada e o Take Profit.

Definido como um valor de preço

Aplicado automaticamente na execução da operação

Torna o teste de risco-retorno simples e rápido

Indicadores opcionais (totalmente configuráveis)

Você pode escolher quais indicadores exibir e ajustar suas configurações.

Todos os indicadores são apenas para análise visual e não executam operações automaticamente.

Indicadores incluídos

Média Móvel Rápida (Fast Moving Average)

Visualização de tendência e momentum de curto prazo

Média Móvel Lenta (Slow Moving Average)

Confirmação da direção da tendência principal

RSI (Índice de Força Relativa)

Condições de sobrecompra e sobrevenda

ATR (Average True Range)

Medição da volatilidade do mercado

ADX (Average Directional Index)

Análise da força da tendência

Oscilador Estocástico

Detecção de momentum, reversões e pullbacks

Cada indicador pode ser:

Ativado ou desativado

Personalizado (períodos, métodos, tipos de preço)

Casos de uso ideais