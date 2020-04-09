Algoyin MT5 Strategy Tester

Problema que esta ferramenta resolve

No Testador de Estratégias do MetaTrader 5, os traders normalmente não podem executar operações manualmente. Você fica limitado a observar o comportamento de um Expert Advisor (EA) automatizado, sem a possibilidade de abrir ordens de Buy ou Sell por conta própria para testes manuais de estratégia, prática de price action ou análise discricionária.

O Algoyin MT5 Strategy Tester resolve essa limitação ao permitir que você:

  • Execute operações diretamente dentro do Testador de Estratégias do MT5

  • Abra posições de Buy e Sell usando botões de um clique

  • Aplique automaticamente níveis predefinidos de Stop Loss e Take Profit em cada operação

  • Feche instantaneamente todas as posições abertas com uma única ação

  • Teste e refine ideias de trading manualmente em um ambiente de backtesting controlado

  • Combine execução manual de trades com indicadores técnicos integrados para análise e confirmação

Funcionalidades de execução manual de trades

  • Botão BUY para abrir ordens de compra instantaneamente

  • Botão SELL para abrir ordens de venda instantaneamente

  • Botão CLOSE para fechar todas as posições abertas criadas pelo EA

  • Tamanho de lote fixo com Stop Loss e Take Profit aplicados automaticamente

  • Não há necessidade de arrastar níveis manualmente ou digitar preços

Explicação dos principais parâmetros de trading

1. LOT-SIZE

Define o volume fixo de negociação usado ao executar ordens de Buy ou Sell.

  • Todas as operações utilizam o mesmo tamanho de lote

  • Ajuda a manter consistência durante os testes de estratégia

  • Ideal para backtesting e sessões de prática

2. SL PRICE INTERVAL

Controla a distância entre o preço de entrada e o Stop Loss.

  • Definido como um valor de preço, não em pontos

  • Aplicado automaticamente quando a operação é aberta

  • Em operações de Buy, o SL é colocado abaixo do preço de entrada

  • Em operações de Sell, o SL é colocado acima do preço de entrada

3. TP PRICE INTERVAL

Controla a distância entre o preço de entrada e o Take Profit.

  • Definido como um valor de preço

  • Aplicado automaticamente na execução da operação

  • Torna o teste de risco-retorno simples e rápido

Indicadores opcionais (totalmente configuráveis)

Você pode escolher quais indicadores exibir e ajustar suas configurações.
Todos os indicadores são apenas para análise visual e não executam operações automaticamente.

Indicadores incluídos

  • Média Móvel Rápida (Fast Moving Average)
    Visualização de tendência e momentum de curto prazo

  • Média Móvel Lenta (Slow Moving Average)
    Confirmação da direção da tendência principal

  • RSI (Índice de Força Relativa)
    Condições de sobrecompra e sobrevenda

  • ATR (Average True Range)
    Medição da volatilidade do mercado

  • ADX (Average Directional Index)
    Análise da força da tendência

  • Oscilador Estocástico
    Detecção de momentum, reversões e pullbacks

Cada indicador pode ser:

  • Ativado ou desativado

  • Personalizado (períodos, métodos, tipos de preço)

Casos de uso ideais

  • Testes manuais de estratégias no Testador de Estratégias do MT5

  • Prática de price action e trading discricionário

  • Validação de estratégias baseadas em indicadores

  • Aprendizado e aperfeiçoamento das habilidades de execução de trades


