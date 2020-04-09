Algoyin MT5 Strategy Tester
- Utilitários
- Israel Pelumi Abioye
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Problema que esta ferramenta resolve
No Testador de Estratégias do MetaTrader 5, os traders normalmente não podem executar operações manualmente. Você fica limitado a observar o comportamento de um Expert Advisor (EA) automatizado, sem a possibilidade de abrir ordens de Buy ou Sell por conta própria para testes manuais de estratégia, prática de price action ou análise discricionária.
O Algoyin MT5 Strategy Tester resolve essa limitação ao permitir que você:
-
Execute operações diretamente dentro do Testador de Estratégias do MT5
-
Abra posições de Buy e Sell usando botões de um clique
-
Aplique automaticamente níveis predefinidos de Stop Loss e Take Profit em cada operação
-
Feche instantaneamente todas as posições abertas com uma única ação
-
Teste e refine ideias de trading manualmente em um ambiente de backtesting controlado
-
Combine execução manual de trades com indicadores técnicos integrados para análise e confirmação
Funcionalidades de execução manual de trades
-
Botão BUY para abrir ordens de compra instantaneamente
-
Botão SELL para abrir ordens de venda instantaneamente
-
Botão CLOSE para fechar todas as posições abertas criadas pelo EA
-
Tamanho de lote fixo com Stop Loss e Take Profit aplicados automaticamente
-
Não há necessidade de arrastar níveis manualmente ou digitar preços
Explicação dos principais parâmetros de trading
1. LOT-SIZE
Define o volume fixo de negociação usado ao executar ordens de Buy ou Sell.
-
Todas as operações utilizam o mesmo tamanho de lote
-
Ajuda a manter consistência durante os testes de estratégia
-
Ideal para backtesting e sessões de prática
2. SL PRICE INTERVAL
Controla a distância entre o preço de entrada e o Stop Loss.
-
Definido como um valor de preço, não em pontos
-
Aplicado automaticamente quando a operação é aberta
-
Em operações de Buy, o SL é colocado abaixo do preço de entrada
-
Em operações de Sell, o SL é colocado acima do preço de entrada
3. TP PRICE INTERVAL
Controla a distância entre o preço de entrada e o Take Profit.
-
Definido como um valor de preço
-
Aplicado automaticamente na execução da operação
-
Torna o teste de risco-retorno simples e rápido
Indicadores opcionais (totalmente configuráveis)
Você pode escolher quais indicadores exibir e ajustar suas configurações.
Todos os indicadores são apenas para análise visual e não executam operações automaticamente.
Indicadores incluídos
-
Média Móvel Rápida (Fast Moving Average)
Visualização de tendência e momentum de curto prazo
-
Média Móvel Lenta (Slow Moving Average)
Confirmação da direção da tendência principal
-
RSI (Índice de Força Relativa)
Condições de sobrecompra e sobrevenda
-
ATR (Average True Range)
Medição da volatilidade do mercado
-
ADX (Average Directional Index)
Análise da força da tendência
-
Oscilador Estocástico
Detecção de momentum, reversões e pullbacks
Cada indicador pode ser:
-
Ativado ou desativado
-
Personalizado (períodos, métodos, tipos de preço)
Casos de uso ideais
-
Testes manuais de estratégias no Testador de Estratégias do MT5
-
Prática de price action e trading discricionário
-
Validação de estratégias baseadas em indicadores
-
Aprendizado e aperfeiçoamento das habilidades de execução de trades