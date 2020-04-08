O Fine Timeframes é um indicador de timeframes subminuto para MT5. Ele cria gráficos com intervalos de 1 a 30 segundos, permitindo o acesso a movimentos de mercado que permanecem invisíveis em gráficos de minutos e horas, mantendo a funcionalidade completa de negociação: você pode abrir e fechar posições como em timeframes padrão.

O Fine Timeframes funciona apenas com ticks em tempo real e não foi projetado para o Testador de Estratégias — baixe a versão de demonstração e teste o indicador em condições reais de mercado nos pares EURUSD e AUDUSD.

Principais características

• A duração varia de 1 segundo a 30 segundos, com troca entre os intervalos de tempo com um único clique.

• Negociação completa diretamente do gráfico: O Fine Timeframes não bloqueia nenhuma função integrada do terminal — você pode abrir negociações, colocar ordens pendentes e gerenciar posições usando os controles padrão do MT5 diretamente no gráfico baseado em segundos, assim como em qualquer timeframe regular.

• Configurações de exibição flexíveis: 3 tipos de gráficos (velas, barras, linha), 4 esquemas de cores.

Casos de uso

• Negociação baseada em notícias — aproveite os movimentos impulsivos nos primeiros segundos após a divulgação de informações econômicas importantes.

• Entradas/saídas precisas — encontre pontos ideais em intervalos ultracurtos que não estão disponíveis em prazos padrão.

• Análise da microestrutura do mercado — estude o comportamento dos preços nos mínimos detalhes antes de tomar uma decisão.

• Scalping — uma ferramenta ideal para negociações ultrarrápidas com metas mínimas, onde cada segundo importa.

Detalhes técnicos e recomendações

• O indicador opera com dados de mercado atuais em tempo real. Defina a profundidade de visualização desejada usando o parâmetro "Profundidade do histórico, horas" . Se aumentar esse valor, certifique-se de que sua corretora forneça histórico de ticks suficiente e considere o impacto potencial no desempenho.

• O programa bloqueia a escala vertical para que todos os candles baseados em segundos permaneçam visíveis. Use a configuração "Margem de preço superior/inferior , %" para controlar a escala vertical do gráfico.

O Fine Timeframes é uma ferramenta profissional para traders que valorizam cada segundo no mercado. Capture movimentos que 99% dos traders perdem — e transforme a velocidade em uma vantagem sustentável.

Comentários, sugestões e experiências de usuários são bem-vindos. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo chat.