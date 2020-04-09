Equity Firewall é uma ferramenta para MT5 projetada para controle automático de drawdowns e gestão de risco a nível de conta. Protege o capital, especialmente quando múltiplos consultores especialistas estão operando na mesma conta com risco de aumentos repentinos de posições ou drawdowns.

Equity Firewall permite definir um drawdown máximo geral, um limite diário de perdas e um objetivo de lucro, com a opção de escolher a ação ao atingir o limite: fechar todas as posições e ordens, fechar todos os gráficos ou executar ambas as ações simultaneamente.

O programa aplica automaticamente a ação selecionada quando os limites são atingidos e é totalmente compatível com consultores especialistas — mesmo quando múltiplos EAs estão operando simultaneamente. O programa suporta notificações push e por e-mail para os disparos de limites e exibe a perda atual, as perdas diárias e o progresso em relação aos objetivos em um painel claro.

Casos de uso

• Prop trading e contas multi-EA: controle de risco quando múltiplos consultores especialistas estão operando simultaneamente.

• Proteção de capital: parada completa de trading quando o objetivo de equity é alcançado ou o drawdown máximo ocorre.

Dicas e recomendações

• O programa funciona no testador de estratégias. Defina o tamanho do lote e a direção da negociação — a operação será aberta ao iniciar o consultor especialista no testador. Use o modo de teste visual para ver como o painel funciona e verificar se os limites são aplicados corretamente.

• Certifique-se de testar seu cenário em uma conta demo.

• Operações de saldo não são consideradas automaticamente — todos os cálculos são baseados no equity atual. Antes de depósitos ou retiradas, verifique se as configurações do programa estão corretas.

• O programa envia comandos para fechar todas as posições e excluir todas as ordens, mas o corretor pode não executá-las completamente. Use notificações para monitorar os resultados.

Equity Firewall é uma ferramenta profissional para traders que precisam gerenciar riscos e proteger capital. Controle os drawdowns, bloqueie lucros e minimize perdas mesmo quando múltiplos consultores especialistas estão operando simultaneamente.