Equity Firewall

Equity Firewall é uma ferramenta para MT5 projetada para controle automático de drawdowns e gestão de risco a nível de conta. Protege o capital, especialmente quando múltiplos consultores especialistas estão operando na mesma conta com risco de aumentos repentinos de posições ou drawdowns.

Instalar a versão de teste para contas demo

Equity Firewall permite definir um drawdown máximo geral, um limite diário de perdas e um objetivo de lucro, com a opção de escolher a ação ao atingir o limite: fechar todas as posições e ordens, fechar todos os gráficos ou executar ambas as ações simultaneamente.

O programa aplica automaticamente a ação selecionada quando os limites são atingidos e é totalmente compatível com consultores especialistas — mesmo quando múltiplos EAs estão operando simultaneamente. O programa suporta notificações push e por e-mail para os disparos de limites e exibe a perda atual, as perdas diárias e o progresso em relação aos objetivos em um painel claro.

Casos de uso

• Prop trading e contas multi-EA: controle de risco quando múltiplos consultores especialistas estão operando simultaneamente.

• Proteção de capital: parada completa de trading quando o objetivo de equity é alcançado ou o drawdown máximo ocorre.

Dicas e recomendações

• O programa funciona no testador de estratégias. Defina o tamanho do lote e a direção da negociação — a operação será aberta ao iniciar o consultor especialista no testador. Use o modo de teste visual para ver como o painel funciona e verificar se os limites são aplicados corretamente.

• Certifique-se de testar seu cenário em uma conta demo.

• Operações de saldo não são consideradas automaticamente — todos os cálculos são baseados no equity atual. Antes de depósitos ou retiradas, verifique se as configurações do programa estão corretas.

• O programa envia comandos para fechar todas as posições e excluir todas as ordens, mas o corretor pode não executá-las completamente. Use notificações para monitorar os resultados.


Equity Firewall é uma ferramenta profissional para traders que precisam gerenciar riscos e proteger capital. Controle os drawdowns, bloqueie lucros e minimize perdas mesmo quando múltiplos consultores especialistas estão operando simultaneamente.

