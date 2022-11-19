MT4 Local Trade Copier Pro é um Consultor Especialista para MetaTrader 4 projetado para copiar negociações de uma conta MT4 ou MT5 de origem para várias contas MT4 ou MT5 no mesmo computador. Esta ferramenta é ideal para replicar negociações em contas de clientes ou carteiras com parâmetros personalizáveis, incluindo tamanhos de lote, stop-loss/take-profit e opções de cópia reversa. Simplifica a gestão de negociações sem executá-las com base em lógica de mercado, oferecendo sincronização flexível para diversas necessidades de trading.

Nota: Baixe e teste a versão demo do MT4 Local Trade Copier Pro em sua conta demo aqui.

Você pode baixar a versão para MT5 aqui: MT4 Local Trade Copier Pro MT5

Para documentação detalhada: Guia Completo do Usuário e Configurações

Funcionalidades:

Tamanho de lote personalizável na conta de destino, com suporte para cópia proporcional (por exemplo, multiplicador fracionário: lote de origem 0.2, multiplicador 0.5, lote de destino 0.1).

Stop-loss e take-profit ajustáveis na conta de destino ou copiados da conta de origem.

Cópia do fechamento de negociações da conta de origem para as contas de destino.

Cópia com martingala na conta de destino para negociações perdedoras (por exemplo, lote de origem 0.03, lote de destino 0.03, próximo lote 0.06 se houver perda; ou lote de destino 0.02, próximo lote 0.04 se houver perda).

Cópia reversa de negociações com stop-loss e take-profit invertidos.

Suporte para copiar símbolos com sufixos.

Habilitar/desabilitar comentários de negociações.

Copiar, modificar ou excluir ordens pendentes.

Limitar o número de transações abertas ou negociações fechadas diariamente na conta de destino.

Copiar negociações de contas MT4 para contas MT5 ou vice-versa.

Funções adicionais de gerenciamento de riscos para maior controle.

Nota: Para um desempenho ideal, atribua um número mágico único para cada nova sessão para garantir que a lógica de martingala funcione corretamente. As contas de origem e destino devem ter a mesma configuração, e é recomendado salvar as configurações como arquivos de conjunto para evitar confusões. Por padrão, defina o tamanho de lote de destino como 0 para copiar o tamanho de lote da conta de origem; caso contrário, especifique um tamanho de lote personalizado para a conta de destino.

Conselho importante:

Esta é uma ferramenta profissional de cópia de negociações, não um sistema de geração de lucros. Certifique-se de configurá-la corretamente de acordo com suas necessidades de trading:

Teste minuciosamente em uma conta demo antes de usar em uma conta real.

Atualizações regulares e configurações otimizadas são lançadas periodicamente. Consulte o blog MQL5 na seção de documentação acima para as últimas recomendações.

Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Contate-me através da seção do meu perfil.



