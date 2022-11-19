MT4 Local Trade Copier Pro
- Utilitários
- Biswarup Banerjee
- Versão: 27.0
- Atualizado: 26 dezembro 2025
- Ativações: 20
MT4 Local Trade Copier Pro é um Consultor Especialista para MetaTrader 4 projetado para copiar negociações de uma conta MT4 ou MT5 de origem para várias contas MT4 ou MT5 no mesmo computador. Esta ferramenta é ideal para replicar negociações em contas de clientes ou carteiras com parâmetros personalizáveis, incluindo tamanhos de lote, stop-loss/take-profit e opções de cópia reversa. Simplifica a gestão de negociações sem executá-las com base em lógica de mercado, oferecendo sincronização flexível para diversas necessidades de trading.
Nota: Baixe e teste a versão demo do MT4 Local Trade Copier Pro em sua conta demo aqui.
Você pode baixar a versão para MT5 aqui: MT4 Local Trade Copier Pro MT5
Para documentação detalhada: Guia Completo do Usuário e Configurações
Funcionalidades:
- Tamanho de lote personalizável na conta de destino, com suporte para cópia proporcional (por exemplo, multiplicador fracionário: lote de origem 0.2, multiplicador 0.5, lote de destino 0.1).
- Stop-loss e take-profit ajustáveis na conta de destino ou copiados da conta de origem.
- Cópia do fechamento de negociações da conta de origem para as contas de destino.
- Cópia com martingala na conta de destino para negociações perdedoras (por exemplo, lote de origem 0.03, lote de destino 0.03, próximo lote 0.06 se houver perda; ou lote de destino 0.02, próximo lote 0.04 se houver perda).
- Cópia reversa de negociações com stop-loss e take-profit invertidos.
- Suporte para copiar símbolos com sufixos.
- Habilitar/desabilitar comentários de negociações.
- Copiar, modificar ou excluir ordens pendentes.
- Limitar o número de transações abertas ou negociações fechadas diariamente na conta de destino.
- Copiar negociações de contas MT4 para contas MT5 ou vice-versa.
- Funções adicionais de gerenciamento de riscos para maior controle.
Nota: Para um desempenho ideal, atribua um número mágico único para cada nova sessão para garantir que a lógica de martingala funcione corretamente. As contas de origem e destino devem ter a mesma configuração, e é recomendado salvar as configurações como arquivos de conjunto para evitar confusões. Por padrão, defina o tamanho de lote de destino como 0 para copiar o tamanho de lote da conta de origem; caso contrário, especifique um tamanho de lote personalizado para a conta de destino.
Conselho importante:
Esta é uma ferramenta profissional de cópia de negociações, não um sistema de geração de lucros. Certifique-se de configurá-la corretamente de acordo com suas necessidades de trading:
- Teste minuciosamente em uma conta demo antes de usar em uma conta real.
- Atualizações regulares e configurações otimizadas são lançadas periodicamente. Consulte o blog MQL5 na seção de documentação acima para as últimas recomendações.
Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Contate-me através da seção do meu perfil.
he gave very nice support when needed for now the product working good im still checking it